QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 91

രചന: Devil Quinn

അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാനവനെ പിടിക്കാൻ നിന്നതും ഞങ്ങളെ അടുത്ത് എത്താനായ ആലി അവൻ വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വാ പൊളിച്ചു കണ്ണു തള്ളിക്കൊണ്ട് ആലിയനെ നോക്കിയിട്ട് സ്പോട്ടിൽ റോഷനെ നോക്കി... "Brotherrrrrrrr....." കർത്താവേ ബ്രദറോ..!!!ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതെ ചെക്കനെ കാത്തോളി... എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞു നെഞ്ചിൽ അമ്പ് തറച്ച പോലെ കണ്ണു തള്ളി നിൽക്കുന്ന റോഷനെ നോക്കിയതും അവൻ ഇപ്പോഴും ഏതോ ലോകത്ത് ചെന്നപ്പോലെ നിൽക്കുവാണ്...ഒരുതരം അന്തം വിട്ട് ഉള്ള കാറ്റും പോയ നിർത്തം... അതൊക്കെ കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നിയെങ്കിലും ആലി ഉള്ളതോണ്ട് മാത്രം സൈഡിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു ചിരി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആലിയെ നോക്കി...അപ്പൊ അവൾ റോഷനെ താങ്ങി പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവനോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി... "Brother,,, ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ...??!" 🌸💜🌸 【റോഷൻ】 ഇനി എന്തോന്ന് പറ്റാൻ... എല്ലാം പറ്റി കഴിഞ്ഞില്ലേ.... എന്നാലും എന്റെ ആലി ,,,എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു... ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ അല്ലെ... ഭാവിയിലെ നിന്റെ കെട്ടിയോന്... നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്ത ...എന്നിട്ടും നീ എന്നെ ബ്രദർ ആക്കിയല്ലോ ഡീ ...

ഞാനീ രോദനം ആരോട് പറയും... എന്നാലും എന്നോട് ഈ കൊലച്ചതി വേണ്ടായിരുന്നു... "ബ്രദർ,,,താനെന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ ...തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ..." സ്വപന ലോകത്ത് നിന്ന് എഴുനേൽപ്പിക്കുന്ന വെള്ളയിട്ട മാലാഖ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴാ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നത്... അതോണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഹാർട്ടിൽ തറച്ചു നിക്കുന്ന അമ്പിനെ വലിച്ചൂരിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ബ്ലഡിനെ കണ്ണീരോടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഐറ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്നത്.... "സ്വപന ലോകത്ത് നിന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി വന്നോ,, അല്ലേൽ നീയൊരു സൈക്കോ ആണെന്ന് അവൾ വിചാരിക്കും... അതോണ്ട് പട്ടി ഷോ കാണിക്കാതെ നേരെ നിക്കെടാ..." എന്നവൾ എനിക്ക് മാത്രം കേൾക്കെ പറഞ്ഞ് ആലിക്കു നേരെ ഇളിച്ചു കൊടുത്തതും ഞാൻ അമ്പിനെയൊക്കെ സ്വപന ലോകത്ത് തന്നെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു ഒന്ന് സ്റ്റഡിയായി നിന്നു... "അല്ല ,,,കുട്ടി ഏതാണ്...??!എനിക്ക് ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല..." അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ബ്രദർ വിളി കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വരുന്ന എന്റെ സ്വന്തം ആലിയെ കാക്ക തൊള്ളായിരം തെറി അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ട് അവളെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എനിക്കൊന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി പുഞ്ചിരിച്ചു തന്നു... ഔ എന്തൊരു നിഷ്‌കു...

"ബ്രദറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ..ഞാൻ ആലിയ... അന്ന് കാറിൽ വെച്ച് പരിജയപ്പെട്ടില്ലേ..." ഓഹ് ഗോഡ്,,, ഇവളുടെ ഒരു ബ്രദർ വിളി... അണ്സഹിക്കബിൾ "Yeah,,yeah,,, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു..." അവളെ വീണ്ടും ഉള്ളിലിട്ട് പ്രാകിയിട്ട് ഞാൻ പല്ലു കടിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഇളി വന്നു... അത് പിന്നെ നോക്കാതെ തന്നെ ഇഷാൻ മാലിക്കിന്റെ സ്വീറ്റ് പൊണ്ടാട്ടി ആണെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവൾ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ആലിയന്റെ കൈ പിടിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറി പോയി... "റോഷാ,,,മ്മ്,,, മ്മ്..." പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ അവൾ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഞാനവളെ നോക്കി കളിയാക്കിയത് എനിക്കിട്ട് തിരിച്ച് കൊട്ടിയിട്ട് മുക്കിയും മൂളിയും പോയതും ഞാൻ നാവു കടിച്ച് ഷർട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞു... ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആലി എന്തായാലും ബ്രദർ വിളി നിർത്തില്ല... അതിന്റെ കൂടെ അവളെന്നെ ബ്രദർ ആക്കുകയും ചെയ്യും... വിട്ടു കൊടുക്കരുത് റോഷാ... അവളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തണം... വല ഇപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കളറിൽ വീഴ്ത്താം.. നീ നോക്കിക്കോ ആലി നിന്നെ ഞാനിന്ന് വീഴ്ത്തിരിക്കും... വീഴില്ലേ...ഓ തേങ്ങ....ബി തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്... വീഴും... വീഴ്ത്തിരിക്കും.... കമ്മോൺ റോഷാ.... എന്നൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാർഡനിൽ നടക്കുന്ന ഡിജെ സോങിന്റെ കൂടെ മൂളി കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ച് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി..... 🌸💜🌸

"Happy holii..." തറവാട്ടിൽ ഉള്ളവർകൊക്കെ അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ഞാനും ഐഷുട്ടിയും ആലിയും കൂടെ വില്ലയുടെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പച്ച ഹോളി പൊടി വാരിയിട്ട് ഹോളി വിഷും ചെയ്ത് അവളുടെ മുഖത്തു തേച്ച് കൊടുത്തപ്പോ അവൾ എന്റെയും ഐഷുന്റെയും മുഖത്ത് മഞ്ഞ ഹോളി പൊടി എടുത്തു തേച്ചു തന്നു.... "ആമി,,, ഇങ്ങു വന്നേ..." വില്ലയുടെ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ആമിയെ കൈ കൊണ്ട് മാടി വിളിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സംശയത്തോടെ ആലിയെ നോക്കി.. "എന്താ ഐറുമ്മാ,,,അല്ല.. ഇതാരാ...??!" "ഇതാണ് എന്റെ ആലിയ..." "ഓ ഓ.. ആ ആലിയ..." റോഷന്റെ കാര്യം അവൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവളൊന്ന് നീട്ടി മൂളിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു... എന്റേയും ആമിയുടേയും കാട്ടി കൂട്ടൽ കണ്ടിട്ട് ആലി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പുരികം പൊക്കി എന്താ എന്ന ഭാവത്തോടെ നോക്കിയതും ഞാൻ തോളുപൊക്കി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് ചെന്നു... അന്നേരം തന്നെ വില്ലയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ വൈറ്റ് ഡ്രെസ്സിൽ തിളങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ ഓരോരുത്തരിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി...

മുതിർന്നവരെല്ലാം വൈറ്റ് സാരിയും ദീദിയും ലാമിത്തയും വൈറ്റ് സൽവാർ ഒക്കെയിട്ട് പൊളിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്... എല്ലാവരുടേയും മുഖത്തു മാത്രമേ ഹോളി പൊടിയുള്ളൂ ,,, ഡ്രെസ്സിലൊന്നും ഒരു തരി പോലും ആയിട്ടില്ല... അതോണ്ട് തന്നെ അവർ ഗാർഡനിലേക്ക് വരുന്നതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പൂളിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച സ്റ്റാൻഡിലെ കളർ പൊടി കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ഹോളി പൊടി കയ്യിൽ വാരിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് ആരോ നമ്മളെ പിടിച്ചു കറക്കിയത്.... അതാരാണെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ഞാൻ തല പൊക്കിയതും നമ്മളെ ഭർത്തു ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും അതിനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്ത് എന്റെ മേലിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി... പെട്ടുന്നുണ്ടായ കറക്കലിൽ കയ്യിലുള്ള ബ്ലൂ പൊടിയെല്ലാം എന്റെ മേലിലേക്കും പകുതി നമ്മളെ ഉമ്മച്ചന്റെ മേലിലേക്കും തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്....ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയതും അപ്പൊ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നുമെല്ലാം കയ്യടിയുടെ ഒച്ച കേട്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഞങ്ങളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്... പോരാത്തതിൻ ഡിജെ സോങ് വെക്കുന്ന പ്ലെസിൽ നിന്ന് റോഷൻ ഹെഡ്സെറ്റും മറ്റുമൊക്കെ ചെവിയിൽ തിരുകി നിന്ന് മുന്നിലുള്ള ടേബിളിലുള്ള ഡിജെ ബോക്സിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചപ്പോ തന്നെ അവിടെയെല്ലാം കലങ്ക്‌ മൂവിയിലെ എന്റെ ഫേവ് സോങ്ങായ arjith singh ന്റെ വോയ്‌സിലുള്ള റൊമാന്റിക് സോങിലെ ലിറിക്സ് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ....(ഇൗ സോങ്ങ് വെച്ച് ഇൗ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്ക്..

. പൊളി ഫീലായിരിക്കും...😜) 🎶Main tera, main tera, main tera, main tera Main tera, main tera, main tera, main tera Main kehra tamas tu sunhera savera Main tera o, main tera Musaafir main bhatka tu mera basera Main tera o... main tera🎶 പാട്ടിന്റെ കൂടെ എന്റെ ചൂണ്ടു വിരലിൽ മാത്രം പിടിച്ച് തുടരെ തുടരെ നിർത്താതെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചതും എന്റെ ലെഹങ്കയെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് റൗണ്ടിൽ വിടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നതും ഞാൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിന്നു... 🎶Tu jugnu chamakta Main jungle ghanera Main tera O piya main tera, main tera, main tera Ho... main tera Ho... main tera, main tera, main tera. 🎶 പാട്ടിനനുസരിച്ച് എന്നെ നിർത്താതെ കറക്കിയിട്ട് ഇടയിൽ അവൻ മറുകൈ കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റോസ് കളർ പൊടി വാരിയിട്ട് എന്നെ തന്നെ കള്ളച്ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അവൻ വട്ടം ചുറ്റിക്കൽ നിർത്തി എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവനോട് ചേർത്തു നിർത്തി.... അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് എന്താ എന്ന ഭാവത്തിൽ പുരികം പൊക്കിയതും അവൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചോണ്ട് എന്റെ കയ്യൂത്തിലൂടെ റോസ് ഹോളി പൊടി പതിയെ പൂശി... അവന്റെ കൈ ഉരസുന്നതിൻ അനുസരിച്ച് എപ്പോഴത്തേയും പോലെ കുളിര് കയറി പോയതും ഞാൻ കണ്ണൊന്ന് ഇറുക്കി ചിമ്മിയിട്ട് കഴുതൊന്ന് ചുളിച്ചു....അപ്പോഴും അവന്റെ കൈകൾ എന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഓടി നടന്ന് അവിടെയെല്ലാം റോസ് കളർ ആക്കിയിരുന്നു....

അവന്റെ കൈയ്യെടുത്തു എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്നും റെഡ് പൊടി വാരിയിട്ട് അവന്റെ മേലിലേക്ക് വീശി എറിഞ്ഞു.... അതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സൈഡിൽ നിന്നും കളർ പൊടി എടുത്തിട്ട് എല്ലാരെ മേലിലേക്കും വീശി എറിഞ്ഞു കളിച്ചു...അതോടു കൂടെ വില്ല മൊത്തം ഹോളി മൂഡ് ഓണായതും വൈറ്റ് ഡ്രെസ്സ് ഇട്ടവരൊക്കെ മഴവിൽ കളറിൽ കുളിച്ചിരുന്നു.... അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ലാമിത്താന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഇത്ത കളറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വയറും പിടിച്ച് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയതും ഞാനും ഇത്താന്റെ കൂടെ പോയി... അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരേയും പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മൂമാനെ കണ്ടതും ലാമിത്ത അവിടെ പോയി ഇരുന്നു... ഉമ്മൂമാന്റെ മേലിൽ അവിടേയും ഇവിടേയും ഒക്കെയുള്ളൂ ഹോളി പൊടി... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭദ്രമായി കയ്യിലാക്കി വെച്ച ഹോളി പൊടി ഉമ്മൂമന്റെ മേലിലും മുഖത്തും നല്ലോണം പൂശി കൊടുത്തു.... അപ്പൊ ഉമ്മൂമ മതി എന്നൊക്കെ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് കാര്യമാക്കാതെ കയ്യിലുള്ളത് മൊത്തം ഉമ്മൂമാന്റെ മേലിലേക്കിട്ട് കളറാക്കി...

അതോടു കൂടെ ഉമ്മൂമയും കളറായതും ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ലാമിത്താനെ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ മൂപ്പത്തി 'വേണ്ടായെ എന്നെ വിട്ടേക്ക്' എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൂപ്പിയതും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് തലയാട്ടി കൊണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നേരമാണ് ഞാൻ റോഷനെ കണ്ടത്.... കോഴി റോഷൻ വായിനോക്കി നിൽക്കുവാ... അതും നമ്മളെ ആലിയ ഭട്ടിനെ... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... "എന്താ റോഷാ,,, കിനാവ് കാണാണോ...??!!" എന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ ഡിജെ സോങ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്തു... എന്നിട്ട് കാതിൽ വെച്ച ഹെഡ്സെറ്റ് കഴുത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് എന്നെയൊന്നു നോക്കി.... "അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ 'ബ്രദർ' വിളി എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ലട്ടോ... അവൾ വല്ല നസ്രിയക്കും പഠിക്കണോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രദറേ ബ്രദറേ എന്ന് വിളിച്ചു നടക്കാൻ... അവളോട് അതൊന്ന് നിർത്താൻ പറയ്...ഹ്... അവളുടെ ഒരു ബ്രദർ...." ചെക്കൻ കലി തുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് തല ചെരിച്ച് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവളും ആമിയും ഹോളി പൊടി കയ്യിലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ അവരെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് റോഷനെ നോക്കി....

"നീ പോയി നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം അങ് തുറന്നു പറ...അപ്പൊ അവളുടെ വിളി താനേ നിന്നോളും... അല്ലാതെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് അവളെ വായിനോക്കി നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല..." "അത്രക്ക് വേണോ...?!" ഇഷ്ട്ടം തുറന്നു പറയാൻ ചെറിയ ഒരു പേടിയുണ്ടെന്ന് അവന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പിടികിട്ടി... "നിനക്ക് വേണേൽ മതി... എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല..." എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ തലയൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അവൻ എൻ്റെയടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു... "ഞങ്ങൾ ബോയ്സിനുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഇഷ്ട്ടമുള്ള പെണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പ്രെപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി...." "അതുകൊണ്ട് നിനക്കും പേടിയാണോ....??!" അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടക്കി വെച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വേണോ വേണ്ടേ എന്ന മട്ടിലൊരു ക്ലോസപ്പിന്റെ ഇളി സമ്മനിച്ചു... "പേടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്... എന്നാൽ ഇല്ല...പക്ഷേ ..." "ഒരു പക്ഷേയും ഇല്ല... നീ ധൈര്യമായി പോയി പറഞ്ഞോ..." "അവൾ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ...??!" എന്നവൻ അവിഞ്ഞ മട്ടിൽ സൈഡിലുള്ള ആലിയെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവനെ നോക്കി...

"അത് നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലാവും... " എന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൻ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച് എന്തൊക്കെയോ കൂടിയ എസ്പ്രെഷനോടെ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഉന്തി തള്ളി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു..... എന്നിട്ട് റോഷനെ തന്നെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നേരത്താണ് ആലി റോഷനെ കണ്ടിട്ട് ബ്രദർ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത്... അതോടു കൂടി എന്റെ ചിരി പൊട്ടി വന്നതും ഞാൻ വായ പൊത്തി പിടിച്ച് ചിരിച്ചു.... അന്നേരത്താണ് പിറകിലൂടെ ഒരു കൈ വെന്ന് വയറിന് മുകളിൽ ഒരു ലോക്കിട്ട് അവനിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തിയത്... അത് നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ ആണെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കാതെ മുന്നിലെ റോഷനേയും ആലിയേയും വീക്ഷിച്ചു.... ആലിയുടെ ബ്രദർ എന്ന വിളി കേട്ടിട്ട് റോഷൻ നാവു കടിച്ച് എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനീ നാട്ടുകരിയേ അല്ല എന്ന മട്ടിൽ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് ആലിയോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നിന്നു... "എന്താണ് സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്കൊരു കൊലച്ചിരി..." എന്റെ ഒടുക്കത്തെ ചിരി കണ്ടിട്ട് എന്റെ പുന്നാര ഉമ്മച്ചൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാ ഇവനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന ഓർമ തന്നെ വന്നത്...

അതോണ്ട് തന്നെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനിലേക്ക് ചാരി നിന്നിട്ട് എന്റെ വയറിനു മുകളിൽ ലോക്കാക്കി പിടിച്ച അവന്റെ കൈക്കു മുകളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ചു.... "നിനക്കറിയോ ഇശുച്ചാ,,, റോഷൻ ആലിയെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയേക്കുവാ...ചെക്കൻ ഇഷ്ട്ടം പറയാൻ പേടി ആണല്ലോ... ഇനിയിപ്പോ എന്താകുമോ എന്തോ....." എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോ അവൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന റോഷനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിലൂടെ മുഖം കൊണ്ടു വന്ന് കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.... "അവനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പടുത്തൊന്നും ഇഷ്ട്ടം പറയാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നില്ല..." എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചുണ്ടെടുത്ത് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ റോഷനെ നോക്കി... അവൻ ഭയങ്കര കത്തിയടിയാണ്.... പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയ ആൾ തന്നെയാണോ അതെന്ന് ഞാനൊരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി.... "മതി നീ അവരെ വായിനോക്കിയത്... ഇനി എന്നെ വായിനോക്കിക്കോ...." എന്നവൻ എന്റെ വയറിൽ പിടിച്ച് പിച്ചിയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ തലയാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് വയറിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ നേർക്ക് നിന്നതും അവൻ ഒരു പ്രതേക ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു...

അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കയ്യിട്ട് പിറകിൽ ലോക്കാക്കി വെച്ചു.... "നിന്നെ എന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വായിനോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലന്നേ...ഇനി എന്തോന്ന് ചെയ്യും...." എന്ന് ഞാൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി... "എന്നിട്ടാണല്ലോ ഇന്നലെ നീ ഞാൻ കാണാതെ വായിനോക്കി നിന്നത്...." 🌸💜🌸 എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ അവിഞ്ഞ മട്ടിൽ ഒന്ന് ഇളിച്ചു തന്നു... അതിന് ഞാനും അതുപോലെ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... "അ.. അത്... ഞാൻ..." "മ്മ്,, മതി മതി... അതികം ബ്ബ ബ്ബ ബ്ബ അടിക്കേണ്ട....." എന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു.... "എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഐറ... നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നിന്നെ കടിച്ചു തിന്നാൻ തോന്നുവാ..." അവളുടെ കീഴ്ചുണ്ട് മൃദുവായി കടിച്ചു താഴേക്ക് പിളർത്തി കടിവിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ നാണത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ കവിളിൽ കൈ വെച്ചു.... "Mr.ഇഷാൻ മാലിക്കിന്റെ വണ് ആൻഡ് ഒൺലി പൊണ്ടാട്ടി അല്ലേ... അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും...." എന്നവൾ പുരികം കോട്ടി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഓഹോ എന്ന മട്ടിലൊന്ന് മൂളി കൊടുത്തു....

അതിനവൾ തലയാട്ടി പുഞ്ചിരിച്ചു തന്നതും ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോളി പൊടി കൈയ്യിൽ വാരി എടുത്ത് അവളെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവളെന്നെ പിറകിലേക്ക് ഉന്തി മാറ്റിയിട്ട് ലെഹങ്കയും പൊക്കി പിടിച്ച് അവിടെനിന്നും ഓടി.... ഛെ... അവളെ കളറിൽ ആകമൊത്തം മുക്കാൻ വിചാരിച്ചതാ...അപ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു ഓട്ടം... 🌸💜🌸 ഉമ്മച്ചന്റെ കളി കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്നെ കളറിൽ മുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന്... അതോണ്ട് തന്നെയാ അവൻ ചുളുവിൽ ഹോളി പൊടി കയ്യിൽ വാരി എടുത്തപ്പോ തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് പിറകിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റി ഓടിയത്... അവൻ കളറും പിടിച്ച് എന്റെ പിറകിലൂടെ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടതും ഞാനെങ്ങനെ ഒക്കെയോ ലെഹങ്ക ഉയർത്തി പിടിച്ച് മുന്നിലേക്ക് ഓടി...ഓടുന്നതിനിടെ ഞാൻ പിറകിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ കണ്ണിലേക്ക് ചാടുന്ന മുടിയെല്ലാം പിറകിലേക്ക് കോതി വെച്ചിട്ട് എന്റെ പിറകിലൂടെ വരുന്നതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടത്തിന് കുറച്ചു സ്പീഡ്ഡ് കൂട്ടിയിട്ട് വില്ലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി കയറി.... ഓടുന്നിടെ അവൻ നിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടേലും ഞാനതൊന്നും മൈൻഡ് കൊടുക്കാതെ സ്റ്റയർ കയറി മുകളിലേക്ക് ഓടി... ഓടി ഓടി ഓഫീസ് റൂമിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ എനിക്ക് കിതപ്പ് വന്നതും ഞാൻ ലെഹങ്കയിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തു ഓട്ടം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നിന്നു.. അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അടുത്തെത്തിയ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൈവരയുടെ സൈഡിലുള്ള തൂണിലേക്ക് ചാരി നിർത്തിയതും ഞാനവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കിതച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു.... അപ്പൊ അവനും കിതച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കിതപ്പ് മാറ്റി....

അതേ സമയം തന്നെ ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ നോക്കി കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് അവന്റെ കൈ എനിക്ക് നേരെ ആക്കി പിടിച്ചതും അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹോളി പൊടി കണ്ട് ഞാൻ ദയനീയമായി അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കയ്യിലുള്ള ഹോളി പൊടി എടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തു പതിയെ പൂശി തന്നു..... അവന്റെ കൈ മുഖത്തിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് അധരത്തിൽ വന്നു നിന്നതും ഞാൻ കണ്ണുയർത്തി അവന്റെ മിഴികളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തിനോ വേണ്ടി പിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു... അതു കാരണം എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റെല്ലാം പതിയെ പതിയെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതും ഞാനൊന്ന് ഉമിനീർ ഇറക്കിയിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നതും അവൻ പതിയെ അവന്റെ തള്ള വിരലുകൾ വെച്ച് എന്റെ കീഴ്ചുണ്ടിനെ ഒന്ന് തലോടിയിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി.... അവന്റെയാ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ അധരത്തോട് പതിയെ അടുത്തു....അവന്റെയടുത്ത് എത്തുന്തോറും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നത് ഇരു ചെവിയിലേക്കും കുത്തി വന്നതും ഞാൻ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു നിന്ന് അവന്റെ അധരത്തോട് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിന്നതും ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ അധരത്തോട് അവന്റെ അധരം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്റെ വയറിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് തൂണിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു വെച്ച് അധരങ്ങൾ കീഴടക്കി....

ഇരു അധരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ തേൻ നുകരുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ പല ഫീലിംഗ്‌സ് നുരഞ്ഞു പൊന്താൻ തുടങ്ങിയതും ഞാൻ കൂടുതൽ അവന്റെ ഷർട്ടിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് നിലത്തു കാലിറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു..... അവന്റെ ചുംബനം എന്നെ ആകമൊത്തം തളർത്തും രീതിയിൽ ആയപ്പോ ഞാൻ ഷർട്ടിൽ നിന്നും കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ മുടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു .... അപ്പൊ അവന്റെ കൈകളും എന്റെ വയറിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചു നിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതും ഞാൻ കണ്ണുകൾ കൂമ്പി അടച്ചു നിന്നു.... എന്നും പത്തു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുംബനം ഇന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു നീണ്ടു പോകുന്നത് അറിഞ്ഞതും ഞാൻ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കിയപ്പോ തന്നെ കിസ്സിൽ കിക്കടിച്ചു ചുംബിക്കുന്നവൻ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ മുഴുവനായി ലോലിപോപ്പ് പോലെ നുണഞ്ഞ് ചുണ്ടിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നിട്ട് എന്റെ നെറ്റിയോട് അവന്റെ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു വെച്ചു... "I want u... in all means...." എന്നവൻ കിതച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കാളലങ് പോയി...അതു കാരണം ഞാൻ പകപ്പോടെ അവനെ നോക്കിയപ്പോ ചെക്കൻ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പതിയെ പ്ലീസ് എന്നു മൊഴിഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോട്ടം തെറ്റിച്ചതും അവന്റെ മുഖം ചുളുക്കിയുള്ള ക്യൂട്ട്നസ് ഭാവം കണ്ട് ഞനെന്തു പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നു.... അത് ശ്രദ്ധിച്ച അവൻ എന്റെ മുഖം രണ്ടു കൈയിലും കോരി എടുത്തിട്ട് ഇരു കണ്ണിലും അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു... "നീ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട... നിന്റെ പൂർണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ മുഴുവനായും എടുക്കൊന്നും ഇല്ല....

നീയെന്ന് ഇതിന് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസികല്ലി സമ്മതം തരുന്നുവോ അന്ന് മാത്രമേ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുകയുള്ളൂ... പക്ഷെ നിന്റെ ഈ ഇളം ചുവന്ന അധരങ്ങൾ അത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ എടുക്കും... bcz that's ma favourite feeling..." അത്രയും പറഞ്ഞ് അവനെന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചതും ഞാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു തുറന്നിട്ട് അവന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു.... എത്ര നേരം ഞാനങ്ങനെ കിടന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല.....കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ തലയിലൂടെ പതിയെ തലോടി കൊണ്ട് എന്നെ അവനിൽ നിന്ന് എഴുനീൽപിച്ച് നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുണ്ടു ചേർത്തുവെച്ചു.... അന്നേരം അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ബട്ടൻസ് തുറന്നിട്ടതിലൂടെ അവന്റെ വെളുത്ത സിക്സ് പാക്ക് ബോഡി കണ്ടതും ഞാൻ അവന്റെ ബോഡിയിൽ പതിയെ ചുണ്ടമർത്തിയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചതും അതിനവനും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നേയും കൊണ്ട് താഴേക്ക് തന്നെ പോയി... താഴെ എത്തിയിട്ട് വില്ലയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ സൈഡിലായി അറൈഞ്ച് ചെയ്ത ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ച സാധനങ്ങളിലെ ഒരു സാധനത്തിൽ എന്റെ കണ്ണുടക്കിയത് ... അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പുഞ്ചിരി തൂകി കൊണ്ട് ഇശുനെ തോണ്ടി.... "ഇശുച്ചാ,,,, പാനി പൂരി...."...... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...