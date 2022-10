തിങ്കളാം അല്ലി💖: ഭാഗം 11

രചന: SHOBIKA

"ഇനി ഇതാരണാവോ" അതും പറഞ്ഞോണ്ട് വാതിൽ പോയി തുറന്നതും മുന്നിൽ നിക്കുന്ന അല്ലിയേയും കൃതിയെയും കണ്ട് ഞെട്ടി. അവരാണേൽ ആരവിനെ അവിടെ കണ്ടാ ഞെട്ടലിലാണ്. "ഞങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ" അവനെ അവിടെ കണ്ട ഞെട്ടലിൽ അല്ലി ചോദിച്ചു. "അതെന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളെ,ഞാനെന്താ ഇവിടെ" "ഹേ," "അതല്ല നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ" ആരവ് തല ഒന്ന് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "അത് ഞങ്ങൾ ഇവളുടെ കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടിക്കാ വന്നേ.വീട് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ വരട്ടെ" കൃതി അതും പറഞ്ഞ് അല്ലിടെ കയ്യും പിടിച്ചിറിങ്ങി.ആരവ് ആണേൽ വായും പൊളിച്ച് അവരെ നോക്കി നിക്കുന്നുണ്ട്. "ഡി,എനിക്ക് വീട് മാറിയിട്ടില്ല.ഇതു തന്നെയാ." അല്ലി കൃതിയെ പിടിച്ചു നിർത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഹേ അപ്പൊ ആരവ് സാറെന്താ ഇവിടെ." "ആവോ വാ ചോയ്ച്ചൊക്കാം" അവരതും പറഞ്ഞ തിരഞ്ഞു നടന്നു. അവരുടെ വരവ് കണ്ട് ആരവ് അമന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. "താനെന്താ ഇവിടെ" അല്ലി ആരവിനെ നോക്കി ചോദിച്ചു. "പൊന്നു പെങ്ങളെ ഇതെന്റെ വീട് തന്നെയാണ്." ആരവ് ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. "ആരാടാ വന്നിരിക്കുന്നെ അവിടെ" അകത്തു നിന്നു അക്കുന്റെ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

"അമ്മേടെ മരുമകൾ തന്നെയാ..." "ഹേ ആര് ഭൂമിയോ" "ഭൂമി അല്ല ചന്ദ്രനാ ചന്ദ്രൻ" "ഹേ ചന്ദ്രനോ" 'അമ്മ സംശയത്തോടെ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു. "തിങ്കളാ അമ്മ" ആരവ് ഒരു ചിരിയോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അക്‌സിഡന്റിൽ മരിച്ചു.അതിനുശേഷം അവൻ ഒരു അച്ഛന്റേം അമ്മയുടെ സ്നേഹം നൽകിയത് അക്കുന്റെ അച്ഛനും,അമ്മയാണ്.അതുകൊണ്ട് അവന് അവര് രണ്ടാളും ചെറിയച്ചനും ചെറിയമ്മയുമല്ല അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്.തിരിച്ചവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അക്കുനും അഭിക്കും അവൻ സ്വന്തം കൂടെപിറപ്പ് തന്നെയാണ്ട്ടോ.ഒരിക്കലും അവനെ മാറ്റി നിർത്തിട്ടില്ല.ഇനി come to the സീൻ. തിങ്കൾ എന്ന് കേട്ടതും 'അമ്മ അകത്തിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവരെ കണ്ടതും അമ്മയുടെ മുഖം ഒന്ന് തിളങ്ങി. "മോളെ എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്നെ അകത്തേക്ക് വായോ. ഇത് മോളുടേം വീടല്ലേ" 'അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ അവളുടെ മുടിയിൽ ഒന്ന് തഴുകികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "Aishh നിങ്ങളെന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ അവളിവിടെ വന്നിട്ട് ആരതി ഉഴിഞ്ഞു വേണ്ടേ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ.അവൻ കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴോ കേറ്റില്ല.ഇപ്പോഴേലും ഒന്ന് കേറ്റെന്റെ ഉഷകുട്ടിയെ" അമ്മേടെ താടിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരവ് പറഞ്ഞു.

"ശ്യോ ഞാനത് മറന്നു.മോളിവിടെ നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം" 'അമ്മ അകറ്ജിക്ക് പോയി തിരിച്ചു ഒരു നിലവിളക്കും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. "ദാ മോളെ വലതുകാൽ വെച്ച് കയറിക്കോ" അമ്മ പറഞ്ഞു. അല്ലി നിസ്സഹായതയോടെ കൃതിയെ നോക്കി.അവൾ കണ്ണു ചിമ്മി വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലി ആ നിലവിളക്കും വാങ്ങി അകത്തോട്ട് കയറി അത് പൂജ റൂമിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു.'അമ്മ അവളുടെ പുറകെ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. "താനെന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്നെ.അകത്തോട്ട് വാടോ" ആരവ് ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ കൃതിയോട് പറഞ്ഞു.കൃതി തിരിച്ചവനും ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി. "മോള് വന്നല്ലോ അമ്മക്ക് സന്തോഷമായി" അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 'അമ്മ പറഞ്ഞു.കൃതിയാണേൽ അമ്മക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചിരി നൽകി. അപ്പോഴാണ് ആരവും പുറകെ കൃതിയും അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്.കൃതിയെ കണ്ടതും അല്ലി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.അപ്പോഴാണ് കൃതിയെ 'അമ്മ കാണുന്നത്. "ഇത്" അമ്മ കൃതിയെ നോക്കി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.

"എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്.ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം." "ആണോ.മോൾ വാ" 'അമ്മ അവളെയും വാത്സല്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. "മോൾടെ പേര്" "കൃതിക " "അഹ്‌ഹാ,മോൾടെ വീട് " "അവളെന്റെ കൂടെ തന്നെയാ താമസം.അവൾക്ക് ഞാനും എനിക്ക് അവളും മാത്രേ ഉള്ളു." 'അമ്മ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ വെച്ച് അല്ലി തന്നെ പറഞ്ഞു. 'അമ്മ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാനും നിന്നില്ല. ഇതേ സമയത്താണ് അക്കു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ. അവൻ താഴെ വന്നപ്പോ കണ്ടത് അല്ലിയെയാണ്. പക്ഷെ അത് അവൻ തോന്നിയതാ വിജാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോയില്ല. "അമ്മ ഒരു ചായ" "ഞാൻ മോളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ.ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് തരാം" അമ്മ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അവൻ അവരെ നോക്കിയേ.അവരെ കണ്ടതും അവൻ ഞെട്ടി കൊണ്ട് ഏണിച്ചു. "നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ" "പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയല്ലാതെ വേറെ എവിടാ നിക്കണ്ടേ" അല്ലി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അല്ലിടെ ചോദ്യം കേട്ട് അക്കു അന്തംവിട്ട അവളെ നോക്കി നിക്കുന്നുണ്ട്. "നീയെന്ത് ചോദ്യാടാ ചോദിച്ചിക്കുന്നേ.ഇവൾ നിന്റെ ഭാര്യല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ അല്ലെ അവള് നിക്കണ്ടേ"

അവനെ നോക്കി 'അമ്മ പറഞ്ഞു. അസിൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല.അവളെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് അവൻ അവിടെ നിന്നും പോയി. "അല്ലാ ആരവ് സാറെന്താ ഇവിടെ"കൃതി "അയ്യോ എന്നെ സാറേ എന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട.call me അപ്പുവേട്ടൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ്.അക്കുന്റെ വല്യച്ഛന്റെ മകനാണ്"ആരവ് പറഞ്ഞു "ഡാ.." 'അമ്മ കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ട് വിളിച്ച്. "ചോറി ചോറി,ഞാൻ ദേ ഉഷാമ്മടേം ഹരിയച്ഛന്റേം മകനാണ് കേട്ടോ.പിന്നെ അക്കുന്റേം അഭിടേം brother.... ഇപ്പൊ ഒക്കെ ആയില്ലേ" അമ്മയുടെ തോളിൽ കയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "ആ ഒക്കെ ഓക്കേ" അവരുടെ സംസാരം അത്ഭുദത്തോടെയാണ് അവര് രണ്ടാളും നോക്കി നിന്നത്. "അല്ലാ നിങ്ങക്ക് ഫ്രഷ് ആവണ്ടേ. ഡാ അപ്പു നീ അവർക്ക് മോളിലെ റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തേ." "ആ,നിങ്ങൾ വാ.." ആരവ് അതും പറഞ്ഞ് സ്റ്റെപ് കയറാൻ തുടങ്ങി. "നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കുന്നെ.വാ പോവാം" അതും പറഞ്ഞ് അല്ലി കൃതിടെ കയ്യും പിടിച്ച് ആരവിന്റെ പുറകെ പോയി.....തുടരും.........

