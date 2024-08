രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)

സാരിയും ചുറ്റികെട്ടി കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അണിഞൊരുങ്ങുവാണു കല്ലു...!! മുഖത്ത് തേച്ച ചായം പ്രകാശിച്ചു നിന്നെങ്കിലും മുഖത്തെ ഭാവം അത്ര പ്രസന്നമല്ലായിരുന്നു...!!

പെട്ടെന്നാണ് രുദി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡോറും തുറന്ന് വന്നത്... അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...!! ഒരു വെള്ള കസവു മുണ്ട് മാത്രമാണ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്... കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ടൗവലിന്റെ ഒരറ്റം കൊണ്ട് തലത്തുടച്ചാണ് നിപ്പ്...!!

അവനൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു... എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി... അവനെ ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്യത് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി...!!

അവന് ഹൃദയം നന്നേ നോവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഒള്ളു...!!

അന്നത്തെ സംഭവം കല്ലുന് നല്ല ഷോക്ക് ആയിരുന്നു...!! രണ്ട് മാസം രുദി പുറത്തായിരുന്നു... അത്‌ കൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുന്റെ നില കൂടുതൽ വഷളായൊള്ളു...

ഇത്രയും മാസത്തിനിടെ താൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൾ ഒന്ന് മിണ്ടികൂടിയില്ല...!! ഒരു ചിരിപ്പോലും...!!

കല്ലു പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോ ആ വീടൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കി കല്യാണ വീടിന്റെതായ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട്...!! പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടത്...!!

രവീണയുടെ കുഞ്ഞായിരുന്നു... ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മാസങ്ങളായി... അങ്ങോട്ടൊന്നു പോകാനോ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിക്കാനോ അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല...

അവൾ രവിയുടെ മുറിയും കടന്ന് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി... ആറുമാസം മുമ്പുള്ള ഓർമ്മകൾ അവൾക്ക് ഒരു പിരിമുറുക്കം ആണ്...!!

തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു journalist ആണ്... Jeevana ഹോസ്പിറ്റൽ പുള്ളിയുടെ subject ആയിരുന്നു...!! അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണു പുള്ളി ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്...

Well അതിന് വേണ്ടിയാണു കല്ലുനെ കെട്ടിയത് എന്നൊരു തോന്നലോ പരിഭവമോ പരാതിയോ ചിന്തഭാരമോ അവൾക്കില്ല... എങ്കിലും ആറുമാസമായി മനസ്സ് ശൂന്യമാണ്...

അതിനാൽ തന്നെ പലരും വന്ന് വിളിച്ചു പോയെങ്കിലും അവളൊന്നും കെട്ടിരുന്നില്ല.... ഒടുക്കം രുദി വന്ന് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൂടെ നടന്നു...

താഴെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!! അവർ എല്ലാരും വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഓഡിറ്ററിയത്തിലേക്ക് വിട്ടു...!

കല്ലുന്റെ മൗനം എല്ലാർക്കും വലിയ വിഷമം തന്നെ ആണ്... അവരുടെ പരമാവധി എല്ലാരും അവളെ പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല...

ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിയതും അവൾ അവിടെയുള്ള പേരുകളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു...!!

മഹിനന്ദൻ

💕

ഋത്വേദ

അതെ ഇന്ന് നന്ദൻ അവന്റെ വേദയെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ദിവസം...!! രുദി അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു...

കല്യാണകോലാഹലങ്ങളിൽ പെട്ട് വൻ തിരക്കിലാണ് എല്ലാരും...!! ഒടുക്കം മുഹൂർത്തം എത്തിയതും നന്ദൻ അവന്റെ വേദയുടെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടി...!! അവസരം നോക്കി വേദ നന്ദനെ ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചു... 😉 ചെക്കൻ പകച്ചു പോയില്ലേ...?? 😆

കൂടുതൽ രസ മുകുളങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടകലർത്തണം എന്നുണ്ട് എല്ലാർക്കും... കല്ലുന്റെ മൂകത അവരെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല...!!

കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും സാധാരണ ചടങ്ങുകൾ മാത്രം...

ഒടുക്കം നിവർത്തി കേട്ട നിമിഷത്തിൽ മായ വിളിച്ചു കൂവി...!!

""ഓഹോ.. നിന്റെ മകൾ ആയോണ്ടാവും ആർക്കും അനക്കമില്ലാത്തത്... ഈ നിക്കുന്നവൾക്ക് അഷ്ട്ടിക്ക് വകയില്ലാത്തസമയത്തു കെട്ടികൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പാട്ടും കൂത്തും...!!

എന്റെ മോള് നിക്കണ്ട സ്ഥാനതല്ലേ ഇവൾ നിക്കുന്നത്...!! അല്ലേലും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ലല്ലോ...!!"" അവർ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു പരിതപിച്ചു...അടുത്ത നിമിഷം അവിടെ ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി മുഴങ്ങി...!!

ചിരിക്കുന്ന ആളെ എല്ലാരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി...!! എങ്ങിനെ നോക്കാതിരിക്കും ആറ് മാസം ഒരനക്കം ഇല്ലാതിരുന്ന ആളാ ഈ ചിരിക്കണേ...!!

""ഈ മായ ചെറിയമ്മ...!!"" രുക്കു ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പോലെ പറഞ്ഞു...

""എന്റെ മായേ... എന്നാലും നീ ആള് കൊള്ളാം...!!"" മുത്തശ്ശനും അതേറ്റുപിടിച്ചു...!! പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ളവരും...

എന്തോ പരീക്ഷ എഴുതാതെ, കോളേജിൽ പോലും പോകാതെ ഡോക്ടർ ആയ feel ആയിരുന്നു മായക്ക്...!!

കല്ലു അപ്പോഴും ചിരി അടക്കാൻ പാട് പെടുവായിരുന്നു...!! നോട്ടം രുദിയുടെ മുഖത്തേക്ക് പോയതും ചിരി നന്നേ മങ്ങിയിരുന്നു...!! രുദിക്കും സങ്കടം ആയി...!!

കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കുകളും റെസ്സെപ്ഷനും ഒക്കെയായി ആ വീടുറങ്ങാൻ വൈകി...!! ഉറങ്ങും മുന്നേ മണവാട്ടിയെ മണിയറയിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ മായ ആണ് പോയത്...!!

മായയുടെ പോലും ആവിശ്യം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു... കാരണം അവർ നിന്നത് ചേകവശ്ശേരിയിൽ ആണ്...!!

അതെ ക്ഷമ പറച്ചിലും, കണ്ണീരും, കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒടുക്കം അവർ പിണക്കം മറന്നു...!! ഇന്ന് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ആണ്...!!

അവളെ കൊണ്ടാക്കിയ മായ ആ മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കേറി...!! ബെഡിൽ തന്റെ സഹദർമിണിയേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മഹി അവരെ കൂടെ കണ്ട് അന്താളിച്ചു പോയി... ഋതിയും ഒരുമാതിരി ഒണക്ക മീൻ ചട്ടീൽ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് നിക്കുവാണ്...!!

""എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോനെ ഇവിടൊക്കെ...!!"" അവർ ചോദിച്ചു... അവൻ വായും പോളന്നു നോക്കിനിന്നു പോയി...

'ഇതെന്റെ അമ്മയല്ല.. എന്റെ മയമ്മ ഇങ്ങനെ അല്ല..!' അവൻ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി...

""അല്ലേലും നിന്നെ പോലുള്ള ദാരിദ്ര വാസികൾക്ക് ഇതൊന്നും കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നതല്ല... 😏 "" മായ പുച്ഛിച്ചു...!!

' ആ ഇപ്പൊ ആണ് കറക്റ്റ് ആയത്...!! ഒരു നിമിഷം പേടിച്ചു പോയി... ' അവൻ നിശ്വസിച്ചു...

""ദെ തള്ളേ...!! ഇത്രേം കാലം ഈ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ...!!""

""ഓഹോ ഞാൻ കരുതി അല്ലു അർജുന്റെ കൂടെ ആണെന്ന്...!"" അവിടെ വീണ്ടും പുച്ഛം...

""ശോ എന്നെ കാണാൻ അല്ലു അർജുനെ പോലെ ഒക്കെ ആണോ...!"" സെക്കന് നാണ് ബന്നു നാണ് ബന്നു... ദെ അവൻ വേദയുടെ സാരിതല എടുത്ത് മുഖം പൊത്തി...

""ശേ...!!"" അവൾ സാരി തല വലിച്ചെടുത്തു അവിടുന്ന് മാറി നിന്നു...

""അയ്യടാ ഒരു അല്ലു അർജുൻ...!! തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റേടെൽ കുടുങ്ങിയ അർജുൻ ആണ് നീ...!"" മായ 😏

"" ഈ ചെകുത്താൻ കൂടിയ തള്ള...!! "" അവൻ പല്ല് കടിച്ചു...

""എന്റെ ആദ്യരാത്രി ആണ് തള്ളേ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോ...!!"" അവൻ കൈ കൂപ്പി...

""ആണോ ഇപ്പൊ ശെരിയാക്കി തരാം.."" അവർ അതും പറഞ്ഞു ആ കട്ടിലിൽ കേറി ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു... അവർ വാ പൊളിച്ചു നോക്കി നിന്നു... ഒന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാനും അവനും വേദയും മറന്നില്ല...

"" ദെ തള്ളേ നിങ്ങള്...!!"" മഹി കലിപ്പിടിച്ചു മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി...!!

""എന്തോ...? എങ്ങനെ...?? ന്താ വിളിച്ചേ നീ...!! ഒന്നുടെ വിളിച്ചേ...!!"'' അവർ അവന് നേരെ ചെവിയോർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ' അല്ലെ ഇതെന്തേടെ അമ്മായിയമ്മ പോരാ...?🙄😒'

""ഇത്രേം നാളും വിളിച്ചത് തന്നെ...!!"" 😏

""ആ... അത്‌ തന്നെ ആണ് പ്രശ്നം...!! എന്റെ മോൻ എന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി അമ്മെന്ന് വിളിച്ചേ... ഞാൻ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ...!!""

"" ന്ത്‌...?? ""🙄മഹി

""അമ്മെന്ന് വിളിക്കാൻ...!! അല്ലേൽ വേണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു..."" അവർ അവിടെ കിടക്കാൻ പോയതും അവൻ ഓടി വന്നു...

""തള്ളേ എന്റെ പൊന്ന് തള്ളേ...!? ആറ്റ്നോറ്റ് കിട്ടിയ ആദ്യരാത്രി ആണ്...!!"" അവൻ കൈ കൂപ്പി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു...

""ആണാ.. എന്നിട്ട് ഇത്രേം നാളും നിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എനിക്ക് അത്‌ തോന്നിയില്ലല്ലോ...!!"" മായ നല്ലോണം വാരി... അവർ അവന്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചു...

""മരിയതക്ക് വിളിക്കട മോനെ...!!""

""ആ അമ്മാ... വിട് വിട്...!! എന്റെ പൊന്നമ്മ അല്ലെ..."" അവൻ കെഞ്ചി...

'പൊന്നമ്മ അല്ല താങ്കമ്മ...!!' ഋതി പല്ല് കടിച്ചു...

""ഹാ അതാണ് that is...!!"" അവർ എഴുനേറ്റ് കൈയിലെ പൊടിയൊക്കെ തട്ടുമ്പോലെ കാണിച്ചു...

""അപ്പൊ ശെരി...!!"" അവർ അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോയി...!! അവൻ ബേഗം ചെന്ന് വാതിൽ അടച്ചു വന്നു...!! അവളുടെ കൈയിലുള്ള പാൽ ഗ്ലാസ്സ് വാങ്ങി ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് അവളുമായി ബെഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു...

💕💕💕💕*💕

ആ രാത്രി രുദി കല്ലുനേം കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി... അവന്റെ ബുള്ളറ്റിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ അവൾ എവിടേക്കാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല...!!

ബുള്ളെറ്റ് വന്ന് നിന്നത് അവർ ആദ്യം താമസിച്ച ആ പഴയ തറവാട്ടിലിൽ ആയിരുന്നു...!!

അവൾ ഇറങ്ങി പിന്നാലെ അവനും...!! അവൾ ഒന്നും മിണ്ടില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവളെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കേറി...!!

വാതിൽ അടച്ചു തിരിഞ്ഞതും അവിടം കണ്ട് കണ്ണും മിഴിച്ചു നിക്കുന്ന കല്ലുനെ ആണ് അവൻ കണ്ടത്....

ആ നടുമുറ്റം നിറയെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അതിൽ നിറയെ താമരയും... ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ കട്ടിലും ബെഡും...

ആ ബെഡിൽ വെള്ള വിരിയും നിറയെ റോസ് പെറ്റെൽസും...!! തനിക്കു ചുറ്റും ഏതോക്കെയോ സുഗന്ധം ദര്യവ്യങ്ങളുടെ മാസ്മരികത നിറയുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു...!!

""തുമ്പികുട്ട്യേ ഇന്ന് നമ്മടെ first നൈറ്റ്‌ ആണ് ട്ടോ...!!"" അവളുടെ കാതരുകിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു കൊണ്ട് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു...

നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാതിലേക്കടിച്ച ചുടുനിശ്വാസത്തിൽ അവൾ പുളഞ്ഞു പോയി...!! അവൾ ഞെട്ടികൊണ്ട് അവനെ നോക്കി...!!

""അതിന് മുൻബ് നിനക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടെന്നറിയാം അതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്ത് തരാം...!!"" അവൾ അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...

കണ്ണുകളിൽ അളവില്ലാത്ത പരിഭവം നിറഞ്ഞു... അത്‌ നീർമുത്തുകളായി ഉരുണ്ടു താഴേക്ക്... വീണു ചുണ്ടുകൾ കുളിരിൽ എന്നപോലെ വിറച്ചു...!!

കരച്ചിൽ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾക്ക്...!! അവൻ അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു...

അവളുടെ കരച്ചിൽ നേർത്തു വന്നു... ആ ബെഡിൽ അവളെയും ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അവൻ...

"" പറ... എന്താ സത്യത്തിൽ നടന്നെ...?? "" കരച്ചിൽ അടങ്ങിയപ്പോ അവൾ തന്നെ ചോദിച്ചു...!!

""ഹ്മ്...!!"" അവൻ ഒരു ദീർഘാനിശ്വാസം എടുത്തു...

ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻബ് ഇവിടുന്ന് പോയ രുദീന്ദ്രൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് journalism ആണ്...

Yes He Is ah journalist...!! സ്വന്തമായി നിലവാരവും സാമൂഹിക പ്രാധാന്യവും ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്...!! ഒരു ചാനലിന്റെ രഹസ്യ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ...!!

കിച്ചൻ... ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചു കേരളത്തിൽ event മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നു... ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻബ് ഒരു ഫേക്ക് ഡ്രഗ് കേസിൽ പെട്ട് പോയി എങ്കിലും രുദീന്ദ്രൻ എന്ന ജേർണയലിസ്റ്റിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിൽ അവൻ രക്ഷപെട്ടു.... കൂടെ അവന്റെ കൂട്ട് കാരും...!!

അവർ മൂന്ന് പേരരായിരുന്നു ഫ്രണ്ടസ്...!! കിച്ചൻ ഋഷി അജ്മൽ...!!

ഒരിടക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന അജ്മലിന് ഒരു ആക്‌സിഡന്റ് പറ്റുകയും വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അവനെ jeevana ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ചെയ്യുകയും ചെയ്യ്തു...!!

എന്നാൽ അവിടെ നടന്ന ആട്ടിമറിയിൽ അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും തുടർന്ന് കിച്ചനും ഋഷിയും അത്‌ രുദിക്ക് മുന്നിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യ്തു...!! കിച്ചന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യം ആദ്യമേ അറിയാമായിരുന്നു...!!

അങ്ങനെ രുദി നാട്ടിൽ വന്നു... ജോണും യാമിയും രുദിയും ഒരു ടീം ആയി work ചെയ്യ്തു... അതെ ആ 'അയാൾ' അത്‌ രുദി ആയിരുന്നു...

പിന്നീട് നാട്ടിൽ അവർ പണി തുടങ്ങി... കൂടെ സഹായിക്കാൻ നാടിന്റെ സ്വന്തം സഖാവും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ...!!🥰

പിന്നെ ആണ് ആ ബെൽറ്റിലേക്ക് സിദ്ധു join ആവുന്നത്... കൂടെ കലാശ കൊട്ട് എന്നപോലെ കിച്ചനെ ഇറക്കി...

അവരോട് പിണങ്ങി അകന്നു നോക്കുകയായിരുന്ന കിച്ചനെ അവരുടെ വശത്ത് നിർത്തി കളിച്ചു...!! കിച്ചൻ നല്ലവൻ ആണെന്ന് മനസിലാക്കാതെ തുമ്പികുട്ടി വെറുതെ പേടിച്ചു... 🤌🏻

കേസ് വാദിച്ചത് യാമി ആണ്...!! ജയിലിൽ പോയത് ഭാർഗവിയും.. ഹാ രാധികക്ക് ഒരു കൂട്ടായി...!!

സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടും കല്ലുന് വന്ന് ചേർന്നു...!! രണ്ടുമാസം കേസും പുകിലുമായി അവന് അവളുടെ കൂടെ നിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല...!!

സത്യത്തിൽ ഒരു കൊല നേരിൽ കണ്ടാ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു അവൾക്ക്...

(എന്തെങ്കിലും വിട്ട്പോയിട്ടുണ്ടോ...?? )

എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ കല്ലുനെ നോക്കി..

""നിന്നെ കെട്ടിയത് പ്രേമം കൊണ്ടല്ല എന്ന് കരുതി നീ എന്നെ വെറുക്കുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി...!! Thank God... Coze u r not that cleeshe...!!"" അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു നല്ലൊന്നാന്തരം കള്ള ചിരി... ആ ചിരി അവളുടെ ചുണ്ടിൽ നാണം വിരിച്ചു...!!

അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ കൈകൾ അമർത്തി നോവിക്കാതെ അവൻ അവളെ വലിച്ചവന്റെ ദേഹത്തേക്കിട്ടു...!!

""എന്റെ ആഞ്ജനേയ സ്വാമി... നിനക്കിനി റസ്റ്റ്‌... ശ്രീ കൃഷ്ണ കാത്തോണേ...??"" കല്ലു പൊട്ടി ചിരിച്ചു... ഒരു നിമിഷം അവനാ ചിരിയിലേക്ക് മനസർപ്പിച്ചു... എത്രകാലമായി അവളെ ഇങ്ങനെ... പാവം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി കാണും...!!

ചിരിയുടെ ഇടയിൽ തന്റെ അധരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നവനെ കാണെ അവളുടെ ചിരിയൊലികൾ താഴ്ന്നു വന്നു...

മുന്നോട്ട് വന്ന രുദി അവളുടെ അധരങ്ങൾ കടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യ്തത്...!! കല്ലു പിടഞ്ഞു പോയി...!!

ആദ്യം ആ ചുംബനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നാ കരുതൽ പതിയെ കുറഞ്ഞു വന്നു... അവൻ ഭ്രാന്തമായി അവളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു...

മേൽചുണ്ടിൽ നിന്ന് കിഴ്ചുണ്ടിലേക്ക് അവൻ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി...!! ഒടുക്കം ഒരു കിതപ്പോടെ അവർ അകന്നുമാറി...!!

"" വലിയ make out ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്കിടയിൽ...!! നീ താങ്ങോ...?? "" വഷളത്തരം പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല... അവൻ വളരെ കാര്യമായി ചോദിച്ചതാണ്...!!

"" കോണ്ടം ഉണ്ടോ...?? "" അവൾ വെട്ടി തുറന്ന് ചോദിച്ചു... സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടല്ലേ...!! കേക്കണ്ടത്തവർ കാത് പൊത്തിക്കോ...!😏

അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു...!!

തണുത്തുറഞ്ഞ കാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറി പറന്നു നടന്നു... അവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വിറപ്പുപൊടിഞ്ഞ ചൂടിന്റെ കഥയാണ്...!!

മേഘം ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എന്നാൽ ചാറ്റൽ തുള്ളികൾക്ക് അവളെ ഒന്ന് ചുംബിക്കാനോ തൊടാനോ കഴിഞ്ഞില്ല...!! അവൻ പൂർണമായും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു അവളെ...!!

വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ അവൾക്ക് നാണം തോന്നിയിരുന്നില്ല...!! അവൾ ഒരു കൈകൊണ്ട് അവളുടെ നെറുകയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തലോടി...!! അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പാഞ്ഞു...!!

അവളുടെ മേനിയിൽ ഓരോ അനുവും അവൻ ചുണ്ടുകളാൽ പുതിയ ചിത്രം വരച്ചു... അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ...

അവന്റെ കൈകളുടെ തോന്ന്യവാസം ആ പെണ്ണിന് തങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു എങ്കിലും വേദനകൾ ഒക്കെ ഒരു സുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ...!!ധീർഘനേരം അവരിലെ കാമം തമ്മിൽ കലഹിച്ചു...!! ഇരുവരും പരസ്പരം നരഭോജികളെ പോലെ ഉടൽ കടിച്ചു നുണഞ്ഞു..!!

ഒടുക്കം ഒരു കിതപ്പോടെ അവൻ അവളിലേക്ക് വീണു...!! തലയുയർത്തി അവൻ അവളെ നോക്കി കിടന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ മുടിയിലൂടെ വിരലോടിച്ചു...??

"" How Was It...?? "" അപ്പൊ അവന്റെ വായിൽ വന്നത് അതാണ് കൂടെ ഒരു കള്ളച്ചിരിയും... അവൾ വായും പൊളിച്ചു ആളെ നോക്കി...

""എന്റെ തുമ്പിയെ... വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഉണ്ടാവും സ്വഭാവീകo...?? അത്‌ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് തോന്നുന്ന ഫീലും കെയറും ഒന്ന് വേറെ ആണ് ok...??

പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിഞ്ഞ മതി...!!"" അവൻ ഒരു വഷളൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...

""Crinch...!!"" അവൾ മുഖം പൊത്തി...

""നിനക്ക് എന്നോട് കോണ്ടം ചോദിക്കാം എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതും ചോദിക്കാം...!!😏"" അവൻ മുഖം വീർപ്പിച്ചു...

""തരക്കേടില്ല കരിമ്പിൻ കാട്ടിൽ ആന കേറിയ സുഖം...!!"" ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ അവളും പറഞ്ഞു...

ആദ്യം അവൾ ആണ് ചിരിതുടങ്ങിയത് പിന്നാലെ രുദിയും...!!

""നിനക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങേണ്ട...?? "" അല്പംനേരത്തെ മൗനത്തിനോടുവിൽ അവൻ ചോദിച്ചു...

""എന്തിന്...?? Jeevana പോരെ...?? ഒന്ന് പുനർജനിപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്...!!""

""പോരാ...!! ഒരു ഗൈനിക് spcl ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടി വേണം...!!""

""ഇതെല്ലാം കൂടെ ആര് നോക്കി നടത്തും...?""

"" നീ...!!"" അവൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം കൊടുത്തു...

""അയ്യടാ... എനിക്കെങ്ങും വയ്യാ രണ്ടും കൂടെ...!!""

"" അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കണ്ടാ ബിസിനസ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നതൊ...?? ""

"" എന്ന് വെച്ച്...?? ""

"" നീയും നോക്കണം.. എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഒപ്പം നിക്കണ്ടേ... ഇല്ലേൽ എനിക്ക് നാണക്കേട് അല്ലെ...?? ""

""ദെ ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!""

""നീ ഒന്നും പറയണ്ട.. എല്ലാം ഫിക്സിഡ് നമ്മുക്ക് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാം...!!"" അവൻ ഇരുവരുടേം ദേഹത്തേക്ക് പുതപ്പ് വലിച്ചിട്ടു...

ആ നടു മുറ്റത്ത് അവർ നിലാവ് നോക്കി അങ്ങനെ കിടന്നു... ഇനിയുള്ള ഓരോ രാവുകളും അവർ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും നീങ്ങട്ടെ...!!

ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങളായി, മാസങ്ങൾ വര്ഷങ്ങളായി... കല്ലു മെഡിസിന് ചേർന്നു...!!

ഡോക്ടർ ആവും വരെ no കുട്ടികൾ... ബിന്ധുക്കൾ ചോദിക്കും വിശേഷയില്ലേ...

""ഉവ്വാ ആയി... കല്ലു റാങ്കോടെ ആണ് എൻ‌ട്രൻസ് pass ആയത്... എന്നിട്ടാണ് C. S മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നത്...!!"" അപ്പൊ വിശേഷവും ആയി...

ഓരോ നിമിഷവും അവർക്ക് പുതിയ കാൽവെപ്പുകൾ ആയിരുന്നു...!! കേറ്റത്തിലേക്കും ഇറക്കത്തിലേക്കും...!!

അപ്പോഴും പാതിയുടെ കൈയിൽ മറുപാതിയുടെ കൈ മുറുകിയിരുന്നു എന്നെന്നേക്കുമായി...!!

മറ്റു കപ്പിൾസിന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ...!!

യാമി ഇപ്പോഴും ജോണിനെ കാണുമ്പോൾ on ഫയർ...!!

For a വെറൈറ്റി അവ്നി ഇപ്പൊ ഋഷിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുവാണ് asking sorry ചെക്കാനുണ്ടോ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നു...!! അവന്റെ ' ഇവ '

വിളി അവൾ ഇപ്പോഴും തിരുത്തിയിട്ടില്ല...!! ആട്ടോണ്ട് ആട്ടോണ്ട് പെണ്ണിന് ആട്ടോണ്ട്...!!

രുക്കു യദു സമാദാന ജീവിതം...!! അവളുടെ ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് അവനുണ്ട്... അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്...!!

പിന്നെ മായക്ക് കിച്ചനെ അങ്ങ് പിടിച്ചുപോയിട്ടോ.. പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായി ബിസ്സിനെസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെല്ലോ...?? മഹിക്ക് അതില് കുഞ്ഞോരു അസൂയ ഇല്ലേ...??

ഏയ്... എന്നാലും ചെറിയ ബെസ്‌മം...

സിദ്ധു അവന്റെ പത്മ...!! അവളുടെ കഥകൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞത് അവന്റെ ചങ്കാണ്... ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അവനുള്ളത് അവളുടെ ഭാഗ്യവും...!!

ഇതൊക്കെ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ വീട്ടുകാരോട് താൻ ചെയ്യ്തത് വലിയ തെറ്റാണു... അവൻ അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു... പതിയെ അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം തണുത്തു...

അവർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തത്തെടുത്തു.... കൂടെ ഒരഥിതി കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആദി...!!

അവന് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല...!! ദിയക്ക് ഒരു വഴക്കാളി അങ്ങളായി ഹേമക്കും സിദ്ധുനും നല്ലൊരു കൂടപ്പിറപ്പായി അവർ ഏറ്റെടുത്തു അവനെ അവരുടെ കൂടെ...!!

ഓരോ കഥയുടെയും ഉദ്ദേശം കപ്പിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കുക അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്ക എന്നല്ലല്ലോ...?? ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നു...!! അവസാനിച്ചു....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...