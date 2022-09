💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 35

രചന: AVANIYA

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി യുടെ പിഎ വിളിച്ചത് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ എത്തിയതാണ് ആദി.... അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മന്ത്രിയെ കൂടാതെ ഐജിയും മുകുന്ദനും ജീവനും കൂടി ഉണ്ട്.... മുഴുവൻ patch work ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് കക്ഷി.... അത് കണ്ടതും ആദിക്ക്‌ ചിരി വന്നു.... മന്ത്രിയെ കണ്ടതും അവള് salute ചെയ്തു.... " എന്താണ് സർ കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്...... " " ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ എസിപി സാറിന്.... ഞാൻ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കണം എന്ന്.... എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇൗ കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.... " അയാള് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.... " ഒരു ദയാ ധാക്ഷണ്യവും കാട്ടാതെ അല്ലേ ആ ചെക്കനെ ഇടിച്ച് പഞ്ചർ ആകിയിരികുന്നത്..... ഒരു മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനു എതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഇരിക്കും.... " ഐജി യും പറഞ്ഞു.... " ആരാണ് സർ ഇൗ പറയുന്നത്..... എസിപി ആയി work ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രതിയെ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ പിടിച്ചിട്ട് ജെയിലിൽ ഇട്ട് ഉരുട്ടി കൊല നടത്തിയ വ്യക്തി അല്ലേ.... ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ സാറേ..... സാർ കൊന്നത് ഒരു പാവം ചെറുപ്പക്കാരനെ ആയിരുന്നു.... ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകനെ ആയിരുന്നു.... " " എസിപി തലയിൽ തൊപ്പി കേറി എന്ന് കരുതി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകി കളയാം എന്ന് എന്തെങ്കിലും വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും.... " " അല്ലേലും ഞാൻ ഇൗ തൊപ്പി വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി എടുത്തിട്ട്‌ വേണ്ട എനിക് ചോർ ഉണ്ണാൻ....

അത് കൊണ്ട് ഇൗ തൊപ്പി പോയാൽ പുല്ലാണ് എനിക് വെറും പുല്ല്.... എനിക് വെറും 22 വയസ്സ് ഉള്ളൂ സാറേ.... പോയാൽ അന്തസായി പഠിച്ച് വേറെ ജോലി നോക്കും.... അത് കൊണ്ട് പേടിപ്പിച്ച് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് സാറും വിചാരിക്കേണ്ട..... " " You bloody.... " " Mind your words sir.... ഇൗ നാട്ടിൽ ആണിനെലും നിയമങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഓർത്തെക്.... " അതോടെ അലറാൻ നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രി ഒന്ന് അടങ്ങി സമാധാന ചർച്ചയിൽ താൽപര്യം കാട്ടി.... " മാഡം.... ഇത് ഒരു മന്ത്രി പുത്രൻ ആണ്.... അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്കിലും നിങ്ങള് ഒാർക്കണ്ടെ...... " " തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ ആരായാലും അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകണം എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളത്.... അല്ലാതെ മന്ത്രി പുത്രന് ഒരു നിയമം കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ഒന്ന് എന്നൊന്നും അല്ല..... " " അതും പറഞ്ഞു നിങ്ങള് എന്താണ് എന്റെ മോന്റെ മേൽ കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.... " അതും പറഞ്ഞു മുകുന്ദൻ അവൾക്ക് നേരെ കുരച്ചു ചാടി.... " ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവനെ encounter എന്നതിൽ കൊല്ലാൻ ഉള്ള അവകാശം പോലുമുണ്ട് പോലീസിന്..... അത് മന്ത്രി പുത്രൻ ആയാലും....

അതല്ല മന്ത്രി തന്നെ ആയാലും " അതും പറഞ്ഞു അവള് അയാളെ കടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി.... " മാഡം.... അധികം കിടന്നു നിഗളിക്കല്ലെ.... ഞങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാഡം മാനനഷ്ടം കാരണം സ്വയം ഇൗ തൊപ്പി ഊരി വെക്കേണ്ടി വരും.... വെറുതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും എടുപ്പികരുത്.... " ഒരു ചിരിയോടെ അഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു..... അതിനു അവള് തിരിച്ച് അയാളെ നന്നായി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു.... " നിങ്ങള് എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൗ പറഞ്ഞത് നടക്കുമായിരിക്കും.... പക്ഷേ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരാള് ഉള്ളൂ... എന്റെ മാനവും തൊപ്പിയും നോക്കാൻ എനിക് അറിയാം.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക് ഇൗ തൊപ്പി നഷ്ടം ആകുന്ന അടുത്ത നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാനം കപ്പൽ കയറും.... " " What you mean ? " " Simple ആണ് സർ.... ഇനി ഇലക്ഷന് ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ.... കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ സീറ്റിന്റെ ബലത്തിൽ ആണ് നിങ്ങള് ജയിച്ചത് അത്. മറക്കണ്ട..... ഇൗ അവസരത്തിൽ തെളിവ് സഹിധം സമീറ കൊലകേസ് ഡിജിപി ജോൺ കുരിയാക്കോസ് അതായത് എന്റെ പപ്പയുടെ കൊലകെസ് ഒക്കെ പുറത്ത് വന്നാൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയണോ.... " " എന്റെ മന്ത്രി കസേര അങ്ങ് പോക്കുമായിരിക്കും.... അതല്ലാതെ ഒരു ചുക്കും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലോ.... " മുകുന്ദൻ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.....

" ഉണ്ടാകും സർ..... " എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു pen പുറത്തേയ്ക്ക് എടുത്ത്.... " ഇതൊരു പെൻ ക്യാമറ ആണ്.... നിങ്ങള് മൂവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് സഹിതം എല്ലാം ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.... മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റു എടുക്കും.... പിന്നെ ഇപ്പൊ ബലമായി നില്കുന്ന ഇൗ പാർട്ടി കൂടി ഉണ്ടാവില്ല.... " " You cheat.... ചതി ആയിരുന്നു അല്ലേ.... " " ഇത് പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്ക് ചതി.... അതേ ചതി ആയിരുന്നു..... തന്നെ പോലുള്ളവരെ നേർ വഴിയിലൂടെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പപ്പക്ക്‌ ഇൗ ഗതി വന്നത്.... ആദി അത് ആവർത്തിക്കില്ല.... ചതിക്ക്‌ പകരം ചതി മാത്രം.... " " ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്ന ഉടനെ നിന്റെ അന്ത്യമാകും ഉണ്ടാകുന്നത്.... " മുകുന്ദൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു..... ഉടനെ ആദി ജീവന് നേരെ ചെന്നു.... അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പേടി നിറഞ്ഞിരുന്നു.... " എന്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ദ്ദേ ഇരിക്കുന്ന രക്ത സാക്ഷിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്.... ആധിയുടെ അടിയുടെ പവർ.... അല്ലേ മോനെ ജീവ.... " അത് കേട്ടതും എന്തോ ഓർമയിൽ അവൻ ഉമിനീർ ഇറക്കി.... എന്നിട്ട് മുകുന്ദന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.... " അച്ഛാ വാ നമുക്ക് പോകാം ഇനിയും നിൽക്കണ്ട വാ പോകാം.... "

" നീ എന്തിനാ ജീവ ഇൗ നരുന്ത് പെണ്ണിനെ പേടിക്കുന്നത്.... " അത് കേട്ട് ആദി ചിരിച്ചു.... " ഇൗ നരുന്ത് പെണ്ണ് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം മാറാൻ ഇൗ പെണ്ണ് തന്നെ വിചാരിക്കണം.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും ജീവന്റെ കൈകൾ അവന്റെ വയറിന് മേലേക്ക് നീണ്ടിരുന്നു.... " അപ്പോ ഓർമ ഉണ്ട് അല്ലേ മോനെ ജീവ.... എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ട് അല്ലേ.... ചെല്ല്.... കൊറേ നേരം ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തുട.... " അവള് ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... " അച്ഛാ please നമുക്ക് പോകാം.... ചർച്ചയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട.... ഇത് ഞാൻ വീണത് കൊണ്ട് പറ്റിയത് ആണ്.... Just stop all these.... " " അപ്പോ എങ്ങനെയാ സാറുമാരെ എനിക് അങ്ങോട്ട് പോകാമല്ലോ അല്ലേ..... " അതും പറഞ്ഞു അവരെ ഒക്കെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് കൊണ്ട് അവള് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി..... മണ്ടന്മാർ ഒരു പേന കണ്ട ഉടനെ അത് ക്യാമറ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.... അവള് അതോർത്ത് വല്ലാതെ ചിരിച്ചു.... അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തത്.... അതിലെ പേര് കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി.... " എന്താ ഡോക്ടർ.... " " ഓ ഒകെ ഞാൻ എത്തികോളാം.... ദ്ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ പോരാം " അതും പറഞ്ഞു കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അവള് വണ്ടി പാലക്കാടെക് വിട്ടു.........( തുടരും )

