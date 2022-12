രചന: Devil Quinn

"എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർടെൻ്റായ കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ..എന്റെ കൂടെ വാ..." എന്നവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ കൈ വലിച്ചോണ്ട് സീക്രെട്ട് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും ഞാൻ കാര്യം അറിയാതെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി കൊണ്ട് അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി.. അവൻ നേരെ എന്നെയും കൊണ്ടു പോയത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ എന്താപ്പോ എന്നു ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇശൂനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്നും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ബാൽക്കണിയുടെ വലതു മൂലയിലേക്ക് പോയിട്ട് സൈഡിലുള്ള ഡോർ തുറന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി "എന്തിനാ ഇശുച്ച ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്..?" ബാൽക്കണിയിലെ സൈഡിലെ ഡോർ തുറന്നാൽ നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന സ്വിമ്മിങ്ങ് പൂളിലേക്കാണ്..ഒരു വലിയ ഹാൾ തന്നെ പൂളിന് വേണ്ടി അറൈയ്ഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇശൂനെ സംശയത്തോടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അത് കണ്ട് ഞാനവനെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും എന്റെ കൈ വലിച്ചൂരി അവിടെ തന്നെ തമ്പടിച്ചു നിന്നു

"ഇമ്പോർടെൻ്റ് കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്... അതു പറയാതെ ഞാനിനി എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല..." മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തീയിൽ ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്...അവനൊരു ഇമ്പോർടെൻ്റ് കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ നെഞ്ചിടിക്കാൻ.. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞെട്ടി ഞെട്ടി പണ്ടാരമടങ്ങി നിൽക്കാണ്.. അതിനിടെ അവന്റൊരു ഇമ്പോർടെൻ്റ് കാര്യവും..എന്റെ ടെൻഷനോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവനാ കാര്യവും പറയാതെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടെ ഞാനിനി ഒരടി മുന്നിലേക്ക് നടക്കൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവനെന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി "ഞാനാ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നീയെന്റെ കൂടെ വരൂ...?" ഗൗരവമാണ് മോളെ...!!അവന്റെ കൂടെ പോവുന്നതാവും നല്ലത് എന്നെന്റെ മനസാക്ഷി ദയനീയമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനുമത് ശെരി വെച്ചു.. നമ്മളെ വണ് ആൻഡ് ഒൺലി ഹാൻഡ്സം ഇഷാൻ മാലിക്കിന് ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത സ്വഭാവമാണ്.. അവൻ പൊതുവെ എന്റെ മുന്നിൽ അതികം ദേഷ്യം കാണിക്കാറില്ല..

ഇനി കാണിച്ചാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റീസണ് കാണും..അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് വേഗം സങ്കടം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ദേഷ്യം വന്നാലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു പിടിക്കും.. പക്ഷെ നിയന്ത്രണം വിട്ടാൽ മുഖമടക്കി തരാനും അവന്ക്കൊരു മടിയുമില്ല.. ഇതുവരെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.. ഇനി ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു സന്ദർഭം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിഷ്‌കുവായി നമ്മളെ ഭർത്തുനെ നോക്കി "ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ.." എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടെ ഒരു വളിച്ച ചിരിയും പാസ്സാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ എന്നെയൊന്ന് കനപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്നമർത്തി മൂളി തന്നു..അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഉരുകി പോകേണ്ടതായിരുന്നു... പിന്നെ ഞാൻ നിഷ്‌കുവായി നിന്നത് കൊണ്ട് ഉരുകി പോയില്ലെന്നെ ഉള്ളൂ അവനെന്റെ കൈ പിടിച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോ ഞാനും അവന്റെ കൂടെ നടന്നു "ഇശുച്ചാ..നിനക്കെങ്ങനെയാ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത്...!!

ഇമാമിനെ ഉണ്ടയാക്കി വെച്ച കമ്പി മുള്ള് കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ എന്റെ വയർ ഒന്നാകെ ആളി കത്തി...എന്തോ അതൊന്നും കണ്ടു നിൽക്കാനേ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല.. പക്ഷെ നീ അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുവായിരുന്നു... എങ്ങനെയാ നിനക്കിങ്ങനെ കൂളായി പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നത്....?" അവന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തി കണ്ടപ്പോഴും ഒരു മനസാക്ഷി കുത്ത് പോലും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. പകരം പക കത്തി എരിയുവായിരുന്നു...ഇമാമിനു കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അവന്ക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു ഉൾക്കുത്ത് ഫീലായി... ചിലപ്പോ ഇമാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ടാവും "Devil for Devil.. Kind for Kind... That's my attitude... PLEASE DON'T MIND..." അവസാന വാക്കുകൾ കടുകട്ടിയായി അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെയൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി അവനെ നോക്കിയതും അവനും എന്റെ കൂടെ സ്റ്റോപ്പായി കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം രണ്ടു കയ്യിലും കോരിയെടുത്തു നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് എന്റെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി "I burn for you..!!സ്നേഹമായാലും തല്ലായാലും ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ വീക്നെസ്സ്... നിന്നെ കാണാതെ ഇരുന്ന ഓരോ നേരവും ഞാൻ തീ തിന്നു ഇരിക്കുവായിരുന്നു...

എന്നെ തന്നെ സ്വയം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ... എന്റെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല.. അത്രത്തോളം വെന്തുരുകി ചാരമാകാൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്... നിന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാൻ നോക്കിയവനെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ വേദന എന്തെന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടെ ഇമാമിനെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതാണ്... അതിന്റെ കത്തി എരിയുന്ന പക കാരണമാണ് ഇമാമിനെ ഞാൻ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തത്...അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അവൻ കഠിനമായ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു.." വല്ലാത്തൊരു ചിരിയോടെ ഇശു പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ ചെറുതായി എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു.. ഒരു നിമിഷം എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുഖം ഞാൻ ഓർത്തു പോയി...!!കരയരുതെന്ന് വാശിയാണെങ്കിലും ആ മുഖം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറയാണ്...അത്രമേൽ ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതു കൊണ്ടാവും!! എന്റെ കണ്ണുകളിലെ വെള്ളം കണ്ടാകണം ഇശൂൻ്റെ ചുണ്ടിലെ ചിരി പതിയെ മാഞ്ഞു.. അവൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം നോക്കി നിന്നിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു കാണിച്ചു തന്നു

"കൈയ്യെത്തും അകലത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും സ്വന്തമാക്കാതെ കണ്മുന്നിൽ വെച്ച് പലതും നഷ്ട്ടപെട്ടില്ലേ..അങ്ങനെ നഷ്ട്ടപെട്ടതിനെ ഒക്കെ ഒരു പേരിട്ടു വിളിച്ചു..സിറ്റുവേഷൻ..!!പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെയാവും തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്...പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്...ഓർമകൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത കാലത്തോളം ആരും ആരുടെയും മനസ്സിൽ മരിക്കുന്നില്ല.. എന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാവും...സന്തോഷത്തോടെ..!!" നനുത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ ഇശു ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചതും ഞാൻ കണ്ണുകളടച്ചു പതിയെ പുഞ്ചിരി തൂകി "ഐറാ.." "മ്മ്..." അവന്റെ പതിഞ്ഞ വിളി കാതിൽ എത്തിചേർന്നപ്പോ തന്നെ മറുപടിയായി ഒന്ന് മൂളി കൊണ്ട് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന് അവനെ നോക്കി.. തിരിച്ച് അവനൊരു കുസൃതി ചിരിയോടെ എന്നെ വിടാതെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഇരു പുരികവും ഒപ്പം ഉയർത്തി കളിച്ചു എന്താ എന്നു ചോദിച്ചതും അവൻ വശ്യതയോടെ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ശേഷം അധരത്തിലേക്ക് നോക്കി കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ടു "ഇമ്പോർടെൻ്റ് കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല... അത് പറയട്ടെ...?"

കണ്ണിൽ കുസൃതി നിറച്ചുള്ള അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയതും ഞാൻ അവനെയൊന്ന് സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കി പതിയെ തലയാട്ടി "കട്ട വെയ്റ്റിംഗാണ് വേഗം പറ..." "പറയാനല്ല... ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത്..." ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി അവനിത് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു... ഇപ്പോഴും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ കുസൃതി ചിരിയുണ്ട്... കടവുളെ കാത്തോളണേ!! "എന്താ ഇശുച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ...?" അവന്റെ നോട്ടവും ചിരിയും അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് തോന്നിയതോണ്ട് ഞാൻ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഉമിനീർ ലേശം ഇറക്കി ചോദിച്ചു ഒരടി പിറകിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ നേരം തന്നെ ഇശു എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും ടബ്ബർ പാൽ കുടിച്ച പോലെ ഞാനവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുട്ടി നിന്നു "സേട്ടന്റെ സേച്ചിയെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുവാ... കുറെ ആയില്ലേ ഈ ചുണ്ട് കടിച്ചെടുത്തിട്ട്...സോ...." സോ എന്നു നീട്ടി പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പതിയെ ഊതിയതും ചെറു ചൂട് കാറ്റ് അവന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും മുഖത്തു തട്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊള്ളി പിടഞ്ഞു പോയി ഒരു മാസത്തേക്ക് അവൻ പാരീസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കുറെ അവന്റെ കിസ്സിങ്ങ് ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു..

എല്ലാം അവൻ വന്നിട്ട് പലിശ സഹിതം വീട്ടണമെന്നും കരുതിയതാണ്.. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എവിടുന്നോ ഒരുതരം വിറയൽ എന്റെ മേലാകെ പടർന്നു 🌸💜🌸 അവൾ ഒരുതരം നിർവികാരത്തോടെ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ചിരി വന്നെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചു പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചുണ്ടിനിടയിൽ എത്തിയ ചിരിയെ വിഴുങ്ങി വിട്ട് ഐറയെ നോക്കി "എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെയൊന്ന് കിസ്സ് ചെയ്യാമായിരുന്നു.." അവളുടെ അരയിൽ നിന്നും ഇടതു കൈ വലിച്ചൂരി അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ വിരൽ ഞൊടിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ചെറു ഞെട്ടലോടെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി "അതു വേണോ..?" കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി നിഷ്കളങ്കമായി അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓൻ ദി സ്പോട്ടിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മൂക്കിന് തുഞ്ചത്ത് പതിയെ കടിച്ചു...അത് കിട്ടിയപ്പോ അവൾ നാണത്താൽ കലർന്ന ചിരിയോടെ മുഖം താഴ്ത്തി ചിരിച്ചിട്ട് പതിയെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു അവളുടെ മുഖത്തിലെ ചിരിയെ ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒരുനിമിഷം മൊത്തമായി ഒപ്പിയെടുത്ത് അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവളുടെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചു പിറകിലേക്ക് തള്ളിയതും കൃത്യം തൊട്ടു പിറകിലുള്ള പൂളിലേക്ക് അവൾ മലർന്നടിച്ചു വീണു

അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പൂളിന്റെ വക്കിലാണ് അവൾ നിന്നിരുന്നെന്ന്.. അവൾ പൂളിലേക്ക് വീഴുന്നത് കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചു ചിരിച്ചോണ്ട് ധരിച്ചിരുന്ന ടീ ഷർട്ട് തല വഴി ഊരി മാറ്റി എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൂളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അന്നേരം തന്നെ ഐറ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന് മുഖത്തിലെ വെള്ളം വടിച്ചു മാറ്റി സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു നിന്നു... എന്നെ നോക്കാണെന്ന് നല്ലപോലെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് നീന്തി വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു ഞാനവളുടെ മുന്നിലേക്ക് പെട്ടന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി തരിച്ചു പിറകിലേക്ക് വേച്ചു പോവാൻ നിന്നെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവളെ ചേർത്തു നിർത്തി

"നീയെന്നെ അറ്റാക്ക് വരുത്തി കൊല്ലോ ഉമ്മച്ചാ...!!" അത് പറയുമ്പോഴും അവൾ നന്നേ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...അതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ അവളുടെ നെഞ്ച് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവളെ വിടാതെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ അവൾ ഇരു കൈകളും എന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് കിതച്ചു നിന്നു "എന്താ ഐറ തണുക്കുന്നുണ്ടോ...?" കള്ളച്ചിരിയോടെ ഞാനവളുടെ വിറക്കുന്ന അധരത്തിലേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചതും അവളെന്നെ ഒരു നോട്ടം "എന്നെ ഈ പൂളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ട് തണുക്കുന്നുണ്ടന്നോ...ഹ്..." എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി അവളിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയത് അവളുടെ ഇരു കവിളിലേക്കാണ്.. വല്ലാത്തൊരു ഭംഗി തോന്നി പോയി... അതിനാൽ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ കവിളിലേക്ക് പോയതും എന്റെ വരവ് കണ്ടിട്ടവൾ കുസൃതിയോടെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ കൈവെച്ചു തടുത്തു 🌸💜🌸 "എന്താ സേട്ടന്റെ ഉദ്ദേശം...?" കിസ്സിനുള്ള പുറപ്പാട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണ് കുറുക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവന്റെ ചുണ്ടിലുള്ള എന്റെ കയ്യിനെ തട്ടി മാറ്റി "എന്തു ഉദ്ദേശമാണെന്ന് സേട്ടന്റെ സേച്ചി നേരിട്ട് കണ്ടോ..." എന്നവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ വലതു കവിളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചതും പെട്ടന്ന് ശരീരമൊന്നാകെ കോരി തരിച്ചു..

.അതിനാൽ ഇരു കാലുകളും പൂളിലുള്ള ടൈലിൽ ഇറുക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ചുംബനം ഇടതു കവിളിലും ആഞ്ഞു പതിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു...എന്നിട്ട് തുടരെ തുടരെ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ചെറു ചുടു നിശ്വാസം എന്റെ മേൽചുണ്ടിൽ തട്ടുന്ന പോലെ തോന്നിയത്..അതറിഞ്ഞ ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള പിടി കൂടുതൽ മുറുക്കി കൊണ്ട് പതിയെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറന്നതും ഇശു എന്റെ മുഖത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോട്ടം കൊണ്ടു പോയി...പക്ഷെ അവന്റെ നോട്ടം മൊത്തം എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കായിരുന്നു എന്തിനോ വേണ്ടി എന്റെ നെഞ്ച് പെടപെടാന്ന് മിടിച്ചു..ഒരുതരം കോരി തരിപ്പ്... അവന്റെ നിശ്വാസം ശക്തിയായി എന്റെ മേൽചുണ്ടിൽ തട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ കഴുത്തിലുള്ള എന്റെ പിടി കൂടുതൽ മുറുക്കി അവന്റെ അധരം എന്റെ അധരത്തോട് മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇശു പതിയെ അവന്റെ മിഴികൾ ഉയർത്തി എന്റെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും വശ്യതയോടെ മാറി മാറി നോക്കിയത്..അവന്റെയാ വശ്യമായ നോട്ടം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി

എന്താ എന്ന മട്ടിൽ പുരികം ഉയർത്തിയതും അവനാ വശ്യതയോടെ തന്നെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ചുണ്ടിനോട് ബന്ധിച്ചു നീണ്ട ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ഇഷാൻ മാലിക്കിന്റെ ചുംബനം ജെസ ഐറ ഏറ്റുവാങ്ങി...ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തോന്നി പോയ നിമിഷം... ഓരോ സെക്കന്റിലും അവനെന്റെ മേൽചുണ്ട് നുണഞ്ഞു വലിച്ചു... എത്രയോ സമയം അതങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയതിന് ശേഷം മേൽചുണ്ടിൽ നിന്നും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പിൻവലിച്ചു കീഴ്ച്ചുണ്ടിലേക്ക് ഒഴുകി പോയി അവന്റെ ഇരു ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് ഞെരിഞ്ഞമർന്നു...കീഴ്ച്ചുണ്ടിലെ തേനും അവൻ ഊറ്റി കുടിച്ചു പിന്നീട് അവന്റെ അധരം എന്റെ ഇരു ചുണ്ടിനേയും കവർന്നെടുത്തു കീഴ്ച്ചുണ്ടും മേൽചുണ്ടും ഒരേസമയം നുണഞ്ഞു വലിച്ചു.. മാറി മാറി അവനത് ആസ്വദിച്ചു നുണഞ്ഞു... അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി വയറിൽ പതിയെ തഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ ചുംബനത്തിൽ മത്തു പിടിച്ച എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്കും ലഴിച്ചു ചേർന്നു....

അവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടി മുറുക്കി ഞാനവന്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബിച്ചെടുത്തു രണ്ടു പേരും ചുംബനത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയി...ആവേശത്തോടെ ഇരുവരും ചുംബിച്ചു മത്സരിച്ചു... ഇടക്ക് ശ്വാസം തിങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പതിയെ ചുണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ നിന്നെങ്കിലും എന്തോ അവന്റെ ചുംബനത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് ചുണ്ടിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ സാധിച്ചില്ല...ഒന്നു രണ്ടു മിനിറ്റു കൂടെ അവന്റെ ചുംബനത്തിൽ സ്വയം ഇല്ലാതായി പോകെയാണ് ഇശു പതിയെ എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് കടിച്ചെടുത്ത് താഴേക്ക് പിളർത്തി കൊണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടുകളെ മോചിതയാക്കിയത് രണ്ടുപേരുടെയും ശ്വാസം തിങ്ങി നിന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ വെള്ളം പറ്റിപിടിച്ച ദേഹത്തേക്ക് തല മുട്ടിച്ചു കിതച്ചു കിടന്നതും അവനും കിതക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ച് ഉയർന്നും താഴ്ന്നും നിന്നു "ഇശുച്ചാ..." "എന്തോ...." കിതച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതിന് മറുപടിയായി അവൻ നീട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്വയം മറന്നു കൊണ്ട് ഞാനവന്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "I lubb youuuuuhhh....." "I hate youuuuhhhhh...."

പുട്ടിനു തേങ്ങയിട്ട പോലെയുള്ള അവന്റെ മറുപടി കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണു മിഴിച്ചു അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി... അപ്പോഴവൻ എന്റെ നോട്ടം കണ്ട് എന്താടി എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ്ങ് കൊടുത്തു "രസല്ല്യാട്ടോ..." "നിന്നോടാരും അഭിപ്രയം ചോദിച്ചില്ല..." ഓ..!!നമ്മളവനെ പുച്ഛിച്ചു വിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള എന്റെ വയറിൽ പതിയെ തലോടി "ഇത് കണ്ടോ ബേബി..എന്റെ റൊമാന്റിക്ക് ഹീറോ ആയ നിന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്നെ ഒരുതരി പോലും സ്നേഹമില്ല..." ആദ്യം വയറിലേക്കും പിന്നെ ഇശൂനെയും നോക്കി ഞാനിത് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ കെട്ട്യോൻ എന്നു പറയുന്ന കോന്തൻ തെണ്ടി ഉമ്മച്ചൻ ചിരിക്കാ.. അതിനുമാത്രം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... ഹും കോന്തൻ "നീയെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്...?" എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനവന്റെ കയ്യിനൊരു നുള്ള് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചിരി കണ്ട്രോൾ പിടിച്ചു നിന്നു

"എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിന്റെ വയറിലിപ്പോ ബേബി വന്നതെന്ന് ഓർക്കണം...ഹാ.. അതൊക്കെ പോട്ടെ...വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്..." ഇനി അതെന്താണാവോ എന്നു വിചാരിച്ചു അവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കിയതും അവൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് പൂളിൽ നിന്നും കയറാനുള്ള സ്റ്റപ്പിന്റെ അടുത്തെത്തിയ ഉടനെ അവനെന്റെ അരയിൽ പിടിച്ചു പൊക്കി അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റപ്പിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി...എന്നിട്ടവൻ അവന്റെ പാറ്റ്സിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കൈ കൊണ്ടു പോയി എന്തോ തപ്പി തിരഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് നോക്കാനും വേണ്ടി തല ഏന്തിച്ച് കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും പൂളിലുള്ള നീല വെള്ളം ഇളകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചു എനിക്കൊന്നും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല... അതോണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാതെ നമ്മളെ ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചന്റെ കട്ടകട്ടയായി നിൽക്കുന്ന ബോഡി വായിനോക്കി നിന്നു ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം അവന്റെ വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിച്ച ബോഡിയിലേക്കും മുഖത്തേക്കും പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്ത് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവന്റെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു "Wow...ഇതെനിക്കാണോ ഇശുച്ചാ..?!"

ആശ്ചര്യത്തോടെയും അതിലുപരി സന്തോഷത്തോടെയും ഞാൻ കണ്ണു രണ്ടും വിടർത്തി പിടിച്ചു അവന്റെ ഉയർത്തി പിടിച്ച കയ്യിലേക്ക് തന്നെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനൊന്നു ചിരിച്ചു തലയാട്ടി ഒരു സിംപിൾ സിൽവർ ചെയിൻ...അതിന്റെ ലോക്കറ്റിൽ 'QUEEN' എന്നു വൈറ്റ് ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് "ഇതെന്റെ ക്യൂട്ടി ക്യൂനിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പാരീസിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചതാണ്... ഇഷ്ട്ടായോ..?" "എന്റെ ഇശുച്ചനല്ലേ വാങ്ങിച്ചത്.. അപ്പൊ ഇഷ്ട്ടാകാതെ നിൽക്കോ..!!" അവൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം എന്നെ വിടാതെ നോക്കി.. കൂടെ അവന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിയുടെ വ്യാപ്ത്തിയും കൂടി...അതു കണ്ട് ഞാനവനെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയിട്ട് അവനെ തോണ്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പെട്ടന്ന് നത്തിങ്ങ് എന്നു പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു തലയാട്ടി "എന്നാ വേഗം കെട്ടിക്കോ.." കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടു പറഞ്ഞതും ഞാനത് പറയാൻ കാത്തു നിന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ചിരിയോടെ അവനത് എന്റെ കഴുത്തിലായി കെട്ടിത്തന്നു "എന്റെ ക്യൂനെ ആരും കണ്ണു വെക്കാതിരിക്കട്ടെ..."

എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ചെയിനിന്റെ ലോക്കറ്റിൽ പതിയെ ചുണ്ട് ചേർത്ത ശേഷം അവൻ ലേശം കുനിഞ്ഞു കൊണ്ട് നനഞ്ഞൊട്ടിയ എന്റെ വയറിലും പതിയെ ചുണ്ട് ചേർത്തു ചുംബിച്ചു "നീയെന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലോ ഉമ്മച്ചാ...?" അവന്റെ സ്നേഹം കണ്ട് ഞാൻ കളിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വല്ലാത്തൊരു ചിരി ചിരിച്ചു... ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നുന്ന ചിരി...എന്തോ അവന്റെ ആ ചിരി എന്റെ മനസ്സിനെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനവന്റെ മുഖം വാരിയെടുത്തു മുഖം ഉയർത്തി അവന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചു....അതു കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖം മൊത്തം ഞാൻ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി "ഐറാ...നീയും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലോ ...!!" ചുംബിച്ചു കളിക്കുന്നതിനിടെ അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ക്ലോസപ്പിന്റെ പല്ലും കാട്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് അവസാനമായി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു ൦൦🌸💜🌸൦൦

【AFTER ONE YEAR】 ഇരുട്ട് പടർന്ന ഒരു വലിയ ഹാൾ...ഹാളിന്റെ ഒത്ത നടുവിലായി വൈറ്റ് കാർപെറ്റ് നീട്ടി വിരിച്ച റാമ്പ് വാക്ക് സ്റ്റേജ്...റാമ്പിന്റെ ഇരു വശത്തുമായി വൈറ്റ് സോഫയും അതിനു പിറകിലായി വൈറ്റ് ക്ലോത്തു കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ചെയറുകൾ നിരത്തി ഇട്ടിരിക്കുവാണ്..മുന്നിലെ സോഫകളിൽ പ്രൗഢിയോടെ ഇരിക്കുന്ന കോട്ടും സ്യൂട്ടും അണിഞ്ഞ ഗ്രെറ്റ് ബിസിനസ്സ്മാൻസ്!! റാമ്പിന്റെ ഇരു വശത്തുമായി ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആകാംക്ഷയോടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കെയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഡിം ലൈറ്റ് കത്തിയത്... ഒരേസമയം എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചതും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് മാറി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കത്തി അതേസമയം തന്നെ സ്റ്റേജിന്റെ സൈസിൽ നിൽക്കുന്ന ആംഗർ ആഹ്ലാദത്തോടെ ചെവി പൊട്ടും വിധം മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു കൂവൻ തുടങ്ങി "THE GREAT YOUNG BUSINESS MAN MR AND MRS ISHAAN MALIK ON TO THE STAGE...." ആംഗറുടെ ആർപ്പു വിളി കേട്ടപ്പോ തന്നെ സ്റ്റേജിലെ വലതു വശത്തിലെ അറ്റതായി നിൽക്കുന്ന ഇശു ഇടതു വശത്തിലെ അറ്റതായി നിൽക്കുന്ന ഐറയെ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു വന്നു..

അതു കണ്ട ഐറയും സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു വന്നതും അവർ ഇരുവരും സ്റ്റേജിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ എത്തിയപ്പോൾ പരസ്‌പരം മുഖാമുഖം നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു മുന്നിലേക്ക് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന റാമ്പാണ്...റാമ്പിന്റെ ഇരു വശത്തായി തങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഐറ ചെറു പേടിയോടെ നോക്കി...ഉള്ളിൽ ചെറു ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുഖത്തു പ്രകടിപ്പിക്കാതെ കൂളായി കൊണ്ട് അവൾ പതിയെ തല ചെരിച്ചു ഇശൂനെ നോക്കി...അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട ഇശു അവൾക്ക് മാത്രം കണ്കെ ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ട് അവൾക്ക് നേരെ അവന്റെ ഇടതു കൈ നീട്ടി പിടിച്ചു..അപ്പോഴേക്കും സൈഡിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ അവർക്ക് നേരെ മിന്നി കത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്നേരം തന്നെ ഡിം ലൈറ്റുകൾ മൊത്തം ഓഫായി ഇശൂൻ്റെ കയ്യിനെ സൂം ചെയ്ത് ഒരു സ്‌പോട്ട് ലൈറ്റ് കത്തി...ആ സ്‌പോട്ട് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഐറ അവളുടെ വലതു കൈ ലേശം പൊക്കി പിടിച്ച് ഇശൂൻ്റെ ഇടതുകൈയിലെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവളെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു...കൂടെ തന്നെ സ്‌പോട്ട് ലൈറ്റും അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഇശൂൻ്റെ വേഷം വൈറ്റ് ഷർട്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടും ബ്ലാക്ക് പാന്റ്സും.. ഐറ ഹെവി വർക്ക് സ്റ്റോണ് വൈറ്റ് ലഹങ്കയാണ്...

അതിന്റെ മുടിഞ്ഞ വൈറ്റ് കൊണ്ട് അവൾക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇടതു കൈയിലായി അവൾ ലഹങ്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലതു കൈയിൽ ഇശൂൻ്റെ പിടിയും ഇടതുകൈയിൽ ലഹങ്കയുടെ പിടിയും... അവളുടെ മുഖം പുഞ്ചിരിയാൽ പ്രകാശിച്ചു നിന്നു... ഇശു ആറ്റിട്യൂഡ് ലുക്കിൽ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു.. ചെറു നനുത്ത പുഞ്ചിരി അവന്റെ ചുണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നു ചെന്നവർ റാമ്പിന്റെ അറ്റത്തു എത്തിയതും ഇശു മുന്നിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ച ശേഷം ഐറയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഇടതു കൈയിലുള്ള ഐറയുടെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു പതിയെ കറക്കിയതും ഐറ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഒരു റൗണ്ട് പതിയെ കറങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പിടി അഴച്ചു ആ കൈ അവന്റെ ഇടതുതോളത്തു കൊണ്ടു വെച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി...അതു കണ്ട ഇശു ചുണ്ടിലെ നനുത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ ഐറയുടെ അരികിലേക്ക് കുറച്ചു ചെരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് മുന്നിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർസിൻ പോസ് ചെയ്തു നിന്നു ചുറ്റും നിശബ്ദതയാൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഹാളിൽ Airish എന്നു വിളിച്ചു കൂവാനും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മിന്നാനും തുടങ്ങി

ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം ഇരുവരും ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ പോസ് ചെയ്തു നിന്ന ശേഷം ഇശു തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. രണ്ടടി മുന്നിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ പതിയെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പായി കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തല ചെരിച്ചു അവന്റെ വലതു കൈ ഐറക്കു പിടിക്കാൻ എന്നോണം നീട്ടിയതും ഐറ പൂർണ തിളക്കത്തോടെയുള്ള പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് അവളുടെ ഇടതു കൈ വെച്ചു കൊടുത്തു...അപ്പൊ തന്നെ ഇശു ചുണ്ടിലെ കള്ളച്ചിരിയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങി അപ്പോഴും അവർ നടക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സ്‌പോട്ട് ലൈറ്റ് അവരുടെ മുകളിലായി പോയി കൊണ്ടിരുന്നു...ഒടുവിൽ അവർ നടന്നു ചെന്ന് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്തിയ ഉടനെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞതും സ്റ്റേജിൽ പല ഡിം ലൈറ്റുകളും ഒപ്പം അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു കത്തി ഇഷാൻ മാലിക്കും ജെസ ഐറയും മുന്നിലുള്ളവരെ ചെറു ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു...അന്നേരം തന്നെ അവിടേക്ക് ബിസിനെസ്സ് അവാർഡിന്റെ മാനേജരായ മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ജെയിംസ് കയറി വന്നിട്ട് ഇരുവർക്കും ദി ഗ്രെറ്റ് യങ്ങ് ബിസിനസ്സ്മാൻ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു 🌸💜🌸

എല്ലാ വർഷവും കിട്ടി കൊണ്ടിരുന്നു ദി ഗ്രെറ്റ് യങ്ങ് ബിസിനസ്സ്മാൻ അവാർഡ് ഈ വർഷവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്.. എനിക്ക് മാത്രമല്ല..എന്റെ മിസ് ക്യൂട്ടി ക്യൂനും കിട്ടി... ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണല്ലോ മാലിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ CEO റാമ്പ് വാക്കും അവാർഡ് ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... അപ്പോഴാണ് ആലിയും റോഷനും സ്ട്രോളറും ഉരുട്ടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്ക് നടന്നു വന്നത് "Uff.. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ... രണ്ടാളുടെയും റാമ്പ് വാക്ക് തകർത്തു...It's awesome.." ആലി ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് റോഷനും അതിനെ കൂട്ട് പിടിച്ചു തലയാട്ടിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സ്ട്രോളറിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അഞ്ചു മാസം പ്രായം വരുന്ന ബേബിയെ നോക്കി "ബേബി കരഞ്ഞിരുന്നോ..?" ഞാനും ഐറയും ഒപ്പം കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ട് റോഷനും ആലിയും മുഖാമുഖം നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് ഇല്ലെന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ഇരട്ടി മധുരമേകാൻ വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രിൻസാണ്...കിംഗിന്റെയും ക്യൂനിന്റെയും ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് IWAN MALIK❤

ഐറ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്ട്രോളറിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുണ്ട് ചേർത്ത് ചുംബിച്ചു ആലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്ട്രോളർ വാങ്ങി കുറച്ചു നേരം അവിടെയുള്ള മറ്റു റാമ്പ് വാക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ റോസ്‌ ഇന്റെർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.. എൻട്രെൻസിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ചുറ്റും മീഡിയക്കാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്‌സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു.. ഗാഡ്‌സ് അവരെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം അവർ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആൻസെർ പറഞ്ഞും ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തും സമയം തള്ളി നീക്കിയപ്പോഴേക്കും റോഷൻ ബ്ലാക്ക് ടെസ്ലയും കൊണ്ടു മുന്നിൽ വന്നു നിർത്തി ഐറ സ്ട്രോളർ ഉന്തി കൊണ്ടു പോയി കാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നതും ഞാൻ പതിയെ കുഞ്ഞിനെ സ്ട്രോളറിൽ നിന്നും എടുത്തു തോളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ബാക്ക് ഡോർ തുറന്ന് കാറിലേക്ക് കയറി...എന്റെ കൂടെ ഐറയും കയറിയതും ഗാഡ്‌സിൽ ഒരാൾ സ്ട്രോളർ മടക്കി സീറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാറിന്റെ ഡോർ അടച്ചപ്പോഴേക്കും ആലി കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു...ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് കാർ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു 🌸💜🌸

ഞങ്ങൾ മാലിക്ക് ഹെവനിലേ ക്കാണ് പോവുന്നത്....ഇനി കുറച്ചു കാലം അവിടെ നിൽക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വില്ലയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്... രാവിലെ പുറപ്പെട്ടാലെ ഈവനിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തുക... ഞങ്ങൾക്കിന്ന് അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് രാവിലെ അവരുടെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല..റോഷനും ആലിയും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് അവാർഡ് ഫങ്ഷന്റെ സമയത്തു ഇവാൻ ബേബിയെ അവരായിരുന്നു നോക്കിയത് ബേബി വയറ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഇശൂൻ്റെ പോലെ ഒരു റൊമാന്റിക് ഹീറോ വന്നാമതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്... ഇശൂനോട് ഏത് കുഞ്ഞാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ട്ടം എന്നു പറയും...അങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ട്ടം പോലെ തന്നെ എന്റെ ഇശുച്ചന്റെ അതേ ഫേസ് കട്ടുള്ള കുഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചത് പ്രെഗ്നെന്റ് ആയിരിക്കെ ഇശു ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.. വേറെ ആരെയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല.. അവനെല്ലാം ചെയ്തോളും എന്നും പറഞ്ഞ് ഏത് നേരവും എന്റെ കൂടെ കാവൽ ഇരിക്കും..

സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അമിതമായ സ്നേഹം കാരണം ഞാനവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷം കൊണ്ട് കുറെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്...ഏത് നട്ടപാതിര ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനത് അപ്പൊ തന്നെ സാധിപ്പിച്ചു തരും..ഇനിയിപ്പോ വേദനയോടെ കരയുക ആണെങ്കിൽ അവനെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും... ഇടക്ക് എന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ട് അവനും എന്റെ കൂടെ കരയും വില്ലയിലെ എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുവായിരുന്നു... ഇശു ഓഫീസിലെ എന്തെങ്കിലും അർജെന്റ് കാര്യത്തിന് പോകുവാണെങ്കിൽ ദീദിയും ഉമ്മിയും എന്റെ കൂടെ യഥാ സമയവും ഉണ്ടാവും... ഐഷു പിന്നെ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഐറുമ്മാ എന്നും വിളിച്ചു കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ.. എന്റെ ദീദി എന്നോട് മിണ്ടിട്ടോ.. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സങ്കടം കാരണമാവും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്...ഐഷുന് എല്ലാം ഭേദമായപ്പോ ദീദി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കുറെ സോറി പറഞ്ഞു ..പാവത്തിന് നല്ല സങ്കടം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ കണ്ണുകൾ കണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി... അല്ലെങ്കിലും ഉമ്മമാർ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥരല്ലേ...? അല്ലേ എന്നല്ല ആണ്.. സ്വാർത്ഥയാണ്..

അതു തന്നെയാ ദീദിയിലും സംഭവിച്ചത്... പെട്ടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പ്രാന്തു പിടിച്ചു കാണും ജൂലി ഇപ്പോൾ പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണ് ....കുഞ്ഞിക്കാന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ അവളുടെ ഇടതു കാലിന്റെ ചലനം തിരിച്ചു കിട്ടിട്ടുണ്ട്..എല്ലാം കൊണ്ടും സിദ്ധുവും ജൂലിയും ചില്ലായി ജീവിക്കുന്നു...ചേച്ചിയും അനിയനും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനിടെ വേറൊരാളും അവരുടെ ഇടയിൽ വരേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു നടന്ന ജൂലിക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ട്...വേറെ ആരോടുമല്ല നമ്മളെ സ്റ്റീഫനോട്... സ്റ്റീഫൻ ഇപ്പോൾ ഓർഫനേജിലെ കാര്യങ്ങളും ഇശൂൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗാഡായി തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു സ്റ്റീഫനും ജൂലിയെ ഇഷ്ട്ടമാണ്..പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇഷ്ട്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല... സിദ്ധുവാണ് അതിനിടയിൽ കിടന്ന് വീർപ്പുമുട്ടുന്നത്... അവന്ക്ക് പിന്നെ പെണ്ണും പിടക്കോഴിയും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. അതോണ്ട് സ്റ്റീഫനേയും ജൂലിയേയും ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവനോടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്... അങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ "എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്...അല്ലെ ഇശുച്ചാ...?"

ഇശൂൻ്റെ കയ്യിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു കൊണ്ട് പതിയെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവനൊന്നു ചിരിച്ച് എന്റെ മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു അവന്റെ മടിയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി വയറിനോട് പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവാൻ ബേബി... ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമാണ്...നിഷ്കളങ്കമായി ഉറങ്ങുന്ന ബേബിയെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇശൂൻ്റെ ചെന്നിയിലായി ഉമ്മവെച്ചു കണ്ണുകളടച്ചു അവന്റെ കൈയിൽ തല വെച്ചു കിടന്നു 🌸💜🌸 നീണ്ട യാത്രക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് തറവാട്ടിൽ എത്തിയത്... വിഭവസമൃതമായ രുചിയൂറും ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പെണ്പടകളെല്ലാം ഗസ്റ്റ് ഹാളിൽ കത്തിയടിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാബി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് "ഐറാ... നിന്നെ ജാസി വിളിക്കുന്നുണ്ട്..." നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജാസിന്റെയും ഫാബിന്റെയും മാരേജ് കഴിഞ്ഞു...ഏകദേശം നാൽ മാസാവാനായി മേരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട്... എല്ലാവരും തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മൂമ ഫാബിയെയും ജാസിയെയും വിളിച്ചു..അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിരുന്നാണ് ഇന്ന് "അവനെവിടെയാ ഫാബി...മുകളിലാണോ...?"

സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഞാനത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ഹാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരുന്ന സോഫയിലേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കത്തിയടിക്കാൻ തുടങ്ങി..ഞാനതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഗസ്റ്റ് ഹാളിൽ നിന്നും നേരെ നടുമുറ്റത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പടികൾ ഓടി കയറി ഞാൻ മൂളി പാട്ടും പാടി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ ആരെയും അവിടെ കാണാനില്ല..ജാസിയുടെ പൊടിപോലും അവിടെയെങ്ങും ഇല്ല...ഇനിയിപ്പോ ഫാബി എന്നെ പറ്റിച്ചതാണോ എന്നു ചിന്തിച്ചോണ്ട് നാലു ഭാഗവും കണ്ണു പാഴ്‌പ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാ മാനത്തു നിലാവുദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പൂർണ ചന്ദ്രനെ കണ്ടത്.... അതിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുറിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയി കൈവരയോട് ചാരി നിന്നു മാനത്തേക്ക് നോക്കി വല്ലാത്തൊരു ശോഭയോടെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്...മുഖം ഉയർത്തി അതിനെ വിടാതെ നോക്കുമ്പോഴാ പിറകിലൂടെ ആരോ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയുള്ള കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ടത്... അതിനാൽ ഞാൻ ആകാശത്തു നിന്നും നോട്ടം മാറ്റി പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി "ഇശുച്ചാ...നീ ജാസിയെ കണ്ടോ..?"

ഇശൂനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ജാസിയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്റെയടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്ന് എന്റെ അരയിൽ പിടി മുറുക്കി എന്നെ കൈവരയോട് മുട്ടിച്ചു നിർത്തി "ജാസിയല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞാനാ...ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വല്യ ജാഡയല്ലേ എന്റെയടുത്തേക്ക് വരാൻ...അതോണ്ടാ ജാസിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ഫാബിയെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത്...." "ഓഹോ.. എന്നിട്ട് എന്തിനാ വിളിച്ചത്...?" "ഐറുമ്മാ..." ഇശൂനോട് ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആമിയുടെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ എത്തിയതും ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു... അപ്പൊ ആമി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... കൂടെ ഐഷുട്ടിയുമുണ്ട് "ഐറുമ്മാ.. ബേബി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ നേരം ചിരിച്ചു കളിച്ചു..." നിഷ്കളങ്കമായി ഐഷു ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ 'ആണോ..?' എന്ന് കണ്ണുവിടർത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐഷു ചിരിച്ചോണ്ട് തലയാട്ടി "വാ ആമിത്ത... നമുക്ക് താഴേക്ക് തന്നെ പോവാം.. " "ഞങ്ങൾ ബേബിയെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാട്ടോ..." ആമി അതും പറഞ്ഞോണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെച്ചു ഐഷുനെയും കൊണ്ട് പോയതും ഞാനവർ പോകുന്നത് ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു

"ഐറാ..." "എന്താ...?" അവൻ വിളിച്ചതിന് മറുപടിയായി അവന്റെ തോളിലൂടെ ഇരുകയ്യുമിട്ട് പിറകിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്ന് ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് തള്ള വിരൽ കൊണ്ടും എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് വലിച്ചു "I want a kiss..." എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടവൻ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയതും ഞാൻ സമ്മതമെന്നോണം ഒന്ന് തലയാട്ടി മൂളി കൊടുത്തു...അത് കാണേണ്ട താമസം അവനെന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും ചൂണ്ടു വിരലും തള്ള വിരലും എടുത്തു മാറ്റി ആ കൈ എന്റെ അരയിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു എന്നെ കൂടുതൽ കൈവരയിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ ശരീരവും എന്റെ മേലിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിർത്തി... എന്നിട്ട് അവന്റെ അധരം എന്റെ അധരത്തോട് കോർത്തു വെച്ചു ഞങ്ങളെ ചുംബനത്തെ വരവേൽക്കാൻ എന്നപോൽ ചെറു തണുത്ത കുളിർ കാറ്റ് ഞങ്ങളെ മേലിലൂടെ തട്ടി തലോടി തെന്നി പോയി..ഇരുണ്ട ആകാശത്തിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ നാണത്താൽ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു ചുംബനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടി വന്നതും അവനെന്റെ മേലിലേക്ക് കൂടുതൽ ചാഞ്ഞു നിന്നു...

ഓരോ സെക്കന്റിലും അവനെന്റെ ചുണ്ടുകളെ ഗാഢമായി ആവേശത്തോടെ ചുംബിച്ചു...മൂക്കും മൂക്കും കൂട്ടി ഉരസി.. ചുണ്ടുകൾ കെട്ടിപിടഞ്ഞു... ശ്വാസം തിങ്ങി പെട്ടന്നാണ് പിറകിൽ നിന്നും ഒരു ഒച്ച കേട്ടത്...ഞാൻ ഞെട്ടിപിടഞ്ഞു ചുംബനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അടച്ച കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് ഇശൂനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പതിയെ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ നുണഞ്ഞു വലിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി "എന്താടാ...സ്വസ്ഥമായി എന്റെ പൊണ്ടാട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ...?" വളരെ കൂളായി കൊണ്ട് പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന റോഷനെയും ജാസിയെയും നോക്കി ഇശു ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയാതെ എന്റെ വാ പൊളിഞ്ഞു പോയി... ഒരു ഞെട്ടലോ ഒന്നും തന്നെ ഇശൂൻ്റെ മുഖത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല "സോറി ബ്രോ..." ഇളിഞ്ഞ മട്ടോടെ റോഷനത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്കിടയിൽ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള മൂളലും ചുമക്കലും ചിരിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു....അവർ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് മാറിമാറി നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് മെല്ലെ അവിടുന്ന് സ്‌കൂട്ടായി ഞാനവർ പോകുന്നതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചടച്ച മട്ടോടെ ഇശൂനെ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് അപ്പോഴും ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ല... അല്ലെങ്കിലും നാണവും മാനവും അവനെ തൊട്ടരികിലൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ.. ഹാ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യല്ല്യ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു തീർന്നില്ല..അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ സൈഡിലുള്ള തൂണിലേക്ക് എന്നെ മുട്ടിച്ചു നിർത്തികൊണ്ട് അവനെന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒന്നായി നുണഞ്ഞു വലിച്ചു.... കാർമേഘത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനപ്പോഴും ഒളികണ്ണിട്ട് കുസൃതിയോടെ അവരുടെ ചുംബനം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... 【അവസാനിച്ചു】

