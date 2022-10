QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 89

രചന: Devil Quinn

അത് കണ്ടിട്ടവൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് സ്ട്രൈറ്റായി കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചതും ആദ്യം തന്നെ ഐഷു ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് തുള്ളി ചാടി... "സത്യാണോ റോഷാ...??!" "Yeah... നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കളർ കൊണ്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും... ഹോളി ഡേ അങ് പൊളിച്ചടുക്കും..are u happy now..?!!" ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി അവനിത് വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും കാതടപ്പിക്കും വിധം yessss എന്നു നീട്ടി അങ് പറഞ്ഞു... "Anyway,,,നാളത്തെ ഹോളി സെലിബ്രേഷനു വേണ്ടി എല്ലാവരുടേയും പോലെ നമ്മളും വൈറ്റ് കോഡ് ഡ്രെസ്സ് ആയിരിക്കും... അതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ വൈകുന്നേരം പാർച്ചേസിംഗ് പോകുന്നു.. ഓക്കേ.." "ഡബ്ബിൽ ഓക്കേ..." എല്ലാരും കോറസ് പാടിയതും റോഷന് ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. "പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വില്ല മൊത്തം അറൈഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരും... അതിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും..." "ഇവിടെ ഞാനില്ലേ..ഞാൻ നോക്കിക്കോണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ...." എന്ന് ഉമ്മൂമ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മിയും ഉമ്മൂമാന്റെ കൂടെ കൂടി.. "ഞാനും ഇവിടെ നിന്നോണ്ടു,,നിങ്ങളെല്ലാം പോയി വാ..." ഉമ്മിയും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കി മുതിർന്നവരും ഇവിടെ നിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു...

ലാമിത്തയും ഈ വയറും വെച്ച് വരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മൂമ 'നിങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട്' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും അതിനൊന്ന് മൂളി കൊടുത്തു "ഐറയും,,സിനുത്തയും ബാക്കി കുട്ടികൾസും വന്നോട്ടെ... ഫാബി നീ ഇല്ലേ..." എന്നേയും ദീദിനേയും നോക്കി ഒടുവിൽ ഫാബിനേയും നോക്കി റോഷനിത് ചോദിച്ചപ്പോ നടുവിൽ കയറി ആമി കൈ പൊന്തിച്ചു "ഞാനും ഉണ്ട്... എന്നേയും കൊണ്ടു പോകണം..." "കുട്ടികളിൽ നിന്നേയും ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്...അതോണ്ട് മിണ്ടാതിരി... ഫാബി നീ ഉണ്ടോ..??!" ആമിയോട് ഇത് പറഞ്ഞ് റോഷൻ ഫാബിയെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ എല്ലാവരേയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി തന്നു "അതെന്താ നീ പോവാത്തെ,,, എല്ലാരും പോകുമ്പോ നീ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട..നീയും പൊയ്ക്കോ..." എന്ന് ഉമ്മൂമ കുറച്ചു ഗൗരവത്തിൽ ഫാബിയെ നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് ഉമ്മൂമാനെ പേടി ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും എതിർത്ത് പറയാൻ നിക്കാതെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഒന്ന് സമ്മതം മൂളി അതോടു കൂടെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും ഓരോ വഴിക്കായി പിരിഞ്ഞു പോയി ഇശു സോഫയിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റതും ഞാനും അവന്റെ കൂടെ എഴുനേറ്റ് സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലെത്തിയപ്പോ അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോണെടുത്ത് ബെഡിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പതിയെ അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു "ഇശുച്ചാ,,, ഈ ഫാബി എങ്ങനെയാ ആൾ...??!"

പെട്ടന്ന് ഞാൻ ഫാബിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ഫോണിൽ നിന്ന് തല പൊക്കിയിട്ട് പുരികം ചുളുക്കി എന്നെ നോക്കി "ഇപ്പൊ അവളെ ടോപിക് ഇടാൻ കാരണമെന്താ...??!" എന്നവൻ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവിടെയിരുന്ന് ബ്ബ ബ്ബ ബ്ബ അടിച്ചു... 'ഗോടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടെന്നു താ... അല്ലേൽ ഇന്നലെ നടന്നത് മൊത്തം ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവും' "അ,, അത്,,,അവൾ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാർ ഇല്ലല്ലോ...അതോണ്ട് ചോദിച്ചന്നേ ഒള്ളൂ.." എന്ന് ഞാൻ വായിൽ വന്നത് അപ്പടി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്ന് ഉറ്റു നോക്കി "സത്യായിട്ടും നീ അതു കാരണമാണോ എന്നോടത് ചോദിച്ചത്...!!" വല്ല കള്ളന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അണ്ണാക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു "ഹാ,,, എന്നോട് അവൾ നേരെ ചൊവ്വ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല...അതോണ്ട് വെറുതെ ചോദിച്ചു,, അത്രേയുള്ളൂ..." അവനെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി തന്ന് ഫോണിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി 🌸💜🌸 വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ പർച്ചേസിംഗിനു വേണ്ടി റെഡിയായി നിക്കുമ്പോഴാ ഐറ മിററിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പിറകിലുള്ള സിബ്ബ് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടത് അത് കണ്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ നിന്നു വാച്ച് എടുത്ത് കൈയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു

"ഇശുച്ചാ,,, ഇതൊന്ന് ഇട്ടു തന്നെ.. വല്ലാത്ത അവിലും കഞ്ഞി... കുറെ നേരമായി ഞാനിതിൽ പിടിച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്..." മിററിലൂടെ അവളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സിബ്ബിൽ നിന്നും കൈ എടുത്തതും ഞാൻ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നിലുള്ള മുടിയെല്ലാം അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു അപ്പൊ സിബ്ബിന്റെ ഇടയിലൂടെ അവളുടെ വെളുത്ത പുറം ഭാഗം കണ്ണിൽ ഉടക്കിയതും ഞാൻ അതിലേക്ക് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ട്രോൾ പോകുന്ന പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പെട്ടന്ന് കണ്ണെടുത്തിട്ട് തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞു "കണ്ട്രോൾ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ആ സിബ്ബ് ഒന്നിട്ടു താ ഉമ്മച്ചാ.." ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ആക്കലോടെ മിററിലൂടെ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുഖം പൊക്കി മിററിലൂടെ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് നിക്കുന്നത് കണ്ട് 'നിന്റെ ചിരി ഞാനിപ്പോ നിർത്തി തരാമെന്ന്' മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു അവളുടെ പുറം ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലേശം കുനിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവിടെ അമർത്തി ചുണ്ടമർത്തി പെട്ടന്നുണ്ടായ കിസ്സ് ആയോണ്ട് തന്നെ അവളൊന്ന് മേൽപ്പോട്ട് ശ്വാസം വലിച്ച് അവളുടെ ടോപ്പിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു

അതിൽ എനിക്കൊരു ആവേശം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അവളുടെ പുറത്തിലൂടെ ചുണ്ട് പായിപ്പിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ പതിയെ അവളുടെ സിബ്ബും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊടുത്തു ചുംബനം അവളുടെ കഴുത്തിൽ വന്ന് പതിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൾ പിറകിലേക്ക് കൈ കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ മുടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് കണ്ണ് അടച്ചതും ഞാൻ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ ആവശത്തോടെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി കുറച്ച നിമിഷത്തിന് ശേഷം പതിയെ എന്റെ മുടിയിൽ നിന്നും അവളെ കൈ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവളെ എന്റെ നേർക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി "നീ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ട്രോൾ കളഞ്ഞതാ.. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്കു രക്ഷയില്ല ഐറ.." 🌸💜🌸 എന്നവൻ കണ്ണിച്ചോര ഇല്ലാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ അവന്റെ കണ്ട്രോളിനെ കളിയാക്കാൻ കണ്ട നേരത്തെ പഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച കണ്ണ് പതിയെ തുറന്ന് അവനെ ദയനീയമായി നോക്കിയപ്പോ അവൻ തലയാട്ടി നോ എന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തിയതും ഓൻ ദി സ്പോട്ടിൽ എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അവന്റെ മുഖം പൂയ്ത്തിയതും ഒപ്പമായിരുന്നു ഒന്നിനും ഒരു ഇടം തരാതെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിലൂടെ ഓടി നടന്നപ്പോ അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്ത താടി കഴുത്തിലായി കുത്തുമ്പോ ഒരു ഇക്കിളി അനുഭവപ്പെട്ടതും ഞാൻ ഉമ്മച്ചന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടി മുറുക്കി നിന്നു "I want you deeply ...."

കഴുത്തിൽ നിന്നും ചുണ്ടെടുതിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി ചുണ്ടിന്റെ അടുത്തു വന്ന് തട്ടി തട്ടിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ വെച്ച് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളിലൂടെ തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് ഒരു മിസൈൽ അങ് പാഞ്ഞു പോയി..കണ്ട്രോൾ വിട്ട് പോയാലാണ് ഉമ്മച്ചൻ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് ഒക്കെ വരാ... പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല 'അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സിംഹ കുട്ടിയെ എഴുനേൽപ്പിച്ചപ്പോ നീയിത് ഓർക്കണമായിരുന്നു... അനുഭവിച്ചോ... അനുഭവിച്ചോ.. അവന്റെ ഡീപ്പ് കിസ്സിൽ വീണിട്ട് പിന്നെ നീയായിരിക്കും കണ്ട്രോൾ വിട്ട് അവനെ പീഡിപ്പിക്കുക...' എന്നെന്റെ ഉൾമനസ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉമ്മച്ചൻ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് കോർത്തു വെച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അവന്റെ ആവേശത്തോടെയുള്ള ചുംബനം കാരണം എന്റെയും കണ്ട്രോൾ പോകുമോ എന്നു ഭയന്ന് ഞാൻ പിറകിലേക്ക് തല വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതിലേറെ ആവേശത്തോടെ ഡീപ്പ് കിസ്സിൽ ആണ്ടു പോയതിനാൽ അവൻ കീഴ്ചുണ്ടുകളും മേൽചുണ്ടുകളും ആവോളം നുണഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അവന്റെ നാവുകൾ എന്റെ നാവുകളുമായി കെട്ടി പിണഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരുതരം കുളിര് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ നഖം ആയ്ന്നിറക്കിയിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകടച്ചു അന്നേരം തന്നെ അവനെന്റെ ചുണ്ടുകൾ വായക്കുള്ളിലേക്കാക്കി

ആവോളം നുണഞ്ഞതും എന്റെ കണ്ട്രോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോയതിനാൽ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ പതിയെ വേർപ്പെടുത്തി അത് കണ്ടിട്ടവൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ തിരിച്ചും ഞാനൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അവന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ കോർത്തു വെച്ചിട്ട് അവന്റെ അധരങ്ങളെ മുഴുവനായും സ്വന്തമാക്കി രണ്ടാളും ചുംബനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വേർപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കെ അവൻ എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ വലിച്ചു ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്നെടുത്തു.. അതിന്റെ കൂടെ അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ പിറകിലെ സിബ്ബിന്റെ കൊളുത്തിൽ പിടിയിട്ടതും പെട്ടന്ന് എവിടുന്നോ ബോധം വന്ന് ഞാൻ പതിയെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ വേർപ്പെടുത്തി..എന്നിട്ട് ഒന്ന് കിതച്ചിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ചെക്കൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കാണ്... "U lip are so sweett... ഒരു തവണ കൂടെ അത് സ്വീറ്റ് ആണോയെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ..!!" ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചു ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അവനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തു

"അങ്ങനെയിപ്പോ ഉറപ്പിക്കേണ്ട..മാറിക്കേ..മാറിക്കേ...ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തു നിന്നാൽ മതി..... അല്ലേൽ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് വരും.." അവന്റെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചു പിറകിലേക്ക് ഉന്തി മാറ്റി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്ത് ചിരിച്ചോണ്ട് 'ഇപ്പൊ ഇതു മതി വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചോണ്ട്'എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ള ഉമ്മച്ചൻ ഡോറും തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയതും ഞാൻ അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി നേരത്തെ നടന്ന കിസ്സിങ് സീനും ഓർത്തിട്ട് മിററിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് റെഡിയായി "ഐറുമ്മാ,,,ബാ പോകാം...." റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഐഷുട്ടി റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചതും ഞാൻ വണ് സെക്കന്റ് എന്നു പറഞ്ഞ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫോണെടുത്ത് അവളെയും കൂട്ടി ഡൗണ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി സ്റ്റയർ ഇറങ്ങുന്നിടെ ഇശു ഫോണിലൂടെ ആർക്കോ വിളിച്ച് എന്റെ നേർക്ക് നോക്കി ചുണ്ട് തടവിയതും ഞാൻ കണ്ണു തള്ളി കൊണ്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു അവന്റെ കോപ്രായം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി അവനെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചപ്പോ അവനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഫോണിലൂടെ ആരോടോ സംസാരിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ തല താഴ്ത്തി ചിരിച്ചോണ്ട് സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അപ്പൊ ഖാദർ അങ്കിളെ കാറിൽ ദീദിയും ഫാബിയും ബാക്കി കുട്ടികൾസും കയറി ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്...

അതോണ്ട് ഐഷുനെ കൂട്ടി ഇശുന്റെ ഡസ്റ്ററിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും റോഷനും ആമിയും ബാക്ക് സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഇശു കോൾ കട്ടാക്കി കൊണ്ട് ഫോണ് പോക്കറ്റിലേക്കിട്ട് ഡസ്റ്ററിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു... അങ്ങനെ മാളിൽ എത്തിയപ്പോ പാർക്കിങിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് നടന്നു... ഇശുച്ചനും റോഷനും മെൻസ് കളക്ഷനിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ വുമെൻസ് കളക്ഷനിലേക്ക് പോയി... അവിടുന്ന് ഉമ്മമാർകൊക്കെ വൈറ്റ് കളർ സാരി സെലക്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചു...അതിന്റെ കൂടെ ലാമിത്താക്ക് സൽവാറും എടുത്തു ആമിയപ്പോ ഹേങ്ങറിൽ തൂക്കി വെച്ചതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട്... അതിനിടയിൽ അവൾ ഫാബിനെ തോണ്ടി കൊണ്ട് ഏത് എടുക്കുമെന്ന് കൻഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു നിക്കുന്നുമുണ്ട്..ഫാബി ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും താൽപര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ നിൽക്കുവാണ്... എന്താരോ എന്തോ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ദീദിന്റെ കൂടെ ഓരോന്ന് നോക്കി നടന്നു..അപ്പോഴാണ് നാളെ കുറച്ചു വെറൈറ്റി ആക്കാനും വേണ്ടി മൈൻഡിലേക്ക് ലഹങ്ക വന്നത് "ദീദി,,, ഞാൻ നാളെ ലഹങ്ക ധരിച്ചാലോ..." "ഹാ,,, അത് പൊളിയായിരിക്കും.. നീ അതെടുത്തോ ഞാൻ സൽവാർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ...." ദീദി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഐഷുനേയും കൂട്ടി സൽവാർ കളക്ഷൻ നോക്കാൻ പോയതും ഞാൻ ലഹങ്കയും തപ്പി നടന്നു കുറച്ചു നേരത്തെ തപ്പി നടക്കലിന് ശേഷം വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ലഹങ്കയും എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടില്ല...

വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഹെവി വർക്ക് ഇഷ്ട്ടല്ല്യ... അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം... സിംപിൾ ലഹങ്ക തപ്പി നടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കാണുന്നുമില്ല... അതോണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ലഹങ്ക സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ദീദിന്റെ പോലെ സൽവാർ എടുത്താലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി നിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ മുന്നിലുള്ള ഷെൽഫിൽ കുറെ ലഹങ്ക ഒതുക്കത്തിൽ മടക്കി വെച്ചത് കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത്... അതോണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ട സെയിൽസ് ഗേളിനെ വിളിച്ചു മുകളിലുള്ള ഷെൽഫിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു.. "ദേ ,,,അതൊന്ന് എടുക്കോ..." എന്ന് ഞാൻ ഡ്രെസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പറഞ്ഞതും സെയിൽസ് ഗേൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലെഹങ്കയും വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് വൈറ്റ് ലഹങ്കയും എനിക്ക് മുന്നിൽ നിവർത്തി വെച്ചു തന്നു "ഐറാ,,, ലെഹങ്ക കിട്ടിയോ....??! മുന്നിലുള്ള ലഹങ്ക ആകമൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദീദി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മുഖം ചുളുക്കിയിട്ട് ദീദിനെ നോക്കി "ഇല്ല ദീദി,,, ഇത് മൂന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടായി...പക്ഷെ ഏത് എടുക്കുമെന്ന് കൻഫ്യൂഷൻ ആണ്..." മുന്നിലുള്ള ലഹങ്കയിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ദീദി എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു "നിന്റെ ഇശുനെ വിളിക്കാം ..അപ്പൊ കൻഫ്യൂഷൻ മാറും...

അവൻക്ക് നല്ല സെലക്ഷൻ ആണല്ലോ... അതോണ്ട് നീ നിന്റെ ഇശുനേയും കൂട്ടി ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ..." എന്നും പറഞ്ഞ് ദീദി സൈഡിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴുണ്ട് കൃത്യം ഇശു ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി വരുന്നു... അവൻ എല്ലായിടത്തും കണ്ണ് പായിപ്പിച്ച് ഒടുവിൽ അവന്റെ കണ്ണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വന്ന് നിന്നതും അവൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച വണ്ണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാപ്പിട്ട് കൊണ്ട് ദീദി ഒരു ചിരിയോടെ ഡ്രെസ്സ് തിരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതും ഞാൻ ദീദി പോകുന്നതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇശുനെ നോക്കി അപ്പൊ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് സ്പെക്‌സ് ഊരി ഷർട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ നിവർത്തി വെച്ച ലഹങ്കയിലേക്ക് ഒക്കെ നോക്കി "സിംപിൾ ലേഡിക്ക് ഇതാണ് മാച്ച്...സിംപിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും പക്കാ ന്യൂജെൻ മോഡൽ ...ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ വേറെ ലെവൽ തന്നെ.. സോ ഇതെടുത്തോ...." എന്റെ ആവശ്യം പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളതിൽ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലഹങ്കയുടെ ഷാൾ എന്റെ തോളിലൂടെ വെച്ചു നോക്കി കൊണ്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു അത് കണ്ടിട്ടവൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിരൽ ഞൊടിച്ചു എന്താ എന്ന ഭാവേന എന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ തോളുപൊക്കി കാണിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു "എന്നാ ഇത് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ..."

എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് സെലക്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ലഹങ്ക സെയിൽസ് ഗേളിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടവൻ ഇത് പറഞ്ഞതും ആ സെയിൽസ് ഗേൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരേയും ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു "Perfect and cute couples..." ഞങ്ങളെ നോക്കി സെയിൽസ് ഗേൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇശുനെ നോക്കിയിട്ട് അവരെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... അതിനവർ തിരിച്ചും ഒരു പുഞ്ചിരി പാസ്സാക്കി തന്ന് ലഹങ്കയുടെ ഷാളും ബൗസും വൃത്തിയിൽ മടക്കി വെച്ച് ലഹങ്കയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതും കൊണ്ട് ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പോഴും ദീദിയും ബാക്കി ഉള്ളവരൊക്കെ ഡ്രെസ്സ് സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കി 'പുറത്തു ഉണ്ടാകുമെന്ന്' ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇശു കാർഡ് വെച്ച് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നതും നോക്കി നിന്നു അങ്ങനെ ബില്ല് പേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ലഹങ്കയുടെ ഷോപ്പർ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തന്നതും ഞാൻ അതും പിടിച്ച് ഗ്ലാസ് ഡോർ വലിച്ച് തുറന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളവരെ വൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു.. "ഇശുച്ചാ,,, l lubb uu too..." കയ്യിലുള്ള ഷോപ്പർ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നവരേയും പോകുന്നവരേയും വെറുതെ വായിനോക്കി ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് വെറുതെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഉമ്മച്ചനെ കേറി ചൊറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതുവരെ ഫോണും പിടിച്ച് കുത്തി കളിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചു

"നിന്നോട് ഞാനതിന് i luv uu എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..പിന്നെന്തിനാ ഈ lubb uu too..." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പുരികം ഉയർത്തിയതും ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കയ്യിൽ തല മുട്ടിച്ചു വെച്ചു കിടന്നു....അപ്പൊ അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് എന്റെ മുടി സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച് തലയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "ഇശുച്ചാ,,, നിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്ടോ.." അവന്റെ സ്നേഹ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ പന്ന തെണ്ടി കോന്തൻ ഉമ്മച്ചൻ ചിരി അടക്കി പിടിച്ച് ചിരിക്കാ... അത് നമ്മക്ക് അത്ര പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിനൊരു തല്ല് വെച്ച് കൊടുത്ത് കണ്ണുരുട്ടി എന്തേ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ചിരി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കടിച്ചു പിടിച്ച് എന്നെ നോക്കി "നിനക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടെന്താ നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊന്നും കാണാത്തെ.." ഒരു ആക്കലോടെ അവനിതും പറഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണ് പിടിച്ച് നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പല്ലുകടിച്ച് അവന്റെ കയ്യിനൊരു തട്ട് കൊടുത്തു... "ആക്കിയതാണല്ലേ ,,,എനിക്ക് മനസ്സിലായി.." "മനസ്സിലായല്ലോ സന്തോഷം.." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കിണിച്ചതും ഞാൻ അവനെ മനസ്സിലിട്ടു പ്രാകി കൊണ്ട് ആരും നോക്കി പോകുന്ന അവന്റെ സ്‌ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു അത് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടും നെവർ മൈൻഡ് പോലെ അവൻ വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ മുടി വീണ്ടും ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു...

എന്നിട്ടും അവൻ യാതൊരു ഭാവവും ഇല്ലാതെ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവസാനം ഞാൻ മുടിയിൽ പിടിച്ചുള്ള കളി നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ കയ്യിനൊരു പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ച ഷോപ്പർ എടുത്ത് എസ്ട്രാ അവന്റെ കാലിനൊരു ചവിട്ടും കൊടുത്ത് ദീദിയൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിലേക്ക് തന്നെ കയറി ചെന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഡ്രെസ്സ് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നോക്കി നിന്നപ്പോ ദീദി എന്റെ മുഖത്തെക്ക് നോക്കി എന്തു പറ്റി എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുല്ല എന്ന മട്ടിൽ തോളു പൊക്കി കാണിച്ചതും ദീദി ഒന്ന് തലയാട്ടി തന്നിട്ട് ഡ്രസിലേക്ക്‌ നോക്കി ഞാനപ്പൊ ഉമ്മച്ചനെ മനസ്സിലിട്ടു പ്രാകി കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സ് കിട്ടി ഇനി ഐഷുൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ദീദി വന്നു പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബില്ല് പേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി... അവിടെ അതികം കിഡ്‌സിനും മെൻസിനും മാത്രമുള്ള ഷോപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ കണ്ടത് റോഷൻ അവൻക്ക് വേണ്ട ഷർട്ട് തിരയുന്നതാണ്...ദീദിയും ഐഷുവും വൈറ്റ് കളർ ഫ്രോക്ക് തിരയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഞാനും വെറുതെ അവിടെ കണ്ട ഒരോ ഡ്രെസ്സും നോക്കിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോഴാ ഇശു എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു നിന്ന് ഓരോന്നിലും വിരലോടിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടത് അവൻ നേരത്തെ എന്നെ കളിയാക്കിയതോണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാനെ നിക്കാതെ അവനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ ഞാൻ ഓരോന്ന് നോക്കി നടന്നു

അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഐഷുന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഓരോന്ന് നോക്കി നിന്നതും പെട്ടന്ന് കുറച്ചു ദൂരെ നിന്ന് എന്നെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഇശുനെ ഞാൻ കണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ കാരണം ഞാൻ അവനെ ഗൗനിക്കാതെ വരുന്നവരെയൊക്കി മാർക്കിട്ട് നിന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ലക്ഷണം കെട്ട മനസ്സ് അവനെ നോക്ക്, അവനെ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയർ പൊട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുളുവിൽ അവൻ നിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്തോ കാര്യമായി ഫോണിൽ നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്...അതോണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവനെ അങ്ങനെ വായിനോക്കി ഇരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഫോണിൽ നിന്ന് തല പൊക്കി എന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ വേഗം നോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എവിടേക്കോ നോക്കി നിന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം ഐഷുന് വൈറ്റ് ഗിൽറ്റ് ടൈപ്പ് ഹാൾഫ് ഫ്രോക്ക് കിട്ടിയതും ദീദിയും ഐഷുവും സെയിൽസ് ഗേളിന്റെ കൂടെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയതും ഞാനും അവരെ കൂടെ പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ ആരോ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ച് ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് കയറ്റിയത് "എന്താടാ ഉമ്മച്ചാ.." നമ്മളെ ചുമരിലേക്ക് ബബിൾഗം പോലെ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ ഇരു സൈഡിലും അവന്റെ കൈ കുത്തി നിർത്തികൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ വല്ല താൽപര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ നോക്കി ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി "എന്താ സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്കൊരു ഗൗരവം..."

അത് നിന്നോട് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ... അതോണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല..." "നിർബന്ധം ഉണ്ടേൽ നീ പറയോ..." "എന്തായാലും നിന്നോട് പറയാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യം ഇല്ല..." "Okke,,, പറയണ്ടേൽ പറയണ്ട... പക്ഷെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ അടുത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഡിങ്കോൽഫി ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഫാര്യേ... സോ എന്തു ചെയ്യും..." "എനിക്ക് താൽപ്പര്യം ഇല്ല..." "നിനക്ക് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല... എനിക്ക് നിന്നോട് ഡിങ്കോൽഫി തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ...." എന്നവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു "ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും..." "ഓഹോ,,, അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് സമ്മതം അല്ലെങ്കിലോ .." എന്ന് ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ശരവേഗം എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അവന്റെ നോട്ടം കുത്തി നിർത്തി "ആരു പറഞ്ഞു സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഇതിനൊന്നും സമ്മതം ഇല്ലെന്ന്... അവളെന്റെ പൊണ്ടാട്ടി ആയോണ്ട് തന്നെ ലേശം കുശുമ്പത്തി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ... ആളൊരു പാവമാ..അതോണ്ട് ഡിങ്കോൽഫിയൊക്കെ അവൾക്ക് വെറും ഗ്രസാണ്..." അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും അവനെ നോക്കി

"അതൊക്കെ നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണെങ്കിലോ...??!" "Noo,,അവളെ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചു നിന്നാലും അവൾക്ക് നോ പ്രോബ്ലം.." എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ കവിളിലും കണ്ണിലും നെറ്റിയിലും ചുണ്ടിലുമൊക്കെ മാറിമാറി ഗ്യാപ്പിടാതെ ഉമ്മിച്ച് കളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓഹോ എന്ന മട്ടിൽ ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു "Do you know when the moment of love is?" ചുംബനത്തിൻ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവനിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി "നീ എന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ.." "Noo..." "നീ എന്നെ ഹഗ്ഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ..." എന്ന് ഞാൻ ഒരു സംശയത്തോടെ പുരികം ചുളുക്കി ചോദിച്ചപ്പോ വീണ്ടും അവൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് പിന്നെന്താപ്പോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നേരത്താണ് അവനെന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ച് പൊക്കിയിട്ട്‌ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയത് "ഞാൻ കാണാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുമ്പോ നീ ഇൗ നാട്ടുകാരിയേ അല്ല എന്ന മട്ടിൽ കണ്ടവന്റെ പറമ്പിലേക്ക് പെട്ടന്ന് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപ്പില്ലേ അതാണ് ആ ഐറ്റം ...The moment of love..."......... (തുടരും)....

