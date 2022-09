💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 33

രചന: AVANIYA

അവള് നേരെ വണ്ടി വിട്ടത് DIG ഓഫീസിലേക്ക് ആണ്.... അവിടെ ഓഫീസ് റൂമിൽ name പ്ലേറ്റ് ഇൽ DIG Joy Mathew IPS എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു.... അവിടെ ഒരാള് പുറം തിരിഞ്ഞു ഇരുന്നിരുന്നു.... അവനെ കണ്ടതും അവള് വളരെ excited ആയി.... " അച്ചാച്ച..... " അവളുടെ വിളി കേട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തിരിഞ്ഞതും അവള് അവന്റെ മേലേക് ചാടി കയറി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... ( അച്ചാച്ചൻ എന്ന് വെച്ച ചേട്ടൻ എന്നാണ് അർത്ഥം.... കോട്ടയം പത്തനതിട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയി അറിയാം... മറ്റെവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല😁 ) " വന്നോ ജോണിച്ചന്റെ പുലി കുട്ടി..... എന്തായി അവന്റെ തൊപ്പി കളഞ്ഞ.... " " അച്ചാച ഞാൻ ഒരുപാട് happy ആണ്.... സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അച്ചാചനെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല..... ശെരിക്കും it was a great surprise " " ഇതല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ..... എല്ലാം പിന്നാലെ വരും.... " " ഓ ആയികോട്ടെ.... എന്തായാലും അവനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്.... തെണ്ടി ഒരു ക്ലൂ പോലും തന്നില്ല.... " " കുഞ്ഞോളെ കൊല്ലണ്ടാട്ടോ.... അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ച് വിട്ട മതി.... " " ഓ അനിയനോട് എന്താ സ്നേഹം.... " " എനിക് അവനും നീയും ഒരേപോലെ അല്ലെടി.... " അത് കേട്ടതും അവള് മുഖം വീർപ്പിച്ചു...

" ഓ ഓ മുഖം വീർപ്പികണ്ട.... അവനേലും വലുത് എനിക് നീയാണ് പോരെ.... നീ എന്റെ കുഞ്ഞോൾ അല്ലേടി.... " " അതേ ഞാൻ പോട്ടെ അവിടെ ഒരുത്തനെ മുൾമുനയിൽ നിറുത്തി പോന്നിരികുക ആണ്.... ചെന്നിട്ട് വേണം ശേരിക്ക് ഒന്ന് പെരുമാറാൻ.... " " കുഞ്ഞോളെ ജീവന്റെ ജീവൻ എങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചേകണെ..... ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി മോൾ മേയാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ... അവനെ നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടത് ആണ്... " " ജീവൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും.... പക്ഷേ ഇനി ജീവൻ വേണ്ട എന്ന് അവനു തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആകാതെ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ അവൻ തന്നെ സഹകരിക്കണം.... ചെക്കന് ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ്.... ആ കൊമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒടികുന്നുണ്ട്.... " " ആണോ... ആ കൊമ്പ് ഒക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് വിട്ട മതി.... പിന്നെ ജോണിച്ചനെ കൊന്നവന്റെ മകൻ അല്ലേ... " " പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ചാച്ച.... ചിലപ്പോ ഇവൻ തന്നെ ആകാനും മതി.... അത് മാത്രമല്ല എനിക് ഉള്ള കണക്ക്.... " " അറിയാം കുഞ്ഞോളെ.... നിന്റെ അനിയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് വേണ്ടപെട്ടവൾ അല്ലേ.... നീലുവിന്‌ നമ്മൾ നീതി വാങ്ങി കൊടുക്കും.... " " എന്ന ശെരി അച്ചാച്ച.... ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ.... " " മ്മ് പോയി വാ... പിന്നെ അവൻ നാളെ ഇങ്ങ് എത്തും കേട്ടോ... എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം... നീ എത്തില്ലെ.... "

" ഞാൻ മറ്റൊരാളെയും കൊണ്ട് വന്നേക്കാം.... " " മറ്റൊരാളോ.... അതാരാ.... " " സർപ്രൈസ്.... നാളെ തന്നെ വരൽ നടകുമോ അറിയില്ല.... വരുന്ന അന്നു പറയാം.... " " ശെരി കുഞ്ഞോളെ ചെല്ല്.... " അവള് വേഗം തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... 🦋🦋🦋 അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വല്ലാത്ത ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.... തലേ ദിവസം ജോണിയേ കണ്ട് അവന്റെ മൊഴി record ചെയ്തത് മുതൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോയി.... ( ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാസ്റ്റ് പറയാം.... 😁) ആനിയോട് ജോണിയുടെ മൊഴി record ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദി അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.... " ആ ആക്സിഡന്റ് create ചെയ്തത് ആര് പറഞ്ഞു ആയിരുന്നു ? " " അത് മാഡം എംഎൽഎ സാറിന്റെ മകൻ ജീവൻ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്.... " " എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ.... " " വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നിട്ട് കുറ്റം ഏറ്റ്‌ പറയുക.... മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന്റേ പ്രശ്നം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കും... അതോടെ ആ കേസ് അവിടെ അവസാനിക്കും.... " " ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് എത്ര കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്.... " " ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൂ.... " " അപ്പോ നിങ്ങള് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ.... " " ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലെ ഒരുപാട് പേര് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യാറുണ്ട്... "

" നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രതിഫലമായി എന്ത് കിട്ടും.... " " 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും... കൂടാതെ ഞങൾ ജയിലിൽ ആകുമ്പോൾ കുടുംബ ചിലവ് മുഴുവൻ അവർ നോക്കും.... " " ജീവൻ ഡയറക്റ്റ് ആയി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുക ആയിരുന്നോ.... " " അല്ല ഒരു ഏജന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്.... താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ വരുക ഉള്ളൂ.... " " അപ്പോ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവരെ വെറുതെ വിടോ.... " " ഇല്ല അവരുടെ മരണം ഉറപ്പാണ്.... " പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് പേടി കാണാം ആയിരുന്നു.... " അപ്പോ താൻ അന്നു മദ്യപിച്ച് ആയിരുന്നോ വണ്ടി ഓടിച്ചത്.... " " അതേ.... " " ആഹാ.... അപ്പോ കരൾ രോഗിയായ ജോണി എന്ന് മുതലാണ് വീണ്ടും മദ്യപാനം തുടങ്ങിയത്..... " " അത് മാഡം.... " " മര്യാദക്ക് പറയാൻ ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം.... ഞാനായി പറയിച്ചാൽ നീ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൂടി അകത്ത് കിടക്കും.... നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം..... " " ഞാൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല.... " " പിന്നെ എങ്ങനെ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ അങ്ങനെ വന്നത്.... ". " അത് sp Lokesh സർ ആയിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്.... "

" മ്മ് ഒകെ ഫൈൻ.... ആനി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കു.... " " ആദി... അപ്പോ sp സാറിനും ഇതുമായി ബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലേ.... " " അതേ ഹർഷൻ... ജീവനെ നാളെ തന്നെ കസ്റ്റഡി യിൽ എടുക്കാം.... " " But how അവൻ എവിടെ ആണെന്ന് കൂടി ആർക്കും അറിയില്ല.... മുകുന്ദൻ മേനോന്റെ എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും മറ്റും അന്വേഷിച്ചത് ആണ് but no use.... " " എന്റെ പൊന്നു ഹർഷ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും.... ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം.... എന്നിട്ട് ജീവന്റെ കാര്യം നോക്കാം.... ജീവന്റെ അറസ്റ്റ് എന്തായാലും നാളെ മതി.... നാളെ കോടതി ഇല്ല അല്ലോ... അതിനു മുന്നേ ചെറിയ ഒരു പണി ഉണ്ട്... ഞാൻ വരാം.... " ആദി അപ്പോ തന്നെ ജീവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലീഗൽ കാര്യങ്ങള് ഓർത്തിരുന്നു... എന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ട കേസ് അല്ലാത്തതിനാൽ മുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.... Sp യെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള പോലീസ് ഓഫീസറെ കാണണം.... അങ്ങനെയാണ് അവള് DIG ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത്.... പുതിയ ഒരു ആളാണ്... ഇച്ചിരി ചൂടൻ ആണ്... എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റ് ഓഫീസർ മാരുടെ അഭിപ്രായം.... മുകുന്ദന്റെ ആൾ ആകുമോ എന്നൊരു സംശയവും അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.... പക്ഷേ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവള് ആകെ excited ആയി..

.. എബിച്ഛൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ്.... അതാണ് മുന്നിൽ നില്കുന്നത്.... Joy Mathew IPS.... എബിച്ചന്റേ ചേട്ടനാണ് പുള്ളി.... പക്ഷേ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അതിനു മുന്നേ ഉള്ള ബന്ധം ആയത് കൊണ്ടും ആദിയും എബിയും ഒരെപ്രായം ആയത് കൊണ്ടും ജോയിക്ക് ഇവർ 2 ആളും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു.... അവരുടെ കൂടെ ഏത് കുരുത്തകെടിനും ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ അച്ചാച്ചൻ..... കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ അയാൾക്കുള്ള സസ്പെൻഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു... പക്ഷേ ഞാൻ ആണ് അത് നാളത്തെ അറസ്റ്റ് കഴിയും വരെ മറച്ച് വെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.... ഓർമകൾ തലചോറിലൂടെ മിന്നി മാഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫീസ് എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല.... അവള് വേഗം അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ബാക്കി ഉളളവർ കുറച്ച് ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടൂ.... " പോയ കാര്യം എന്തായി ആദി.... " " എന്താകാൻ.... Sp got a red card from our ground " " മനുഷ്യന് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറ ആദി.... " " Sp ഇൗ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയാസ്പദമായി സസ്‌പേഷനിൽ ആണ്.... " " Oh great.... അപ്പോ അവനെ ഇനി ശെരിക്കു കൈകാര്യം ചെയാലോ.... " " ചെയണമല്ലോ.... അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് അറിയാൻ ഉണ്ട്.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ ജീവൻ ഉള്ള മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.... അത്ര നേരം ആധിയുടെ ജോലി പോകുമെന്ന് കരുതി സന്തോഷിച്ച് ഇരുന്ന ജീവന്റെ മുഖം അവളെ കണ്ടതും വിളറി വെളുത്തു.... " അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ ജിവാ.... " ....( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...