ശിവദർശനം 💞: ഭാഗം 4

രചന: SHOBIKA

ഇനിപ്പോ ഇതെന്ത് കുരിശാണാവോ എന്ന മട്ടിൽ അവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും കണ്ടത് അവളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനെയാണ്. 'ഇന്നിപ്പോ ഇതാരണവോ' "എന്താ"ദെച്ചു "ഞാൻ" "ഞാൻ ദർശന കൃഷ്ണകുമാർ.ഇവിടെ msc chemistry പഠിക്കുന്നു.അപ്പൊ ശെരിട്ടോ"ദെച്ചു അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ഇത് എന്തിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന ലുക്കിൽ അവനും. 'ഒരു തവണ തന്നെ പരിജയപ്പെട്ടത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല.അപ്പോഴേക്കും അടുത്താൾ.ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കൂടിപോയത് എന്റെ തെറ്റാണോ . എന്തിനാ ദൈവമേ ഇത്രയും സൗന്ദര്യം എനിക്ക് നൽകിയത്.'ഒരൊന്ന് പിറുപിറുത്തൊണ്ട് പോവുകയാണ് ദെച്ചു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ടട്ടോ.ആൾക്ക് സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. എന്താ ചെയ്യാ.പാവം ആ ചെക്കന്റെ കഷ്ടകാലം. ഏതു ചെക്കാനാ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ലെ.വേറെ ആര്. അവളെ കെട്ടുന്ന ചെക്കൻ തന്നെ😂😂. "ഡോ ഒന്നവിടെ നിന്നെ"നേരത്തെ കണ്ടവൻ ബോധം വന്നപ്പോ ഓടി വന്നതാ തോന്നുന്നു. "താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ"ദെച്ചു

"ഞാൻ എവിടെ പോവാൻ"ലോ ലവൻ "വീട്ടിലോട്ട് അല്ലാതെവിടെ"ദെച്ചു "ഞാനിപ്പോ വീട്ടിന്നാണ് വരുന്നേ.അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പോണേ"അവൻ "എന്റമ്മോ എന്നെക്കാൾ പിരി പോയതോ."ദെച്ചുന്റെ ആത്മ "എന്റെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല"ലവൻ "അല്ലാ എന്താ തനിക്ക് വേണ്ടേ"ദെച്ചു കൈ കെട്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ.പിന്നെ msc chemistry ക്ലാസ് ഇവിടെ ചോദിക്കാനാ വിളിച്ചേ.അപ്പോഴല്ലേ.തനിങ്ങോട്ട് കയറി തന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് പറഞ്ഞേ.അപ്പൊ മനസിലായി നമ്മൾ same ക്ലാസ്സിൽ ആണെന്ന്.കണ്ടപ്പോ താന്നെ മനസിലായി ഒരു കിളിപോയ കേസാണെന്ന്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു കൂടെകൂടാന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്"അതും പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ കൈ നീട്ടി. "ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.നീ നേരത്തെ പറയണ്ടേ first yr ആണെന്ന്.ഞാൻ വിജാരിച്ച് സീനിയർ ആണെന്ന്"ദെച്ചു "അപ്പൊ നിനക്ക് സീനിയേഴ്‌സിനെ പേടിയാണോ" "പേടി അതു എനിക്ക് ഒന്ന് പോയെടാ."ദെച്ചു പുച്ഛിചോണ്ട് പറഞ്ഞു. "പിന്നെന്താ" "അതോ"എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നെന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

അതു കേട്ടതും അവൻ ഒരേ ചിരി. "ഡാ പട്ടി ചിരിക്കുന്നോ"എന്നും പറഞ്ഞ് ദെച്ചു അവന്റെ കൈനിട്ടു ഒന്ന് കൊടുത്തു. "ആവു നീയെന്നെ കൊല്ലുവൊടി" "ഇതൊക്കെയെന്ത്.ഇനി എത്ര കിട്ടാൻ കിടക്കുന്നു"ദെച്ചു. "അപ്പൊ എന്റെ പുക കണ്ടേ അടങ്ങു ലെ" "ചെറുതായിട്ട് "അതു പറഞ്ഞ് അവള് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. "അല്ലേടാ നിന്റെ പേരെന്താണ്"ദെച്ചു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "അഹ് ബെസ്റ്റ് ഇത്രനേരം കൂടെ നടന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായി എന്നിട്ടാണോടി പേര് ചോദിക്കുന്നേ" "😀😀"അതിനവൾ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു. "എന്റെ പേര് കൃഷ്ണജിത്ത്.കൃഷ്ണ എന്നും കൃഷ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും" "അപ്പൊ ഞാൻ ജിത്തു എന്ന് വിളിക്കാടാ.നീയെന്നെ ദെച്ചു എന്ന് വിളിച്ചോ"ദെച്ചു. "ഒക്കെ.എന്ന നമ്മുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ"ജിത്തു "ആ വാ പോവാം."ദെച്ചു. "അല്ലെടി നിനക്ക് ക്ലാസ് അറിയോ "ജിത്തു "ഏയ്‌ ഇല്ല .നമ്മുക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാം"ദെച്ചു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. "ബെസ്റ്റ് ആളെയാ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നടക്ക് അങ്ങോട്ട്"ജിത്തു.

അങ്ങനെ അനേഷിച്ചു അനേഷിച്ചവർ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലാസ്സിൽ കേറി നോക്കിയപ്പോ എല്ലാടെയും ഫിൽ ഒൺലി ബോയ്സ് സൈഡിലെ ബാക്ക് ബഞ്ച് മാത്രം ഉണ്ട്.അതിലാണേൽ.ആരോ ഒരാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.അവരവിടെ പോയിരുന്നു.മറ്റെയാൾ ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.ആള് ഫോണിലാണ്. ദെച്ചുവും ജിത്തുവും അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കച്ചറയാക്കാൻ തുടങ്ങി. "Just shutup both of you"അപ്പുറത്ത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നയാൾ ഇവരുടെ കലപില കേട്ട് ഒച്ചയിട്ടു. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ടു അങ്ങോട്ട് നോക്കി.അപ്പൊ കണ്ടത് കലിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ദെച്ചു അയാളെ കണ്ടതും ഞെട്ടി.....തുടരും....

