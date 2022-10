QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 98

രചന: Devil Quinn

"ഇശൂ,,,അവൾ...!!" ഐറ വില്ലായിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇശുന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് റോഷൻ ദയനീയമായി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇശു പുറം കൈകൊണ്ട് കണ്ണൊന്ന് അമർത്തി തുടച്ചിട്ട് റോഷനെ നോക്കി "അവൾ തനിയെ ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ.. അവളിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചതിനും പെട്ടന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിലുള്ള ഒരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും..." ഇശുന് ഐറയെ കുറിച്ചോർത്തിട്ട് ചങ്കല്ലാം മുറുകി വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്വയം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തികൊണ്ട് റോഷനോടായി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു 🌸💜🌸 സമയം അതിന്റെ വഴിക്കങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു...ഐറയെ ആലോചിച്ചു തലയൊക്കെ പെരുത്തു വരുന്നുണ്ട്.... അവൾക്കെന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കോ അതോ എല്ലാം കേട്ടതിൽ സങ്കടമായിരിക്കോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഇരുന്നിട്ട് ഹൃദയം വല്ലാതെ പിടയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശെരിയാവില്ല എന്നു തോന്നിയതും ഞാൻ റോഷനെ ഒന്ന് നോക്കി കൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഹോമിന്റെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി വില്ലയിലേക്ക് നടന്നു വില്ലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു നേരെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഞാനാദ്യം കണ്ടത് ഐറ മുഖം പൊത്തി പിടിച്ചു സോഫയിൽ ഇരുക്കുന്നതാണ്....

അതെന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചതും ഞാനൊന്ന് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നിട്ട് അവളുടെ സൈഡിൽ ചെന്നിരുന്നു അവളെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ എന്റെ നാവിന്റെ ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ... അതു കാരണം ഞാൻ തല താഴ്ത്തി കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു ഇരുന്നു "എന്താ സേച്ചിന്റെ സേട്ടനൊരു സെഡ് മൂഡ്...?!" പെട്ടന്ന് ഈയൊരു ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടികൊണ്ട് തല ഉയർത്തി നേരെ ഇരുന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഐറ ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി പുരികം പൊക്കി കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പുരികം ചുളുക്കി ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷം അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു "എന്താ ഉമ്മച്ചാ നീയിങ്ങനെ നോക്കുന്നേ.. ഞാൻ നിന്റെ പൊണ്ടാട്ടി തന്നെയാണ്..." പുറത്തു ചാടാൻ വെമ്പുന്ന പൊട്ടി ചിരിയെ ഉള്ളിലൊതുക്കി കൊണ്ട് ചെറു ചിരിയോടെ അവളിത് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞെട്ടലിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നതും എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് ചുടു കണ്ണീർ നിലത്തേക്കൂർന്നു വീണതും ഞെടിയിടയിൽ അവളെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് അവളെ ഇറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഇതു വരെ വെന്തുരുകുന്ന മനസ്സിന് അതൊരു ആശ്വാസമായതിനാൽ ഞാനവളെ കൂടുതൽ എന്നിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലുകൾ പൊടിയും വിധം കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നു

"ഇശുച്ചാ,,നീയെന്താ വിചാരിച്ചേ..എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കരഞ്ഞു സീൻ കോണ്ട്രയാക്കി ക്ളീഷേ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു പോകുമെന്നോ..?" എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവളിലുള്ള പിടി ഞാൻ പതിയെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ആണെന്നും പിന്നെ അല്ലെന്നും മട്ടിൽ തലയാട്ടി കൊടുത്തു "എന്നാ ചെവി തുറന്നു കേട്ടോ.. ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഇഷാൻ മാലിക്കിന്റെ പെണ്ണാ..സോ അവനെ വിട്ട് ഈ ഐറക്കു കളിയില്ല... ഒന്നൂല്ലേലും നീ എന്റെ one&only പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചനല്ലേ... ആ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകോ..." എന്നവൾ ചെറു പുഞ്ചിരി തൂകി കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചുണ്ടമർത്തി പറഞ്ഞതും ഞാനും അതിനൊന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു "നിനക്കെന്നോട് ഒരു തരി പോലും ദേഷ്യമില്ലേ ഐറ...?" ഉള്ളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാനവൾക്കു നേരെ തൊടുത്തു വിട്ടു കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവളൊന്നു ചിരിച്ചു "എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല... ആദ്യം ചെറിയ സങ്കടമുണ്ടേനി..നീയിതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചതിന്..പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മച്ചനല്ലേ... എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ നീ ഇതൊന്നും മറച്ചു വെക്കില്ലല്ലോ ...

എനിക്ക് സങ്കടാവും എന്നു വിചാരിച്ചല്ലേ നീ മറച്ചു വെച്ചത്.. പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല.. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവളാ യാഥാർത്ഥ ഭാര്യ...അതു കൊണ്ട് നിന്റെ ഫീലിംഗ്‌സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും.. അല്ലാതെ ഞാനൊരു സ്വാർത്ഥതക്കാരി ഒന്നും അല്ല... നീയന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേൽ എന്നെയല്ലാതെ വേറാരേയും നീ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെൽഫിഷ് ആകുന്നവളുമല്ല മിസിസ് ഇഷാൻ മാലിക് നീ ആദ്യം ജൂഹിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി നീയിപ്പോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്..." അവളാദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിൽ എനിക്കവളോട് ഒരു ബഹുമാനം തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവളെന്റെ ഉള്ളിലെ പച്ചയായ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിടർന്ന മിഴികളോടെ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും തല എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇരുന്നു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം തെറ്റിച്ചു "എനിക്കറിയാം ഇശുച്ചാ.. നീയിപ്പോ ജൂഹിയേക്കാൾ ഏറെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്... അത് നിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി എനിക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ...ജൂഹി പറഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു നല്ല കുട്ടി തന്നെയാണ്...കാരണം അവളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതല്ലേ..

.കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ട്.. അവളോട് നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടം തോന്നിയെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികം..അവൾക്ക് നിന്നോടും ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു... അത് പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ... എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അവളെ മഷ്ഹൂദ് അടിക്കാൻ നിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ഒരു ഹീറോ പോലെ വന്നിട്ട് അവന്റെ മോന്തകിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു.. ഉഫ്‌ അതിനും വേണം ഒരു ഉശിര്... ആ നിന്നോട് അവൾക്ക് പ്രേമം തോന്നീലെങ്കിലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ... അതിന്റെ കൂടെ നിന്റെ ഈ ലുക്കും കണ്ടാൽ അവൾ ഫ്ളാറ്റാകുമല്ലോ അതു കൊണ്ട് നീ അവളെ ഇഷ്ട്ടപെട്ടതിനോ അല്ലേൽ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ട്ടപെട്ടതിനോ ഞാനിവിടെ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല... ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്...അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ട്ടങ്ങളല്ലേ...അതിനെ മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരാവിശ്യവും ഇല്ല... ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വല്ല പിടുത്തവും ഉണ്ടോ ഇശുച്ചാ...?!" ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകെ അവസാനമവൾ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനവൾകൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു "ആദ്യമേ നിന്നോട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയായിരുന്നു ..." "ഹാ അതെന്നെ..നീ ആദ്യമേ ഇക്കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇക്കണ്ട കണ്ണീരെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരാവിശ്വവും ഇല്ലായിരുന്നു..

ഇതിപ്പോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു വല്ല ഓസ്കാർ വാങ്ങുമോ എന്തോ..." "What... നീ അഭിനയിച്ചെന്നോ..?!" 🌸💜🌸 എന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു സോപ്പിങിന് വേണ്ടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടി ഇരുന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ ഇക്കിളി പെടുത്താൻ തുടങ്ങി "അതുണ്ടല്ലോ...ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രീൻ ഹോമിൽ നിന്നും മാഗസിനൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാകത്തെന്നോണം നോക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നില്ലേ...അതൊക്കെ എന്റെ നമ്പർ അല്ലേ... ഞാനതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തതാ... അതൊന്നും റിയലല്ല.." എന്നു പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് അവിഞ്ഞിളിച്ചതും ഇതുവരെ ശാന്തമായിരുന്ന ഉമ്മച്ചൻ സിംഹം സട കുടയുന്ന പോലെ അവന്റെ കൈ ഒന്ന് കുടഞ്ഞതും നേരത്തെ സോപ്പിങിന് വേണ്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ ചാരി തല മുട്ടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ തലയൊന്ന് തെന്നി പോയെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കി നിന്നതു കൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ നിലത്ത് എത്തിയില്ല അതിന്റെ നിവൃത്തിയിൽ ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു കൊണ്ട് പതിയെ ഉമ്മച്ചനെ നോക്കിയതും അവനെന്നെ കുത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു

"നിന്നെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്.. അല്ലാതെ നിന്റെ പാസ്റ്റ് കേട്ടെന്ന് വെച്ച് അല്ലേൽ നിനക്ക് വേറെ പെണ്കുട്ടിയെ ഇഷ്ട്ടാണെന്ന് കരുതി നിരാശ ഭാര്യ ആയതല്ല..." എന്നു പറഞ്ഞ് നിഷ്‌കു പോലെ അവനെ നോക്കിയതും ഇതുവരെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ച ചെക്കൻ എന്റെ പറച്ചിലും മുഖത്തുള്ള ഭാവമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ മുഖം രണ്ടു കയ്യിലും വാരിയെടുത്തു "നിന്റെ പേടിപ്പിക്കൽ എനിക്ക് കൊള്ളേണ്ടിടത്ത് തന്നെ കൊണ്ടു...നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഓരോ കണ്ണുനീർ പൊഴിയുമ്പോഴും ചങ്ക് പിടയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക്..ഇനിയെങ്ങാനും ഇമ്മാതിരി പണികൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഒരു മൂലേക്കെറിയും.. പറഞ്ഞേക്കാം.." ആദ്യം സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞവൻ പിന്നീട് കടിച്ചു കീറും വിധം എന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവന്റെ ദേഷ്യമൊന്ന് അയക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുഖം കോരിയെടുത്ത അവന്റെ കരങ്ങൾക്കു മുകളിൽ കൈവെച്ചു ഉഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് രണ്ടു നിമിഷം ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കിയിട്ട് ആ നോട്ടം അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി അതിലവൻ നൂറു ശതമാനം അലിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇമ ചിമ്മാതെ അവന്റെ അധരത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നതും എന്റെ നോട്ടം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ കണ്ണുരുട്ടൽ നിന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണെൻ്റെ അധരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് കണ്ട് പണി വരുന്നുണ്ട്

അവറാച്ചാ എന്നാരോ ഉള്ളിൽ നിന്നും വിളിച്ചു കൂവിയതും ഇനിയും അവനെ അലിയിക്കാൻ നിന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് അവനെന്നെ അലിയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായതും ഞാൻ അവൻക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കവിളിലുള്ള അവന്റെ കൈകൾ എടുത്തു മാറ്റി അവനിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പണ്ടാറകാലൻ തെണ്ടി കോന്തൻ ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഊതിയത് അതിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ട് ദേഹമാസകലം ഇക്കിളി ആയതും ഞാനൊരു നിമിഷം കണ്ണുകടച്ചു പതിയെ തുറന്നതും എന്നെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കുന്ന ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ കണ്ണിലേക്കും പിന്നെ അധരത്തിലേക്കും നോക്കി കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു തരി പോലും നോട്ടം തെറ്റിക്കാതെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്നു കിടക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് ചെവിക്കു പിറകിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റി "ഇ..ശുച്ചാ..." "ശൂ,,," അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് അവനെന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വിധമുള്ള വകുപ്പുണ്ടെന്ന് ആരോ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ ദയനീയമായി അവനെ നോക്കി വിളിച്ചതും അവൻ ഞൊടിയിടയിൽ എന്റെ ചുണ്ടിന് മീതെ ചൂണ്ടു വിരൽ വെച്ച് ശൂ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിരൽ വെച്ച് എന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഉഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അടിവയറ്റിൽ മഞ്ഞു വീഴലും കൂടെ രണ്ടാം മഹാ യുദ്ധം വരെ നടക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഉമ്മച്ചനെ തന്നെ ചെറു ഭീതിയോടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ഓഞ്ഞ ഉൾമനസ് '

എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് നീയല്ലേ നീ തന്നെ അനുഭവിച്ചോ' എന്നു പറഞ്ഞത്...അത് പറയേണ്ട താമസം ഉമ്മച്ചനെന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം കൊണ്ടു വരാൻ നിന്നത് കണ്ട് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ അവന്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു "ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വഴക്കിടേണ്ട സമയത്താണോ ഈ റൊമാൻസിക്കൽ...ഒന്നൂല്ലേലും നമ്മളെ ആലോചിച്ചു തങ്കപെട്ട പയ്യനായ റോഷനവിടെ ടെന്ഷനടിച്ചു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തേരാ പാര നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ.." അവനെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത വിനയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കള്ള ഉമ്മച്ചൻ വാ പൊത്തി പിടിച്ച എൻ്റെ കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവൻ ചിരിക്കാ "നീ തന്നെ അല്ലെ എന്റെ ലിപ്പിലേക്ക് നോക്കി വശീകരിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിപ്പിച്ചത്... എന്നിട്ടവൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ!! നിന്റെ അടവൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഐറ..സോ .." അവൻ സോ എന്നു നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് വരാൻ നിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവനെ പിടിച്ചു പുറകിലേക്ക് തള്ളിയതും കള്ള ബലാൽ എന്നേയും പിടിച്ചു വലിച്ചതും രണ്ടാളും നല്ല അന്തസ്സായി സോഫയുടെ കൈപിടിയിലേക്ക് ജാമായി കിടന്നു...അവൻ താഴേയും ഞാനവന്റെ മുകളിലും...ഹൈ അന്തസ്സ് "Kiss me..." എന്റെ അരക്കെട്ടിനു മുകളിൽ കൈവച്ച് അവനിങ്ങനെ പറയേണ്ട താമസം ഞാൻ തലയാട്ടി... "No..." "Why..." "I hate you..."

ഉള്ളിലുള്ള ചിരിയെ അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഗൗരവമായി ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അവൻ ഓ എന്ന് നീട്ടി മൂളിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റായ പുഞ്ചിരി തൂക്കി "But i still love uu.." എന്നവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ചിരിയോട് 'ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ പറയുമ്പോ പുറത്തേക്ക് ചാടിയാൽ മതിയെന്ന്' പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാനവനെ ഗൗരവമായി നോക്കി "I hate you more and more..." "I love you more and everything..." 'ഗോടെ,, ക്ഷമ തരൂ... ഇവനെന്നെ വശീകരിച്ചു കുപ്പീലാകുന്ന മട്ടിലാണല്ലോ.. സോ എസ്ക്യാപ്പ് അടിക്കാം' എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അവനെ കപട ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് മാറി സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു "But i still hate uu..." ചിരിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊട്ടി വരുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഉമ്മച്ചൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് സോഫയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റു "Can u say this again...?" "I ....hate.... uuuuuuu...." "Ok fine ,get lost...." അവനെ പിരി കേറ്റി കേറ്റി അങ്ങേ അറ്റം എത്തിയപ്പോ ഞാനിനിയും അവനെ പിരി കേറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ കലിപ്പ് കയറി എന്നെ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് അടിച്ചതും ഞാനവൻകൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു "Come, we'll go together.. അപ്പോഴാ ഒരു ഗുമ്മ് കിട്ടൊള്ളൂ..."

അവന്റെ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വന്ന ചിരിയെ കൂട്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതും എന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ടവൻ എന്നെയൊന്ന് ഇരുത്തി നോക്കിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു ചിരിച്ചു "ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ നീ ആദ്യമേ ബഹു കേമി ആണല്ലോ..." "ഒന്നൂല്ലേലും ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സേട്ടന്റെ ക്യൂട്ട് സേച്ചിയല്ലേ..." "ഓഹ് ആണല്ലേ!! എന്നാ സേട്ടന്റെ സേച്ചി ഒരു കിസ്സ് തന്നെ.. എത്ര കിലോ ക്യൂട്ട്നസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് അളന്ന് നോക്കട്ടെ..." "അയ്യടാ..ചുളുവിൽ കിസ്സ് വാങ്ങാനുള്ള അവന്റെ സൈക്കോളജി..." 🌸💜🌸 എന്നവൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്താൻ നിന്നെങ്കിലും ഞാനത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവളെ കൈ രണ്ടും പിറകിലേക്ക് ആക്കിപിടിച്ചിട്ട് അവളുടെ ലിപ്പിൽ ചുടു ചുംബനം കൊടുത്തു "Oh... no no no..." പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അശരീരി കേട്ട് ഞാനും ഐറയും സ്പോട്ടിൽ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ റോഷൻ അവിടെ നിന്ന് വട്ടം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് "Oh sorry... റൂം മാറി പോയി..." എന്നവൻ സ്വയം തലക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് അവിടെത്തന്നെ സ്റ്റോപ്പായി നിന്നത്... എന്നിട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചു കണ്ണു രണ്ടും തിരുമ്മി കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി

"ഇത് ഇശുന്റെ റൂം തന്നെയല്ലേ... അതോ എനിക്ക് മാറിയതാണോ...ഏയ് അല്ലല്ലോ ഇതവന്റെ റൂം തന്നെ..." തലക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു അടി കിട്ടിയവനെ പോലെ അവൻ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് പിറുപിറുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്താണ് അവനെന്തോ ബോധോദയം വന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും കണ്ണു തള്ളി നോക്കിയത് "അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമല്ലേ നേരത്തെ വഴക്കിട്ടു പോന്നത്...എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താ റൊമാൻസിച്ചു നിക്കുന്നേ... നിങ്ങളെ പിരി ലൂസായതാണോ അതോ എന്റെ പിരി ലൂസായതോ... നേരത്തെ കണ്ടത് സ്വപ്നമായിരുന്നോ....അതോ ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണോ സ്വപ്നം..ഓ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ.." ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരേയും നോക്കിയിട്ട് അവനിത് പറയേണ്ട താമസം ഞാനും ഐറയും അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു....അത് കണ്ടിട്ടവൻ ഞങ്ങളെ ഒരു സംശയത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നതും ഞങ്ങൾ നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു "Wooh...That's the real wife..." എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഐറയെ പൊക്കിയടിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവളെ ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു "ഇതാണ് ഭാര്യ.. ഇതാവണം ഭാര്യ,,, സത്യം പറയാലോ നിങ്ങൾ രണ്ടും തെറ്റി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം പേടിച്ചെന്നോ...

ഇന്നിവിടെ വല്ലതും നടക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ടെൻഷന് അടിച്ചു നടക്കുവായിരുന്നു ...ടെൻഷന് കൂടി കൂടി വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയത്...വന്നപ്പോ കണ്ടതോ രണ്ടാളും കിസ്സ് ചെയ്യുന്നത്.. അതു കാരണം എന്റെ കിളികളൊക്കെ കണ്ടം വഴി ഓടിട്ടുണ്ട്... നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ നേരത്തെ കച്ചറ പിച്ചറ കുറ്റിച്ചിറ മാനാഞ്ചിറ ആക്കി പോന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി.." "കൂട്ടുകൂടാനും കൂടെയിരുന്ന് സങ്കടങ്ങൾ പറയാനും മാത്രമല്ല ,കൂടെ കൂടെ വഴക്കിടാനും പിണങ്ങാനും ഒരാളെ കിട്ടുന്നതും ഭാഗ്യമല്ലേ... അതാണ് എന്റെ ക്യൂട്ട് പൊണ്ടാട്ടി..." എന്നു ഞാൻ ഐറയെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ എൻ്റെയടുത്തേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തി കൊണ്ട് അവളുടെ അധരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി ഒരു തരി വിട്ടു മാറാതെ കീഴ്ചുണ്ടിനേയും മേൽചുണ്ടിനേയും കൂടെ കൂടെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളുടെ അരയിൽ ഒരു കൈ വെച്ചു മുറുക്കിയതും അവളൊന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി കൊണ്ട് എന്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു "ഓ മൈ കടവുളെ,,ഇതെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഞാൻ ലൈവായി കാണുന്നതോ.." ഞങ്ങളെ ആഴത്തിലുള്ള ചുംബനം കണ്ട് റോഷനവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് പിറു പിറുക്കുന്നുണ്ടേലും ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവളെ ചുണ്ടുകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു

"അല്ല,,ഞാനിപ്പോ നിക്കണോ പോണോ..." വീണ്ടും ആ എരപ്പാളി റോഷൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചുംബിക്കാൻ അയക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അവളിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും വിട്ടു നിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ കൈ പൊക്കി കാണിച്ചു ഗെറ്റ്‌ ഔട്ട് എന്ന മട്ടിൽ ആഗ്യം കാണിച്ചതും അവൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരേയും ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഒരവിഞ്ഞ ചിരിയോടെ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഡോർ അടച്ചു അന്നേരം എന്റെ ചുംബനം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഐറ കണ്ണുകടച്ചു എന്റെ ഷർട്ടിലുള്ള പിടി വിട്ട് മുടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നതും അതിൽ എനിക്കൊരു ആവേശം പകർന്നപ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ വായിലേക്കാക്കി വിഴുങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു... അതേ സമയം രണ്ടാളുടേയും നാവുകൾ കെട്ടിപിണഞ്ഞ് ഉമിനീരിനാൽ ഇട കലർന്നു ദീർഘ നേരത്തെ ആവേശത്തോടെയുള്ള ചുംബനങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടു പേർക്കും കിതപ്പും കൂടെ ശ്വാസം തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയതു കാരണം ഐറ എന്റെ കയ്യിൽ അവളുടെ നഖം ആയ്ന്നിറക്കിയതും ഞാനവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് കെട്ടിപിണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അധരങ്ങളെ മോചിതയാക്കി കൊണ്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എന്റെ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു നിർത്തി..എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പിടിച്ചു വെച്ച കിതപ്പുകളെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് രണ്ടാളും കിതപ്പ് മാറ്റുവോളം ഇരു കണ്ണിലും നോക്കി നിന്നു "I can loss anything ,,but not you..I am nothing without you..lubb you ishuchaa.."

നെറ്റിയിൽ മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയ എന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് അവളിത് പറഞ്ഞതും ഞാനവളെ ഇറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു "U are ma life and everything... Luv you too.." അവളുടെ കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുണ്ടു ചേർത്തു വെച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ കൂടുതൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു "ഇശുച്ചാ,, നിനക്കറിയോ ഈ ഗേൾസിനോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കഥ ഒന്നേയുള്ളൂ... അത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാ...മിക്ക ഗേൾസിനും ഇഷ്ട്ടമല്ലാത്തതും അത് തന്നെയാകും..അത് പോലെ ആയിരുന്നു നീ നിന്റെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും... നീ ജൂലിയെ പറയുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക്.." "പൊസ്സസീവ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നല്ലേ...?" അവൾ മുഴുവൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനിടയിൽ കയറി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ട് ചമ്മിയ ചിരി ചിരിച്ചു "ആഹ്,,, അത് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി.." "നീ എന്റെ പെണ്ണല്ലേ... അപ്പൊ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ..." അവളുടെ മൂക്കിനൊരു തട്ട് കൊടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി "നീ ഭയന്നിരുന്നോ ഇശുച്ചാ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു എങ്ങോട്ടേലും പോകുമെന്ന്...നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പ് ചെവിയിൽ നിർത്താതെ തട്ടുന്നുണ്ട്... അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ചെറു ഭയം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ...എത്ര തന്നെ ആയാലും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് എങ്ങും പോകില്ല...

നിന്റെ സ്നേഹവും കെയറുമൊക്കെ ഇനിയുമെനിക്ക് വേണം... ഈ ഇടനെഞ്ചിലെ ചൂടേറ്റ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കിടക്കണം..നീയില്ലാതെ ഞാനില്ലല്ലോ ഉമ്മച്ചാ..." അവളെ ഓർത്തിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഹാർട്ട് ബീറ്റെല്ലാം വല്ലാതെ മിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളിത് എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഖം പൊക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ മുടികളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു "ഏതൊരു ശക്തിക്കും എന്നിൽ നിന്നും നിന്നെ വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല..കാരണം പടച്ചോന്റെ കിതാബിൽ എന്റെ പെണ്ണാണ് നീ.." 🌸💜🌸 എന്നവൻ പറയേണ്ട താമസം എന്റെ മേൽ മുഴുവൻ ഒരുതരം കുളിര് കയറി പോയി... അതു കാരണം ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നിട്ട് അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്നു നിന്നു... "മ്മ് മതി മതി സ്നേഹ പ്രകടനം...ഉമ്മിയും ലാമിത്തയും ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കട്ടെ...." ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ശെരിയാവില്ല എന്നു തോന്നിയതോണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞ് അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു പോകാൻ നിന്നപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ഞാൻ ഉമ്മച്ചന്റെ നേർക്ക് നോക്കിയതും അവൻ പുരികം പൊക്കി കളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്ത് കാൽ ഏന്തിച്ച് അവന്റെ ചുണ്ടിലൊരു കിസ്സും കൊടുത്ത് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി "ഉമ്മി,,, നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാ എത്തിയെ..?!" താഴെ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോ ഉമ്മി ലാമിത്താന്റെ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു തന്നു

"ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരമായി വന്നിട്ട്,,, സിനും ആഷിയും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ...?" "ഇല്ല ഉമ്മി,,, ദീദിയും ആഷിക്കയും വന്നിട്ടില്ല... ചിലപ്പോ അവിടെ നിക്കായിരിക്കും..." "മ്മ്,,,നീ ഇശുനെ പോയി വിളി..നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം.." എന്നു പറഞ്ഞ് ഉമ്മി കിച്ചനിലേക്ക് പോയതും ഞാൻ സ്റ്റയർ കയറി റൂമിലേക്ക് പോയി "ഇശുച്ചാ,,വാ..ഫുഡ് കഴിക്കാം..." ഡോർ പകുതി തുറന്നിട്ട് തല മാത്രം അകത്തേക്കിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവിയതും എന്റെ നിർത്തം കണ്ടിട്ട് അവന് എന്നെയൊന്ന് ഉറ്റുനോക്കി "ഇത് പറയാനാണോ നീ അകത്തേക്ക്‌ കയറാതെ ഡോറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പൂച്ച ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്..." അവനെന്നെ ആക്കിയതാണോ എന്നു സംശയമില്ലാതില്ല... എന്തായാലും ഇതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആയോണ്ട് ഞാൻ അവന്ക്കൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... "ഏയ് അല്ല... ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇവിടുന്നൊരു മോചനം വാങ്ങാൻ... മനസ്സിലായില്ലേ ഡിവോയ്സ്.." ഉള്ളിലെ ചിരിയെ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ എന്നെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുവെക്കും വിധമുള്ള അവന്റെ കള്ളച്ചിരിയോടെയുള്ള മറുപടി വന്നത് "Hey idiot,,,don't you dare to leave me.. I am totally incomplete without you.." ....... (തുടരും)....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...