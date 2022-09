QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 72

രചന: Devil Quinn

അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കെ അവൻ എന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് കാൾ കട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് നേരെ വന്നു നിന്നു.. അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനവനെ പുരികം ചുളുക്കി നോക്കിയതും പിന്നീടവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിത്തിരിച്ച് അവൻ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. "അതിന് നീയെന്തിനാടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടകണ്ണും വെച്ച് നോക്കുന്നെ...?!!" "പിന്നെങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കണം..." അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി... "രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോവുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ..വേറൊന്നും അല്ലല്ലോ...??! എനിക്കിപ്പോ വിളിച്ചത് ദുബായിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജരാണ്...അവിടെ ചില ഇഷ്യു..അത് ഡീൽ ചെയ്യാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്.. ഉപ്പ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ..." എന്നവൻ എന്തൊക്കെയോ കണക്കു കൂട്ടി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അയഞ്ഞിട്ട് അവനെ നോക്കി ചുണ്ട് ചുളുക്കി.. "അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്രക്ക് നിർബദ്ധമാണോ...??! ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേയൊള്ളൂ..."

"എന്തേ നീ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ...??!" എന്നവൻ സൈറ്റടിച്ചു എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണു വിടർത്തി അതേ എന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു തലയാട്ടി കൊടുത്തു.. "അച്ചോടാ...എന്താ എന്റെ ഫാര്യന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ....മുംബൈയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ വരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ..ഇപ്പൊ ദുബായിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ വരുന്നുണ്ട്...അതോണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല..." എന്നവൻ എന്നിക്കിട്ട് താങ്ങികൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവനെ നോക്കി ഇപ്പൊ കരയുമെന്നുള്ള എസ്പ്രെഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടു നിന്നു... "നീയതികം എസ്പ്രെഷൻ വാരി വിതറിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല... ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട.. അല്ലേലും നിന്നെയും കൊണ്ടു പോകാൻ ഞാൻ ഹണിമൂണിനൊന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നേ... ജസ്റ്റ് ദുബായിലേക്കല്ലേ... അതും ചില കമ്പനി ഇഷ്യു കാരണം...." അല്ലെങ്കിലും അവൻ പറയുന്നത് ശെരിയാ ...ഞാനും അവന്റെ കൂടെ പോയാ ഞാനവിടെ ആവിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും.. അതിനും മെച്ചം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ... "അല്ലേലും ഞാനൊന്നുമില്ല നിന്റെ കൂടെ...ഞാൻ നിന്നോട് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരട്ടെയെന്ന്..."

അവന്റെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെ ഒരു ആക്കലോടെ ഓഹോ എന്ന് പതിയെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു തന്നു അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കത്തി അവൻ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന്.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരവിഞ്ഞ ഒരു ഇളി ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ വയറ്റിനൊരു കുത്തു കൊടുത്തു "എന്നിട്ട് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ...??!" ഇശു ടേബിളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ച് ഊരുന്നതിനിടെ ഞാനവനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വാച്ച് ഊരി ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ നേർക്ക് നിന്നു "ഇന്ന് ഈവനിംഗ് ആവാനാണ് സാധ്യത... സിദ്ധുനേയും റോഷനേയും ഈ വിവരം അറിയിക്കണം..." "അതെന്തിനാ...??!" "അവരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്...ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരുമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ....അതോണ്ട് പെട്ടന്ന് ഈ വിവരം അവരെ രണ്ടാളെയും അറിയിക്കണം.." ഇതും പറഞ്ഞ് അവൻ ഫോണിൽ സിദ്ധുൻ കാൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അവർ മൂന്നു പേരും പോകാനും മാത്രം എന്ത് ഇഷ്യു ആണ്

അവിടെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇനി അവർ കമ്പനിയുടെ ആവിശ്യത്തിനല്ലേ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നെങ്കിലും എന്റെ ഉൾമനസ് 'അവർ അങ്ങോട്ടല്ലാതെ വേറെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ' എന്ന് എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതും ശെരിയാ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെനിന്നും അതികം തല പുണ്ണാക്കാതെ താഴേക്ക് പോയി "ഐറുമ്മാ,,,, നിന്റെ ഹബ്ബി എവിടെ...??!" ഞാൻ ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോ റോഷൻ താഴത്തെ ഹാളിലുള്ള സോഫയിൽ ഇരുന്ന് പിറകിലേക്ക് തല ചെരിച്ച് എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മേലെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി "നീ അറിഞ്ഞോ ഞങ്ങളിന്ന് ഈവനിംഗ് ദുബായിലേക്ക് പോവുന്നുണ്ട് ..." ഞാൻ സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നിടെ അവനെന്നോട് ഒരു ആക്കലോടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നു.. "അയിൻ...??അയിൻ ഞാനെന്തു വേണം...??!" അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ അടക്കി പിടിച്ചൊരു ഇളി പാസ്സാക്കിയിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഫോണ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.... "കൊണ്ടു പോകാത്തതിന് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടല്ലേ...സാരല്ല... ഒക്കെ ശെരിയാവും...രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരില്ലേ... അപ്പൊ..."

"മതിയെടാ റോഷാ നിന്റെ കൗണ്ടറടി....ഹ്...." അവന്റെ കൗണ്ടർ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവനോട് പല്ലു കടിച്ച് നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പിന്നേയും ഒരാക്കലോടെ എന്നെ നോക്കി ഇളിച്ചിട്ട് 'ഞാൻ നിന്റെ ഹബ്ബിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് 'പറഞ്ഞ് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് സ്റ്റയർ കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി... അത് കണ്ട് ഞാൻ സോഫയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്ന് ഫോണെടുത്ത് കുത്തി കളിക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ ലാമിത്ത റൂമിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടത്....അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഫോണ് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു.... "എന്താ ഇത്താ,,,??" ഇത്താന്റെ റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാതെ ഉള്ളിലേക്ക് തലയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇത്ത മെഡിസിൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ തപ്പുന്നതിനിടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു.... "ഐറു,,, ഇന്നെനിക്ക് ചെക്കപ്പ് ഉള്ള ദിവസമാണ്....അതോണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ ട്ടോ.... ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ടാബ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കട്ടെ...

അതിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചാ പോരെ... എനിക്കാണെങ്കിൽ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷീണം തോന്നുവാ...." ഇത്താന്റെ അടുതെത്തിയ പാടെ ഇത്ത ചുണ്ട് ചുളുക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... "ക്ഷീണമൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ സാധാരണയല്ലേ...അതൊക്കെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആയിക്കോളും..ഈ ക്ഷീണമൊക്കെ നമ്മളെ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ....എന്തായാലും ഞാൻ പോവുന്ന കാര്യം ഇശുനോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാ..." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ത ഒന്ന് പുഞ്ചിരി തൂക്കി തലയാട്ടി തന്നിട്ട് മെഡിസിനൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞതെന്ന് കൺഫോം ചെയ്തു... ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇശുനെ നോക്കി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോഴാ ഇശു നേരത്തെ ഫോണ് വിളിച്ചു പോയത് ഓർത്തത്... അവൻ എന്തായാലും ഓഫീസ് റൂമിലായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നിക്കാതെ കൈവരയിൽ പിടിച്ച് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു... മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോയിരിക്കെ ഐഷുവും ഉമ്മിയും കൈ പിടിച്ചു ടെറസിലേക്കുള്ള സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെയൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി... "എന്താ രണ്ടുപേർക്കും ടെറസിലൊരു ചുറ്റി കളി....മ്മ് മ്മ് സത്യം പറഞ്ഞോളീ..."

എന്നു ഞാൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും മാറി നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ ഐഷു ഉമ്മിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി... "ചില ചുറ്റികളിയൊക്കെ ഉണ്ട്... എന്തായാലും ഇത്തൂസിനോട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല... അല്ലേ ഉമ്മൂമ....??!" എന്നവൾ എന്നെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം തിരിച്ചു ഉമ്മിനെ നോക്കി അല്ലേ ഉമ്മൂമ എന്നു നിഷ്‌കു പോലെ ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ അച്ചോടാ എന്ന മട്ടിൽ അവളെ നോക്കി... "അല്ലേലും നിന്റെ ചുറ്റികളിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട...." എന്നും പറഞ്ഞു ഞാനവളുടെ കൈക്കൊരു പിച്ച് വെച്ചു കൊടുത്തു... അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവൾ എരിവ് വലിച്ചിട്ട് എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... "ഉമ്മൂമ,,, ഇത് നോക്കി... ഇങ്ങളെ മോൾ കണ്ടോ എന്നെ ഉഭദ്രവിക്കുന്നത്...??!" "ഐറു,,,എന്റെ ഐഷുനെ കാട്ടല്ലെടി...." ആദ്യം ഉമ്മി എനിക്ക് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഗൗരവം മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഐഷു എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടി തന്നിട്ട് ഉമ്മിനെയും കൊണ്ട് ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ള രണ്ടു സ്റ്റെപ്സും ഇറങ്ങിട്ട് എന്നെ മറി കടന്ന് പോയി... അവളുടെ കോപ്രായമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പിറകിലൂടെ അവർ പോകുന്നതും നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു....

വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര നടന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് എത്താതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചുമരിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വാൾ പൈന്റൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കൈവരയിൽ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാ ഓഫീസ് റൂമിലേക്കുള്ള തിരിവ് കണ്ടത്... അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചുമരിലുള്ള നോട്ടം പിൻവലിച്ച് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് തിരിയാൻ നിന്നപ്പോഴാ പെട്ടന്ന് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇശുനെ ഞാൻ കൂട്ടിയിടിച്ചത്... അറിയാതെ ഉണ്ടായ കൂട്ടിയിടി ആയതുകൊണ്ടു തന്നെ ഞാനൊന്ന് പിറകിലേക്ക് വേച്ചു പോയെങ്കിലും കൃത്യ സമയത്ത് ഇശു എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനിലേക്ക് ചേർത്തിനിർത്തിയതും അവന്റെ ചുണ്ട് എന്റെ മൂർത്താവിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് പതിഞ്ഞു.... അത് കണ്ട് ഞാൻ പതിയെ മുഖം ഉയർത്തി കൊണ്ട് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കാണ്.... "ആ ,,ഈ,, ഊ,, മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്...മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്... ഇവിടെയൊരു പ്രായ പൂർത്തിയായ ഒരു ചെക്കൻ മലപോലെ നിൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും മറക്കരുത്...." പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അശരീരി കേട്ടതും ഞാൻ ഇശുന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ റോഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ണു പൊത്തി നിൽക്കാണ്.... അവന്റെ കണ്ണു പൊത്തിയുള്ള നിർത്തം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്രേതേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്നു ആലോചിച്ചു നിൽക്കെ റോഷൻ കണ്ണു പൊത്തിയ കൈയിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒളി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പതിയെ കൈ താഴ്ത്തി വെച്ചു.....

"ഇശു,,,, നിനക്ക് നിന്റെ പൊണ്ടാട്ടിനെ കിസ് ചെയ്യാൻ കൊതിയുണ്ടേൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കിസ്സരുത് ട്ടോ... ഛെ മോശം മോശം..." എന്നവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെ റോഷനെ നോക്കാ.... "ഞാൻ കിസ്സുന്നത് നിനക്ക് മോഷമാണെങ്കിൽ നീ കണ്ണ് കെട്ടി നടന്നോ... എനിക്ക് ഇവളെ എപ്പോ കിസ്സാൻ തോന്നിയാലും ഞാനവളെ കിസ്സും... അവിടെ പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റോ ഒന്നുമില്ല.. കാണാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ കണ്ണ് പൊത്തുക...ഇനിയിപ്പോ കണ്ണ് പൊത്തിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു നാണകേടോ മറ്റോ ഇല്ല..." എന്നവൻ പറഞ്ഞിട്ട് റോഷന്റെ നേർക്ക് നിന്നിരുന്ന എന്റെ മുഖം ഓന്റെ നേർക്ക് ആക്കിയിട്ട് കവിളിൽ അള്ളി പിടിച്ച് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു അത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണ് വിടർത്തി കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവൻ എനിക്കൊരു സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് വീണ്ടും ചുണ്ടിലേക്ക് അവന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്തു വെച്ചു....എന്നിട്ട് ഒരു കൈ എന്റെ അരയിൽ വെച്ച് അവൻ ചുണ്ടിൽ ആഴ്നിറകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഇവിടെ ഈ റോഷൻ നിക്കുന്നത് പോലും വക വെക്കാതെ അവൻ കിസ്സുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കൈയിൽ നഖം ആയ്ന്നിറങ്ങി ....

"മതിയെടാ,, മതി,,, തൃപ്തിയായി....ഇനി ഞാൻ നിന്റെയടുത്ത് ഇമ്മാതിരി പറച്ചിലും കൊണ്ടു വരില്ല...." ഞങ്ങളെ കിസ്സിങ് കണ്ടിട്ട് ചടച്ച മട്ടിൽ റോഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇശു എന്നിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നിട്ട് റോഷനെ നോക്കി ഗുഡ് ബോയ് എന്നു പറഞ്ഞ് അവന്റെ കവിളിൽ മെല്ലെ തട്ടി... "This is too much Ishuu....എന്നാലും കെട്ടാൻ പ്രായമായ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു.... ഒന്നുല്ലേലും ഞാനീ വീട്ടിൽ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാഴ അല്ലെ...." "വാഴ ആണെന്ന് നിനക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടല്ലേ... thank god..." ഒരു ആക്കലോടെ ഇശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ റോഷൻ അവനെയൊന്ന് പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു..... "വാഴ ആണെന്ന് കരുതി നീ എന്നെ അധികം പുച്ഛിച്ചാലും ഞാൻ നന്നാവില്ല... ഹും" എന്നവൻ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഇശുനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കിയതും നേരത്തെ കിസ് അവൻ ലൈവായി കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അവിഞ്ഞിളിച്ചു കൊടുത്തു....അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഒരർത്ഥം വെച്ച നോട്ടത്തോടെ അടക്കി പിടിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി തലയാട്ടി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി... "നീയെന്തിനാപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്...വല്ല ആവിശ്യത്തിനാണോ..??!" എന്നവൻ വളരെ കൂളായി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഇവൻ തന്നെയല്ലേ എന്നെ നേരത്തെ കിസ്സിയതെന്ന് ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി...

അല്ലേലും എല്ലാരെ മുൻപിൽ നിന്നും കിസ്സുന്നത് അവൻക്കൊരു നാണം പോയിട്ട് മറ്റെന്തു എസ്പ്രെഷൻ പോലും അവന്റെ അയൽ പക്കത്തു പോലും ഇല്ലേലും എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണോ..ഹ്.. ഛെ,,ഛെ,,, നാണം കെട്ടു "ഹെലോ,,,തമ്പുരാട്ടി സ്വപ്നം കാണാതെ കാര്യമെന്താണെന്ന് പറയ്.." എന്നവൻ എനിക്ക് നേരെ വിരൽ ഞൊടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അപ്പോതന്നെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞു.... എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് മൈൻഡിൽ ലാമിത്താനെ ഓർമ വന്നത് പെട്ടന്ന് തലക്കകത്ത് ബൾബ് കത്തിയതും ഇത്ത എന്നെയും കാത്ത് നിക്കുന്നതോർത്ത് ഇശുനെ കണ്ണു തള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഇത്താന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാണെന്ന് വേഗം അവനോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും ഓടി ഓടി ഓടി റൂമിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയതും ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം ഒന്ന് കിതച്ചിട്ട് വേഗം അവിടുന്ന് നടന്നു... അപ്പൊ ദീദിന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ ദീദി സ്റ്റയർ കയറി വന്നിട്ട് 'നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ലാമി' എന്നു പറഞ്ഞ് വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചിട്ട് വേഗം അവിടുന്ന് വിട്ടു അപ്പോ ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കുത്തി കളിക്കുന്ന റോഷൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇളി പാസ്സാക്കി തന്നു...

ആ ഇളി കളിയാക്കി ഇളി ആണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലോസപ്പിന്റെ പല്ലും കാട്ടി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു താഴേക്കുള്ള സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി ഹാളിലേക്ക് നടന്നു എന്നിട്ട് സോഫയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ച എന്റെ ഫോണെടുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ ഐറാ എന്നൊരു വിളി കേട്ടത് അതന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിറക്കിലേക്കൊന്ന് നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ സ്റ്റയറിന്റെ കൈവരയിൽ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു എന്താണെന്ന മട്ടിൽ ഒറ്റ പുരികം ഉയർത്തി കാണിച്ചു അതു കണ്ടിട്ടവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്ത് അവിടുന്ന് പോരാൻ നിന്നപ്പോഴാ വീണ്ടും ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ ഐറാ എന്നു വിളിച്ചത് അതു കേട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ നോക്കിയപ്പോ ഓൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ തോളുപൊക്കി കാണിച്ചു തന്നു...അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമയം വൈകി നിൽക്കാണ് അതിനിടയിൽ അവന്റെ ഐറാ, ഐറാന്നുള്ള വിളി കേട്ട് ഞാനവനെ ഒന്നമർത്തി നോക്കിയിട്ട് ഇനി അവനന്നെ വിളിച്ചാൽ തിരിയില്ല എന്നൊരു ശബദ്ധവും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു

അന്നേരം പിറകിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടാവത്തതിനാൽ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നപ്പോ എന്റെ ഉൾമനസ്സ് എന്തിനോ തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ പോലെ പുറകിലേക്ക് നോക്ക് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്തതും ഞാൻ സഹികെട്ട് നടത്തമൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിറകിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ ഞാനുദ്ദേശിച്ച ആളെ കാണാതെ വന്നതും ഞാൻ നിരാശയോടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ നടന്നു... അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഫീൽ എനിക്കനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളായ എന്റെ ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് സോഫയിൽ കാലിന്മേൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലുമൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അതു ഞാൻ ചുണ്ടിൽ നിന്നും തട്ടി കളയാതെ തന്നെ അവനോട് പതിയെ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ വീശി കാണിച്ച് ഒരു ഫ്‌ളയിങ് കിസ്സും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു "ഐറാ,,, നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു.. വാ, വേഗം കയറി ഇരി..." ഖാദർ അങ്കിളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ലാമിത്ത വിൻഡോ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിറകിൽ ചെന്നു കയറിയപ്പോ തന്നെ അങ്കിൾ കാറെടുത്തിരുന്നു 🌸💜🌸

"ഇശുച്ചാ....." ഞാൻ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ഐറ എനിക്ക് ഫ്‌ളയിങ് കിസ്സും തന്നു പോകുന്നതും നോക്കി ഇരിക്കെ ഐഷു എന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു "ഇതെന്താ ഐഷു....??!" അവളെ കൈയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു തന്നിട്ട് കൈയിലുള്ള ബോക്‌സ് എനിക്കു നേരെ നീട്ടി "ഇശുച്ചൻ ഈ ബോക്സിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനിതിലുള്ള സാധനം മൊത്തം ഞാൻ ഇശുച്ചൻ തരും..." എന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി പിടിച്ച ബോക്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഐഷു ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാനവളെയൊന്ന് നോക്കി ഉണ്ടകണ്ണിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവളെ ഉടായിപ്പൊക്കെ ഈ കുട്ടി പിശാശിനും ഉണ്ടാകും...അതോണ്ട് രണ്ടു പേരെയും എനിക്കത്ര വിശ്വാസമില്ല "ഇശുച്ചാ,,, നോക്കി നിക്കാതെ പറയ് ഇതിലെന്താണെന്ന്...??!" ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നിക്കെ ഐഷു അവളുടെ കുഞ്ഞി കൈ കൊണ്ട് എന്റെ കൈയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെയും ആ ബോക്സിനെയും മാറി മാറി നോക്കി "ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലോ..??!" എന്ന് ഞാൻ ഐഷുനെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് പറയാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും റോഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു "ഇങ് താ ഐഷു... ഞാൻ പറയാ ഇതിന്റെ അകത്തു എന്താണെന്ന്...."

എന്നു പറഞ്ഞ് റോഷൻ ഐഷുന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബോക്‌സ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നു "ഇതിലെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതിലുള്ളത് എനിക്ക് തരണം okke.." എന്നവൻ ഐഷുനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ഡബ്ബിൽ ഒക്കെ എന്നു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അത് കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റോഷൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ബോക്സിനെ അടിമുടി കണ്ണുഴിഞ്ഞ് നോക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കോലു മിട്ടായി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള എന്തോ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അത് പതിയെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അന്നേരം തന്നെ ഐഷു അവളെ രണ്ടു കുഞ്ഞി കൈ കൊണ്ടും വായ പൊത്തി പിടിച്ച് ചിരിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ചിരി വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു..അതോണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് റോഷന്റെ തങ്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ടിട്ട് ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതും ഞാൻ പരിസരം മറന്ന് പൊട്ടി ചിരിച്ചു എന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ട് ഐഷുവും അവളൊന്നും ചെയ്തിട്ട എന്നൊരു മട്ടിൽ കണ്ണു പൊത്തി പിടിച്ച് എന്റെ മേലിലേക്ക് ചാഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് റോഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും അന്തം വിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കൈയിലുള്ള ബോക്‌സ് തുറന്നു

എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവനത് തുറന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുന്തവും കാണായിട്ട് വല്യ ആളെ പോലെ തുറന്നവൻ ഒന്ന് ചൂളി പോയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ചിരി കണ്ടിട്ട് അവൻ ഐഷുനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് നിന്നെങ്കിലും അവന്റെ മുഖത്തുള്ള ഓഞ്ഞ എസ്പ്രെഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിരി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതോണ്ട് ഞാനും ഐഷുവും അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു നിക്കെ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് സിദ്ധുന്റെ കാൾ വന്നതും ഞാൻ റോഷനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഹാളിൽ നിന്നും കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു "Sir,,, നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്... ഈവനിംഗ് ഫൈവോ ക്ലോക്കിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ്...." "Okke,,, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ..??!" "എല്ലാം ഞാൻ ശെരിയാക്കിട്ടുണ്ട്..." "ഹാ...നീ എന്തായാലും ഔട്ടോസിൽ തന്നെ നിൽക്ക്... ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ നിനക്ക് കാൾ ചെയ്യാം.. നീയപ്പോഴേക്കും റെഡിയായി നിന്നോണ്ടു.." "സാർ ,,,എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്നു.." "ഏയ്,,,വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട... ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല..."

ഉള്ളിൽ ആളി കത്തുന്ന പേടിയൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഞാൻ കൂളായി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ അതിനൊന്ന് മൂളി തന്നു ഓക്കേ എന്നും പറഞ്ഞ് കാൾ എൻഡ് ചെയ്തു അന്നേരം പല കാര്യങ്ങളും മൈൻഡിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടിട്ട് ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ഹാളിലെത്തിയപ്പോ ഐഷുവും റോഷനും സോഫയിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കുശ്വിന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവരെ നോക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി എന്നിട്ട് പോകാനുള്ള ലെഗേജൊക്കെ റെഡിയായി വെച്ചിട്ട് ലാപ്പിൽ ചില വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുക്കുമ്പോഴാണ് ഐറ ഇശുച്ചാ എന്നും പറഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്നത് അത് കണ്ട് അവളിത്ര പെട്ടന്ന് വന്നോ എന്ന് സംശയിച്ച് ഞാൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ എനിക്കൊരു ഇളി പാസ്സാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലെഗേജിലേക്ക് നോക്കി "ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചോ....?!" എന്നവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ലാപ്പ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുനേറ്റു "Yeah..." "Not bad,,,," എന്നെ നോക്കി അവൾ തല ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണെടുത്ത് അത് ചാർജിൽ ഇട്ടു വെച്ചു "പിന്നെ ഇശുച്ചാ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയോ...??!" 💜🌸💜

ഫോണ് ചാർജിലിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവന്റെ പുറത്ത് തല ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവനോട് ചാരി നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ചെറു സംശയത്തോടെ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു " രണ്ടു ദിവസം കാണാതെ നിക്കുമ്പോ നീയെന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യോ....??!" എന്റെ ഉള്ളിൽ തത്തി കളിക്കുന്ന ചോദ്യം അവനോട് ചോദിച്ചതും അവൻ എന്തായിരിക്കും മറുപടി തരിക എന്നാലോചിച്ച് നിൽക്കെ അവന്റെ പുട്ടിൻ തേങ്ങയിട്ട പോലെയുള്ള മറുപടി വന്നു "ഇൗ ചോദ്യം തന്നെയല്ലേ മുംബൈയിലേക്ക് പോവൻ നിന്നപ്പോഴും നീയന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്..?" "കളിക്കാതെ പറയ് ..നീ മിസ്സ് ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലേ...???!" "Nooo..." "Seriously,,,നീ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും മിസ്സ് ചെയ്യില്ല...??!" അവന്റെ നോ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ രണ്ടു മൂന്നു നിമിഷം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ടേബിളിൽ ചാരി നിന്ന് കൈ കെട്ടി വെച്ചു നിന്നു..... "ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പോണില്ല പോരെ...." എന്നവൻ എന്റെ കവിളിൽ തോണ്ടി പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ പുച്ഛിച്ചിട്ട്‌ അവന്റെ തോളിലൂടെ രണ്ടു കൈയും കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി കിസ്സി "But I love you a lot .. lubb uuu ..lubb uu sooo much...💕" എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കവിളിൽ കിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ട്‌ നിന്നപ്പോ ഒാന്‍റെ ചുണ്ടിൽ ചെറിയ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞ പോലെ.... അതു കണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണു വിടർത്തി കൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടും നോക്കി.............. (തുടരും)....

