QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 74

രചന: Devil Quinn

"I miss u too Airaa..." എന്നവൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് വോയ്‌സിൽ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇത് സ്വപ്നം വല്ലതുമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഫോണ് ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ചു വെച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു... "Once again say...." "I said I miss uuu...." 'ഗോഡ്,, ഞാനിപ്പോ സ്വപ്നം ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാണുന്നേ...!! എനിക്ക് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല... ഉമ്മച്ചാ,, അപ്പൊ നിനക്കെന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ... കൊച്ചു കള്ളൻ...ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറയാൻ അതികം താമസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...' "നീയെന്താഡി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നെ... മിസ്സ് യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലലേ..." ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു പോകെ ഉമ്മച്ചൻ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു.. "നീ ഇമ്മാതിരി അമിട്ട് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപനത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല... അപ്പൊ നിനക്കെന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയല്ലേ... മ്മ് മ്മ്..." കണ്ണിനു മുകളിൽ കൈ വെച്ച് പൊത്തിപ്പിടിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഒന്ന് മൂളി തന്നു... "നിന്നെ മിസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയാടി മിസ്സ് ചെയ്യാ..." 'ഓ മൈ കടവുളെ,,,എന്റെ അങ് എടുത്തോളി... ഈ ഉമ്മച്ചൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ...

അവൻക്ക് ശെരിക്കിനും എന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ...' "ഇശുച്ചാ...ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലവ് ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കുമല്ലോ....?!" "ചലഞ്ചിൽ ജയിക്കാൻ ഞാൻ I love u എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞെ... I miss u എന്നല്ലേ...?അതോണ്ട് സേട്ടന്റെ സേച്ചി അതികം ഷോ കാണിക്കേണ്ട.." "ഓഹോ അത്രക്കായോ... നീ I miss u Airaa എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ വിജയമാണ്.. ഇനി നിന്നെ കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ miss u എന്നുള്ള പ്ലസിൽ love u എന്ന് ആക്കിപിക്കും.... നോക്കിക്കോ..." 'എന്നോടാ അവന്റെ കളി..' "നിനക്ക് ഇത്ര കോണ്ഫിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എനിക്ക് കാണണം..." എന്നവൻ എനിക്കിട്ട് താങ്ങി കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ 'കാണാം ' എന്ന് വിജയഭാവേന പറഞ്ഞ് അവനെ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു.... "You know one thing.. ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇശുച്ചാ...എനിക്ക് നിന്നെ കാണാനൊക്കെ തോന്നുവാ... നീ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നേ...?!നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല...." അവൻ ഇല്ലാത്ത വിരഹ വേദനയിൽ ഞാൻ ചുണ്ട് ചുളുക്കി കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് കൈയിലുള്ള ഗ്രെ ഫയൽ മുന്നിലുള്ള ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ചു... "എന്നാ നീയെന്നെ കണ്ടോ...??" എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പുരികം ചുളുക്കിയിട്ട് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു....അപ്പൊ അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കാൾ കട്ടായോ എന്നു വിചാരിച്ച് ചെവിക്കരികിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കാളൊന്നും കാട്ടായിട്ടില്ല..

പിന്നപ്പോ എന്തു പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന് ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെവിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടു വെക്കാൻ നേരമാണ് എന്റെ കണ്ണ് ഓഫീസ് റൂമിലെ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിഞ്ഞത്... അപ്പൊ അവിടെ ഡോറിന്റെ അടുത്തുള്ള ചുമരിൽ ചാരി നിന്ന് കൈ കെട്ടി നിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തള്ളി വാ പൊളിച്ചു നിന്നു...കുറച്ചു നേരം ആ ഇരുത്തം തന്നെ ഞാൻ തുടർന്നെങ്കിലും അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ള അന്താളിപ്പ് എന്നിൽ വിട്ടു നിൽക്കാതെ നിന്നപ്പോ സോഫയിൽ പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ കാലു രണ്ടും നിലത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് അങ്ങോട്ട് നടന്നു... അന്നേരം അവൻ ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചു കൈ കെട്ടി നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂട് ലുക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ തൊട്ടു മുൻപിൽ ചെന്നു നിന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് അവന്റെ മേലിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു.. "എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നെ...??!" എന്നവൻ ചുണ്ട് കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണെന്ന്... 'ഗോടെ,,ഇന്ന് മൊത്തം എനിക്ക് ഷോക്ക് തന്നെയാണല്ലോ...' "ഇശുച്ചാ,,, ഇത് നീ തന്നെയല്ലേ അല്ലാതെ നിന്റെ ആത്മാവ് വല്ലതും അല്ലല്ലോ...??!" അവൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി...

അവന്റെ ആ ആരേയും വശീകരിക്കാനുള്ള ചിരി കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല....എന്നു വെച്ചാൽ ഇതെന്റെ ഉമ്മച്ചൻ തന്നെയാണെന്ന്.... ഇത് അവൻ തന്നെയാണെന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനെ ഇറുകെ കെട്ടി പിടിച്ചു നിന്നു.... കുറച്ചു നേരം ആ നിർത്തം നിന്നെങ്കിലും അവൻ പെട്ടന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവിടെ പൊട്ടി മുളച്ചു എന്ന സംശയം വന്നപ്പോ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു... "ഇശുച്ചാ,,,," 🌸💜🌸 "ഞാനെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നല്ലേ നീയിപ്പോ ചോദിക്കാൻ നിക്കുന്നെ....??!" അവളുടെ ഇശുച്ചാ എന്ന വിളിയിൽ തന്നെ അവളെന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങിനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മെല്ലെ തലയാട്ടി തന്നു.... "ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടൂ ഡേക്കാണ് ദുബായിൽ പോകുന്നേ എന്നല്ലേ... ശെരിക്കിനും ടൂ ഡേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത്... ബട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടന്ന് സോൾവ് ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു...." ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഉള്ളിൽ തീ ആളി കത്തുന്നുണ്ടേലും ഞാൻ അതെല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെ അടക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി തുടർന്നു...

"സിദ്ധു നിനക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി എയർ പോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു..അന്നേരം ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആയതിനാലാണ് ഞാൻ സിദ്ധുനെ കൊണ്ട് നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്.... പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും... ഖാദർ അങ്കിൾ ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത് കൊണ്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വില്ലയിൽ എത്തി... ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാ കൃത്യം നീ ഫോണിലേക്ക് കാൾ ചെയ്തത്...ആദ്യം ഫോണെടുക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ നീ ഓഫീസ് റൂമിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് ഓർത്തപ്പോ നീയെന്തായാലും ഉറങ്ങാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു..." എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇവിടൊരുത്തി എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കാണ് ....അതവളെ കബിളിപ്പിച്ചതിനാണെന്ന് എനിക്ക് പച്ച വെള്ളം പോലെ അറിയുന്നോണ്ട് ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവളെ കൈ പിടിച്ചു പുറത്തേക്ക് നടന്നു... "എവിടേക്കാ ഇശുച്ചാ നീയെന്നെ കൊണ്ടു പോകുന്നേ...??!" റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്നിടെ അവൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇത് ചോദിച്ചെങ്കിലും ഞാനത് ശ്രേദ്ധിക്കാതെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു...

അങ്ങനെ റൂമിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഐറയെ ബെഡിൽ പിടിച്ചിരുത്തി.... "ഇശുച്ചാ..." "മിണ്ടതെ ഇരിക്കേടി...." എന്റെ പ്രവർത്തി കണ്ടിട്ടവൾ ഇശുച്ചാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാനവളെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അവൾ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു... അത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബോക്‌സെടുത്തു അവളെ അടുത്തു ചെന്നിരുന്ന് അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ എന്നെയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബോക്സിനെയും മാറി മാറി നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്... അതോണ്ട് ഞാനതികം വൈകിപ്പിക്കാതെ പതിയെ കയ്യിലുള്ള ബോക്‌സ് തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള സിംപിൾ സ്റ്റൈലിൽ തിന് ആയിട്ടുള്ള റോയൽ ചെയ്ൻ എടുത്തുയർത്തി കാണിച്ചതും അവളുടെ കണ്ണ് വിടർന്നു നിന്നു.. സിംപിൾ ലേഡിയായ എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി സിംപിൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാനിത് അവൾക്ക് പ്രേതേകം ഗിഫ്റ്റായി വാങ്ങിച്ചത്...അതോണ്ട് അവളുടെ മുഖത്തുള്ള എസ്പ്രെഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം അവൾക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ട്ടായി എന്ന്... എന്നാലും ഒരു ഷോ ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇഷ്ട്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ചെയ്‌നിൽ നിന്നും കണ്ണെടുത്ത് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരി തൂകി തലയാട്ടി.... "ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ട്ടായി... ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ വാങ്ങിച്ചേ...??!" 'അല്ല,,, നിന്റെ അമ്മൂമ്മക്ക്...ഇവളെയൊക്കെ ഞാനിന്ന്...!!!

സത്യത്തിൽ ഇവൾക്ക് ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നെ ഉള്ളു തലക്കകത്ത് മുഴുവൻ ചേറാണെന്നു തോന്നുന്നു...' "ഇശുച്ചാ,,, പറയ്,,, ഇതെനിക്കാണോ...??" "Noo... ഇതെന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനാണ്....എന്തേ നിനക്കെന്തെലും പ്രോബ്ലെം ഉണ്ടോ...??!" എന്ന് ഞാൻ പുരികം ഉയർത്തി ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ ഓഹോ എന്ന മട്ടിൽ നീട്ടി മൂളിയിട്ട് ഇടതുകാൽ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി വെച്ചിട്ട് അവളുടെ കൈ എനിക്കു നേരെ നീട്ടി പിടിച്ചു... "മ്മ്,, പെട്ടന്ന് ഗേൾഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിക്കോ..." 🌸💜🌸 അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇടതു കൈ കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടിപിടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചു ഗമയോടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടന്ന് ചിരിച്ചു....എന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള ബോക്‌സ് ബെഡിലേക്കിട്ട് ചെയ്‌നിൽ പിടി മുറുക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്ന് അതെന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിത്തന്നു....സിംപിൾ ചെയിൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ലുക്ക് ഒക്കെയുണ്ട് ഇതിന്... "Uff,,,എന്നാ ഭംഗിയാ ....അല്ലേലും എന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ സെലക്ഷൻ തെറ്റാറില്ലല്ലോ..." കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന സിംപിൾ ചെയ്‌നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്ന് കോട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് അവിടെനിന്നും എഴുനേറ്റു.... "ഇനിയിപ്പോ ആവിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട... നീ കിടന്നോ..." "നീയിത് എവിടേക്ക് പോവാ...?!"

അവന്റെ ഫോണും സ്പെക്സും ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവനെ നോക്കി തിരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ തിരിച്ചൊരു മറുപടി തരാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി.... എന്നാലും ഈ ഉമ്മച്ചൻ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ...ആവോ എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്... സമയം ഒരു മണി...ഗോസ്റ്റോക്കെ ഇറങ്ങുന്ന നേരം...ആഹാ അന്തസ്സ്.... ഇശു വരുന്നതും നോക്കി ഇരുന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാനവനെ കാത്തു നിക്കാതെ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ചെയ്‌നിലേക്ക് നോക്കി അതിനൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു.... 'നീ നോക്കിക്കോ ഇശുച്ചാ,,,നീ എന്നോട് എത്രയും പെട്ടന്ന് തന്നെ I love uu Aira എന്ന് പറയും...ഈ ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ തന്നെ വിജയിക്കും....' എന്ന് ഞാൻ ചെയ്‌നിലേക്ക് നോക്കി മൊഴിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകടച്ചു കിടന്നു.... ●●🍁●● പിറ്റേന്ന് ഞാനും ഉമ്മച്ചനും ഓഫീസിലെ ചില ആവിശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി...എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായ പ്ലോട്ടുകൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും സമയം വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് അതെല്ലാം സിദ്ധുനെ ഏൽപ്പിച്ചു....

ഇത്രയും നേരം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ക്ഷീണം... അതോണ്ട് ഞാൻ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സോഫയിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചിരുന്നു.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇശു ക്യാബിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പ്രെസന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ക്ഷീണമൊന്നും വക വെക്കാതെ സോഫയിൽ നിന്നെഴുനേറ്റ് ഓന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു.... എന്നിട്ട് ലാപ്പ് ഓണാക്കി അതിൽ പ്രെസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ഇശുന്റെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി വന്നത്... അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇശുനോട് എന്തക്കെയോ പറഞ്ഞ് അവനേയും കൂട്ടി ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതും ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രേദ്ധിക്കാതെ പ്രെസന്റേഷനിൽ മുഴുകി ഇരുന്നു... "Me'm,,,നിങ്ങളോട് സാർ സിസ്‌ത്ത് ഫ്ലോറിലേക്ക് പെട്ടന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..." വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിദ്ധു ക്യാബിനിന്റെ ഡോർ പകുതി തുറന്നിട്ട് എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ലാപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണുയർത്തിയിട്ട് സിദ്ധുനെ നോക്കി തലയാട്ടി ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു... പ്രെസന്റേഷൻ പകുതിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്പ് അടച്ചു വെച്ച് ഞാൻ സീറ്റിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു...

സിദ്ധുന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ അറിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി തന്ന് താഴേക്കുള്ള സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി.... സിസ്‌ത്ത് ഫ്ലോറിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു... അപ്പോളവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്‌സിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ഇശു നിന്നിട്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സീരിയസായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കാര്യമറിയാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു.... അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഞാനവൻ പറയുന്നതും നിരീക്ഷിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് അവൻ റോസ് പെറ്റൽസിലെ ഡിസൈനും മറ്റുമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്... "ഐറാ,,,നീ എല്ലാം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഡിസൈൻ സ്റ്റാഫ്‌സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്..." ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയിലൂടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇശു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും എന്റെ നേർക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു... അത് കണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് ഇശുനെ നോക്കി തലയാട്ടി കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ സ്റ്റാഫ്‌സിനേയും കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് ഡിസൈനിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി... റോസ് പെറ്റൽസിൽ നിന്നും കണ്ട എല്ലാ ഡ്രസ്സ് മോഡൽസിന്റേയും ക്ലിപ്‌സ് ഞാൻ ഫോണിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏത് മോഡൽ വേണമെന്നൊക്കെ വിവരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാബിനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി...

എന്നിട്ട് പകുതിയിൽ വെച്ചു നിർത്തിയ പ്രെസന്റേഷൻ റെഡിയാക്കി ..... രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും വർക്ക് കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ഉച്ചക്കുള്ള ക്ഷീണവും വർക്കിന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെയായി കുറച്ചു നേരം സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്ന് കണ്ണുകടച്ചു കിടന്നു..... പെട്ടന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത്...കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ കണ്ടത് ഇശു എന്റെ മുൻപിൽ നിക്കുന്നതാണ്...അത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോട്ടുവായിട്ട് കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മിയിട്ട് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു... "ഇശുച്ചാ,,, നമ്മക്ക് വില്ലയിലേക്ക് പോവാ,,,എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നൂ..." ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഒന്ന് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ മുട്ടി നിന്നപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കചുവയോടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കയ്യിലുള്ള ഫയൽ എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി.... "ഈ ഫയലും കൂടെ നീയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ്,,, എനിക്ക് ലാപ്പിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചു വർക്കും കൂടെയുണ്ട്... അത് കഴിഞ്ഞാ വില്ലയിലേക്ക് പോവാം... നീയിപ്പോ ആ ഫയലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു വെക്ക്...." എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഫയൽ വെച്ചു തന്നിട്ട് അവനിതും പറഞ്ഞ് ചെയറിൽ ചെന്നിരുന്ന് ലാപ്പിൽ കുത്തി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി...എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്ക ഭ്രാന്തു കൊണ്ട് ഒന്നിനൊരു മൂഡ് ഇല്ലാതെ വന്നതും ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ഫയൽ സോഫയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു....

"ഇശുച്ചാ,,,ബാക്കി വർക് ഇനി നാളെ ചെയ്താൽ പോരെ...." "Noo,,,ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇന്നു തന്നെ ചെയ്യണം... നീ പെട്ടന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടന്ന് പോവാം..." എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഒന്നിനുമൊരു മൂഡ് വരാതെ നിന്നപ്പോ ഞാൻ അവനോട് കുറെ കൊഞ്ചി നോക്കി 'വർകൊ‌ക്കൊ നാളെ ചെയ്യാമെന്നും' പറഞ്ഞ്.... പക്ഷെ ഓൻ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ എന്നോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞങ്കിലും എനിക്ക് ഉറക്കം മുഖ്യം ബികിലെ ആയതോണ്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോണെടുത്ത് അവനോട് ബായ് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് പിറകിൽ നിന്നൊരു പിൻവിളി.... "ഡീ,,,നീ ബായ് പറഞ്ഞ് ഇതെങ്ങോട്ടാ പോവുന്നേ...??!" എന്റെ ബായ് പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടവൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു കുതന്ത്ര ചിരി വിരിഞ്ഞു...എന്നാലും അതൊന്നും പുറമെ കാണിക്കാതെ ഗൗരവത്തിൽ മുഖം കഴറ്റി വെച്ചു പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സീറ്റിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്ന ഇശുനെ നോക്കി... "നീ നിന്റെ വർക്കും നോക്കി ഇരിക്കല്ലേ... അതോണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വില്ലയിലേക്ക് പോവാ...വല്ല ഓട്ടോയും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ.." ഗോടെ,, ഈ ട്രാപ്പിലവൻ വീഴണേ..ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാ അവൻ 'നീ ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ട രാത്രിയല്ലേ' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ നിർത്തി വെക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ....അതിന്റെ കൂടെ അവൻ വർകൊ‌ക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വില്ലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ജോറായി.... "ഈ രാത്രി നീ തനിച്ചെങ്ങോട്ടും പോവണ്ട...കുറച്ചു നേരം വൈറ്റ് ചെയ്യ് എന്റെ വർക്കിപ്പോ കഴിയും..." എന്നാലുമവൻ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരില്ലായെന്ന്... ഹ്... ഇവനെ ഞാനിന്ന്..!!

"അതുപറ്റില്ല... എനിക്കിപ്പോ തന്നെ വില്ലയിലേക്ക് പോവണം...." എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കി.... "അത്രക്ക് നിർബദ്ധമാണെങ്കിൽ നീ തനിയെ പൊയ്ക്കോ...." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണും മിഴിച്ചു അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.... ഗോടെ,,, ഇതിപ്പോ എനിക്കു തന്നെ പാര ആയല്ലോ... ഞാൻ ചുമ്മാ ഷോ ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഒറ്റക്ക് പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെ... ഇതിപ്പോ ബല്ലാത്ത അവിലും കഞ്ഞി തന്നെയായല്ലോ.... അല്ലേലും ഈ ഉമ്മച്ചനെന്താ വർക്കൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വില്ലയിലേക് വന്നാൽ... സമയം പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു...എന്തായാലും അവൻ ഒറ്റക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വില്ലയിലേക്ക് പോവും... ഹും എനിക്കൊന്നും വയ്യ ഇവിടെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇരിക്കാൻ.... ഞാനവനെ പുച്ഛിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു അവനോട് ബായ് പറയാനൊന്നും നിക്കാതെ ക്യാബിനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി എൻട്രെൻസിലേക്ക് വിട്ടു... എൻട്രെൻസിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെയൊരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലുമില്ല... ആകെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനാണ്... "മോളിത് എങ്ങോട്ടാ ഒറ്റക്ക്... ഇഷാൻ സർ എവിടെ...??!" എൻട്രെൻസിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നിടെ മുന്നിലുള്ള സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ എന്തു പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് ചേട്ടനൊരു കാൾ വന്ന് അയാൾ ഫോണിലൂടെ ആരോടോ തിരക്കിട്ട് സംസാരിച്ചത്..

അത് കണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെനിന്നും നടന്നു... ഒറ്റക്ക് പോകുന്നതിൽ നന്നേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മളെ ഉമ്മച്ചനോടുള്ള വാശി കാരണം ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാകാതെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ രണ്ടു സൈഡിലുമുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ വിജനമായ പാതയിലൂടെ നടന്നു... അങ്ങനെ കുറച്ചു നടന്നപ്പോ ഓഫീസിന്റെ പടു കൂറ്റൻ ഗെയ്റ്റ് എത്തിയതും ഞാൻ മുന്നിലെ ഹൈവേ റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി.... ഒരൊറ്റ വണ്ടികൾ പോലുമില്ലാതെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാണ് ഹൈവേ... അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അണ്ണാക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട് ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് ഹൈവേ റോഡിലൂടെ നടന്നു.... രണ്ടുവരി പാത ആയതുകൊണ്ടു തന്നെ റോഡിന്റെ നടുവിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നിരത്തി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ലോറി ചീറി പാഞ്ഞു പോയത്....അതിന്റെ പോക്ക് കണ്ട് ഞാൻ റോഡിൽ നിന്നും കയറിയിട്ട് ഫുഡ് പാത്തിലൂടെ നടന്നു... വല്ല ഓട്ടോയോ ബസ്സോ ഈ നേരത്ത് ഉണ്ടാവോ.... ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാ അതിലൊക്കെ കയറാ...അല്ലേലും എന്തു കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോന്നത്.... ഇതെനിക്ക് തലവേദന ആകോ.. ഏയ് ഇല്ലായിരിക്കും... ഞാൻ നുള്ളി പൊറുക്കി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാ എന്റെ കുറച്ചു മുന്നിൽ ഒരു ബസ്റ്റോപ്പ് കണ്ടത്... അതോണ്ട് ഞാൻ നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ബസ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു....

കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഓട്ടോയോ മറ്റോ കാണാതെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ഫോണ് മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു.... 'എന്റെ കടവുളെ,,, ഈ പോക്ക് പോകാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്ന് കുഴങ്ങേണ്ടി വരും... ഇതിനും മെച്ചം ഇശുന്റെ കൂടെ പോന്നാൽ മതിയായിരുന്നു...ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്..' എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിക്കെയാണ് ആരൊക്കെയോ സംസാരിച്ച് എന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന പോലെ കാൽ പെരുമാറ്റം ചെവിയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത്.... ഇതുവരെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നതും എന്റെ ഉള്ളിൽ പേടി ഉയരാൻ അതിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല... അതോണ്ട് ഞാൻ പേടിയോടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ എന്തിന്റേയോ ലൈറ്റ് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയത്... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ണിനു മീതെ കൈ വെച്ച് മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി.... അന്നേരം തന്നെ ലൈറ്റ് മുഖത്തു നിന്ന് മാറി പോയതും ഞാൻ കണ്ണിനു മുകളിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി.... "ഇനിയും ഒറ്റക്ക് നിന്ന് കാലു കുഴക്കേണ്ട...മ്മ് വന്ന് കയറ്...." ഒരു കാർ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് സൈഡിലേക്കി നിർത്തിയിട്ട് കാറിലെ ഡ്രൈവറായ ഞമ്മളെ തങ്പെട്ട ഉമ്മച്ചൻ തന്നെ എന്നോടിത് പറഞ്ഞതും ഞാനപ്പോതന്നെ ഊഹിച്ചു നേരെത്തെ വന്ന ലൈറ്റ്‌ അവന്റെ ഡസ്റ്ററിന്റേത് ആണെന്ന്....

"ദിവാസ്വപനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് കയറെടി.....അല്ലേൽ ഞാനങ് പോകും പിന്നെ നീ തനിയെ വരേണ്ടി വരും പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട.." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയതും ഞാൻ അവൻക്ക് ഒരവിഞ്ഞ ഒരു ഇളി പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് കാറിൽ ചെന്നു കയറി.... ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉമ്മച്ചൻ എന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല... എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യം ഉള്ളതു പോലെ... അതിനു മാത്രം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ... ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു അത്രയെല്ലേ ഒള്ളു.. അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിച്ചു നിന്നാലോ... അവൻ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വരാണ്... അതോണ്ട് ഞാൻ അവനോട് 'നീയെന്താ എന്നോട് മിണ്ടാത്തെ' എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി പേടിപ്പിച്ച് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തി... അതൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും കരച്ചിൽ വന്നതും ഞാൻ അവനെ നോക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു... അവൻ നല്ല ദേഷ്യം കാരണം കാറൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നെ..

അതോണ്ട് തന്നെ കാലു മിനിറ്റ് ആയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ വില്ലയിൽ എത്തിയിരുന്നു...അതോണ്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കാതെ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്... ചുറ്റും ഇരുട്ട് ,,ഒരു ലൈറ്റു പോലുമില്ല... സാധാരണ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ മുന്നിലും സൈഡിലും ഗാർഡനിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും..ഇതിപ്പോ എവിടേയും ലൈറ്റ് കാണാതെ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് സംശയിച്ചു എല്ലായിടതും കണ്ണോടിച്ചു കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു ചാടുന്ന ശബ്ദവും ആരുടെയൊക്കെയോ നിലവിളിയുമൊക്കെ കേട്ടത്... അത് കേട്ട് ഞാനൊന്ന് അന്താളിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാളലങ് പോയി............ (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...