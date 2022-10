തെമ്മാടി മാഷ്: ഭാഗം 2

രചന: Killing Queen

സ്കൈ ബ്ലു എംബ്രോയ്‌ഡ്‌റി വർക്ക്‌ ചെയ്ത ഒരു സാരി ആയിരുന്നു അവൾ ഉടുത്തിരുന്നത്. മുഖത്ത് ഒരു കുഞ്ഞി പൊട്ടും ഒരു ലോങ്ങ്‌ കമ്മലും മുടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് അഴിച്ചു ഇട്ടേക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ചമയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവൻ ഒരു നിമിഷം അവളെ നോക്കി എന്നിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി "എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് "അവൾ ഒറ്റ പിരികം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു. അവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല "വായിൽ അപ്പോൾ പഴം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വല്ലതും മൊഴിയാൻ "അവൾ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു "എടൊ മാഷേ നിൽക്കേടോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വർഷം ഒന്നാവാറായില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് "അവൾ അവന് മുന്നിൽ തടസ്സം നിന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "മാറിനിൽക്ക് ദീക്ഷിത എനിക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ ഉണ്ട് "(അദർവ്‌ ) "ഇല്ല എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി "(ദിച്ചി ) അവൻ അവളെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി ശേഷം അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ട് അവൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി. അല്ല ഞാനീ കോപ്പ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ചുറ്റി കൊണ്ട് വന്നേ ആരെ കാണിക്കാന ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാൻ കൂടെ കഴിയുന്നില്ല 🥴ഈ മനുഷ്യനെ വളച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചു വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ (ദിച്ചിക്ക ആത്മ )

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 "ദിച്ചി " കാന്റീനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നന്ദന അവളെ വിളിച്ചു. അവളുടെ അരികിൽ കാർത്തിയെ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞു അവൾ കാന്റീനിലേക്ക് പോയി 3ഐസ് ക്രീം വാങ്ങി തിരികെ വരുന്നതിനിടയിൽ ആണ് "മുന്നിൽ സഞ്ജു വന്നു നിൽകുന്നെ " "സാരി ഒക്കെ ഉടുത്തപ്പോൾ നിനക്ക് വല്ലാത്തൊരു മൊഞ്ചു " അവൻ ദിച്ചിയെ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "മാറി നിൽക്ക് സഞ്ജു "(ദിച്ചി ) അവൻ മരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതും അവൾ മറു സൈഡിൽ കൂടെ പോകാൻ നിന്നതും അവളുടെ കൈയിൽ അവൻ പിടിത്തമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. "കൈ വിടെടാ "അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു. "Birthday ഒക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് പൊ "അവൻ ചുണ്ടിൽ കൈ വെച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "കൈ വിടാനാ സഞ്ജു പറഞ്ഞെ "(ദിച്ചി ) അവൻ അവളെ ഒന്നുടെ മുറുകെ പിടിച്ചതും അവളുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐസ്ക്രീം അവന്റെ ഷർട്ടിൽ ആയിരുന്നു "കൈ വിട് സഞ്ജു "ഇപ്രാവശ്യം അവളുടെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു. നന്ദുവും കാർത്തിയും മറ്റും പിള്ളേരും ഓടി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു.. "കൈ വിടാൻ അല്ലേടാ പറഞ്ഞെ " അടുത്ത നിമിഷം അവൾ കൈ കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ ചെവികല്ല് നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു. ഠപ്പേ 💥

ടി അവൻ അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചതും ഠപ്പേ 💥 അടുത്തതും അതാ അവന്റെ മറു കാരണത്തിന് പൊട്ടി. "മോനെ സഞ്ജു നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞതാ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വരരുതെന്ന്. പിന്നെ നിനക്ക് പെൺപിള്ളേറെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഇളക്കം ഇതേ പോലെ കൊള്ളുമ്പോൾ അങ് മാറിക്കോളും " "എന്ത് കാണാൻ നിൽകുവാ എല്ലാം " അവൾ എല്ലാവരെയും നോക്കി ചോദിച്ചതും പലരും പല വഴിക് പോയി. "അപ്പോൾ കിട്ടാൻ ഉള്ളത് കിട്ടി ബോധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് "(ദിച്ചി ) "നീ ഓർത്ത് വെച്ചോ നീ അടിച്ചാ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കവിൾ തലോടിപ്പിക്കും "അവൻ ഗൂഢമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "നിനക്ക് തലോടൽ അല്ലെ വേണുന്നെ 😌അത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ " ഠപ്പേ 💥 "തലോടിയത് മതിയോഡാ "(ദിച്ചി ഇനി എങ്കിലും സഞ്ജു ഒന്ന് നന്നാവട. (കാർത്തി ) അതും പറഞ്ഞു അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 "എന്താ ദീക്ഷിത ഇത് താൻ വന്ന അന്ന് തുടങ്ങിയത് ആണല്ലോ തനിക് ആരാ അധികാരം തന്നെ അടിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഇല്ലേ "(പ്രിൻസി ) "എന്റെ ശരീരത്തു എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആര് കൈ വെച്ചാലും ഞാൻ അതിന് പ്രതികരിക്കും പിന്നെ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൈ വിടാൻ അവൻ വീട്ടില്ല ഇനി ഇത് പ്രേശ്നമാകാൻ ആണ് ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ നമ്മുക്ക് ഇത് നിയമപരമായി നോക്കാം".(ദിച്ചി ) "താങ്കൾക്ക് എന്താ അദർവ്‌ പറയാൻ ഉള്ളത് തന്റെ ക്ലാസിലെ കുട്ടി അല്ലെ "(പ്രിൻസി )

"ഞാൻ ദീക്ഷിത ചെയ്തതിൽ തെറ്റ് കാണുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചതും പോര ഇത് എത്രാമത്തെ ആണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ....?? സഞ്ജു തന്റെ last വാർണിങ് ആണിത്,... എന്തായാലും രണ്ട് ആഴ്ച വീട്ടിൽ ഇരിക്ക് സസ്പെന്ഷന് ലെറ്റർ അവന്റെ കൈലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് പ്രിൻസി പറഞ്ഞു. "മാഷേ താങ്ക്യൂ " എന്തിന്.... "അല്ല എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്..." "ഞാൻ ഞ്യായതിന്റെ പക്ഷത്തെ നില്കാറുള്ളു ഇനി ഇതും പറഞ്ഞു പുറകെ വരണ്ട..... Go to your cls...." 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 അദർവ്‌ ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുമ്പോഴും അവളുടെ നോട്ടം അവനിൽ ആയിരുന്നു..... എന്നാൽ അവന് അത് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പോലെ തോന്നി "ദീക്ഷിത സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്‌ " അവസാനം സഹികെട്ടു questions ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അതിനെല്ലാം അവൾ പച്ച വെള്ളം പോലെ ഉത്തരവും പറഞ്ഞു... അവന്റെ ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ നേരം അവൾ ഒരു ഫ്ലയിങ് കിസ്സ് കൂടെ കൊടുത്തു.... അതിനവൻ നിലത്തു ഒന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടിയതിനു ശേഷം പോയി..... എന്ത് ഹോട്ട് ആണ് അല്ലെ സർ ഓഹ് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയി പോയി അദർവ്‌ പോയതിന് ശേഷം പ്രിൻസിയുടെ മോൾ അദർവിനെ വർണിക്കാൻ തുടങ്ങി..... ആർഷേ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുവോ തല വേദനിക്കുന്നു... സഹികെട്ടു അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു... നന്ദനെ സാർ എന്താടി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട് പോലും എന്നെ പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ... എനിക്ക് അങ് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു....

ആർഷ നന്ദുവിനോടായി പറയുന്നു അതെ സമയം നന്ദുവിന്റെ കൈ ദിച്ചി പിടിച്ചു തിരിക്കുവാന് സൂർത്തുക്കളെ 🤣🤣പാവം നന്ദു വല്ലത്തൊരു അവസ്ഥ. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 വീട്ടിൽ എത്തിയതും അവളുടെ സ്ഥിരം പരുപാടി ഫോൺ എടുത്ത് അദർവിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.... എവിടെ ആര് എടുക്കാൻ 🤣 മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓൺലൈൻ ആണ് സീൻ ചെയ്യുന്നില്ല... മോളെ ദിച്ചി വാ.... കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയ്യാം ദിച്ചിയുടെ അമ്മ വന്നു വിളിച്ചു... കേക്ക് കട്ട്‌ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതും ദീപക്ക് അവൾക്കായി ഒരു വെള്ള കല്ല് മൂക്കുത്തി കൊടുത്തു.... "എന്തിനാണ് ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമല്ല എന്ന് അറിയില്ലേ " അവൾ ദയനീയമായി നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "സാരമില്ല നിനക്കായി വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നി " അയ്യടാ നാളെ തന്നെ ഞാൻ മൂക്ക് കുത്തി ഇടാം 💞 എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും ഗൂഡ്‌നെറ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ റൂമിൽ കയറി. ഫോൺ എടുത്ത് തെമ്മാടി മാഷ് ❤️എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിലെ അദർവിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു "ബർത്തഡേ ആയിട്ട് ഒരു വിഷ് പോലും തന്നില്ലല്ലോ " സാരി വരെ ഉടുത്തില്ലേ നോക്കിയോ ഇല്ല. ആ സാരമില്ല ഞാൻ വളച്ചോളാ അവന്റെ ഫോട്ടോയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തവൾ ഉറക്കത്തിലേക് പോയി 😴 മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും അവനും അവന്റെ പ്രണയത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിന്നു....തുടരും.........

