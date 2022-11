QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 117

രചന: Devil Quinn

"ജൂലി..." ഒരു അങ്കലാപ്പോടെയും അതിൽപരം കണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള പകപ്പോടെയും ഞാൻ കണ്ണും മിഴിച്ചു പിറകിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെയാരെയും കാണാനില്ല..അതു കണ്ട് ഞാൻ പുരികമൊന്നു ചുളുക്കി മുന്നിലേക്ക് കുറച്ചു മാറി നിന്നു ചുറ്റുമൊന്ന് വീക്ഷിച്ചപ്പോഴും അവിടെയാരെയും കണ്ടില്ല... ഇനി ഇതൊക്കെ എന്റെ തോന്നലുകളാണോ എന്നെന്റെ മനസാക്ഷി വിളിച്ചു ചോദിച്ചെങ്കിലും ജൂലിയെ ഒറ്റ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ മുഖമെനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് അവളെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു... 'ഐറാ.. ഇതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നലുകളാണ്.. മരിച്ചവൾ പുനർജന്മമെടുത്തു ജീവിക്കുമോ..? ഇല്ല.. ഒരിക്കലും ഇല്ല..ഇത് മൂവിയൊന്നുമല്ലല്ലോ പുനർജന്മമെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ..ഇനിയിപ്പോ അവളെ കണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ..അതവൾ തന്നെയാണെന്ന് നീയെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും.. ഒരാളെ പോലെ ഏഴ് പേര് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയാറ്..

അതിൽ ജൂലിയുടെ മുഖമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ.. നീ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട...അതവൾ ആയിരിക്കില്ല.. നിനക്ക് പെട്ടന്ന് കണ്ടപ്പോ അവളെ പോലെ തോന്നിയതായിരിക്കും.. ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്...' അത് ജൂലിയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതു കൊണ്ടാവും എന്റെ മനസാക്ഷി അതവളായിരിക്കില്ല എന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞത്.. പക്ഷെ അവളെ കണ്ടത് മുതൽ മൈൻഡ് മൊത്തം ഒരു ഡിസ്റ്റർബെൻസ്..കാരണമെന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല.. "ഐറാ.." ഓരോന്നു ആലോചിച്ചു പോകെ പെട്ടന്ന് നമ്മളെ അരയിലൂടെ എന്തോ ഒരു കൈ ഇഴഞ്ഞു വന്നു പിറകിലേക്ക് വലിച്ചതും ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടികൊണ്ട് പിറകിലേക്ക് ജാമായി നിന്നപ്പോഴാ ഇശു ചെവിക്കരികിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ മൊഴിഞ്ഞത്... അവന്റെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ എക്കോ പോലെ അലയടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വയറിനു മുകളിലുള്ള അവന്റെ കയ്യിനു മുകളിൽ കൈ വെച്ചു പിടിമുറുക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നിട്ട് പതിയെ അവന്റെ കൈ എന്റെ വയറിനു മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരി ഞാനവന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു... ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് പെട്ടന്നുള്ള എന്റെ ഭാവവ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്താണെന്ന മട്ടിൽ ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചതും ഞാൻ ഒരടി മുന്നിലേക്ക് നിന്ന് അവനോട് ഒട്ടി നിന്നു...

"നീയെന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകോ..?" അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി കൊണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടന്ന് എനിക്കെന്താ പറ്റിയെ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു അവന്റേത്...അതിന്റെ കാരണമായി അവന്റെ നെറ്റിയൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു വന്നതിനോടൊപ്പം അവനെന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയ മൈൻഡ് അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാനവന്റെ മറുപടിയും കാത്തു നിന്നു... "Why are you asking this stupid question..?" അവന്റെ മറുപടി കാത്തു നിന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നെ ആസ്ഥാനത്താക്കി കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ ഈ വക ചോദ്യമായിരുന്നു...അന്നേരം തന്നെ ജൂലിയെ കണ്ടത് തലയിലേക്ക് കുത്തികയറി വന്നതും തലകൊക്കെ ഒരു ഭാരം തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് മുഖം വെട്ടിച്ചു കണ്ണിറുക്കി ചിമ്മി തുറന്നു... "ഐറാ.. നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ എന്തിനാ ആവിശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന്...? നീയെന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലാതെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ നീയെന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടല്ല.." തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടത്തോടെ അവനെന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോട്ടം കുത്തി നിർത്തി ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാനവന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് തല വെച്ചു കിടന്നു.. "എനിക്കെന്താണെന്നു അറിയില്ല ഇശുച്ചാ.. നീയെന്നെ വിട്ടു പോകോ എന്നൊക്കെയൊരു പേടി...."

"നീയെന്റെ പെണ്ണല്ലേ.. അങ്ങനെയുള്ള നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകോ..?" അതിന് ഞാൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തതും അവനെന്റെ തലയിൽ പതിയെ ചുംബിച്ചു എന്നെ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടു നിർത്തി.. "ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇമ്മാതിരി പേടി തോന്നാനുള്ള കാരണമെന്താ.. വീണ്ടും വല്ല ദിവാസ്വപ്നവും കണ്ടോ...?" ചെറു കളിയാക്കലോടെയാണ് അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചെങ്കിലും എന്തോ എന്റെ മനസ്സ് തൊട്ടറിഞ്ഞു ചോദിച്ച പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്..മൈൻഡിലിപ്പോഴും ഒരു സംശയമായി കിടക്കുന്ന ജൂലിയെ കണ്ട കാര്യം അവനോട് പറയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ എന്റെ മനസാക്ഷി പറഞ്ഞ പോലെ അത് ജൂലി ആയിരിക്കില്ലെങ്കിലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജൂലിയെ കണ്ട കാര്യമെല്ലാം മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഇശൂനെ നോക്കി.. "പെട്ടന്ന് എന്തോ പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാ ഞാനങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത്..

നിനക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ട്ടമല്ല എന്നു അറിയുമെങ്കിലും എന്തോ അന്നേരമെനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നി..." എന്നു പറഞ്ഞ് ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവനതിനൊന്ന് അമർത്തി മൂളി തന്ന് എന്റെ താടി ചൂണ്ടു വിരനിലാൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചു എന്റെ ചുണ്ടോട് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു വെച്ച് ചുംബിച്ചതും ഞാൻ പതിയെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ കണ്ണുകളടച്ചു തുറക്കേണ്ട താമസമാണ് സൈഡിൽ നിന്നുമെല്ലാം കണ്ണിലേക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കുത്തി കയറി വന്നത് ... ഫ്ലാഷ് വരുന്ന ദിശ നോക്കി ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിരത്തി വെച്ച ഓരോ മിററുകളിലൂടെ ഒരുകൂട്ടം ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മിററിൽ തട്ടി മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ ഞെട്ടി തരിച്ചു എന്റെ മറു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ക്യാം ഓണ് ചെയ്തു പിടിച്ചു ഞങ്ങളെ കിസ്സിങ് സീൻ സൂം ചെയ്ത് ക്യാപ്ച്ചേർ ചെയ്യുന്നു...

അതു കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരിഞ്ച് പുറകിലേക്ക് വേച്ചു നിന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കുമൊന്ന് വളിച്ച ഇളി ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഭർത്തുനെ നോക്കിയപ്പോ കള്ള കോന്തൻ ഉമ്മച്ചൻ ചുണ്ട് നാവിനാൽ തുടച്ചു എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവനെ വല്ലാത്ത മട്ടിൽ പുരികം ചുളുക്കി നോക്കി ... ഇവിടെ മനുഷ്യൻ നാണം കെട്ട് തൊലി ഉരിഞ്ഞു നിൽക്കാണെങ്കിൽ അവനവിടെ 'ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന്' എന്ന മട്ടിലാണ് നിർത്തം.. അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനവനോട് എന്തോ ഒന്നു പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് അവൻ ആഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്റെ ഇരു അധരങ്ങളെയും നുണഞ്ഞു നിന്നത്... അതൊട്ടും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും എസ്‌പെക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഇരു കണ്ണുകളും പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു... പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ചുറ്റും കൂടിയവരുടെ കണ്ണുകളിലെല്ലാം വല്ലാത്ത തിളക്കമായിരുന്നു...അതിനാൽ സൈഡിൽ നിന്നും ആർപ്പുവിളികളും വിസിലടികളുമൊക്കെ കാതിലേക്ക് കുത്തി വന്നതിനാൽ ഞാൻ ദയനീയമായി ഉമ്മച്ചനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഇരുകണ്ണുകളുമടച്ചു എന്റെ ചുണ്ടിൽ ലഴിച്ചു തീരുന്ന തിരക്കിലാണ്....

നമ്മക്കാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം നോക്കി നിന്നിട്ട് എന്തോ പോലെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ വയറ്റിനൊരു പിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു.. അത് കിട്ടിയതോടു കൂടെ അവൻ ഇരുകണ്ണുകളും തുറന്നിട്ട് എന്റെ ഇരു ചുണ്ടിനെയും നുണഞ്ഞു വലിച്ചു എന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നിസ്സഹായതയുടെ നോട്ടം നോക്കി കൊടുത്തത് കാരണം അവൻ പതിയെ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു എന്നിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു... അപ്പൊ ചുറ്റും കൂടിയ എക്സിബിഷന്‌ വന്ന കോളേജ് പിള്ളേരൊക്കെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വാനോളം പൊക്കി കമെന്റ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ത്രാണി നമ്മക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവിടുന്ന് നടന്നു... 🌸💜🌸 എന്റെയടുത്ത് നിന്ന് ഇമ്മാതിരി അറ്റാക്കൊന്നും അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല.. അതും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച്...അതവൾക്ക് നല്ല ചമ്മൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടാലറിയാം... എനിക്ക് പിന്നെ നാണം മാനവുമൊന്നും പണ്ടു മുതലേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല അന്തസ്സായി അവളുടെ ചുണ്ടിലങ് മതിവരോളം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു..

ഞാനവളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ തന്നെ എക്സിസിബിഷൻ കാണാൻ വന്ന കോളേജ് കുട്ടികളെല്ലാം കാതടപ്പിക്കും വിധം ഓരോന്ന് കമന്റ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഐറ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടു പോയത്... എന്നെ കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ 'കിട്ടുന്നതൊക്കെ പലിശ സഹിതം വാങ്ങിച്ചോ' എന്നു ഒരാക്കലോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവർക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് ചിരിച്ചോണ്ട് ഐറയുടെ കൂടെ നടന്നു... "എന്താ ഉദ്ദേശം..?" ആരുമില്ലാത്ത പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വാകമരത്തിനു ചുവട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെന്നു നിർത്തിയിട്ട് അവൾ വല്ലാത്ത ഗമയോടെ കൈ മാറിൽ കെട്ടി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരി പൊട്ടി വന്നെങ്കിലും ഞാനത് അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നു.... "ഉദ്ദേശം നീ കണ്ടില്ലേ... കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ലൈവായി കാണിച്ചു തരാം..." ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് തടവി കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി പോകാൻ നിൽക്കെ അവളെന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നാവ് കടിച്ചു... "അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്.." "പിന്നെന്താണാവോ ചോദിച്ചേ..?"

എന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ച അവളുടെ കൈയെടുത്തു മാറ്റി ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷം എന്നെ വിടാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവൾക്ക് ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു കിസ്സ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ചതും പെട്ടന്ന് അവളുടെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി പതിയെ പതിയെ വികസിച്ചു വന്നിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിനൊരു കുത്ത് വെച്ചു തന്നു... "ഒരു കാലത്തും നന്നാവില്ലെന്നു ശബദ്ധം ചെയ്തേക്കുവാണല്ലേ..." എന്നവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാനൊന്ന് പല്ലിളിച്ചു കൊടുത്തു... "എന്ത് ചെയ്യാനാ ഭാര്യേ...നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നും..അതിപ്പോ പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ പോലും ..." എന്നു പറഞ്ഞ് അവളുടെ കവിളിൽ ഞാൻ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു വിട്ടു നിന്നതും അവൾ എന്റെ കയ്യിനൊരു തല്ല് വെച്ചു തന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... "എന്നു വെച്ച് എപ്പോഴും എന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട..ഞാൻ നിന്ന് തരില്ല..." "നീ നിന്ന് തന്നിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ചു നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്തത്..എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ തന്നു... സോ നീ നിന്ന് തരാതെ തന്നെ നിന്നെ എനിക്ക് കിസ്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാം..കേട്ടോഡി മിസിസ് ഇഷാൻ മാലിക്..."

അത്രയും പട പൊരുതി ജയിച്ച പോരാളിയെ പോലെ ഗമയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവൾ ഓ എന്ന് വല്യ താൽപര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോകെയാണ് പെട്ടന്ന് അവളെന്തോ ഓർത്തു കൊണ്ട് എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞത്... "ഇശുച്ചാ എന്റെ ഫോണ് ഞാനാ മിറർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ്..." എന്നവൾ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനും അവിടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവളെ നോക്കി... "എന്തിനാ അവിടെയൊക്കെ ഫോൺ വെക്കുന്നത്..?" 🌸💜🌸 എന്നവൻ ചെറു സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് പെട്ടന്ന് എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നത് കൂപ്പണ് നിലത്തേക്ക് ചാടുന്നതും അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോണ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചതും കുപ്പണെടുത്തു തിരിയുമ്പോ മിറർ ഗ്ലാസിലൂടെ ജൂലിയെ കണ്ടതുമൊക്കെയാണ്... അതിനാൽ ഞാൻ തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞ് അവനോട് 'അറിയാതെ അവിടെ വെച്ചതാണെന്നു' പറഞ്ഞ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ ഒരു പെണ്കുട്ടി ഞങ്ങളെ നേർക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടത്... അവൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് പാഞ്ഞു ചെന്നത് അവളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ തങ്കപ്പെട്ട ഐ ഫോണിലേക്ക് ആയിരുന്നു...

അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണതും ഞാനൊന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു അവളെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു... "നിങ്ങളവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫോണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു...എടുക്കാൻ മറന്നതാവുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നത്..." ഒരു പ്രസന്നമായ പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പെണ്കുട്ടി ഇതും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോണ് നീട്ടിയതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് താങ്‌സ് പറഞ്ഞു ഫോണ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വേങ്ങിച്ച് ഫോണിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി പരിശോധിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാ ആ പെണ്കുട്ടി ഇശൂൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നത്... "മാലിക് സർ.. വണ് സെൽഫി...പ്ലീസ്.." അവളുടെ മാലിക് സർ എന്നുള്ള ഊന്നി വിളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാൻഗേൾ ആണെന്ന്.. നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ പിന്നെ ഒട്ടും ജാടയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ഒഫ്‌കോഴ്‌സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഫോണ് വാങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മക്ക് അസൂയ തോന്നി.. അതു വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആ പെണ്കുട്ടി അവനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതൊന്നും നമ്മക്കത്ര പിടിക്കുന്നില്ല...

പിന്നെ അവന്റെ ഫാൻ ആയോണ്ട് ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിക്കാതെ അവർ പിക് എടുക്കുന്നതും നോക്കി നിൽക്കെയാണ് ഇശു എന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി എന്നെയും അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടി ഫോട്ടോ എടുത്തത്... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ അസൂയയും കുശുമ്പൊക്കെ എവിടേക്കാ ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോയതെന്ന് പോലും നമ്മക്ക് ഒരു പിടിത്തവും ഇല്ല...അതോണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാലും പല്ലും കാട്ടി ക്ലോസപ്പിന്റെ പരസ്യം പോലെ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് പോസ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഇശു സെൽഫി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു... അതു കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഇശൂന്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ചും വോയ്‌സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പോയതും ഇശു നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചു ബാക്കി എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സൈഡിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു.. രണ്ടാൾക്ക് നടക്കാൻ പാകതെന്നോണമുള്ള കല്ല് പതിച്ച നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകെയാണ് മുന്നിലൊരു വലിയ പോളി ഹൗസ്സ് കണ്ടത്...പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി അതിനുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ചുറ്റുമൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നടന്നു...

നടപ്പാതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു താഴ്ന്നു പോളി ഹൗസ് നിൽക്കുന്നതിനാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വീതിയുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോളി ഹൗസിലേക്ക് കടന്നതും പെട്ടന്ന് അവിടെയൊക്കെ എക്സിബിഷനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഇതുവരെ കണ്ടു പരിജയം പോലുമില്ലാത്ത കാട്ടു വൈദ്യ ചെടികളും വിത്തുകളുമൊക്കെ നെയിം എഴുതിയ ബോർഡുകൾക്കിടയിൽ നിരത്തി വെച്ചത് കണ്ട് ഞാനതിലെല്ലാത്തിലും കണ്ണിനെ പാഴ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു... അതൊക്കെ കണ്ട് പോളി ഹൗസിൽ നിന്നും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് നേരെ ചെന്നുടക്കിയത് എന്റെ രണ്ടു സൈഡിലുമായിട്ടും എണ്ണിയാൽ തീരാതത്രയും നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന കല്ല് പതിച്ച സ്റ്റപ്പിലേക്ക് ആയിരുന്നു... എന്റെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റപ്പിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി ....കണ്ടിട്ട് കോട്ടകുന്നിനേക്കാൾ ഏറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ അറ്റം കാണായിട്ടാണ്... "ഇശുച്ചാ.. നമ്മൾക്കിനി തിരിച്ചു പോയാലോ...വെറുതെ എന്തിനാ നടു ഒടിക്കുന്നത്..?" എന്നു ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് തല ചെരിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ നോ എന്ന മട്ടിൽ തലയിട്ടി..

"നോ.. അതൊന്നും പറ്റില്ല.. മുകളിൽ കുറച്ചു കാര്യം കൂടെ കാണാനുണ്ട്..." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം എന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ അതിനൊന്നും മറുപടി തരാതെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ തുടങ്ങി... "മതി ഇശുച്ചാ.. ഞാൻ കുഴങ്ങി..." "പകുതി സ്റ്റെപ്പ് കയറിയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റാമിന ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ നീയിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശെരിയവും .." എന്നവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ്സ് കൂടെ എന്നെ കയറ്റിപ്പിച്ചതും ഞാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ബാക്കി കൂടെ കയറി... ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങളെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ആരെയും കാണാനില്ല.. വെറുതെ തോന്നിയതാവുമെന്ന് വിജാരിച്ചു വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് നടന്നപ്പോഴും പിറകിലൂടെ ആരോ വരുന്ന പോലെ... എന്റെ സംശയത്തോടെയുള്ള പിറകിലേക്കുള്ള നോട്ടം കണ്ട് ഇശു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നടന്നു... അങ്ങനെ നടതത്തിനൊടുവിൽ മുകളിൽ എത്തിയതും പെട്ടന്ന് അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു...

വലിയ ഒരു സ്ക്വാർ ശൈപ്പിൽ കമ്പിവേലി കെട്ടിയതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല പല ചെടികൾക്കു മുകളിലും ഒരു കൂട്ടം എണ്ണിയാൽ തീരാതത്രയും ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറി പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട്..ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് അതിലെ ഹൈലൈറ്റ്..അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടീട്ടുണ്ട്..ഞാൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടും നിന്നു.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇശൂനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു പിക്ക് എടുത്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്... പിന്നീടങ്ങോട് അവന്റെ ഫാൻസിന്റെ ചാകര ആയിരുന്നു.. അതോണ്ടിപ്പോ അവന്റെ ഇൻസ്റ്റ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്...അതിൽ മൊത്തം മെൻഷൻസ്... അവന്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുത്ത ആളുകളൊക്കെ അവനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. ഇങ്ങനെ സെൽഫിയുമായി പോയാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങളിന്ന് എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞു വില്ലയിൽ എത്തില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെയും വിളിച്ചു അവിടുന്ന് പോന്നു... 🌸💜🌸 "എന്താ ഐറു..?"

ഈവനിംഗ് എല്ലാവരും സോഫയിൽ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ ഇശു എന്നോട് ജ്യൂസ് മതി എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കിച്ചനിൽ പോയി ഗ്രേപ്സ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി ഹാളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാ എന്തോ പെട്ടന്ന് തല ചുറ്റുന്ന പോലെ തോന്നിയത്.. അതു കാരണം ഞാൻ അവിടെയൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി തലയിൽ കൈവെച്ചു നിന്നു... തലയിൽ കൈവെച്ചുള്ള എന്റെ നിർത്തം കണ്ട് ഉമ്മി കോഫി കപ്പ് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചു ഇതും ചോദിച്ചു എന്റെയടുത്തേക്ക് വരാൻ നിന്നെങ്കിലും ഞാൻ 'ഒന്നുമില്ല ഉമ്മി' എന്നു പറഞ്ഞ് തലയിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്ത് ഇശൂനെ നോക്കിയപ്പോ അവനെ ഹാളിലൊന്നും കാണാനില്ല... ഇത്ര പെട്ടന്ന് ഇതെവിടെ പോയി എന്നു ചിന്തിച്ചോണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അവൻ ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ കാലിന്മേൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ചു നല്ല അന്തസ്സായി ഫോണിൽ തോണ്ടുന്നു.. അപ്പുറത്ത് റോഷനും തോണ്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്... അവരുടെ ഇരുത്തമൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എട്ടു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഗെസ്റ്റ് ഹാളിലേക്ക് പോയി..

. "ദാ ഇശുച്ചാ ജ്യൂസ്...." അവന്ക്ക് നേരെ ജ്യൂസ് നീട്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഫോണിൽ നിന്നും തലപൊക്കി എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കയ്യിലെ ജ്യൂസ് വാങ്ങി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചു... "സിറ്റ് ..ഞാനൊരു വിഷ്വൽ നിനക്ക് പ്ലേ ചെയ്തു തരാം..." എന്നവൻ ഫോണിൽ എന്തോ കുത്തി തോണ്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ എന്ത് എന്ന ഭാവേന പുരികം ചുളുക്കി അവന്റെ സൈഡിലായി ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ അവൻ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിൽ പോയി ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതും പെട്ടന്ന് അതിലുള്ള വിഷ്വൽ കണ്ട് പകച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങി എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും നല്ല കിടുക്കാച്ചി ലൈവ് കിസ്സ്...അത് ഫ്രഞ്ചാണോ ചൈനയാണോ അതോ വല്ല യൂറോപ്പുമാണോയെന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മച്ചനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും...അമ്മാതിരി കിസ്സ് അല്ലായിരുന്നോ.. ഇച്ചിരി ഉളുപ്പ് എന്നൊരു സാധനം അവനില്ലല്ലോ ഗോടെ... എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പുന്നാര ഭർത്തുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്നെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിക്കാ... അതിനു പകരമായി ഞാനും ഒന്ന് പല്ലിളിച്ചു കൊടുത്തു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് റോഷൻ ഫോണിലേക്ക് തലയിട്ടു നോക്കുന്നു... അത് കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ ഇശുനെ തോണ്ടി കൊണ്ട് 'അതു നോക്ക്' എന്നു പറഞ്ഞു ഫോണിലേക്ക് തലയിട്ടു നോക്കുന്ന റോഷനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോ ഇശു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു

റോഷനെ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളു അപ്പോഴേക്കും റോഷൻ വേഗം തല പുറകിലേക്ക്‌ വലിച്ചു നല്ല കുട്ടിയായി ഇരുന്നു... ഇടക്കവൻ വാ പൊത്തി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അവൻ ഞങ്ങളെ കിസ്സിങ് വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന്... റോഷന്റെ അണ്സഹിക്കബിൾ വാ പൊത്തി ചിരി സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരനായ ഇശൂനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് താഴെ എല്ലാവരും ഒപ്പം കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ഇരുന്നു... അപ്പൊ അവരെല്ലാം കോഫിയുടെ കൂടെ പീസ് കേക്ക് എടുത്തു കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും ടീ പോയിന്മേൽ നിന്ന് പീസ് കേക്ക് എടുത്തു കഴിച്ചതേ എനിക്ക് ഓർമയുള്ളൂ ..പെട്ടന്ന് തലയിലൂടെ ഒരു തരിപൊക്കെ കയറി ശർദ്ധിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ മുന്നും പിന്നും നോക്കതെ വായ പൊത്തി പിടിച്ചു വാഷ്‌റൂമിലേക്ക് ഓടി തിന്നതെല്ലാം അതിലേക്ക് കൊട്ടി... "ഐറു.. ഈ വെള്ളം കുടിക്ക്..." എന്റെ പുറത്തു പതിയെ തടവി കൊണ്ട് ഉമ്മിയിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുഖം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ടർക്കി വെച്ചു തോർത്തി ഉമ്മിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു

മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് വില്ലയിലെ മൊത്തം ആളുകൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായി നിൽക്കുന്നു... അത് കണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ വലിച്ചു കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് ഉമ്മിക്ക് കൊടുത്തതും ഉമ്മി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ തലയിൽ തടവി കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ മുത്തം തന്നു.. ആദ്യം അതെന്തിനാണെന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ബൾബ് കത്തിയപ്പോ ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് വയറിൽ പതിയെ കൈവെച്ചു... അപ്പൊ തന്നെ ദീദിയും ലാമിത്തയും ആണോ എന്ന് വയറിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് അതേ എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തതും പെട്ടന്ന് റോഷൻ എല്ലാവരെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നിലേക്ക് കയറി വന്നു നിന്നു... "ഹൂ.. ഹൂ... ഫൈനലി നമ്മുടെ വില്ലയിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ കൂടെ കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ...let's enjoy it..." എന്നവൻ വിളിച്ചു കൂവേണ്ട താമസം ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ആ നോട്ടം ഇശുച്ചനിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയപ്പോ അവനെന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്...... 【തുടരും】

