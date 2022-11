QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 114

രചന: Devil Quinn

"Every action has an equal and opposite reaction..." അവളുടെ കവിളിൽ മൃദുവായി തഴുകി കൊണ്ട് അവനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ സൈറ്റടിച്ചു കാണിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഐറ പുരികം ചുളുക്കി അവനെ മൊത്തമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു "ന്യൂട്ടൻ മാമന്റെ ലോ പറയാൻ മാത്രം ഇവിടെയിപ്പോ എന്തുണ്ടായി..?" എന്നവൾ കാര്യമറിയാതെ ചോദിച്ചതും ഇശു ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു മുത്തം വെച്ചു കൊടുത്ത് അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോട് ചേർത്തിരുത്തി "അതായത് ഭാര്യേ..നീയെന്നെ നേരത്തെ കിസ്സ് ചെയ്തപ്പോ ഞാനും നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്തു... എന്നുവെച്ചാൽ നീ എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്കും തിരിച്ചു തരുമെന്ന്..അതിപ്പോ കിസ്സായാലും ശെരി ബാക്കി എന്താണെങ്കിലും ശെരി ..നീ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടോ അല്ലേൽ ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായിട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് തരാനുള്ളത് തരും..that's all..." 🌸💜🌸 ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി വളരെ കൂളായി കൊണ്ട് ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും വണ്ണം അവൻ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കി "ഓഹോ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഫിസിക്സ് ഭാഷയിൽ നീ പറഞ്ഞത്..പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ അരി ഈ കലത്തിൽ വേവില്ല..ഇന്നലത്തെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ കരുതണ്ട..

അതിപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്..." ആദ്യം കളിയോടെയും അവസാനം ഗൗരവമായിട്ടും ഞാനിത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ച അവന്റെ കൈ എടുത്തു മാറ്റി സങ്കടത്തോടെയും അതിൽപരം ദേഷ്യത്തോടെയും മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു എന്റെയാ പെരുമാറ്റം കണ്ട് അവനെന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്ക് തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ...അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെരുമാറ്റവും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇടംകണ്ണാലെ അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവനെന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി ഇരിക്കാ.. അതെന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഗൗരവത്തോടെ നോക്കി എന്താ എന്ന മട്ടിൽ പുരികം പൊക്കി നോക്കിയതും അവനൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴഞ്ഞു ചിരിച്ചു "എന്തു ക്യൂട്ടാ ഐറാ നിന്നെ കാണാൻ... ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ ...അസ്സലൊരു പാണ്ട മുഖം വീർപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖത്തെ എസ്പ്രെഷൻ കാണാൻ..." അവനെന്നെ കളിയാക്കിയതാണോ അതോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാനത് കാര്യമാക്കാതെ കൈ കെട്ടി ഒരു ഭാവ വ്യെത്യാസവും ഇല്ലാതെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി

"നിനക്കെല്ലാം ഒരു കളിയാണല്ലോ ഇശുച്ചാ..എന്റെ ഫീലിംഗ്‌സ് നിനക്കെന്താ മനസ്സിലാവാത്തത്.. ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഇന്നലെ വേദനിച്ചു എന്നറിയോ.. നിന്റെ ഓരോ വാക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് കീറി മുറിച്ചത്..നിനക്കറിയില്ലേ നിന്റെ ആവോയ്‌ഡിങ് എന്നെ എത്രമാത്രം കൊല്ലാതെ കൊല്ലുമെന്ന്.. നീ ഒരുനിമിഷം മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീയെന്തിനാ എന്നെയിങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നെ...?" പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കും മുന്നെ തൊണ്ട ഇടറി സങ്കടം കൊണ്ട് കണ്ണിൽ വെള്ളം ഉരുണ്ടു കൂടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു...അതു കാരണം ഞാൻ ഏങ്ങലടിച്ചു മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞതും ഇശു എന്നെ അവനിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ച് മുടിയിലൂടെ പതിയെ തഴുകി "I'm sorry for being rude..മനപ്പൂർവം നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അതൊന്നും.. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്...എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നിട്ടും നീയാ എൻവെലപ്പ്‌ എടുത്തു നോക്കി.. അതിലെന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ..!!അതാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം.. ദേഷ്യം വന്നാൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് നിനക്ക് മാത്രമല്ല വില്ലയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം..അതു കൊണ്ട് അവരാരും എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാൻ വന്നിട്ടില്ല..

പക്ഷെ നീ ആ എൻവെലപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ നിന്നോട് കയർത്തു സംസാരിച്ചത്.. അല്ലാതെ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല.. അല്ലേലും ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുമോ ഐറാ..?" അവസാനമായി അവൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ നെഞ്ചിൽ വന്നു തറഞ്ഞു നിന്നതും ഞാൻ ഏങ്ങലടിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി പിടിച്ച കൈയെടുത്തു മാറ്റി അവനെ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ ബ്ലൂ ലെൻസ് വെച്ച കണ്ണുകൾ വല്ലാതെ തിളങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടി പിടിച്ച് ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണ് തേങ്ങി കരഞ്ഞു "നീ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യതെ പോയത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല.. എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഹെർട്ട് ആയാലോ അല്ലേൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം വന്നാലോ ഞാൻ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും.. ആരോടും ഞാനാ സമയത്ത് സംസാരിക്കാനോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും പോകില്ല.. because I will be the rudest person at that time...ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്നെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല..

അതാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയത്.. എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം നിന്നെ നല്ലപോലെ ഹെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ..ഒരു സോറിയിൽ അതെല്ലാം തീരില്ലെങ്കിലും സോറി.. sorry for all.." എന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അവന്റെ രണ്ട് കയ്യിലും വാരിയെടുത്തു എന്റെ നിറഞ്ഞു കലങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ പതിയെ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് അവനെന്റെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയതും ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മിഴികൾ ഉയർത്തി നിറ കണ്ണാലെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു "നീ സോറി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇശുച്ചാ..ഇതിൽ ഞാനുമൊരു തെറ്റുകാരി തന്നെയാണ് ..നിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാനാ എൻവെലപ്പ് എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.. അതല്ലേ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരാനും നീ എന്നോട് കയർത്തു സംസാരിക്കാനും കാരണം.. അതുകൊണ്ട് ഞാനാ നിന്നോട് സോറി പറയേണ്ടത്.. സോ..." ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെന്റെ വായ പൊത്തി പിടിച്ചു വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി എന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "No sorry.. only love you..." എന്നവൻ ചെറു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വായിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്ത് മാറ്റി ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചതും ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കണ്ണെല്ലാം അമർത്തി തുടച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തല ചായ്ച്ചു വെച്ചു കിടന്നു 🌸💜🌸 "ഐറാ..."

കാലിന്മേൽ കാലു കയറ്റി വെച്ച കാൽ കൊണ്ട് അവളുടെ കാലിനൊരു തട്ട് കൊടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചതും അവൾ എന്നിൽ നിന്നും മുഖം പൊക്കി എന്താണെന്ന ഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് കാണാത്ത മട്ടിൽ അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും കാൽ കൊണ്ട് അവളുടെ കാലിനൊരു തട്ട് കൊടുത്തു "എന്താ ഉമ്മച്ചാ.." എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് അവളൊരു വല്ലാത്ത മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാനതിനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്ന മട്ടിൽ തോളു പൊക്കി "ഇതിനായിരുന്നോ എന്നെ വിളിച്ചത്...?" ഇതും പറഞ്ഞ് അവളെന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിയതും ഞാനതിനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു.. അതു കണ്ട് അവൾ എന്നെയൊന്ന് ഉറ്റുനോക്കിയിട്ട് അവളുടെ ഹീൽസ് വെച്ച് എന്റെ ഷൂവിനൊരു ചവിട്ട് വെച്ചു തന്നു.. അതു പോരെ പൂരം "ഡി.. എന്താടി ഇത്.. നിന്നോടാരാ എന്റെ ഷൂവിൽ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞെ..?! മര്യാദക്ക് ഷൂവിലെ പൊടി തട്ടി തന്നോ.. അല്ലേൽ നിന്റെ വൈറ്റ് ഷൂ ഞാനങ് ബ്ലാക്ക്‌ ആക്കും..പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട..." ആറ്റു നോറ്റു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എന്റെ വൈറ്റ് ഷൂവിന്റെ ലൈസിന്റെ സൈഡിലൂടെ അവളുടെ ഒണക്ക ഹീൽസ് കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് പൊടിയുണ്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു..അതു കാരണം ഞാനവളെ കനപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് അവളോട് ഒച്ചയിട്ടതും അവൾ എന്നെയൊന്ന് നോക്കി പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു

"ഓ വല്യ കാര്യമായിപ്പോയി... നീയെന്നെ ഇരിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ... നിനക്ക് അത് തന്നെ വേണം..." ഒരു ഗമയോടെ അവിളിത് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ചു കൈ കെട്ടി ജാഡയോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവളെ അടിമുടിയൊന്ന് കണ്ണുഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ജാഡ ഞാൻ മാറ്റിതരാമെന്ന് മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു അവളുടെ വൈറ്റ് ഹീൽസിൽ ഷൂ കൊണ്ട് ചവിട്ടി ചളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കെയാണ് അവളൊരു പിടച്ചിലോടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും ചാടി എഴുനേറ്റ് എന്റെ കാലിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു ഷൂവിലെ പൊടി തട്ടി തന്നത് ഒരു സെക്കന്റ് കൊണ്ട് അവളെന്താപ്പോ ചെയ്തേ എന്നു ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് അവൾ ഒന്ന് നീട്ടി ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് എന്റെ ഷൂവിലെ പൊടിയെല്ലാം പോയില്ലേ എന്നുറപ്പ് വരുത്തി അവൾ നിലത്തു നിന്ന് എഴുനേറ്റ് നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഇളിച്ച്‌ കാട്ടി തന്നു "ഹീൽസിനെ നീ ചവിട്ടി ചെളിയാക്കിയാൽ പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടല്ലാതെ അത് പോവില്ല..റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടാ ഞാൻ നിന്റെ ഷൂ തുടച്ചു തന്നത്..." ഗതികേട് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായെടി ഭാര്യേ..!!എന്തായാലും എന്റെ ഷൂ ക്ലീൻ ചെയ്തു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു.. അല്ലേൽ അവളിന്ന് കാണാമായിരുന്നു !!

ഞാനവളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കിയിട്ട് സ്പെക്‌സ് എടുത്തു വെച്ചു അവളുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൈ കോർത്തു പിടിച്ചു നല്ല കാറ്റു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഈ 'പിങ്കി വേ' റെസ്റ്റോറെന്റിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നു പായുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ..പല വ്യത്യസ്തയിലുള്ള വൃക്ഷം..ഓരോ വൃക്ഷത്തിനു ചുവടെയും ഓരോ റൌണ്ട് കപ്പിൾ ടേബിളുണ്ട്..ഒരു റിസോർട്ട് പോലെയാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ്..കപ്പിൾസ് ,ഫാമിലി,ഫ്രണ്ട്‌സ് എന്നിവക്കായി ഓരോ സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നടന്നുനടന്നു മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റപ്പിലേക്ക് കയറി ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് പണിത ഒരു ബാൽക്കണി പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തു എത്തിയതും ഐറ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടി വിട്ട് കൈവരയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അതിനോട് മുട്ടി നിന്നു "ഹൂ.. എന്തൊരു കാറ്റ്..." താഴേക്ക് പടർന്നു കിടക്കുന്ന കാപ്പി തോട്ടത്തിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഐറയുടെ മേലിലേക്ക് കാറ്റു വീശി അടിച്ചിട്ട് അവളുടെ ഷാളെല്ലാം കാറ്റിൽ പാറി കളിക്കുന്നത് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിൽക്കെ ഐറ കൈ രണ്ടും കൈവരയിൽ പിടിച്ചു പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളിത് പറയേണ്ട താമസം ഞാനവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പുറകിലൂടെ അവളെ വട്ടം പിടിച്ചു നിന്നു

അപ്പൊ അവൾ എന്നെയൊന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചു പുഞ്ചിരിയാലെ കണ്ണുകളടച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവളുടെ കഴുത്തിലുള്ള മുടിയെല്ലാം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി പിൻകഴുതിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു വിട്ടു നിൽക്കെയാണ് ഐറ എന്നെ നിർത്താതെ തോണ്ടിയത് "എന്താടി..?" "ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്..." ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി തന്ന് അവളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും ഞാനവിടെ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പുരികം ചുളുക്കി അവിടേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ചു അകലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ ഹൗസ്സിലെ കൈവരയോട് ചേർന്ന് റോഷനും ആലിയും പരസ്പരം മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് കാര്യം കത്തി റോഷൻ ആലിയുടെ അരയിലൂടെ പിടിച്ചു അവനിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ പേടിയോടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോട്ടം തെറ്റിച്ചു അവനെ നോക്കി വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്..അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു ഐറയെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ ഇപ്പോഴും അവിടേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നോക്കി നിൽക്കാണ് അതുകാരണം ഞാനവളുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്നതും അവൾ അപ്പോഴും എന്റെ സൈഡിലൂടെയും മുകളിലൂടെയുമൊക്കെ ഏന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്നു നോക്കി നിന്നു

"ഇച്ചിരി ഉളുപ്പ് എന്നൊരു സാധനം നിനക്കുണ്ടോ ഐറാ..?" "പറയുന്ന ആൾക്ക് നല്ലോം ഉണ്ടല്ലോ.. ഒന്നു പോയെ ഇശുച്ചാ.. ഞാൻ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്നു നോക്കട്ടെ..." ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവളുടെ വയറിൽ ഒന്ന് പിച്ചിയിട്ട് അവളെ കൈവരയോട് മുട്ടിച്ചു നിർത്തി "അവർ കിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നിനക്ക് അത്രക്ക് ത്വര ഉണ്ടോ...?" 🌸💜🌸 പെട്ടന്നവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തള്ളി വാ പൊളിച്ചു അന്തം വിട്ടു കുന്തം പുഴുങ്ങിയ പോലെ നിന്നു "വാട്ട് കിസ്സോ..?" എന്നു ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഹാലിൽ അവനോട് കണ്ണു മിഴിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്നു പറഞ്ഞ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് റോഷനും ആലിയും ലൈവായി അവിടെ നിന്ന് കിസ്സ് ചെയ്യുന്നു.... പകച്ചു പോയില്ലേ എന്റെ ബാല്യവും കൗമാവും എന്തിന് വാർദ്ധക്യം വരെ അത് കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ മുഖം ചുളുക്കി അയ്യേ എന്ന മട്ടിൽ ഇശൂൻ്റെ ഷർട്ടിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തി വെച്ചു ഓഹ് ഷിറ്റ് ..ഇതായിരുന്നോ അവർ അവിടെ നിന്ന് അരയിലൂടെ കൈയിട്ടൊക്കെ നിന്നിരുന്നത്..ഞാൻ വിജാരിച്ചു കപ്പിൾസ് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണെന്ന്.. അയ്യേ നാണംകെട്ട്.. എന്നാലും ഈ ഉമ്മച്ചൻ പറഞ്ഞാലെന്താ!! 'പിന്നെ അവനല്ലാതെ വേറെയാരാ നിന്നോട് അവർ കിസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്..?'

ഞാൻ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകെ എന്റെ മനസാക്ഷി തെറ്റിനു നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴാ സത്യത്തിൽ ബൾബ് കത്തിയത്.. അതോണ്ട് ഞാൻ തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്ത് നാണംകെടൽ കാരണം ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ മുഖം പൂയ്ത്തി കിടന്നു 🌸💜🌸 [കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്] "റോഷാ..അതൊക്കെ മോശമല്ലേ..?" "എന്ത് മോശം ഒരു മോശവും ഇല്ല..എന്റെ ഭാവി ഭാര്യ അല്ലെടി നീ.. പ്ലീസ് ഒന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ..." ഒരു കിസ്സിനു വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു കാമുകന്റെ നീരസം അല്ലാതെന്ത്..റോഷൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആരോടെന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞ് ആലിയെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും നോക്കി പേടിച്ചു നിൽക്കാ "നീയിങ്ങനെ പേടിച്ചു നിന്നോ...!!ആദ്യം നീ പോയി ഐറുമ്മാനെ കണ്ടു പടി.. നിന്നെ പോലെയൊന്നുമല്ല അവൾ..ഇശു അവളെ ഡീപ്പ് കിസ്സ് ചെയ്യുമ്പോ അവൾ എന്തു അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ..." "എന്നൊക്കെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം ..നീയപ്പോ അവരുടേത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാറാണോ പതിവ്...?" റോഷൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകെ ആലി അവനെയൊന്ന് ചൂഴ്ന്നു നോക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ റോഷന്റെ ചെവിയിൽ ആരോ 'അയ്യയ്യോ പണി പാളീലോ' എന്ന സോങ് പ്ലേ ചെയ്തു കൊടുത്തതും അവൻ തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞു ബ്ബ ബ്ബ ബ്ബ അടിച്ചു നിന്നു

'ഉടായിപ്പ് റോഷാ..നിനക്ക് അതു തന്നെ വേണമെടാ ...നീ അവർ കറക്ട് കിസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു തന്നെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആലോജിക്കണമായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്... നിന്റെ നാക്ക് നിന്നെ ചതിച്ചതാണെങ്കിലും അവൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ട്ടായി...വേഗം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തടി തപ്പാൻ നോക്കിക്കോ അല്ലേൽ നിനക്കിന്ന് ഒന്നും കിട്ടില്ല...' റോഷന്റെ നല്ല മനസ്സ് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അവനോടായി വിളിച്ചു കൂവിയത് കേട്ട് റോഷൻ തലച്ചൊറിഞ്ഞ് ഏത് നേരത്താവോ അത് പറയാൻ കണ്ട നേരമെന്നു പിറുപിറുത്തു "ഞാൻ അവരുടേത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും പോവാറില്ല..ഇടക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവിശ്യം അവർ കിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അവിചാരിതമായി കണ്ടു അത്രേയുള്ളൂ.. അല്ലാതെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല.. അല്ല നിനക്കെന്താ എന്നെ കിസ്സ് ചെയ്താൽ..ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കിസ്സല്ലേ ചോദിച്ചേ വേറൊന്നുമല്ലല്ലോ..?" "അത്.. അത് അവരെ മേരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ.. ഇതിപ്പോ നമ്മുടേത് അതൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ..." "അപ്പൊ നിനക്ക് മേരേജ് കഴിയാത്തതാണോ പ്രശ്നം..?" എന്നു റോഷൻ അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോടടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ അവന്റെ നോട്ടം കാരണം

വിളറി കൊണ്ട് അതേ എന്നും അല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് റോഷൻ അവളെയൊന്നു വശ്യമായ നോട്ടത്തോടെ നോക്കി അവളുടെ മുഖത്തിനു നേരെ അവന്റെ മുഖം കൊണ്ടു പോയി അവൾ അവന്റെ അടുത്തു നിന്ന് കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടേലും അവൻ പിടിച്ച പിടിയാലെ അവളെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അവളുടെ ചിമ്മി കളിക്കുന്ന കണ്ണിലേക്കും വിറക്കുന്ന ചുണ്ടിലേക്കും നോട്ടം തെറ്റിച്ചു അവളുടെ ചുണ്ടിനു നേരെ പോയതും ആലിയുടെ മേൽചുണ്ടിൽ അവന്റെ നിശ്വാസം തട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവളുടെ ഹൃദയം പെരുമ്പറ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ സ്വന്തം ഡ്രെസ്സിൽ പിടി മുറുക്കി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു നിൽക്കുന്നിടെ പതിയെ റോഷന്റെ ചുടു അധരങ്ങൾ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ കോർത്തു വെച്ചതും പെട്ടന്ന് അവന്റെ സ്പർശനത്താൽ അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കൊള്ളിയാൽ മിന്നി മറഞ്ഞു പോയി 🌸💜🌸 'ഛെ.. മോശം.. മോശം.. എന്നാലും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ചെയ്തു' നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പിറുപിറുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല...പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഏനക്കേട് .. അതു ചിലപ്പോ അവർ കിസ്സ് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടാവും..

നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലെ നോക്കിയേ.. അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.. ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ.. ഇനി ഉണ്ടാവോ..? ആലോചിച്ചിട്ടു തന്നെ എന്തോ പോലെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇശുച്ചന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് തലപൊക്കി അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു "ഇശുച്ചാ.. അവരുടെ കിസ്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ.. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടോ..ഇല്ലല്ലോ..?" എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൻ ചിരിക്കാ.. ചിരിക്കാൻ മാത്രം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. പിന്നെന്തിനാ അവൻ ചിരിക്കുന്നെ "എടി മണ്ടൂസെ..നീ അറിയാതെ നോക്കിയതല്ലേ.. അതിനെന്താ കുഴപ്പം..അല്ലേലും റോഷന്റെ കിസ്സ് സീൻ അല്ലെ.. അവൻ കുറെ നമ്മളുടേത് ലൈവായി കണ്ടതാ.. അപ്പോ നീ അവരുടേത് കണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല...ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുഴപ്പം മാറ്റാനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം..." അവസാനം പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു ഡബിൾ മീനിങ്ങില്ലേ.. ഉണ്ട്.. നമ്മളെ ഉമ്മച്ചനായത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതിലൊരു ഡബിൾ മീനിങ്ങുണ്ട് അവൻ എൻ്റെയടുത്തേക്ക് ഒട്ടി നിന്ന് എന്നെ കൈവരയിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയതും ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്താ എന്ന മട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഒരുമാതിരി വഷളൻ ചിരി ചിരിച്ചു എന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു

"മിസ് ജെസ ഐറയുടെ സൗധര്യത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഇഷാൻ മാലിക് അലിഞ്ഞു പോയോ...?" അവന്റെ നോട്ടവും ചിരിയൊക്കെ കണ്ട് ഞാനൊരു കുസൃതിയോടെ രണ്ടു പുരികവും പൊക്കി കാണിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവനെന്നെ അടിമുടി സ്കാൻ ചെയ്ത് കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു "സേട്ടന്റെ സേച്ചി തീരുമാനിച്ചാൽ മൊത്തതിലൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരാമായിരുന്നു..." "അതിനൊക്കെ സമയം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കല്ലേ സേട്ടാ.. നമ്മക്ക് തീരുമാനിക്കാന്നെ..." അവനെ നോക്കി കള്ളച്ചിരിയോടെ സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്നമർത്തി മൂളിയിട്ട് കാറ്റിനാൽ മുഖത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു വരുന്ന എന്റെ മുടിയെല്ലാം ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് വകഞ്ഞു മാറ്റി തന്ന് എന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു എന്നെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോന്നു അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിനിടക്ക് റോഷനും ആലിയും നിന്ന ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവർ രണ്ടാളും ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കിസ്സിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുവായിരുന്നു... ഞാൻ അവരെയൊന്ന് നോക്കി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ഇശുന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിലേക്ക് ചെന്നു ഞങ്ങൾ സീറ്റിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് എത്തിയിരുന്നു..

അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രുചിയേറിയ ഫുഡിലേക്ക് നോക്കി ചെയർ പിറകിലേക്ക് വലിച്ചു സീറ്റിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി ഇശു വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡ് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടക്കാണ് റോഷനും ആലിയും പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടത്.. അവരുടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ട് ഞാൻ ഒരർത്ഥം വെച്ച രീതിയിൽ ഫുഡിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള കപ്പിൾസ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന റോഷനിലേക്കും ആലിയിലേക്കും നോട്ടം തെറ്റിച്ചു "റോഷാ.. നിങ്ങളിത് എവിടെ പോയതായിരുന്നു..?" എന്നു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ രാമായണ എന്ന മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടന്ന് റോഷനും ആലിയും കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് തരിപ്പിൽ പോയി ചുമച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒപ്പമുള്ള ചുമ കേട്ട് അവർ തന്നെ പരസ്പരം മുഖാമുഖം നോക്കിയിട്ട് എന്നിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു "അത്.. ഞങ്ങൾ.. വാഷ്‌റൂമിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു..." എന്നൊക്കെ അവൻ തപ്പി പിടിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരി ഇങ്ങെത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് മാക്സിമം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു പിടിച്ചു ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ഫോർക്കിൽ കുത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുവാണ്..

അതോണ്ട് തന്നെ ഇനിയും റോഷനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പിടിച്ചു വെച്ച ചിരി പൊട്ടി വരുമെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ റോഷനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചെന്നു വരുത്തി തലയാട്ടി കൊടുത്തു "എന്താടി ഭ്രാന്തി അവരുടെ ഇടയിലെ കട്ടുറുമ്പ് ആവുന്നെ...?" റോഷനും ആലിയും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇശു എന്നെ നോക്കി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനൊന്നു ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് ചുമ്മാ എന്നു പറഞ്ഞ് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു 🌸💜🌸 "ഐഷു..നീയിത് എവിടെയാ..?" ഫ്രഷായി മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചു റൂമിലിരിക്കുമ്പോഴാ ഐഷു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് 'ഐറുമ്മാക്ക് ലോലിപോപ്പ് കൊണ്ടു വന്ന് തരാമെന്ന്' പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അവളേയും ലോലിപോപ്പിൻ്റേയും പൊടി പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല ...അതു കാരണം ഞാൻ ഫോണ് ചാർജിൽ ഇട്ടുവെച്ചു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവിയെങ്കിലും എവിടെ..? അവളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല!! അവളെയും ലോലിപോപ്പിനെയും ഈ വഴിക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ ഐഷുട്ടിനെയും തപ്പി റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി താഴേക്ക് നടന്നു.. നടക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ചു ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്ന പോലെ.. അതെന്തിനാണെന്നു മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് കാര്യമാക്കാതെ താഴേക്ക് നടന്നു

ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ എത്തി സ്റ്റയറിലെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ്സ് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി..എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് തല ചെരിച്ചു നോക്കിയതും വില്ലയിലുള്ള ഇശു ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരുമുണ്ട് താഴെ ഹാളിൽ ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുന്നു... ഈ സമയത്ത് അതും പതിവില്ലാതെ എല്ലാവരേയും ഒപ്പം കണ്ടിട്ട് സംശയത്താൽ എന്റെ പുരികമൊന്നു ചുളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്നുണ്ട്.. എന്തോ അരുതാത്തത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ..പക്ഷെ ഞാനത് കാര്യമാക്കാതെ അവിടെ എന്താണ് അറിയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കെയാണ് ഹാളിലുള്ള എൽഇഡി ടീവിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടത് "വധശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.. മൃതദേഹത്തിന് ഒരാഴ്ച്ചത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ട്..." ഫ്ലാഷ് ന്യൂസിൽ വരുന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി തരിച്ചു കൈവരയിൽ പിടിമുറുക്കി തല ചെരിച്ചു എൽഇഡിയിലേക്ക് നോക്കിയതും പെട്ടന്ന് അതിലുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ മുഖം കണ്ട് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കൊള്ളിയാൽ മിന്നിയതോടൊപ്പം ഹൃദയം നിശ്ചലമാകുന്ന പോലെ തോന്നിയതും വീണ്ടും വീണ്ടും ടിവിയിലെ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ചെവിയിലേക്ക് കുത്തി കയറി വരുന്നതിനാൽ വില്ല മൊത്തം കേൾക്കെ ഞാനൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു "ജാസി....." .. (തുടരും)....

