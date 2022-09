QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 59

രചന: Devil Quinn

ഉമ്മിയും ദീദിയും ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പമിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു.... അന്നേരമാണ് ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും വിധമുള്ള സർപ്രൈസ് കാര്യം ഞങ്ങളെ ചെവിയിൽ എത്തിയത്.... എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മിന്റെ പുന്നാര മോളായ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ലാമിത്ത ഒരു ഉമ്മ ആവാൻ പോകാണെന്ന്.... രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഉമ്മിന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചെറിയ തലകറക്കം അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞത്...അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം നിക്കാൻ ഇത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... "സിനു,,, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നീയും ഐറയും ലാമിന്റെ റൂമൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്ക് ...

അവർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കിനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്....ഞാനപ്പോഴേക്കിനും അവൾക്ക് സ്പെഷ്യലായി എന്തേലും ഉണ്ടാകട്ടെ...." ഉമ്മി ഫുഡ് കഴിച്ചെഴുനേറ്റ് കൊണ്ട് ദീദിനോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കിച്ചനിലേക്ക് പോയതും ഉമ്മിന്റെ സന്തോഷം കണ്ട് ഞാനും ദീദിയും ചിരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെഴുനേറ്റു....എന്നിട്ട് ഞാനും ദീദിയും ലാമിത്താന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു വെച്ചു.... അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ലാമിത്തയും റാഷിക്കയും വന്നതും ഉമ്മി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇത്താനെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മവെച്ചു... അത് കണ്ട് ഞാനും ദീദിയും ഇത്താനെ കെട്ടിപിടിച്ച് കൻഗ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു.... അതിനിടെ ലാമിത്ത എന്റെ ചെവിക്കരിൽ വന്ന് അടുത്തത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇത്താനെ ഒന്ന് പകച്ചു നോക്കി....

എന്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് ലാമിത്ത അടക്കിപ്പിടിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെയൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആക്കിയ മട്ടിൽ തലയാട്ടിയത് കണ്ട് ഞാനാ തലക്കൊരു കൊട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും പ്രഗ്നെന്റ് അല്ലേയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു.... ഉമ്മി ഇത്താനെ ഹാളിലെ സോഫയിൽ ചെന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് മധുരം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അപ്പോതന്നെ കിച്ചനിലേക്ക് ഓടി പോയി സ്ളാബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലഡുവിന്റെ പ്ലേറ്റും ഓറഞ്ഞ് ജിലേബിയുടെ പ്ലേറ്റും ഓരോ കൈയിലായി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് ചെന്നു.... അപ്പൊ ഞമ്മളെ ഉമ്മച്ചനും റാഷിക്കയും എന്തൊക്കെയോ സോഫയിലിരുന്ന് കുശുകുശുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കൈയിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇത്താന്റെ മുന്നിലുള്ള ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചു.... അപ്പൊ ഉമ്മി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ജിലേബി എടുത്ത് ഇത്താക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും ഇത്ത ചെറു ചിരിയോടെ ഉമ്മിനെ നോക്കി കൊണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം കടിച്ചു....

പിന്നെ ലഡ്ഡുവും ഇത്താക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു.... ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ കാണാൻ രണ്ടു വർഷം വൈറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടു തന്നെ അതിന്റെതായ എല്ലാ സന്തോഷവും ഇത്താന്റെ മുഖത്തുണ്ട്.... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ റാഷിക്ക ഇത്താനോടും ഞങ്ങളോടും പറഞ്ഞ് വില്ലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും ഞാനും ദീദിയും ഇത്താനെ റൂമിലേക്ക് ആക്കി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോന്നു.... "ഐറു,,, അടുത്തത്....!!!!" ലാമിത്ത പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ദീദിയും പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് കത്തിയതും ഞാൻ ദയനീയമായി ദീദിനെ നോക്കി.... "ഞാനൊരു കുട്ടിയല്ലേ ദീദി,,,,ആ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ...അതിനൊക്കെ അതിന്റെതായ സമയമുണ്ട് അപ്പോ ഞാനാ സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം കേൾപ്പിക്കുന്നത് ദീദിനെ ആയിരിക്കും പോരെ...."

വെറുതെ ഇല്ലാത്ത നാണമൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ദീദി 'മ്മ് മതി മതി' എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാളിലെ സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു....അത് കണ്ട് ഞാനും ദീദിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നോണ്ട് ടീ പോയിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ളേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ജിലേബി എടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിയിട്ട് ദീദിനെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി... "അല്ല ദീദി,,,, ഇങ്ങളെ മകൾക്ക് ഒരു കൂട്ട് വേണ്ടേ...??!മ്മ് മ്മ് എന്താണ് പ്ലാൻ.... അടുത്ത സന്തോഷ ജിലേബി കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്നാണ്....!!" ജിലേബി ഒരു പീസ് കടിച്ച് അത് വായയിലിട്ട് ചവച്ചരച്ചു ഞാൻ ദീദിനെ നോക്കി സൈറ്റടിച്ചു ഒരു ആക്കി ചിരിയോടെ ചോദിച്ചതും മുപ്പത്തി എന്നെയൊന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് പ്ളേറ്റിൽ നിന്ന് ലഡ്ഡു എടുത്തു.... "എന്തായാലും നിന്റതിന് ഒരു തീരുമാനം ആകട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം...." എന്നെ നോക്കി ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ദീദി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത് ഇപ്പടുതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞമ്മളെ ഉമ്മച്ചനെ ഓർത്തിട്ട് മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും ദീദിനെ നോക്കി അയ്‌കോട്ടെ എന്ന മട്ടിലൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു....

അന്നേരം ഐഷു മുകളിലെ ഗസ്റ്റ് ഹാളിലെ സോഫയിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് ഇത്തൂസേ എന്ന് വിളിച്ച് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് ഓടി വന്നതും ഞാൻ കാര്യമറിയാതെ സോഫയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.... അപ്പോളവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നതും ഞാനവളെ നോക്കി നെറ്റി ചുളിച്ചു..... "എന്താടി കുട്ടിപിശാശേ...??!" "ഞമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി വാവ വരാൻ പോവാണോ...." എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവൾ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതും ഞാൻ ദീദിനെ നോക്കിയിട്ട് അവളെ മൂക്കിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു അതേലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... "ഇന്നാ ഇത് കഴിച്ചോ..." എന്റെ കയ്യിലുള്ള ജിലേബി അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അവൾ എനിക്കൊന്ന് തലകുലുക്കി കാണിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു...

"ദീദി,,ഐഷുന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് ട്ടോ..." ഞാനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ദീദിക്ക് ഞാനെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായതും മൂപ്പത്തി എന്റെ കയ്യിനൊരു പിച്ച് വെച്ച് തന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുനേറ്റ് പോയി....അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും ധാ വരുന്നു ഞമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ... ആ കള്ളച്ചിരിക്ക് എന്തോ സംതിങ് സംതിങ് ഇല്ലേ... ഇനി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അവൻ കേട്ടുകാണോ... ഏയ് അതുണ്ടാവില്ല... പിന്നെ എന്താ....??!! "എന്താ ഫാര്യ നീ വല്ലാത്ത തിങ്കിൽ ആണല്ലോ...??!" എന്റെ തിങ്കി കൊണ്ടുള്ള കുത്തിയിരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് അവനന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്ന് എന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ അവനെയൊന്ന് അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ജിലേബിയിൽ ആണ്ടു പോയ ഐഷുനെ മടിയിലേക്ക് കുറച്ചുംകൂടി കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് അവനെ നോക്കി

ചുമ്മാ എന്ന മട്ടിൽ തോളുപോക്കി കണ്ണുചിമ്മി കാണിച്ചു.... അത് കണ്ട് അവനൊരു വല്ലാത്ത മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഫോണിലേക്ക് തലതാഴ്ത്തി കുത്തി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഞാൻ പിന്നെ അത് ശ്രേദ്ധിക്കാൻ നിക്കാതെ ഐഷുനോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന് സമയം കളഞ്ഞു,, വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോ ലാമിത്താക്ക് രാത്രി കഞ്ഞി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കഞ്ഞിയും കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി..... "നീയെന്തിനാ ഐറു ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ... ഞാനങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നില്ലേ...??!" കഞ്ഞി ലാംപ് ടേബിളിൽ വെക്കുന്നിടെ ഇത്ത എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞ് ബെഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് കാൽ നിലത്തേകിട്ട് ബെഡിൽ ഇരുന്നു... "ഇനി ഇത്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കൊന്നും വേണ്ട... ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാ മതി വേണ്ടതെല്ലാം ,,ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോണ്ട് ...."

ഇത്താക്ക് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇത്താന്റെ അടുത്തു ചെന്നിരുന്നു... "ഇത്ത കഴിക്ക്,,,,എന്തേലും ആവിശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ട്ടോ... ഇശുന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അതോണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ..." "അവന്റെ രാത്രിയുള്ള പീൽ ഫുഡ് കഴിക്കൽ പരുപാടി ഇതുവരെ നിർത്തില്ലേ....?!" "എവിടെ നിർത്താൻ,,,!!ഇങ്ങളെ അനിയനല്ലേ അതോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല..." ഇത്താന്റെ കവിളിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടിയതും ഇത്ത പിറകിൽ നിന്ന് 'ഡീ നിന്നെ ഞാൻ' എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് നോക്കാതെ നേരെ കിച്ചനിൽ ഓട്ടം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്‌ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞമ്മളെ പുന്നാര ഭർത്തുവിൻ വേണ്ടി പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങി..... അമ്മച്ചി ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കായോണ്ട് ഞാൻ പാസ്തയിൽ കോണ്സെൻട്രാറ്റ് ചെയ്തുനിന്നു....

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ കാര്യമില്ലാതെ അമ്മച്ചിനെയും ഇടക്ക് മക്കറാക്കിയും തറവാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്നു.... അങ്ങനെ ഫുഡ് എല്ലാം റെഡിയായപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ഒപ്പമിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു..... ★●◆★●◆★●◆★●◆★●◆★●◆★ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു.....അപ്പോഴാണ് എന്റെ സീക്രെട് ഗാഡ്‌സിലെ ഒരാളായ സ്റ്റീഫൻ എന്നെ വിളിച്ചത്.... "എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ...??! ഫോണ് ചെവിയോടടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചതും അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി... "Yes sir,,,, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ...

അയാൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കളിക്കുന്നത്.... ഏത് സമയവും നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് പ്രദീക്ഷിക്കാം.... ബട് ഞാൻ ചില ഡീറ്റൈൽസ് സാറിനു മെയിൽ ചെയ്തു തരാം...സാറിന്റെ കൈയിലുള്ള ഡീറ്റൈൽസും ഈ ഡീറ്റൈൽസും ചില സാമ്യമുണ്ട്..." എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് ലാപ്പിലെ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു.... "സ്റ്റീഫ്,,,,well done എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലീർ ആയിട്ടുണ്ട്... ഇനി ബാക്കിയും എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ...പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഡീറ്റൈൽസ് ഒരിക്കലും ലീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല..." "Yes sir,,,, ഞാനെല്ലാം ശ്രേദ്ധിച്ചു ചെയ്‌തോളാം...പിന്നെ സർ ,,,,," "What happend...??!" "അത്,,,,,ലണ്ടനിൽ നിന്ന് സാറിനെ ചോദിച്ചു കോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ....അവരോട് എന്തു പറയും....??!"

"ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട...സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചോളാം...അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്...." "Ok sir...." ചില മുന്കരുതലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിഗൂഢമായൊരു ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലാപ്പിലേക്ക് നോക്കി സീറ്റിൽ തന്നെ ചെന്നിരുന്നു.... 'കളി പഠിക്കുന്നവനല്ല കളി പഠിപ്പിക്കുന്നവനാ ഞാനെന്ന് അവർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്....' ലാപ്പിലുള്ളതിലേക്ക്‌ കണ്ണ് പായിച്ചുകൊണ്ട് ചിലതെല്ലാം ഓർത്തു ഒന്ന് കോട്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ചെയറിലേക്ക് ചാരിയിരുന്ന് പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു..... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ലാപ്പ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സീറ്റിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു....അപ്പൊ ഐറ അവിടെ ബെഡിൽ ചാരിയിരുന്ന് ബുക് വായിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ ഡോർ അടച്ച് തലവേദനിച്ചിട്ട് നെറ്റി തടവി ബെഡിൽ ചെന്നു ഇരുന്നു... ഞാൻ വന്നത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഐറനെ നോക്കി ഞാനൊന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു..

.അല്ലേൽ ഞാൻ വന്നാൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ നെറ്റി തടവിക്കൊണ്ട് അവളെ നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവൾ ഇടകണ്ണിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ബുക്ക് എടുത്തുവെച്ചത്....അത് കണ്ട് ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി ബെഡിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു.... "എന്താ ഇശുച്ചാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ...??!" എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നിലേക് ഒട്ടിയിരുന്ന് എൻ്റെ തോളിൽ തല വെച്ച് അവളിത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചിരി അടക്കിപ്പിടിച്ച് അവളെനോക്കി.... "നേരെത്തെ നീ കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നോക്കിയതാ... അല്ല,, നിനക്കെന്താ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വായന...?!" "എന്തേ എനിക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പാടില്ലേ.....?!" എന്റെ തോളിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് എന്നെ നോക്കി ഒറ്റപുരികം പൊന്തിച്ചു അവളിങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ അവളെ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിരി പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ട് മെല്ലെ ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി....

"അതെന്താ എനിക്ക് ബുക് വായിച്ചാൽ...??!" ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ച അവൾ പിന്നീട് രണ്ടു പുരികവും ഉയർത്തി കാണിച്ച് വല്ല ഗമയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച് തരാമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഞാനവളുടെ അരയിലൂടെ കൈയിട്ട് എന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇരുത്തി അവളെ കഴുത്തിൽ എന്റെ മുഖം പൂയ്ത്തികൊണ്ട് അവിടെ താടി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉരസി.... പെട്ടന്ന് വന്ന അറ്റാക്ക് ആയതോണ്ട് അവളൊന്ന് ഉയർന്ന് പൊങ്ങികൊണ്ട് എന്റെ ശൗൽഡറിൽ പിടി മുറിക്കിയതും ഞാൻ പതിയെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് മുഖം എടുത്ത് അവളെയൊന്ന് നോക്കി... അപ്പൊ അവൾ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച് കൊണ്ട് എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവൾകൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... അത് കണ്ട് അവളെന്നെ വിടാതെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ വയറ്റിനിട്ട് കുത്തികൊണ്ട് എന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു ..... "ഇങ്ങോട്ട് തന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാ പറയാർ..സോ.. നിനക്ക് വേണ്ടേ ...??!"

ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചതും അവൾ ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി.... "വിരോധമില്ലെങ്കിൽ തന്നോളൂ..." കുറച്ചു ജാടയിട്ട് അവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെ കവിൾ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ അമർത്തി ചുംബിച്ചട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടിലും അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു.... അത് കിട്ടിയ ഉടനെ അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തിയതും ഞാൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ മുടിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... "ഇശുച്ചാ,,, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ...??!" എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കൊണ്ട് അവളിങ്ങനെ ചോദിച്ചതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് മൂളി കൊടുത്തു..... "സത്യത്തിൽ ഫാബിക്ക് എന്താ നിങ്ങളോട് ഇത്രക്ക് ദേഷ്യം... അവൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടേലും അത്ര ദേഷ്യമുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല... എന്നെക്കാൾ ഏറെ ദേഷ്യം അവൾക്ക് നിന്നോടാണ്... അതിന്റെ കാരണമെന്താ...??!" ★●◆★●◆★●◆★●◆★●◆★●◆★

ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന സംശയം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന് മനസ്സ് മൊഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു എന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയം അവൻക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു... "അവൾക്ക് എന്നോട് ചെറിയ ഒരു പക ,,,,ചില തെറ്റുധാരണയുടെ പുറത്ത്... That's all...." ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് അവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി.... "അപ്പൊ,,,തെറ്റുധാരണയുടെ പുറത്താണോ അവൾക്ക് നിന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം... അപ്പൊ എന്നോട് എന്തിനാ അവൾക്ക് ദേഷ്യം...??!" "നീ എന്റെ ഭാര്യ ആവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ,, എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം അവൾ നിന്നോടും കാണിച്ചു ..." "ഓ ഓ അങ്ങനെ,,,അപ്പൊ അവൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാലേ ഞാൻ വെറുതെ അവളെ തെറ്റുധരിച്ചു ..അല്ല ,, അതിനുമാത്രം അവൾക്ക് എന്തു തെറ്റുധാരണയാ ഉണ്ടായത് നിന്നോട് ഇത്രക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ....??!" എന്ന് ഞമ്മള് പറഞ്ഞ് നാക്ക് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ നിന്നപ്പോഴാ അഭഷകുനം പോലെ ഉമ്മച്ചന്റെ ഫോണ് കിടന്ന് കാറിയത്.

.കല്യാണത്തിന് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിട്ട് ചോർ കിട്ടിയിട്ട് പായസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്റേത്...ഹ് ...പണ്ടാറ ഫോണിൻ കാറാൻ കണ്ട നേരം... ഞമ്മള് ഉള്ളിൽ അതിനെ നാലു തെറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിനും ഉമ്മച്ചൻ ഫോണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ബാൽകണിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു... എന്നാലും അവൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉമ്മച്ചനോട് ഇത്രക്ക് ദേഷ്യം അതും തെറ്റ് ധാരണയുടെ പുറത്ത്....???!!! നഖം കടിച്ച് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്റെ മൈൻഡിൽ കത്തിയില്ല... എന്തായാലും സത്യം അവൾ അറിയുമ്പോ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഉമ്മച്ചൻ പോയ ബാൽകണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട്‌ അവൻ ഫോണും കൊണ്ട് പോയാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ല എന്നറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ കിടന്നു പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു....

പിറ്റേന്ന് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഇശുന്റെ നെഞ്ചിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി മുഖം പൊക്കി അവനെയൊന്ന് നോക്കി... അവന്റെ മുടി നെറ്റിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവന്റെ ലുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടിയോ എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നതും ഞാൻ അവന്റെ മുടി പിറകിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ നെറ്റിയോട് എന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്തു വെച്ചു.... ഇനിയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഞമ്മളെ ചെക്കൻ ഉണരുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രഷായി നിസ്കരിച്ചു വന്നു.... എന്നിട്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് പോയിട്ട് ലാമിത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി...

അപ്പൊ ഇത്ത എനിക്കൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്ത് ടർക്കികൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു ബാത്റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നതും ഞാനത് കണ്ട് തിരിച്ചും വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്താക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിച്ചനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉമ്മി ഇത്താക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുത്തു..... അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പമിരുന്ന് ബ്രെക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോഴാ ലാംപ് ടെബിളിൽ വെച്ച എന്റെ ഫോണിലേക്ക് അറിയാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് മെസേജ് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്... അത് കണ്ട് ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ലാംപ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്തു മെസേജ് ഓപ്പണ് ചെയ്തു... അപ്പൊ അതിൽ കണ്ട ടെക്സ്റ്റ് മെസേജ് കണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് അന്താളിച്ചു കൊണ്ട് 'ഐഷു' എന്ന് വിളിച്ച് റൂമിൽ നിന്നും ഹാളിലേക്ക് ഓടി............. (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...