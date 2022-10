QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 76

രചന: Devil Quinn

കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം മാളിന് മുമ്പിൽ കാർ സൈഡാക്കി നിർത്തിട്ട് അങ്കിളന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു..അത് കണ്ട് ഞാൻ മാളിനേയും അങ്കിളിനേയും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് 'ഇവിടെയോ..?!' എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പർ അതേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തലയാട്ടി തന്നു.. അത് കണ്ട് ഇവിടെപ്പോ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്കിളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡോർ തുറന്ന് കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അങ്കിൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കി യിരുന്നു... അതൊക്കെ കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കിയിട്ട് എൻട്രെൻസിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്‌സ് ഓരോന്ന് കയറിയപ്പോഴാ പെട്ടന്ന് എന്തോ വലിയ സാധനത്തിൽ എന്റെ മുഖം ചെന്നിടിച്ചത് അത് കണ്ട് ഞാൻ നെറ്റി ഉഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ് പിറകിലേക്ക് നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ കുടവയറുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടെഡ്ഡിനെ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണും വിടർത്തി പിടിച്ച് അതിനെ നോക്കി നിന്നു.. അപ്പൊ അത് ഹായ് എന്ന മട്ടിൽ കൈ വീശി കാണിച്ചു തലയാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവിടെ എന്താണെന്ന് സംശയിച്ചു സൈഡിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു...

അപ്പൊ എൻട്രൻസിലുള്ള കുറേ പച്ചപ്പു കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ചെടികളിൽ Welcome Queen Of Ishaan Maalik എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് ടെഡ്ഢിയെ നോക്കിയപ്പോ അത് എനിക്ക് വീണ്ടും തലയാട്ടി തന്നിട്ട് പിറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം റെഡ് റോസ് എനിക്കു നേരെ നീട്ടി... ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസാക്ഷി 'ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ പണി ആവുമെന്ന്' മൊഴിഞ്ഞത്.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസാക്ഷിയെ ശെരിവച്ച് നിന്നപ്പോഴാ ടെഡ്ഢി വീണ്ടും എന്റെ നേർക്ക് ഒരു കൂട്ടം റെഡ് റോസസ് നീട്ടിയത്... അത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റോസ്‌ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്‌മേൽ ചെയ്തു നോക്കി... അപ്പൊ അതിന്റെ ആരെയും മയക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്‌മേൽ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയതും ഞാൻ കണ്ണുകടച്ചു തുറന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള റോസ് ഭദ്രമായി പിടിച്ച് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്‌സ് കയറാൻ നിന്നപ്പോഴാ ആ ടെഡ്ഡി എനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയത്..

അത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു അതിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ അത് തലകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചതും അത് മനസ്സിലായ വണ്ണം ഞാൻ വലതു കൈയിലുള്ള റോസ് ഇടതു കൈയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വലതു കൈ ടെഡ്ഢിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു.. അന്നേരം തന്നെ അത് തലയാട്ടി ചിരിച്ചു കാണിച്ച് കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി എൻട്രെൻസിൽ നിന്ന് മാളിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്‌സ് വരെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു നടന്നു... ഞങ്ങൾ മാളിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ അത് കൈ കൊണ്ട് ബായ് എന്ന മട്ടിൽ കൈ വീശി കാണിച്ച് തിരിച്ച് എൻട്രെൻസിലേക്ക് തന്നെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോയിട്ട് വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടും അത് ഓരോ ആക്ഷൻസൊക്കെ കാണിച്ചു നിന്നു അതിന്റെ കോപ്രായമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പിറകിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാനിനി എങ്ങോട്ട് പോവുമെന്ന് തല പുകച്ചു ചിന്തിച്ച് നിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ലേഡി സ്റ്റാഫാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ലൗ ശൈപ്പിലുള്ള കാർഡ് എനിക്ക് തന്നത്

അത് കണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഗർഡിലേക്ക് നോക്കി..അപ്പൊ അതിലും എന്തോ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ ചെറു സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ എനിക്കൊരു പുഞ്ചിരി മാത്രം സമ്മാനിച്ച് അവിടുന്ന് പോയതും ഞാൻ ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ട് കാർഡിലേക്ക് നോക്കി "തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ ഡാർമിങ് എന്ന ഷോപ്പുണ്ടാവും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീ ഈ കാർഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ നിനക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരും.. അത് നീ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് എൻട്രെൻസിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ല്.. അവിടെ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസുണ്ട്.." എന്ന് ഞാൻ അതിലുള്ളത് വായിച്ചതും എന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ തത്തി കളിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം വൈകിക്കാതെ സെക്കന്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും എസ്‌കലേറ്റർ വഴി തേർഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡാർമിങ് ഷോപ്പ് തിരഞ്ഞു നോക്കി നിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഞാനാ ഷോപ്പ് കണ്ടത്..അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരം വൈകിപ്പിക്കാതെ വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി ചെന്നു "Excuse me..." ഈ ഷോപ്പിൽ മുഴുവനും ഫ്ലവേർസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനാസ്സിലായി ഇതൊരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ആണെന്ന്.. അതോണ്ട് തന്നെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഞാനെന്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് കൊടുത്തതും അയാൾ എന്നെ ചെറു ചിരിയോടെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് സൈഡിൽ നിന്നും എന്തോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു..

അതെന്താണെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ഞാനയാളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു നിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ജെർബറ ഫ്ലവറിന്റെ ബൊക്കറ്റ് നൽകിയത് അത് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ കയ്യിലുള്ള ബൊക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇശു എൻട്രെൻസിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞതും അവിടെ എന്തോ എനിക്ക് വേണ്ടി സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എസ്‌കലേറ്റർ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും സെക്കന്റ് ഫ്ലോറിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കും പോകേയാണ് എസ്ക്കലേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന പലരും എനിക്ക് ഓരോ റെഡ് റോസ് തരുന്നത് കണ്ടത് ഞാൻ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എത്തിയതും അവിടുന്നും എനിക്ക് ഓരോ അറിയാത്ത ആളുകൾ മഞ്ഞയും വൈറ്റും അങ്ങനെ പല കളർ റോസ് എനിക്ക് തരുന്നത് കണ്ട് അതെല്ലാം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാതെ വന്നപ്പോ ബൊക്കെറ്റും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ റോസുകളെല്ലാം രണ്ടു കയ്യിലും ഒതുക്കി പിടിച്ച് എൻട്രെൻസിലേക്ക് നടന്നു എൻട്രൻസിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ മാളിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഡോർ രണ്ടു സൈഡിലേക്കും നീങ്ങി പോയതും

ഞാൻ അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്‌സ് ഓരോന്നായി ഇറങ്ങി കൊണ്ടിരുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചത് റോഡിനു മുന്നിൽ നിർത്തിവെച്ച കാറിൽ നിന്നും എനിക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന വൈറ്റ് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക്‌ പാന്റും അതിനെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാനും വേണ്ടി അതിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്പെക്സും വെച്ചു വരുന്ന ഇശുനെ കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിന്നെങ്കിലും പിന്നെ അവൻ അവന്റെ വലതു കൈയിൽ ഒരു വലിയ ഫ്ലവർ ബൊക്കെറ്റ് പിടിച്ച് എന്റെ നേർക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ ചെറു സംശയത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കെ അവൻ സ്പെക്‌സ് താഴ്ത്തിവെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതും ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ സ്റ്റെപ്പ്സ് ഓടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അന്നേരം തന്നെ അവൻ താഴെ നിന്നിട്ട് എന്നെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ഓടി കിതച്ചു നിന്നിട്ട് അവനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു... അപ്പൊ അവൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബൊക്കറ്റും മറ്റു റോസുമെല്ലാം തട്ടി മാറ്റിയതും അതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുപൊങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവൻ നിലത്തു മുട്ടു കുത്തിയിരുന്ന് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ ബൊക്കെറ്റ് എന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു "This is for you.."

എന്നവൻ ചെറു പുഞ്ചിയോടെ അത് നീട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നേരത്തെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ റോസെല്ലാം ഞങ്ങളെ മുകളിലൂടെ ചാടിയതും ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് അവനെ കണ്ണു നിറച്ചു നോക്കി നിന്നു..അപ്പൊ അവൻ വാങ്ങിക്ക് എന്ന മട്ടിൽ വീണ്ടും അതെനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും ഞാൻ കണ്ണു നിറച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് തലയാട്ടി കാണിച്ച് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അതു വാങ്ങിച്ചു .. അപ്പോഴേക്കിനും അവന്റെ ഉറച്ച ശബ്ദം എന്റെ കാതിൽ എക്കോ പോലെ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്നു "I love uu Airaa.. I love u soo much💕" എന്നുള്ള അവന്റെ ശബ്ദം കാതിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തു കൊണ്ടോ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു... ചിലപ്പോ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എന്നിൽ വന്നണഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം... എന്തോ പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ .. ഞാൻ കണ്ണു നിറച്ചു അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കെ അവനെന്റെ കൈ അവനു നേർക്ക് ആക്കി പിടിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്റെ വിരലുകൾ വെച്ചിട്ട് വിരലിൽ ഒരു സിൽവർ മോതിരം അണിഞ്ഞു എന്റെ പുറം കയ്യിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു...

അപ്പോഴേക്കിനും അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം കയ്യടിക്കാനും ആർത്തു വിളിക്കാനുമൊക്കെ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കി ഏതോ ലോകത്ത് നിന്നതും അവൻ പതിയെ നിലത്തു നിന്നും എഴുനേറ്റ് എന്നെ നോക്കി ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ എന്താ എന്ന മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കി പുരികം പൊന്തിച്ചു അവന്റെ ആ കള്ള ലക്ഷണമുള്ള നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായതും ഞാൻ ബൊക്കറ്റ് ഇടതു കൈയിലേക്ക് മാറ്റി പിടിച്ച് അവന്റെ മേലിലേക്ക് വീണിട്ട് അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നു.... "I lubb u too ഇശുച്ചാ.. I lubb u soo soo much.." എന്നു ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി പറഞ്ഞതും അവൻ ചെറു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് എന്റെ തലയിൽ പതിയെ തലോടിയിട്ട് എന്നെ അവനിൽ നിന്ന് പതിയെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ നിറഞ്ഞ കണ്ണ് പതിയെ തുടച്ചു തന്നു "Are you happy now..??!" എന്നവൻ ചെറു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പതിയെ തലയാട്ടി കൊടുത്തു "ഞാനിപ്പോ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ്.. ഇതായിരുന്നല്ലേ നീ എനിക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സർപ്രൈസ്..??!" എന്ന് ഞാൻ അവനെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നതും ഞാൻ തല താഴ്ത്തി ചിരിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി "ഇശുച്ചാ ,,ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ?!" "എന്ത് കുഴപ്പം..?!" ഞാൻ ചോദിച്ചതിനു മറുപടിയായി അവൻ തിരിച്ചിങനെ ചോദിച്ചതും

ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മച്ചൻ്റെ ഇടതു കൈയിൽ എന്റെ വലതു കൈ കോർത്തു വെച്ചു "നീയിപ്പോ ചലഞ്ചിൽ തോറ്റു പോയി ഇശുച്ചാ.. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ.. അപ്പൊ ഞാനാ ഈ ചലഞ്ചിൽ വിൻ ചെയ്തെ.." "അതിനെന്താ,,,നിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഞാൻ ഫൈൽ ആയിട്ടൊള്ളു വേറാരെ മുന്നിലും അല്ലല്ലോ.. അതോണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു പോയതിൽ എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല.. coz u are ma everything.." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എന്റെ ചുണ്ടിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചപ്പോഴേക്കിനും അവൻ എന്നേയും കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നിട്ട് കാറിലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറന്നു തന്നു കയറാൻ പറഞ്ഞതും ഞാനതിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ അവൻ ഡോർ അടച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു അപ്പോഴാ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ വന്നത്.. എന്താന്നു വെച്ചാൽ ഒരിക്കെ ഞാനും ഉമ്മിയും ദീദിയും ഐഷുവുമൊക്കെ മാളിലേക്കു പോയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പുന്നാര ഭർത്തുവിൻ ഗിഫ്റ്റായി ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചിടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ.. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ഉമ്മച്ചൻ എന്നോട് എന്നാണ് ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറയുന്നേ അന്ന് ഞാൻ അവന്ക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് വിജാരിച്ചിരുന്നത്... ഇപ്പൊ ആ ഗിഫ്റ്റ് അവൻക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയം എത്തിയിരിക്കുവാണ് എനിക്ക് വില്ലയിൽ നിന്നു തന്നെ ചില ഡൗട്ട് അടിച്ചിരുന്നു അവൻ പ്രപ്പോസിങിനുള്ള പുറപ്പാടോ മറ്റു വല്ലതും ആണോ ഇതെന്ന് .. അതോണ്ടാ ഞാനിത് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് ഇതെടുത്ത് പോകേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടത്..

എന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലീയറായാൽ ഇതവൻക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനിപ്പോ അവനെന്നെ പ്രൊപോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു പോകാം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഞാനിത് കൊണ്ടു വന്നത്...എന്തായാലും ഞമ്മളെ കള്ള ഉമ്മച്ചൻ എനിക്കു മുമ്പിൽ മുട്ടു മടക്കിയത് കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിന്റെ പോക്കെറ്റിൽ നിന്നും ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തു "ഇശുച്ചാ..." "ഐറാ,,, എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്..." അവൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എടുത്ത് ഇടുന്നിടെ അവനെന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അവൻക്കെന്നോട് സീരിയസായി എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന്.. അതോണ്ട് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ബോക്‌സ് തിരിച്ച് പോകറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവനെ ചെറു സംശയത്തോടെ നോക്കി "എന്താ ഇശുച്ചാ,,,??!" "ആദ്യം നീ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്..." എന്നവൻ മറുപടിയായി എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവൻക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു "അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ... നീ ആദ്യം കാര്യം പറയ്..." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവൻ എന്നെയൊന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... അത് കണ്ടിട്ടും ഞാൻ കാണാത്ത മട്ടിൽ അവനെ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വീണ്ടും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ I love uu Aira എന്ന് കേൾക്കാൻ കൊതിയായത്.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവൻക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ കയ്യിൽ നിർത്താതെ തോണ്ടി

"ഇശുച്ചാ,,,നീ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞ അതേ ഫീലിൽ തന്നെ എന്നോട് I love uu Airaa എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്.." അവനോട് കൊഞ്ചി കൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ നിർത്താതെ തോണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവനാദ്യം എന്നെയൊന്ന് ഉറ്റുനോക്കിയെങ്കിലും പിന്നെയവൻ എനിക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു തന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂളി തന്നു അത് കണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു ജാടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൈ മാറോട് കെട്ടി നിന്ന് അവനോട് ഗൗരവത്തോടെ തുടങ്ങിക്കോ എന്നു പറഞ്ഞു...അപ്പോളവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി I love u Airaa.. "ആഹാ ,,,എന്നാ ഫീൽ ...ഇശുച്ചാ once more pls.." 🌸❤️🌸 ഇതുവരെ ജാഡയോടെ നിന്ന അവൾ എന്റെ ലൗ യൂ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് നല്ല ഫീലോടെ കണ്ണുകളടച്ചു കേട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കാതെ തന്നെ എന്നോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയ്യ് എന്ന മട്ടിൽ once more എന്നു പറഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ പൊട്ടി വരുന്ന ചിരിയെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവളെ നോക്കി "I love you..More than you .Think more than you know...." എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൾ ചെറു പുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ വിരിയിച്ച് പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് എന്നെ നോക്കി "Uff,,,പൊളി മോനേ.." എന്നവൾ എനിക്കൊരു ഫ്‌ളയിങ് കിസ്സ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞതും ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അവളെ നോക്കി..

അപ്പോളവൾ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചിട്ട് പതിയെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞു "Still lubb uu ഇശുച്ചാ.." എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്റെ കൈ വെക്കാൻ നേരമാണ് എന്തോ വലിയ സൗണ്ടോടു കൂടെ ഞങ്ങളെ കാറിലേക്ക് എന്തോ ഇടിച്ചത്... അതിന്റെ ഇടിയുടെ ശക്തികൊണ്ട് കാർ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങിയതും ഞാനൊരു അന്താളിപ്പോടെ ഐറയെ നോക്കാൻ നേരമാണ് വീണ്ടും നേരത്തേകാളും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തോടെ കാറിൽ എന്തോ ഇടിച്ചിട്ട് ശക്തിയോടെ കാർ മുന്നിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ എനിക്ക് എവിടേയും പിടി കിട്ടാതെ വന്നതും കാർ റോഡിലേക്ക് ഒരുണ്ടുരുണ്ട് മറിഞ്ഞു വീണതും കാറിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ തലക്കു തട്ടിയിട്ട് അസഹീനമായ വേദന വന്നിട്ട് തലക്കൊക്കെ ഒരു ഭാരം പോലെ തോന്നി എന്റെ കണ്ണ് പതിയെ അടയാൻ നിന്നപ്പോഴാ പെട്ടന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് ഐറയുടെ മുഖം വന്നത് അന്നേരം എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരാളലങ് പോയതും ഞാൻ കണ്ണ് വെട്ടി തുറന്ന് മുന്നിലേക്ക് നോക്കി..അപ്പോഴാണ് കാർ തല കുത്തനെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്.. അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തല കുത്തി പറിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടത് ഓർത്തത്..

അതോണ്ട് ഞാൻ പെടുന്നനെ അതെല്ലാം വലിച്ചൂരിയിട്ട് കാറിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് നിലത്തു നിന്ന് എഴുനേറ്റു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി മുന്നിലേക്ക് ഒന്നും വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷം തലയിൽ കൈ വെച്ചു നിന്നിട്ട് കണ്ണു തുറന്നിട്ട് തലക്കു മീതെ കൈ വെച്ച് ചുറ്റും കാണ്ണോടിച്ചു അപ്പൊ മറു സൈഡിലുള്ള വിൻഡോ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അവള് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതിരുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ ഐറയുടെ തല റോഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് റോഡിലെല്ലാം ചോര വാർന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു അന്താളിപ്പോടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോട്ടം തെറ്റിച്ച് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് അവളെ നോക്കിയതും അവളുടെ വൈറ്റ് ഡ്രെസ്സിൽ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് കണ്ടതും ഞാൻ ഒരു മരവിപ്പോടെ നിന്നിട്ട് അവളെ പെട്ടന്ന് തന്നെ കാറിൽ നിന്നും വലിച്ചൂരിയിട്ട് എന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി "ഐ,,,ഐറാ,,ഐറാ,, കണ്ണു തുറക്ക്.." ഞാൻ അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തി കിടത്തി കൊണ്ട് ചോര പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളെ കവിളിൽ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴും എന്റെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നതിനോടൊപ്പം എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുമെല്ലാം വെള്ളം അവളുടെ കവിളിലേക്ക് ഉറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു "ഐ,,ഐറാ,, ക,,കണ്ണു തു,,,തുറക്ക്.. നി,,നിന്റെ ഇശുച്ചനാ വി,,വിളിക്കുന്നെ..." വാക്കുകൾ ഇടറുന്നതിനോടൊപ്പം എന്റെ കണ്ണും നിർത്താതെ നിറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

എന്നാലും ഞാൻ നിർത്താതെ അവളെ കവിളിൽ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ അവൾ ഒന്ന് പിടഞ്ഞിട്ട് പതിയെ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അവളെ കൈ വെച്ചമർത്തി പിടിച്ചു "ഇ,,ശു,,,ച്ചാ,,എനി,,, ക്ക്,,പേടി,, യാവു,,ന്നു.. ഞാ,, ഞാൻ,,മരി,,ക്കോ..." എന്നവൾ ഏങ്ങലടിച്ച് വിക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതും എന്റെ ഉള്ളെമെല്ലാം പിടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ കൈയിൽ എന്റെ കൈ ചേർത്തു വെച്ചു "ഇല്ല ഐറാ,,നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല.. നീയൊന്നു കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട.." ഉള്ളിൽ ആരെക്കെയോ കുത്തി പറിച്ചെടിക്കുന്ന വേദനയും തൊണ്ടയൊക്കെ ആരോ പിടി മുറുക്കുന്ന വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ വേദന കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ശെരിയാവില്ല എന്നറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ചോരയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളെ നിലത്തു നിന്ന് രണ്ടു കൈയിലും വാരിയെടുത്തു എഴുനേൽക്കാൻ നേരമാണ് റോഷൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് കണ്ടത്.. "റോഷാ,,ഐറാ,,എന്റെ ഐറാ...എന്റെ ഐറക്കു എന്തേലും..." അവനെ കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടാതെ അവനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലായ വണ്ണം ഒന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ കണ്ണു നിറച്ചു തലയാട്ടി തന്നിട്ട് കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പിറകിലെ ഡോർ തുറന്നു തന്നു...

അത് കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ സീറ്റിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് ഞാനും കയറി ഇരുന്ന് അവളെ തല എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു.. അപ്പോഴൊക്കെ അവൾ പതിയനെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ടിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് ഇശുച്ചാ എന്ന ഇടറി കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടേലും ഞാൻ ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ച് കണ്ണിറുക്കെ ചിമ്മിയിട്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്ത് അവളെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിയതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന അവളെ രണ്ടു കയ്യിലുമെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്നു..അപ്പോഴേക്കിനും അവിടെ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ച്ചർ കൊണ്ടു വന്നു തന്നതും ഞാൻ പതിയെ അവളെ അതിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് അവളെ കൈയിൽ മുറുകെ പിടി മുറുക്കി കൊണ്ട് അവളെയും വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന നേഴ്സിന്റെ കൂടെ നടന്നു.. ICU വിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ വേറെ രണ്ടു നേഴ്‌സ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ട് ഡോർ തുറന്നു തന്നതും ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണ് അമർത്തി തുടച്ചിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടി വിടാൻ നിന്നപ്പോഴാ അവളേറെ പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കിയത്..

അത് കണ്ട് ഞാൻ ചുണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടി പിടിച്ച് വിങ്ങി പൊട്ടുന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ അപ്പോഴും ചെറു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു...ആ പുഞ്ചിരിയെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും മായ്ക്കാതെ തന്നെ അവൾ പതിയെ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് അവളുടെ വിറക്കുന്ന കൈ അവളുടെ പോകറ്റിലേക്ക് പതിയെ കൊണ്ടു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്തിന്റേയോ ബോക്‌സ് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും ഞാനത് ചെറു സംശയത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു.. അന്നേരം തന്നെ നേഴ്സ് അവളെയും കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയതും എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ബോക്സിൽ പിടി മുറുക്കി നിന്നു.. അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ICU വിലേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോ ഞാൻ അയാളെ അരികിലേക്ക് പോയി.. "ഡോക്ടർ,,ഐറാ,, എന്റെ ഐറക്കു ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്..അവൾ,,അവളൊരു പാവാ..അവൾക്ക് ,,," "ഏയ് എന്തായിത് ഇഷാൻ,, നിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ..നീയിങനെ ഡള്ളായി നിൽക്കല്ലേ.. പ്രാർത്ഥിക്ക് ,,,എല്ലാം മേലെ ഇരിക്കുന്നവന്റെ കൈയിലാ.."

തൊണ്ടയൊക്കെ ഇടറിയിട്ട് ഒന്നും പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയാതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ നോക്കി പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി എന്നോണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഡോർ തുറന്നു ICU വിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതും ഞാൻ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഐറയെ കണ്ണു നിറച്ചു നോക്കി നിന്നു.. അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ശരീരമൊക്കെ തളർന്നു പോയി ഉള്ളൊക്കെ വിങ്ങി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാനെന്റെ തളർച്ചയൊന്നും നോക്കാതെ കൈയിൽ പിടിച്ചു നിക്കുന്ന ബോക്സിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു അപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കളർ പേപ്പറിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ട് കണ്ണിൽ ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന കണ്ണുനീരിനെ അമർത്തി തുടച്ചിട്ട് പേപ്പറിലുള്ളത് പതിയെ വായ്ച്ചു •Dear ma sweet Ishaan Maalik, Thank u for coming into my life.. Thank you for making me smile like crazy.. Thank you for making me happy..• എന്ന് അതിൽ എഴുതിയത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സങ്കടംകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീർ അതിലേക്ക് ഉറ്റിയതും ഞാൻ വിറക്കുന്ന കയ്യോടെ ബോക്സ് പതിയെ തുറന്നു... അപ്പോ അതിൽ ഒരു സിൽവർ കളർ വാച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാന്‌ വാച്ചിൽ പതിയെ വിരലോടിച്ച്

അതിൽ പിടിമുറുക്കിയതും അപ്പോ തന്നെ വാച്ചിൽ നിന്നും ഐറയുടെ കൊഞ്ചി കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ കുത്തി വന്നത് കണ്ട് ഞാൻ സംശയത്തോടെ അതിലേക്ക് നോട്ടം... അപ്പോ അതിൽ നിന്നും നിർത്താതെ "Lubb uu ishuchaa,,,lubb uu soo much..." എന്ന് നിർത്താതെ അതിൽ നിന്നും അവളുടെ വോയ്സ് വന്നതും അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നിന്നു.. അന്നേരം തന്നെ ICU വിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കീ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടതും ഞാൻ ഞെട്ടി തരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചതും അവിടെ ഐറയുടെ സൈഡിലുള്ള ECG മോണിറ്ററിൽ നിന്നും അവളുടെ ഹേർട്ട്‌ ബീറ്റിൻ്റെ ലൈൻ നേരെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നും വലിയ സൗണ്ടിൽ കീ എന്നൊരു ശബ്ദവും ഉയർന്നു വരുന്നത് കണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുളള വാച്ച് നിലം പതിച്ചതും ഞാൻ ഒരു മരവിപ്പോടെ മോണിറ്ററിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കിനും പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന നേഴ്സുമാരെല്ലാം icu വിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി പോവുന്നത് കണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു പടരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു........... (തുടരും)....

