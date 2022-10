തിങ്കളാം അല്ലി💖: ഭാഗം 6

രചന: SHOBIKA

എവിടെയാണ് അല്ലി നീ...എന്നെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ...എന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ തേടി വരുവോ....വീണ്ടും എന്നിലെ വസന്തം തീർക്കാൻ...എന്നിലെ ഹൃദയതാളമാവാൻ....എന്റെ തന്ത്രികളിൽ വീണമീട്ടുവാൻ എന്നു നീയെൻ അരികിൽ വരും... അറിയില്ലെനിക്ക്...ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്.നിന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ആരെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല...ഇനി സ്നേഹിക്കുകയുമില്ല. അമ്മടെ നിർബന്ധത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ആര്യയെ(ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ ലോ ലവൾ) കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോ ഒരുവട്ടം മാത്രമേ അവളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു.പിന്നെ ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാനോ കാണനോ പോയിട്ടില്ല.കാരണം ഇന്നും അന്നും എന്നും എന്റെ പ്രണയം അല്ലി മാത്രമാണ്.അന്ന് താൽപ്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണ വേഷവും കെട്ടി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത്.അമ്മക്ക് വേണ്ടി വേഷം കെട്ടിയാടി എന്ന് വേണേൽ പറയാം.കല്യാണ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി എന്ന് വാർത്ത കേട്ടതും എനിക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു.ദേഷ്യമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും. എന്നെ ഒരു കോമാളി ആക്കി മാറ്റിയതിന്.ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവളെകണ്ടത് അല്ലിത്തിങ്കളെ...

എന്തോ ഒന്ന് എന്നെ അവളിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചിണ്ടായിരുന്നു ആ നിമിഷം.അല്ലി എന്ന നാമം തന്നെയായിരിക്കണം.ഒരു നിമിഷം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ താലി അവളുടെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തി.എന്റെ വിരലുകളാൽ അവളെ സുമംഗലിയാക്കി. അതേ അവളെ ഞാനെന്റെ പാതിയാക്കി. എന്തൊ ഒരു പ്രേരണയാൽ ചെയ്തതാണ് എല്ലാം.ഒരിക്കെ പോലും അവളുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല.എന്തോ അതലോജിച്ചപ്പോ എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി.എന്റെ അല്ലിയെ കുറച്ച് നിമിഷം മറന്നു പോയതോർത്ത് എനിക്കെന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി.അതുകൊണ്ടാണ് അവളോട് എങ്ങോട്ടാണെന്നു വെച്ചാൽ പോയ്കൊളാൻ പറഞ്ഞേ.... @ @ @ @ @ @ @ @ "ഒയ് അല്ലിപ്പൂവേ morning" കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പും ഇട്ട് കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് മുടി കെട്ടുവായിരുന്ന അല്ലിയെ നോക്കി ഉറക്ക ചുവടോടെ ഒന്ന് മൂരി നിവർത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "മോർണിങ് ചെമ്പരത്തിപൂവേ" "ശ്യോ നീ രാവിലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ വിളിച്ചെന്റെ മൂഡ് കളയല്ലേ മുത്തേ" "അയ്യടാ ആദ്യം നീ അല്ലിപ്പൂവേ എന്ന വിളി നിർത്ത് എന്നിട്ട് ഞാാൻ നിർത്താവേ" കൃതിയെ നോക്കി കോക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലി പറഞ്ഞു. ബെഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തലയിണ എടുത്തെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കൃതി

"പോടി..ഞാൻ വിളി നിർത്തുലാന്ന് നിനക്കും അറിയാ എനികുമറിയാ " "പിന്നെന്തിനാ ചോദിച്ചേ" ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലി പറഞ്ഞു. "ചുമ്മാ ഒരു രസം." പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൃതി പറഞ്ഞു. "നിന്നിളിക്കാതെ പോയി കുളിക്ക് കൊച്ചേ ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ" അതും പറഞ്ഞ് തോർത്ത് അവളുടെ മേലേക്കെറിഞ്ഞു അല്ലി. "നിന്റെ marriage ഇന്നലെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ പോണോ.This is too bad മുത്തേ,നീ അളിയന്റെ no എടുക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയട്ടെ" കൃതി ഫോൺ എടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഏതളിയൻ, ഏത് no" അല്ലി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. "നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ no" "എന്റെ കെട്ടിയോനല്ല നമ്മുക്ക് പൈസ തരുന്നേ.വെറുതെ എന്റെ കയിന്ന് മേടികണ്ടയെങ്കിൽ പോയി കുളിച്ച് റെഡി ആയി വന്നോ" കട്ടകലിപ്പ് ലുക്കിൽ അല്ലി പറഞ്ഞു. ഇനിയും നിന്ന് ചൊറിഞ്ഞാൽ അവളുടെന്ന് നല്ലത് കിട്ടുമെന്നറിയുന്ന കൃതി ഫ്രഷാവൻ പോയി. 'ആ കാലനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ.അവൻ കാരണവാ ഇന്ന് കൃതി കളിയാക്കിയത്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിലെങ്കിൽ അവൾ ഇനിയും കളിയാക്കി വരും.എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയി.

എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ പോവാൻ തോന്നുവോ.എല്ലാം എന്റെ മണ്ടകർമ്മം അല്ലാതെന്താ.ഇനിം നിന്ന് ഒരുങ്ങാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഓഫീസിലെത്താൻ വൈകും' അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വേഗം റെഡിയായി നിന്നു.എന്റന്നുള്ള ചീത്ത കേൾക്കും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം കൃതിയും വേഗം റെഡിയായി വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങടെ വണ്ടിയുമെടുത്ത് നേരെ ഓഫീസിലോട്ട് വിട്ടു. നിള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിസിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇപ്പൊ വർക് ചെയ്യുന്നേ.കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ കമ്പനി AH ഗ്രൂപ്പിന് കൈ മാറിയെ. "ഇതെന്താടി ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത്ര തിരക്ക്" ഓഫീസിന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഓഫീസിലെ വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളിക്കൊണ്ട് അല്ലി കൃതിയോട് ചോദിച്ചു. "അതേനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ. ഞാനും നിന്റെ കൂടെയല്ലേ വന്നേ" കൈ മലർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൃതി പറഞ്ഞു. "ശ്യോ എന്നാലും എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും" "നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ പോയി ആ തനുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം" അല്ലിയോട് അതും പറഞ്ഞ് എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന തനുവിനടുത്തേക്ക് പോയി കൃതി.

അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും ഓടി പിടച്ചുകൊണ്ട് കൃതി അവിടേക്ക് വന്നു. "എന്താ എന്ത് പറ്റി,നീയെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നേ" "പൊന്നുമോളെ എന്തിനാ ഓടുന്നേ എന്നോ.ദേ ഇവിടെ ആ കാണുന്ന തരുണിമണികളെല്ലാം ഒരുങ്ങി കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ"കിതപ്പടക്കികൊണ്ട് കൃതി പറഞ്ഞു. "എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ" കൈ മലർത്തികൊണ്ട് അല്ലി പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് ബമ്മടെ കമ്പനിയുടെ ന്യൂ md ലാൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്" "അയിന്" "ദേ ഒറ്റ ചവിട്ട് വെച്ചു തന്നാലുണ്ടല്ലോ അവളുടെ ഒരു അയിന്.വരുന്ന ആളെ ചുള്ളനാണ് എന്ന കേട്ടെ.ചെറുപ്പക്കാരൻ ആണെന്ന്.ഒന്ന് കെട്ടിയ നിനക്ക് പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടല്ലോ.നിനക്ക് നിന്റെ ചെക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ" കൃതി കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ദേ നേരത്തെ മിസ്സ് ആക്കിയ ചവിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരും" കലിപ്പ് ലുക്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി പോയി. "ഇവൾക്കിതെന്താ, ഓ അതെന്തേലും ആവട്ടെ ഞാനിന്നൊരു കലക്ക് കലക്കും" കൃതി ആരോടെന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും എംഡി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടി .എല്ലാരും കൂടെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തകണ്ണേ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. "നീയെന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെ" എല്ലാർടെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലിയോടായി കൃതി ചോദിച്ചു.

"എനിക്കും കാണണം എംഡിയെ" "എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടല്ലേ മുത്തേ" "ആലോജിക്കട്ടെ" കൃതിയെ നോക്കി ഒന്ന് പാലിളിച്ചുകാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലി പറഞ്ഞു. അവര് രണ്ടും കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് റോയൽ ലുക്കിൽ ഒരു car office gate കടന്ന് വന്നേ. "ഈ car എവിടെയോ കണ്ടപോലെ"അല്ലി "ഒരേപോലെയുള്ള കാർ കുറെ ഇണ്ടാവും. അതെതെങ്കിലും ആയിരിക്കും"കൃതി എല്ലാവരും കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ആളെ നോക്കി നിക്കുവാണ്. എല്ലാർടെ മുഖത്തു ആകാംഷയാണ് especially girlsinte. നമ്മടെ അല്ലിയുടെയും കൃതിയുടെയും ലുക്ക് also അങ്ങോട്ടാണ്. കാറിന്റെ ഡോർ പെട്ടന്നാണ് തുറന്നേ. അതിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആളെ കണ്ട് പെണ്പടകളുടെ മുഖം മൊത്തത്തിൽ തിളങ്ങി including കൃതി.പക്ഷെ ഒരാളിൽ അതായത് അല്ലിയുടെ മുഖത്ത് മാത്രം കലിപ്പ്+അത്ഭുദം+ഞെട്ടൽ+വേറെന്തൊക്കെയോ ഭാവങ്ങൾ മിന്നി മാഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. ആളെ കണ്ടതും അല്ലിയുടെ കൈകൾ കൃതിയുടെ കയ്യിൽ മുറുകി. "നീയതെന്തോന്ന് കാട്ടുന്നെ" അല്ലിയുടെ മുറുകിയ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി കൃതി ചോദിച്ചു. "അങ്കിത്" "എന്ത്" അല്ലി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാതെ കൃതി ചോദിച്ചു.....തുടരും.........

