തൂമഞ്ഞ്: ഭാഗം 14

രചന: തുമ്പി



കമല ശടേ പടേന്നൊരുങ്ങി ...... രണ്ട് പേരും മുറി വിട്ടിറങ്ങാൻ നേരം അവളെന്തിനോ വേണ്ടി അവൻ്റെ ചെവിക്ക് പുറകിലായി നോട്ടം വച്ചു ..... മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ...... സാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും അവൾടെ കൺകൾ വിടർന്നു ...... " മം.........." പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവനൊന്നു മൂളിയതും കമലേടെ നെഞ്ച് പട പടാമിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ..... എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പോലും അവൾക്കറിയുന്നില്ല ..... ശരീരമാകെ തണുത്തുറഞ്ഞ നിമിഷം ഒന്നുമില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ അവൾ തലയാട്ടിയതും അവൻ്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി വിടർന്നു .... മനോഹരമായൊരു ചിരി ........ അത് കണ്ട് കമലയുടെ മുഖത്തും വല്ലാത്തൊരു ഭാവം വിരിഞ്ഞു ...... 😍

മൗനം വാചാലമാകുന്ന നിമിഷം എന്നൊക്കെ പറയില്ലെ ,,, അത് പോലൊരു നിമിഷം ....!!! ഒരാൾക്കു പുറകെ ഒരാളായി സ്റ്റയർ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയതും അവൾ സാമിനഭിമുഖമായി ചാവി ഉയർത്തി കാണിച്ചു ..... ഉടനെ അവനത് കൈ കുമ്പിളിലാക്കി .... വീണ്ടും അവർ മൗനത്തെ കൂട്ടു പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാത്ത യാത്ര തുടർന്നു .... ഇടക്ക് സാം തൊണ്ടയനക്കി അവളെ നോക്കി ..... അതു കണ്ടതും അവളൊന്ന് മൂളി ..... " നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലെ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് നടക്കുന്നതിന് .....?? " വല്ലാത്ത അതിശയ ഭാവത്തോടെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവളൊരു മറു ചോദ്യം ഉതിർത്തു .....

" സാമിൻ്റെ വീട്ടിലാർക്കും കുഴപ്പമില്ലെ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് നടക്കുന്നതിന് ....?? " അവനവളെ തറപ്പിച്ച് നോക്കി .... അന്നേരം പെണ്ണ് അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കവിൾ വീർപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു..... അത് കണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചിരി പടർന്നു ..... എന്നാലും അത് കാണിക്കാതെ ഒന്ന് കനപ്പിച്ച് നോക്കി കൊണ്ട് കവിളിനിട്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്തു ...... എന്നിട്ടവൻ്റെ വകയൊരു നോട്ടവും ...... ഒരു തരം ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്ന നോട്ടം ..... കമലക്കത് കാണുന്നതേ പേടിയാണ് .... അവനെല്ലാം ചോർത്തും ...😒 " കള്ളം പറഞ്ഞ് വന്നതാല്ലെ .....?? "😠 " മം ...... " 😞 " എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ ....????😠 ആർക്കാ നഷ്ടം .....??? 😏 " അവൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവളവനെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി .... " ആർക്കുല്ലാന്നല്ലേ .......???? ആർക്കുല്ലേടി..... ഇല്ലേന്ന് ...."😠 ഇതെന്ത് സാധനം .....😏.... വല്ലാത്ത കഷ്ടായല്ലോ ....🤦

മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്ന അവളെ തലക്കൊന്ന് തട്ടിയതും ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി,,, " ഉണ്ട് .... എൻ്റെ അമ്മക്ക് ....... എൻ്റെ അമ്മ ഉള്ള കാലത്തോളം ആ പ്രാർത്ഥന സദാസമയവും എന്നോടപ്പമുണ്ട് ,,, അതോണ്ട് എനിക്കൊരാപത്തും പറ്റില്ല .... " അത് കേട്ടതും അവനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ... " അമ്മ .... ആ വാക്ക് തന്നെ അനിർവചനീയമാണ് ....... നമ്മൾ കാരണം ആ കണ്ണൊരിക്കലും നിറയരുത് ... ആ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കാനാണ് ദൈവം നമുക്കീ കൈകൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ..... നീ ആരുടെ കൂടെ പോയിന്ന് പറഞ്ഞാലും അവര്ടെ മനസ്സിങ്ങനെ പിടയുന്നുണ്ടാവും ... നീ തിരിച്ചെത്തുന്ന വരെ ......" " അപ്പോ ൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ ,,, ഞാൻ പോവുലെ ...?? So ഒരു റിഹേഴ്സലാകട്ടെ.....😜 "

" കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ,,,,,സുരക്ഷിതമായ കൈയ്യിൽ മകളെ ഏൽപ്പിച്ചൂന്നുള്ള ആശ്വാസമാവും ..... അല്ലാതെ വേവലാതിയാവില്ല ..... നിനക്കെ ഞാനീ പറയുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടാവില്ലാന്നെനിക്കറിയാം .... ഇഷ്ടപ്പെടണോന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ...😏 " അവൻ്റെ പുച്ഛഭാവം കണ്ട് കമല മുഖം തിരിച്ചു ..... എൻ്റെ ആരുമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഞാനെന്തിനാ ഇവനെ സഹിക്കുന്നത് ....???? ഇങ്ങനൊരു ചുമട് തലയിലേറ്റി നടക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ എനിക്ക് ...???? അവൾ ചിന്തയിലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നതും സാം തലക്കൊന്ന് കൊടുത്തു .... ഒരു കുഞ്ഞു മേട്ടം... " അതെ എന്നെ ആരും സഹിക്കണ്ട ....

. നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോ ... ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമല്ലാന്ന് നല്ല ബോധ്യണ്ട് ..... എന്നിട്ടും അറിയാതെ പറഞ്ഞ് പോവാ .......Sryyy ....." അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കമലയുടെ മുഖം വിവർണ്ണമായി..... മറുപടി പറയാനാവാതെ വിളറി വെളുത്തു .... " തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡർ കടന്നു...... ഇനി നമ്മുടെ നാടായല്ലോ ..... ഇത്തിരിയെങ്കിലും അനുസരണ ഭാവം മനസ്സിലുണ്ടേ വീട്ടിൽക്ക് തിരിച്ച് പോണം ..... ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടല്ലെ..... എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെ വച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാം ...." സാം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കുന്നത് കണ്ടതും കമല ഒരു നടുക്കത്തോടെ അവനെ നോക്കി .... പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള അവകാശമെനിക്കില്ല ....

ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഏതോ അപരിചിതർ ..... ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് തണലേകിയവൻ .... എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയാതെ അവളവൻ്റെ കൈയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു ..... നിറഞ്ഞ കണ്ണുമായി ആ മുഖത്തേക്കിങ്ങനെ നോക്കിയതും അവനിൽ നിന്നും ഒരക്ഷരം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ...... അവളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചോണ്ടവൻ ദൂരേക്ക് നോക്കിയിരുന്നതും കമല പിൻ വാങ്ങി ....... എന്നിട്ടവൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി .. " വീടെവിടെയാ ....." " calicut ... എന്തേ പോരുന്നോ ...."😉 " ഹാ ....😉 " 😂....... രണ്ടും പേരും പൊട്ടി ചിരിച്ചു ..... " അടുത്ത ഡിസ്റ്റിലാ ഞാൻ ..... നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം ....."😒 ആ വാക്കുകൾക്ക് യാചനയുടെ ഭാവമുണ്ടായിരുന്നു ......

അവൻ കൈയ്യൊന്ന് കൂട്ടി ഉരസി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വീണ്ടും മുറുക്കി ....അവൾക്കൊരു സൈറ്റടി നൽകി കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കി ...😉 കമലയിൽ ഒരു ചെറു ചിരി വിടർന്നു .....😍 വീണ്ടും തളം കെട്ടിയ മൗനത്തെ ഭേദിച്ചോണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ... " എന്തേ നിൻ്റെ അഭി വേറെ കെട്ടിയോ .... " അത് കേട്ടതും കമലേടെ മൂക്ക് ചുവന്നു ....... കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ......😔 " കഴിഞ്ഞ് കാണും ....." ശ്വാസം വലിച്ച് വിട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു നിറുത്തി ..... " നിന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ ....." " ക്ഷണിച്ചു ..... ആദ്യക്ഷണം എനിക്കായിരുന്നു.....😢 " " അപ്പോ നിനക്കവനെ ഇഷ്ടാണെന്ന് അവനറിയില്ലെ ....." ഇല്ലെന്നവൾ തലയാട്ടി കാണിച്ചു ......😥 കണ്ണിൽ നിന്നും ചുടുകണങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു .....

" ഞാൻ പറഞ്ഞുമില്ല ..... അവൻ അറിഞ്ഞുമില്ല ....... പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ....... ചിലപ്പോ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത ഭാവം വെച്ചതാവാം ..... അവൻ കെട്ടുന്ന പെണ്ണില്ലെ ..... അവർ കാലങ്ങളായി പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നത്രേ ...... എന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും അവനെന്നോട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോന്നോർക്കുമ്പോ എൻ്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോവാ ......😢😢..... എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ..... "😢 അവൾ സാമിനെ നോക്കി വിതുമ്പി കരഞ്ഞപ്പോ അവനും സങ്കടം വന്നു .... അവളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി..... അപ്പഴും അവൾ വിതുമ്പി കൊണ്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ..... " അഭി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണത്രേ അത്രേം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിയത് ...... ഞാനോ .... അവന് വേണ്ടി ...😓 " " നിനക്ക് അപ്പോയിമെൻ്റ് കിട്ടിയോ ...." " ഹാ .....യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് .....😍.......

മൺഡേയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം .....😁 " " oh ... my God .... എന്നിട്ടാണോ കഞ്ചാവടിച്ച് നടക്കുന്നത് ......" " അഭിക്കും അവിടെ തന്നെയാ കിട്ടിയത് ..... എൻ്റെതല്ലാത്ത അഭിയെ ഞാൻ കാണണ്ടെ ..... i can't image that.....😞 " " ഓ ... അതിനെന്താ കാണണം .... നിന്നെ അറിയാത്ത അവനെ എന്തിനാ നിനക്ക് ...??? " " അങ്ങനെ പറയല്ലെ സാം .... എന്നെ അറിഞ്ഞ ഒരേയൊരു വ്യക്തി അവനാണ് ..... ഇനി അല്ലെങ്കിലും ഞാനങ്ങനെ പറയൂ ..... അവൻ എന്നിൽ തീർത്ത മാറ്റങ്ങൾ അത്രക്കുണ്ട് ..... എനിക്കവനെ ഒരിക്കലും മറക്കാനോ വെറുക്കാനോ കഴിയില്ല ..... സങ്കടമുണ്ട് ...... ഒരു പാട് ..... അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചോളാം ...... " നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവൾ ചിരിച്ച് കാണിച്ചു .... ശരിക്കും സാമിനവളോട് വല്ലാത്ത സഹതാപം തോന്നി ..... " നിനക്കത്രക്കിഷ്ടാണേ അവനോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു ....."

" അയ്യോ ... വേണ്ട ... പറയാതിരുന്നത് നന്നായീന്നേ എനിക്കിപ്പഴും തോന്നുന്നുള്ളു ..... അവൻ കാണിച്ച അടുപ്പത്തിന് ഞാനിങ്ങൊനൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയെന്നറിഞ്ഞാ ..... അയ്യേ നാണക്കേട് ...🤦 അത് സാരല്യ തെറ്റ്കളൊക്കെ ആർക്കും പറ്റുല്ലേ ....." " പറ്റുമായിരിക്കും ....." അവൻ്റെ ഒഴുക്കൻ മറുപടി കേട്ട് അവൾ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ... " സാമിന് പറ്റാറില്ലെ .... " " ഇല്ല..." " ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല .... " " വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല .... " അവൻ്റെ പരുക്കൻ മറുപടി കേട്ട് അവൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു .... " സാമിന് മയത്തിൽ പറയാനറിയില്ലേ ... " " എനിക്ക് കൊഞ്ചി കുഴയാനറിയില്ല ...അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ....." " അതല്ല .....😏 " " പിന്നെ .....??? "

" പിന്നെ ഒന്നുല്ല ....."😏 😂....." എടി പെണ്ണെ ,,, നിനക്ക് നല്ല വട്ടാണ് ......" " ആയിക്കോട്ടെ....??? "😡 മുഖം കനപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവൾടെ കവിളിന് നുള്ളി വിളിച്ചു .... " ഡി കുറുമ്പി ......😉 ... പിണങ്ങിയോ എന്നോട് ...." അവൾ അവൻ്റെ കൈക്കിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുത്തു ....😏 " ഹാ .... പിണക്കമാണോ .... കലിപ്പ് ... കട്ട കലിപ്പ് ......ന്നാലെ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങാം ... കൊച്ച് തന്നെ പൊയ്ക്കോ ...." അവൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ,,, സീറ്റ് ബെൽറ്റഴിച്ചു .... ബാഗെടുത്തു പുറത്തേക്കിറങ്ങാനാഞ്ഞതും അവൾ പുറകീന്ന് വലിച്ചു .... " ഹാ .... എന്നെ വിട് പെണ്ണെ ... എനിക്കിനി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ മേലാ ...ഞാനപ്പറത്തൂടെ വരാം ....😉 " കമല മൂക്ക് തുടച്ചോണ്ട് ചിരിച്ചു ..... ഇതെന്താ കസേര കളിയോ ...🙊.....കാത്തിരിക്കൂ........

