വൈഗ: ഭാഗം 44

രചന: ശംസീന

"എന്താ ജീവേട്ടാ വിളിച്ചത്... " മുറിയിലേക്ക് കയറാതെ പുറത്ത് നിന്നു കൊണ്ടവൾ ചോദിച്ചു... "ചുമ്മാ,,,, നിന്നെയൊന്ന് കാണാൻ... " മുടി ചീവികൊണ്ടിരുന്നവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നവളെ നോക്കി... കറുപ്പിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പ്രിന്റോഡ് കൂടിയ കോട്ടൺ സാരിയായിരുന്നു അവൾ ധരിച്ചിരുന്നത്... അതിനിണങ്ങുന്ന കടും ചുവപ്പിലുള്ള ബ്ലൗസും... നെറ്റിയിലെ ചുവന്ന പൊട്ടും കയ്യിലെ കറുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന കുപ്പിവളകളും അവളിലെ സൗന്ദര്യത്തെ എടുത്തുകാട്ടി... "ജീവേട്ടനെന്താ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്നേ... എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ...!" അവൾ സ്വയമൊന്ന് വിലയിരുത്തി... "ഇല്ലെടോ.. നല്ല ചന്തമുണ്ട്... " അവൻ ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി... "ജീവേട്ടൻ പെട്ടന്ന് താഴോട്ട് വാ.. ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ... " "അയ്യോ പോവല്ലേ... " പോവാനൊരുങ്ങിയ വൈഗ അവിടെ തന്നെ നിന്നു കണ്ണുകൾ കൂർപ്പിച്ചവനെ നോക്കി... "ഒന്നിങ്ങു വന്നേ. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ... " കട്ടിലിലേക്കിരുന്ന് കൊണ്ട് ജീവ അവളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു... "കുറച്ചു സമയത്തിന് ജീവേട്ടൻ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട... വേലത്തരമൊക്കെയങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി... "

അവൾ തന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അവന് നേരെ ഉരുട്ടി... അവന്റെ ചൊടികളിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി വിടർന്നു.. "ഹാ വാടോ... അത്യാവശ്യകാര്യമാ... " അവൻ വീണ്ടും വിളിച്ചെങ്കിലും അവൾ വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല... അവനു നേരെ ചിറികോട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. "ആഹ്... വൈഗേ... " അവൻ അലറി വിളിച്ചു... "അയ്യോ ജീവേട്ടാ... എന്തു പറ്റി... " കണ്ണ് പൊത്തി കരയുന്നവന്റെ അടുത്തേക്കവൾ ഓടി വന്നു... "ജീവേട്ടാ.. കാണിച്ചേ.. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ... " അവൾ കൈ എടുത്തുമാറ്റാൻ നോക്കി... "കിട്ടിപ്പോയ്... " പറഞ്ഞിട്ടവൻ അവളുടെ അരയിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു... "ദേ... ജീവേട്ടാ കളിക്കാതെ വിടുന്നുണ്ടോ... " അവൾ അവനെ തള്ളിമാറ്റാൻ നോക്കി... "ഞാൻ മര്യാദക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ നീ വന്നില്ലല്ലോ.. ഇനി അനുഭവിച്ചോ... " അവളിലുള്ള പിടുത്തം വിടാതെ തന്നെ കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു... അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ മുഖത്തൂടെ അലഞ്ഞു നടന്നു... ഇരുവരുടേയും മിഴികൾ കൊരുത്ത നിമിഷം വൈഗ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ചവനും...

ഒടുവിൽ അവളൊരു ചുമരിൽ തട്ടിനിന്നതും പരിഭ്രമത്തോടെ അവനെ നോക്കി... കുറുമ്പോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടവൻ തന്റെ മീശയൊന്ന് പിരിച്ചു.. "ജീവേട്ടാ... " അവന്റെ നോട്ടവും ചുണ്ടുകളിലെ കള്ളച്ചിരിയും കണ്ടവൾ പതർച്ചയോടെ വിളിച്ചു... "മ്മ്.. " അവനൊന്ന് മൂളിയതും അവളിൽ പരിഭ്രമമേറി... അവളുടെ പിടക്കുന്ന മിഴികളിൽ നിന്നും തന്റെ മിഴികളെ പിൻവലിക്കാതെ മുഖം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു... അവളുടെ മിഴികൾ താനേ അടഞ്ഞതും ചെവിക്കും കവിളിനുമിടയിൽ അവന്റെ അധരങ്ങൾ അമർന്നു... അതേ നിമിഷം തന്നെ വയറിലെ സാരി ഒരല്പം അകത്തി മാറ്റി അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലമർന്നു...അവളൊന്നുയർന്നു പൊങ്ങി... കൈകൾ അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിലമർന്നു... അധരങ്ങൾ പതിഞ്ഞിടമൊന്ന് കടിച്ചു നുണഞ്ഞവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി... അവൾ നല്ലത് പോലെ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ഇടുപ്പിലെ സാരി നേരേയിട്ടു കൊടുത്തവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി... "ഇനി വിളിച്ചാൽ വന്നില്ലേൽ ശിക്ഷ കൂടും.. മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഓർമയുണ്ടല്ലോ..."

പരിഭ്രമമം വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന വൈഗയോട് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവ അവളുടെ കവിളിലൊന്ന് മുത്തി മുറിവിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി... വൈഗയുടെ കൈ അറിയാതെ കവിളിൽ തൊട്ടു... നാണത്താൽ ചാലിച്ചൊരു പുഞ്ചിരി അവളിൽ മൊട്ടിട്ടു... പുറത്ത് കാറിന്റെ ഹോണടി കേട്ടതും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സാരിയൊന്ന് കൂടെ ശെരിയാക്കി അവൾ താഴോട്ട് ചെന്നു... ****** കോലായിൽ നിന്നും ആളുകളുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്... എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി...അടുക്കളയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണേൽ അഞ്ജു ആകെ ടെൻഷനടിച്ചു നിൽക്കുവാണ്... "ഇങ്ങനെ വിയർക്കാതെ പെണ്ണേ... ആ പുട്ടിയൊക്കെ ഒലിച്ചിങ് പോരും... " വൈഗ കളിയാക്കി കൊണ്ട് സാരിയുടെ തലപ്പെടുത്ത് വിയർപ്പൊപ്പി കൊടുത്തു... "രേവതി... മോളെയിങ്ങ് വിളിച്ചോളൂ... " കോലായിൽ നിന്നും ആനന്ദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും ജയന്തി ചായ നിറച്ച ട്രേയെടുത്ത് അഞ്ജുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു... "ചെല്ല്... " ജയന്തി അവളോട് പറഞ്ഞു..അഞ്ജു വിറച്ചു വിറച്ചു അതുമായി മുന്നോട്ട് നടന്നു... "അതെല്ലാം ഇങ്ങെടുത്തോ... " വൈഗയെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ജയന്തി അഞ്ജുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി... പലഹാരങ്ങളെടുത്ത് രേവതിയും വൈഗയും പിറകേയും...

"അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് മോളെ... " ആനന്ദ് അതീവ സന്തോഷത്തോടെ അഞ്ജുവിനെ നോക്കി.. അവൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന അശോകനെ പാളിനോക്കി... അയാളുടേയും മുഖത്തെ നിറഞ്ഞ ചിരി കണ്ടതും അവളുടെ ഉള്ളിലെ പേടിയെല്ലാം പകുതിയും കുറഞ്ഞത് പോലെ തോന്നി... അവൾ ചായയുമായി വരുണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നു.... വരുണും അമ്മയും അമ്മാവനും അമ്മായിയും പിന്നെ അവരുടെ മകനും അത്രയും പേരാണ് പെണ്ണുകാണാനായി വന്നിരുന്നത്... വരുൺ ചെറു ചിരിയോടെ ചായയെടുത്തു... അഞ്ജു അവനെയൊന്ന് നോക്കി മറ്റുള്ളവർക്കും ചായ കൊടുത്തു...അവരുടെ മുഖത്തും ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു... പലഹാരം കൊണ്ടു വെച്ച വൈഗയിലായിരുന്നു വരുണിന്റെ കൂടെ വന്ന രാഹുലിന്റെ കണ്ണുകൾ.. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവന് വൈഗയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു... മാറി നിന്ന ജീവ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അധികാരത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്നു...

രാഹുലിന്റെ നെറ്റിയൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു... ഇതെന്താപ്പോ ജീവ പെട്ടന്ന് തന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച വൈഗയെ നോക്കിക്കൊണ്ടവൻ അവളുടെ സാരിക്കിടയിൽ നിന്നും താലിമാലയെടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ടു... അവരെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന രാഹുലിനെ നോക്കി മനോഹരമായൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ജീവ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നും മാറി നിന്നു...രാഹുലിന് വല്ലാത്ത ജാള്യത തോന്നി... അത് മറക്കാനെന്നോണം അവൻ തന്റെ നെറ്റിയൊന്നുഴിഞ്ഞു... "പണി പാളിയല്ലേ... " ചമ്മലോടെയിരിക്കുന്ന രാഹുലിനോട് വരുൺ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചു... "ചെറുതായിട്ട്... " ചമ്മിയ ചിരിയോടെ രാഹുൽ വരുണിനെ നോക്കി... പിന്നെ അവൻ വൈഗയെ നോക്കാനേ നിന്നില്ല.. "കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ നേരത്തേ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ...?" അമ്മാവൻ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു... "ഇത്രയുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വിവാഹമധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവേണ്ടായെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം..." ആനന്ത് പറഞ്ഞു.. "കുട്ടിയുടെ അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.. " അശോകനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മാവന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു... "ഏട്ടൻ പറയുന്നതെന്തോ അത് തന്നെയാ എന്റെയും അഭിപ്രായം. ഞങ്ങൾക്കിടയിലങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല...

" തന്റെ മുഖത്തെ സൗമ്യത കൈവിടാതെ അശോകൻ പറയവേ അമ്മാവന്റെ മുഖത്തും ശാന്തത തെളിഞ്ഞു... "എന്നാ പിന്നെ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി കുടുംബ ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് മുഹൂർത്തമങ്ങട് കുറുപ്പിക്കാം... എന്താ..." "അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ... " അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു...തുടർന്നും കാരണവന്മാരുടെ സംസാരം നീണ്ടു പോയപ്പോൾ വരുണിന്റെ അമ്മയും അമ്മായിയും അഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു...ജീവ വരുണുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി കൂടെ രാഹുലുമുണ്ടായിരുന്നു...ഇടക്ക് ജീവയുടെ കണ്ണുകൾ വൈഗയെ തേടി വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വരുണിന്റെ കണ്ണുകളും അഞ്ചുവിൽ തന്നെ ഉടക്കി നിന്നിരുന്നു...

"ജീവാ... I'am sorry.... എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് തന്റെ വൈഫാണെന്ന്..." സംസാരത്തിനിടക്ക് രാഹുലൊരു ചമ്മലോടെ പറഞ്ഞതും ജീവയും വരുണും ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു... "Its ok രാഹുൽ... " ജീവ അവന്റെ തോളിലൊന്ന് തട്ടി... വെയിൽ ചൂടാവുന്നതിന് മുന്നേ വീട് പിടിക്കണമെന്ന അമ്മാവന്റെ കർക്കാശം കാരണം വരുൺ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അഞ്ജുവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി... അവളെ തനിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അവന്റെയുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു...എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും അവൾ തന്റെ സ്വന്തമാകുമല്ലോ എന്നവൻ സ്വയം ആശ്വസിച്ചു.........കാത്തിരിക്കൂ.........

