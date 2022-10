QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 80

രചന: Devil Quinn

"എനിക്കറിയാ ഇശുച്ചാ ഞാനീ ലോകം വിട്ടു പോയാൽ നിന്റെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന്..." "എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നെ...ഹേ..??! നിനക്കിപ്പോ ഒന്നും പറ്റിട്ടില്ലല്ലോ...ഇനി പറ്റുകയും ഇല്ല... ഞാനുള്ള കാലത്തോളം നീയെന്നും സുരക്ഷിതയോടെ ഉണ്ടാകും ... നീയെന്നും എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കും...I promise no one will ever take your place in my heart I'm yours forever..." എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ എന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് വട്ടം പിടിച്ചു ചേർന്നിരുന്നു.... "ഇശുച്ചാ,,എനിക്കൊരു സംശയം നമ്മളെ ആക്സിഡന്റ് ആരോ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്ന്..." അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാനവളെ ഒരു അന്താളിപ്പോടെ നോക്കിയെങ്കിലും അവളുടെ സുരക്ഷയോർത്ത് സത്യങ്ങളൊന്നും അവളോട് പറയാൻ നിക്കാതെ ഞാനൊന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു... "അതൊക്കെ നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ,,അല്ലാതെ നീ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല...." എന്ന് ഞാൻ എവിടേക്കോ നോട്ടം തെറ്റിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ഒന്ന് മൂളി തന്നു.... "വാ എണീക്ക്..." അവളെ എന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി കൊണ്ട് ഞാൻ സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് അവളേയും കൊണ്ട് ബെഡിൽ ചെന്ന് കിടത്തി...

എന്നിട്ട് അവളുടെ കാലിനു ചുവട്ടിലുള്ള കോസടി അരകറ്റം പുതച്ചു കൊടുത്ത് അവളെ അടുത്തു നിന്ന് പോരാൻ നിന്നപ്പോ എന്തോ ഓർത്തപോലെ ഞാൻ നെറ്റിയിൽ ഒഴിഞ്ഞ് അവളെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു... "Aira,,,,lubb u..." 🍁൦൦🍁൦൦🍁 ഞാനെന്നും പറയുന്ന അതേ ടോണിൽ അവൻ lubb u എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ പുരികം ചുളിച്ചു ബെഡിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു... അത് കണ്ട് അവന്റെ പൊണ്ടാട്ടി തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ മുഖത്തു നിന്ന് കള്ളച്ചിരി മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പകരം ഗൗരവം മുഖത്തു ഫിറ്റ് ചെയ്തു... "But i hate uu..." എന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് പറഞ്ഞതും അവൻ 'നീ കൊള്ളാലോഡീ ഭാര്യേ' എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബെഡിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ഒരു കൈ ചുമരിൽ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് മറു കൈ കൊണ്ട് എന്റെ താടി ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സി... "But i still luv uu..." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടു നിന്നപ്പൊ ഞാൻ ഓ എന്ന് നീട്ടി മൂളിയതും അവൻ എന്നെയൊന്നു പുച്ഛിച്ചു വിട്ടു.... "അതികം കടും പിടുത്തം ഇട്ടിരിക്കാതെ കിടക്കാൻ നോക്ക്... ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കഴിച്ചു വരാം..."

ഇതും പറഞ്ഞവൻ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയതും അവൻ വരുന്ന വരെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ടീപോയിലേക്ക് കൈ ഏന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഫോണെടുത്തു... എന്നിട്ട് തല വേദനിക്കാതെ നിക്കാനും വേണ്ടി പില്ലോ മുകളിലേക്ക് ചാരി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് ഫോണ് ഓപ്പണാക്കി അതിൽ ഓരോന്ന് കളിച്ചു ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് പെട്ടന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്... പെട്ടന്ന് കേട്ടതു കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നിയതാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫോണിലേക്ക് തന്നെ തല താഴ്ത്താൻ നിക്കുമ്പോഴാ ആരോ ഡോർ തുറക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയത്... അതോണ്ട് ഫോണിലേക്ക് നോക്കാതെ ഞാൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ ആ പുന്നാര കോപ്പ് റോഷനും ഐഷുവും അവിടെ നിന്ന് പല്ലും കാട്ടി ഇളിച്ചു നിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കത്തി നേരത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതും ഇവരെ പരുപാടി ആണെന്ന്... "എന്താ രണ്ടുപേരും ക്ലോസപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാണോ....??!" "അതുണ്ടല്ലോ ഐറമ്മാ..." ഇളിച്ചു നിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനേയും നോക്കി ചോദിച്ചതിന് ഐഷു ഒരു മറുപടി എന്നോണം ഇതും പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നു...

"മ്മ് എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ചുറ്റികളി...." "അതൊന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയണോ റോഷൻ അങ്കിൾ....!!" ഐഷു റോഷനെ നോക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അങ്കിളോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യ ഭാവേന ചിരി കടിച്ച് പിടിച്ച് അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ 'ഈ കുട്ടിപിശാശിനെ ഞാനിന്ന്' എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്തു.... "ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായ ചെക്കനെയാണ് അവൾ അങ്കിൾ കൊങ്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്... ബ്ലഡി കുട്ടിപിശാശ്..." എന്നവൻ കലി തുള്ളി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് ഐഷുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ വായ പൊത്തി ചിരിക്കാ.... അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വെറുതെ റോഷനെ പിരി കേറ്റാനും വേണ്ടിയാണ് ഇവളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ എന്ന്.... അവളെ ചിരി കണ്ടിട്ട് റോഷൻ നിൽക്ക പൊറുതി ഇല്ലാതെ നിന്നതും അവൻ അവളെ തലക്ക് വീണ്ടും ഒരു മേട്ടം കൊടുത്തു... അതു കിട്ടിയപ്പോ ഐഷുവും അവന്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു... ലാസ്റ്റത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തിയതും ഞാൻ രണ്ടിനേയും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റോഷനെ നോക്കി... "സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രശനം എന്താ... എന്ത് കാര്യമാ എന്നോട് പറയാൻ വന്നേ..." എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഐഷുനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി എന്തോ പറയാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇശു റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നീ....

അവൻ വന്നപ്പോ തന്നെ രണ്ടാളും പിറകിലേക്ക് നോക്കിയതും ഇശു അവരോട് കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചെങ്കിലും നമ്മക്കത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല... "എന്താ നിങ്ങൾ മൂന്നു പേരും കണ്ണുകൊണ്ട് കോഷ്ട്ടി കാണിക്കുന്നേ...?!" "ഏയ് ഒന്നുല്ല,,, എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയി കിടക്കട്ടെ ട്ടോ... ഗുഡ് നെറ്റ്..." ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു മുടന്തൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് റോഷൻ ഐഷുനേയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇശുനെ നോക്കി അവിടുന്ന് പോയി.... അതിലെന്തോ വശപിശക് എനിക്ക് തോന്നിയതും ഞാൻ അവർ റൂമിൽ നിന്നും ഡോറടച്ച് പോയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇശുനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി.... "സത്യം പറ ഇശുച്ചാ,,, നിങ്ങളെന്താ അവരോട് കണ്ണു കൊണ്ട് കാണിച്ചത്....റോഷൻ എന്നോട് എന്തോ പറയാൻ വന്നതായിരുന്നു...അതെന്താ?!" എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നു... അത് കണ്ട് എനിക്കങ് എരിഞ്ഞു കയറി വന്നതും ഞാൻ സൈഡിലുള്ള കുഷിൻ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ മേലിലേക്ക് എറിയാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങി ബെഡിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് അവന്റെ അടുത്തു കിടത്തി....

അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് എന്തോ പറയാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കിനും അവൻ എന്റെ ചുണ്ടിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ശൂ എന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ചു കിടന്നു... അതിലൊക്കെ എന്തോ സംമ്തിങ് സംമ്തിങ് തോന്നിയെങ്കിലും ഞാൻ അതികം തല പുണ്ണാക്കാൻ നിക്കാതെ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നും ചിന്തിച്ച് എന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവനുണ്ട് എന്നെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കുന്നു... അത് കണ്ട് ഞാൻ എന്തേ എന്ന ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി... അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്ത താടിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള നുണകുഴി കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവനിലേക്ക് ഒട്ടി കിടന്ന് അവന്റെ കവിളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നുണ കുഴി കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ചുണ്ടമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു.... "ഐറാ,,, അതികം നീയെന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട.. കണ്ട്രോൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നു വരും..." എന്റെ ഒട്ടലും കിസ്സലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ അരയിൽ കൈ വെച്ചമർത്തിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതും എന്നാൽ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നാണം മുഖത്ത് വരുത്തിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ് സിനിമയിലെ നടിമാരെ പോലെ തുടരെ തുടരെ കണ്ണു ചുമ്മി കാണിച്ചു കൊടുത്തു...

എന്നിട്ട് അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒട്ടികിടന്ന് അവന്റെ കവിളിൽ തുടരെ തുടരെ ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.... "എന്താ സേട്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ... കണ്ട്രോൾ പോകുന്നുണ്ടോ...?!" എന്നെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി ചുണ്ട് ചുളുക്കിയിട്ട് പാവം കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്റെ അരയിലുള്ള കൈ ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ ടോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊണ്ടു പോയതും എനിക്ക് ഇക്കിളി ആയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിനു മുകളിൽ കൈ വെച്ച് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പതിയെ വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടിയതും അവൻ വേണം എന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി വശ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു.... "സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ...നീയെന്റെ കണ്ട്രോൾ കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരുക്കുവാണ്... പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പും അതൊടൊപ്പം ac യുടെ തണുപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ......." 🍁൦൦🍁൦൦🍁 ഞാനൊരു ആണായത് കൊണ്ടു തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിധി ഇല്ലേ...അതോണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കൊരു വാണിങ്ങായി കണ്ട്രോൾ വെച്ച് കളികല്ലേ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ ഇല്ലാത്ത നാണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് കാട്ടി കൂട്ടാണ്... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവളെ ടോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൈ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചിലതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണക്കു കൂട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഊറി ചിരിച്ച് കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവളെ കണ്ണ് ബുൾസൈ കണക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിടുണ്ട്..

അതു പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ.... "നീ,,,നീയെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെ ..?!" "അത് സേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ... ഞാനും ,,,നീയും ...." അവളിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്നിട്ട് അവളുടെ വയറിനു മുകളിൽ വെച്ച കൈ കൊണ്ട് വയറിൽ ഒന്ന് തഴുകിയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ മുഖത്തിൽ മിന്നി മറഞ്ഞു പോകുന്ന എക്സ്പ്രെഷൻ കണ്ട് ചിരിയൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടേലും ഇവളെ കുറച്ചു കൂടെ പിരിക്കേറ്റാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വയറിൽ വെച്ച കൈയെടുത്തു അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വെച്ചു.... "എന്താ ഇശുച്ചാ നീ കാണിക്കുന്നെ...??!" "നീ എന്റെ കണ്ട്രോൾ കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞെ...അത് ഞാൻ നിന്നിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുവാ..." "അതിന് ഞാൻ നിന്റെ കണ്ട്രോൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ..." കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് 'അച്ചോടാ പാവം' എന്ന് പറയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കാതെ അവളെ ചുണ്ടിൽ എന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് പതിയെ ഉഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ ചുണ്ടിൽ എന്റെ ചുണ്ടമർത്തി .... "സത്യായിട്ടും നീ എന്നെ അതു ചെയ്യാൻ പോവാണോ..?!"

ചുണ്ടിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിയപ്പോ അവൾ ചുണ്ട് ചുളിക്കിയിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചതും ഞാൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് അവളെ നോക്കിയെങ്കിലും അവളുടെ ഓഞ്ഞ എസ്പ്രെഷൻ കണ്ട് ചിരി അടക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി.... "നീയെന്തിനാ അതിന് ചിരിക്കുന്നെ..??!" എന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ടവൾ എന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് കുത്തി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചിരി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നെഞ്ച് തടവി കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു... "നിന്റെ ഇമ്മാതിരി ഓഞ്ഞ എക്സ്പ്രെഷൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ ആരാടി ചിരിക്കാതെ നിക്കാ..." "അപ്പൊ നീ എന്നെ കളിപ്പിച്ചതാണല്ലേ...??!" "അതിപ്പോഴാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ...!!" എന്ന് ഞാൻ ചിരിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയതും ഞാൻ അവളെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ച് അവളെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടമർത്തി ചിരിക്കെടി എന്നു പറഞ്ഞതും അവൾ രണ്ടു മൂന്ന് നിമിഷം എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് നേരെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് പുരികം പൊക്കി കാണിച്ചപ്പോ അവൾ പെട്ടന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി കിടന്നു.... 🍁൦൦🍁൦൦🍁

"ജാസി,,, നീയിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കല്ലെടാ ,,,എബ്രഹാം സർ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ജെസക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന്... അവൾ പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ... പിന്നെ എന്താടാ..." രാത്രി ഏറെ സമയമായിട്ടും ഉറക്കം വരാതെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ലോക്കപ്പിലെ ഇരുമ്പ് കമ്പിയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ച് മാനത്ത് ഉദിച്ചു നിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ നോക്കി നിക്കുന്ന സമയത്തു ഇന്ന് എബ്രഹാം സർ മുഖേന ജെസയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവസാനം 'നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന്' പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല മനസ്സിനൊരു ഭാരം പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവളേയും ആലോചിച്ച് നിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിലത്തു പായയിൽ കിടക്കുന്ന അനന്തു എഴുനേറ്റിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്... ഞാനിത്ര സമയമായിട്ടും കിടക്കാതെ നിന്നിട്ടാണ് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഞാൻ അവനോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു...

. 'എന്താണെന്നറിയില്ല ജെസ,,എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയാവാ...കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എത്ര കൊതിച്ചന്ന് അറിയാമോ... എങ്ങനെ ആയാലും ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ...എനിക്കറിയാ നിന്റെ ഇശു എന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന്... പക്ഷെ അതെല്ലാം സൽമാൻ തടയാണ്...അവന്റെ ഓരോ കുത്തു വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും എന്നെ ഏറെ തളർത്തുന്നുണ്ടേലും അതിലേറേക്കാൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ അവനോടുള്ള ദേഷ്യവും ആളി കത്തുന്നുണ്ട്... നിങ്ങൾ എന്റെയടുത്തേക്ക് വന്ന ദിവസം നിന്റെ ഇശു നീ അറിയാതെ സൽമാനെ വക വരുത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഞാൻ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവനൊന്നും സൽമാനെ ചെയ്യാതെ നിന്നെ...ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിന്റെ ഇശുനോട് ഞാൻ പറയുമ്പോ അവന്റെ ചോര തിളപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു...മാത്രമല്ല അന്ന് ഞാനും അവനും പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് അവനെന്ന്... അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നു കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട... നിന്റെ കൂടെ ഒരു നിഴലായി തന്നെ അവനുണ്ട്... നീ എന്നും ഹാപ്പിയായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക്... നിനക്കറിയോ ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നിനക്ക് പൂർണമായ ആളിൽ തന്നെയാണ് നീ വന്ന് ചേർന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ... അതാലോജിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ല... കാരണം അവൻ എല്ലാഴ്പ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും...

നീ ഒരിക്കലും എന്നെ ആലോചിച്ച് നീറി പുകയേണ്ട ... എനിക്കറിയാ നീ എത്ര പുറത്തു ചിരിച്ചു നടന്നാലും ഉള്ളിൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായി കൊണ്ട് ഞാനവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്... എത്ര നീ പുറമെ സന്തോഷിച്ചാലും നിന്റെ ഉള്ളം എന്നെ ആലോചിച്ച് കുത്തി വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്... അന്ന് നീ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ നീയെന്റെ മുമ്പിൽ തകർത്ത് അഭിനയിക്കുക അല്ലായിരുന്നോ...ഉള്ളിൽ കരയുക ആണെങ്കിൽ എന്റെ മുന്പിൽ നീ ചിരിച്ചു തന്നെ നിന്നു... എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ജെസ നിനക്ക് നിന്റെ ഫീലിംഗ്‌സ് ഉള്ളിലൊതുക്കി കൊണ്ടു നടക്കാൻ... നിന്റെ ഒരോ പുഞ്ചിരിയുടെ പിന്നിലുള്ള കരച്ചിലും എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും... എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഇശുനും അതിന് കഴിയും.. കഴിയുമെന്നല്ല അവൻക്കും കഴിഞ്ഞു... അവൻ പലപ്പോഴും നിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്... അവൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ മുൻപിൽ അതൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല... അതു മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളും അവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്...നീ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ അവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്...എന്തിനു വേണ്ടി എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്... അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം അവന്റെ പക്കൽ തന്നെയാണ്... അവനെ ഇതുവരെ ആർക്കും പൂർണമായി അറിയില്ല....ഈ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു..

. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം....' പല കാര്യങ്ങളും മൈൻഡിലൂടെ തത്തി കളിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ജെസയോടായി പറഞ്ഞു പോകെയാണ് അനന്തു വീണ്ടും എന്നെ കിടക്കാൻ വിളിച്ചത്... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കമ്പിയിൽ നിന്നും പിടി വിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തിട്ട് അന്തുവിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വിരിച്ചു വെച്ച പായയിൽ ചെന്നു കിടന്നു..... 🍁൦൦🍁൦൦🍁 പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ജോഗിങ് പോയി തിരിച്ചു റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ ഐറ ഫ്രഷായി വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മനിച്ചു മോർണിംഗ് വിഷും പറഞ്ഞ് ചെവിയിൽ വെച്ച ഹെഡ്സെറ്റ് ടേബിളിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഫ്രഷാവാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി.... ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് ഡ്രെസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാ ഫോണ് റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്... അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റീഫൻ ആയിരുന്നു വിളിച്ചത്...അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയോടടുപ്പിച്ചു... "സർ,,,ലണ്ടനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്...ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രഷറും സാറിനെതിരെ ഉണ്ടാവില്ല..." "Okke ,,,,അവരോട് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ഒരു കോളോ മറ്റോ വന്നാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല..." "Okke sir..."

എന്ന് പറഞ്ഞ് മറു ഭാഗത്തു നിന്ന് കാൾ കട്ടായതും ഞാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ കയ്യിൽ കോഫിയും പിടിച്ചു നിക്കുന്ന ഐറ എന്നൊരു സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിക്കാതെ ഫോണ് തിരിച്ച് പോക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു... അപ്പോ ഐറ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ നേർക്ക് കോഫി നീട്ടി.... "ആരാ ഇശുച്ചാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത്..??!ലണ്ടനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ..." എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂളായി കൊണ്ട് കോഫീ ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു അവളെ നോക്കി... "ലണ്ടനിലെ മാലിക് ഗ്രൂപ്‌സ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാ വിളിച്ചത്...അവിടെ ചില പ്രോബ്ലെംസ്..." ചില കാര്യങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കോഫീ കുടിച്ച് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോയി.... 🍁൦൦🍁൦൦🍁 ഞാൻ ഉമ്മച്ചൻ കോഫിയും കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവൻ ആർക്കോ കാൾ ചെയ്തു നിക്കുന്നതാ കണ്ടത്... കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഇമ്പോർട്ടെൻ്റ് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് അവന്റെ എവിടേയും തൊടാത്ത സംസാരം കേട്ട് എനിക്ക് കത്താത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ ഫോൺ കട്ടാക്കി എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞത്...

അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ അവനെയൊന്ന് സംശയത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് കോഫി കൊടുത്ത് കാര്യമന്വേഷിച്ചപ്പോ അവൻ കൂളായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പോയില്ല... എന്നാലും എവിടെക്കെയോ എന്തോ തകരാർ പോലെ... ആവോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പമിരുന്ന് ബ്രെക്ഫാസറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു മാസം പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്തതോണ്ട് ഞാനും ഐഷുവും പുറത്തേക്കിറങ്ങി പൂളിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചാരിയിരുന്നു ഐഷു ലോണിൽ കളിക്കുന്നതും നോക്കി ഇരുന്നു... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഹോണെടി കേട്ടതും ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റി സൈഡിലെ ഗെയ്റ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഒരു കാർ ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് വന്ന് അത് വില്ലയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിയത് കണ്ട് ഇതാരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് കാറിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയതും പെട്ടന്ന് അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ആളെ കണ്ട് ഞാൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു നിന്നിട്ട് ഒരു സംശയത്തോടെ അവരെ നോക്കി നിന്നു.... ..... (തുടരും)....

