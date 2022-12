💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 105 || അവസാനിച്ചു

രചന: AVANIYA

" ദേ അവള് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു.... " സായ് വേഗം പുറത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... അലങ്കരിച്ച കാറിൽ നിന്നും ആദി ഉടുപ്പ് എങ്ങനെ ഒക്കെയോ പിടിച്ച് ഇറങ്ങി.... Loverxu Boat Neck Lace Vintage Ball Gown Wedding Dress ഇൽ അതി മനോഹരി ആയിരുന്നു അവള്.... Flair ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പിടിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു.... അതിന്റെ വൈക്ലഭ്യം അവളുടെ മുഖം ആവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു.... പക്ഷേ ആ വേഷത്തിൽ അവള് മാലാഖയെ പോലെ തോന്നിച്ചു.... അവളെ കണ്ടതും സായിക്ക് തന്റെ മനം നിറയുന്ന പോലെ തോന്നി.... തനിക്ക് ഇനി ഉള്ള ഏക കൂടപിറപ്പ്.... നീലുവിന്റെയും അപ്പുവിന്റെയും മുഖം അവന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മിന്നി മാഞ്ഞു.... " എന്ത് നോക്കി നിൽകുവ ഏട്ടാ ഒന്ന് വന്നു പിടിച്ചേ മനുഷ്യന് ഇൗ സാധനം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.... " പരിഭവത്തോടെ ഉള്ള അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് അവന് ചിരി വന്നു.... " നിനക്ക് അത് തന്നെ വേണം.... നിനക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ നിർബന്ധം ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്തണം എന്ന്..... മര്യാധിക്ക്‌ ആ ചെക്കൻ പറഞ്ഞ അല്ലേ അമ്പലത്തിൽ ഒരു താലി കെട്ട് മതിയെന്ന്.... "

" അത് പിന്നെ സാമ്പാറും ചോറും എനിക് പിടികാതത് കൊണ്ട് അല്ലേ.... നല്ലൊരു ദിവസം ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ബീഫ് കഴിച്ചില്ലെ ഞാൻ എന്നാതിന അച്ചായത്തി ആണെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്.... " " അപ്പോ മോൾ ദ്ദേ ഇൗ കാണുന്ന ഉടുപ്പ് കൂടി അങ്ങ് സഹിച്ചോ.... " " ഏട്ടാ.... " അവള് ചിണുംങ്ങി കൊണ്ട് വിളിച്ചു.... " മതി മതി ഏട്ടന്റെയും അനിയത്തിയുടെയും കൊഞ്ചൽ ഇങ്ങ് വന്നെ അമ്മച്ചി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.... " ആനി അവർക്കിടയിലേക് വന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " ഏട്ടാ.... ഇൗ ഏടത്തിഅമ്മക്ക് കുശുമ്പ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ ഇല്ല.... " " ദ്ദേ പെണ്ണേ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് തല്ല് വാങ്ങേണ്ട എങ്കില് ഇങ്ങ് വരുന്നുണ്ടോ 2 പേരും അമ്മച്ചി കൊറേ നേരമായി നോക്കി നിൽക്കുന്നത്..... " " നാത്തൂൻ on terror മോഡ് ആണ്.... വായോ.... " " ഏട്ടാ എന്റെ കെട്ടിന്റെ അന്നു തന്നെ അടിയന്ത്രം വേണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ നിന്നോ.... " അത് കേട്ട് സായ് ഒരു വളിച്ച ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മിണ്ടാതെ നിന്നു.....

അകത്തെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ മാതാവും ദേവിയും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇരുന്നിരുന്നു.... അതിനടുത്ത് അമ്മച്ചി നിന്നിരുന്നു.... അവരുടെ കൈയിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ നിറയെ സ്വർണ്ണം ആയിരുന്നു..... അത് കണ്ടതും ആദി അവരെ ചോദ്യ ഭാവത്തിൽ നോക്കി.... " നീ എന്നെ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടണ്ട.... എനിക് അറിയാം ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്.... അത് കൊണ്ട് ആണല്ലോ നിനക്ക് മാറ്റി വെച്ച സ്വർണ്ണം ഒക്കെ ആ ട്രസ്റ്റിലേക് കൊടുത്തത്.... പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കരുത്.... ഇത് നിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആണ്.... നിന്റെ അമ്മച്ചി നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്.... " " മ്മ്‌.... " അവള് അത് മടി കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചു.... " അതേ കൂടുതൽ സെന്റി അടിക്കാതെ ഇറങ്ങിക്കോ.... എബിച്ചൻ വിളിച്ചിരുന്നു.... പള്ളിയിൽ അവർ എത്തി എന്ന്.... ജോയിച്ചൻ ഹാളിൽ ഉണ്ട്.... " " മ്മ്‌.... " ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനക്ക് ശേഷം അവർ ഇറങ്ങി.... ആദിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.... ബാക്കി ഉളളവർ മറ്റ് കാറിലും ആയിരുന്നു....

ആളുകളോട് ഒക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്താൻ ആണ് പറഞ്ഞത്.... അതാണ് ഇവിടെ തിരക്ക് ഇല്ലാത്തത്.... കാറിൽ ഒരു വിധം ആണ് അവള് ആ ഉടുപ്പ് പിടിച്ച് ഇരുന്നത്.... ആരും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവള് ചുമ്മാ ഗ്ലാസിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു..... ഇൗ 2 വർഷത്തിനു ഉള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു..... അവള് പതിയെ തന്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു..... 🍁🍁🍁🍁 നീലുവിന്റെ കൊലയാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദിനം സുബ്രമണ്യനെയും വാസുകിയെയും ഹർഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു.... സുബ്രമണ്യന് major അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിലും അയാള് രക്ഷപെട്ടു..... അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ദൈവം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ.... വാസുകി കത്തി തുളച്ച് കയറ്റിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞെരമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അരക്ക്‌ കീഴപോട്ട്‌ അവരുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടമായി.... ആ സമയത്തെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു നീലാംബരി വധകേസ്...

ഭർതൃ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന മകളെ മറ്റു മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ കൊലപെടുത്തി..... അമ്മ എന്ന വാക്കിന് അപമാനം ആയവൾ.... എന്നിങ്ങനെ പല വാർത്തകളും ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും നിറഞ്ഞു.... സമൂഹം മൊത്തം അവരെ തളളിപറഞ്ഞു..... ആരുടെ മുന്നിൽ തല കുനിയാതെ ഇരിക്കാൻ ആണോ അവർ തന്റെ മകളെ കൊലപെടുത്തിയത് അതേ സമൂഹം തന്നെ അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.... ചലനശേഷി നഷ്ടമായി എങ്കിലും സംസാരിക്കാനും കൈകൾക്കും ഒന്നും കുഴപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ജയിലിലേക് മാറ്റി.... അവിടെ അവരോട് ആരും ഒരു ദയയും കാണിച്ചില്ല..... കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പോലും അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു.... എല്ലാവരും അവജ്ഞയോടെ നോക്കി.... ഭക്ഷണം പോലും നന്നായി ലഭിച്ചില്ല.... പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള് പോലും മര്യാധിക്ക് ചെയ്യാൻ ആകുമായിരുന്നില്ല.... ആരും അവരെ ഒന്ന് സഹായിച്ചത് പോലുമില്ല....

അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം സായ് ഇത് വരെ അങ്ങനെ 2 പേരെ പറ്റി കൂടി മിണ്ടിയിട്ടില്ല... ആദികും അമ്മച്ചിക്കും ഒപ്പം കോട്ടയത്തേക്ക് പോന്നു.... കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിലൂടെ ആനിയുടെ ഭർത്താവും അനുവിന്റെ അച്ഛനും ആയി.... സായിയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അഗതി മന്ദിരം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.... മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊറേ ആത്മാക്കൾ മാത്രം.... ആരും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നത് പോലുമില്ല.... വലിയമ്മ എന്ന സ്ത്രീയെ മാത്രം ദൈവം മരണം എന്ന മോക്ഷം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു.... ബാക്കി ഉളളവർ ഒക്കെ ഒന്ന് പുഴുത്ത് കിടന്നാൽ പോലും നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ കഴിച്ച് കൂട്ടുന്നു.... വലിയമ്മ മരിച്ചതോടെ പാട്ടി ആരും നോക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അനാഥ ശവം ആയിരിക്കുന്നു.... ജീവിതയും അഞ്ചുവും ഒരുപാട് നാളത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം നോർമൽ ആയി.... താൻ ഇത്ര നാളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അവളൊരു ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു.... നീലാംബരി ട്രസ്റ്റ്... അഞ്ജുവും അവൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു....

എല്ലാവരുടെയും സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് എങ്കിലും പാപം കലർന്ന ഒരു തരി പൈസയും അതിനു ഉപയോഗിച്ചില്ല.... ഭർതൃ ഗൃഹത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാത്ത ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അവിടെ അഭയം ലഭിച്ചിരുന്നു.... അനാഥരായ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... എല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെ.... ദേവകിയും ഇവർക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്.... ജീവന്റെയും മുകുന്ദന്റെയും തിരോധാനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം വന്നത് ആധിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു.... കേസ് എങ്ങനെ വഴി തിരിച്ച് വിടുമെന്ന് അറിയാതെ നിൽകുമ്പോൾ ആണ് ജീവന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും നവീന്റെ ചരട് ലഭിക്കുന്നത്.... ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോളും നവീൻ വലിയൊരു പാപിയാണ് എന്ന് അവളിൽ ഉണർന്നു.... ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്കിലും അവനു ശിക്ഷ ലഭിക്കണം എന്നവൾ ആഗ്രഹിച്ചു.... 🍁🍁🍁🍁 " മോളെ പള്ളി എത്തി.... " സായിയുടെ വിളി കേട്ടാണ് അവള് കണ്ണ് തുറന്നത്.... അവള് വേഗം ഇറങ്ങി അവിടെ അവളെ കാത്ത് മറ്റെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.... ആധിയെ കണ്ടത് മുതൽ അഭി കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആണ്...

അഭി മാത്രമല്ല എബിയും കാരണം അവൾക്ക് ഇതു പോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.... അത് കണ്ടതും അവൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രാന്ത് കയറി.... അഭി കറുപ്പ് സൂട്ടും വൈറ്റ് ഷർട്ടും ആയി നല്ല ഭംഗി ആയിരുന്നു... ചെക്കനും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചാണ് അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയത്.... കുർബാനയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിവാഹ ഉടമ്പടി ഏറ്റ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അഭി ആധിയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു ചാർത്തി..... ഇനിയെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പള്ളീലച്ചൻ അവരുടെ കൈകൾ ചേർത്തു.... ഇതേ സമയം അതിനടുത്ത് നിന്നിരുന്ന എബിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.... തന്റെ നീലുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം.... അവള് ഇത് കണ്ട് അതിനടുത്ത് നിന്ന് സന്തോഷികുന്നതായി അവന് തോന്നി.... അതിനു ശേഷം വലിയൊരു ഹാളിൽ ആയിരുന്നു പരിപാടി.... അനേകം പ്രമുഖരും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... ചാനലുകളിൽ കല്യാണ വാർത്ത പരന്നു.... * Sp അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ആയ എസിപി അഭിമന്യുവിനെ പ്രതിശ്രുത വരനായി സ്വീകരിച്ചു.... *

" എന്നാലും എത്രയോ പ്രോപോസലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും എന്താണ് മാഡം നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ.... " " കോളജിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമാണ് ഞങ്ങൾ... ഞാൻ പോലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ബന്ധവും അത് കൊണ്ട് ഇൗ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.... " ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവള് അത് തടഞ്ഞിരുന്നു..... അതിനു ശേഷം ജോയിയും ഭാര്യയും അവരുടെ 3 മാസം പ്രായമുള്ള ആനും വന്നിരുന്നു.... അവർക്ക് 2 പേർക്കും അവരുടേതായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.... ആദി കണ്ണുരുട്ടി എങ്കിലും അവൻ അവളുടെ തലയിൽ ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് തീർന്നു.... അപ്പോഴാണ് അഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയത്.... " വിഷ് you both a happy married life.... " " Thank you sir.... " " കല്യാണ തിരക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അഥീന എന്നെ വന്നൊന്നൂ കാണണം.... പോലീസിലെ പകരം വെക്കാൻ ഇല്ലാത്ത daring ഓഫീസറെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്.... " " Sure sir.... " അവള് വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു.... അപ്പോഴേക്കും ആധിയുടെയും അഭിയൂടെയും വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു..... " Smile... " Camera മാന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ ക്ലിക്ക് പതിഞ്ഞു..... ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് കൊണ്ട്.... മരണം കൊണ്ട് വിമോചിത ആയ അവള്.... നീലാംബരി🔥 ( ഇനി തുടരുന്നില്ല..... )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...