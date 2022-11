QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 125

രചന: Devil Quinn

അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കണ്ട ആശ്ചര്യം കൊണ്ടും അതിലുപരി ഇതുവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച മുഖം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണുനീരിനെ കൂട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കി പതിഞ്ഞ സ്വരത്തോടെ വിളിച്ചപ്പോഴും എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് എന്തെന്നില്ലാതെ വേഗത്തിൽ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.. "ജെസ.." ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം അവന്റെ ആ കുസൃതി നിറഞ്ഞുള്ള ചിരിയോടെ അവൻ വിളിച്ചപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ തൊണ്ട ഇടറി കണ്ണിലൂടെ ചുടു കണ്ണീർ നിറഞ്ഞു തൂവി... രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ഒരു മാറ്റം പോലും അവന് വന്നിട്ടില്ല..എന്തിന് മുഖത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെറു ചിരി പോലും അവന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും കെടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.. എന്റെ പഴയ ജാസി ആയിട്ട് തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്തെന്നില്ലാതെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു പോയി.. "ജെസാ.. ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലേ..?"

ഞാനേറെ ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷമാണ് ഇപ്പോ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സ് കൂടെ കൂടെ മന്ത്രിക്കുന്നതറിഞ്ഞതും അലതല്ലിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ണിൽ നിന്നും നിർത്താതെ വെള്ളം ചാലിട്ടു ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കെ ജാസിയുടെ സ്വരം ചെവിയിൽ മുഴുങ്ങിയതും ഞാൻ നിറഞ്ഞു തൂവിയ കണ്ണാലെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി.. കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് അവ്യക്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്..അതോണ്ട് ഇടറിയ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒരിറ്റ് ഉമിനീർ ഇറക്കിയിട്ട് പുറം കൈകൊണ്ട് ഇരു കണ്ണുകളും അമർത്തി തുടച്ചു.. "Jeza.. Are you okkey..?" അവനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണു നിറച്ചു കരയാണെന്ന് അവന്ക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ കരയുന്നത് അവന്ക്ക് ഇഷ്ട്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ കളിയാക്കലോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു ഗൗരവമായി അവനെ നോക്കി... "Did you miss me..?" പെട്ടന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി ചെറുതായി ഒന്ന് മങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവനാ പുഞ്ചിരിയെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുത്തു..

"നീയെന്താ ജെസ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്..?" "Only say Yes or No..?" അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് കേൾക്കണം..അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചു കനത്തിലായി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് കൈരണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി ഉരസി എന്റെ തണുപ്പേറിയ കവിളിൽ അവന്റെ ഇളം ചൂടുള്ള ഉള്ളം കൈ ചേർത്തു വെച്ചു.. "Of course yess.." എന്നവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഞാനവന്റെ രണ്ടു കയ്യും എന്റെ കവിളിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റി.. "ആണല്ലോ.. നീ എന്നെ മിസ്സ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ.. എന്നിട്ടെന്താടാ തെണ്ടി നീയെന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വരാതിരുന്നത്..?!" ഉറിഞ്ഞ് തുള്ളി കലിപ്പോടെ ഞാനവന്റെ കയ്യിനൊരു നുള്ള് വെച്ചു കൊടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോ അവനൊന്ന് അവിഞ്ഞിളിച്ചു... "അത് ജെസ.. ഞാൻ ജെയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നേരെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്.. അപ്പൊ നിന്നെ കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല.." "ഓക്കേ..കാണാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിനക്കെന്നെ ഒന്ന് കാൾ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ..ബട്ട് നീ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ..? ഏകദേശം അഞ്ചു മാസമായല്ലോ നീയിവിടെ എത്തിയിട്ട്..എന്നിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിനക്കെന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയോ..?"

അവനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ നിന്നിരുന്ന ചോദ്യം അവന്ക്ക് നേരെ തൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും കാരണം ശാന്തമായ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറയാൻ അതിക താമസമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ... "നിന്നെ കാണാൻ എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്..?നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നോർത്തു എത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ..?നീയിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..ഇത്രയുള്ളൂ നിനക്ക് ഞാൻ..?ഹേ.. ആണോന്ന്...?" ദേഷ്യത്തോടെ അവന്റെ ജാക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു.. "ജെസ.. ഞാൻ.." "ഹാ.. ജാസി.. നിന്നോട് തന്നെയാ.. നിന്നെ ഓർത്തു കരയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല.. പുറമെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ വെന്തുരുകി കഴിയായിരുന്നു.. ഒരു വാക്ക് എങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു..I really miss you idiot.." നിയന്ത്രണം വിട്ട് തേങ്ങി പറയുമ്പോഴും തൊണ്ട കുത്തി വേദനിച്ചിട്ട് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയി... 🌸💜🌸

ജെസ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും എന്തു മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ലായിരുന്നു.. അവൾ കരയുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിറുക്കി വേറെങ്ങോട്ടോ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു നിൽക്കെയാണ് അവൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞത്... അന്നേരം എന്റെ നെഞ്ചൊന്ന് പിടഞ്ഞു പോയി.. ഞാൻ കാരണമാണ് അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനെന്റെ മുന്നിലുള്ള ഇശൂനെ ദയനീയമായി നോക്കിയപ്പോ അവൻ പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു കാണിച്ചു തന്നു... "ജെസ..എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീയവിടെ എന്നെ ആലോചിച്ചു ഇരിക്കായിരിക്കുമെന്ന്.. നിനക്ക് പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കണമെന്നും വിചാരിച്ചതാണ്.. ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം നിന്റെ ഇശുന് അല്ലാതെ വേറാർക്കും അറിയില്ല..അതോണ്ട് നിനക്ക് വിളിച്ചു മറ്റൊരാൾ ഞാനിവിടെയുള്ള കാര്യം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിനക്ക് വിളിക്കാതിരുന്നത്.. നിനക്കറിയാലോ ഞാനെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് വന്നതെന്ന്..!!"

എന്റെ ജാക്കറ്റിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു തേങ്ങി കരയുന്ന അവളോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ പതിയെ തേങ്ങൽ കുറച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഖമെടുത്തു ചുവപ്പ് പടർന്ന കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോട്ടമിട്ടു... "എന്നാലും ഒരു സൂചനയെങ്കിലും തന്നൂടായിരുന്നോ..നിന്നെ എത്ര മാത്രം മിസ്സ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല..നിന്നെ ഓർക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലുമില്ല..നിന്റെ ഓർമകൾ എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ആലോചിച്ചു വേവലാതി ആയിരുന്നു.. സൽമാൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നോർത്ത്..ആ വേവലാതിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പേറി നടക്കുന്നതിന്റെ വേദനയും സങ്കടവുമൊക്കെ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ജാസി.." വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളോടെ അവൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഉള്ളം വിങ്ങി പൊട്ടി..അതിനാൽ ഞാനവളോട് എന്തോ പറയാൻ നിക്കെയാണ് അവൾ വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ കൈ പൊക്കിയത്... "നീയെന്നോട് ഇനി മിണ്ടാൻ വരേണ്ട.. എനിക്ക് നിന്നെ കാണും വേണ്ട.. ഇതുവരെ എന്നെ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ.. ഇനി അങ്ങോട്ടും വേണ്ട..എന്നെ വേണ്ടാത്തവരെ ഞാനും മറന്നേക്കാം..." ദേഷ്യത്തോടെ അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ എന്നെ കുത്തുന്ന കണ്ണുകളെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അവൾകൊന്ന് മങ്ങിയ പുഞ്ചിരി ചിരിച്ചു കൊടുത്തു ...

"എന്നൊക്കെ വല്യ ഡയലോഡ് അടിച്ചു ഈ ജെസ ഐറ പോകുമെന്ന് നീ കരുതേണ്ട...ഞാൻ നിന്നെയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ ചെക്കാ..നീയെന്നെ വിട്ടിട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടിട്ടോ എങ്ങോട്ടും പോകില്ലെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നതല്ലേ..അത്രക്ക് തിക്ക് ബോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ.." കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ അവൾ കുസൃതിയോടെ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനും അറിയാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി.. എന്റെ ജെസ ആയത് കൊണ്ട് പറയല്ല.. അവളുടെ മികച്ച അഭിനയത്തിന് ഒരു ഓസ്ക്കാർ അവാർഡെങ്കിലും കൊടുക്കണം.. ഇജ്ജാതി അഭിനയം.. അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി..ഇവൾ ഇതൊക്കെ കാര്യമായി പറഞ്ഞതാണോ എന്നു ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയെന്ന് തന്നെ പറയാം.. പിന്നെ അവളായത് കൊണ്ട് അഭിനയത്തിൽ പിഎച്ച്‌ഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതികം അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.. അതിനെ സത്യമാക്കി കൊണ്ട് അവൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ സത്യത്തിൽ ശ്വാസം നേരെ വീണത്...

എന്നാലും എൻ്റെയാ പണ്ടേയുള്ള ജെസ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അതികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല.. ഞങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് മനസ്സ് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഞാനവൾക്ക് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. "ഇനി കരയരുത്.. കരയുന്നത് കണ്ടാൽ നിന്റെ കെട്ടിയോൻ എന്നെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ പച്ചക്ക് കത്തിക്കും.." എന്നു ഞാൻ ഇശൂനെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ കണ്ണുനീർ അമർത്തി തുടച്ചു കൊടുത്തതും അവൾ അതിനൊന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു.. 🌸💜🌸 സൗഹൃദത്തിന് ഇത്രയുമതികം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഐറയുടെയും ജാസിയുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി.. തന്റെ ഉറ്റ സൗഹൃത്തിനെ കാണാതെ ജാസി രണ്ടു വർഷം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ആയിരിക്കും ആ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ ചിലവഴിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതെ ഉള്ളു... ജാസി ഇവിടെയാണെന്ന് എനിക്കു മാത്രം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം ജാസിയെ ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു..ജാസിക്ക് ഐറയേയും ഐറക്കു ജാസിയേയും കാണാൻ എത്ര മാത്രം കൊതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയുന്നത് കൊണ്ടു തന്നയാണ് ഐറയെ ഈവനിംഗ് വാക്കിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടി കൊണ്ട് വന്നതും സർപ്രൈസായി ജാസിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും..

ആദ്യമവനെ കണ്ടിട്ടവൾ വണ്ടർ ആയെങ്കിലും പിന്നീടവൾ ഇമോഷണലായി..എന്തായാലും ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരും ഹാപ്പിയാണ്.. അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതേ തിക്ക്നെസ്സ് ബോണ്ടിൽ തന്നെ നില നിൽക്കട്ടെയെന്ന് മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഐറയെ നോക്കിയപ്പോ അവളെന്റെ ഉള്ളം കയ്യോട് കൈ ചേർത്തു വെച്ചു എന്നെ നോക്കി... "എന്താ ഭാര്യേ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ...?നിനക്ക് സർപ്രൈസ് തന്നിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ..?" അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട് ഞാനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അവളുടെ ചെവിക്കരികിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിലായി ചുണ്ടമർത്തി ചുംബിച്ചു.. "ഇവിടെ വേറൊരാളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം.." ഉണ്ടാക്കി ചുമച്ചു കൊണ്ട് ജാസി ഇടകണ്ണിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് ഐറ അവന്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "നിനക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കാതെ വല്ല മദാമ്മയെയും നോക്കി നിന്നോടെ ചെക്കാ..." "അത് നീ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. " എന്നവൻ അവൾക്കിട്ട് താങ്ങി പറഞ്ഞതും ഐറ ഓഹോ എന്ന മട്ടിൽ അവനെ ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കി ചിരിച്ചു.. "Come.. നമുക്ക് ലണ്ടൻ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം...

അവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ പൊളിയാണ്.." ഞാനിത് പറഞ്ഞതും ഐറയത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഒരു കൈയിൽ എന്റെ കയ്യും മറ്റേ കയ്യിൽ ജാസിന്റെയും കൈ പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.. 🌸💜🌸 തൊട്ടുരുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഓരോ പടുകൂറ്റൻ ബിൾഡിങിന്റെയും നടുവിലൂടെയുള്ള ഫുഡ്പാത്തിലൂടെ ലണ്ടൻ സിറ്റിയുടെ ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ചു ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും നടന്നു... സൈഡിലുള്ള ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും നല്ല സ്പൈസി ഡിഷസിന്റെ സ്മെൽ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്...ഞാനതൊക്കെ മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി എന്റെ ഇടതു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പുന്നാര ഉമ്മച്ചന്റെയും വലതു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പുന്നാര ജാസിയുടെയും കൈ പിടിച്ചു നടന്നു... "Just one minute..ഞാനിപ്പോ വരാം.." ചെറുതായി പൊഴിയുന്ന മഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പിൽ നടന്നു പോകെ ജാസി ഇതും പറഞ്ഞ് സൈഡിലുള്ള കഫേയിലേക്ക് ഓടി പോയതും ഇവിടുത്തെ ചെറു തണുപ്പ് പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയോണ്ട് ഇശൂൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്റെ ഇടതു കൈ അലസ്യമായി വലിച്ചൂരിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു കൈയും നല്ലോണം കൂട്ടി ഉരസി അതിലേക്ക് ചെറുങ്ങനെ ഊതി ...

അതു കാരണം ചെറിയ ഒരു ചൂട് കയ്യിനു കിട്ടിയെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാനെന്റെ മുഖം ഇശൂൻ്റെ ഹൂഡിയിൽ പൂയ്ത്തി വെച്ചു... "ഇശുച്ചാ... തണുക്കുന്നു..." തണുപ്പ് കൊണ്ട് ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതും അവനെന്റെ അരകെട്ടിലൂടെ കൈകൾ കൊണ്ടു പോയി അവനെന്നെ കൂടുതൽ അവനിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി ... "നൈറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര തണുപ്പ്..അതുമല്ല ഇവിടെ നീ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെ.. അതിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും...പോകെ പോകെ ശെരിയായിക്കോളും.." എന്റെ തലയിലൂടെ പതിയെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പ് കൊണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ വിറക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനോട് ഒന്നും പറയാതെ അവന്റെ ഹൂഡിയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു... "ജെസ.. എന്താടി തണുക്കുന്നുണ്ടോ...?" ജാസിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറാതെ മുഖം ചെരിച്ചു ജാസിനെ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ടു കോഫീ പേപ്പർ കപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇശൂന് കൊടുത്തു ബാക്കി വന്ന ഒന്ന് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി.. "ഹോട്ട് കോഫിയാണ്.. ഇത് കുടിച്ചോ..

ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ചൂട് കിട്ടിക്കോളും.." കോഫി പേപ്പർ കപ്പ് കുറച്ചൂടെ എനിക്കൊന്ന് നീട്ടി പിടിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഖമെടുത്തു ജാസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കപ്പ് വാങ്ങി... രണ്ടു കൈകൊണ്ടും കോഫീ പേപ്പർ കപ്പിനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് പേപ്പർ കപ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന ചൂടിനെ കയ്യിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ആ വലിയ പേപ്പർ കപ്പിലെ സ്ട്രോയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത് കോഫി വായിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി.. "നിനക്ക് കോഫി വേണ്ടേ..?" ഞാൻ കോഫി വലിച്ചു കഴറ്റുന്നതിനിടെ ഇശു കോഫി ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിച്ചു ജാസിനോടായി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ 'ഞാൻ നേരെത്തെ കുടിച്ചു' എന്നു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. ചെറു ചൂട് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ തന്നെ മേലിലെ തണുപ്പ് പകുതി കുറഞ്ഞതും ഞാൻ വീണ്ടും സ്ട്രോയിലൂടെ കോഫി വലിച്ചു കുടിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നടന്നു... കോഫി കുടിക്കുന്തോറും തണുപ്പ് മേലിൽ ഏൽക്കാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്തപ്പോ ഞാനെന്റെ കോഫി കപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുള്ള കോഫി വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് നൈസിൽ ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവന്റെ കോഫി തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ കാലി കോഫി പേപ്പർ കപ്പ് അവൻക്കും കൊടുത്തു...

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു നടന്നു നടന്നു ലണ്ടൻ ടവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തു എത്തിയതും ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് ഇതുവരെ സിപ്പി സിപ്പി വലിച്ചു കയറ്റിയ കോഫി പേപ്പർ കപ്പ് സൈഡിലുള്ള ബിന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു... നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ്..ബ്രിഡ്ജിന്റെ രണ്ടു സൈഡിലൂമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുട്പാത്തിലൂടെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്..ഈ രണ്ടു ഫുട്പാത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെയുമുള്ള റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നടന്നു... റോഡിന്റെ വലതു വശത്തിലൂടെയുള്ള ഫുട്പാത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത്...നാലഞ്ചു പേർക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ആ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു...അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറു വശത്തുള്ള ഫുട്പാത്തിൻ്റേയും നടുവിലെ റോഡിന്റെയും വീതിയൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ബ്രിഡ്ജ് തന്നെയാവും... ജാസി ബ്രിഡ്ജിന്റെ കൈവരയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് താഴെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന തേംസ് നദിയുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനും അവന്റെ സൈഡിലായി വന്നു നിന്നു നദിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നദിയുടെ രണ്ടു സൈഡിലുമായി കാണുന്ന വലിയ ബിൾഡിങ്‌സിന്റെ വർണ ശോഭമായ വെളിച്ചം നദിയിലേക്ക് തട്ടുന്നത് ഒരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു...

അതും പോരാത്തതിന് പാലത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിഡ്ജിന്റെ നടുവിലായി സ്ഥാപിച്ച ടവറിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ച നല്ല കട്ടിയുള്ള ചെങ്ങലയുടെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്...അതു കാരണം ബ്രിഡ്ജ് വെട്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്ത് പൂർണ ചന്ദ്രൻ നല്ല ശോഭയോടെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിടാതെ നോക്കി നിന്നു...മൊത്തത്തിൽ ജസ്റ്റ് വൗ ഫീൽ... "എന്തു ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ.." മൊത്തതിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു ഇശൂൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവനൊന്നു ചിരിച്ചു .. "ആ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട്..?" പെട്ടന്നവൻ അവന്റെ സൈഡിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവിടെയെന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ട് അവന്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും അവിടെയൊരു മദാമ്മയും സായിപ്പും പബ്ലിക്കായി ഫ്രഞ്ച് കിസ്സ് അടിക്കുന്നത് കണ്ട് എന്റെ കണ്ണൊന്ന് മിഴിഞ്ഞു... "യാ റബ്ബി..ഇവർക്കൊന്നും മാനേഴ്‌സ് ഇല്ലേ..!!" "ഇത് കേരളമല്ല.. ലണ്ടനാണ്.." അവരുടെ കിസ്സിങ് സീൻ നോക്കി നിൽക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി ഇശു ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ശെരിയാ എന്ന മട്ടിൽ ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു വീണ്ടും അവരുടെ കിസ്സിങ് സീൻ നോക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും അവനെന്റെ മുഖം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തേക്കായി ആക്കി പിടിച്ചു...

"അതികം നീ അവരെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട.. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് തരാടി..." എന്റെ ചുണ്ടിലൂടെ മൃദുവായി തഴുകി കൊണ്ട് അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവന്റെ കൈ എന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും തട്ടി മാറ്റി അവന്റെ വയറ്റിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്തു... "അങ്ങനെ നീയിപ്പോ ഓസിക്ക് പബ്ലിക്കായി കിസ്സേണ്ട.." "വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട.. എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല... ഇനി നീ കിസ്സ് താ എന്നും ചോദിച്ചു വരാൻ പാടില്ല...കേട്ടല്ലോ.." വേണ്ടായിരുന്നു..!!അവനോട് കുറച്ചു ജാഡ കാണിക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ ഹോട്ടി കിസ്സ് കിട്ടീലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെയാണ്...അതോണ്ട് ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇഞ്ചി കടിച്ച അണ്ണാനെ പോലെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ കുറച്ചു കനത്തിൽ എന്താ എന്ന മട്ടിൽ പുരികം പൊക്കിയതും ഞാനൊന്ന് വശ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... അതിൽ വീണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അവൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവസാന അടവെന്നോണം ഞാനവന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ അടവ് ആരേക്കാളും നന്നായി എന്റെ ഉമ്മച്ചൻ അറിയുന്നോണ്ട് അവൻ അതികം കനം പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ചുണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചു... "I lubb you..." ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് തിരിച്ചു ഞാനും അവന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു ... 🌸💜🌸

"ഗുഡ് നൈറ്റ്..." റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്റ്റീഫൻ ബ്ലാക്ക്‌ ടെസ്ലയും കൊണ്ട് പുറത്തു ഞങ്ങളെയും വെയ്റ്റ് ചെയ്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു...ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും അതിലേക്ക് കയറി ഒരു കാൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജാസി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിനു മുന്നിൽ എത്തി ചേർന്നു... അവൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് പോയതും സ്റ്റീഫൻ നേരെ ഗ്ലാസ് ഹൗസ്സിലേക്ക് വിട്ടു.. ജാസിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പത്തു മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഹൗസ്സിലേക്ക്‌... സ്റ്റീഫൻ കാർ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ തല ചെരിച്ചു ചെറു രീതിയിൽ വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഐറയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചു കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഗാർഡനിലൂടെയുള്ള ചവിട്ടു കല്ലിലൂടെ ഹൗസ്സിലേക്ക് നടന്നു... "ഹൂ... എന്തൊരു തണുപ്പ്.." റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ അവൾ വിറച്ചു കൊണ്ട് കൈ രണ്ടും കൂട്ടി ഉരസുന്നുണ്ട്..തണുപ്പായത് കൊണ്ട് അവളുടെ ഉള്ളം കയ്യൊക്കെ മരവിച്ചു ഇളം റോസ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്... ഞാൻ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോക്കെറ്റിലെ ഫോൺ ടേബിളിൽ വെച്ചു ലാംബ് ടേബിളിലുള്ള ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കുടിച്ചു... "ഇശുച്ചാ.."

വെള്ളം കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് ലാംബ് ടേബിളിൽ വെച്ചു തിരിയാൻ നിൽക്കെ ഐറ ഇതും വിളിച്ചോണ്ട് എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് പുറത്തു തലവെച്ചു കിടന്നതും ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ അരയിലുള്ള അവളുടെ പിടി അഴച്ചു അവളെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തി... "ഇശുച്ചാ.. എനിക്ക് തണുക്കുന്നു..." കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനെന്റെ രണ്ടു കയ്യും കൂട്ടി ഉരസിയിട്ട് അവളുടെ മുഖത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു..അപ്പൊ തന്നെ ഐറ എന്നിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നിട്ട് അവളുടെ കവിളിൽ വെച്ച എന്റെ കൈകൾക്ക് മുകളിൽ കൈവെച്ചു മുറുക്കി... "മനുഷ്യനായാൽ തണുപ്പൊക്കെ കുറച്ചു സഹിക്കണം.. അല്ലാതെ തണുക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല..." എന്റെ കയ്യിന്റെ ഇളം ചൂടിൽ ഇരു മിഴികളും അടച്ചു നിൽക്കുന്നവളെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ അടച്ചു പൂട്ടിയ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു എന്നെയൊന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി... അപ്പോഴും അവളുടെ ചുണ്ട് നിർത്താതെ വിറക്കുന്നുണ്ട്.. "നീയെന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ ഭാര്യേ.. എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോയി ഞാൻ വല്ലതും നിന്നെ ചെയ്യും.. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല..." ഇതും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ട് അവളുടെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ ഞാനെന്റെ ചുണ്ട് കോർത്തിണക്കി ചുംബിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി വിറച്ചോണ്ട് എന്നെ വലിഞ്ഞു മുറുകി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു...

ഇനിയും അവൾ നിന്ന് വിറച്ചു നിന്നാൽ മിക്കവാറും എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത് മൃദുവായി ചുംബിച്ചു അവളെ ബെഡിൽ കിടത്തി കോസഡി മേലിലൂടെ പുതച്ചു കൊടുത്തു.. കോസഡി പുതച്ചിട്ടും അവൾ കിടന്ന് വിറക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സെല്ലാം കർട്ടൻ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് ഐറക്കു കുറച്ചു ചൂട് കിട്ടട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ചു എന്റെ തണുപ്പൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഹൂഡി അഴിച്ചു മാറ്റി...എന്നിട്ട് ബെഡിൽ കയറി കിടന്നിട്ട് ഐറയെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു കിടത്തി... 🌸💜🌸 തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കോസഡിയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു ചുരുണ്ടു കൂടി കണ്ണുകളടച്ചു കിടന്നപ്പോഴാ ഇശു എന്നെ അവനിലേക്ക് വലിച്ചു ചേർത്തി കിടത്തിയത്... അവന്റെ അരികിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ചെറു ചൂട് ശരീരത്തിലേക്ക് അരിച്ചു കയറുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ ഷർട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് എന്തോ പാവം തോന്നി...

അവന്ക്കുള്ള തണുപ്പൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഷർട്ട് അഴിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവനെ തന്നെ ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി കിടക്കെ അവനെന്നെ കൂടുതൽ അവനിലേക്ക് ചേർത്തു കിടത്തി... "ഷർട്ട് ഇല്ലാതെ കിടന്നാൽ നിനക്ക് തണുക്കില്ലേ ഇശുച്ചാ...?!" അവന്റെ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്ത വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെസ്റ്റിലേക്ക് മുഖം കയറ്റി വെച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവനെന്നെ ഇരു കൈ കൊണ്ടും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു... "നീയെന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട... നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി.. നിനക്കിപ്പോ തണുക്കുന്നില്ലല്ലോ..?!" അവന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് ശരീരം ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടിയതും എനിക്ക് കുറച്ചൂടെ കിടക്കാൻ സൗകര്യമെന്നോണം അവനെനിക്ക് നേരെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നതും ഞാനവന്റെ കഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്തു വെച്ചു കണ്ണുകളടച്ചു കിടന്നപ്പോ തന്നെ അവനെന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു... പിറ്റേന്ന് സൂര്യന്റെ ഇളം വെളിച്ചം കണ്ടോടാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്...

ഞാൻ തല ചെരിച്ചു നമ്മളെ പുന്നാര ഭർത്തുനെ നോക്കിയപ്പോ അവനെന്റെ തലയുടെ മേൽ കവിൾ ചാഴച്ചു വെച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്.. ഞാനതൊന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് എന്റെ വയറിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ച അവൻ്റെ കൈ പതിയെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഞാനവിടുന്ന് എഴുനേറ്റ് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചാടിയ മുടിയെല്ലാം പിറകിലേക്ക് കോതി വെച്ചു നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തു ഞാൻ നേരെ ഫ്രഷാവാൻ പോയി... ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയത് വെള്ളത്തിന് ചൂടുണ്ടോ എന്നാണ്...പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് അതികം ചൂടൊന്നും ഇല്ല... കുറഞ്ഞ തണുപ്പുണ്ട്... ഹീറ്റർ സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതു വെച്ചു വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കി ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ നിൽക്കാതെ കുറഞ്ഞ തണുപ്പിൽ കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചില്ലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷവർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്.. അപ്പൊ അവിടെ ബാത്രൂമിന്റെ ഡോറിൽ കൈകെട്ടി ചാരി നിന്ന് എന്നെ തന്നെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയോടെ വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇശൂനെ കണ്ട് എന്റെ വയർ ഒന്നാകെ ആളി കത്തി..... 【തുടരും】

