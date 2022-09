💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 32

രചന: AVANIYA

" ആദി... എന്തൊക്കെയാ ഇൗ പറഞ്ഞത്.... ഇവന് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.... " " അയ്യോ ഇല്ലെ... നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെ ജീവ.... " " ഇല്ല " അതും പറഞ്ഞു അവൻ സ്വയം തൊട്ട് നോക്കി.... " ആണല്ലേ.... പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക്.... " എന്നും പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള സമയം കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പേ ആദി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അവന്റെ മൂകിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു.... " ആ " അവൻ വേദന കൊണ്ട് അലറി..... മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചു.... അവിടുന്ന് ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... " ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്തിനാ ഇവനെ രക്ഷപെടാൻ സഹായിച്ചത് എന്ന്... ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.... ഇൗ പുന്നാര മോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്ന നിമിഷം തന്നെ വരും ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾസ്... എനിക് അറിയാം അത്.... പിന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് ശെരിക്കു പെരുമാറിയാൽ ഉറപ്പായും എനിക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടും.... എന്ന് കരുതി ഇത് പോലെ ഒരു @*₹# മോനെ കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വിടാണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒകെ ജനസേവകർ എന്നും പറഞ്ഞു തോളത്ത് നക്ഷത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ.... ഇവൻ ഒക്കെ നാടിന് ശാപമാണ്.... കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് പോയാലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസം എങ്കിലും ഇൗ പുന്നാര മോൻ വേദന അറിയണം....

അപ്പോ രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി തനിയെ തപ്പി തടഞ്ഞു വീണതിന്‌ ഒരു മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവില്ല... അതിനുള്ള പണി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്.... " " എടീ ഞാൻ ഇവിടുന്ന്.... " ജീവൻ അലറിയതും എന്തോ ടക് ടക്ക്‌ എന്ന് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... ശബ്ദം അവസാനിക്കും മുമ്പേ കേട്ടത് ജീവന്റെ വേദന കൊണ്ടുള്ള അലർച്ചയും ആയിരുന്നു.... എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെല്ലതും മനസ്സിലായോ.... ഇല്ലാല്ലെ.... എന്ന നമുക് ഇച്ചിരി ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നോക്കാം... അതായത് മറ്റെ നെടുനീളൻ ഡയലോഗ് അടികുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദി ജീവന്റെ ഇടത്ത് വശത്ത് എത്തിയിരുന്നു..... മൂക്കിന്റെ വേദനയിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ടാകും അവൻ തന്റെ ഇടത്തേ കൈ ആദി കൈകളിൽ എടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല.... അവൻ എടി എന്നും വിളിച്ച് തുടങ്ങിയതും ആദി വിരളുകളിലേക് വിരൽ ചേർത്ത് തിരിച്ച് ഒടിച്ചു.... ഓരോ ഓരോ വിരൽ ഒടിയുന്ന ശബ്ദം ആണ് ആ കേട്ട ടക്ക് ടക്ക്‌ ടക്ക്‌...... അപ്പോ ഇനി പ്രസെന്‍റിലേക് തിരിച്ച് പൊന്നോളു..... " എടാ മന്ത്രിയുടെ മോനെ നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല...

. നീ ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ തന്നെ ശവത്തെ പോലെ പോകുന്ന കാണണോ നിനക്ക്.... നിന്റെ മർമത്ത് ഒന്ന് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആജീവനാന്തം ഒരാള് കൂടെ വേണ്ടി വരും നിന്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ നോക്കാൻ.... ഒരു ഡോക്ടർക്കും നിന്നെ നേരെയാക്കാൻ ആവില്ല... വേണോട.... " അത് കേട്ടതും ഉമിനീർ ഇറക്കി കൊണ്ട് ജീവൻ വേണ്ട എന്ന് രീതിയിൽ തല ചലിപ്പിച്ചു.... " അപ്പോ നിന്നെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചത് ഏത് കേസിന് ആണെന്ന് അറിയുമോ.... " " അത്... നീലാംബരിയുടെ.... " " തെറ്റി പോയല്ലോ ജീവ.... നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട് മുട്ടിയത് മറ്റൊരു കേസിന് ആണ്.... സമീറ..... അറിയാമല്ലോ അല്ലേ..... " " സമീ... സമീറയൊ... " " ഓ എന്താ അഭിനയം ഓസ്കാർ കിട്ടുമല്ലോ ഡാ..... " " എനിക് അറിയില്ല മാഡം അങ്ങനെ ഒരാളെ.... " " ജീവ.... എനിക് ഇനിയും ഒരു കൈയും ഒരു കാലും കുറച്ച് ഇടിയും ബാക്കി ഉണ്ട് അത് കൂടി താങ്ങാൻ ഉള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയണ്ട.... അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനായി പറയിപ്പിച്ചോളാം.... " " എനിക് അറിയില്ല മാഡം.... വെറുതെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ്..... "

ജീവൻ പറയുന്നതും ആദി അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... " ആ... ആ.... എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറയാം.... ആ.... " അത് കേട്ടതും ആദി കൈ വിട്ടു.... " എന്ന പറ ജീവ എന്തിന് എങ്ങനെ ആരാണ് അവളെ കൊന്നത് എന്ന്.... " " അത്.... " ജീവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും അവിടുത്തെ telephone വീണ്ടും ശബ്ദിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... " Oh shit... ഏതവനാണ് ഇൗ നേരം.... " അപ്പോഴേക്കും ആനി കോൾ എടുത്തിരുന്നു.... " മാഡം sp സർ ആണ്... അത്യാവശ്യമായി ഓഫീസിൽ ചെല്ലണം എന്ന്... ദേഷ്യത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.... " " ഊ.... ഞാൻ ഓർത്തു എന്താ ആ വാലാട്ടി പട്ടി വിളിക്കാത്ത എന്ന്... ഇവൻ ഒക്കെ ചൊല്പഠിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നവര് അല്ലേ.... ആ ചെന്നേക്കാം.... " " പക്ഷേ മാഡം ഇത്ര വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനേ അറിയിക്കാതെ ഇരുന്നതിന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടും.... ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും.... " അത് കേട്ടതും ജീവനിൽ ഒരു വിജയ ചിരി ഉണ്ടായി.... " അങ്ങനെ ഇവനെ പോലെ ഒരു ദ്രോഹിക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജോലി കളയില്ല ആനി.... ട്രസ്റ്റ് me.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് sp ഓഫീസിലേക്ക് പോയി.... 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 SP വളരെ അക്ഷമനായി കാത്തിരിക്കുക ആണ് ആധിയെ.... മുകുന്ദൻ മേനോന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കൊറേ വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ട്....

അയാള് വിളിച്ച് നല്ല തെറിയാണ് പറഞ്ഞത്... ജീവനെ രക്ഷിച്ചെ പറ്റു.... അതിനു ആദ്യം ആ എസിപി പുറത്ത് പോണം.... അയാള് അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആദി അവിടേക്ക് വന്നത്.... " Sir may I " " Yes come in.... " " എന്താണ് സർ വിളിപ്പിച്ചത്.... " " You are suspended for the next 4 weeks ദാ സസ്പെൻഷൻ ലെറ്റർ.... " " But sir for what..... " " ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വളരെ അധികം political issue ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസ് ഒരു മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കൈ കാര്യം ചെയ്തതിൽ you are suspended.... " " അല്ലാതെ നിന്റെ ഒക്കെ അണ്ണാക്കിലേക് മാസം മാസം ലക്ഷങ്ങൾ വാരി വിതറുന്ന ജീവൻ എന്ന കൊടും ക്രിമിനലിനേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല.... അല്ലെടൊ sp സാറേ.... " പല്ല് കടിച്ച് കൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു.... " Mind your language അഥീന..... " " I use dirty language... പക്ഷേ എന്തായാലും നിന്റെ പോലെ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളവും മേടിച്ച് കണ്ട രാജ്യ ദ്രോഹിയുടെ വാലാട്ടി നടന്നിട്ട് ഇല്ല ഇൗ അഥീന.... പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ 2 തന്തക്ക് പിറന്നവരോട് ഇതിലും മാന്യമായി പെരുമാറാൻ എനിക് അറിയത്തില്ല സാറേ.... "

" You are crossing your limits.... Suspension dismissal ആകേണ്ട എങ്കിൽ get out.... " " ഇൗ സസ്പെൻഷനും വാങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാൻ എനിക് തൽകാലം സൗകര്യം ഇല്ല സാറേ.... താൻ പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കൂ.... " അത് കേട്ടപ്പോൾ sp എന്തോ ആലോചിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " ഒകെ fine.... ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരികുന്ന്... പകരം 1 കാര്യം ചെയ്യണം... നിങ്ങള് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്ന സമീറ വധകേസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം.... ജീവനെ വെറുതെ വിടണം... അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇൗ oder ഞാൻ റദ്ദാക്കാം... " " എനിക് ഒറ്റ തന്ത ഉള്ളൂ ഒറ്റ വാക്കും.... അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പോലെ അപ്പോ കാണുന്നവനേ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക് ആവില്ല.... അത് കൊണ്ട് സമീറ വധകെസ് തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കും... ജീവൻ അകത്ത് തന്നെ കിടക്കും.... And most finally ഇൗ കേസ് ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിക്കും.... " " ഇൗ നാട്ടിൽ നിങ്ങള് മാത്രമല്ല പോലീസ്.... നിനക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.... അതിൽ എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല.... " " നിങ്ങളുടെ സമ്മതം അല്ല എനിക് വേണ്ടത്...

Sp എന്ന പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം ആണ്.... അന്വേഷണ വിധേയമായി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ സസ്പെൻഷനിൽ ആണ്.... ഇനി കേസുകളിൽ ഒരു നീക്ക് പോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സാർ വാലാട്ടി മുകുന്ദന്റെ പുറകെ നടന്നോ.... പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ തിരിച്ച് കേറണം എങ്കിൽ അതിനും ഇൗ ഞാൻ വിചാരിക്കണം.... " " What the hell are you saying.... " അപ്പോഴാണ് fax ഇൽ എന്തോ മെസ്സേജ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വന്നത്.... ( Fax എന്ന് പറയുന്നത് telephone നമ്പറിലേക്ക് documents send ചെയ്യുന്നത് ആണ്... അത് ഒരു പേപ്പറിൽ പകർത്തി വരും... നിങ്ങള് സിനിമയിൽ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ cid moosa കാണൂ... അതിൽ നമ്മുടെ ദിലീപ് ഒരു തീവ്രവാദിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവനു 5 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം കിട്ടുന്നില്ലെ... അത് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്.... ) " Just check the fax.... " ആധിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അയാള് അത് എടുത്ത് വായിച്ചു... തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തിരിയുന്നത് ആയി തോന്നി അയാൾക്ക്.... " ഇനി അത് മനസിലായില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം....

സമീറ വധകേസിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന സംശയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ sp ലോകേഷ് എന്ന നിങ്ങളെ സംശയാസ്പദമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന്.... കൂടാതെ ഇൗ കേസിന്റെ പേരിൽ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും നിങ്ങള് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജർ ആകേണ്ടത് ആണെന്നും പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു.... ഇനി ഇൗ fax വന്നിരിക്കുന്നത് DIG Joy Mathew IPS ന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ്.... അപ്പോ സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ തീർന്നല്ലോ.... " " എടീ നീ എന്റെ.... " " ജോലി കളഞ്ഞ്.... അപ്പോ ഇനി അങ്ങ് സ്റ്റേഷനിൽ കാണാട്ടോ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് തിരികെ ഇറങ്ങി.... അവള് നേരെ വണ്ടി വിട്ടത് DIG ഓഫീസിലേക്ക് ആണ്.... അവിടെ ഓഫീസ് റൂമിൽ name പ്ലേറ്റ് ഇൽ DIG Joy Mathew IPS എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു.... അവിടെ ഒരാള് പുറം തിരിഞ്ഞു ഇരുന്നിരുന്നു.... അവനെ കണ്ടതും അവള് വളരെ excited ആയി.... " അച്ചാച്ച..... " അവളുടെ വിളി കേട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തിരിഞ്ഞതും അവള് അവന്റെ മേലേക് ചാടി കയറി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... ( അച്ചാച്ചൻ എന്ന് വെച്ച ചേട്ടൻ എന്നാണ് അർത്ഥം.... കോട്ടയം പത്തനതിട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയി അറിയാം... മറ്റെവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല😁 ) .....( തുടരും )

