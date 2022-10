QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 83

രചന: Devil Quinn

"I lubb uu ttoo ഇശുച്ചാ,,," എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം കയറ്റി വെച്ച് ഷർട്ടിൽ മുഖം പൂയ്ത്തിയതും അവനെന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ചു വട്ടം പിടിച്ചു കിടന്നു....ആ കിടതത്തിൽ എപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക് വഴുതി പോയിരുന്നു.... പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആരോ എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ ഒന്ന് മുരണ്ടു കൊണ്ട് പതിയെ കണ്ണു തുറന്നു...അപ്പൊ നമ്മളെ ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി കൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ആകമനം അവന്റെ ചൂണ്ടു വിരൽ വെച്ച് വരക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നോക്കിയതും ചെക്കൻ എനിക്കൊരു കള്ള ചിരി പാസ്സാക്കി തന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ചിത്രം വരച്ചു നടക്കുന്ന അവന്റെ കൈ എടുത്തിട്ട് അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് എന്നെ അവനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കിടത്തി... എന്നിട്ട് അവന്റെ മൂക്കു കൊണ്ട് എന്റെ മൂക്കിന് മേലെ ഉരസിയിട്ട് എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചു മേലെ അവന്റെ മുഖം വെച്ച് എനിക്കൊരു മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തു സൈറ്റടിച്ചു തന്നു... "എന്താ ഉമ്മച്ചാ,,, ഇന്നൊരു മോർണിംഗ് റൊമാൻസ്..." എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്തു ഒതുക്കി വെച്ച താടിയിൽ പതിയെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഓൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു...

"നീയെന്റെ അടുത്തു കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്... You are my favourite feeling..." എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കികൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ദേഹമാസകലം ഒരു കുളിര് കയറി പോയി... അതു കാരണം ഞാനൊന്ന് കണ്ണു ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഏന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.... പെട്ടന്ന് ഞാനവനെ ചുംബിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ചുണ്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു... "ഇനി ഇവിടേയും ...." അവൻ ചുണ്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വായും പൊളിച്ച് അവനെ നോക്കി... ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അവൻക്ക് ചുണ്ടിലും വേണമല്ലോ... "വായും പൊളിച്ച് നോക്കി നിക്കാതെ ഒരു ഹോട്ട് കിസ്സ് താ... മോർണിംഗ് തന്നെ ചുംബനത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മക്ക് കളറാക്കാം....അതോണ്ട് നോക്കി നിക്കാതെ വേഗം തരാൻ നോക്ക്... എപ്പോഴും ഞാനല്ലേ നിന്നെ പിടിച്ച് കിസ്സ് ചെയ്യൽ ..എന്നാ ഇപ്പൊ ഒരു ചെയ്ഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ..." എന്നവൻ ആരെയും വശീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള നോട്ടത്തോടെ പറഞ്ഞതും അവന്റെ നോട്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ നോ എന്നു പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി...

. "ഞാനൊന്നും തരില്ല... നീ തരുന്ന അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ തന്നാൽ ഉണ്ടാവില്ല....നീ ഒന്ന് മാറിക്കെ... രാവിലെ തന്നെ റൊമാൻസിക്കാൻ വന്നേക്കുവാ..." അവനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനെന്നോണം ഞാനിതും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിന്നപ്പോ അവൻ എന്റെ അരയിൽ പിടി മുറിക്കിയിട്ട് അവിടെത്തന്നെ കിടത്തിച്ചു... "സേട്ടന്റെ സേച്ചി അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നിൽക്കേണ്ട... എന്നോടാണ് നീ കിസ് ചോദിച്ചെങ്കിലും ഒരു പൂക്കാലം പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് വാരി കോരി സഹിക്കെട്ട് എന്നോട് നീ 'മതി ഇശുച്ചാ' എന്നു പറയുന്ന വരെ തരുമായിരുന്നു... ഇതിപ്പോ നിന്നോട് ഒന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്...അതിനിത്ര ജാഡ വേണോ ഐറാ..." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവനെയൊന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു... "അങ്ങോട്ടല്ല ,,ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്.. നീ തരുമോ ഇല്ലയോ..." സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ചു വെച്ച മുഖം അവന്റെ നേർക്ക് ആക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും നോ എന്നു പറഞ്ഞു... "Okke,,, നിനക്ക് ഒരു കിസ്സ് തരാൻ ഇത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കിസ്സിക്കോള്ളാം... ഒന്നിലും രണ്ടിലും നിർത്തുമെന്ന് പൊന്നു മോൾ കരുതണ്ട... നിന്നെ മുഴുവനായും എടുക്കാൻ പോകാ..."

എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ആകമാനം ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസ് ഓരോന്നായി അഴിക്കുന്നത് കണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെയവൻ മണിയറ ഒരുക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചു എന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ വശ്യതയോടെ നോക്കി കൊണ്ട് ഷർട്ടയിക്കുന്നവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ട് ചുളുക്കി വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു... "ഞാൻ നിന്നെ കിസ്സിക്കോളം...അല്ലേൽ താജ്മഹൽ മുംതാസിന് പണിത പോലെ നീയെനിക്കൊരു മണിയറ ഒരുക്കും...നീയായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ നല്ല വിശ്വാസാ..പറഞ്ഞത് അപ്പടി ചെയ്യുന്നവനല്ലേ..." "ഗുഡ് ഗേൾ...അന്ത ഭയം നല്ലതാ..സോ ഒരു ലിപ്പ് ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ...." കള്ള തെണ്ടി ഹിമാർ ഉമ്മച്ചൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ലിപ്പ് ലോക്ക് മതിയെന്ന് ...ഹ്.... "ആദ്യം നീ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസ് ഇട്... എന്നിട്ടൊള്ളു കിസ്സും ലിപ്പ് ലോക്കൊക്കെ...." അവന്റെ കട്ട കട്ടയായി ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്ത വെളുത്ത ബോഡി കണ്ട് കണ്ട്രോൾ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉടലെടുത്തപ്പോ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ പോലും കണ്ട്രോൾ വിട്ട് പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കള്ള ഹിമാർ നോ എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിക്കാ... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸

എനിക്കറിയാ ഉണ്ടക്കണ്ണി നിനക്ക് കണ്ട്രോൾ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്... നീ എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട്രോൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലെ അത്ഭുദമൊള്ളൂ... "നീ ബട്ടൻസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് കിസ്സ് തരില്ല..." "നീ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട്...." അവളെ പിരിക്കേറ്റാൻ വേണ്ടി ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസിലെ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ ഞാനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് പേടിച്ച് കുട്ടികളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി... "നീ ബട്ടൻസ് ഊരും വേണ്ട ഇടും വേണ്ട... ഞാൻ തന്നോളാം..." എന്നവൾ എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പോലും നോക്കി പോകരുതെന്ന് ശബദ്ധം ചെയ്തിട്ട് പില്ലോയിൽ വെച്ച അവളുടെ തല പതിയെ ഉയർത്തിയിട്ട് അവളുടെ തൊട്ടു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൾ മുഖം അടുപ്പിച്ചു വന്നു... അത് കണ്ട് ഞാൻ അവളെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കിയതും അവളുടെ കണ്ണുകളും അധരങ്ങളും എന്തിനോ വേണ്ടി പിടയുന്നുണ്ട്...അവളുടെ നിശ്വാസം എന്റെ മുഖത്തു വന്ന് തട്ടിയതും ഞാൻ അവളുടെ അരയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അവളുടെ അധരത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു... പതിയെ അവളുടെ അധരം എന്റെ അധരത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലഹരി ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകൾ പതിയെ അടഞ്ഞു...

അവളെന്റെ അധരത്തിൽ മൃദുവായി ചുംബിക്കുമ്പോഴും എന്നിൽ മത്തു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പതിയെ തല മുന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടിരുന്നു... ഞാൻ തല താഴ്ത്തുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഐറയുടെ തലയും പതിയെ പതിയെ പിറകിലേക്ക് താഴ്ന്നു വന്ന് അവളുടെ തല പഞ്ഞി തലയണയിൽ മുട്ടി നിന്നതും ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്ന് അവളെ നോക്കി... അപ്പൊ അവൾ എന്റെ മുടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് ചുണ്ടുകളെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും എന്റെ ചുണ്ടുകൾ പിളർത്തി കൊണ്ട് നിന്നതും അതറിഞ്ഞ ഐറ അടച്ചു വെച്ച കണ്ണ് പതിയെ തുറന്ന് എന്നെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി... അപ്പൊ അവളുടെ മുഖമെല്ലാം ചുവന്നു കിടന്ന് ചുണ്ടുകൾ ഇളം ചുവപ്പും റോസും കലർന്ന നിറത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവളെ അധരത്തിലേക്ക് തന്നെ നോട്ടം കുത്തി നിർത്തിയതും അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്തിനോ വേണ്ടി പിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവളെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കിയപ്പോ അവൾ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു വിട്ടു... അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം കത്തിയതും ഞാനും അതിനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു മുന്നിലേക്ക് പാറി കിടക്കുന്ന അവളുടെ മുടിയെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് അവളുടെ അധരത്തിലേക്ക് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഴ്ന്നിറക്കി....

ഒരേ സമയം അവളുടെ അധരം ഞാൻ വിഴുങ്ങുമ്പോഴും എന്നിൽ മത്തു പിടിക്കുന്ന ലഹരി കാരണം ഞാൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ആഴത്തിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു... കീഴ്ചുണ്ടും മേൽചുണ്ടും മാറി മാറി ചുംബിക്കുമ്പോഴും ഐറയുടെ നഖം എന്റെ കഴുത്തിൽ ആയ്ന്നിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എന്നാൽ അതൊന്നും ഞാനൊട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവളുടെ ചുണ്ടിനെ ആവോളം തേൻ നുകർന്നു... ഇതിനിടയിൽ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആവേശത്തോടെ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ നുണയുമ്പോ അവളുടെ ഉമിനീരെല്ലാം എന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി കൊണ്ടിരുന്നു... പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം രണ്ടു അധരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ആവേശത്തോടെ ചുംബിക്കുമ്പോഴും മിനിറ്റ് സൂചി ശരവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു.... ആഴമേറിയ ചുംബനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും കിതപ്പും അതോടൊപ്പം ശ്വാസം തിങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ നേരത്ത് ഞാനവളുടെ മേൽ ചുണ്ടിനെ പതിയെ അടർത്തി മാറ്റി കീഴ്ചുണ്ട് പതിയെ താഴേക്ക് പിളർത്തി കൊണ്ട് അവിടെ ചെറുതായി കടിച്ച് അവളെ ചുണ്ടിനെ മോചിപ്പിച്ചു... 'You,,are,,my everything...luv uu soo,,much,,airaa..." 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸

കിതച്ചു കൊണ്ടവൻ ഇതും പറഞ്ഞ് എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ച് വിട്ടു നിന്നു... ദീർഘനേരത്തെ ചുംബന മത്സരം കാരണം എന്റെ നെഞ്ചും കൂട് ആരൊക്കെയോ തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്...ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്റെ ചെവിയിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്നതിനാൽ ഞാൻ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് ശ്വാസമൊന്ന് എടുത്തു വിട്ടിട്ട് എന്നെ തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി കിടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി... അവനെ കണ്ടപ്പോ നേരെത്തെ നടന്നതൊക്കെ ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോയതും അതിന്റെ എഫക്ട് എന്നോണം എവിടുന്നൊക്കെയോ എനിക്കവനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചമ്മൽ വന്നു... അതു കാരണം ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റാൻ നിന്നപ്പോ തന്നെ അവൻ എന്റെ വയറിൽ അവന്റെ കൈ വെച്ചു തഴുകി കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി എന്തേ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചപ്പോ ഞാൻ പതിയെ ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി കാണിച്ചിട്ട് അവന്റെ സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി... "നിനക്ക് ഇത്രക്ക് നാണം വരാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും സംഭിവിച്ചില്ലല്ലോ...!!" എന്നവൻ എന്റെ ഒടുക്കത്തെ നാണം കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി...

"നിനക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല... എനിക്കാണല്ലോ എല്ലാം സംഭവിച്ചത്..." അവനെയൊന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞ് അവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസ്സാക്കികൊണ്ട് നിൽക്കാണ്... അവന്റെ ചിരി കണ്ടാൽ തന്നെ കൈ വിട്ടു പോകുന്ന നമ്മക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ചിരി കാരണം ഞാൻ പിന്നെയും ഇവിടെയൊരു ചുംബന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ഗ്രീൻ വാട്ടർ പോലെ അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ ചിരി നോക്കാൻ നിക്കാതെ നിന്നെങ്കിലും ആരോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്ക് ഐറാ എന്നു വിളിച്ചു കൂവുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതിയെ അവനെ നോക്കിയപ്പോ ചെക്കൻ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാണ്... അതൊക്കെ കണ്ട് കണ്ട്രോൾ വിട്ടു പോയെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തിയിട്ട് നെഞ്ചിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു.... യാ ഗോടെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കല്ലി ട്ടോ... പാവം കുട്ടിയല്ലേ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ... "എന്താ സേട്ടന്റെ സേച്ചി ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നേ...?! എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആലോചന മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പോയി ഫ്രഷായി വാ... നീയിങനെ എന്റെ മുന്നിൽ കിടന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെന്ന് വരും...

സോ അതിനൊരു ഇട വരുത്താതെ പോയി ഫ്രഷായി വാ... അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടക്കട്ടെ... വല്ലാത്ത ക്ഷീണം..." ഒരു ഡബിൾ മീനിങ്ങോടെ അവനിതും പറഞ്ഞ് കൂടെ എനിക്കൊരു സൈറ്റടിയും പാസ്സാക്കി തന്ന് പില്ലോയിലേക്ക് തല വെച്ച് കിടന്നതും ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അവന്റെ കവിളിൽ ഒരു അഡാർ കിസ്സും കൊടുത്ത് ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഫ്രഷാവാൻ കയറി... ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞ് ബാത്രൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെയാണ്...അവൻ കണ്ണുകളടച്ചു നിഷ്‌കു പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാ പെട്ടന്ന് ഡോറിൽ ആരോ മുട്ടിയത്... അതോണ്ട് ഞാൻ അവനിലുള്ള നോട്ടം ഡോറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടു തലയിലുള്ള ടർക്കി കൊണ്ട് മുടി ഒന്ന് തുടച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു... "ഐറമ്മാ,,, ഗുഡ് മോർണിംഗ്..." ഡോർ തുറന്ന ഉടനെ ഐഷുട്ടിയും റോഷനും കോറസ് പോലെ ഇത് പാടി കൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എസ്ട്രാ ചിരിയും പാസ്സാക്കി കൊണ്ട് റൂം കടന്ന് പോയതും ഞാൻ ഇവർക്കെന്താ വട്ടായോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഡോർ അടച്ച് തിരിഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കാളൽ പോയി...

"എന്താ ഇശുച്ചാ,,, ഹൂ.. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ പൊണ്ടാട്ടി അറ്റാക്ക് വന്നു ചത്തേനെ..." നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് ഒരു ദീർഘ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ട് ഇതുവരെ ബെഡിൽ കിടന്ന ചെക്കനെ പെട്ടന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അവൻ ഒന്ന് കോട്ടി ചിരിച്ച് എന്നെയൊന്ന് നോക്കി... "പെട്ടന്ന് ഒരാൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാൽ അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാകല്ലേ... നീയൊന്ന് പോയേ... ഓരോരോ ക്ളീഷേ ഡയലോഗും കൊണ്ടു വരും...." എന്നെ തളർത്തി കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ ഒലക്കമേലെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഞാനവന്റെ വയറ്റിനൊരു കുത്ത് കൊടുത്ത് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു... എന്നിട്ട് തലയിലുള്ള ടവൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് മുടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതാ കണ്ടത്.... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഡൗണ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി.... "ഐറാ,,, ഇശു എവിടെ...??!" സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് നടക്കുമ്പോ എതിരെ വരുന്ന ആഷിക്ക എന്നെ നോക്കി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ 'അവൻ ഫ്രഷ് ആകാണെന്ന് പറഞ്ഞതും' ഇക്ക അതിനൊന്ന് മൂളി തന്ന് സ്റ്റയർ കയറി ഗെസ്റ്റ് ഹാളിലെ സോഫയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ സ്റ്റയറിൽ നിന്നിട്ട് പിറകിലേക്ക് നോക്കി....

"ആഷിക്ക,,, എന്തേലും ആത്യാവിശ്യമുണ്ടോ... ഞാൻ ഇശുനെ വിളിക്കണോ...??!" എന്ന് ഞാൻ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇക്കാനെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു...അതിന് ഞാനൊന്ന് തലയാട്ടി കൊടുത്ത് താഴേക്ക് പോയി... താഴെ എത്തിയപ്പോ കിച്ചനിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എല്ലാവരും അവിടെയാണെന്ന്... അതോണ്ട് എന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഹാളിൽ നിന്നും ഡൈനിങ് ഹാളിലൂടെ കിച്ചനിലേക്ക് പോയി.... അവിടെ എത്തിയപ്പോ ദീദി സ്ഥിരം തരുന്ന പോലെ ട്രേയിൽ നിന്നും ഒരു കോഫി കപ്പെടുത്ത് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും ഞാനത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു ദീദിനെ നോക്കി... "ദീദിമ്മ,,, ഇങ്ങളെ ഭർത്തു ഇങ്ങളേയും കോഫിയേയും കാത്ത് ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്... വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്ക്...." ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പത്തി ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു എന്റെ കയ്യിനൊരു പിച്ച് വെച്ചു തന്നു... "അതികം കൊഞ്ചി നിക്കാതെ നിന്റെ ഇശുൻ നീ കോഫീ കൊണ്ടു കൊടുക്ക്..."

എന്റെ സൈഡിലുള്ള വലിയ വൈറ്റ് ടേബിളിൽ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടയിൽ വെച്ച ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ഇശുനുള്ള കോഫി കപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പത്തി ഇതും പറഞ്ഞ് പോയതും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എല്ലാരേയും നോക്കി... ഓരോരുത്തർ ഫുൾ ബിസിയാണ്...അമ്മച്ചി അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോണ്ട് എന്നു പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അമ്മച്ചിയെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് 'ഇന്ന് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോണ്ട്'എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു... ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ട് ചുണ്ടിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് കോഫി കുടിക്കുമ്പോഴാ ഇശുൻ ദീദി കൊണ്ടെന്നു വെച്ച കോഫി കണ്ടത്... അതോണ്ട് ഞാൻ വേഗം കോഫി കുടിച്ചു തീർത്തു അത് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇശുനുള്ള കോഫിയും എടുത്ത് കിച്ചനിൽ നിന്നും പോന്നു... സ്റ്റയർ കയറി മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ദീദിയും ആഷിക്കയും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാനൊന്ന് ആക്കി ചുമച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി റൂമിലേക്ക് നടന്നു.... "ഇശുച്ചാ,, ദാ കോഫി...."

റൂമിലെത്തിയപ്പോ മിററിന് മുൻപിൽ നിന്ന് മുടി ശരിയാക്കി നിക്കുന്ന ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവൻക്ക് നേരെ കോഫി കപ്പ് നീട്ടി കൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കോഫി വാങ്ങിച്ചു... "ഇന്ന് നമ്മക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോവണം...എവിടേക്കാ എന്തിനാ എങ്ങോട്ടാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാ...ഷാർപ്പ് പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും റെഡിയായി നിന്നോണ്ടു...ഓഫീസിൽ കയറിട്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത്...." എന്നും പറഞ്ഞവൻ കോഫി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചതും ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിക്കുമ്പോഴാ ചെക്കൻ എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനിലേക്ക് വലിച്ചത്... Today is full of romance ആണല്ലോ ഗോടെ... "എന്താണ് ഫാര്യേ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ... ഇന്ന് മൊത്തം റൊമാൻസ് ആണല്ലോ എന്നു ചിന്തിക്കാണോ...??!" ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യം മാനത്തു കണ്ട പോലെ അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു റോബോട്ടു പോലെ തല കുലുക്കി കാണിച്ചു... "എന്നാ കേട്ടോ.. നിന്നെ അടുത്തു കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ നെഞ്ച് പെടപെടാന്ന് ഇടിക്കുവാണ്... അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതു പോലും അറിയുന്നില്ല...."

കള്ളച്ചിരിയെ കൂട്ടു പിടിച്ച് അവനിത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷം കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് പിറകിലേക്ക് ഉന്തി ... "മാറിക്കെ ,,മാറിക്കെ,, അതികം റൊമാൻസ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമാണ്... ഓരോ കുട്ടികൾ ഇതും കണ്ടു വന്ന് ചീത്തയാകും... അതോണ്ട് അതികം റൊമാൻസ് വേണ്ട ട്ടോ...എന്നാലും ഒരു കിസ്സ് തരാം..." ആദ്യം ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ ഞാനൊരു ചിരിയോടെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽ ഏന്തിച്ച് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സി.... അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ കവിൾ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി പിടിച്ച് കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചതും ഞാൻ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിച്ചു കോഫി കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു.... അവൻ കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അവനും ഒപ്പം താഴേക്ക് പോയതും ആഷിക്ക ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പോന്ന് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ബ്രെക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു ഓരോന്ന് എടുത്തു വെച്ചു... അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പമിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ തട്ടികൊണ്ടിരുന്നു..... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸

🎶Drunk! I am an Irukaali Drunk! now a Naalkaali Drunk! I am an Ettukaali Adich Poos Malayali Rajini poley mass If I am drunk baby,dance! Simple Moves Theriyadh Only Naadan Moonwalk! Vaalu kond njaan pookalam ittu Kavalayilo njaan aalu kalich Nokki chiricha chechimaarey thirinj noki njaanum ilichu Dance like you dont care Jawaan,and there's no say I feel like the Energy Beat is so vedichill🎶 ടൈം പതിനൊന്നു മണി ആയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മിററിന് മുൻപിൽ റെഡിയായി നിക്കുന്ന ഐറയെ നോക്കി ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് റോഷനേയും കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ റോഷനേയും തപ്പി റൂമിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാ ഐഷു റൂമിനു മുൻപിലൂടെ ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടത്...അത് റോഷന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതോണ്ട് ഞാൻ അവൾ പോയ വഴിയിലൂടെ പോയി... നടന്ന് നടന്ന് എന്റെ ഓഫീസ് റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ ഐഷു വളവ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഡിജെ ഹാളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഡോർ തുറന്നപ്പോ തന്നെ ഹൈ വോളിയത്തിൽ പുറത്തേക്ക് സോങിന്റെ ഒച്ച കേട്ടതും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഡോർ പതിയെ അടയുന്നതിനോടൊപ്പം സോങിന്റെ ഒച്ചയും പതിയെ കുറഞ്ഞ് ശാന്തമായി.... ഡിജെ ഹാളിൽ സോങ് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടും പുറത്തുള്ളത് ഒന്നും അകത്തേക്ക് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഡിജെ ഹാളിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു....

അവസാനം അതിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയതും ഞാൻ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ നേരത്തെ കേട്ട സോങിന്റെ ബാക്കി ഹൈ ധുമ്മിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി... അതോടൊപ്പം തന്നെ പല കളർ ലൈസർ ലൈറ്റും റൂമിന് ചുറ്റിനുമുണ്ടായിരുന്നു.... 🎶Drunk in a Shaappu Tripping in Poonthoppu Vibing with a Thengu Chilling with a Chunku In a Shaappu Kallu and Curry, "On The House" Vibing with a Naattu Paambu Tripping on a Kottu Paattu🎶 ടീ ഷർട്ടും ത്രീഫോർത്ത് പാന്റ്സും അതിന്റെ കൂടെ ചെവിയിൽ ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് റോഷനും കൂടെ ഐഷുവും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ രണ്ടിനേയും നോക്കി നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് റോഷൻ എന്നെ കണ്ടത്... അതോണ്ട് ഞാൻ ഡിജെ ബോക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് സോങ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ ലൈസറും ഓഫ് ചെയ്ത് നോർമൽ സ്വിച്ചിട്ട് റോഷന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.... "ഡാൻസൊക്കെ മതിയാക്കി ഡ്രെസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു വാ..ഒരാവിശ്യത്തിന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്... സോ വേഗം റെഡിയായി വാ..." അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഐഷുനെയും കൊണ്ട് ഡിജെ ഹാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.... ഡൗണ് ഫ്ലോറിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ വില്ലയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡസ്റ്ററിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ ഐറയും റോഷനും ഒപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാറിൽ വന്നിരുന്നു... 🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸💜🌸 【റോഷൻ】

ഓഫീസിലെ എന്തൊക്കെയോ ചില ആവിശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെയും അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടിയത്... അവർ എങ്ങോട്ടോ പോകാനുള്ള പുറപ്പാടാണ്... ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ഐറ ഇശുനോട് അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതാ... അവർ ഇടക്ക് എന്നെയിട്ട് ആക്കുന്നുമുണ്ട്... സിംഗിൾ പസങ്കേ എന്നും പറഞ്ഞ്... അതിനൊരു മറുപടിയായി 'പ്രണയം ദുഃഖമാണുണ്ണി വായിനോട്ടം is സുഖപ്രദം' എന്നൊരു ഡയലോഗും കാച്ചി കൊണ്ട് ഞാൻ സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് പബ്‌ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.... മുഴുവൻ ഫോക്കസും ഫോണിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഒരാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പെട്ടന്ന് ആരോ എന്റെ കയ്യിനൊരു തട്ട് തന്നതും അന്നേരം ദേഷ്യം ഏത് വഴിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ആരാണെന്നോ നോക്കാതെ അയാൾക്ക്‌ നേരെ ഞാൻ കുരച്ചു ചാടാൻ നിന്നതും പെട്ടന്ന് അയാളെ മുഖം കണ്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റക്കായി കൊണ്ട് പതിയെ മൊഴിഞ്ഞു.... "ആലിയ...." ....... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...