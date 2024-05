സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 6

രചന: രാഗേന്ദു

""ഏഹ് ഇതെന്താ ഇത് തുമ്പി കൈയോ....?? "" അവൾ അന്തം വിട്ട് പോയി...!! രുദിയുടെ കയും കെട്ടിപിടിച്ചാണ് പെണ്ണിന്റെ കിടപ്പ്....!!

അവൾ ആ തുമ്പികയ് എടുത്തു മാറ്റി വേഗം എഴുന്നേറ്റു....!! അദ്യം പോയി കുളിച്ചു ഒരു ലെഗ്ഗിൻസും ടോപ്പും ഇട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി....!! സമയം ആറര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു....!! അടുക്കളയിൽ നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി വിളിച്ചു...!!

""അമ്മ......!!""

ഹെൽമെറ്റും കുട്ടിനിക്കറും ബെന്നിയനും ഒക്കെ ഇട്ടൊരു കോലം റോബോട്ടിനെ പോലെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു.....!! അവളുടെ കാറൽ കേട്ട് അമ്മ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓടിവന്നു....!!

കല്ലുനേം ആ വെള്ളരികണ്ടതിലെ കണ്ണെറ് കോലത്തേയും ഒന്ന് മാറിമാറി നോക്കി....!! പിന്നെ ആ കോലത്തിന്റെ ചന്തി നോക്കി ഒരടികൊടുത്തിട്ട് കല്ലുനെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു....!!

""മോള് വാ...!!"" അമ്മേടെ കൂടെ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറുമ്പോഴും അവളുടെ നോട്ടം അതിലായിരുന്നു....!! ആ രൂപം ഉള്ളി അരിയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒട്ട് അരിയുന്നുമില്ല.....!!

""ഏടത്തി....!! എന്താ എന്താ എന്റെ ഏടത്തി കൊച്ചിന്.....?? "" അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ഒച്ച കേട്ട് യദു അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു....!! അവൻ കാറിപൊളിച്ചു അവിടേക്കെത്തി.....!!

""അമ്മേ...."" അവൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി

""ആഹാ നീ ആയിരുന്ന 😏?? ഏടത്തി ഈ വെള്ളരികണ്ടതിലെ കണ്ണേറു കോലം കണ്ടിട്ടാണോ പേടിച്ചേ സില്ലി ഗേൾ.....!! കല്ലു ഇത് രുക്കുവാ....!!"" യദു പറയുമ്പോഴും ഒരനക്കവും ഇല്ലാതെ നിക്കുവായിരുന്നു രുക്കു....!! കല്ലു അവളെ അടിമുടി നോക്കി....!!

യദു പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം നടക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവനെന്തോ സംശയം തോന്നി. അവൻ മെല്ലെ ആ ഹെൽമെറ്റ്‌ ഊരി....!! അതാ കൈയിൽ സവാളയും കത്തിയും പിടിച്ചു ഹെൽമെറ്റിന്റെ മറവിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് രുക്കു....!!

യദു അവളുടെ തലക്കിട്ടൊന്നു കൊട്ടികൊണ്ട് സ്ലാബിൽ കേറി ഇരുന്നു....!! പെട്ടെന്ന് അവൾ ചാടി എഴുനേറ്റ് സവാള അരിയാൻ തുടങ്ങി....!! എന്തോ ഓർത്തപോലെ തന്നെ കൊട്ടിയതാരെന്നറിയാൻ അവൾ ചുറ്റും നോക്കി....!!

നോട്ടം യദുവിൽ എത്തിയതും അവൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളിച്ചുകൊടുത്തു...!! രുക്കു ഉടനെ ചുണ്ട് പിളർത്തി കാട്ടി..!! അവനത് കണ്ണ് വിടർത്തി നോക്കി... അവൾ ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ആയതിനാൽ അവൻ രക്ഷപെട്ടു....!!

ബോധമില്ലാതെ അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒന്ന് തട്ടാൻ തുനിഞ്ഞു... അവൻ അതിന് ആഞ്ഞതും അടുക്കളയിൽ പാത്രം വീഴുന്ന ഒച്ച അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു....!! തിരക്കിൽ ആരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല രുക്കു പോലും.....!!

രുക്കു ആണെന്ന് കണ്ടതും കല്ലു പണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു...!! പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തപോൽ അവൾ ചോദിച്ചു...!!

''" അല്ല ഇവളെന്താ അടുക്കളയിൽ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇട്ട്....?? "" (കല്ലു.

""അതോ അതില്ലേ....!! അതുണ്ടല്ലോ....കണ്ണ് നീറാതിരിക്കാനാ...!!"" കുഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പോലെ അവൾ കെഞ്ചി പറഞ്ഞു...!! അതുകണ്ടപ്പോ കല്ലുന് അവളുടെ കവിളിൽ ഒന്ന് മുത്താനണ് തോന്നിയത്...!! അത്ര പതപ്പിക്കൽ ആയിരുന്നു.. എന്നാൽ അതുപോലെ തോന്നിയ മറ്റൊരാൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു....!!

""കല്ലു ഈ ഐഡിയ ഞാനാ പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ....!! കഴിഞ്ഞതിനു മുന്നത്തെ ഓണത്തിന്....!!"" യദു ഗമയോടെ പറഞ്ഞു....!!

""രാവിലെ എല്ലാരും ഇതുപോലെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുമോ...?? "" ആശ്ചര്യവും സന്തോഷവും അവളിൽ പ്രകടമായി....!!

""എവിടുന്ന് എന്റെ മോളെ ഇത് മൂന്നിന്റെം അടവാ ദേ ബുക്കും പിടിച്ചു താഴെ ഇരുന്നുറങ്ങുന്നു ഒരെണ്ണം...!!"" യദുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവളുo അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് താഴെ ഇരുന്നുറങ്ങുവാണു അവ്നി....!!

""ഇന്ന് മൂന്നിനും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ സോപ്പ് ഇട്ട് അതുവഴി ഞങ്ങളെ ചാക്കിലാക്കണം അത് തന്നെ ഉദ്ദേശം....!!"" അങ്ങോട്ട് കേറിവന്ന അച്ചന്മാർ പറഞ്ഞു....!!

അത് കേട്ടാ യദു എങ്ങോട്ടൊടണം എന്നറിയാതെ നിന്നു....!! രുക്കു മിഷൻ സവാള അരിയൽ തുടർന്നു.....!! താഴെ ഇരുന്നുറങ്ങിയ അവനി വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി....!!

''"മൂന്നും ഇനി നിന്ന് വിയർക്കണം എന്നെല്ലാ മൂന്നും പോയെ പഠിക്കാൻ....!!"" (യദുന്റെ അച്ഛൻ

""What is this അമ്മാവാ കല്യാണം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഒള്ളു...?? അമ്മമാർ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ട്ടപെടുന്നത് കണ്ടില്ലേ....!!"" (രുക്കു

""പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നുമല്ലോ നിന്റെ കല്യാണമ കഴിഞ്ഞതെന്ന്....!!"" (അവളുടെ അച്ഛൻ

''"Look മിസ്റ്റർ അച്ഛൻ and അമ്മാവൻ കോളേജിൽ പോയിരുന്നാൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഒച്ചയും ബെഹളവും so i can't.... And i don't want....!!"' പറഞ്ഞു തീർത്തപ്പോഴേക്ക് ചെവിയിൽ കൃഷ്‌ണ്ണന്റെ പിടിവീനിരുന്നു....!!

""മെഡിസിനാ പഠിക്കുന്നെ എന്നോർക്കണം...!!"" അത്കേട്ടതും കല്ലുന്റെ മുഖം ഒന്ന് വാടി....!!

മൂന്നും ഫ്യൂസ് അടിച്ചുപോയ പോലെ അവിടുന്ന് നടന്ന് നീങ്ങി...!!

"'മോളെ കല്ലു ഈ ചായ അവന് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാ....!!"" വേണി അപ്പച്ചി പറഞ്ഞു...!!

""ആഹ്.... ഏഹ്..??"" രണ്ടാമത്തേത് ഒരാലർച്ചയായിരുന്നു....!!

""ആഹ് പേടിക്കണ്ട....മോള് ചെല്ല്.....!! ഇവിടെ ഇതിരി പണിയുണ്ട് ഇല്ലേൽ ഞാൻ തന്നെ പോയേനെ..."' അമ്മ അവളെ തള്ളിവിട്ടു......!! അവളതുമായി മേളിലേക്ക് ചെന്നു റൂമിന്റെ വാതുക്കൽ വന്നവൾ സ്റ്റക്ക് ആയി....!!

""എന്താ ഇപ്പൊ വിളിക്കാ....?? ഏട്ടൻ.... അങ്കിൾ എന്നായാലോ....!! ഏതോ ഇന്ദ്രനെന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞത്....!! ആ രുദീന്ദ്രൻ. ഏട്ടന്ന് വിളിക്കണോ അതോ പേര് വിളിച്ചാമതിയോ....??ഏയ് വയസിനു മൂത്തതല്ലേ ബഹുമാനിച്ചേക്കാം....!!""

അവൾ രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു, അവിടെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...!! അവൾ ഗ്ലാസ്‌ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും രുദി ബാത്രൂം ഡോർ തുറന്ന് വന്നു....!!

തിരിഞ്ഞു നടന്ന കല്യാണി ഒന്ന് സ്റ്റേക്കായി പിന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു....!!

""ഡീ....!!"" പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിവന്നതും അവൾ യാദൃശ്ചികമായി നിന്നു... പിന്നെ ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചുവിട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി....!!

""ഞാൻ ശെരിക്കും ഇവിടെ അല്ല താമസം.... ഈ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ചതാ....!! ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തുപോയിട്ട് വരാം അപ്പോഴേക്കും റെഡിയായി നിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകും....!!""

അത്‌ കേട്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഞെട്ടാതിരിക്കാനായില്ല.. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് താൻ സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയവരാണ് എല്ലാം...

വീണയും രാധികയും പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പണികൾ തീർക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കല്ലുന്റെ വരവ്....!!

""എന്ത്പറ്റി മോളെ....?? "" എങ്ങികൊണ്ടുള്ള അവളുടെ വരവ് കണ്ട് വീണ വേവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു രാധികയും അങ്ങോട്ട് വന്നു....!!

""ഇന്ദ്രേട്ടൻ...!!"" മുഴുവനാക്കും മുന്നേ അവൾ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹാളിൽ നിന്ന് ഒച്ചയും ബെഹളവും ഒക്കെ കേട്ടത്.....!!

അവർ കല്ലുവുമായി അങ്ങോട്ട് പോയി....!!

""ഇത്രേം കാലം ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇനിയും അങ്ങിനെ മതി....!! ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോകും ഇവിടുന്ന്....!! ഡീ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ റെഡിയായി നിന്നോണം....!!"" അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി....!!

പഠിക്കാൻ പോകാനും മറ്റും റെഡിയായി നിന്ന പിള്ളേര് set കാറ്റ്‌ പോലെ പാഞ്ഞു വന്നു കല്ലുനടുത്തേക്ക്....!!

""പോട്ടെ ചേച്ചി നമ്മക്ക് പരിഹാരം ഇണ്ടാക്കാം...!!''" അവർ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു....!!

പതിയെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഒരാൾ... ബഹളം കേട്ട് ഹാളിലേക്ക് വന്നതാണ്...

കല്ലുനെ കണ്ട് കാറ്റുപോലെ അവൻ പാഞ്ഞെത്തി....!!

""ഹലോ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. കുട്ടിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ....?? ഞാൻ....""

""കേസില്ല വക്കീലേ അവസരം മനസിലാക്കി പെരുമാറ് മോനെ അളിയാ...!!"" യദു പറഞ്ഞു അപ്പോഴും കല്ലു കരയുവായിരുന്നു....!!

""ഒഞ്ഞു പോടാ...!! അല്ല കുട്ടി എന്തിനാ കരായണേ...??"" വരുൺ കല്ലുനെ നോക്കി ചോദിച്ചു...

""അയ്യോ എന്റെ വരുണേട്ടാ.....!! രുദീയേട്ടൻ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാന്ന്....!!'"' (അവ്നി

""അതിന് ഈ കുട്ടി എന്തിനാ കരയണേ...??"" (വരുൺ

""വരുണേട്ടാ....!!"" രവി ദയനീയമായി വിളിച്ചു...!! ചെക്കനെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആള് നല്ല ഒറക്കപ്പിച്ചിലാ....!!

""ദേ കേസില്ല വക്കീലേ ഞാൻ തലവഴി വല്ല വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കും....!! രുദിയേട്ടൻ കല്ലുനേം കൊണ്ട് പഴയവീട്ടിലേക്ക് പോകുവാണെന്നു....!! അതും ഇന്ന് തന്നെ "" രുക്കു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു..

""ഏഹ്....!! ശേ....!! ഇത്ര പെട്ടെന്നൊ. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലും സമയം തന്നില്ലല്ലോ....!! സാരല്ല ഇപ്പൊ അവൻ പറയണ പോലെ കേക്ക് ബാക്കി നമ്മക്ക് അവസരം പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം....!!

മോള് വേഷമിക്കണ്ട എത്രേം പെട്ടെന്ന് മോള് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇതിരിച്ചുവരും....!! U know എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ....!! മോള് ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ....!!"" കേക്കണ്ട താമസം രുക്കു വകീലിന്റെ ചെവിയിൽ നുള്ളി....!!

""ആഹ് വിടെടി....!!"" വകീലിന്റെ ദീനരോദനം....!!

""കല്ലു don't be sad....!! cool നമ്മക്ക് ok ആക്കി എടുക്കാം....!! ""

""പിന്നെ അവിടെ കല്ലും ചേട്ടനും ഒറ്റക്കല്ലേ അപ്പൊ സമയംപോലെ ആണിക്ക് ചേട്ടനെ വളക്കാല്ലോ....!!"" യദു ആണ് അതിനവൾ ദയനീയമായി അവനെ നോക്കി....!! അവനൊന്ന് ഇളിച്ചുകാണിച്ചു....!!

""മോള് ചെന്ന് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്ക്....!!"" അമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോകുവായിരുന്നു കല്ലു....!!

""ഡീീ....!!"" ഒരു വിളികെട്ട് അവൾ നിന്നു... അവൾക്കരുകിലേക്ക് ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വന്നു... ഒരു സദാ ജീൻസും ടോപ്പും ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം... മുഖത്താണെങ്കിൽ അതിനൊത്ത makeup ചെയ്തിട്ടുണ്ട്...

""ഡീ ഞാൻ നിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത ഇപ്പൊ നീ നിക്കുന്നെ അധിക കാലം വാഴിക്കില്ല ഞാൻ....!!"" അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു കല്ലുന് ഒന്നും മനസിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല....!!

""എന്റെ രുദിയേട്ടന്റെ കൂടെ സുഗിച്ചു വാഴം എന്നെന്നും കരുതണ്ട അതിന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല... "" ഇതെന്ത് പുകിലെന്ന് മനസിലാവാതെ നോക്കി നിക്കുവാണ് കല്ലു...

""ഋതി....!!"" പിന്നിൽ നിന്നും മായ അവളെ വിളിച്ചു....!! മായയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് ഋത്വേദ എന്നാ ഈ ഋതി....!!

""നീ അപ്പുറത്തോട്ട് ചെല്ല്...!!"" (മായ

""അമ്മേ ഞാൻ....!!""( ഋതു

""നിന്നോട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞെ.... അല്ലെങ്കിലും ഒരേ സമയം രണ്ട് പെണ്ണിനെ ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അവനെ എന്തിനാ നിനക്ക്...!!"" അത് കേട്ടതും ഋതു ചവിട്ടി തുള്ളി അകത്തേക്ക് പോയി...!!

എന്നാൽ കല്ലുന് തലക്ക് ഒരു പെരുപ്പായിരുന്നു....!! സ്വാപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്ന മാട്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്....!!



""ഡീ....!!"" മയചെറിയമ്മ അവൾക്ക് നേരെ ചിറിയതും ഞെട്ടി അവൾ അവരെ നോക്കി

""അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള സുഗജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചു നി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണ്ട രണ്ടാനമ്മയുടെ മകളെ ആ രുക്കുനെ ഏതാണ്ട് നാല് വയസുള്ളപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോളത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊല്ലാൻ നോക്കിയവനാ അവൻ....!! അങ്ങിനെ ആ അവന് ചെകുത്താൻ എന്ന് പേര് വന്നത്....!!

പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ വകീല് യാമികയും അവനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില....!! അവന്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് കൊള്ളാം അവനൊരു തടസമാണ് നീ എന്ന് അവന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ നീ ഇണ്ടാവില്ല.!!അതോണ്ട്....!!""

""ചെറിയമ്മേ....!! "" പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ യാമി അങ്ങോട്ടെത്തി..... യാമി കല്ലുനേം അവരെയും ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കി....!! ചെറിയമ്മ അവിടുന്ന് വലിഞ്ഞു....!!

""മോള് ചെന്ന് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്ക്...!!"" കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാമി തിഞ്ഞു നടക്കാനൊരുങ്ങി....!! അപ്പോഴേക്കും കൈയിൽ കല്ലുന്റെ പിടി വീനിരുന്നു...!! തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും അവളുടെ കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കണ്ടു....!!

""യാ.. യാമി ചേച്ചി അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ...!!"" അവൾ ഏങ്ങിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു

""സത്യം.....!!"" (യാമി...........കാത്തിരിക്കൂ.........

