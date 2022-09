QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 70

രചന: Devil Quinn

"നിങ്ങള് നോക്കിക്കോ ഇശുച്ചാ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് I love you Aira എന്ന് പറയിപ്പിക്കും... എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു പാഴ് വാക്കായി നീ കരുതണ്ട... ഞാനിങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.. It's my challenge" "ഓഹോ ചലഞ്ചാണോ..??!" അവളുടെ വീരവാദം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ കൈ രണ്ടും മാറോട് കെട്ടി വെച്ച് പുച്ഛത്തോടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി... "Yeah,,,, ചലഞ്ച് തന്നെയാ...." "Okkey,,,Challenge accepted..." അവൾ പറഞ്ഞ അതേ റൈഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ ഒന്ന് കോട്ടി ചിരിച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ പുരികത്തിൽ പതിയെ ഉഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ നോക്കി... "ചലഞ്ചിൽ ഫൈൽ ചെയ്താൽ നീ എന്തു ചെയ്യും....??!" ഒറ്റ പുരികം ഉയർത്തി കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു... "നീ പറയുന്നതെന്തും ഞാൻ ചെയ്യും..." "പ്രോമിസ്....??" "പിങ്കി പ്രോമിസ്...." എന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിലതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഊറി ചിരിച്ചു.... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸

'നീ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ പൊന്നു ഉമ്മച്ചാ ഈ ചലഞ്ചിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത്... നിനക്ക് എന്നെ ചെറിയ ഇഷ്ട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ...അത് ഞാനിനി വലിയ ഇഷ്ട്ടമാക്കി മാറ്റും... നീ നോക്കിക്കോ... മിസ് ജെസ ഐറ യാണ് ഇത് പറയുന്നേ....' ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി മനസ്സിൽ ഇതും മൊഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നു... അത് കണ്ട് അവൻ രണ്ടു പുരികവും പൊക്കി കളിച്ച് എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് പതിയെ മൊഴിഞ്ഞു... "I lubb uhh ഇശുച്ചാ.." അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ പുട്ടിൻ തേങ്ങയിട്ട പോലെ അവന്റെ മറുപടിയും വന്നു... "But I hate uhh..." എന്ന്....ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നതെന്ന് ഞമ്മക്ക് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാനത് വല്യ കാര്യമാക്കാതെ അവന്റെ ലിപ്പിന്റെ അടുത്തു പോയി പതിയെ But I still lubb uhh എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചിട്ട് അകന്ന് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു സൈറ്റടി പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു... എന്റെ ഉമ്മിക്കൽ കണ്ടിട്ടവൻ കണ്ണു തള്ളാനൊന്നും നിക്കാതെ ഫോണെടുത്ത് തോണ്ടി കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനേയും ഫോണിനേയും നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുനേൽക്കാൻ നേരമാണ് എന്റെ കയ്യിലൊരു പിടി വീണത്..

അത് കണ്ട് ഞാൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി പുരികം പൊന്തിച്ചതും ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവനെന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവന്റെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി.... "സേച്ചി ഇങ്ങോട്ടൊരു കിസ്സ് തരുമ്പോ സേട്ടനും അങ്ങോട്ടൊരു കിസ്സ് തരണ്ടേ..??!" എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് വയറിന് മുകളിൽ അവന്റെ കൈ ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്റെ പുറകിലൂടെ മുഖം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് എന്റെ ശൗൽഡറിൽ മുഖം കയറ്റി വെച്ച് മുന്നിലുള്ള മിററിലൂടെ എന്നെ നോക്കി അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനും അവനെ മിററിലൂടെ നോക്കി.. "അത് സേട്ടനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആവില്ലേ...??!" "എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ,,അതും എന്റെ സ്വന്തം സേച്ചിയെ കിസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ... ഹേ...!!!" എന്റെ വലതു കവിളിൽ അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്ത താടി കൊണ്ട് പതിയെ ഉരസിയിട്ട് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 'എന്നാ കിസ്സിക്കോ' എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ മിററിലൂടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പതിയെ എന്റെ കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് പെട്ടന്ന് അവന്റെ മുഖം എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് പൂയ്ത്തി വെച്ചു.... അതു ഞാനൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കാളലങ് പോയിട്ട് ഞാൻ ഉയർന്നു വരുന്ന നെഞ്ചിടിപ്പോടെ അവന്റെ കാലിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചപ്പോഴേക്കിനും അവൻ എന്നെ പിടിച്ച് ബെഡിലേക്ക് കിടത്തിയിരുന്നു.... 'യാ റബ്ബി ഈ ഉമ്മച്ചനെന്താ കാണിക്കുന്നെ...'

അവനെന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തിയത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുതള്ളി കൊണ്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ മൊഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിനും അവനെന്റെ മുഖത്തിന് മുൻപിൽ എത്തിയിരുന്നു.... അത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു വിടർത്തി കൊണ്ട് അറിയാതെ മനസ്സിൽ പടച്ചോനെ വിളിച്ചു പോയി.... അന്നേരം തന്നെ അവനന്റെ രണ്ടു സൈഡിലും കൈ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ അധരത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വെന്നപ്പോഴേക്കിനും ഞാൻ കണ്ണ് ഇറുക്കി അടച്ചു കിടന്നു.... ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടും മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെസ്പോണ്ടും വരാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഇറുക്കി അടച്ച കണ്ണ് പതിയെ തുറന്ന് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നെ നോക്കി നിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെയാണ്... അത് കണ്ട് ഞാൻ ഇവനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിണിക്കുന്നെ എന്നു വിചാരിച്ച് അവനെ നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവൻ ബെഡിലേക്ക് മലർന്നു വീണിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച ചിരിയെല്ലാം ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാക്കി മാറ്റി.... അപ്പോഴും ഞാനവനെ കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നോക്കി നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് തലക്കൊരു താങ്ങു കൊടുത്തു എനിക്കു നേരെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു... "ഒരു കിസ്സ് തരാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കിനും നീ ഇങ്ങനെ ഷോ കാണിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളതിന് നീ ഇതുക്കും മേലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഷോ കാണിക്കാ..." എന്തോ ഒരു ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ അയ്യേ എന്ന മട്ടിൽ മുഖം ചുളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ച് പുറകിലേക്കൊരു തള്ള് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ അവൻ പിറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ബെഡിൽ വീണു....

അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്ന് ഒരു കൈ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് മറു കൈ അവന്റെ നെഞ്ചിലും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.... "നീയെന്നെ നേരത്തെ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു..." "നീ എന്ത് വിചാരിച്ചൂന്ന്...??!" അവനോട് പറഞ്ഞു പോകെ അവൻ ഇടയിൽ കയറി ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്തു..... "കുന്തം,,, എന്തേ...??!" എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ വീണ്ടും എന്നെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓഹോ എന്നു പറഞ്ഞ് ഇളിച്ചതും അവന്റെ ഓഞ്ഞ ഇളി ഞമ്മക്കത്ര ഇഷ്ട്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് കുത്തികൊണ്ടിരുന്നു.... "ഡി മതിയെടി,,, എന്റെ നെഞ്ചും കൂട് നീയിപ്പോ തല്ലി പൊട്ടിക്കുമല്ലോ..." എന്നവൻ നെഞ്ചിൽ തടവികൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... അത് ഞാനൊട്ടും ഗൗനിക്കാതെ അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കൊടുത്തു.... "നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാടി.." ഞാനവന്റെ നെഞ്ചും കൂട് നോക്കി കുത്തുന്നത് കണ്ട് അവൻ എന്നെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റതും ഞാനും അതിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് എഴുനേൽക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കിനും അവൻ എന്നെ പിടിച്ച് ബെഡിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിട്ടിരുന്നു..... 'ഗോടെ,,, ഞാൻ വീണ്ടും പണി ഇരന്നു വാങ്ങിക്കുക തന്നെയാണല്ലോ....'

എന്നു ഞാൻ സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കി ഉരുവിട്ടപ്പോഴേക്കും അവൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ച് പിടിച്ച് ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസ് ഓരോന്ന് ഊരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തള്ളി അവന്റെ മുഖത്തേക്കും ബട്ടൻസിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി.... ബട്ടൻസ് അഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവന്റെ കട്ട കട്ടയായി നിക്കുന്ന ബോഡി കണ്ട് ഞാൻ അതിലോക്കൊന്ന് വായിനോക്കിയിട്ട് അണ്ണാക്കിലേക്ക്‌ വെള്ളം ഇറക്കി.... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸 അവളോട് വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോ പെണ്ണ് തലയിൽ കയറി നിരങ്ങുവാ...അവളെ അന്താരാഷ്ട്ര കുത്ത് ,,അതും എന്റെ നെഞ്ചും കൂട് നോക്കീട്ട്.....നിനക്കു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി... ഞാൻ അവളെ നോക്കി കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ബട്ടൻസ് പതിയെ ഓരോന്നായി അഴിച്ചു...അത് കണ്ടിട്ടവൾ പേടി കൊണ്ടാണോ അതോ എന്റെ ബോഡി കണ്ടിട്ടാണോ എന്നു അറിയില്ലേലും അവൾ തൊണ്ട കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറക്കുന്നുണ്ട്.... അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കിനും എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് ബെഡിലേക്കിട്ട് അവളെ നോക്കിയൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് അവളെ വിടാതെ നോക്കി... "എ,,,എന്താ ഇശുച്ചാ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നെ...??!" ബെഡിൽ നിന്ന് പതിയെ എഴുനേറ്റ് അവൾ മുഖം ചുളുക്കി ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവൾകൊന്ന് വശ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... "എനിക്ക് ,,എനിക്ക് നിന്നെ...."

അവളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പല എസ്പ്രെഷനും മുഖത്ത് വാരി വിതറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്ത് എന്ന ഭാവേന ഇപ്പൊ കരയുമെന്ന മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ചിരി പൊട്ടി വന്നെങ്കിലും ഞാനത് മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പതിയെ ബെഡിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവളെ മുഖം ഞാൻ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും വാരിയെടുത്തു.... അപ്പൊ അവൾ ചുണ്ട് ചുളുക്കി വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തലയാട്ടുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ച ചിരി ഇപ്പൊ പൊട്ടി വരുമോ എന്നു ഭയന്ന് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരി പറ്റുന്ന വിധം പിടിച്ചു വെച്ചു.... എന്നിട്ട് അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ മുഖമെല്ലാം പേടിച്ചിട്ട് ചുവന്ന് നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇനിയും അവളിങനെ നിന്നാൽ ഇവിടെയിപ്പോ ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കാത്ത പലതും നടക്കുമെന്ന ചിന്ത എന്നിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവളെ നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുണ്ടമർത്തിയിട്ട് കവിളിൽ പതിയെ തട്ടി ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു പോന്നു... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸 ഉമ്മച്ചന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് പലതും നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല... അല്ലേലും ഓനോട് കളിക്കാൻ പോയ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.... ഞാൻ അവൻ പോകുന്നതും നോക്കിയിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നു...കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും സമയം വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു... നൂണിനുള്ള ഫുഡ് കഴികാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിച്ച് ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നിരുന്നു....

അപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ അവിടെയുള്ള സോഫയിൽ ഇരുന്നു ടീ പോയിന്മേലിലേക്ക്‌ കാലും നീട്ടി വെച്ച് ഫോണിൽ തോണ്ടി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു.... "എന്താ ഫാര്യേ ,,,ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ...??!" ഫോണിൽ നിന്നും തല പൊന്തിക്കാതെ അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കി... "നീയിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ നീ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നല്ലേ...??!" എന്നവൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം മാനത്ത് കണ്ടപ്പോലെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതേ എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി... അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഫോണിൽ നിന്നും തല പൊക്കി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു.... അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനവനെ രണ്ടു മൂന്ന് നിമിഷം വിടാതെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സോഫയിൽ ഇരുന്നു..... "ഇശുച്ചാ,,, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ....??!" "മ്മ്,,,ചോദിക്ക്..." "കറുപ്പിനാണോ വെളുപ്പിനാണോ കൂടുതൽ ഭംഗി....??!" "ഇതൊക്കെയെന്തിനാ നീയിപ്പോ ചോദിക്കുന്നെ...??" എന്നവൻ എന്നെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ന മട്ടിൽ തോള് പൊക്കി കാണിച്ചു... "നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി....??!"

"അങ്ങനെ കറുപ്പ് വെളുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിനല്ലേ കൂടുതൽ ഭംഗി.... ഒരാളേയും ഞമ്മള് വെളുത്തതാണോ കറുത്തതാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത്... അവരുടെ മനസ്സിനെ ആയിരിക്കണം... പിന്നെ എല്ലാവർക്കുമൊരു ചിന്തയുണ്ട് വെളുത്ത ആളുകളാണ് ഉയർന്നവരെന്ന്... അല്ലേൽ അവരാണ് മിക്കച്ചവരെന്ന്... ആദ്യം ആ ചിന്ത മാറണം കാരണം നമ്മുടെ കാലിന്റെ ചുവടെയാണ് വെളുപ്പെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലക്കു മുകളിലാണ് കറുപ്പ്...അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉയർച്ചയിൽ നിക്കുന്നത് വെളുപ്പാണെന്ന് കരുതരുത്....എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക... ഒരിക്കലും നിറത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആരേയും അവഗണിക്കാതിരിക്കുക..." എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ തന്നെ ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കി നിന്നു.. സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്കേറ്റവും ഉമ്മച്ചനിൽ ഇഷ്ട്ടമുള്ള കാര്യം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂടും ഈ ബിഹേവിയറുമാണ്...കാരണം അവന്റെ ചില വാക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം അത് ചെറുതൊന്നുമല്ല.... "ഐറാ,,, പോയി റെഡിയായി വാ,, നമുക്ക് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കിനും റോസ് പെറ്റൽസിൽ എത്തണം.." ഞാൻ ഇശുനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ഓർത്ത് പോകെ അവൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ച് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഇതും പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് പോയതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് മൂളിയിട്ട്‌ അവിടുന്ന് എഴുനേറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി...

അങ്ങനെ റെഡിയായി മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിററിന് മുന്നിൽ വെച്ച എന്റെ ഫോണെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അപ്പൊ ഇശു ലിഫ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ എന്നേയും കാത്ത് ഫോണിൽ കുത്തുന്നത് കണ്ട് ഞാനവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വിട്ടു.... എണ്ട്രൻസിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിർത്തിവെച്ച ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അറൈഞ്ച് ചെയ്ത കാറിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നിട്ട് പിന്നാലെ ഇശുച്ചനും എന്റെ കൂടെ കയറി ഇരുന്നു.... അര മണിക്കൂർ യാത്രക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വലിയ ഒരു കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ കാർ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തിയതും ഇശു അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഞാനും അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ചുറ്റുപാടൊക്കെ വീക്ഷിച്ചു... ഇവിടെയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ കമ്പനി പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് വെച്ച സെറ്റപ്പും വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പുല്ലുകളുമൊക്കെ ..... അന്നേരം ഇശു കോട്ടിന്റെ നടുവിലെ ബട്ടൻസ് അഴിച്ചു എൻട്രൻസിലുള്ള സ്റ്റെപ്‌സ് കയറി പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാനവിടെ വാപൊളിച്ചു നിക്കാതെ ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളിലെ ഓരോന്നും നോക്കി കണ്ട് നടന്നു..... Welcome Mr & Mrs ISHAAN MALIK ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകെ ഫ്ലോറിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ മേനേജർ പോലെയുള്ള ആൾ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തത് കണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക്‌ നേരെ ഒരു പുഞ്ചിരി പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു.....

അപ്പൊ ഇശു അയാളോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നിക്കുന്നിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്ക്‌സ് കൊണ്ടു വന്നു തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായി സെറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാസിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നിരുത്തി.... പിന്നെയങ്ങോട്ട് അവർ രണ്ടു പേരും ഡിസ്കഷനിൽ മുഴുകി പോയത് കണ്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റായി ഇരിക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ച് ഫോണെടുത്ത് തോണ്ടി കളിച്ചു... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതും മേനേജർ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് സ്റ്റയർ കയറി മുകളിലുള്ള ഒരു ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി.... വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആ വലിയ ഹാളിൽ പല കളറിലുള്ള കുറേ കോട്ടൻ ക്ലോത്തുകൾ നിരത്തി വെച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു അതിലോരോന്നും വീക്ഷിച്ചു നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.... അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിലെ അവിടെയുള്ള ഒട്ടു മിക്ക കോട്ടൻ ക്ലോത്തുകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടതൊക്കെ അവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു വെച്ചു.... അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോരുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു എവിടുന്നൊക്കെയോ പാനി പൂരിയുടെ സ്‌മെൽ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത്.... അല്ലേലും മുംബൈ മൊത്തം പാനി പൂരി ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോ സൈഡിലുള്ള കടയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മണം വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഇശുനെ നിർത്താതെ തോണ്ടി....

എന്റെ തോണ്ടൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്താടി എന്നു ചോദിച്ചപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണ് സൈഡിൽ എന്നെ നോക്കി ഇളിക്കുന്ന പാനി പൂരിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു.... എന്റെ നോട്ടം മനസ്സിലായ വണ്ണം അവൻ അതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പാനി പൂരിയെ വിട്ട് എനിക്കൊരു കളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് എനിക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാകൂ എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്റെ അതേ റൈഞ്ചിൽ തന്നെ തീർത്ത് വാങ്ങി തരില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.... അത് കണ്ട് ഞാനവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവൻ അതൊന്നും ഏഷിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ എന്നെ പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു.... "ഡ്രൈവർ,,, കാർ സൈഡിലേക്കൊന്ന് ഒതുക്കി നിർത്ത്...." ഇശു ഞമ്മക്കത് വാങ്ങി തരില്ലായെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവറോട് ഇത് പറഞ്ഞതും അയാൾ കടയുടെ കുറച്ചു മുന്നിലായി കാർ സൈഡാക്കി നിർത്തി.... അത് കണ്ട് ഇശു എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് അയാളോട് വണ്ടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോ ഇശു എന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കി.... "ഐറാ,,, നീ പറയുന്നത് കേൾക്ക്,,, നീ കാറിൽ കയറി ഇരി... നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത് വേങ്ങേണ്ട..."

"അതെന്താ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയാ...എല്ലാതും പാനിപൂരി തന്നെയല്ലേ....??!" "നീ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്ക്... ആ കടയിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട്... അതിനിടയിൽ നീ തിക്കി തിരക്കി പോവേണ്ട...." "അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായാലൊന്നും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല,,, എനിക്കിപ്പോ പാനിപൂരി വാങ്ങണം...." "അത്രക്ക് നിർബദ്ധമാണെങ്കിൽ നീ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്ക്... ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചു വരാം....." "അതു വേണ്ട,,ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കോണ്ട്...." എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇശു എന്തൊക്കെയോ പിറകിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് കേൾക്കാതെ ഡോർ വലിച്ചടച്ച് ഫുഡ് പാത്തിലൂടെ കട ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു.... കടയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നിടെ സ്മോക്കിന്റെ മണം മൂക്കിലേക്ക് കഴറിയപ്പോ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അത് വീശി മാറ്റിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു... ഞാൻ നടന്ന് കടയുടെ അടുതെത്തിയപ്പോ കഞ്ചാവിന്റേയും ആൽക്കഹോളിന്റെയും മണമൊക്കെ മൂക്കിലേക്ക് കുത്തി കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ മുഖം ചുളിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി.... അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ സ്മോക്കിങ്ങും കഞ്ചാവൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കടയുടെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് ഓരോന്ന് മൂളിയും മുരണ്ടുമൊക്കെ ഏതോ ലോകതെന്ന പോലെ ആർമാദ്ധിച്ച് നിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നേരത്തെ എന്തിനാണ് ഇശു അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടായെന്നും പോകാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും മനസ്സിലായത്...

അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു മുന്നിലായി നിർത്തി വെച്ച കാറിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എവിടുന്നൊക്കെയോ പേടി വരാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സ്മോക്കിങിന്റെ പുകയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി അവിടുന്ന് പോരാൻ നിന്നപ്പോഴാ ആരോ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി അയാളെ കൈ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചത്.... പെട്ടെന്ന് അയാൾ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഷോക്കായി കൊണ്ട് അയാളെ മുഖത്തേക്കും കൈയിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടടി പുറകിലേക്ക് നിന്നു.... അപ്പൊ അയാൾ കുഴഞ്ഞൊരു ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് സ്മോക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുക എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഊതി കളഞ്ഞിട്ട് സികറേറ്റ് കൈ കൊണ്ട് തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് നിലത്തേകിട്ട് അത് അയാളെ കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ച് എന്നെ ഒരു വശ്യമായ നോട്ടം നോക്കി.... അയാളെ നോട്ടം കണ്ട് എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നിയതും ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് സൈഡിലൂടെ പോകാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കിനും ആൽഗഹോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വേറൊരാൾ അവിടെയും എന്റെ കുറുകെ വന്നു നിന്നു.....

അയാളെന്നെ വൃത്തികെട്ട നോട്ടത്തോടെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞ് നോക്കി ആൽഗഹോൾ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു തീർത്തിട്ട് നാവു കൊണ്ട് ചുണ്ട് തുടച്ചു കൊണ്ട് മറ്റയാളെ തോളിൽ അയാളെ ആൽഗഹോൾ പിടിച്ചു നിക്കുന്ന കൈ എടുത്തു വെച്ചു.... എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടു പേരും എന്നെ ആകമാനം നോക്കിയിട്ട് കുഴഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് എന്റെ നെഞ്ച് വല്ലാതെ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി... ഇശുന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഞാനിങ്ങോട്ട് പോന്നതിന് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം വരാൻ തോന്നിയതും ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരും മാറി നോക്കി... "ഡാ,,, ഏതാടാ ഈ കൊച്ച്.... കണ്ടിട്ട് നല്ല ചാരക്കാണല്ലോ... നമ്മക്കൊന്ന് കൊത്തി നോക്കിയാലോ....??" അതിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കണ്ണുഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ മറ്റവനോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ മലയാളികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് തന്നെ.... "ആ ഡാ ,,,അവൾ നല്ല ഹോട്ടാണല്ലോ...!!!!" അവന്മാരെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതും എന്നിൽ എരിഞ്ഞു കയറി വരുന്ന ദേഷ്യം പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കടിച്ചു പിടിച്ച് അവർക്ക് നേരെ രണ്ടടി മുന്നിലേക്ക് നിക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിനും സൈഡിൽ നിന്നും വേറൊരാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ കൈകൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയത് കണ്ട് ഞാനെന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ മുഖമെല്ലാം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറിക്കിയിട്ട് അവൻ കുത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ അവന്മാരെ നോക്കി...... "ഹോട്ടാണെന്ന് കരുതി വെറുതെ തൊടാൻ നിൽക്കേണ്ട,,,, ചിലപ്പോ പൊള്ളിയെന്നു വരും...."...... (തുടരും)....

