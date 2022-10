QUEEN OF KALIPPAN: ഭാഗം 99

രചന: Devil Quinn

"ഏയ് അല്ല... ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇവിടുന്നൊരു മോചനം വാങ്ങാൻ... മനസ്സിലായില്ലേ ഡിവോയ്സ്.." ഉള്ളിലെ ചിരിയെ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് ഞാനിതും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ എന്നെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുവെക്കും വിധമുള്ള അവന്റെ കള്ളച്ചിരിയോടെയുള്ള മറുപടി വന്നത് "Hey idiot,,,don't you dare to leave me.. I am totally incomplete without you.." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് സൈറ്റടിച്ചു തന്നപ്പോ ഞാൻ ഉവ്വുവ്വേ എന്നു തിരിച്ചും ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് പോയി ഹാളിലൂടെ സൈഡിലുള്ള ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ റോഷൻ അവിടെയിരുന്ന് അറ്റാക്ക് ആരംഭിച്ചിരുന്നു... അതിന്റെ കൂടെ ഉമ്മിയും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മിക്ക് ഫുഡ് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇശു സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വന്നു ചെയറിൽ ഇരുന്നു... അപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവന്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പീൽ ഫുഡിന്റെ ബൗൾ അവന്റെ നേരെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്പൂണും കൊടുത്ത് ഞാനവന്റെ സൈഡിലായി ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇടക്ക് ആ പെരട്ട റോഷൻ എന്നേയും ഇശുനേയും ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി ഒരാക്കലോടെ ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് അതികം മൈൻഡ് ആക്കാൻ നിക്കാതെ ഫുഡ് കഴിച്ചു 🌸💜🌸

ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു റൂമിലേക്ക് വന്നു ഫോണെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാ ഐറ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നത്... അത് കണ്ട് ഞാനൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫോണ് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ച് അവളുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചു കിടന്നു "എന്താണ് ഉമ്മച്ചാ,, ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹത്തിലാണല്ലോ..?" എന്റെ മുടിയിലൂടെ പതിയെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് അവളിത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒറ്റ പുരികം പൊന്തിച്ചതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു "സേട്ടന്റെ സേച്ചിയെ കാണുമ്പോ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലാൻ തോന്നാണ്..." ഇതും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ മുഖം കടത്തി വിട്ട് അവളുടെ വെളുത്ത ആലില വയറിൽ മുഖം പൂയ്ത്തിയതും അവളൊന്നു ശ്വാസം മേൽപ്പോട്ട് എടുത്തു വിട്ട് എന്റെ മുടിയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ചു "അതികം സ്നേഹിച്ചാൽ സേട്ടന്റെ സേച്ചി സത്ത് പോകും..." എന്റെ കവിളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് അവളിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് അവളുടെ വയറിൽ ചുംബിച്ചു കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു

"ഇശുച്ചാ,,, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ..?!" എന്നവൾ കുറച്ചു സീരിയസായി ചോദിച്ചതും ഞാൻ പുരികം ചുളുക്കി കൊണ്ട് അവളുടെ വയറിൽ നിന്നും തലയെടുത്ത് തെന്നി മാറിയ ടോപ്പ് നേരെയാക്കി മടിയിൽ കിടന്നു "അന്നൊരിക്കെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഗോവയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് നിന്റെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ഗേൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി വന്നു നിന്റെ സെൽഫീസും സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നില്ലേ.. അതൊക്കെ നീ വലിയ ബിസിനസ്സ് മാൻ ആയതു കൊണ്ടാണോ..?അതോ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ദി ഗ്രേയ്റ്റ് മ്യുസിഷ്യൻ ബ്ലാക്ക്‌ സ്ക്വാഡ് ആയതു കൊണ്ടോ...?" "Of course ബ്ലാക്ക്‌ സ്ക്വാഡ് ആയതു കൊണ്ട്..." "ഓ ,,വെറുതെ അല്ല എങ്ങോട്ടേലും പോയാൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് കുറെ സെൽഫീസൊക്കെ എടുക്കുന്നെ.. എന്നാലും നിന്റെ ഭാര്യയായ ബ്ലാക്ക്‌ സ്ക്വാഡിന്റെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ഗേളായ ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ.. ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ... ഇന്നിപ്പോ എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻ..I can't believe this..." അവളെന്നെ ആക്കിയതാണോ അതോ ഉള്ളത് പറയാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവളുടെ മുഖഭാവമെല്ലാം കണ്ട് ചിരി പൊട്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ചിരിച്ചു "എന്നാലും എന്റെ പൊണ്ടാട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യമേ..

.ബ്ലാക്ക്‌ സ്ക്വാഡിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനാ നീയന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് വന്നത്.. ഇന്നിപ്പോ കണ്ടു കണ്ടു മടുത്ത മുഖമാണ് ബ്ലാക്ക് സ്ക്വാഡ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ നിന്റെ ഹൃദയം പീസ് പീസായേക്കും ല്ലേ..." ചിരിയെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അടക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോ അവളെന്റെ കയ്യിനൊരു നുള്ള് വെച്ചു തന്നിട്ട് കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു "എത്ര തന്നെ ആയാലും എനിക്കു നിന്നെ മടുക്കില്ല...ഒന്നുല്ലേലും നീയെന്റെ വണ് ആൻഡ് ഒൺലി റൊമാന്റിക് ഹോട്ടി ഉമ്മച്ചനല്ലേ... അവനെ എത്ര കണ്ടാലും എനിക്ക് മടുക്കത്തില്ലന്നെ..." ആദ്യം കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചവൾ പിന്നീട് മടിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തല കുനിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അതിനൊന്ന് നീട്ടി മൂളി കൊടുത്തു തലയാട്ടി "എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നു സുഖിച്ചത് മതി...എഴുനേറ്റെ..." എന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് അവളിത് പറഞ്ഞതും ഞാനവളെ മടിയിൽ നിന്ന് എഴുനേൽക്കാൻ നിക്കാതെ അവളെ വട്ടം പിടിച്ചു കിടന്നു "ഇശുച്ചാ,,, എഴുന്നേൽക്ക്... എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്..." 🌸💜🌸 അവനെ വെറുതെ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഒരു കോട്ടവാ ഇട്ടു ഇത് പറഞ്ഞപ്പൊ അവനെന്നെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് മടിയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ബെഡിൽ ചെന്നു കിടന്നു അത് കണ്ട് ഞാനവനെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ടീ പോയിന്മേൽ വെച്ച ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം കുടിച്ച് ചപ്പൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നു...

എന്നിട്ട് ഇടതു സൈഡിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചപ്പോ നമ്മളെ കള്ള ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ കള്ളച്ചിരിയോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഗൗരവമായി എന്തേ എന്ന മട്ടിൽ ഒറ്റ പുരികം ഉയർത്തിയപ്പോ അവൻ വീണ്ടും കിണിച്ചതും ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നു "എന്താടാ ഉമ്മച്ചാ..." അവന്റെ ഒലക്കമേലെ ഇളി കണ്ടിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചും കൂട് നോക്കി ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഞാനിത് കലിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ നെഞ്ചൊന്ന് തടവി "ഡി പിശാശേ,, എന്റെ നെഞ്ച് നീ കുത്തി കുത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി കലങ്ങി പോകും... പറഞ്ഞേക്കാം..." എന്നവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനവനെ ഒന്നു രണ്ടു നിമിഷം വിടാതെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു "അത്രക്ക് ഇഷ്ട്ടാണോ നിനക്കവളെ...?" എന്നു ഞാൻ ചെറു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്റെ നേർക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് എന്റെ മുടിയെല്ലാം മാടി ഒതുക്കി തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു "അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ..!! എന്നേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ് ഞാനവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്..അവളില്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷവും ഒരു യുഗം പോലെയാണ്..." എന്നവൻ ആദ്രമായി പറയുന്നത് കേട്ട് അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ചെറു നനവ് പടർന്നതും അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹം കാരണം ഞാനവനെ ചെറു ചിരിയോടെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചതും ഉമ്മച്ചൻ അതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ തല താഴേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ട് പില്ലോയിൽ മുട്ടിച്ചു നിർത്തി

"ഇനി ഇവിടെ.." ചുണ്ടിൽ കിട്ടിയപ്പോ അവൻ നെറ്റി കാണിച്ചു തന്നു ഇത് പറഞ്ഞതും ഞാനവനെ കുറുമ്പോടെ നോക്കിയിട്ട് നെറ്റിയിലും അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചു "ഇനി ഇവിടേയും.." അടുത്തതായി കവിൾ കാണിച്ചു തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടേയും ഉമ്മ വെച്ചു "ഇനി എവിടേയും വേണ്ട ..." ഉമ്മച്ചന് ഉമ്മ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞാനൊരു വിധമായപ്പോ ഞാനിതും പറഞ്ഞ് അവന്റെ നെഞ്ചിലായി കവിൾ വെച്ചു കിടന്നതും എനിക്ക് കുറച്ചൂടെ സ്വകര്യത്തിനായി ലേശം അവനൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് കാലിനടിയിലെ കോസഡി രണ്ടുപേരേയും മേലിലേക്കിട്ട് പുതച്ചു ..എന്നിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലും കണ്ണിലും കവിളിലുമൊക്കെ ഉമ്മവെച്ചു കൊണ്ട് അവനെന്നെ കൂടുതൽ ഇറുകി കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു "ഐറാ,,,," "മ്മ്..." അവനെന്നെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഞാനവന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഒട്ടി കിടന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ലേശം തല ചെരിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് മൂളി കൊടുത്തു "I love u..." എന്റെ ചുണ്ടിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു അവിടെ അമർത്തി ഉമ്മ വെച്ചു അവനിത് പറഞ്ഞതും ഞാനും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു "I love u more..." എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിനും കള്ള ഉമ്മച്ചൻ അരകറ്റം വരെ കിടക്കുന്ന കോസടി രണ്ടാളേയും തലക്കു മുകളിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ മുഖം മൊത്തം ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു....ഒടുവിൽ എപ്പോഴോ രണ്ടു പേരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി പോയിരുന്നു ◆◆🍁◆◆

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് എന്റെ മൂക്കിനടുത്ത് ഉമ്മച്ചന്റെ മൂക്ക് മുട്ടിച്ചു വെച്ചു അവനെന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്.. അത് കണ്ടപ്പോ അറിയാതെ എന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞതും ഞാനൊരു നിമിഷം അവനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി കിടന്നിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് എന്റെ മൂക്കിനെ പതിയെ പിറകിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവന്റെ കവിൾ നോക്കി ഒരു മോർണിങ് കിസ്സങ് കുറച്ചു കനത്തിൽ കൊടുത്തു അത് കിട്ടിയപ്പോ അവനൊന്ന് ഞെരുങ്ങി കൊണ്ട് എന്നെ കൂടുതൽ ഇറുകി കെട്ടിപിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ മുഖം പൂയ്ത്തി കിടന്നതും അവന്റെ കാട്ടികൂട്ടലൊക്കെ കണ്ട് കള്ള ഉമ്മച്ചന്റെ കള്ള ഉറക്കമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ അവൻ ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയത്...അത് കാരണം ഞാനവനെ ഒന്ന് സംശയിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് തല പൊക്കി കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചോണ്ട് ഒരു മോർണിങ് വിഷും പാസ്സാക്കി എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം കേറ്റി വെച്ചത് അപ്പോഴുള്ള അവന്റെ ക്യൂട്ട്നെസ് മുഖം കണ്ട് ഞാനവന്റെ മുടിയിലൂടെ ഒന്ന് വിരലോടിച്ചിട്ട് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു...എന്നിട്ട് കവിളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ച അവന്റെ തല എടുത്ത് പില്ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുനേൽക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ അവനെന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചത് അത് രാവിലെ തന്നെ റൊമൻസിക്കാനുള്ള പരുപാടി ആകുമെന്ന് അറിയുന്നോണ്ട് ഞാനവനെ നോക്കി

പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ബെഡിൽ നിന്നും വേഗം എഴുനേറ്റിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടി കയറി പല്ലു തേപ്പും നീരാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടർക്കി മുടിയിൽ ചുറ്റികെട്ടി ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഉമ്മച്ചൻ പില്ലോയിൽ കവിൾ വെച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ അടിമുടി നോക്കി കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവന്റെ നോട്ടം അത്ര പന്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനവനെ ഒന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് തലയിലുള്ള ടർക്കി ഊരി മാറ്റി അത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് മിററിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു "ഇശുച്ചാ,,, ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയോ..ഇന്ന് ജോഗിംങിനൊന്നും പോവേണ്ടേ..?" മിററിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഡ്രൈയർ എടുത്തിട്ട് മുടി ഉണക്കുന്ന നേരത്തും ഉമ്മച്ചൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ മിററിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റാതെ തന്നെ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഒരു റെസ്പോണ്സും വന്നില്ല... അതു കാരണം ഞാൻ തല ചെരിച്ചു ബെഡിലേക്ക് നോക്കാൻ നിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് എന്റെ കഴുത്തിലൊരു ചുടു അധരങ്ങൾ പതിഞ്ഞത് അത് കാരണം ഞാൻ മിററിലൂടെ എന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മച്ചനെ നോക്കിയതും അവനെന്നെ ഒന്ന് കണ്ണുഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചൂളമടിച്ചു കൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി..അത് കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ഡ്രൈയർ വെച്ചു മുടി നന്നായി ഉണക്കി വെച്ചു "ഐറാ,,, ആ ബാത്തിങ് കോട്ട് എടുത്തേ...!!" കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ താഴേക്ക് പോവാൻ നിക്കുമ്പോഴാ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു കൂകി വിളി കേട്ടത്..

.അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് വാഡ്രോബ് തുറന്നിട്ട് അതിൽ ഹേങ്ങറിൽ തൂക്കി വെച്ച ബാത്ത് കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി "ഇശുച്ചാ,,, ഇതാ ..." ബാത്റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ ഡോറിൽ രണ്ടു തട്ട് തട്ടി ഞാനിത് വിളിച്ചു കൂവിയിട്ട് ഹാൻഡിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബാത്ത് കോട്ട് നീട്ടി പിടിച്ചതും ഇശു ബാത്റൂമിന്റെ ഡോർ കുറച്ചു തുറന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വേങ്ങിച്ചതും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ നിന്നപ്പോഴാ പെട്ടന്ന് ഇശു ബാത്ത് കോട്ട് ഇട്ടു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്റെ അരയിൽ പിടിച്ചു ചുമരിനോട് ചേർത്തു നിർത്തിയത് "അങ്ങനെയങ് സേട്ടന്റെ സേച്ചി പോയാൽ എങ്ങനെയാ...?!" അവന്റെ നിൽപ്പും മട്ടും നോട്ടവും ഇജ്ജാതി വർത്താനമൊക്കെ കേട്ട് സംതിങ് റോങ് എന്ന് ഉൾമനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ലേശം ഉമിനീർ ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ എന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എനിക്കൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു തന്നു അവന്റെ സൈറ്റടിയിൽ തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിഷ്‌കു പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ബാത്ത്‌ കോട്ടിന്റെ കെട്ടിലേക്ക് ആഗ്യം കാണിച്ചത് "ഇതെനിക്ക് കെട്ടി താ..." എന്നവൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കിയപ്പോ അയ്യേ ഇതിനായിരുന്നോ എന്നു മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവന്റെ അരയിലുള്ള കെട്ട് കെട്ടികൊണ്ടിരുന്നു...

അന്നേരം ഉമ്മച്ചനെന്റെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഊതി കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുടിയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടേലും ഞാനത് നോക്കാൻ നിക്കാതെ കെട്ട് മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുത്തു "ഇനിയെനിക്ക് പോകാലോ..?" കെട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ നോ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂടുതൽ ചുമരിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ ചുണ്ട് എനിക്ക് തൊട്ടു കാണിച്ചു തന്നു "കളിക്കാതെ മാറി നിന്നെ ഇശുച്ചാ..!!" അവന്റെ ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ബാത്ത് കോട്ടിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കി കൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ എന്റെ അരയിലൂടെ കയ്യിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു "Kiss me..." 'എന്റെ ഗോടെ,, എന്റെ ഈ ഉമ്മച്ചൻ കിസ്സൊരു വീക്നെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു..ഒരു ദിവസം എത്ര എണ്ണമാ എന്റെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നെ...' എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി നിക്കുമ്പോഴാ അതിനെ മാനത്തു കണ്ടപ്പോലെ ഉമ്മച്ചൻ മറുപടി നൽകിയത് "അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ..." എന്നവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ 'ഹാ,,അതും ശെരിയാ' എന്ന മട്ടിലൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു "നിന്റെ ലിപ്പിൽ ഞാനിപ്പോ അഡിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു.. സോ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്റെ ചുണ്ടിൽ തന്നെ കിസ്സ് തന്നോ..." എന്നവൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ കോട്ടിൽ മുറുക്കി പിടിച്ച് അവനെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം നോക്കിയിട്ട് പതിയെ മുഖം പൊക്കി

അവന്റെ ചുണ്ടിൽ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ മുട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടം അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് എന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ടവൻ എന്റെ ചുണ്ടിനെ മുഴുവനായും തേൻ നുകരുന്ന പോലെ നുകർന്നത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ ചുണ്ടുകളെ മോചിപ്പിക്കാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ ബാത്ത്‌ കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാണുന്ന കട്ട കട്ടയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രോമം പോലും കാണാത്ത വെളുത്ത ചെസ്റ്റിൽ അമർത്തി കൈ വെച്ച് അവനെ പിറകിലേക്ക് തള്ളിയെങ്കിലും അവൻ ഒരടി പോലും പിറകിലേക്ക് വെക്കാതെ എന്റെ ചുണ്ടുകളെ മുഴുവനായും കവർന്നെടുത്തു..അതിന്റെ കൂടെ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ട് മേലിലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് കയറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ചു 'അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കോ അല്ലേൽ അവനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരെ നടത്തുമെന്നുള്ള' ഒരു ഉൾവിളി വന്നപ്പോ ഞാൻ രണ്ടും കല്പിച്ചു എന്റെ കഴുത്തിലായി പിടിച്ച അവന്റെ കയ്യിലൊരു കടി വെച്ചു കൊടുത്തു "ഹൂ,,എന്താടി പിശാശേ..." പെട്ടന്ന് കിട്ടിയ കടി കാരണം അവൻ നിന്ന് സരിഗമ പാടിക്കൊണ്ട് കൈ കുടയുന്നതിന്റെ കൂടെ എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനവനേയും കണ്ണുരുട്ടി നോക്കി "ഒരു കിസ്സ് തന്നപ്പോഴേക്കും നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് നടത്തുന്ന മട്ടാണല്ലോ.." എന്നു ഞാനവന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തികൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ കൈ കുടയുന്നത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആകമൊത്തം നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അവനിലേക്ക് വലിച്ചു ചേർത്തു നിർത്തി "ഓഹോ,, അപ്പൊ സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ...

എന്നാ നമ്മക്കത് മംഗള കർമമായി ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്തിയാലോ.. " "ഛീ,, വൃത്തികെട്ടവൻ.." അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കുറച്ചൂടെ എന്നിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു "നിന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും പറയാനുള്ളേ ...നിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നിലും ഞാൻ കൈ കടത്തില്ല..അതു വിചാരിച്ച് എന്റെ കണ്ട്രോൾ കളയാനായിട്ട് നീ വന്നാൽ...!!ഐറാ.. നിനക്കെന്നെ അറിയാലോ.." എന്നവൻ എന്നെ വെറുതെ പിരികേറ്റാൻ വേണ്ടി കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ഞാനവന്റെ വയറ്റിനിട്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നീ പോടാ ഉമ്മച്ചാ എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി കിസ്സ് ചെയ്തു "അയ്യയ്യോ,,, ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലേ..." പെട്ടന്ന് ആ എരപ്പാളി റോഷന്റെ അശരീരി കേട്ടപ്പോ ഞാനും ഉമ്മച്ചനും ബെഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണ് പൊത്തി നിൽക്കുന്നു... അല്ലേലും ഞങ്ങൾ കിസ്സ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തു തന്നെ അവൻ വന്നോളും "എന്താടാ..." 🌸💜🌸 സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റോഷൻ കയറി വന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കലിപ്പ് കയറി എന്താടാ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ കണ്ണുപൊത്തിയ കൈയെടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചു തന്നു "നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരേയും ബ്രെക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.." ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നതും പെട്ടന്ന് അവിടെയൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി

"ചുംബന മത്സരം തുടർന്നോളൂ... be continue..." എന്നവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഡോർ അടച്ചു പോയതും ഞാൻ ഐറയെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് 'വേഗം ഡ്രെസ്സ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വാ' എന്നും പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി അന്നേരം പകുതി മാത്രം കിട്ടിയ കിസ്സ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തി പെട്ടിട്ട് കൂടെ മനസ്സിലിട്ടു റോഷന് വരാൻ കണ്ട സമയത്തേയും പ്രാകി കൊണ്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി ഡ്രെസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൗണ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി..എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ബ്രെക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഖാദർ അങ്കിൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഹോം സർവീസുകാർ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വില്ലയൊന്ന് പുതുക്കും... ഉള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുതിയത് അതിന്റേതായ സ്ഥലത്തു വെക്കും.. അതേപോലെ കർട്ടൻസും ബെഡ് റൂം ഡിസൈൻസും ഹാളിലെ വാൾ പൈന്റിങ്ങെല്ലാം മാറ്റി ന്യൂ ആക്കും... അതിനു വേണ്ടി ഹോം സർവീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൈ കഴുകി ടിഷ്യു ബോക്സിൽ നിന്നും ടിഷ്യു എടുത്ത് കൈ തുടച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അവർ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് തല കുലുക്കി അകത്തേക്ക് കയറി..റൂമിലേക്കും വാളിലേക്കുമുള്ള ഡിസൈൻസെല്ലാം ആദ്യമേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലാപ്പ് എടുത്ത് ഗാർഡനിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഓഫീസിലെ വർക്ക് നോക്കിയിരുന്നു 🌸💜🌸

ഇവിടേക്ക് കയറി വന്ന ആളുകളെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരാ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ സംശയിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാ ലാമിത്ത എൻ്റെയടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വില്ല റീ അറെെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപ്പാക്കും ഇശുനും എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനെസ് അനുവാര്യമായോണ്ട് എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരിക്കെ വില്ലയൊന്ന് പുതുക്കുമല്ലോ...എന്തായാലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്തു പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട്...അത്ര പേര് ഇല്ലേൽ ഈ വില്ലയുടെ അഴിച്ചു പണി ഇപ്പോഴൊന്നും തീരില്ലല്ലോ ഹാളിലെ വാളിലുള്ള ഫ്രെയിംസൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി കൊണ്ട് വാളിലുള്ള വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങിലുള്ള വാൾ പേപ്പർ അഴിച്ചു മാറ്റി ന്യൂ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൾപേപ്പർ ചുമരിലൂടെ ഒട്ടിച്ചു നേരത്തെ വെച്ച ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം അതാത് സ്ഥലത്തു തന്നെ അവർ വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ലാമിത്താനേയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക്‌ പോയി പുറത്തെത്തിയപ്പോ ഇശു ഗാർഡനിൽ ഇരുന്ന് ലാപ്പിൽ കുത്തി കളിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവനെ വെറുതെ പോയി ഡിസ്റ്റേർബ് ചെയ്യേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ചു വില്ലയുടെ സൈഡിലുള്ള വലിയ മരത്തിനടിയിൽ രണ്ടു വൈറ്റ് ചെയറും അതിന്റെ നടുവിലായി ഒരു വൈറ്റ് ടേബിളും ഉള്ള സ്ഥലത്തു ചെന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു ◆◆🍁◆◆

വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ വില്ലയിലെ പകുതി മുക്കാൽ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാ പെട്ടന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സർവീസ്കാരനിലേക്ക്‌ എന്റെ കണ്ണ് പാഞ്ഞു പോയത് അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലെ..ഇനി ഇതന്റെ തോന്നലാണോ എന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അയാളെ ഒരു സംശയരൂപേണ പുരികം ചുളുക്കി നോക്കിയപ്പോ അയാൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിക്കുന്നത് കണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ വെറും തോന്നലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ ഉപ്പാന്റെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ നോക്കി കൊണ്ട് ഇശു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു "ഇശുച്ചാ,, നീയിവിടെ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നോ..ഞാനെവിടെല്ലാം നിന്നെ നോക്കിയെന്ന് അറിയുമോ..?രാവിലെ ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതാ... പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല.." അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ലാപ്പിൽ നിന്നും തല പൊക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കി "സേട്ടന്റെ സേച്ചിക്ക് എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനസുഖം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു..." എന്നവൻ എന്നെ പിടിച്ചു അവന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് സൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു "ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമാണ് റീ അറൈഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്... സോ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ...?"

"No... അവിടേക്കിപ്പോ പോവേണ്ട,,മൊത്തമായി അറൈഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊള്ളു ആ റൂമിനെ കാണാൻ ഭംഗി... സോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം... കുറെ ടൈം ലാപ്പിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തല വേദനിക്കുന്നു...സോ നീയിപ്പോ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു കോഫി കൊണ്ടു താ... " എന്റെ മൂക്കിനൊരു തട്ട് തന്നിട്ട് അവനിത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതിനൊന്ന് തലയാട്ടി കൊടുത്തു അവന്റെ മടിയിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി 🌸💜🌸 ഐറ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ തന്നെ റോഷൻ എൻ്റെയടുത്തേക്ക് വന്നതും ടേബിളിലുള്ള ലാപ്പ് ഞാനവന്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു "ഇവിടേക്ക് വന്ന പലരുടേയും കണ്ണ് ഐറയുടെ മേലിലേക്കാണ്...പലരും അവളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.. സോ നീയീ ലാപ്പിലുള്ള ഇന്ന് വില്ലയിൽ നടന്ന cctv ഫൂട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യ്... അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഐറയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം...." ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കൊണ്ട് ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റ് പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാ റോഷനെന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് "സൂക്ഷിക്കണം..." ചെറു പേടിയോടെ അവനിത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ തോളിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് കോട്ടി ചിരിച്ചോണ്ട് ഹാളിലേക്ക് നടന്നു ....... (തുടരും)....

