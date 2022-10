QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 73

രചന: Devil Quinn

"But I love you a lot .. lubb uuu ..lubb uu sooo much...💕" എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കവിളിൽ കിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ട്‌ നിന്നപ്പോ ഒാന്‍റെ ചുണ്ടിൽ ചെറിയ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞ പോലെ.... അതു കണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണു വിടർത്തി കൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ മുഖത്തപ്പോ പുഞ്ചിരി ഒന്നുമില്ല... അപ്പൊ നേരത്തെ പുഞ്ചിരി എനിക്ക് തോന്നിയതാവുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട്‌ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന എന്റെ മുഖം വാട്ടിയിട്ട്‌ അവനെ കെട്ടപ്പിടിച്ചു നിന്നു... "I miss u ഇശുച്ചാ,,," "ഡി,,, ഇപ്പൊ തന്നെ നീ മിസ്സിങ് ആണന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചളമാക്കല്ലേ...ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ലല്ലോ... ഇവിടെ തന്നെയില്ലേ... സോ പൊന്നു മോൾ ഇപ്പോതന്നെ മിസ്സിങ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങല്ലേ..." ഞാൻ മിസ്സിങ് പറഞ്ഞിട്ട് അവനന്നെ അവനിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ 'നീ പോയിട്ട് മിസിങ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയല്ലേ' എന്ന് ഞാനൊരു വളിച്ച മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്ന് അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി.... ൦൦🍁൦൦ ഈവനിംഗ് ആയപ്പോ ഇശു റെഡിയായി പോകാൻ ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്തില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് ടേബിളിൾ വെച്ച ഫോണെടുത്ത് പോകറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്നെയൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി....

ഞാനാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കി ഇരിക്കാ...സങ്കടം കൊണ്ട് ഇരിക്കാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട... ഹി ഹി വായിനോട്ടമാണ് എന്റെ മെയിൻ....😜 ഞാൻ അവനെയും വായിനോക്കി ഇരിക്കെ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... എന്നിട്ട് പതിയെ ബൈ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സോഫയുടെ അടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രോളി എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോ ഞാനവന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി... "നീയെന്നെ മിസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യും...." ചുണ്ടു ചുളുക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ പോകുന്നതിൽ നന്നേ വിഷമം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ ചെറുതായി നനവ് പടരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... അത് കണ്ടിട്ടവൻ എന്നെ നോക്കി ഒരു പ്രസന്നമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ചു ട്രോളിയും വലിച്ച് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി... ഞാനും അവനും താഴെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ റോഷൻ അവന്റെ ട്രോളിയും വലിച്ച് ഹാളിൽ ഹാജറായിരുന്നു... 🌸💜🌸 റോഷൻ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയതും ഞാനതിനൊന്ന് കണ്ണുകളടച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു

സ്പെക്‌സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും ബൈ പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോ ഐറ എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മിന്നാട്ടം പോലെ കണ്ടതും ഞാൻ പതിയെ പിറകിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്കൊരു സൈറ്റടി പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... അന്നേരം ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഖാദർ അങ്കിൾ ഞങ്ങളെ വൈറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ റോഷൻ കാറിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നതും നോക്കിയിട്ട് ട്രോളി കാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മുൻസീറ്റിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന് സിദ്ധുനോട് ഞങ്ങൾ വില്ലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... ഔട്ടോസിന്റെ ഗൈറ്റിന്റെ മുന്നിൽ അങ്കിൾ കാർ നിർത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ ഔട്ടോസ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്നു വന്ന് എന്നെ ചെറു പേടിയോടെ നോക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ കണ്ണുകളടച്ചു കണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനോട് കയറാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനും കാറിൽ ചെന്നു കയറി.... പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം എന്റെ മൈൻഡിൽ പല ചിന്തകളും കടന്നു കൂടിയെങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്നും ഒട്ടും ഗൗനിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു....

അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അങ്കിൾ കാറിൽ നിന്നും ലെഗേജൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നു... "മോനെ,,,എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം...എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയാ മതി...നീ ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നറിയാ.. പക്ഷെ നിനക്കറിയാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ... എന്തായാലും നിന്റെ ഉപ്പ ഗഫൂർ ദുബായ് തന്നെ ഇല്ലേ... അതാണ് ഏക ആശ്വാസം... നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി വാ... എല്ലാം ശെരിയാവും..." അങ്കിൾ എനിക്കെന്റെ ട്രോളി ഏൽപ്പിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിലതെല്ലാം കണക്കു കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ആളി കത്തുന്ന തീ ഗോളം കാരണം ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ളിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നുണ്ടേലും ഞാൻ ആശ്വാസം പകരുന്നോണം അങ്കിളിനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... " എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടറിയാ... ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല..." എന്ന് ഞാൻ ചിലതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അങിളിനോട് ബായ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു...

. "ഇശു,,,,ദുബൈയിൽ അവർ എത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പല്ലേ....??!" ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും എസ്‌കലേറ്റർ കയറുന്നിടെ റോഷൻ ചെറു സംശയത്തോടെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിനൊരു ശെരിയായ മറുപടി നൽകാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി.... അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാതും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് വൈറ്റ് ചെയ്തു നിന്നു... അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു.... സമയം രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ദുബായിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.... അതോണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശെരിയാക്കി പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അന്നേരം പുറത്ത് ഞങ്ങളെ ലംബോർഗിനി കാർ ഞങ്ങളെ വൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് റോഷൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് തലോടി 'നിന്നെ കാണായിട്ട് ഞാനെത്ര വിരഹ വേദന കൊണ്ടെന്നു' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ സെന്റി അടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ പല്ലു കടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്തു... "സെന്റി ആവാതെ വേഗം കയറാൻ നോക്ക്..." എന്നവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ റോഷൻ എന്നെയൊരു സംശയത്തോടെ നോക്കി...

"അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ...??!" "ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട്.. നീയെന്തായാലും ഉപ്പാന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ല്..ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ചു വൈകുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്..." എന്നു മാത്രം ഞാനവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും സിദ്ധുവിനും വേണ്ടി അറൈഞ്ച് ചെയ്തു വെച്ച ഫെറാറിയിൽ കയറി ഇരുന്നു... എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു..... 🌸💜🌸 The person you're trying to call is currently busy... ഇശു പോയത് മുതൽ എന്നിൽ നിന്ന് ആരോ അടർന്നു പോയ പോലയാ...ഒന്നിനും ഒരു മൂഡില്ലാത്തത് പോലെ...എപ്പോഴും അവനെന്റെ കൂടെ വേണമെന്നൊരു തോന്നൽ... തോന്നലൊന്നുമല്ല സത്യാവസ്ഥ അതു തന്നെയാണ്... ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വേഗം റൂമിലേക്ക് പോയി അവനേയും ആലോചിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്ത പോലെ... കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ ടീ പോയിന്മേലുള്ള ഫോണെടുത്ത് അത് ഓണാക്കി... സയമപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു...

ഇവിടുത്തെ ടൈമും ദുബായിലെ ടൈമും ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു ഇശു ഉറങ്ങീട്ടൊന്നും ഇല്ലായെന്ന്...അല്ലേലും അവൻ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമൊക്കെ കണക്കാ 'സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാതെ അവൻക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കടി...' ഞാനോരോന്ന് ആലോചിച്ചു പോയിരിക്കെ എൻ്റെ ഉൾമനസ്സ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോ ഞാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന Hotty ummachan💋 എന്നു സേവ് ചെയ്ത നമ്പർ എടുത്തു കാൾ ചെയ്തു അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഉമ്മച്ചന്റെ ഹോട്ടി ലുക്കുള്ള എന്റെ ഫേവ് നേവി ബ്ലൂ ഷർട്ടിലുള്ള പിക് കണ്ട് ഞാൻ അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അവനെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ അവൻക്കൊരു കിസ്സും കൊടുത്ത് ഫോണ് ചെവിക്കരികിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു കുറച്ചു നേരം ഫോണ് റിങ് ചെയ്‌തെങ്കിലും പിന്നീടത് ഒലക്കമേലെ ബിസി ആയിരുന്നു...ഈ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് അവൻക്കെന്ത് ബിസിയെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും അവൻക്ക് കാൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴും ഫോണിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ കെയറിലെ ചേച്ചി നിർത്താതെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ ഫോണിൽ കിട്ടാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ അനിഖയുടെ ഹബ്ബിയായ ശിവായിയെ മനസ്സിൽ ധ്വാനിച്ച് കയ്യിലുള്ള ഐ ഫോണ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ നിന്നെങ്കിലും എന്തോ എന്റെ ഇളിച്ചു നിക്കുന്ന ഐ ഫോണിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മുഹബത്ത് കാരണവും ഇതില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെയാണെന്നുളത് കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാതെ അത് ബെഡിലേക്കിട്ടു

ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബെഡിലെ സ്പ്രിംഗിനാൽ അത് ചാടി കളിച്ച് നിന്നെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ തലയിണ ബെഡിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചാരി കിടന്ന് സൈഡിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കുഷിൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കുഷിനെടുത്ത് അതിനെ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ ഫോണിൽ കിട്ടാത്ത ഫസ്ട്രാഷനിൽ അതിനെ എന്തല്ലാമോ ചെയ്തിട്ട് അത് ബെഡിലേക്ക് തന്നെയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിദ്രാദേവിയെ വിളിച്ച് എന്നെ ഉറക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണുകടച്ചു കിടന്നു "ഇശുച്ചാ,,,ആ കുന്ത്രാണ്ടമൊന്ന് ഓഫാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടോ...!!" പിറ്റേന്ന് ടൈം പീസ് നിർത്താതെ അടിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവിയിട്ടും ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല.. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നിർത്താതെ ഐറാ എന്നു വിളിച്ചു കൂവി എന്നെ എഴുനേൽപിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇന്നെന്തു പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴാ ഇശു ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം തന്നെ എനിക്കോർമ വരുന്നത് ബൾബ് കത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സ്വയമൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്ത് ഒരു കോട്ടുവായും ഇട്ടിട്ട് ബെഡിൽ ചാരി ഇരുന്നു...

അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫോണ് കുഷിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ അലുങ്കോലപെട്ട് കിടക്കുന്ന കുഷിനൊക്കെ പില്ലോക്ക് മേലെ നേരെ മര്യാദക്ക് വെച്ചിട്ട് ബെഡിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്തു നോക്കി അപ്പൊ ഇശുന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കാൾസ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ നൂറ് വാൾട്ടിന്റെ പുഞ്ചിരി കത്താൻ അധിക സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല... അതോണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇശുന്റെ നമ്പറിലേക്ക് കാൾ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന നൂർ വാട്ടിന്റെ പുഞ്ചിരി കെടാൻ ഒരു സെക്കന്റ് പോലും എടുത്തില്ല സത്യത്തിൽ അവനേത് കാട്ടുമുക്കിലാ...!!അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുവാ...ഹ്.... ഇന്നലെ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഒലക്കമേലെ ബിസി... എന്നാ ഈ അതിരാവിലെ വിളിച്ചപ്പോ അവന്റെ ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്റെ ഗോടെ,,, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശിവായ്‌ ആണേ സത്യം മിക്കവാറും ഞാനീ ഫോണ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കും.. 'എന്റെ ഐറാ,,, നീയിങനെ ഹീറ്റ് ആകാനും മാത്രം ഇവിടെന്താ സംഭവിച്ചേ... ചിലപ്പോ അവന്റെ ഫോണിലെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതാവും...അല്ലേൽ എന്തെങ്കിലും ആവിശ്യത്തിനു വേണ്ടി മനപ്പൂർവം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാവും... അവൻ നിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ...

എന്തായാലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക്... അല്ലാതെ വെറുതെ ബെഡിലിരുന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ട് കാര്യമില്ല... മ്മ് ചെല്ല് ...' എന്റെ ഉൾമനസ് ഇശുന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അതിനെ ശെരി വെച്ച് ഫോണ് തിരിച്ച് ടീ പോയിന്മേ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷായി വന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരുപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും ഐഷുവും ഗെസ്റ്റ് ഹാളിലിരുന്ന് അവളുടെ കളർ ബുക്കിൽ കളർ ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ കളറിങ് ബുക് ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പേജ് മറിക്കുമ്പോഴും ബുക്കിന്റെ സ്‌മേൽ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവൾക്കത് കളർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാതെ തുടരെ തുടരെ ബുക്ക് സ്‌മേൽ ചെയ്തിരുന്നു.. "ഇത്തൂസേ,,, ഇങ് തന്നേ...ഞാനിവിടെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടൂടെ...??!" എന്നവൾ എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ സ്‌മെല്ലിങ് പരുപാടി നിർത്തി വെച്ച് തിരിച്ചവളേയും കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് അവൾക്കത് കൊടുത്തു...അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവൾ എനിക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടിയപ്പോ ഞാനും അതേ റൈഞ്ചിൽ തന്നെ അവളുടെ ഇളി തന്നെ ഇളിച്ചു കാട്ടി കൊടുത്തു.. "ഐറുമ്മാ ,,,ഹൂ ,,,നല്ല സ്‌മേൽ..."

എന്നെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കിട്ട് എന്റെ പോലെ ബുക്ക് സ്‌മേൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെയൊന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... "അങ്ങനെ നീയിപ്പോ സ്‌മേൽ ചെയ്യേണ്ട... നിനക്കല്ലേ കളർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്... അതോണ്ട് കൊഞ്ചി ഇരിക്കാതെ കളർ ചെയ്യാൻ നോക്ക്...." എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളുടെ മൂക്കിന്റെ അടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബൂകെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്രയോൺസ്‌ വെച്ചു കൊടുത്ത് കളർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു... അപ്പൊ അവൾ എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഫയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഫ്ലോറിൽ മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്നു ബുക്കിന്‌ മുകളിലുള്ള വൈറ്റ് ക്രയോണ് എടുത്ത് എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു കളർ കൊടുത്തിരുന്നു.... അവളുടെ ഓരോ കുറുമ്പും നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് സോഫയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഫോണിന്റെ ഓർമ വന്നത്.... അതോണ്ട് ഞാൻ ഐഷുനോട് കളർ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു മുകളിലേക്ക് പോയി... റൂമിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഫോണെടുത്തിട്ട് ഇശുന്റെ നമ്പറിലേക്ക് കാൾ ചെയ്തു നോക്കി... ഇപ്പൊ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല... അതു കാരണം ഞാൻ റൂമിലെ സോഫയിൽ കയറി പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കുഷിൻ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻക്ക് വീണ്ടും കാൾ ചെയ്തു....അന്നേരം തന്നെ മറു സൈഡിൽ നിന്ന് കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് കുഷിൻ ഇറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു... "എന്താടി ഫോണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നീയൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നെ...സേട്ടന്റെ സേച്ചി മൗനവൃധത്തിലാണോ...!!"

സന്തോഷം കൊണ്ട് ആരോടെന്നില്ലാതെ ചിരിച്ചു നിക്കുന്ന സമയത്തു ഫോണിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു അശരീരി കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇന്നലെ അവൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ മുഖം കയറ്റി വെച്ചു.... "നിനക്കെന്താ ഇശുച്ചാ ഫോണെടുത്താൽ...ഞാൻ ഇന്നലെ എത്ര വിളിച്ചെന്ന് അറിയോ... ഇന്നലെ വിളിച്ചത് പോട്ടോ ഞാനിന്നും രാവിലെ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ.. അപ്പൊ നീയെന്താ ഫോണെടുക്കാതെ നിന്നെ... ഹേ..??!" "ഒന്ന് കൂളായി പറയെന്റെ ഭാര്യേ... സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നല്ല ടയേഡ് ആയിരുന്നു... അതിനിടയിൽ ആരും കാൾ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫോണ് ബിസി മോഡിൽ ഇട്ടു വെച്ചു....കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഫോണെടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാ നിന്റെ കാൾ കണ്ടത്...അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് കാൾ ചെയ്തല്ലോ...പക്ഷെ നീ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നിന്നില്ല... പിന്നെ നീ ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ല്ലേ...?? സോ സോറി,, ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു...ഹാ.. അതൊക്കെ പോട്ടോ ...ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലേ അതു പോരെ എന്റെ പൊണ്ടാട്ടിക്ക്..." ഒരു എസ്സേ കണക്കെ അവനെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്ക് നല്ല വണ്ണം ഹെർട്ടായി...

വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കാര്യമെന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവനെ കുറേ പിരാകിയില്ലേ... "ഹേയ്,,, നീ പിന്നെയും ദിവാസ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയോ...??!" ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടവൻ ഫോണിലൂടെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് തല താഴ്ത്തി ചിരിച്ചിട്ട് ഏയ് ഇല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞു തലയാട്ടി....അത് കണ്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത് അവനോട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു... "Okey bye... ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം... ഈ ടൈം ഞാൻ കുറച്ചു ബിസിയാണ്..." ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു പോകെ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചുണ്ട് ചുളുക്കി... "കുറച്ചു നേരം കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫോണ് കാട്ടാക്കിയാൽ പോരെ...??!" "Noo,,, ഇപ്പൊ തന്നെ ടൈം ഏറെ വൈകിട്ടുണ്ട്...ഈ സമയം മുതൽ നൈറ്റ് വരെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്... അതോണ്ട് കുറച്ചു ബിസി ആയിരിക്കും...സോ ഞാൻ നൈറ്റ് കാൾ ചെയ്യണ്ട്...." "അതു പറ്റില്ല... എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ നിന്നോട് സൊള്ളണം ഉമ്മച്ചാ..." "ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ..." "അല്ലേലും നിനക്കിപ്പോ എന്നെ ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല..." അവൻ പറയുന്നതിന് തട്ടി കയറി കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കലിപ്പായി കൊണ്ട് എന്നോട് ഒച്ചവെച്ചു...

"ഹാ,,, എനിക്കിപ്പോ നിന്നെ ഒരു മൈൻഡുമില്ല...എല്ലാം അറിഞ്ഞല്ലോ...ഇനിയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോടി....." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അഞ്ചു പൈസക്കില്ലാത്ത ഒരു ഇളി ഇളിച്ചു... വെറുതെ കൂളായി നിൽക്കുന്ന അവനെ പോയി ഹീറ്റ് ആക്കാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ... എനിക്ക് അതു തന്നെ വേണം... "എന്തായാലും നീ നൈറ്റ് വിളിക്കേണ്ടി ട്ടോ... ഞാനിവിടെ നിന്നേയും കിനാവ് കണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും..." "രാവിലെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒലിപ്പിക്കാതെ നിന്നൂടെ ,,," എന്റെ ഒലിപ്പിക്കൽ കേട്ടിട്ട് അവൻ എനിക്കിട്ട് താങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫോണ് കട്ടാക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ വന്നത്... "Wait,,, wait,,, wait,,,,ഫോണ് വെക്കല്ലേ..." "ഇനി എന്താടി...??!" "I miss uu ummchaa....." ഫോണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് മിസ്സിങിന്റെ കാര്യം ഓർമ വന്നത്... അതോണ്ട് ഞാനിത് അവനോട് പറയുമ്പോ അവൻ എന്തോ ഹാലിൽ i miss u ഐറാ എന്ന് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നെങ്കിലും എന്നെ ആസ്ഥാനത്താക്കി കൊണ്ട് അവൻ ബൈ മാത്രം പറഞ്ഞു ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു... എന്തല്ലാമോ കാത്തു നിന്ന ഞാനിപ്പോ ആരായി...ഹാ അതെന്നെ....!!യോഗമില്ല്യ അമ്മിണിയേ അത്ര തന്നെ.... യോഗമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ ഐറ മൂഞ്ചി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട... അവൻ എന്നോട് I miss u too എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനവനോട് I miss u ഉമ്മച്ചാ എന്ന് പറയും... അല്ലാതെ അവൻ അത് പറയാതെ ഞാനും പറയില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിക്കില്ല....

ആരോടെന്നില്ലാതെ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണ് താടിയോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് സോഫയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു.... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ താഴേക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങുമ്പോഴാ ദീദി ലാമിത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ദീദി എന്ന് വിളിച്ചു കൂവി കൊണ്ട് ദീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ദീദി 'ഒന്നു പതുക്കെ വിളിച്ചൂടെ എന്റെ ചെവികല്ല് പൊട്ടിയെന്ന് ' പറഞ്ഞ് എന്റെ തലക്കൊരു മേട്ടം തന്നു... അതിന് ഞാനൊന്ന് പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തല ഉഴിഞ്ഞ് ഇത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഇത്ത ഫോണിലൂടെ റാഷിക്കാക്ക് വിളിച്ചു നിൽക്കായിരുന്നു... ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ 'പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ്' കാൾ കട്ട് ചെയ്തത് കണ്ട് ഞാൻ ഇത്താനെ നോക്കി കളിയാക്കി ഒരർത്ഥം വെച്ച മട്ടിൽ ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത്താന്റെ സോഫയിൽ കയറി ഇരുന്നു.... പിന്നെയങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു..ഹി ഹി ചുമ്മാ ഒരു രസം... വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കുമുള്ള കോഫിയും കൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കോഫി കുടിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ധു എനിക്ക് വിളിച്ചത്... അവനിപ്പോ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നെ എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയോടടുപ്പിച്ചു..... "Me'm,,,, സാറിന്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഫയൽ ഉണ്ടാവും... അത് പെട്ടന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ മെയിലിലേക്കൊന്ന് മെയിൽ ചെയ്യോ...??"

"ഹാ ഡാ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാം... അല്ല ,,നിന്റെ സർ എവിടെ ...??!" "സർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്... സർ കുറച്ചു തിരക്കിലാണ്....ഇന്ന് മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫയലാണ് അത്.... സർ തിരക്കിൽ ആയോണ്ടാ മേമിനോട് ഇത് പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്..." "മ്മ്,,, എന്നാ നിന്റെ ബിസി സാറിനോട് പറയേണ്ടി അവന്റെ പൊണ്ടാട്ടി അവനെ കാണാതെ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കാണെന്ന്...." എന്ന് ഞാൻ സിദ്ധുനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ഹാ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞമ്മളെ കെട്ടിയോൻ 'കൊഞ്ചാതെ വേഗം പോയി അത് ചെക്ക് ചെയ്യടീ' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കത്തി ആ പാകരൻ സിദ്ധു കാൾ ലൗഡ് സ്പീകറിലാണ് ഇട്ടതെന്ന്.... അത് കണ്ട് ഞാൻ നാറിയ മട്ടിൽ കണ്ണിറുക്കി തുറന്നിട്ട് നാറൽ പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഞാൻ വേഗം കാൾ എൻഡ് ചെയ്തു... അപ്പൊ ഉമ്മി ആരാ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ സിദ്ധു വിളിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി.... എന്നിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഏതോ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേ ഫയൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തപ്പിയെടുത്തു ഞാൻ ഇശു ഇരിക്കുന്ന ചാരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്തു.... എന്റെ ഭാഗ്യകേട് കൊണ്ട് ആ ഫയൽ നോക്കീട്ടും നോക്കീട്ടും തീരുന്നില്ല...

അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യൽ കുറച്ചു റിസ്കുള്ള കാര്യമായിരുന്നു...അതോണ്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ പേജ് എത്തിയപ്പോ തന്നെ രാത്രി ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ സമയം ആയിരുന്നു... അന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു വിധമായതിനാൽ ഞാൻ ഫയലൊക്കെ ടേബിളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സീറ്റിൽ നിന്നും ഏഴുനേറ്റു..എന്നിട്ട് ടേബിളിൽ വെച്ച ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു ഫയലും കൊണ്ട് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമിലെ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ഞി കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചാരിയിരിക്കുന്ന ചെയറിൽ ചെന്നിരുന്ന് അതിൽ പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് മടിയിൽ ഫയൽ വെച്ച് ബാക്കി പോർഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു... അങ്ങനെ ദീർഘ നേരത്തെ കുത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ഞാനത് അതിൽ പറഞ്ഞ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ചെയറിൽ ചാരി ഇരുന്നു... അന്നേരം മൈൻഡിലേക്ക് ഉമ്മച്ചൻ വന്നതും ഞാൻ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഫോണെടുത്ത് ഇശുനെ വിളിച്ചു.. ഒന്നു രണ്ടു റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഞാൻ കുറച്ചു ഗൗരവം മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവനോട് സംസാരിച്ചു.... "ഹേയ്,,, മിസ്സിസ് ഇഷാൻ മാലിക് സ്‌പീകിങ്... താങ്കളുടെ ഭാര്യക്ക് താങ്കളെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്... I really miss u ummachaa.. ഇത് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത്...അപ്പൊ ബായ്‌..." എന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാൾ കട്ടാക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ മറു സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വീറ്റ് വേയ്സ് ഞാൻ കേട്ടത്....അത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ കണ്ണ് വിടർത്തി കൊണ്ട് 'എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ' ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ നേർത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.... "I miss u too Airaa..."......... (തുടരും)....

