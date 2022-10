QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 92

രചന: Devil Quinn

താഴെ എത്തിയിട്ട് വില്ലയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ സൈഡിലായി അറൈഞ്ച് ചെയ്ത ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ച സാധനങ്ങളിലെ ഒരു സാധനത്തിൽ എന്റെ കണ്ണുടക്കിയത് ... അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പുഞ്ചിരി തൂകി കൊണ്ട് ഇശുനെ തോണ്ടി.... "ഇശുച്ചാ,,,, പാനി പൂരി...." എന്ന് ഞാൻ മേൽചുണ്ട് നാവുകൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെയൊരു നോട്ടം...നിനക്ക് ഇതൊരു വീക്നെസ് ആണല്ലോ എന്നൊരു മട്ടിൽ... അതിന് ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവൻ എന്നെയൊന്നു അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് എന്നേയും കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നടന്നു.. അപ്പൊ അവിടെ ഖാദർ അങ്കിൾ ടേബിളിൽ വെച്ച പാനി പൂരിയും ഗുലാബ് ജാമും ജിലേബിയും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നവർക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണേണ്ട താമസം ഞാൻ ലെഹങ്കയും പൊക്കി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി... "അങ്കിൾ,,, രണ്ട് പാനിപൂരി...അല്ലേൽ വേണ്ട ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തോ..." എന്ന് ഞാൻ അങ്കിളെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു മട്ടിൽ അവനെന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കാൻ നിക്കാതെ അങ്കിൾ ബൗളിൽ ആക്കി തന്ന പാനി പൂരിയിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇട്ടു....

അതു അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു... ഹി ഹി... എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ....അങ്ങനെ നാലും തിന്നു കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്കിളെ അടുത്തു നിന്ന് അഞ്ചു പാനി പൂരി വാങ്ങി.... അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ച് മൂന്നാമത്തേത് കഴിക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്നത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയത്.... അതു കാരണം ഞാൻ നിൽക്കപ്പൊറുതി ഇല്ലാതെ ഇശുച്ചനെ തോണ്ടി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആംഗ്യം കാണിച്ചതും അവൻ വല്ല അനുഗ്രഹ ജീവിയേയും പോലെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് എന്ന ഭാവത്തിൽ മുഖം ചുളുക്കുന്നുണ്ട്.... ഞാനാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കാനും പുറത്തേക്ക് തുപ്പാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ദയനീയമായി നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അവനും എന്നെ ദയനീയമായി നോക്കുന്നു.... അവന്റെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ട് അവനെന്നെ കളിയാക്കിയതാണന്ന് മനസ്സിലായതും ഞാൻ അവന്റെ വയറ്റിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ തലയിൽ നിർത്താതെ മേടിയിട്ട് അവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി... "നീയിങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കാതെ വായ തുറന്ന് എന്തേലും പറ ഐറ...." എൻ്റെ കണ്ണുരുട്ടൽ കണ്ടിട്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ 'എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ല്' എന്ന മട്ടിൽ ഞാനവനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊല്ലിയിൽ കൈവെച്ച് ഉഴിഞ്ഞു...

അപ്പൊ അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയതും ഞാനവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... അപ്പൊ അവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു നിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കത്തി എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അറിയാത്ത മട്ടിൽ നിന്നതാണെന്ന്... എന്റെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് അവൻ ബോട്ടിലിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചു കുടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെയൊന്ന് അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി വെള്ളം മടക്ക് മടക്കായി കുടിച്ചു... 'ഔ,,,രണ്ടിരട്ട പെറ്റ സുഖം...' എന്ന് ഞാൻ പതിയെ മനസ്സിൽ മൊഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലിയിൽ കൈവെച്ചു തടവി.... "ഇനി എങ്കിലും നിന്റെ തീറ്റ കഴിയോ... അല്ലേൽ ഒന്ന് പതിയെ കഴിക്ക്.... ആരും അത് എടുത്തോണ്ട് പോകത്തൊന്നും ഇല്ല..." ഒരു പാനിപൂരിയും കഴിക്കാമെന്ന് വിജാരിച്ച് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് കയ്യിടാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മച്ചൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... "പാനി പൂരി വിട്ടിട്ട് ഈ ജെസ ഐറക്ക്‌ കളിയില്ല സേട്ടാ... സോ സേട്ടന്റെ സേച്ചി ഒന്നും കൂടെ കഴികട്ടെ ട്ടോ..." എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബൗളിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു കഴിച്ചു.... അതിന്റെ രുചി കാരണം ഞാൻ കണ്ണടച്ചു അത് ആവോളം ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു....

"അടുത്ത ട്രിപ്പ് തിന്നാൻ ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണ്ട് ട്ടോ..." എന്റെ തീറ്റ കണ്ട് എന്നെ പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഖാദർ അങ്കിളെ നോക്കി ഞാനിത് പറഞ്ഞതും അങ്കിൾ തലയാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട് പിറകിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്.... അത് കണ്ട് ഞാൻ പിറകിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ നമ്മളെ കോന്തൻ ഭർത്തു അങ്കിളിനോട് വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാനവനെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി... അത് കണ്ടപ്പോ അവൻ എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു തന്നതും ഞാനും അവന്റെ പോലെ തന്നെ ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ വയറ്റിനിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്ത് അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഗാർഡൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോയി... പൂളിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും നടക്കുമ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയായി ഫാബി വരുന്നത് കണ്ടത്... അവൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇശുനെ വല്ലാത്തൊരു മട്ടിൽ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്..... അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ അവളെയൊന്ന് നോക്കി ഇശുനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ അവളെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു.... അവൾ ഞങ്ങളെ മറി കടന്ന് നടന്നു പോയതും ഞാൻ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവളെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ ഫോണിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്...

അതൊക്കെ കണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങളും മൈൻഡിൽ തത്തി കളിച്ചെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാത്തതു കൊണ്ട് ഞാൻ തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു.... ഞങ്ങൾ ഗാർഡനിലെ ഡിജെ പാർട്ടിയിൽ എത്തിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് ചെന്ന് നിന്നത് ആലിയയിലേക്ക് ആണ്.. അവളപ്പോ ആരെയോ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും അവൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി...അപ്പൊ ആ പെരട്ട കുരിപ്പ് പോപ്പ് സോങ്ങും വെച്ച് ഡിജെ ബോക്സിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചോണ്ട് പാട്ടിനൊത്ത് തല കുലുക്കി നിൽക്കുന്ന റോഷനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവരെ രണ്ടാളേയും ഒന്ന് മാറി മാറി നോക്കി.... ഇവർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സെറ്റായോ എന്നൊരു ചോദ്യം ആലിയുടെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് മൈൻഡിലേക്ക്‌ വന്നെങ്കിലും ഇടക്ക് റോഷൻ അവളെ നോക്കുമ്പോ അവൾ വേഗം മുഖം തിരിച്ചു എങ്ങോട്ടോ നോക്കുന്നുണ്ട്... അതിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായതും ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ഇശുന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് വായിനോക്കി നിൽക്കുന്ന ആലിയന്റെ അടുത്തു പൊങ്ങി.... "എന്താടി നിന്റെ ഉദ്ദേശം...??!" വായിനോക്കി നിൽക്കുന്ന ആലിയനെ എന്റെ നേർക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടന്ന് അവളെന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പകച്ചിട്ടുണ്ട്.... അതോണ്ട് തന്നെ അവൾ പകപ്പൊന്നും മുഖത്തു പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചു തന്നു...

"നിന്റെ ക്ലോസപ്പിന്റെ പരസ്യം എനിക്ക് കാണേണ്ട ....ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി താ...." എന്ന് ഞാൻ അവളെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ നിഷ്‌കു പോലെ എന്നെ നോക്കി... "നീയെന്താ എന്നോട് ചോദിച്ചേ...?ഞാൻ കേട്ടില്ല ...." എന്നവൾ പഞ്ച പാവത്തെ പോലെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു റോഷനെ നോക്കി... അവൻ പിന്നെ ഡിജെ കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചോളും... അല്ലേലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല്യ ..പ്രെപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയ ചെക്കൻ അവളോട് കത്തി അടിച്ചു ഇരിക്കല്ലായിരുന്നോ... ബല്ലാത്ത ജാതി "നീ ആയതു കൊണ്ട് സ്‌ട്രൈറ്റായി പറയാം...റോഷൻ നിന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ്... അവനെ നിനക്കും ഇഷ്ട്ടമാണ്... അല്ലേ...??!" റോഷനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് ആലിയെ നോക്കി ഞാനിത് കുറച്ചു ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചതും അവൾ ഏതോ ലോകത്ത് ചെന്നപോലെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി... "Yeah... yeah...ങേ..??noo.. noo... noo....." സ്വപ്ന ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവൾ വേഗം കണ്ണുതള്ളി കൊണ്ട് നോ നോ എന്നു പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ തലയാട്ടുന്നത് കണ്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടേലും ഞാൻ ഗൗരവം വിടാതെ കൈ കെട്ടി നിന്നു.. വെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞതോർത്ത് അവൾ സ്വയം തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്ത് എന്നെ ദയനീയമായി നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവളെ തന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നിന്നു...

"ഐറുമ്മാ,,,അ,,, അത്..." "കിടന്ന് വട്ടം തിരിയേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി....എന്നു മുതലാ നിനക്കിത് തുടങ്ങിയേ...??" അവളുടെ നിഷ്‌കു ഭാവം കണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എനിക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു തന്നു.... "അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം എന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തില്ലേ... അന്നവനെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു...അന്ന് മുതലേ എനിക്കവനോട് സ്പാർക്ക് അടിച്ചിരുന്നു...." ഓ ഓ... രണ്ടാൾക്കും അപ്പൊ സ്പാർക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ... "നിനക്കവനെ ഇഷ്ട്ടമായിട്ടെന്താ അവനെ നീ ബ്രദർ എന്നു വിളികുന്നേ... ഹേ...??!നിനക്ക് നേരെ ചൊവ്വ റോഷാ എന്നു വിളിച്ചൂടെ... നിന്റെ ഭാവി കെട്ടിയോന് അല്ലെടി... എന്നിട്ടും നീ അവനെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കാണോ...??!" "അത് ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിക്കുന്നല്ലേ... Just for a രസം... പിന്നെ അവനെന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന് അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ... ഗേൾസിന് വേഗം ഒരു ആണിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ... എന്നിട്ടും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കും... അതു പോലെ തന്നെയാ ഞാനും ചെയ്യുന്നത്... അവനെന്ന് എന്നോട് നേരിട്ട് ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറയുന്നോ അന്ന് മാത്രമേ ഞാനും അവനോട് തിരിച്ചും ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറയുള്ളൂ.... അതു വരെ ഞാനവനെ ബ്രദറേ എന്നു വിളിക്കും... ഇതൊക്കെയല്ലേ എന്റെ ഒരു ത്രില്ല്....

എന്റെ ഈ വിളി മടുക്കുമ്പോ അവൻ താനേ എന്നോട് ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞോളും... ബോയ്സ് പ്രെപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ ഗേൾസ് പ്രെപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോ... അവര് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂ....." എന്നൊക്കെ അവളൊരു നീണ്ട പ്രസംഗം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഞാൻ അവളെയൊന്ന് അടിമുടി ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു.... "അപ്പൊ ആലിയ ഭട്ട് പെർഫെക്ഷൻ നോക്കി ഇരിക്കാണല്ലേ ...അല്ല,, ഇമ്മാതിരി കുരുട്ടു ബുദ്ധി നിനക്കെവിടുന്നാ കിട്ടിയേ...??" "അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ... നിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ...." എന്നവൾ എന്നെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു...അതിനവൾ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നേയും വലിച്ചു പോകാൻ നിന്നപ്പോഴാ അവൾ നടത്തം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കിയത്.... "എന്താടി..." അവളുടെ നോട്ടം കണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവളെന്നെ ആകമൊത്തം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ അർത്ഥം വെച്ച മട്ടിലൊരു ചിരി പാസ്സാക്കി തന്നു....

"ആകപ്പാടെ കളറിലും റൊമാൻസിലും കുളിച്ച മട്ടാണല്ലോ...മ്മ്.. മ്മ് മനസ്സിലായി...." എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തലയാട്ടി ചിരിച്ചതും ഞാനവളെ പുച്ഛിച്ചു 'ഓ ഞഞ്ഞായി' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളേയും കൂട്ടി എല്ലാരും റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തേക്ക് പോയി... അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന നേരത്തും ആലിയ എനികിട്ട് കളിയാക്കി മൂളി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് സഹികെട്ട് ഞാനവളോട് ഒന്ന് വായ പൂട്ടി വെക്കോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ നോ എന്നു പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞാൻ നടത്തമൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു റോഷനെ നോക്കിയിട്ട് ആലിയെ നോക്കി 'നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അവനോട് പറയട്ടെ' എന്നു ചോദിച്ചതും അവൾ വേഗം വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി തന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ മിണ്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് വായ പൂട്ടി വെച്ചതും ഞാൻ ഗുഡ് ഗേൾ എന്നു പറഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ട് ഇരിപ്പിടത്തേക്ക് പോയി..... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നൂണിനുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വില്ലയുടെ അകത്തേക്ക് ചെന്നു...അപ്പൊ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അമ്മച്ചി ഓരോ ഡിഷസും എടുത്തു വെക്കുന്നത് കണ്ടതും ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ നിരത്തി വെച്ചു....കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊ ഓരോരുത്തരായി അവരുടെ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നതും ഞാൻ ഇശുൻ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവന്റെ സൈഡിൽ ചെന്നിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചു....

ഇടക്ക് ഉമ്മച്ചൻ അടിയിലൂടെ കൈ കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പിച്ചി കളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് ഞാനവനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ടും അവൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്റെ വയറിലൊക്കെ പിച്ചി കളിച്ചു.... ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങളെ കളി എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് തോന്നിയപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നിടെ മറു കൈ കൊണ്ട് അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൈ കോർത്തു പിടിച്ചു.... അതോടു കൂടെ അവന്റെ ഇളക്കം മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവന്റെ കളി കൈ കോർത്തു വെച്ച എന്റെ കൈയിൽ ആയിരുന്നു... ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇക്കിളി ആക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്... നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ ആയോണ്ട് തന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടും വല്ല്യ കാര്യമില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഫുഡ് കഴിച്ചു.... അങ്ങനെ ഫുഡഡി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിൽ ലാൻ്റായി... വൈകുന്നേരം ഹോളി സെലിബ്രേഷന്റെ കലാശക്കൊട്ട് ആയോണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹൈ എനർജി വേണ്ടത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വൈകുന്നേരത്തിന് വേണ്ടി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു... ചിലർ ഗെസ്റ്റ് ഹാളിലെ സോഫയിലും മറ്റു ചിലർ ഹാളിലെ സോഫയിലും ചാരി ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്...

ഞാനതൊക്കെ നോക്കി താഴെ നിന്ന് സ്റ്റയർ കയറാൻ നിക്കുമ്പോഴാ ഉമ്മച്ചൻ സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടത്.. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവന്റെ മുടിയെല്ലാം തുള്ളി ചാടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടതും എന്തോ അവന്റെ മുഖത്തിനൊരു ക്യൂട്ട്നെസ്സ് ഫീൽ ചെയ്തു.... അതോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മുഖം ചുളുക്കി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നതും അവൻ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊണ്ട് നെറ്റിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുടി സൈഡിലേക്ക് കോതി വെച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... "എന്ത് ലൂക്കാണ് ഇശുച്ചാ നിനക്ക്...??!നിന്റെ പൊണ്ടാട്ടി തന്നെ നിന്നെ കണ്ണ് വെക്കും ..." അവനെന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണ് വിടർത്തി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു തന്നു...യാ ഗോടെ... അവന്റെ ഈ ചിരിയാണ് മാസ്സ്.... "അതികം വായിനോക്കി നിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ വാ..." അവന്റെ ചിരിയിൽ മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു... "എങ്ങോട്ട്...??!" "നിന്റെ അമ്മൂമ്മേടെ അടുത്തേക്ക്... കൊഞ്ചാതെ വാ ഡീ..." എന്നവൻ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു പുറത്തേക്ക് നടന്നു...എന്നിട്ട് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയിട്ട് തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചെന്നിരുത്തിയിട്ട് അവനെന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു കിടന്നു...... "അച്ചോടെ,,,ഇതിനായിരുന്നോ സേട്ടൻ സേച്ചിയേയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്... സോ സ്വീറ്റ് ...."

എന്റെ മടിയിൽ വെച്ച അവന്റെ തലയിലൂടെ വിരലോടിച്ചു ഇതും പറഞ്ഞ് ഞാനവന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... "You know one thing...? ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്നെയായിരിക്കും...നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും നിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്...I'm deeply addicted..." 🌸💜🌸 എന്നവൾ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ഞാനും അതിനൊരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അവളെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി കിടന്നു.... അന്നേരം പല കാര്യങ്ങളും മൈൻഡിലേക്ക് കുത്തി കയറി വന്നതും ഞാൻ അവളെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ തലയിൽ വെച്ച അവളുടെ കൈയെടുത്തു എന്റെ ചുണ്ടിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കയ്യിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... "Love is not about how many days, months or years you have been together... Love is all about how much you love each other every single day...❤" എന്ന് ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി തന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറച്ചു... അത് കണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ മടിയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റിട്ട് അവളെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയതും എന്റെ നോട്ടം മനസ്സിലായപ്പോ അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണൊക്കെ അമർത്തി തുടച്ചിട്ട് എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു...

. അതിന് ഞാനൊരു പുഞ്ചിരി തൂക്കിയിട്ട് അവളുടെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവളുടെ വയറിൽ ഒരു പിച്ചു കൊടുത്തതും അവൾ സ്പോട്ടിൽ എന്നിൽ നിന്ന് അടർന്ന് മാറി കൊണ്ട് വയറിൽ പിടിച്ച് ഉഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നോക്കിയതും ഞാൻ അവൾകൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. അത് കണ്ടപ്പോ അവൾ ഭദ്രകാളിയെ പോലെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചതും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവളെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ച് അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... "എന്റെ ക്യൂട്ടി ഗേൾ എനിക്കൊരു കിസ്സ് തന്നേ..." എന്ന് ഞാൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ എന്നെ ഒരു നോട്ടം... "നിനക്ക് ഈ കിസ്സ് മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ...!!" "വേറെ പലതും ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ... നീ തരാഞ്ഞിട്ടല്ലേ..." എന്ന് ഞാൻ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവളെന്റെ കയ്യിനൊരു തല്ല് വെച്ച് തന്നിട്ട് 'ഛി വൃത്തികെട്ടവൻ' എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയൊന്ന് അമർത്തി നോക്കി.... അതിന് ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അവളെ വീണ്ടും നോക്കിയതും എന്റെ നോട്ടം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവളെന്റെ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചു.... "നീ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലെ ഉമ്മച്ചാ..എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ആവുന്നുണ്ട് ...." എന്നവൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മുഖം ചുളിക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതും ഞാനെന്റെ കണ്ണിനു മുകളിലുള്ള അവളുടെ കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവളെ എന്നോട് ചേർത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് അവളുടെ കവിൾ നോക്കി ഒരു സ്വീറ്റ് കിസ്സങ് കൊടുത്തു... 🌸💜🌸

അവന്റെ സംസാരം ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തോ പോലെയായി ഇരിക്കുമ്പോഴാ അവൻ എന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചത്... എന്നിട്ടവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഉമ്മിച്ച് കളിച്ചതും ഞാൻ എതിർക്കാൻ ഒന്നും പോവാതെ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഇരുന്നു.... അത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ നിർത്താതെ എന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മിച്ച് അത് ചെന്നിയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്.... ചെന്നിയിലൂടെ പോയി കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂയ്ത്തിയിട്ട് കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചതും ഞാൻ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ച് കണ്ണിറുക്കി അടച്ചു തുറന്നു.. കുറച്ചു നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ കഴുത്തിൽ നിന്നും തലപൊക്കി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് കള്ളച്ചിരിയോടെ പുരികം പൊക്കിയത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ഒന്നുല്ല എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടിയിട്ട് അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ രണ്ടു കവിളിലും കൈ വെച്ചു....എന്നിട്ട് അവൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച കിസ്സ് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കൊടുത്തു.... "ഉമ്മിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ എക്സ്‌പേർട്ട് അല്ല ...സോ ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മച്ചൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ്... നീയല്ലേ എന്റെ വണ് ആൻഡ് ഒൺലി ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചൻ... സോ നീ തരുന്ന അത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല...." "എന്റെ ക്യൂട്ട് പൊണ്ടാട്ടിയുടെ കിസ്സ് പോരാ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ...നീ ഒന്നുകൂടെ എന്നെയൊന്ന് കിസ്സ് ചെയ്തേ...കിസ്സിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം...."

ചുളുവിൽ കിസ്സ് വാങ്ങാനുള്ള അവന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് കണ്ട് ഞാനവന്റെ വയറ്റിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്തു.... "അയ്യട,,, ഉടായിപ്പ് ഉമ്മച്ചാ.. നിന്റെ വേലത്തരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി..." എന്ന് ഞാൻ ചെറു ചിരിയോടെ അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു.... അങ്ങനെ ഞാനും അവനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞും ചുംബിച്ചും നേരം കളയുന്ന സമയത്താണ് റോഷൻ വില്ലയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്....അത് കണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് നോട്ടം തെറ്റിച്ചപ്പോ അവൻ നേരെ ഗാർഡനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരർത്ഥം വെച്ച മട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ലോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഡിജെ ബോക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.... അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഹോളിയുടെ കലാശക്കൊട്ട് തുടങ്ങാനായി എന്നു മനസ്സിലായതും ഞാൻ ഉമ്മച്ചന്റെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി... അപ്പൊ സമയം നാലു മണിയോട് അടുത്തത് കണ്ടതും ഞാൻ വാച്ചിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു മുന്നിലായി കാണുന്ന പടുകൂറ്റൻ വില്ലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു....

അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഗാർഡന്റെ ഒത്ത നടുവിലേക്ക് ചെന്നു നിന്നു... എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് കളർ പൊടി വാരിയെടുത്ത് കൈ മലർത്തി പിടിച്ച് കയ്യിലുള്ള മഞ്ഞ ഹോളി പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഉമ്മച്ചന്റെ നേരെ ഊതിയതും അവന്‍റെ ചെന്നിയിലും കുറച്ചു മുഖത്തും കളറായി... അത് കണ്ട് അവനെന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബ്ലൂ ഹോളി പൊടി വാരിയിട്ട് എന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ആകപ്പാടെ വിതറിയിട്ട് ബാക്കി ഡ്രസ്സിലേക്കും വിതറി.... അതോടു കൂടെ ഞാനെന്റെ വൈറ്റ് ലെഹങ്കയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ഇനി കളറാകാൻ ബാക്കി സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല... മുഖത്തിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മളെ ഉമ്മച്ചൻ കളർ കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മഴവിൽ കളറായി നിൽക്കാണ്... ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മച്ചനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്റെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കാണ്... അതോണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ട എല്ലാ കളറിൽ നിന്നും ഹോളി പൊടി വാരി എടുത്തിട്ട് ഇശുച്ചനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് കളറിൽ മുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാ റോഷൻ let's starts the holi party എന്നു വിളിച്ചു കൂവിയത്... അന്നേരം തന്നെ അവിടെയെല്ലാം ഡിജെ സോങ് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു....

🎶Itna maza, kyun aa raha hai Tune hawa mein bhaang milaya Dugna nasha, kyun ho raha hai Aankhon se meetha tune khilaya Ho teri malmal ki kurti gulabi ho gayi Manchali chaal kaise nawaabi ho gayi, toh?🎶 ധുമ്മ് പാട്ട് ആയോണ്ട് തന്നെ ഒരു ആവേശം വന്നതും ഞാൻ കയ്യിലുള്ള പൊടിയെല്ലാം ഉമ്മച്ചന്റെ വൈറ്റ് ഷർട്ടിലേക്ക് വാരി വിതറിയിട്ട് ബാക്കി അവന്റെ മുടിയിലും വിതറിയിട്ടു.... 🎶Balam pichkari jo tune mujhe maari Toh seedhi saadi chhori sharaabi ho gayi Haa Jeans pahen ke jo tune maara thumka Toh lattoo padosan ki bhabhi ho gayi🎶 പാട്ടിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട് അവൻ എന്നേയും ഞാൻ അവനേയും കളർ പൊടിയിൽ അങ് കുളിപ്പിച്ചു... അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ജോളിയായി കളർ വാരി എറിഞ്ഞ് ഹോളി കളറാക്കി.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ലാമിത്താന്റെ മെഡിസിൻ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് വില്ലയിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് നേരെ ഇത്താന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി... എന്നിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ച മെഡിസിൻ എടുത്ത് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ നേരമാണ് സൈഡിലുള്ള റൂമിൽ നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടത്.... അത് കണ്ട് ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ച് അവിടെ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് റൂമിലേക്ക് കയറിയതും അവിടെ ഫാബി മുട്ടിനു മീതെ തല വെച്ച് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു സംശയത്തോടെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു........ (തുടരും)....

