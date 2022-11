ശിവദർശനം 💞: ഭാഗം 40

രചന: SHOBIKA

"ആ അരുണിന്റെ വീട്ടുപേര് same ആണ്.അവന്റെ അഡ്രസ്സ് ഇത് തന്നെയാ.അന്ന് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് അവന്റെ അമ്മ അമ്മേടെത് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അതേ അത് ഇതു തന്നെയാ"ദെച്ചു തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു "അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്"ജിത്തു പുരികം ചുളിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു. "അതേ ആ അരുണുമായി ശിവക്ക് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട്"ദെച്ചു. "ഞാനും ഈ അഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.പക്ഷെ ഈ അരുൺ ആരാണ്"ശ്രീ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. ദെച്ചു അരുണുമായുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. "അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എന്താ പ്ലാൻ അപ്പൊ.നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാനാണോ"അഞ്ചു "Wait wait... ഞാനൊന്ന് ആലോജിക്കട്ടെ.ഞാനും ഈ അഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്."ലിനു നെറ്റിയിൽ വിരലുഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "അത് ചിലപ്പോ തോന്നിയത് ആയിരിക്കും ടി"ശ്രീ "അല്ലെടാ...നീയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്.കണ്ടുപരിജയമുള്ളത് അല്ലെന്ന്"ലിനു

"കണ്ടൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാ"ശ്രീ "Oh god!!!"ലിനു തലയിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു "എന്താടി"ജിത്തു "ടാ ശ്രീ നിനക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് മനസിലായില്ലേ..."ലിനു ശ്രീയോട് ചോദിച്ചു. "എനിക്ക് കിട്ടില്ലെടി നിനകറിയുവാനണെൽ നീ തന്നെ പറ"ശ്രീ കലിപ്പായികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "എടാ അച്ചന്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് ആണിത്"ലിനു "What"ദെച്ചു,ശിവ,ശ്രീ,ജിത്തു,അഞ്ചു. "അഹ്ടാ..ഇത് ഞങ്ങടെ അച്ചന്റെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് ആണ്."ലിനു. "അതായത് നമ്മുടെ ശത്രുന്റെ ലെ"ശ്രീ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു. "ഏത് ശത്രു"ജിത്തു കണ്ണുമിഴിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു. "അതായത് ഞങ്ങടെ അച്ഛനെ paralysed കണ്ടീഷനിൽ ആകിയതാണ് വല്യച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ ചേർന്ന്"ലിനു "എന്തിന്"ശിവ "സ്വത്തിനു വേണ്ടി.അല്ലാതെന്തിനാ"ശ്രീ.

"Oh god... അപ്പൊ ശിവ നിന്റെ കസിൻ ആയിരിക്കോ"ദെച്ചു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "ആയിരിക്കും"ശ്രീ. "അപ്പൊ ഇവനേം അതിന്റെ പേരിലാണോ ഉപേക്ഷിച്ചേ"ദെച്ചു "May be ആയിരിക്കും.എന്തിനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് അവർ"ശ്രീ "ഏതായാലും നമ്മുക്ക് അച്ഛനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു confirm ആക്കാ."ലിനു. ,"എന്തായാലും ഇത്രയും ആയില്ലേ ഇനി അതോടെ ചെയ്യാം."ദെച്ചു "എന്തായാലും പോവല്ലേ.അപ്പൊ എന്നെയും ശ്രീകുട്ടിയെയും വീട്ടിലിറക്കണേ.രാവിലെ വീട്ടിനിറങ്ങിയതാ"അഞ്ചു "അഹ് കയര്"ജിത്തു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കൂടെ യാത്രയായി. ശിവേടെ അച്ഛനും അമ്മയെയും കണ്ടെത്താൻ.അവര് ശത്രുവാണോ അതോ മിത്രമാണോ എന്നറിയാൻ.അവനെ എന്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നറിയാൻ.

അഞ്ചുനേം ശ്രീകുട്ടിയെയും വീട്ടിലിറക്കി അവര് അഞ്ചാളും കൂടെ ലിനുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി.ലിനുന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അവൾടെ അമ്മയും അച്ഛനുമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ തുറന്നത് തന്നെ അമ്മയായിരിന്നു. "അല്ലാ ആരിത്... മക്കളെ കയറി വാ..."'അമ്മ "അപ്പൊ മക്കൾസ് my sweet 'അമ്മ വസുന്ധരാ..."ലിനു അവൾടെ അമ്മയെ ചുറ്റിപിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഒന്ന് പോ പെണ്ണേ...നിങ്ങൾ കയറി വാ മക്കളെ" വസുന്ദരമ്മ അവരെ അവളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അകത്തേക്ക് കയറ്റി. "രാവിലെ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇവര് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു."വസുന്ധര. "ആഹ് അമ്മ വന്നായിരുന്നു"ദെച്ചു.....തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...