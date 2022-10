QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 75

രചന: Devil Quinn

ചുറ്റും ഇരുട്ട് ,,ഒരു ലൈറ്റു പോലുമില്ല... സാധാരണ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ മുന്നിലും സൈഡിലും ഗാർഡനിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും..ഇതിപ്പോ എവിടേയും ലൈറ്റ് കാണാതെ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് സംശയിച്ചു എല്ലായിടത്തും കണ്ണോടിച്ചു കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു ചാടുന്ന ശബ്ദവും ആരുടെയൊക്കെയോ നിലവിളിയുമൊക്കെ കേട്ടത്... അത് കേട്ട് ഞാനൊന്ന് അന്താളിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാളലങ് പോയി.... "ഹ,, ഹ,, പേടിച്ചു പോയോ...??!" "ഇല്ലെടാ തെണ്ടി പട്ടി ചെറ്റ റോഷാ...ഹ്...അവന്റെ ഒലക്കമേലെ...എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയുപ്പിക്കേണ്ട.." റോഷൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോ അവനൊരു ഗോസ്റ്റ് മാസ്‌ക് വെച്ച് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചില്ലേ...അതിന്റെ സെക്കന്റ് റൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ പിന്നെയും അത് മുഖത്തു വെച്ച് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങേക്കുവാ...കള്ള ഹിമാർ അവൻ മുഖത്തു നിന്ന് മാസ്‌ക് മാറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ... പേടിച്ചു പോയോ എന്ന്... ഹ് തെണ്ടി...പെട്ടന്ന് ഇരുട്ടത്ത് അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ നല്ല ചീവനങ് പോയി...അതോണ്ട് ഞാൻ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് കിതച്ചിട്ട് അവനെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു... "എന്നാലും എന്റെ ഐറുമ്മാ.. നീ ഇമ്മാതിരി ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എനിക്കിതു വരെ അറിയില്ലായിരുന്നു...

." എന്നെ ഒരു ആക്കലോടെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ 'പേടിയില്ലാത്ത' എന്ന വാക്കിനൊരു ചെറിയ കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു... "അല്ലേലും ഈ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് നീയെന്തിനാ ഈ കുന്തവും വെച്ച് നടക്കുന്നെ... നിനക്കിന്ന് ഉറക്കവും ഇല്ലേ.... പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്ന് വന്നോളും...ബ്ലഡി ഗ്രാമവാസി..." എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് വില്ലയുടെ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടെയും ഇരുട്ട്... അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതാ പെരട്ട റോഷന്റെ പണിയാകുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ പല്ലുകടിച്ച് 'ഡാ തെണ്ടി റോഷാ...' എന്ന് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീട്ടി വിളിക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടത്... അതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ പിറകിൽ നിന്നും മുന്നിലേക്ക് പതിയെ തല ചെരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെമെല്ലാം ലൈറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു... ഇതുവരെ ഇരുട്ടത്ത് ആയതിനാൽ ലൈറ്റ് വന്നപ്പോ തന്നെ അതെന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കുത്തി കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ണിറുക്കെ അടച്ചു പതിയെ തുറന്നതും പെട്ടന്ന് അവിടെമെല്ലാം പോപ്പറിന്റെ ഗിൽറ്റ് പേപേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ എന്റെ തലയിലേക്ക് ചാടിയിരുന്നു.... അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ കാര്യമറിയാതെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇടതു സൈഡിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ തന്നെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു....,

Happiee bdayyy Queen Of Ishaan Maalik... പെട്ടന്ന് ചെവി പൊട്ടും വിധത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഷോക്കായി കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം നോക്കിയപ്പോ അവർ എനിക്കൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടു സൈഡിലേക്കും മാറി നിന്നു.... അന്നേരം അവിടെയൊരു വൈറ്റ് ടേബിളും അതിന്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ പല ചോക്ലേറ്റ്സും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ചോക്കോ കുക്കീസും കപ്പ്കേക്കും സ്പോഞ്ച് കേക്കും അങ്ങനെ സകലമാന സാധനങ്ങളും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്... അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി യെല്ലോ ലൈറ്റ്സ് ഒരു ഡെക്കറേഷനായി അതിന്റെയൊക്കെ ചുറ്റിനും വെച്ചത് കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് പിന്നെ ചെന്നു നിന്നത് യെല്ലോ ലൈറ്റും റെഡ് ലൈറ്റും കൂടി ചേർന്നു നിക്കുന്ന ഒരു ലൗ സിമ്പലിലാണ്... നല്ല ഭംഗിയോടെ അത് വെച്ചത് കണ്ട് ഞാനതിന്റെ പിറകിലേക്ക് നോക്കി... അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നല്ല അന്തസായി നിൽക്കുന്ന Respberry chocolate layer cake കണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി... അപ്പൊ ഇശു ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നത് കണ്ടപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ അവന്റെ സർപ്രൈസ് ആണെന്നും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓരോ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പ് ഉറപ്പിച്ചതെന്നും മനസ്സിലായത്...

അതോണ്ട് ഞാൻ അവനെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ പതിയെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് come എന്ന് മൊഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് മാടി വിളിച്ചു... എനിക്കു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്നോർത്തിട്ട്‌ സന്തോഷം കൊണ്ടന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതും ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് പതിയെ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു .... Happiee bday Jeza Aira.... അവന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ തന്നെ അവൻ ചെറു ചിരിയോടെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെയൊന്ന് ഉറ്റു നോക്കിയതും അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി... "No..No...No....She's ma girl... soo...." "Soo...?" അവൻ സോ എന്നു പറഞ്ഞു നീട്ടി പോകുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ പുരികം ചുളുക്കി സംശയത്തോടെ തിരിച്ചവനോട് സോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചു ഒട്ടി നിന്നു... Soo,,,, Happiee bday ma sweett Queen.... എന്നവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ നാണത്തോടെ തലയാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാനവനെ മുറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നു.... "ടിംഗ് ഡോങ് ,,ടിംഗ് ഡോങ് ,, ടിംഗ് ഡോങ്..." ഞാനും അവനും മതി മറഞ്ഞ് ചുറ്റുള്ള ആരേയും നോക്കാതെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിക്കുന്ന സമയത്തു പെട്ടന്ന് ഇങ്ങയൊരു ആരോ ചിലക്കുന്ന പോലെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മച്ചനിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി....

"നോക്കേണ്ട ഉണ്ണി ഇത് ഞാൻ തന്നെയാ....നിങ്ങളെ സ്നേഹ പ്രേകടനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കാ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു..." എന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന റോഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലോസപ്പിന്റെ ഇളി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ വയറ്റിനിട്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്നൈഫ് എടുത്തു ഇശുനെ നോക്കി... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸 അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ അവളോട് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു... അതിനവൾ ഒന്ന് മൂളി തന്നിട്ട് കേക്കിന്റെ അടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് 'പിടിക്ക്' എന്ന് മട്ടിൽ തലകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചതും ഞാൻ അവളുടെ കൈയിനു മുകളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് മുറിച്ചു.... അന്നേരം തന്നെ വില്ലയിലുള്ള എല്ലാവരും കൈ കൊട്ടി കൊണ്ട് ഹാപ്പി ബെർത്ത് ഡേ എന്നു വിളിച്ചു കൂവുന്നതിനിടയിൽ റോഷൻ 'ഹാപ്പി ജന്മദിനം കുട്ടിക്ക്' എന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിയതും ഐറാ കേക്കിൽ നിന്നും ഒരു പീസെടുത്ത് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയപ്പോ ഞാനത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വേങ്ങിച്ചു അവളുടെ വായിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു.... അത് കണ്ട് അവൾ എനിക്കൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു ആ കേക്ക് ഒരു പീസ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എനിക്കും തന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി എന്റെ സൈഡിൽ ടേബിളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന ഐഷുനും കൊടുത്തു...

പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കേക്കിന്റെ കളി തന്നെയായിരുന്നെന്നു തന്നെ പറയാം... റോഷൻ പിന്നെ കേക്ക് കണ്ടാൽ ചുറ്റും കാണാത്ത അവസ്ഥ ആയോണ്ട് അവൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കുമൊക്കെ എടുത്തു തിന്നുന്നുണ്ട്... ഐറന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നാണെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് തന്നെയാണ് റോഷന്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനൊരു അറൈഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത്...അതോണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഓഫീസിലെ വർകൊ‌ക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വർക്കും ചെയ്തിരുന്നത്... അതിനിടയിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവളുടെ ഒരു ഇറങ്ങി പോക്ക്... അതെന്തായാലും നന്നായി എന്നൊള്ളു... കാരണം അത്രയും സമയം എനിക്ക് വില്ലയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര വരെ എത്തി എന്നൊക്കെ അറിയാനും പറ്റി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ റെഡിയാക്കണമെന്ന് റോഷനോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു... ഇപ്പൊ അവളുടെ മുഖത്തു നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ട്... ഇനി ഇതിന്റെ ഇരട്ടി മധുരവും സന്തോഷവും ആയിരിക്കും അവൾക്ക് ..അതിനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെ കൂട്ടിക്കോളൂ... എല്ലാം on the way ആണ്.... മനസ്സിൽ ചിലതെല്ലാം കണക്കു കൂട്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളവരോട് ചിരിച്ചു കളിച്ചു സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഐറയെ നോക്കി നിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മി അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്‌സ് നൽകിയത്... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸

"ഇതെന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ്... മ്മ് തുറന്നു നോക്ക്..." ഉമ്മി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്‌സ് വെച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംഷയിൽ ഉമ്മിനെ നോക്കിയിട്ട് കൈയിലുള്ള ബോക്സിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ച് അത് പതിയെ തുറന്നു നോക്കി... അപ്പൊ അതിൽ നല്ല ഷൈനിങ്ങിലുള്ള സിൽവർ മോഡലിലുള്ള നെക്ലേസ് കണ്ടതും ഞാൻ കണ്ണ് വിടർത്തി കൊണ്ട് ഉമ്മിനെ നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മി പുഞ്ചിരി തൂകി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മിന്റെ കവിളിൽ അമർത്തി കിസ്സി.. "ഇത്തൂസേ,,,,ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി...." ഉമ്മിയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നപ്പോ ഐഷുട്ടി എന്നെ നിർത്താതെ തോണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതും ഞാൻ എന്താ എന്ന മട്ടിൽ അവളെ നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മി തന്ന ബോക്‌സ് സോഫയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിൽ മുട്ടു കുത്തിയിരുന്നു.... "ഇത്തൂസിൻ ഐഷുന്റെ വക ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ....??!" "വേണ്ടാതെ പിന്നെ...!!" ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് അവളുടെ മൂക്കിനൊരു തട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്റെ കണ്ണിനു മുകളിൽ അവളുടെ കുഞ്ഞി കൈ വെച്ചു മറച്ചു പിടിച്ചു... എന്നിട്ടവൾ എന്നോട് കൈ നീട്ടി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ കൈ നീട്ടികൊടുത്തു.... അപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ കുഞ്ഞി കൈയിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവൾ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് കണ്ണ് അടച്ചു വെക്കാൻ താക്കീത് എന്ന പോലെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചു...

അപ്പോളവൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്തോ വെച്ചു തന്നിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കൈയെടുത്തു മാറ്റിയതും ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന് കയ്യിലേക്ക് നോക്കി... അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു ടെഡ്ഡി എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊപ്പ കൊണ്ട് ഐഷുന്റെ കവിളിൽ പതിയെ ഉരസിയതും അവൾക്ക് ഇക്കിളി ആയിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു മുഖമൊന്ന് ചുളുക്കിയിട്ട് അവളുടെ മുത്തു പോലോത്ത കുഞ്ഞി പല്ലുകൾ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു.... അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദീദിന്റെ വകയും ലാമിത്താന്റെ വകയും ആഷിക്കാൻ്റെ വകയും റോഷന്റെ വകയും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും ഞമ്മളെ ഉമ്മച്ചന്റെ വക എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല... അതോണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഉമ്മച്ചനെ താഴെയെല്ലാം തിരഞ്ഞെങ്കിലും അവന്റെ ഒരു പൊടി പോലും അവിടെയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലേക്ക് വിട്ടു.... റൂമിലെത്തിയപ്പോ അവൻ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും ഫ്രഷായി തല തുടച്ചോണ്ട് വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നിട്ട് അവൻക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചു... "മ്മ്,,, തന്നോ..." "എന്ത് ...???" എന്നെ നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കിയിട്ടവൻ ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോയത് കണ്ട് ഞാൻ വാ പൊളിച്ചു അവനെ നോക്കിയിട്ട് നീട്ടി വെച്ച കൈ താഴ്ത്തി വെച്ചു ... 'ആഹാ അത്രക്കായോ

...' ഞാൻ അതികം വാ പൊളിച്ചു നിക്കാതെ മുഖം കഴറ്റി വെച്ചിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക് പോയി... "ഇശുച്ചാ,,,,കളിക്കാതെ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടോ....??!" 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸 ഞാൻ ഡ്രെസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വെച്ച് അവൾ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്ന് കട്ട കലിപ്പിൽ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ചിരി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹേങ്ങറിൽ തൂക്കി വെച്ച ടീ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഷെൽഫ് അടച്ച് അവളെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിന്നു..... "ഇനി താ...." ഇതുവരെ മുഖം കേറ്റി വെച്ച അവൾ എന്നെ കണ്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ചൂടെ നീങ്ങി നിന്നിട്ട് അവളെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു.... അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവളെന്നെ പിറകിലേക്ക് ഉന്തി മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി.... "അതെല്ലെടാ ഉമ്മച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞെ... എനിക്ക് എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് താ എന്നാണ്..." "എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാ ഞാനിപ്പോ തന്നത്....എന്തേ നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടായില്ലേ....?!" "ഇല്ല,,, എനിക്കൊട്ടും ഇഷ്ട്ടായില്ല..." എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടവൾ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് കാച്ചിയതും ഞാൻ അവളെ നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു.... "ഇഷ്ട്ടായില്ലേൽ തിരിച്ചെനിക്ക് തന്നെ തന്നോ..." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് നിമിഷം ഒന്നമർത്തി നോക്കിയെങ്കിലും ഞാനത് ഗൗനിക്കാതെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് ബെഡിൽ ചെന്നു കിടന്നപ്പോ തന്നെ അവൾ കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു ബെഡിൽ ചെന്നു കിടന്നു..... 💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜

എല്ലാരും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടും ഞമ്മളെ ഭർത്തു മാത്രമെന്താ ഇങ്ങനെ.. അവനോട് ഗിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു പോയ എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്താ അവന്റെ ഉമ്മിക്കൽ...പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല ട്ടോ..... ഓർക്കാപുറത്തു കിട്ടിയപ്പോ അതിനെന്തോ ഒരു ഫീൽ ഉള്ള പോലെ തോന്നി....എന്നാലും അവൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ .. അത് ഞമ്മക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ട്ടായില്ല്യ... ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി ഞാൻ ചുണ്ട് ചുളുക്കി മനസ്സിൽ ഇത് മൊഴിഞ്ഞതും കണ്ണുകളടച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചൻ പെട്ടന്ന് കണ്ണു തുറന്നിട്ട് എന്താ എന്ന ഭാവത്തിൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തോളുപൊക്കി കാണിച്ചു... അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കൈ രണ്ടും എനിക്ക് നേരെ വിടർത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന മട്ടിൽ നോക്കിയതും ഞാൻ പമ്മി പമ്മി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നിട്ട് അവനോട് ഒട്ടി കിടന്നു... അന്നേരം തന്നെ അവൻ നീട്ടി പിടിച്ച കൈ കൊണ്ട് എന്നെ മുറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചിട്ട് എന്നെ അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്തു കിടത്തിയിട്ട് എന്റെ മൂർത്താവിൽ പതിയെ ഉമ്മ വെച്ചു .... അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തി വെച്ച് അവനേയും ഇറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു കണ്ണുകടച്ചു കിടന്നു.... ●🍁●🍁●

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുനേറ്റത് ടൈം പീസിന്റെ നിലവിളി കേട്ടാണ്... അതിന്റെ കൊലവിളി ചെവിയിലേക്ക് കുത്തി കയറിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കാതെ തന്നെ ടീ പോയിന്മേലിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് ഓഫാക്കി വെച്ചു... എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആ കിടത്തം തന്നെ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ കാലിൽ എന്തോ ഇക്കിളി ആകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തത്... അത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൾ പതിയെ തുറന്നിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... ഒരു ലൗ ശൈപ്പിലുള്ള റെഡ് ബലൂണ് കുറച്ചു ഉയരത്തിലായി വായുവിൽ ഉയർന്നു പൊന്തി നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനതിനെ നെറ്റി ചുളിച്ചു സംശയത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് പതിയെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ചു... അന്നേരം തന്നെ ആ റെഡ് ബലൂണിന്റെ വലിയ നൂൽ കാറ്റിലൂടെ ഇളകിയിട്ട് എന്റെ കാലിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വന്ന് ഇക്കിളിപെടുത്തിയതും ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു ഇരുന്നിട്ട് കാൽ പാദത്തിന്റെ മുകളിൽ അലസ്യമായി കിടക്കുന്ന നൂൽ എടുത്തിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ബലൂണ് പതിയെ പതിയെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടു കയ്യിലാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ബാലൂണിലേക്ക് നോക്കി.... അപ്പൊ ബലൂണിൽ വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് Forever എന്നെഴുതിയത് കണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സസൂക്ഷ്മം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പതിയെ വിരലോടിച്ചു പോകെ പെട്ടന്ന് എന്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ബലൂണ് പൊട്ടിയതും ഒപ്പമായിരുന്നു... അതിന്റെ ട്ടേ എന്ന സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി തരിച്ചിരുന്നു... അതോണ്ട് ഞാൻ നെഞ്ചിലൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് പൊട്ടിയ ബാലൂണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നേവി ബ്ലൂ പേപ്പർ ചുരുട്ടിയ രീതിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചെറു സംശയത്തോടെ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ച പേപ്പർ പതിയെ നിവർത്തി....

Good morning ma sweet girl... ആദ്യം തന്നെ വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ പുന്നാര ഭർത്തുവിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനാണെന്ന്... എന്നാലും ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങെനെയൊക്കെ എഴുതിയതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടാതോണ്ട് ഞാൻ തല പുകച്ചോണ്ട് പേപ്പറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി... "നീയിതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൊന്നും വേണ്ട ...ഞാൻ ഇടക്ക് നിനക്കിട്ട് തരുന്ന സർപ്രൈസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും... ബട് ഇതിനൊരു സ്പെഷാലിറ്റി ഉണ്ട്... എന്തെന്താണെന്ന് നിനക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാവും... എന്തായാലും നീ ഫ്രഷായി നിസ്കരിച്ചു വാ..." അത്രയും അതിൽ എഴുതിയത് കണ്ട് ഞാൻ എനിക്കെന്ത് സർപ്രൈസ് എന്ന ചിന്തിച്ചോണ്ട് വീണ്ടും ആ പേപ്പറിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു വീണ്ടും അതു തന്നെ വായിച്ചിരുന്നു... എത്ര വായിച്ചിട്ടും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ വന്നപ്പോ അതെന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ബാത്‌റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷായി ഇറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു... നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ താഴേക്ക് പോയിട്ട് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരുപാടി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വന്നു... അപ്പോഴും ഞാൻ ഇശുനെ അവിടെവിടേയും കാണാത്തത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെവിടെയെന്നും ആലോചിച്ച് മുടിയൊക്കെ ഡ്രൈയാക്കി നിക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പേപ്പറിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച കാര്യം മൈൻഡിലേക്ക് വന്നത്... എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അതിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാവാതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി മിററിലേക്ക് നോക്കി നിക്കുന്ന സമയത്താണ് മിററിന്റെ സൈഡിലായി തിരുകി വെച്ച ഒരു യെല്ലോ കളർ പേപ്പർ കണ്ടത്...

ഇനിയിപ്പോ ഇതേത് പേപ്പറാ എന്നു സംശയിച്ചു ഞാൻ മിററിന്റെ സൈഡിൽ തിരുകി വെച്ച പേപ്പർ എടുത്തു അതിന്റെ ചുരുട്ട് നിവർത്തി വെച്ചു.... "വേഗം ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ബോക്സിലുള്ള ഡ്രെസ്സ് ധരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വാ...." എന്നു മാത്രം അതിൽ എഴുതിയത് കണ്ട് ഞാൻ കൈയിലുള്ള പേപ്പറും കൊണ്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോയതും അവിടെ ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അതു തുറന്നു നോക്കി... അപ്പൊ അതിൽ വൈറ്റ് കളർ ഡ്രെസ്സും അതിന് അനുയോജ്യമായ കോസ്മെറ്റിക്‌സും കണ്ടതും ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് ബോക്സിലുള്ളതിനെ ആകമൊത്തം സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രെസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു.... എന്നിട്ട് മിററിന്റെ മുന്നിൽ പോയി റെഡിയായി നിന്നിട്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി...താഴെ എത്തിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്ക് തെറ്റി... 'എന്നലും ഈ ഉമ്മച്ചൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെവിടെ പോയി...' അവനെ അവിടെയൊന്നും കാണാതെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലാമിത്ത വയറും പിടിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്... "Wow cute...എന്നാ ഭംഗിയാ ഐറാ നിന്നെ വൈറ്റ് ഡ്രെസ്സിൽ കാണാൻ....അല്ലേലും ഇശുന്റെ സെലക്ഷൻ തെറ്റാറില്ലല്ലോ... ഓഹ് ഞാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു...ഇന്നാ ഇത് പിടി...അവനെന്നെ ഏല്പിച്ചതാ നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി...." ഇത്ത എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക്‌ പേപ്പർ വെച്ചു തന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കൂടെ എനിക്കൊരു പുഞ്ചിരിയും സമ്മാനിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയതും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി എന്താവോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ച പേപ്പർ നിവർത്തി...

"ഖാദർ അങ്കിൾ നിന്നേയും വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് വില്ലയുടെ പുറത്തു നിക്കുന്നുണ്ട്... സോ നോക്കി നിൽക്കാതെ വേഗം പോയി കാറിൽ ചെന്ന് കയറ്...." 'അങ്കിൾ എന്നെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു നിക്കുന്നുണ്ടന്നോ ..??എന്തിനു വേണ്ടി..?എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ വേണ്ടിയാണോ.. ??അതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നോട് ഡ്രെസ്സ് ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞത്...??ഓഹ് മൈ ഗോഡ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ...' പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് വായിച്ചത് മുതൽ എന്റെ തലയൊക്കെ പെരുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ തത്തി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ അങ്കിൾ എന്നെയും കാത്ത് പുറത്തു നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ബെൻസിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു.... "അങ്കിൾ,,, നമ്മളിത് എങ്ങോട്ടാ പോവുന്നേ....??!" ബെൻസിലേക്ക് കയറി ഇരുന്ന പാടെ ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പർ എനിക്കൊരു മറുപടി എന്നോണം ചിരിച്ചു തന്നിട്ട് കാറെടുത്തു...അത് കണ്ട് ഞാൻ മൂപ്പരോട് കുറെ ചോദിച്ചു നോക്കി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ എന്ന്... അപ്പോഴും അങ്കിൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ എല്ലാം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാനും അതിനൊന്ന് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു............ (തുടരും)....

