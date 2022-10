QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 90

രചന: Devil Quinn

"ഞാൻ കാണാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുമ്പോ നീ ഇൗ നാട്ടുകാരിയേ അല്ല എന്ന മട്ടിൽ കണ്ടവന്റെ പറമ്പിലേക്ക് പെട്ടന്ന് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപ്പില്ലേ അതാണ് ആ ഐറ്റം ...The moment of love..." നാറി ഐറാ,, നാറി.. ഇജ്ജാതി നാറൽ നീ ഇനി അനുഭവിക്കാനില്ല... അപ്പൊ അവനൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ല്ലേ... എന്റെ ഗോടെ എന്നെ അങ് എടുത്തോളി... അതാണിപ്പോ നല്ലത്...ഇമ്മാതിരി നാണം കെടൽ ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കരുതേ... "എന്തു പറ്റി സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക്..?!" അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ത്രാണി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ തലയും താഴ്ത്തി നാണം കെട്ടത് കൊണ്ട് കണ്ണിറുക്കി അടച്ച് നിക്കുന്നിടെ ഉമ്മച്ചൻ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്വയം തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്ത് കണ്ണ് തുറന്ന് മുഖം പൊക്കിയിട്ട് അവനെ നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ഇളി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... "എല്ലാം ...കണ്ടല്ലേ..." നാണം കൊണ്ട് തൊലി ഉരിഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ മുറിച്ച് ഞാനിത് അവിഞ്ഞ മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ കള്ള ഉമ്മച്ചൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചാടിയ മുടി കോതി മാറ്റിയിട്ട് അവനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു.... "Yeah... നീ നോക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ലൈവായി തന്നെ കണ്ടു... നീ എവിടെ വരെ നോക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമായിരുന്നു... അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി നിന്നത്.." സബാഷ്..!!!ഇമ്മാതിരി നാണം കെടൽ... അതിനും വേണം ഒരു യോഗം..

. "അപ്പൊ നമ്മക്ക് പോയാലോ...??!" അവന്റെ കളിയാക്കി ചിരി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ അവിഞ്ഞ മട്ടോടെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ കള്ള ഉമ്മച്ചൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തി... "അങ്ങനെ അങ് പോയാലോ..നീയിതു വരെ എന്റെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചതോണ്ട് എനിക്കൊരു കിസ്സ് തന്നിട്ട് നീ പോയാൽ മതി..." എന്നവൻ കണ്ണിൽ ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചുണ്ട് ചുളുക്കി അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി... "അതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവില്ലേ...." "എന്ത്...??" "അല്ല ,,നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവില്ലേ എന്ന്...??" "എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല... അതും എന്റെ പൊണ്ടാട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ ...നീ തന്നില്ലെങ്കിൽ സേട്ടന്റെ സേച്ചിയെ ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല..." എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മച്ചൻ വാളിൽ രണ്ടു കൈയും കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് പുഷപ്പ് പോലെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സി കളികുന്നത് കണ്ട് ഇതിനൊരു അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കിസ്സുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ കിസ്സുന്നതിനു ഇടയിൽ എന്നെ നോക്കി 'എന്തായി തീരുമാനം'

എന്ന മട്ടിൽ പുരികം ഉയർത്തി വീണ്ടും ചുണ്ടിലേക്ക് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ജാം ആക്കി വിട്ടു നിന്നത് കണ്ട് ഇനിയും അവന്റെ ഉമിക്കൽ താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അവനെന്റെ അടുത്തേക്ക് ചുണ്ടും കൊണ്ടു വന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഞാനവന്റെ ചുണ്ടുകൾ പൊത്തി പിടിച്ചു... "Wokke... ഞാൻ നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാം... But one condition ഇന്ന് പിന്നെ നീയെന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാന് പാടില്ല..." എന്ന് ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കൂളായി കൊണ്ട് ഓക്കേ എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കാണിച്ചു...അത് കണ്ട് ഞാനൊരു സംശയ ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി... ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നോ എന്നു പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്... കാരണം എന്താ..??! അവനെന്റെ ഉമ്മച്ചൻ ആയോണ്ട് തന്നെ... അവൻക്ക് എന്നെ കിസ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ലന്നേ....😌 ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ഒരു കള്ളചിരി പാസ്സാക്കി കൊണ്ട് അവന്റെ വായ പൊത്തി പിടിച്ച എന്റെ കൈയെടുത്തു മാറ്റി... "ഞാൻ ഓക്കേ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ സംശയിക്കേണ്ട ആവിശ്യമൊന്നും ഇല്ല... ടൈം ഇപ്പൊ നെറ്റ് 10 ഒ ക്ലോക്ക്...എന്തായലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും വണ് ഹവർ കഴിയും.. സോ നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇനി ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല... " എന്നവൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കേട്ട് ഞെട്ടി തരിച്ചു ഞാനവന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി... യാ ഗോടെ സമയം പത്തു മണി ഒക്കെ ആയോ...

ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്... ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രാത്രി ആയോ...അല്ലേലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല്യ മാളിൽ നിന്നാൽ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ... എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നിക്കുന്ന നേരത്താണ് ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ചു പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തുടർന്നത്.... "പക്ഷെ നിന്നെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോ നിന്നെ കിസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല... അതുകൊണ്ട് സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഇന്നത്തേതും കൂട്ടി പലിശ സഹിതം ഞാൻ നാളെ തന്നോണ്ട് ...സോ ആലോചിച്ച് നിക്കാതെ കിസ്സ് ഇങ് തരാൻ നോക്ക്...ഹോട്ട് കിസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ,, അതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലോ..." എന്നാലും കിസ്സ് വിട്ട് അവൻ കളിയില്ലെന്ന്...!!ശെരിക്കിനും ഇവൻ റൊമാന്റിക് കിംഗ്‌ ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചൻ തന്നെ... "നീ കണ്ണടക്ക് ,,,എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ട് വേണോ കോൾഡ് വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചോണ്ട്...." "കണ്ണടക്കാനോ,,,?? നീ എന്തൊക്കെയാടി പറയുന്നേ...അവളെ ഓരോ ക്ളീഷേ ഡയലോഗ്... കണ്ണടക്കാതെ തരുന്നുണ്ടേൽ താ... അല്ലേൽ..." എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി അവൻ വീണ്ടും എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ ഗതികേട് കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കി...

എന്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് ഉമ്മച്ചൻ അവന്റെ ഡ്രിം ചെയ്ത താടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള നുണ കുഴി കാണിച്ച് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ സാറേ ചുറ്റും ഉള്ളതൊന്നും കാണാത്ത അവസ്ഥയാണ്... അവന്റെ ആ ഒടുക്കത്തെ മയക്കി കെടുത്തും വിധമുള്ള ചിരി കാരണം എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ലാ... എന്നാലും അതൊക്കെ മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഗോടെ സത്യായിട്ടും അവന്റെ ആ ഒടുക്കത്തെ എന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കിയുള്ള ചിരി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഉരുകി പോകുന്ന പോലെ... എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അവന്റെ ചെന്നിയിലൂടെ രണ്ടു കൈയും കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവന്റെ ചുണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി... എന്തുകൊണ്ടോ എന്റെ ഹേർട്ട് ബീറ്റെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ എന്റെ ചെവിയിലേക്ക് തന്നെ അലയടിച്ചു കേൾക്കുന്ന പോലെ....അതിനാൽ ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അധരം അവന്റെ അധരത്തോട് ചേർത്തു വെച്ചു കണ്ണുകൾ കൂമ്പി അടച്ചു... ആ സമയം തന്നെ അവനെന്റെ തലയിൽ കൈവെച്ച് അവനോട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ട് അധരങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കീഴടക്കി.....

കുറച്ചു നിമിഷത്തിന് ശേഷം പതിയെ ഞാനവന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതും കള്ള ഉമ്മച്ചൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ ചുണ്ട് തുടച്ചു എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എവിടെന്നൊക്കെയോ നാണം ഓട്ടോ പിടിച്ച് വന്നതും ഞാൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തി.... "Oh God,,, മിസിസ് ഇഷാൻ മാലിക്കിന് നാണമോ... I can't believe this..." ... കളളച്ചിരിയോടെ അവനിത് പറഞ്ഞ് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തിയ എന്റെ മുഖം ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് താടിയിൽ പിടിച്ചു പൊക്കിയതും ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് ഒരു കിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.... "നീയെന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട... നീ എന്നെ കള്ളച്ചിരിയോടെ നോക്കിയിട്ടാ എനിക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നേ...ഹും.." അവന്റെ കളിയാക്കൽ കേട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ കോന്തൻ ഭർത്തു വീണ്ടും ചിരിക്കാ... ഇവനെയൊക്കെ ഞാനിന്ന്...!!!! "അല്ല,,, ഇവിടെ തന്നെ കൂടിയാൽ മതിയോ നമ്മക്ക് പോവണ്ടേ..." എന്നവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാനവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി... "ആഹാ,,, പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഞാനാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്...!!നീയല്ലെടാ ഉമ്മച്ചാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റൊമാൻസിൽ കുളിപ്പിച്ചത്..."

എന്ന് ഞാൻ ഉറിഞ്ഞു തുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് എന്റെ ഉള്ളം കൈയോട് അവന്റെ കൈ ചേർത്തു വെച്ച് ട്രെയിൽ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി..... "ഹേയ്,,, എന്തായിരുന്നു സേട്ടനും സേച്ചിക്കും ഉള്ളിലൊരു ചുറ്റിക്കളി..." ഞങ്ങൾ ട്രെയൽ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിരത്തിവെച്ച ഹേങ്ങറിൽ തുക്കിവെച്ച ഷർട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്ന റോഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇടകണ്ണിട്ട് ഉമ്മച്ചനെ നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ റോഷൻ നേരെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നേയും കൂട്ടി ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ റോഷൻ ബില്ല് പേ ചെയ്ത് ഷോപ്പറും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചുളുവിൽ പെരട്ട റോഷൻ അവന്റെ ഷോപ്പർ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നൈസായി തന്നിട്ട് അവൻ വല്ല ഹീറോ പോലെ സ്പെക്‌സ് വെച്ച് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു പോയി..... അവന്റെ പോക്ക് കണ്ട് ഞാനവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പിടിച്ച് ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവരൊക്കെ kfc യിൽ ചെന്ന് ഭയങ്കര ഫുഡഡിയിലാണ്....

അതിനിടയിലേക്ക് റോഷനും നുഴഞ്ഞു കയറി ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇശു അവിടെയൊരു ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെനു കാർഡ് പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ നോക്കുന്ന തിരക്കാ... അതു കണ്ട് ഞാനും അവന്റെ അടുത്തു പോയി ഇരുന്ന് കയ്യിലുള്ള ഷോപ്പർ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കു വേണ്ട ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിച്ചു.... 🍁●●🍁●●🍁 പാർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വില്ലയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം പന്ത്രണ്ടു മണിയോട് അടുത്തിരുന്നു... റോഷനും ആമിയും ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ചത്ത പോലെ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് തല ചെരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവരെ രണ്ടാളേയും വിളിച്ചു എഴുനേല്പിച്ചു... അപ്പോഴേക്കും ഇശു കാർ കോബൗഡിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തിരുന്നു... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഷോപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഡോർ വലിച്ചടച്ചു... ഡോർ അടക്കുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്ന റോഷൻ ഞെട്ടികൊണ്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു നോക്കി..അവന്റെ നോട്ടം പുറത്തു നിക്കുന്ന എന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഇളിച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടുവാ ഇട്ട് ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി....

അന്നേരം തന്നെ ഖാദർ അങ്കിളും ഡസ്റ്ററിനു ബാക്കിലായി കാർ കൊണ്ടെന്ന് നിർത്തിയതും ദീദിയും ദീദിന്റെ തോളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഐഷുനെ എടുത്ത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ബാക്കി കുട്ടികൾസും ഫാബിയും ഇറങ്ങി... അങ്ങനെ എല്ലാരും കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വില്ലയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയപ്പോ ഞാൻ ഇശുനേയും കാത്തു പുറത്തു നിന്നു... അപ്പൊ അവൻ സിദ്ധുനോട് എന്തൊക്കെയോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതും പെട്ടന്ന് വില്ലയുടെ ഉൾഭാഗം കണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... നാളെ ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ ആയോണ്ട് തന്നെ റോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ വില്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വന്നിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു... വില്ല മൊത്തം ഹൈ ക്ലാസ് സെറ്റപ്പോടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്... ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കളർ ഡിം ലൈറ്റ് ഇട്ടത് കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു പ്രതേക ഭംഗി... കുറേ സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞി കളർ ബൾബ് ലൈറ്റ്‌സ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്... സ്റ്റയറിൻ്റെ കൈവര മൊത്തം ജെർബറ ഫ്‌ളവർ കൊണ്ടും അതിന്റെ ഇടക്ക് പല പല കളർ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ലൈറ്റുകളുമൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്... ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കി സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള കൈവരയെല്ലാം ജെർബറ ഫ്ളവർ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ആരും നോക്കി പോകുന്ന തരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്...

. റൂമിലെത്തിയപ്പോ കയ്യിലുള്ള എന്റേയും ഇശുന്റേയും ഡ്രെസ്സിന്റെ ഷോപ്പർ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിൽ കൊണ്ടെന്നു വെച്ചിട്ട് ഫ്രഷായി കിടന്നു.... അപ്പോഴേക്കും ഇശുച്ചനും ഫ്രഷായി എന്റെ അടുത്ത് കിടന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തല വെച്ചു കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു.... ഇടക്കവൻ കിസ്സ് ചെയ്യട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ചത് ഓർമിച്ചു കൊടുത്തതും അവൻ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി 'നിനക്ക് ഞാൻ പലിശ കൂട്ടി നാളെ തരാമെന്ന്' പറഞ്ഞപ്പോ 'ഓ ആയിക്കോട്ടെ' എന്നു തിരിച്ചും പറഞ്ഞ് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർത്തി ചുണ്ടമർത്തി കണ്ണുകളടച്ചു കിടന്നു.... 🌸💜🌸 പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ജോകിങ്‌ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഫ്രഷായി ബ്രെക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഹോളിക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാവാൻ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാ ഐറ അവളുടെ ലെഹങ്കയും പൊക്കി പിടിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത്... ഒരു നിമിഷം ഞാനവളെ കണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി നിന്നു...ബ്ലൗസും ലെഹങ്കയുമാണ് അവൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്... ഷാൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്... അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെണ്ണിന് ഒടുക്കത്തെ മൊഞ്ചാണ്....അതിന്റെ കൂടെ അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് യോജിച്ച വൈറ്റ് കളർ ലഹങ്ക ആയോണ്ട് തന്നെ എന്റെ കണ്ട്രോൾ ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ...

അമ്മാതിരി ഭംഗി ഞാനവളെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ട്രോൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നു... എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ടും പാന്റ്സും ധരിച്ച് നെറ്റിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് പിറകിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു.... സ്‌ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത മുടി ആയോണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അത് കണ്ണിലേക്ക് തൂങ്ങി നിന്നതും ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശെരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഷൂ റാക്കിൽ നിന്ന് പാർട്ടി ഷൂ എടുത്തിട്ടു...എന്നിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ച് അതിന്റെ ലൈസ് ഒന്ന് മുറുക്കി കെട്ടിവെച്ച് ഷർട്ടിന്റെ കൈ മടക്കി വെച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയി..... അവിടെ നമ്മളെ പൊണ്ടാട്ടി മിററിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്ന് ലെഹങ്കയിലേക്ക് യോജിച്ച ഇയറിങ്ങ്സും ബാങ്കിൾസും ഒക്കെ എടുത്തു ഇടുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടേബിളിന്റെ ഡ്രോയർ തുറന്ന് അതിലുള്ള ഒരു ബോക്സിലെ പല കളർ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ആക്കുന്ന ബ്ലൂ ലെൻസ് എടുത്ത് കണ്ണിൽ വെച്ചു.... "ഇശുച്ചാ,,, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ...??!" മിററിലൂടെ എന്നെ നോക്കി അവളിത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഡ്രോയർ അടച്ചു വെച്ച് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഷാൾ എടുത്ത് അവളുടെ തലയിലൂടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു...

"Now,,,U look so sooo beautiful.... ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോവും...." എന്നു പറഞ്ഞ് അവളെ എന്റെ നേർക്ക് നിർത്തിയതും അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കി.... "ഇത് തന്നെയാ എനിക്കും നിന്നോട് പറയാനുള്ളേ,,, U look soo hot and handsome.... വൈറ്റ് ഷർട്ടിൽ അല്ലേലും എന്റെ സ്വീറ്റ് ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചൻ പൊളിയല്ലേ..." ഇതും പറഞ്ഞ് അവളെന്നെ ആകമൊത്തം നോക്കി wow എന്ന മട്ടിൽ മുഖം ചുളുക്കി പുരികം ഉയർത്തിയപ്പോ ഞാൻ അവളെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് എന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ ചെവിയോട് മുഖമടിപ്പിച്ചു... "നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കിസ്സ് തരാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ... സോ സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഒരു കിസ്സ് തന്നാലോ..?? 🌸💜🌸 എന്നവൻ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു വിട്ടു നിന്നിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചോദ്യ ഭാവത്തോടെ പുരികം പൊക്കിയതും ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു.... ആ ചിരിയിൽ തന്നെ മൗനം സമ്മതമായി കണക്കാക്കി അവൻ എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് അവന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ടു വന്ന് അടുത്തെത്തിയതും അവൻ എനിക്കൊന്ന് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു പെടുന്നനെ എന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു....

"That's my sweet kiss ...." ചുണ്ടിൽ ഒരുമ്മ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയ എന്റെ പ്രതീക്ഷയെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മവെച്ചത് കണ്ട് ശരവേഗം എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു...അതിന് അവനും തിരിച്ചൊരു പുഞ്ചിരി പാസ്സാക്കി തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അരയിലൂടെ കൈയിട്ടു നിന്നു.... The best gift i ever got from god is you...I luv u Airaa... I luv u soo much...❤️ എന്റെ തലയിൽ പതിയെ തലോടി കൊണ്ട് മൂർത്താവിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു അവനിത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി തട്ടി കളയാതെ തന്നെ അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..... "I lubb u tooooo....U are my happiness.... always and forever..." എന്നും പറഞ്ഞ് കാൽ ഏന്തിച്ച് അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കൈ കൊണ്ടു പോയി പിറകിൽ ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചു.... "And u are my favorite feeling..." അവൻ എനിക്കിട്ട് കാച്ചുന്ന ഡയലോഗ് ഇപ്രാവിശ്യം കടമെടുത്ത് അവൻക്കിട്ട് കാച്ചിയതും ചെക്കൻ എന്നെയൊന്ന് നോക്കി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു.... അതിന് റിപ്ലൈയായി കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് അവന്റെ കൈയോട് ഉള്ളം കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് താഴേക്ക് പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തത്...

അതോണ്ട് തന്നെ നെറ്റിക്കൊരു കൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിറകിലേക് തിരിഞ്ഞ് മിററിന്റെ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ കൊഞ്ചൽ എടുത്തിട്ട് ലഹങ്കയിൽ തൂക്കി വെച്ചു.... നമ്മളെ ലെഹങ്കയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവർ സ്റ്റോണ്സ് കൊണ്ടാണ്..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊഞ്ചലും വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവർ കളറിൽ ഉള്ളതാണ്... ബ്ലൗസും ലഹങ്കയും ഒരേ ഡിസൈൻ ആയതു കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഹൈ ലൈറ്റ് എന്നു പറയുന്നത് ലെഹങ്കയുടെ സൈഡിൽ അര തൊട്ട് കാൽമുട്ടറ്റം വരെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കൊഞ്ചൽ തന്നെയായിരിക്കും... ഷാളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവർ സ്റ്റോണ് വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.... ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നെ മിററിൽ ആകമൊത്തം നോക്കി എല്ലാം റെഡിയല്ലേ എന്നുറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇശുച്ചന്റെ കൂടെ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.... സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാ എല്ലാവരും താഴെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ടിട്ട് ഇന്തെന്താപ്പോ സംഭവം എന്നു വിചാരിച്ച് ഇശുന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറിക്കി അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഇറങ്ങിയതും റോഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറി വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടേയും മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു ചെവി പൊട്ടും വിധത്തിൽ വിളിച്ചു കൂവാൻ തുടങ്ങിയത്... "Welcome king and Queen..." എന്നവൻ വിളിച്ചു കൂവി പിറകിലായി ആക്കിപിടിച്ച രണ്ട് വലിയ ബൗളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടി പിടിച്ചതും ഞാനപ്പോ റോഷനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു.... വലതു കൈയിലെ ബൗളിൽ റെഡ് കളർ പൊടിയും ഇടതു കൈയിലെ ബൗളിൽ റോസ് കളർപൊടിയും ഉണ്ട്...

അതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു സംശയത്തോടെ റോഷനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു വാരി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.. അതേപോലെ ഇശുനോടും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ റോസ് കളർ പൊടിയും ഇശു റെഡ് കളർ പൊടിയും കുറിച്ചെടുത്ത് ഇനിയെന്ത് എന്ന ഭാവേന റോഷനെ നോക്കി... അപ്പോ അവൻ കയ്യിലുള്ള ബൗൾ സൈഡിൽ കൊണ്ടു പോയി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.... "ഹോളി സെലിബ്രേഷന് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത്‌ നമ്മളെയൊക്കെ cute couples mr&mrs Ishaan Malik ആണ്... സോ രണ്ടുപേരും കയ്യിലുള്ള കളർ പൊടികൾ മറ്റയാളെ മുഖത്തു പൂശി ഹോളിക്ക് തിരി കൊളുത്തേണ്ടതാണ്...." എന്നവൻ പറഞ്ഞതും അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം അതിനെ ഏറ്റു പിടിച്ചു കൊണ്ട് കയ്യടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.... അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തല ചെരിച്ച് ഇശുനെ നോക്കി അവന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു....അപ്പൊ അവൻ എന്നെ നോക്കി സൈറ്റടിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള റെഡ് പൊടി എന്റെ കവിളിലൂടെ പതിയെ തേച്ചതും ഞാൻ കണ്ണൊന്ന് ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നു...

എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൊടി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തേക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും അവനെന്റെ കയ്യിൽ പിടിയിട്ടത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു അവനെ നോക്കിയതും അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ എന്റെ കവിളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ പൊടി പൂശിയ ഭാഗത്ത് അവന്റെ കവിൾ വെച്ചുരസി.... അന്നേരം തന്നെ ഒരു കുളിര് ഉള്ളിലൂടെ കയറിപ്പോയതും ഞാൻ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ കൈ വെച്ചമർത്തിയിട്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു.... അവൻ കവിളിലൂടെ ഉരസുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഇക്കിളി ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അവനിൽ പിടി മുറുക്കി നിക്കുന്ന നേരത്താണ് സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടേയും മുക്കലും മൂളലുമൊക്കെ കേട്ടത്.... അത് ശ്രദ്ധിച്ച ഞാൻ ഞെട്ടി കൊണ്ട് കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്നപ്പോഴും ഉമ്മച്ചൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവനെ കയ്യിനൊരു പിച്ചു കൊടുത്തു... അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവൻ എരിവ് വലിച്ച് എന്നെ നോക്കി ഒരു പ്രത്യേക കള്ളച്ചിരി പാസാക്കി തന്നപ്പോ ഞാനവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് 'അവിടെ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്' എന്ന ഭാവത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ചപ്പോ അവൻ അതൊന്നും നോക്കാതെ അവിടെ നിന്നും ഒറ്റ പോക്ക്... എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയത് കണ്ട് അവനെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം തെറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കുമൊന്ന് സൈക്കിളീന്ന് വീണ ഒരു ഇളി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു...പിന്നെ പറയേണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ വായിന്ന് വയർ നിറച്ച് കളിയാക്കൽ കിട്ടി...

അതിന്റെ കൂടെ ആ പെരട്ട റോഷന്റെ മുക്കലും മൂളലും കൂടാതെ അവന്റെ ഓഞ്ഞ കൗണ്ടർ അടിയും ആയപ്പോ ത്രിപ്തിയായി.... അങ്ങനെ അവരുടെ കളിയാക്കൽ ഒക്കെ കിട്ടി ബോധിച്ചു ഹാളിലെ ഓരോ സൈഡിലായി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ കളർ പൊടി കോണ് പോലെ വെച്ചതൊക്കെ നോക്കി പുറത്തേക്ക് നടന്നു... അപ്പൊ ഗാർഡനിലും വില്ലയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇതേപോലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിരത്തി പല പല കളർ ഹോളി പൊടി വെച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരാമാണ് ആ ഉടായിപ്പ് റോഷൻ വീണ്ടും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത്... "ഐറുമ്മാ,,, മ്മ്,, മ്മ്...." എന്നവൻ മുക്കിയും മൂളിയും കളിയാക്കി കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ തലമണ്ടക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ എന്റെ കണ്ണ് ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് കോമ്പൗഡിലൂടെ വൈറ്റ് സൽവാർ ഒക്കെ ധരിച്ച് സുന്ദരിയായി വരുന്ന നമ്മളെ സ്വന്തം ആലിയ ഭട്ടിൽ ചെന്നുടക്കിയത്.... അവളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ഊറി ചിരിച്ച് റോഷനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും പെട്ടന്ന് അവളെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ചെക്കൻ കണ്ണ് വിടർത്തി കൊണ്ട് കാറ്റു പോയ മട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്... അത് കണ്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് മാക്സിമം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവനെ നോക്കിയപ്പോഴാ അവൻ നെഞ്ചിൽ സ്പാർക്ക് അടിച്ചിട്ട് പിറകിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടത്... അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാനവനെ പിടിക്കാൻ നിന്നതും ഞങ്ങളെ അടുത്ത് എത്താനായ ആലി അവൻ വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വാ പൊളിച്ചു കണ്ണു തള്ളിക്കൊണ്ട് ആലിയനെ നോക്കിയിട്ട് സ്പോട്ടിൽ റോഷനെ നോക്കി... "Brotherrrrrrrr....."........ (തുടരും)....

