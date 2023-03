സിന്ദൂരം: ഭാഗം 25

നിഹാ ജുമാന

🎶🎵Arike Aaro... En Munnil Vannoru Aakasha Varthingalo Ariyukille...🎶 🎶🎵Nee Kelkanayi Paadunnoren Manasam Paadumoru Paattilaake Then Pozhiyum Aathma Raagam Ennil Ozhuki Ninnil Ozhuki Kunju Puzhayaayi Arike Aaro...🎵🎵🎶🎶 പാട്ടും കേട്ട് കണ്ണടച്ച് അക്ഷയ് കാറിന്റെ സീറ്റിൽ ചാരികിടന്നു.പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വീണ്ടും മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വന്നു.. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് അവന് ഓരോന്ന് ഓർത്തു.തലയിൽ എന്തോ ഭാരം പോലെ അവനെ ഫീൽ ചെയ്തു.നിരമ്പുകൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു പ്രേതെക വലിവ് പോലെ തോന്നി... ഹരിയെ കൂട്ടാതെ പോരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവന് തോന്നി പോയി..തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവനുള്ള ശ്രദ്ധ പോലെ ആർക്കും ഇല്ല..തനിക്ക്‌ പോലും.. അക്ഷയ്ക്ക് തലക്ക് ഭാരം തോന്നുന്നത് കൂടിയപ്പോൾ കൈ അവന് പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ പരതി.. പെട്ടന്ന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു കവർ നീണ്ടു..അത് തനിക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ള ടാബ്ലറ്റ്.. താരയുടെ കൈ ആയിരുന്നു അത്..അവളുടെ കൈയിൽ താൻ തേടിയ കാര്യം കണ്ട് അവന്റെ മുഖം വിടർന്നു..

ഇനിയും വേദന സഹിച്ചു പിടിക്കാൻ കയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവന് അത് വാങ്ങി.. വായയിൽ ആക്കി ബോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു...അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുത്ത അവന് മൈൻഡ് കൂളാക്കി.. "Akshay..Are you okey now!?" അവന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് അവള് ചോദിച്ചു.. "Yea..Feeling better.." കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി മൂടികൊണ്ട് അവന് പറഞ്ഞു.. ചുണ്ടിൽ ഒരു ഗൂഡചിരിയോടെ താര അവനെ നോക്കി നിന്നു..ഉള്ളിൽ ഊറി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവള്..തന്നിലേക്ക് അവനെ അടുപ്പിക്കും എന്ന് വാശിയാൽ പഴയ പകയും മനസ്സിൽ ഇട്ട് കൊണ്ട് അവള് ചിരിച്ചു.. അക്ഷയ് പതിയെ മയങ്ങി.. "അക്ഷയ്..കാലങ്ങൾ ആയി നീ ഇതിന് അടിമ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു... ഏതു മീനാക്ഷിക്കൊ ശീതളിനോ മണ്ണിൽ പെട്ട് ശാലിനിക്കോ ഉള്ളതല്ല നീ.. നീ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞ മാറുന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണ്കൊണ്ടും കാണും..അക്ഷയ്.."അവന്റെ കവിളിൽ തലോടികൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു.. "ഇത്രെയെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ അതുലിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ടേ അക്ഷയ്..."കണ്ണ് അടച്ചു കിടക്കുന്ന അക്ഷയോട് അവള് ചോദിച്ചു.. "നീയൊക്കെ കൊന്ന ആ പാവത്തിന് വേണ്ടി..! നീയും നിന്റെ ആ &%#മോള് ശാലിനിയും ഹരിയും കൂടി...." "മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്ന് ഉല്ലസിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്ത കൂട്ടിയത് എന്ത് എന്ന് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ...?????!!!

ഉണ്ടാകില്ല..പണത്തിന് അഹങ്കാരത്തിൽ നീ അതൊക്കെ പാടെ മറന്നു.. ആ പണം നിന്റെ കൈ വരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തട്ടിയെടുക്കും.. നിന്നെ എല്ലാവരും തള്ളി പറയും.. എന്റെ അതുലിന് നീ കൊന്ന പോലെ നിന്റെ ശാലിനിയെ ഞാൻ എടുത്തു.."കണ്ണിൽ പക നിറച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.. "ഇനി നിന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ...അവളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല...ച്ചു..ച്ചു...അത് എന്താണ് എന്ന് അല്ലേ.. വൃന്ദാവൻ തറവാടിന്റെ അവകാശി ആണല്ലോ അവള്..തുഫ്... നിന്റെ ശാലിനി ആടാ അതിന് അവകാശി..അത് നിനക്ക് അറിയ എന്ന് നന്നായിട്ട് എനിക്കും അറിയാം... എല്ലാം അയാളുടെ കളിയാ....അയാളുടെ..അയാൾ ആരാണ് എന്നാ.." ഒരു പ്രാന്തിയ പോലെ അക്ഷയയെ നോക്കി അവള് വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി..കൈകൊണ്ട് മുടി പിച്ചികയും കൈയിൽ മാന്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. വട്ട പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും അവള് നഖംകൊണ്ട് കൈ തണ്ടയിൽ മാന്തി മുറിവാക്കി..പോക്കറ്റിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പൌഡർ അവള് മുറിവിൽ വിതറി..

ലഹരിയിൽ അവള് എല്ലാം മറന്ന് കാർ സീറ്റിൽ ചാരി.. (പാസ്റ്റ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ട്ടോ..ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ണ്ട്..😌🙏കാത്തിരിക്കുക..) ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© "ഉലകചക്ക ചക്ക..ഉ..ഉ..ഉലക്ക ചക്ക ചക്ക.."തുടക്കുന്ന മോപ് കൊണ്ട് കയ്യിലിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കറക്കികൊണ്ട് ശ്രീ പാടി.. മുടി ഒക്കെ വാരി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.ഫുൾ സ്ലീവ് ചുരിദാറിന്റെ സ്ലീവ് ചുളുക്കി ചുളുക്കി മുട്ട് വരെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.പാട്ടു പാടുന്നതിന് കൂടെ ഇടക്ക് സ്റ്റെപ്പും ഇടുന്നുണ്ട്. അവർ കിടക്കുന്ന ഹാളിലുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് മുറി ഒക്കെ ശ്രീ തന്നെയാണ് തുടച്ചത്.. വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു.. മുത്തശ്ശിയുടെ കാലിന് വയ്യാത്തത്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് ഹരി..കൂടെ അമ്മയും ചെറിയമ്മയും ഉണ്ട്.. ഭദ്രനും കിച്ചുവും പുറത്തെ പറമ്പിൽ ആയിരുന്നു..റാം ശീതളിനെയും കൊണ്ട് മാളിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു..ഷോപ്പിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതിന് ഒക്കെയാണ് ശീതൾ വിലകൽപ്പിക്കുന്നത്..ശീതളിന്റെ യോയോ ചങ്ക്‌സ്നെ ഫ്ലർട്ട് ചെയ്യാനാണ് റാമും പോകുന്നത്..

ആരും ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് ശ്രീ നല്ല ജോളി ആയി അവിടെന്ന ഡാൻസ് കളിച്ചു.. പെട്ടന്ന് ആരുടെയോ അടക്കി ചിരി കേട്ടപ്പോൾ ആണ് ശ്രീ സോബോധത്തിൽ എത്തിയത്..തിരിഞ്ഞ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊട്ടിചിരി ഉയർന്നിരുന്നു. കൈ രണ്ടും അരയിൽ വെച്ചു പൊട്ടിചിരിക്കുന്ന കിച്ചുവിനെ കണ്ട് അവൾക്ക് ആകെ നാണകേട് തോന്നി.. അവന് ചിരി നിർത്തി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു... അവള് ആകെ ചമ്മി നാറി തല താഴ്ത്തി നിലക്കായിരുന്നു.. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൃഷ്ണക്ക് ശ്രീബാലയെ കളിയാക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു..ഇപ്പോ ഇതും കൂടി... എന്നെ ഇന്ന് കളിയാക്കി കൊല്ലും എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ശ്രീ തല താഴ്ത്തി നിന്നു... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റിയാക്ഷന് ഒന്നും കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട അവള് തല ഉയർത്തി നോക്കി.. കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ അവന്റെ കണ്ണ് കണ്ടതും അവള് ഞെട്ടി... കിച്ചു അവളുടെ അത്രയും അടുത്തായിരുന്നു..അവള് പേടിയോടെ ഉമിനീർ ഇറക്കി.. "കി..കിച്ചു.." അവളുടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കിട്ടാത്ത വിളി കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിച്ചു കുറച്ച പുറകിലേക്ക് നിന്നു..എന്നിട്ട് അവളുടെ രണ്ട് വശത്തായി കൈ വെച്ചിട്ട് അവള് ചുമരോട് ചേർത്ത വെച്ചു.. "ബാലകുട്ടി....💛"

അവളുടെ മുഖത്തു പതിയെ ഊതിയതിന് ശേഷം അവന് വിളിച്ചു..കുളിരേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ അവന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. ബാലക്കുട്ടി..ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തന്നെ കിച്ചു വിളിക്കുന്ന ചെല്ലപ്പേരാണ് അത് എന്ന് അവള് ഓർത്തു..അവനെ തിരിച്ചും അവള് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.. അവളുടെ മാത്രം കിച്ചേട്ടാ..💛എല്ലാ ഗെയിംമിലും തന്നെ പാർട്നർ ആയിരുന്നു കിച്ചു എന്ന് അവള് അറിയാതെ ആ പഴയ കാലത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി.. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലങ്ങൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം മറന്നു.. തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ശ്രീയുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു അവന് മുഖം ഉയർത്തി.. "ബാലകുട്ടി.. കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം.. അടുത്താഴ്‌ച്ച ഞാൻ തിരിച്ച അമേരിക്കയിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാണ്.. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ പരെന്റ്സ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ആവും..നിന്റെ കൈ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന് മാധവ് തമ്പിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ചോദിക്കും...

'ഡോ തമ്പിച്ഛാ..എനിക്ക് തന്നോടെ ഈ പോത്തിനെ..കെട്ടി കൂടെ പുറപ്പിക്കാനാ..' എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോട്ടെ.."ശ്രീയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിച്ചു ചോദിച്ചു.അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വാ പൊളിച്ചിരിക്കാണ് ശ്രീ... പെട്ടന്ന് എന്തോ അവളുടെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് നനഞ്ഞു.. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തന്നോടുള്ള കിച്ചുവിന്റെ ഇഷ്ടം അവള് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത ആയിരുന്നു അത്..... പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ കണ്ട് അവന് എന്തോ പോലെ ആയി. ഒരു സോറി പറഞ്ഞ അവന് വെപ്രാളത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നടന്നു..അവന് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പോയി.. തിരിഞ്ഞ നടക്കുന്നതിന് ഇടക്ക് ശ്രീ ഒന്ന് ചുമച്ചു..അവന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. "കിച്ചേട്ടാ.."കണ്ണ് ചിമ്മി നാക്ക് പുറത്തിട്ട് അവള് വിളിച്ചു..അവന്റെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് കലങ്ങി..സന്തോഷം കൊണ്ട്........ തുടരും

