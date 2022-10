QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 79

രചന: Devil Quinn

"ഞാനെന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്നതെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ...എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്..." കുഞ്ഞിക്ക എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പില്ലോയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഇക്കാനെ നോക്കി.. "ഞാനിപ്പോ ഐറയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു... അതിലവൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലതായി എനിക്കു തോന്നിയില്ല... തലക്ക് നല്ല മുറിവുണ്ടന്നേ ഉള്ളു.. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാനതിൽ കണ്ടില്ല ..അവളുടെ ആരോഗ്യം ആദ്യത്തെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ കുറച്ചു ഡേ എടുക്കേണ്ടി വരും..പിന്നെ " അത്രയും ഇക്ക കൈയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ നോക്കി പറഞ്ഞ് അത് സൈഡിലുള്ള നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ആ സ്‌ത്രീ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതും ഇക്ക അവർ പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വണ്ണം എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു... "ഈ ആക്‌സിഡന്റിനു പിറകിൽ അവർ തന്നെയാണോ...??!നിനക്കു ഉറപ്പുണ്ടോ ഇതിനു പിറകിൽ അവർ തന്നെയാണെന്ന്...??!" "Yeah..." ഇക്കാൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പുച്ഛ ഭാവത്തോടെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തപ്പോഴും എന്റെ മൈൻഡിൽ ഇതിനു പിറകിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു....

"ആക്സിഡന്റിന് പിറകിൽ അവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഐറയെ അഭായപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി വന്നത് അവർ തന്നെയാണോ..??" "അതാണെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ,,,ഐറയെ അഭായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു... അതെന്തിന് വേണ്ടി...!!എന്നോടുള്ള പക എന്നോട് തീർക്കുക.. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അവളോടല്ല തീർക്കേണ്ടത്... അവളെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ പോലും അവർക്കൊന്നും അർഹതയില്ല ഇനി അവളെ നേർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഇഷാൻ മാലിക്ക് ഇതുപോലെ മൗനമായി ഇരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട...ചിലതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയാ ഞാൻ മൗനമായി നിൽക്കുന്നതും...അവർക്കെതിരെഎന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ആരൊക്കെയാണ് വകവരുത്തേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം... The game is just beginning...." ചിലതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പുച്ഛത്തോടെ ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ച് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു.... 🍁●●🍁◆◆🍁●●🍁 •[One month after]• "She's perfectly alright..." കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും പഴയ പോലെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം ഐറയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു വന്നു...

തലക്കേറ്റ മുറിവൊക്കെ മാറിയപ്പോ ഡോക്ടർ മുഹൈമിൻ വില്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവളുടെ തലയിലുള്ള കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ചെയ്ത ഫുൾ ചെക്കപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരെ ചുണ്ടിലും സന്തോഷത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു "എന്നാലും ഇടക്ക് ചെറിയ തല കറക്കം പോലെ തോന്നും..അതത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട... അതിന് ഞാനൊരു ടാബ്ലെറ്റ് എഴുതി തരാം... അത് എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിക്കണം എന്നില്ല... തലക്ക് എന്തെങ്കിലും അസഹീനമായ വേദന വരുമ്പോ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ..." ബെഡിൽ ചാരി കിടക്കുന്ന ഐറയെ നോക്കി ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി കൊടുത്തു... "ഇനി ചടച്ച് ഇവിടെയിങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല... പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നോണ്ടൂ....take care..." അവളുടെ കവിളിൽ തട്ടി കൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു "ഇഷാൻ,,, മെഡിസിൻ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക.. അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട..." എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫുൾ ചെക്കപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തന്നതും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടറെ നോക്കി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ..

.അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ ശൗൽഡറിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവിശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബായ് പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ... അതിനു പിറകെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന് ഓരോരുത്തരായി റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയതും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി പോയ ഐഷു എന്നെ നോക്കി സൈറ്റടിച്ചിട്ട് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഐഷുന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന റോഷൻ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കി ഇളിച്ചിട്ട് ഐഷുന്റെ കൈ പിടിച്ചു മറു കൈകൊണ്ട് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു പോയി അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സോഫയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഐറയുടെ അടുത്ത് ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നതും അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എന്റെ കൈയിൽ തല മുട്ടിച്ചു ചാരി കിടന്നു... അപ്പോ തന്നെ ഞാനവളുടെ മുടിയിൽ പതിയെ തലോടി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... "Are u okke now...?!" "Yeah..." തലയാട്ടി കൊണ്ട് അവൾ എന്നിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് മറുപടി തന്നതും ഞാൻ അവൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവളെ മുഖം രണ്ടു കൈയിലും വാരി എടുത്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം രണ്ടു സൈഡിലേക്കും കോതി വെച്ച് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുണ്ടമർത്തി

"ഇശുച്ചാ,,,നിങ്ങളെ ഈ ഉമ്മിക്കൽ ഞാൻ എന്തു മാത്രം മിസ്സ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്..." അവളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നപ്പോ അവൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അവളെ നോക്കി ഇല്ലാ എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തു... എന്റെ ചിരിയും ഇല്ലാ എന്ന മറുപടിയും കേട്ടിട്ട് അവൾ എന്നെയൊന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിനൊരു തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു... "നീ എന്നെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊമ്മച്ചാ..അല്ലേലും നിനക്കൊന്നും എന്റെ സങ്കടം മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ...എന്നും ഈ ചുണ്ടിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കിസ്സാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം മിസ്സ് ചെയ്തത്...അല്ലേലും എന്റെ രോദനം ആരോട് പറയാൻ ആര് കേൾക്കാൻ..." അവളുടെ ലിപ്പ് തൊട്ടു കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത രോദനം ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന അവളെ ലിപ്പ് നോക്കി ഒരു അഡാർ ലിപ്പ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലും പാവല്ലേ താങ്ങൂല എന്നു വിചാരിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ അടുത്ത രോദനം പറച്ചിൽ തുടങ്ങിയത്... ഇവൾ എന്നേയും കൊണ്ടേ പോകൂ "നീ എപ്പോഴും എന്റെ ചുണ്ടിൽ തരുന്ന കിസ് നിനകത്ര പുത്തിരിയല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണോ...നീ തരുന്ന ഓരോ കിസ്സിനും അതിന്റേതായ വില ഞാൻ കൽപിക്കുന്നുണ്ട്...

അന്നേരം എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം വികാരങ്ങളാണെന്നോ മുളച്ചു പൊന്തുന്നത്...അതൊന്നും നിനക്കറിയത്തില്ലല്ലോ..." 🌸💜🌸 എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് നാക്കെടുത്തില്ലാ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ അരയിലൂടെ കൈ കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവനിലേക്ക് വലിച്ചതും ഞാൻ താ പോണ് ഡബ്ബർ കണക്കെ... യാ ഗോടെ ശോക മൂകനായി ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആക്കാനും വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് ഒക്കെ കാച്ചിയത്..ഇപ്പൊ അവൻ ഹീറ്റാകാതെ ഹോട്ടാണ് ആകുന്നത്.. കാത്തോളണേ അവന്റെ മുഖത്തുള്ള എസ്പ്രെഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വളിച്ച ഒരു ഇളി ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ രാമായണ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ അവനിൽ നിന്നും കൈ വിടുവിച്ചു പിറകിലേക്ക് വലിയാൻ നിന്നതും എന്റെ മൂവ്‌മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച വണ്ണം അവൻ എന്നെ നേരത്തേക്കാളേറെ അരയിൽ കൈ വെച്ചമർത്തിയിട്ട് അവനിലേക്ക് ചേർത്തിരുത്തി "എ,,എന്താ ഉമ്മച്ചാ ....??!" എന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ച് വശ്യമായി നോക്കുന്ന അവനെ കണ്ട് ഞാൻ ഉമിനീർ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ടു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവന്റെ മുഖം കൊണ്ടു വന്നു...

. അവനെന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്തോറും അവന്റെ ചുടു നിശ്വാസം എന്റെ മേൽചുണ്ടിൽ തട്ടുന്നതറിഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ പതിയെ അടക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ അവന്റെ നെറ്റി എന്റെ നെറ്റിയിൽ മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയത്.. എന്നിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ രണ്ടു കൈ വെച്ചതും ഞാൻ അടക്കാൻ നിന്ന കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ കൂടുതൽ പിടി മുറുക്കി "Aira,,, I want a deep kiss..." എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നിൽ നിന്നും ഞെട്ടലോ മറ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല...ഞാനും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതാഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാവണം മറുത്തൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ തലയാട്ടി കൊടുക്കേണ്ട താമസം അവനെന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് മറു കൈകൊണ്ട് എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ച് അവനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഇളം ചൂടുള്ള അധരം എന്റെ അധരത്തോട് ചേർത്തു വെച്ചതും ഞാൻ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ കൂടുതൽ പിടി മുറുക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി ചിമ്മി.. അവൻ അധരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പടർന്നു കയറി പോവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ വയറിനു ചുറ്റും ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നതും ഞാൻ ഒന്ന് ഞെരുങ്ങി കൊണ്ട് ഷർട്ടിൽ നിന്നും പതിയെ കൈയെടുത്തു അവന്റെ മുതുകിൽ കൈ വെച്ചമർത്തി ..

ആവേശത്തോടെ രണ്ടുപേരുടെ ചുണ്ടുകളും ഇണചേർന്നപ്പോ എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതും അതറഞ്ഞ അവൻ ഒന്ന് അഴഞ്ഞിട്ട് എന്നിൽ നിന്നും പതിയെ വിട്ടുമാറിയതും എന്തോ അവനിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം ഒന്ന് എടുത്തു വിട്ടിട്ട് അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് അവനിലേക്ക് വീണ്ടും ആഴ്ന്നിറങ്ങി.. പത്തു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ വേർപ്പെടാതെ നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ മേൽ ചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതറിഞ്ഞതും എന്നിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വികാരം കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ മുതുകിൽ നഖം വെച്ചമർത്തി കൊണ്ടിരുന്നു.... എന്റെ കഴുത്തിലൂടെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പാഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ എന്റെ ചെവിയുടെ അരികിൽ നിന്നും മുടി മാറ്റി നിർത്തി എന്റെ കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുണ്ടമർത്തിയിട്ട് ചെവിയുടെ അരികിൽ പോയി പതിയെ ഊതി... അതിന്റെ എഫെക്ട് എന്നോണം എന്റെ ദേഹമാസകലം ഒരു കുളിര് അനുഭവപ്പെട്ടതും ഞാൻ കഴുത്തൊന്ന് ചുളിക്കിയിട്ട് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ പതിയെ എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് എന്നെ ആകമാനം ഉഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസ്സാക്കി സൈറ്റടിച്ചു തന്നു....

അവന്റെ ആ നോട്ടവും കള്ളച്ചിരിയുമൊന്നും എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസമൊന്ന് അയച്ചു വിട്ട് അവന്റെ സിക്സ് പാക്ക് ബോഡിക്കൊരു കുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പതിയെ ചാഞ്ഞു.... അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ തലയിൽ പതിയെ തലോടി കൊണ്ട് മൂർത്താവിൽ ചുണ്ടമർത്തി... "സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഇനി പരാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായെന്നു വിചാരിക്കുന്നു... പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും ഒപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട്... ഇനി ഇതും നിനക്ക് പോരെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മക്കൊരു മണിയറ ഒരുക്കാം ...എന്തുപറയുന്നു സേച്ചി...സമ്മതമാണോ..." അവന്റെ ഒലക്കമേലെ കളിയാക്കൽ കേട്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് അടക്കി വെച്ചിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാതെ തന്നെ അവന്റെ നെഞ്ചിനൊരു കുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ അരയിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു .... "മണിയറ അല്ല താജ്മഹൽ പണിയാം... എന്തു പറയുന്നു സേട്ടാ..ഹോട്ടും ലുക്കനുമായ ഇഷാൻ മാലിക് തന്റെ സ്വീറ്റും ക്യൂട്ടുമായ ജെസ ഐറക്കു വേണ്ടി ഒരു താജ്മഹൽ പണിയുന്നു... ഉഫ്‌ പൊളിക്കും മോനെ..." ഇതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൊട്ടി വരുന്ന ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റതും അവൻ ഓഹോ എന്ന മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് അവന്റെ മടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി....

"സേച്ചിക്ക് അത്രക്ക് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാം... അല്ല,, നിന്റെ താജ്മഹൽ എവിടെ പണിയും.. നീ എവിടെയെങ്കിലും നാലേക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ...?!" എന്നവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവനെന്നെ ആക്കിയതാണെന്ന്...അതോണ്ട് ഞാൻ ഒരു വളിച്ച ഒരു ഇളി ഇളിച്ചിട്ട് അവനോട് 'കളിയാക്കിയതാണോ..?!' എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ കള്ള കോന്തൻ തെണ്ടി പറയാ 'ഞാനങ്ങനെ നിന്നോട് പറയോ' എന്ന്...അതോടു കൂടെ നമ്മക്ക് തൃപ്തിയായി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇശു ഞാനിപ്പോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവന്റെ മടിയിൽ നിന്നും ഇറക്കിയിട്ട് ബെഡിൽ ഇരുത്തി ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചിയും ഉപ്പച്ചിയും വരുന്നത് കണ്ടത്...അവരെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൻ അവരോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്... ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിക്കാതെ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഉമ്മച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഉമ്മച്ചി കണ്ണും നിറച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... "എന്താ ആയിഷുമ്മാ ഇങ്ങനെ കണ്ണു നിറച്ചു നിക്കുന്നെ...രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അവസ്ഥ... അന്ന് ഞാൻ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറയാം...

ഇതിപ്പോ എന്തിനാ.. നിങ്ങളെ മോൾ ഇങ്ങനെ പന പോലെ നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നെ എന്ന്... ഉപ്പച്ചി ഇത് നോക്കി ഇങ്ങളെ ഭാര്യ കരയുന്നത്... എനിക്കിത് തീരെ ഇഷ്ട്ടല്ല്യ ട്ടോ.. പറഞ്ഞേക്കാം...." ഉമ്മച്ചി കരയുന്നത് കാണാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ഉപ്പച്ചിനെ നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പരെ കണ്ണും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... അത് നമ്മക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയോണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പച്ചിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയപ്പോ മൂപ്പർ ഞാനത് കാണാതെ നിക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ണ് തുടക്കാണ്... "എന്താ ഉപ്പച്ചി ഇത്..." മൂപ്പരെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പച്ചി ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു തന്നിട്ട് വാത്സല്യത്തോടെ മുടിയിൽ തലോടി... "ഇല്ല മോളെ ഒന്നുല്ല...കുറെ ദിവസത്തിനു ശേഷം നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞതാ... അതുമല്ല ഞങ്ങളെ ഐറമ്മ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ആയില്ലേ... അതിന്റെ സന്തോഷമാ ,,അല്ലേ ആയിശ....?" ഉമ്മച്ചിനെ നോക്കി അല്ലേ ആയിശ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മച്ചി കണ്ണ് തുടച്ചിട്ട് പതിയെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി തന്നു... "ഇപ്പൊ എന്റെ മോൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാ.. കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഇശു ഉണ്ടാകുമല്ലോ..."

എന്ന് ഉമ്മച്ചി നിറ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞപ്പോ അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞതോടൊപ്പം എന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു.... ഉമ്മി പറഞ്ഞപോലെ എന്തിനും ഏതിനും എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി നടക്കുവായിരുന്നു എന്റെ ഇശുച്ചൻ..ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മൊത്തം അവനെന്റെ കൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു... എനിക്കെന്തേലും വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതെനിക്ക് ചെയ്തു തരും... ചില നേരത്തെ അവന്റെ കെയറും സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൻക്ക് എന്നെ അത്രക്കും ഇഷ്ടമാണോ എന്നു വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.... തലക്കുള്ളിലെ വേദനയുടെ കാഠിന്യം കൂടുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ 'എന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചോ' എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കും... അതേത് അർദ്ധരാത്രി സമയമാണെങ്കിൽ പോലും.... അന്നേരം തലക്കുള്ളിലെ വേദന കാരണം ഞാൻ പിടയുമ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തിട്ടാവണം പലപ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുമെല്ലാം വെള്ളം ഒളിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്....അന്നായിരിക്കും ഞാൻ അവൻ കരയുന്നത് ആദ്യമായി കാണുന്നത്...അതിനു മുമ്പൊക്കെ അവനെന്റെ അരികിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... എനിക്ക് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്തു....

അതൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ആയി അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാവും എനിക്ക് ബോധം വന്ന ശേഷം അവനിങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണുന്നത്...ചില നേരത്ത് എനിക്ക് വിഷമം ആകേണ്ട എന്നോർത്തു മാറി നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ നോട്ടം തെറ്റിച്ച് കണ്ണ് നിറകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്... എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നെ വില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു... ഇവിടെയെത്തിയപ്പോ എന്നെ പരിചരിക്കാൻ വില്ലയിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും ഓടി വന്നെങ്കിലും 'ഇവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കി കോണ്ടു 'എന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ അവരെയൊന്നും എന്റെ അടുക്കലിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല... എന്തിനും ഏതിനും അവൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു...ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവൻക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും അവൻ എന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും... അതുമാത്രമല്ല നാം ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന ഇശു അല്ല അതെന്നും ഞാൻ അന്ന് മുതൽ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി.... "ഐറ,,, നീയെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ..." ഇശുനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു പോകെ ഉമ്മച്ചി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതും ഞാൻ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എന്ത് എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മച്ചി എന്നെ ബെഡിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഉമ്മച്ചിയും ഇരുന്നു....

"നീ കുറച്ചു ദിവസം ഞങ്ങളെ കൂടെ നിക്കണോ..ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോരുന്നോ...??!" ഉമ്മച്ചി ഉപ്പച്ചിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പരുങ്ങലോടെ എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്തു പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉമ്മി ട്രേയിൽ രണ്ടു ഗ്ലാസ് ജൂസ് കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നത്... "ഇവൾക്കിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... അതോണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ... ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ..." ട്രേയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസെടുത്ത് ഉപ്പച്ചിക്കും മറ്റേ ഗ്ലാസ് ഉമ്മച്ചിക്കും കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഉമ്മി ഇത് പറഞ്ഞതും നമ്മളെ ഉമ്മച്ചി അതിനൊന്ന് തലയാട്ടി... "ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചന്നേ ഉള്ളൂ..എനിക്കറിയാ എന്റെ മോൾക്ക് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ട്ടമെന്ന്...എന്തായാലും നീയും ഇശും ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വാ... ഉമ്മൂമാനോട് നിനക്ക് ആക്‌സിഡന്റ പറ്റിയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാര പായയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റിട്ടില്ല...എപ്പോഴും അതിൽ കരഞ്ഞിരിക്കും... ആദ്യമൊന്നും ഒന്നും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു.. പിന്നെ നിനക്ക് ഭേദമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും കഴികാനൊക്കെ തുടങ്ങിയെ....

ഉമ്മൂമാക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടാ ഇന്നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വരാതെ നിന്നെ..." എന്നൊക്കെ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഉമ്മൂമാനെ കാണാൻ കൊതി ആയെങ്കിലും ഈയൊരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് അത്രക്ക് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചിനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു... "എന്തായാലും ഞാനും ഇശുച്ചനും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരണ്ട്... ഉമ്മൂമാനോട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടു..." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മച്ചി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി തന്നിട്ട് ഉമ്മിനോട് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു... ആ സമയം ഇശു ആരോടോ ഫോണിൽ വിളിച്ചു റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നതും ഓൻ ഫോണ് കാട്ടാക്കി കൊണ്ട് ഉപ്പച്ചിന്റെ അടുത്തു പോയി എന്നെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഇറങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതും ഞാൻ ഫ്രഷാവാനും വേണ്ടി ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് റൂമിലെ ഷെൽഫ് തുറന്ന് ഡ്രെസ്സും ടവ്വലും എടുത്ത് ഫ്രഷാവാൻ കയറി... ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബാത്രൂമിൽ നിന്നും ടവ്വൽ കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ദീദിയുണ്ട് രാത്രിക്കുള്ള കഞ്ഞിയും കൊണ്ട് വരുന്നു..

എന്നും കൃത്യം രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന് തരും...അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നിന്നതും എന്റെ മുടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് കണ്ട് മൂപ്പത്തി എന്നെ കണ്ണുരുട്ടു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ടവ്വൽ വേങ്ങിച്ച് തല തോർത്തി തന്നു.... "ഐറാ,,, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തല നന്നായി തുവർത്തണമെന്ന്... എത്ര പറഞ്ഞാലും പെണ്ണ് കേൾക്കില്ല... ഇള്ള കുട്ടിയാണെന്നാ വിജാരം..." എന്നും ദീദിന്റെ വായില് നിന്നും കിട്ടുന്ന പല്ലവി നമ്മക്ക് ഇന്നും കിട്ടിയതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പത്തിന്റെ കവിളിലൊരു മുത്തം കൊടുത്തു... "എന്റെ ദീദിമ്മ തുവർത്തി തരുന്ന സുഖമൊന്നും ഞാൻ തുവർത്തിയാൽ കിട്ടില്ലന്നെ... അതോണ്ടല്ലേ ഞാൻ തല നല്ല പോലെ തോർത്താതെ ദീദിന്റെ മുന്നിൽ എന്നും ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുന്നെ...." സൈറ്റടിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതും മൂപ്പത്തി എഡി കളത്തി എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.... "ദീദി,,, എന്റെ ഇശുച്ചൻ എവിടെ ...??!" ദീദി കഞ്ഞി കൊണ്ടെന്നു തന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പുന്നാര ഭർത്തുവും വരും എനിക്ക് കഞ്ഞി കോരി തരാൻ വേണ്ടി... ബല്ലാത്ത സ്നേഹമാ എന്നോട്..

. ഇന്നിപ്പോ അവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദീദിനോട് പറഞ്ഞ് നാക്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നതും ദീദി 'നീ ചോദിച്ച ആൾ എതിയെന്നും' പറഞ്ഞിട്ട് കൈയിലുള്ള ടവ്വൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി.... അന്നേരം ഇശു എന്നോട് സോഫയിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഫ്രഷാവാനും വേണ്ടി ബാത്രൂമിലേക്ക് കയറി പോയതും ഞാൻ ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ച കഞ്ഞിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു .... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഫ്രഷായി ഇറങ്ങിയതും ഞാൻ സോഫയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് അവൻ വരുന്നതും നോക്കി ഇരുന്നു.... 🌸💜🌸 ഫ്രഷായി വന്നിട്ട് നനഞ്ഞ മുടി ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് അവളെ അടുത്തു ചെന്നിരുന്നു... എന്നിട്ട് എന്നും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഇന്നും കഞ്ഞി കൊടുത്തു... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ 'മതി' എന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കിയതും ഞാൻ അവളെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്പൂണ് ബൗളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു... "മതി ഇശുച്ചാ,,, ഇന്ന് ഈ ജീരക കഞ്ഞി ആയോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു.. എനിക്കെന്തോ കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല..." "എന്നാ ഞാൻ വേറെ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരാ..."

"വേണ്ട... എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ.. വയർ നിറഞ്ഞു.. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കുറെ കുടിച്ചില്ലേ....ബാക്കി നീ കുടിച്ചോ..." എനിക്ക് കഞ്ഞി എന്നു പറയുന്ന സാധനം ഇഷ്ട്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ അവൾ എനിക്കിട്ട് കൊട്ടിയതാണെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ അവളെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി കൂടെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി ... അവൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നിർബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലുള്ള ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബൗൾ വെച്ചു .... "ഇശുച്ചാ,, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ...?!" ട്രേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നീക്കി വെക്കുന്നതിനിടെ അവളെന്നോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു സംശയ ഭാവേന അവളെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു... "അന്നത്തെ ആ ആക്‌സിഡന്റിൽ ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്തീനു...??!"

അവളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇമ്മാതിരി വാർത്താനം തന്നെയായിരിക്കും വരുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നേടുവീർപ്പിട്ട് അവളെ കയ്യിനു മുകളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ചു തഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു.. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ ചോദ്യത്തിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ 'പറ ഇശുച്ചാ' എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... "അതിലെന്താപ്പൊ ഇത്ര സംശയം... നീ പോയാൽ വേറെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കെട്ടും... അത്ര തന്നെ" "ഹഹ... ഭയങ്കര താമസ..." എന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടവൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു... "എനിക്കറിയാ ഇശുച്ചാ ഞാനീ ലോകം വിട്ടു പോയാൽ നിന്റെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന്..." "എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നെ...ഹേ..??! നിനക്കിപ്പോ ഒന്നും പറ്റിടില്ലല്ലോ...ഇനി പറ്റുകയും ഇല്ല... ഞാനുള്ള കാലത്തോളം നീയെന്നും സുരക്ഷിതയോടെ ഉണ്ടാകും ... നീയെന്നും എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കും...I promise no one will ever take your place in my heart I'm yours forever..." ..... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...