QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 87

രചന: Devil Quinn

കുറച്ചു നേരത്തെ നടത്തതിന് ശേഷം ഞാനുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തു എത്തിയതും ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് അവളോട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു... അപ്പൊ അവൾ ചെറു സംശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്നെ നോക്കി വാ പൊത്തി പിടിച്ചു... "ഇശുച്ചാ,,, ഇത്....??" "Yes,,,നീ ഒരു തവണയെങ്കിലും കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒന്ന്...Hot Air Baloon" ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലായി കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിനെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഐറ ഇപ്പോഴും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് ഒരത്ഭുദത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കാണ്.... ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മൈൻലി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ കയറാനും ഈ സീ ഹെവന്റെ ടോട്ടലി ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കാനുമാണ്.... ഇതുവരെയായിട്ടും ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ നിക്കുന്ന ഐറയെ കൂട്ടി ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നിട്ട് ഒരു വലിയ hot air baloon ന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കൊട്ട ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അവളെ കയറ്റിയിട്ട് ഞാനും അതിലേക്ക് കയറി നിന്നു..... "Heyy ,,,cute couples..." ഞാനും ഐറയും അതിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ അത് പതിയെ പതിയെ ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി...

അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കെ പെട്ടന്ന് ഇതും വിളിച്ചു കൂവി കൊണ്ട് റോഷൻ വേറൊരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്..... 💜🌸💜 ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ hot air baloon നെ കണ്ട് വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്... ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതിൽ കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്...പക്ഷെ അതെന്റെ ഉമ്മച്ചന്റെ കൂടെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല... ഞാനും അവനും അതിലേക്ക് കയറി അത് പതിയെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോഴാ സൈഡിൽ നിന്ന് റോഷന്റെ വിളി... അവൻ വേറെ ആരേയും കിട്ടാത്തതു കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മദാമ്മമാരെ കൂടെ കൂടിയത്....അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൈ വീശി തന്നിട്ട് മദാമ്മമാരുടെ കൂടെ സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടു.... നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടെ sea heaven മൊത്തമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കൊട്ട പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ കൈവര പോലെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കൈവരയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു... ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കടലിന്റെ ഒത്ത നടുവിലാണ്..

എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫീലിംഗ്‌സ് കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അരിച്ചു കയറുന്നതിനോടൊപ്പം തണുത്ത കാറ്റും മേലിലേക്ക് അടിച്ചു വീശിയപ്പോ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ്‌സ് കാരണം ഞാൻ ഇശുന്റെ കയ്യിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു .... "Do you want to kiss me ... ??!" നേരത്തെ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അവൻ എനിക്കിട്ട് കൊട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പതിയെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസ്സാക്കി കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് പടച്ചോനാണേ സത്യം എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോകുന്ന പോലെ തോന്നിയെനിക്ക്.... "Tightly hug and kiss me..." അവനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിക്കുന്ന നേരം അവനിങ്ങനെ പറയേണ്ട താമസം ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി നിന്നിട്ട് കാൽ ഏന്തിച്ച് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ സാക്ഷിയാക്കി അവന്റെ അധരത്തോട് എന്റെ അധരം കോർത്തു വെച്ചു.... ഹോട്ട് എയർ ബലൂണ് ഉയരത്തിൽ പൊന്തുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മേലിലേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ തണുപ്പ് അടിച്ചു കയറുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് അവന്റെ അധരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ നുകർന്നു... അപ്പോഴേക്കും അവനെന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് പിറകിൽ ലോക്കിട്ട്‌ വെച്ചിരുന്നു...

സമയം അതിന്റെ വഴിക്കങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എനിക്ക് കിതപ്പ് വന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതും ഞാൻ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പതിയെ വിട്ട് മാറാൻ നിന്നെങ്കിലും ഇശു അതിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ അവനിലേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ അധരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി... ഫ്രഞ്ച് വഴി അമേരിക്കയിലൂടെ കിസ്സിങ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവന്റെ മുടിയിൽ എന്റെ കൈകൾ കോർത്തു വെച്ചപ്പോ തന്നെ അവനെന്നെ കൊട്ടയുടെ കൈവരയിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് കീഴ്ചുണ്ടുകൾ ആവോളം തേൻ നുകർന്നു... അതിന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഇരു കൈകളും എന്റെ ടോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു കളിച്ചതും ഞാൻ കാൽവിരലുകൾ നിലത്തു ഇറുക്കി പിടിച്ച് പതിയെ കണ്ണുകടച്ചു... ദീർഘനേരത്തെ ആവേശത്തോടെയുള്ള ചുംബനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കിതപ്പോടെ അവനെന്നിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതും ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റായ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു... എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പിടിച്ചു വെച്ച ശ്വാസമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ചെറു കിതപ്പ് മാറുന്നത് വരെ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി നിന്നു.... "ഐറാ...." "മ്മ്..." അവനിൽ നിന്ന് മുഖം പൊക്കാതെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് മൂളി കൊടുത്തത് കേട്ട് അവൻ തലയിലൂടെ പതിയെ തലോടി കൊണ്ട് മുടിയിൽ പതിയെ ചുംബിച്ചു.... "ഡി..." "ഹാ..." "നമ്മളിവിടെ ചുംബന മത്സരം നടത്തിയത് അവർ കണ്ടു..."

"അതിനിപ്പോ എന്താ... whatt...?? പെട്ടന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന് കൂളായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകെ പെട്ടന്ന് സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് what എന്ന് അലറി കൂവി ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ മറു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് കേട്ടത്.... നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ പരിസരം മറന്ന് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് 'ഇതിനുമാത്രം ചിരിക്കാൻ എന്താ' എന്ന ഭാവേന അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവനെന്റെ എസ്പ്രെഷൻ മനസ്സിലായ വണ്ണം ചിരി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നെ നോക്കി... "ഹൂ... എന്ത് ഓഞ്ഞ എസ്പ്രെഷനാണ് ഐറ നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായത്...നമ്മളെ കിസ്സിങ് സീൻ ലൈവായി കണ്ടത് വേറെ ആരുമല്ല നീ എപ്പോഴും തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ സ്വന്തം ചന്ദ്രനാണ് ..." ഓ ഞഞ്ഞായി...അവനെന്റെ what എന്നു വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോഴുള്ള എസ്പ്രെഷൻ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ചിരിച്ചേ...ഹും ...അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കിസ്സ് ആരൊക്കെയോ കണ്ടു എന്നു ഓൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനങ് പേടിച്ചു പോയി... വേറൊന്നിനും അല്ല നാണം മാനവും ഇല്ലാത്ത പബ്ലിക് കിസ്സും നടത്തുന്ന കപ്പിൾസ് ആണല്ലോ ഞങ്ങളെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ...ഛെ നാണക്കേട്... "You are not my girlfriend... You are my wife... സോ ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കേണ്ട..." ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്ത കാര്യം മാനത്ത് കണ്ടപ്പോലെയുള്ള അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് സത്യത്തിൽ എന്റെ ദേഹമാസകലം ഒരു കുളിര് കയറി പോയി...അതവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞു നിന്നത് കൊണ്ടാവാം...

അവന്റെ ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെവിയിൽ അലയടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ട് അവനെ ഇറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... "നിനക്കറിയോ ഇശുച്ചാ,,,,നീ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത്...അന്ന് ഞാനാ ആക്‌സിഡന്റിൽ...." എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോകെ പെട്ടന്ന് ഇശു എന്റെ വാ അടച്ചു വെച്ച് വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടിയതും ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു.... 🌸💜🌸 അവൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ഒരു ചിത്രം കണക്കെ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്മുന്നിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു പോയതും ഞാൻ അവളുടെ വാ പൊത്തി പിടിച്ച് വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി.... എന്തുകൊണ്ടോ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും മൈൻഡിലേക്ക് കുത്തി വരുന്ന പോലെ... അതോണ്ട് ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചു കുറച്ചു നേരം കൈവരയിൽ ചാരി നിന്നിട്ട് മൈൻഡ് ഒന്ന് കൂളാക്കികൊണ്ട് നിക്കുമ്പോഴാ ഐറ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ഇശുച്ചാ എന്നു വിളിച്ചത്.... അത് കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പതിയെ ചുംബിച്ചു...

അപ്പോഴേക്കിനും hot air balloon തിരിച്ച് ദ്വീപിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തതും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ റോഷൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നതും ഞാൻ അവരോട് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെനിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർമിച്ച ഒരു വലിയ ഷോർട്ട് കട്ട് പാലം കടന്നു റോഡിലേക്ക് പോയി... അവിടുന്ന് കുറച്ചു മുന്നോട്ട് നടന്ന് കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു എത്തിയതും ഞാൻ കാറിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ ബാക്കി രണ്ടാളും കയറിയിരുന്നു.... 🌸💜🌸 Sea heaven നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാനും റോഷനും ചുളുവിൽ റോഡിന്റെ അരികിലുള്ള പെട്ടി കടയിൽ നിന്ന് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും പൈനാപ്പിളും വാങ്ങിയതോണ്ട് വില്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് പുറത്തു നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്ന നല്ല അസ്സൽ കാറ്റിനേയും കൂട്ടു പിടിച്ച് തീറ്റ മത്സരമായിരുന്നു എന്റേയും റോഷന്റേയും പണി....ഇടക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മച്ചന്റെ വായയിലേക്ക് തിരുകി കൊടുകുന്നുമുണ്ട്... നീണ്ട കുത്തിയിരിപ്പിനൊടുവിൽ വില്ലയുടെ പടുകൂറ്റൻ ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വില്ലയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കാർ നിർത്തിയതും മടിയിലുള്ള ഉപ്പിലിട്ടതിന്റെ കവറെല്ലാം കൈയിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡോർ വലിച്ചടച്ച് കൈയിലുള്ള വേസ്റ്റ് കവർ സൈഡിലുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് മുന്നിൽ പോകുന്ന ഉമ്മച്ചന്റെ കൂടെ വില്ലയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു....

ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് സ്റ്റയർ കയറി ഗെസ്റ്റ് ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടി സോഫയിൽ ഇരുന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു.... രാത്രി പതിനൊന്നു മണിയായിട്ടു പോലും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് sea heaven മൊത്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു...അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം... അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആമി എന്റെ തുടയിൽ നുള്ളി കൊണ്ട് 'ആ റോഷന്റെ പകരം എന്നെ കൊണ്ടു പോകാമായിരുന്നു' എന്ന് പരിഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയത് സോഫയുടെ പിടിയിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കുത്തി കളിക്കുന്ന റോഷനെയാണ്.... 'അവനിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻക്ക് അവന്റെ ആലിയ ഭട്ടിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ' എന്ന് ഞാൻ റോഷനെ നോക്കി മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ആമിക്ക്‌ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് 'നിന്നെ പിന്നൊരിക്കെ കൊണ്ടു പോകാമെന്ന്' പറഞ്ഞ് ബാക്കി ഉള്ളവരോട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.... "ഐറു,,, ഉമ്മൂമാക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ...കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ...??!" റോഷന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മി എന്നോടിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തു... "ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല...

എന്നാലും കുറച്ചു ക്ഷീണമുണ്ട്... അല്ല മാമി,,, ഫാബി എവിടെ...??!" ഉമ്മിക്ക്‌ മറുപടി കൊടുത്തു പോകെയാണ് ഞാൻ ചുറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചത്...ഫാബി ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും ഗെസ്റ്റ് ഹാളിലുണ്ട്...അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മാമിനോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അതിനുള്ള മറുപടി തന്നത് കയ്യിൽ മരുന്നുമായി വരുന്ന ആമിയുടെ ഉമ്മിയായ റാഷിത്തയായിരുന്നു... "അവൾ ലാപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്...കോളേജിലെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും..." കയ്യിലുള്ള മരുന്ന് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മൂമാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് റാഷിത്ത ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാനൊന്ന് മൂളി കൊടുത്തു.... "ലാമി,,, നിനക്കിപ്പോ നാലു മാസം ആയില്ലേ... ഇനിയെന്നാ ചെക്കപ്പ്...??!" "പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്...." മാമി ചോദിച്ചതിന് ലാമിത്ത ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നോക്കിയത് കണ്ട് ഞാൻ എന്താ എന്ന മട്ടിൽ ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചപ്പോ മൂപ്പത്തി എനിക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു തന്നിട്ട് 'അടുത്തത് നീയാ' എന്ന് എനിക്ക് മാത്രം കാണ്കെ ചുണ്ടനക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ അതിനൊന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു ഞാനല്ല അടുത്തത് എന്നു പറഞ്ഞ് ദീദിനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോ ലാമിത്ത ചിരിച്ചോണ്ട് ദീദിനെ നോക്കിയതും ദീദി ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അച്ചടിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ മുഖത്ത് മിന്നി മറയുന്ന ഭാവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി...

അത് കണ്ട് ഞാനും ലാമിത്തയും ഒപ്പം പൊട്ടി ചിരിച്ചതും അത് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ തന്നെ അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനും ഇത്തയും ഓൻ ദി സ്പോട്ടിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് മുഖാമുഖം നോക്കിയിട്ട് ദീദിനെ നോക്കിയപ്പോ മൂപ്പത്തി ഞങ്ങളെ രണ്ടാളേയും കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി പേടിപ്പിക്കാണ്... അതിന് ഞാനും ഇത്തയും ദീദിക്ക് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ഉള്ളിൽ പൊട്ടി വരുന്ന ചിരി അടക്കി വെച്ച് ദീദിന്റെ ഭാഗത്തേക്കേ നോക്കാൻ നിക്കാതെ സൈഡിലേക്ക് തല ചെരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ മുകളിലെ ഞങ്ങളെ റൂമിന്റെ മുൻപിലുള്ള കൈവരയിൽ ചാരി നിന്ന് ആർക്കോ കാൾ ചെയ്യുന്നു... കണ്ണിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം പിറകിലേക്ക് കോതി വെച്ച് അവൻ എവിടേക്കോ നോട്ടം തെറ്റിച്ച് കാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ വായിനോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് അവൻ മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് സൈഡിലായി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോട്ടം കൊണ്ടു വന്നത്... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി മുന്നിലേക്ക് നോക്കി ഫ്ലോറിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടകണ്ണിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി.... അതോടു കൂടി എന്റെ വായിനോട്ടം അവസാനിച്ചതും ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഇരുക്കുമ്പോഴാ എല്ലാവരും സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടത്....

അതോണ്ട് തന്നെ ഞാനും സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടു സ്റ്റെപ്‌സ് കയറി റോഷന്റെ റൂമിനെ പാസ്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ പിറകിലൂടെ വന്ന റോഷൻ എന്നോട് അവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞത്... അതിപ്പോ എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിക്കേണ്ട താമസം അവൻ റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ബെഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ലാംബ് ടേബിളിന്റെ ഡ്രോയർ തുറന്ന് അതിൽ നിന്നും എന്തോ എടുത്തിട്ട് കൈ പിറകിലേക്ക് ആക്കിപിടിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു...... അവന്റെ സ്ലോ മോഷനിലുള്ള വരവ് കണ്ട് ഇതൊന്നൊന്നര വരവാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട താമസം അവനെന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് പിറകിലേക്ക് ആക്കി പിടിച്ച വലതു കൈ മുന്നിലേക്കാക്കി ഉയർത്തി പിടിച്ചു.... "എനിക്ക് നിന്റെ ആലിയ ഭട്ടിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി സെറ്റാക്കി പെവർ വന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങളെ പോലെ റൊമാന്റിക് കപ്പിൾസായിട്ട് ആർമാധിച്ചു നടക്കാൻ... സോ പ്ലീസ്.. ഈ സിംഗിൾ പസംഗിന്റെ രോദനം നീ കേൾക്കണം.... എനിക്ക് എന്റെ ആലിയനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ സെറ്റാക്കി തരണം.... അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് നിനക്ക് തരും...." ഇല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൻ നിന്ന് ഷോ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് പുറത്തു കാണിക്കാതെ കയ്യും കെട്ടി നിക്കുമ്പോഴാ ലാസ്റ്റവൻ കയ്യിലുള്ള ഡയറി മിൽക്ക് എനിക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്.... "അങ്ങനെയിപ്പോ എനിക്ക് നിന്റെ ഡയറി മിൽക്ക് വേണ്ടെങ്കിലോ...??!"

ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ രണ്ടു സൈഡിലേക്കും നോക്കി ആരും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... "Noo,,,Noo... അങ്ങനെ പറയരുത്... നീയിത് വേങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനിത് നിനക്ക് തരും... നീ എന്നെ കൈ വിടരുത് ....ഈ പാവത്തിനെ നീ കാണാതെ പോകരുത്...." എങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ച് കൊടുത്തു..... "ആരോ എന്നോട് പ്രണയം ദുഃഖമാണുണ്ണീ വായിനോട്ടം is സുഖപ്രദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ...ആ സിംഗിൾ പസംഗ് തന്നെയാണോ എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ...." "That's just for a രസം... അതൊക്കെ വിട്ടു കള... I'm ready to mingle,,, soooo...." അവന്റെ സോ നീട്ടി കൊണ്ടു പോകുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ 'നോക്കാം' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കളിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് വെച്ചു തന്നതും ഞാൻ അവന്റെ കോപ്രായമെല്ലാം കണ്ട് തലയാട്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോന്നു..... "ഐറുമ്മാ,,," റോഷന്റെ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും നടന്ന് ദീദിന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ തന്നെ കൃത്യം ഐഷുന്റെ വിളി കാതിൽ എത്തിയതും ഞാൻ പിറകിലേക്ക് രണ്ടടി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ റൂമിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കുറുമ്പത്തി ഐഷു എനിക്ക് ഇളിച്ചു തന്ന് റൂമിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് ചുളുവിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡയറി മിൽക്ക് തട്ടി പറിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ ഓടി....

അവളുടെ വളിച്ച നുണകുഴി കാണിച്ചുള്ള ഇളി കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം തോന്നിയതാ...അതോണ്ട് അവളെ കപട ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ നാവ് കടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അവൾ എന്നെ നോക്കി വീണ്ടും ഇളിച്ചു തന്നിട്ട് റൂമിലെ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആഷിക്കാൻ്റെ മടിയിൽ ചെന്നിരുന്നു.... അതവൾ എസ്ക്യാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇക്കാൻ്റെ അടുത്തു പോയി ഇരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉള്ളിലെ ചിരി കടിച്ച് പിടിച്ച് എന്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു.... റോഷന്റേയും ഐഷുന്റേയും കോപ്രായമൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചു ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ഇശു ബാത്രൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടതും ഞാനവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കയ്യിലുള്ള ഫോണ് ടേബിളിൽ വെച്ച് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി..... അങ്ങനെ ഒരു നീരാട്ടും കഴിഞ്ഞ് ടർക്കി വെച്ച് തല തുടച്ചു കൊണ്ട് ബാത്രൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ മിററിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോണ്ട് മുടി ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിന്നപ്പോഴാ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്... "ഇശുച്ചാ,,, നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറിയോ..??! അവന്റെ മുടിയെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോതി വെച്ചപ്പോ അവന്റെ സ്‌ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത മുടിയെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു

ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുടി ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാ... അത് കണ്ടിട്ട് കാലിനടിയിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം മുകളിലേക്ക് അരിച്ചു കയറിയതും ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ടർക്കി ബെഡിലേക്കിട്ട് മിററിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു... "നിന്നോടാ ചെക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ...??നിനക്കെന്താ ചെവി കേൾക്കത്തില്ലേ...??!" എന്ന് ഞാൻ അവനെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ അതും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഡ്രൈയർ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ നേർക്ക് നിന്ന് എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ച് പൊക്കിയിട്ട് മിററിന്റെ മുന്നിൽ കയറ്റിരുത്തി .... "എന്താ നിനക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടേ...??!" മിററിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന പഞ്ഞി ചെയർ സൈഡിൽ നിന്നും വലിച്ചു നീക്കി മിററിന്റെ തൊട്ടു മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കയറിയിരുന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ നോക്കാതെ അവന്റെ മുടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോതി മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ സ്‌ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത മുടിയിൽ പതിയെ വിരലോടിച്ചു....

"സത്യത്തിൽ നീ ഹിപ്പി സ്റ്റൈലായി ഹെയർ വളർത്താണോ... ??" എന്ന് ഞാൻ അവന്റെ മുടിയിലൂടെ തലോടി കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഒന്ന് കോട്ടി ചിരിച്ചു.... "നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന ദിവസം മുതൽ പിന്നങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഹെയറിനെ അതികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല...അതു കാരണം ഹെയർ കുറച്ചു വലുതായി അതോണ്ട് ഞാനത് സ്ട്രൈറ്റ്‌ ചെയ്തു... അല്ലാതെ ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വളർത്തിടൊന്നും ഇല്ല..." ഹാ,, അങ്ങനെ പറ... വെറുതെയല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നല്ല ലുക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്.... ആദ്യം ഹെയർ ഏകദേശം നീളമുണ്ടേലും ഇത്രക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു...അപ്പൊ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതെവിടുന്നാ പൊട്ടി മുളച്ചേയെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി...സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാ ഞാനവന്റെ ഹെയർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.... കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതു കൊണ്ടായിരിക്കും...അവൻ മുടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ മോഡൽ ചെയ്തു സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടി വളർന്നതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല...എന്തായാലും അവൻക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാൻഡ്സം ലുക്കും ഹോട്ട് ലൂക്കും ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കാരണം കൂടിയ പോലെ....അല്ലേലും അവനെന്റെ സ്വീറ്റ് ഉമ്മച്ചൻ തന്നെയാ...🙈 "ഹേയ്,,, എന്താണ് സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്കൊരു ദിവാസ്വപ്നം...."

അവന്റെ ലുക്കിന്‌ നൂറിൽ ഇരുനൂറ് മാർക്കിടുന്ന നേരത്ത് എന്നെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... "നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ആലോജിക്കുവായിരുന്നു..നീ ദിവസം കൂടുന്തോറും ഹാൻഡ്സം കൂടി വരുവാണോ എന്ന്..." ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ഞാനിത് ചോദിച്ച് അവന്റെ മുടിയിൽ കളിച്ചിരുന്നപ്പോ അവൻ എന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്ത് എന്നെ മിററിൽ നിന്ന് താഴെക്കിറക്കി ബെഡിൽ വന്നു കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ ചെയറിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ബെഡിൽ ചെന്നു കിടന്നു ..... അത് കണ്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും ടർക്കിയെടുത്ത് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ബെഡിൽ കയറി കിടക്കാൻ നേരമാണ് ലാംബ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കെറ്റിൽ കാലിയായി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്...അതോണ്ട് ഞാൻ ഇശുനോട് അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി... എന്നിട്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി ഹാളിലെത്തിയപ്പോഴാ ഫാബി മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ടിട്ട് ഇവളിത് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് എങ്ങോട്ടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ട് കയ്യിലുള്ള കെറ്റിൽ ഡൈനിങ് ഹാളിലെ ടേബിളിൽ വെച്ച് മെയിൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട്‌ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും പെട്ടന്ന് അവിടെയുള്ള കാര്യം കണ്ട് ഒരു അന്താളിപ്പോടെ ഞാൻ അവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു......... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...