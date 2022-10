QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 86

രചന: Devil Quinn

"Can I hug you...??" "Noo...." എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ ഒരു സംശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് ഒരടി വെക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കിനും ഞാൻ അവളെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ട് അവളെ കണ്ണിലേക്ക് രൂക്ഷമായി നോട്ടമെറിഞ്ഞു... "Will you take permission for that...stupid...hug me tightly..." എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട താമസം അവളെന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി നിന്ന് അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് ടൈറ്റായി ഹഗ്ഗ് ചെയ്തു... "Can I kiss you...??!" കുറച്ചു നേരത്തെ ടൈറ്റ് ഹഗ്ഗിന് ശേഷം പതിയെ അവൾ എന്നിൽ നിന്നു വിട്ടു മാറി പതിയെ മുഖം പൊക്കിയിട്ട് ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവളെ വിടാതെ നോക്കി നിന്നു... വെറുതെ പട്ടി ഷോ കാണിക്കാണ് അവൾ... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാടി എന്ന് മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു ഊറി ചിരിച്ച് അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് എൻ്റെയടുത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തി... "ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ...നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ തരില്ലേ...സോ സേട്ടന്റെ സേച്ചി എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ഹോട്ട് കിസ്സ് തന്നേ...

കുറെ നേരമായി നിന്റെ ചുണ്ട് കിടന്ന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്...അതിപ്പോ ഞാൻ മാറ്റി തരാം...." 🌸💜🌸 എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനൊരു അന്താളിപ്പോടെ അവനെ നോക്കി...അവനെ വെറുതെ ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഹഗ്ഗിന്റെ പോലെ കിസ്സും ചോദിച്ചത്... ഇതിപ്പോ അവൻ എനിക്കിട്ട് താങ്ങുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ... "ഞാൻ നിന്നോട് വെറുതെ കിസ്സ് ചോദിച്ചതല്ലേ...അതിനൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാണം വരില്ലേ ഇശുച്ചാ...." അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തടി തപ്പാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത നാണം മുഖത്തു ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചതും ഓണ് ദി സ്പോട്ടിൽ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ ശൗൽഡറിൽ പിടി മുറുക്കി എന്നെ അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിർത്തി... ഇതെന്താ ബൂംബറാങോ പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ... "നിന്റെ ഡോഗ് ഷോ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു..." എന്നെയൊന്ന് അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ചടച്ച മട്ടൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ അവൻക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സൈറ്റടിയും പാസ്സാക്കി...

"എന്റെ ഉമ്മച്ചൻ മനസ്സിലായി ല്ലേ എന്റെ ഡോഗ് ഷോ...അല്ലേലും ഭാര്യന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കുന്നവനാ നല്ല ഭർത്താവ്...." "അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലതും ഞാൻ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ..." എന്നവൻ ഒരർത്ഥം വെച്ച രീതിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ങേ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ചുണ്ടിലൊരു കള്ളച്ചിരി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ ചെവിക്കരികിൽ അവന്റെ മുഖം അടിപ്പിച്ചു വന്നതും അവന്റെ നിശ്വാസം കാതിൽ ഇക്കിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കഴുതൊന്ന് ചുളുക്കി എന്നോട് മുട്ടി നിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു... അത് ശ്രദ്ധിച്ച അവൻ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ചെവിക്കരികിൽ വന്ന് എന്തോ പറയാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പിറകിൽ നിന്ന് റോഷന്റെ വിളികേട്ടത്..... അവന്റെ വിളി കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ ഉമ്മച്ചനെ പിറകിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയതും അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ കവിളിൽ കുത്തി പിടിച്ച് അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു വിട്ടു നിന്നു... "ഇതുപോലെ ജാഡ കാട്ടാതെ എനിക്കും ഒന്ന് തന്നെ..." അവൻ കിസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു... "അവിടെ ആളുകളൊക്കെയുണ്ട്..അവർ കണ്ടാൽ അയ്യേ മോശം മോശം..." "അത്രമാത്രം മോശമൊന്നുമല്ല...

നീ എനിക്കല്ലേ കിസ്സ് തരുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടവന്മാർക്ക് ഒന്നുമല്ലല്ലോ... സോ ജാഡ കാട്ടാതെ പെട്ടന്ന് തരാൻ നോക്ക്..." "ഓഹോ എന്നാ കേട്ടോ... മിസിസ് ഇഷാൻ മാലിക്കിന് ജാടയാണ്...കൊടും ജാഡ... അതോണ്ട് എന്റെ അടുത്തു നിന്ന് കിസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട...." "നിനക്ക് തരാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നോണ്ട്... അതിന് നിന്റെ പെർമിഷനൊന്നും വേണ്ട... കേട്ടോടി ജാഡ Jeza Aira...." ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി ഇതും പറഞ്ഞ് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി അവന്റെ ചുണ്ട് ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് വിട്ടു നിന്നു... "ഇനിയും ജാഡ കാട്ടി നിക്കാതെ വരാൻ നോക്ക്...." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് മുന്നിൽ നടന്നപ്പോ അവന്റെ റൈഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാനും അവനെ പുച്ഛിച്ചു അവന്റെ പിറകിലൂടെ നടന്നു.... ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് ദ്വീപിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ രണ്ടു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്..എന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഉമ്മച്ചൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദ്വീപിനെ ആകമാനം നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് അടിയിലേക്കുള്ള രണ്ടു സ്റ്റെപ്പിനെ ഒന്ന് നോക്കി.... അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും എന്നു പറയുന്ന പോലെ അടി തെറ്റിയാൽ ഞാനും കടലിലേക്ക് ഓസിക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്റ്റപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കൈ നീണ്ടു വന്നത്...

ആ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി ഞാനാ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ നമ്മളെ പുന്നാര ഉമ്മച്ചൻ അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് തല കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു 'പിടിച്ചോ' എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് നീട്ടി പിടിച്ച അവന്റെ വലതു കൈയിലേക്ക് എന്റെ ഇടതു കൈ വെച്ചു കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദ്വീപിലുള്ള മണലിലേക്ക് ചവിട്ടി..... കടലിന്റെ നടുവിലുള്ള ദ്വീപ് പോലെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്തു വന്ന് നിന്നിട്ട് മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് പോലെ... രാത്രിയായതിനാൽ ദ്വീപിന്റെ ചുറ്റിനും ഒട്ടും തന്നെ വീതിയില്ലാത്ത ബ്ലാക്ക്‌ വലിയ സ്റ്റാൻഡിൽ പല ഡിം ലൈറ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു.... കുറച്ചു പേർ കൂട്ടം കൂടി ദ്വീപിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച് മണലിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ കുറച്ചു ആളുകളുടെ നടുവിലായി ഒരു ഗിറ്റാറും പിടിച്ച് ഒരാളും ബാക്കിയുള്ളവർ അയാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു നിന്നു.....

അന്നേരം തന്നെ അയാൾ ഗിറ്റാർ പിടിച്ച് സോങ്ങ് പാടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.... 🎶Goramaana Maranam Ondru Uyirai Kondu Ponathae Thuyaramaana Kanavu Indru Karaiyil Veezhnthu Ponathae Isaiyum Ponathey Thimirum Ponathu Thanimai Theeyilae Vaadinaen Nizhalum Ponathu Nijamum Ponathu Enakul Enaiyae Thedinaen Kanave Kanave Kalaivathaeno Karangal Ranamaai Karaivathaeno Ninaive Ninaive Araivathaeno Enathu Ulagam Udaivathaeno🎶 പാട്ടിന്റെ കൂടെ ഞാനും മുഴുകി പോയി കൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവനും സിദ്ധുവും കുറച്ചകലെ ആയിട്ട് ഏതോ മൂന്ന് ചെക്കന്മാരോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നിക്കുന്നത് കണ്ടു... അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ഇശു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവരെ തന്നെ നോക്കി നിന്നതും അതിലൊരുത്തൻ പോക്കെറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്ത് ഇശുൻ നേരെ പൊക്കി പിടിച്ച് ഒരു സെൽഫി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു.... വല്യ ബിസിനസ്സ് മാൻ ഒക്കെയല്ലേ അതോണ്ടായിരിക്കും സെൽഫിയൊക്കെ.... ഞാൻ പിന്നെ അവനെ നോക്കാൻ നിക്കാതെ മുന്നിൽ നല്ല അസ്സലായി തമിഴ് സോങ് പാടുന്നവരെ നോക്കി നിന്നു.... 🎶Kangal Rendum Neerilae Meenai Pola Vaazhuthae Kadavulum Pen Ithayamum Irukkuthaa Ada Illaiyaa Ohh Naanum Ingey Valiyile Neeiyum Ango Sirippilae Kaatril Engum Thedinaen Paesi Poana Vaarathaiyai Ithu Nyayamaa Manam Thaanguma En Aasaigal Athu Paavama Kanave Kanave Karangal Ranamaai Nenaive Nenavie Araivathaeno Enathu Ulagam Udaivathaen🎶

കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ റോഷൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവര് പാടുന്നതും കേട്ട് നിന്നതും ഞാൻ അവനെ തോണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചതും അവൻ കുറച്ചു മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പാട്ടിലേക്ക്‌ തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി... റോഷൻ കാണിച്ചു തന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇശു കടലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കൈ രണ്ടും പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് പക്കാ ആറ്റിറ്റ്യൂട് ലുക്കിൽ അതിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... മണലിലൂടെ ചെറു തണുപ്പുള്ള കുളിർ കാറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും കടലിലെ നീല വെള്ളം തിരമാല പോലെ കടലിലേക്ക് വന്ന് അത് വന്നപോലെ പതിയെ പതിയെ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകി പോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് കടലിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... "ഇശുച്ചാ,,, " അവന്റെ കയ്യിനോട് ചാരി കിടന്ന് ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലയിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് അവനെ പതിയെ വിളിച്ചതും പെട്ടന്ന് ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് മേലിലൂടെ അടിച്ചു വീശി...അതു കാരണം മേലിലൂടെ കയറി പോയ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇശുന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു..

"ഇശുച്ചാ,,,," "എന്താടി..." "എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നെ...??!" "ഞാൻ നിന്നേയും ആലോചിച്ച് നിക്കായിരുന്നു...." പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കയ്യെടുത്ത് എന്റെ അരയിലൂടെ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് പോയി അരയിൽ ഞെക്കി കൊണ്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുഖം ചുളുക്കിയിട്ട് എന്റെ അരയിൽ വെച്ച അവന്റെ കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവൻക്ക് മുഖാമുഖം നിന്നു... "അതിനു മാത്രം എന്താണാവോ എന്നെ കുറിച്ചാലോജിച്ചേ....??!" പുരികം രണ്ടും പൊക്കി കളിച്ചോണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ അവനോട് ചേർത്തു നിർത്തി .... "നിനക്കെങ്ങനയാ ഇത്ര സൗന്ദര്യം കിട്ടിയതെന്ന് ആലോജിക്കുവാ... അതും കൃത്യം എന്റെ നെഞ്ചത്തോട് തന്നെ നീ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ... ദിവസം കൂടുന്തോറും നീ ഭംഗി കൂടി വരുവാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ..." "അതെന്താണെന്നറിയോ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഉമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇത്ര ഭംഗി..." എന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞതും അവൻ ഓഹോ എന്നൊരു മട്ടിൽ നീട്ടി മൂളിയിട്ട് എന്റെ മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു....

അത് കണ്ട് ഞാൻ അവൻക്ക് നേരെ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മനിച്ചു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയതും അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു വന്നു... "ഇശുച്ചാ,,, ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്..." ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള കടൽ തീരത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലായി കൊണ്ട് കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളറായ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഊഞ്ഞാലയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ ഇശുനെ ഞാൻ നിർത്താതെ തോണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അവൻ എന്നിൽ നിന്നും നോട്ടം തെറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്നേയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു... "എന്തു ഭംഗിയല്ലേ കടൽ തീർത്ത് ഈ ഊഞ്ഞാല കാണാൻ ..." "നീ ഇരിക്ക്... ഞാൻ നിന്നെ ആട്ടി തരാം..." ഊഞ്ഞാലയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഞാനതിനെ നോക്കി പറഞ്ഞതിന് ഇശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇശുനെ നോക്കി വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തു... "അതൊന്നും വേണ്ട...നീ ആട്ടുമ്പോ ഞാൻ ചിലപ്പോ ആ കടലിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയാലോ..." എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട താമസം അവൻ എന്നെ പിടിച്ച് ആ ഊഞ്ഞാലിൽ കൊണ്ടെന്നു ഇരുത്തി... "ഇനി നീ മിണ്ടാൻ പാടില്ല... പിടിച്ചിരുന്നോ...." ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് നിലത്തേക്കാണ്...

ഈ ഊഞ്ഞാല കടൽ തീരത്ത് ആയതോണ്ട് തന്നെ കരയിലേക്ക് വരുന്ന തിരമാല ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കാലിൽ തട്ടി തെറിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്...അതിനാൽ എന്റെ കാൽ മണലിൽ തായ്ന്ന് പോകുന്നതറിഞ്ഞതും ഞാൻ കാൽ കുറച്ചു ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഡ്രെസ്സ് കുറച്ചു കയറ്റി വെച്ചു.... അപ്പൊ ഉമ്മച്ചനും അവന്റെ പാന്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന തിരമാല കടലിലേക്ക് തന്നെ പതിയെ ഒഴുകി പോവുന്നതിന്റെ കൂടെ അവനും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... ഊഞ്ഞാലിൽ തട്ടി തടഞ്ഞ് വെള്ളം കടലിലേക്ക് തന്നെ പോയതും അവൻ എന്റെയടുത്ത് എത്തിയ ഉടനെ ഊഞ്ഞാലയുടെ കമ്പി പോലെയുള്ള പിടിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയതും പെട്ടന്ന് എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ച പേടിയിൽ ഞാനെന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഇശുനെ ദയനീയമായി നോക്കിയപ്പോ അവൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് തന്നു..... അതിൽ കോണ്ഫിഡൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒരുലോഡ് തവണ ഗോടെ എന്നു വിളിച്ച് കണ്ണിറുക്കി പിടിച്ചു...

അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് മുന്നിലേക്ക് ആട്ടിയതും പെട്ടന്ന് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കാളലങ് പോയി... എന്നാലും ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കാതെ പിടിച്ചിരുന്നു... പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തണുത്ത കാറ്റ് മേലിലേക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി... അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് നിലാവത്ത് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന തേങ്ങാ പൂള് പോലെ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെയാണ്.... അത് എപ്പോഴത്തേയും പോലെ ശോഭിച്ചു നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ച് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കടൽ തീരത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടായിട്ട് കടലിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി.. കടലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കായി പിറകിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ എന്റെ കാൽ ചെറുതായി വെള്ളത്തിൽ തട്ടുന്നുണ്ട്... അത് തട്ടുമ്പോ തന്നെ കാലിന്റെ ഉള്ളം ഇക്കിളി എടുത്തതും ഞാൻ കാൽ ചെറുങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് എന്റെ രണ്ടു സൈഡിലുമുള്ള കമ്പിയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിരുന്നു.... ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആട്ടി കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ കടലമ്മക്ക് എന്നോട് വല്ല മുഹബത്തും കാതലും പ്രേമവും ലവ്വും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്നെ അങ് കൊണ്ടു പോവും... അപ്പൊ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ പെണ്ണുണ്ടാവില്ലല്ലോ....

അതോണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇശുനോട് മതി എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഊഞ്ഞാലയുടെ ആട്ടം നിർത്താനും വേണ്ടി മണലിൽ രണ്ടു കാലും ഇറുക്കി പിടിച്ചു... അപ്പൊ തന്നെ ഊഞ്ഞാലയുടെ ആട്ടം നിന്നതും എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തോന്നത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയിൽ തല വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തൊട്ടുമുൻപിലുള്ള കടലിൽ നിന്ന് ആർത്തിരമ്പി നിലാവിന്റെ ശോഭയിൽ തിളങ്ങി വരുന്ന തിരമാലയെ നോക്കി ഇരുന്നു.... തിരമാല വരുമ്പോ കാലിന്റെ അടിയിലൂടെ അത് കരയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതും അതേപോലെ താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതുമെല്ലാം നോക്കി ഇരുക്കുമ്പോഴാ ഒരു കരസ്പർശം എന്റെ തോളത്തു വന്നു പതിഞ്ഞത്... അതെന്റെ സ്വീറ്റ് ഭർത്തുവിന്റെ ആണെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് അതികം ഊഞ്ഞാലിൽ വാട്ടം പിടിച്ചിരിക്കാതെ കരയിലേക്ക് വന്ന തിരിച്ചു കടലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്ന പതയുള്ള കടൽവെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി ഇശുന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... "Aww...it's awesome feel ഇശുച്ചാ...." 🌸💜🌸

ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ പൂർണ നിലാവിനെ പോലെ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവളെന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... "വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്... നീ വാ.." അവളുടെ ഉള്ളം കൈയോട് എന്റെ കൈ കോർത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാനും അവളും മണൽ തരികളിലൂടെ നടന്നിട്ട് കുറച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്നു.... കുറച്ചു നേരത്തെ നടത്തതിന് ശേഷം ഞാനുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തു എത്തിയതും ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് അവളോട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു... അപ്പൊ അവൾ ചെറു സംശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്നെ നോക്കി വാ പൊത്തി പിടിച്ചു... "ഇശുച്ചാ,,, ഇത്....??" .... (തുടരും)....

