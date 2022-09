💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 36

രചന: AVANIYA

ആധിയുടെ കാർ പാലക്കാട് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് മുന്നിൽ ആയിരുന്നു..... 4 ദിവസം മുമ്പേ നീലുവിന്റെ അച്ഛനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ് ഇവിടുന്ന്.... ഇപ്പൊ എന്തിനാ വിച്ചത് എന്ന് അറിയാതെ അവള് ഡോക്ടറുടെ ക്യാബിൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.... " ഡോക്ടർ may I " " യാ വരു മോളെ..... " " എന്താ ഡോക്ടർ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്..... " " വിളിച്ചത് ഞാൻ ആണെന്ന് ഉള്ളൂ.... ആവശ്യം എന്റേത് അല്ല.... " " എനിക് ഒന്നും മനസിലായില്ല " " താൻ വാ... മറ്റൊരു ആളാണ് തന്നെ കാണണം എന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത്.... " " മറ്റൊരാളോ " " വാ അയാള് അവിടെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്..... " ഡോക്ടറുടെ പുറകെ നടകുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് അയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ആണെന്ന്.... " ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എനിക് അവരെ കാണേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.... " " അതിനു അങ്ങോട്ട് അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് താൻ വാടോ.... " അവള് ഉടനെ തന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് പിന്നിൽ നടന്നു.... ലിഫ്റ്റ് കയറി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് ആണ് അവർ പോയത്.... അവിടെ ഒരാള് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു.... " ദാ അയാൾക്ക് ആണ് തന്നെ കാണേണ്ടത് താൻ ചെൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം.... " " അത് ആരാ ഡോക്ടർ "

" അത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ.... " അവളുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടികുന്നത് ആയി തോന്നി.... അവള് അയാളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു..... " Excuse me.... ഞാനാണ് അഥീന ആരാണ് നിങ്ങള്.... " അത് കേട്ടതും അയാള് തിരിഞ്ഞു.... അവന്റെ ചുവന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ അവളെ ഒന്ന് അശയ കുഴപ്പത്തിൽ ആകി.... " ആരാ എനിക് മനസ്സിലാ.... " പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് അയാള് അവളെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് പൂണ്ട് അടക്കം കെട്ടിപിടിച്ചിരുന്നു..... തോളിൽ നനവ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ആണ് അയാള് കരയുക ആണെന്ന് മനസിലായത്.... " ഏയ്... എന്താ ആരാ നിങ്ങള് എന്തിനാ കരയുന്നത്.... " ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അവൾക്ക് അവനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ആകുന്നില്ല എന്നത് അവളിൽ അതിശയം സൃഷ്ടിച്ചു.... എത്ര ഒക്കെ ആയാലും രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ച് അറിയുമല്ലോ❤️ " മോളെ... ഞാൻ.... ഞാൻ നിന്റെ ഏട്ടനാണ്.... " " ഏട്ടൻ.... " അവള് ചോദ്യഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി.... " സായ്.... സായ് കൃഷ്ണ അയ്യർ.... " " ഓ നീലുവിന്റെ ഏട്ടൻ അല്ലേ.... " അവള് നിസാര മട്ടിൽ പറഞ്ഞു... " അതേ.... നീലുവിന്റെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടെ ആണ്..... എന്തേ അത് അറിയില്ല എന്ന് ഉണ്ടോ.... " " ഇത്ര നാൾ ഇല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും ഇനിയും വേണ്ട.... ഞാൻ ഒരു അനാഥ ആണ്.... എന്റെ പപ്പയും മമ്മയും മരിച്ച് പോയതാണ് "

" അഥീന.... I agree നമ്മുടെ parents നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തു..... പക്ഷേ ഞാൻ " " നമ്മുടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ.... " " ഒകെ.... എന്റെ നീലുവിന്റെ കൂടെ പിറന്നവൾ അല്ലേ നീ.... എനിക് അവളെ പോലെ തന്നെയാ നീയും.... Please..... ക്ഷമിക്കൂ മോളെ.... ഞാൻ.... ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയത്തി ഉള്ളത്..... അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെയും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാനേ..... " എന്ത് കൊണ്ടോ അതിനു അവൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല..... ശെരിയാണ്.... ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല..... എന്നും നീലുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു..... ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ നടകുംബോൾ ഇയാള് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ നീലു രക്ഷപെടും ആയിരുന്നു.... ഞാൻ ഒരു അനിയത്തി ആയി അവിടം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉറപ്പായും അവളെ പോലെ എന്നെയും സംരക്ഷിക്കും ആയിരുന്നു..... പക്ഷേ..... പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ അത് തനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ആകുമോ.... ഇയാളുടെ പേരിൽ അവരും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമോ.... ഇല്ല സാധിക്കില്ല....

ഒരിക്കലും എന്റെ പപ്പയുടെയും മമ്മായുടെയും സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ആരും വരില്ല..... അവള് തന്റെ മനസാക്ഷിയോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു..... അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത സംഘട്ടനത്തിൽ അകപെട്ടു.... അത് അറിഞ്ഞപ്പോലെ സായ് പറഞ്ഞു.... " എനിക് മനസിലാകും നിന്റെ ആകുലതകൾ.... ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം എന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്റെ ലൈഫിലേക് വരില്ല.... ഞാനും അവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കില്ല.... Because എന്റെ നീലു അവളുടെ ഇൗ അവസ്ഥക്ക് അവരുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ഉണ്ട്.... ഒരിക്കൽ എങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ.... " അതും പറഞ്ഞു അയാള് കണ്ണീർ ഒപ്പി.... " തെറ്റുകാരൻ ആണ് ഞാനും.... വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പോലെ തന്റെ അനിയത്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുവിന് കഴിയുമെന്ന് കരുതി.... പക്ഷേ അവൾക്ക് നീലു ഒരു ശത്രു ആയി മാറി.... " " ആരാ ആരു " " എന്റെ wife ആണ്.... അരുണിമ " " മ്മ്.... " " അവൾക്ക് ഭയം ആയിരുന്നു ഞാൻ നീലുവിനു വേണ്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുമോ എന്ന ഭയം.... പക്ഷേ അവൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലോ എന്റെ നീലുവിന്‌ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജോലി എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പോലും....

കുടുംബബന്ധം നേരെ നിർത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ എപ്പോഴോ ഞാനും അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആയി.... അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.... " " ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവളെ ആ ആഭാസന് കെട്ടിച്ച് കൊടുത്തത്.... അവളെ ഒന്ന് കേട്ടുടായിരുന്നോ..... " അതിനു അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... " അതിൽ എനിക് പങ്ക് ഇല്ല മോളെ.... കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞത് പോലും.... ഞാനും ആരുവും സ്റ്റേസിൽ ആണ്.... അവള് ആ സമയം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു.... അത് കൂടാതെ അവൾക്ക് നീലുവിനേ ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു.... സോ അവളുടെ കോളജിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഞ്ഞു എങ്കിലും അവള് സമ്മതിച്ചില്ല.... പ്രഗ്നൻസി യില് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കൊണ്ട് അവള് അത് വെച്ച് എന്നെ ബ്ലാക് mail ചെയുക ആയിരുന്നു.... ഞാൻ പോയാൽ അവള് കുഞ്ഞുമായി ചത്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു.... നിസ്സഹായൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ.... " സത്യത്തിൽ അവൻ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു തരം പുച്ഛം തോന്നി ആ സ്ത്രീയോട്....

വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലും തന്റെ സ്വാർത്ഥതക്ക്‌ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു.... ഇവൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു അമ്മ ആകാൻ ഉള്ള അർഹത ഉണ്ടോ... " കൊറേ ഒക്കെ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ അതൊക്കെ വിഫലം ആയിരുന്നു.... പക്ഷേ എനിക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കോൾ വന്നു നീലുവിന്റെ.... വലിയമ്മ യുടെ ഫോണിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത്.... എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നിരപരാധി ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ മോൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.... അന്നേരം തന്നെ ആരോ ഫോൺ അവളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരുന്നു.... എന്തോ അവളുടെ കരചിലിന് മുന്നിൽ എനിക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ആയില്ല.... ഞാൻ ആരുവിനെ ധികരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി... നാട്ടിൽ എത്തിയതിന്റെ തലേ ദിവസം അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.... അതും ആ തെമ്മാടി ആയിട്ട്.... എല്ലാം നവീന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു.... ഞാൻ എത്തുന്നതിനു മുന്നേ അവൻ എല്ലാം തീർത്തിരുന്നു... ഞാൻ വന്നാൽ ഇതിന് എതിര് നിൽക്കുമെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു.... " " പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു.... ആരു എവിടെ പോയി.... നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ്.... " " അവളെ ധികരിച്ചതിന് അവള് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്തത് വിഷം കഴിച്ച് കൊണ്ട് ആയിരുന്നു....

പക്ഷേ അവളുടെ ആ പ്രവർത്തിയിൽ എനിക് നഷ്ടമായത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആയിരുന്നു... അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു.... പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഒരു അമ്മയാകാൻ ആവില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി " " എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി " " We are divorced.... ആ ബന്ധം ഇനിയും ഒരു ബന്ധനം മാത്രം ആയിരിക്കും.... അത് കൊണ്ട് ആ ബന്ധനം ഞാനായി മോചിപ്പിച്ച് നൽകി.... ഒരു നോക്ക് പോലും കാണാതെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയും ഇല്ലാതെ കൊന്ന അവൾക്ക് നാളെ ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടൂ.... " " മ്മ്.... പിന്നെ നീലുവിനെ കണ്ടില്ലേ.... " " കണ്ടൂ.... St Mary's ഹോസ്പിറ്റലിലേ ICU വിൽ.... " " What.... " " Yes.... മൃഗീയമായി ഭർത്താവിനാൽ പിച്ചിച്ചീന്ത പെട്ട എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടൂ അവിടെ..... " " ഒരിടത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലല്ലോ.... And moreover maritial rape കുറ്റകരം അല്ലേ... കേസ് കൊടുകാതെ ഇരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്.... " " Because she was pregnant.... " " What nonsense.... അവള് pregnant ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അത് വരില്ലേ.." " ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്.... ഇത് പുറത്ത് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നാണക്കേട് ആണെന്ന് കേട്ടതും അച്ഛനും നവീയും ഒക്കെ കൈ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു....

പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ ഉറച്ച് നിന്നതാണ് ഒരു കേസിന് ആയി.... അപ്പോഴാണ് അവള് pregnant ആണെന്ന് അറിയുന്നത്.... പിന്നീട് ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ഓർത്തപ്പോൾ എന്തോ എന്നെയും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിച്ചു.... " " മ്മ്..." എന്തോ അവൾക്ക് അവനെ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല.... അല്ലെങ്കിലും ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജാതകം എഴുതിയിട്ട് ഇനി കാര്യം ഇല്ല അല്ലോ.... " ഞാൻ കൊറേ നേരം മുഷിപിച്ച് അല്ലേ.... " " ഏയ് ഇല്ല ഏട്ടാ എനിക് ഇനിയും അറിയാൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട്.... ഇനിയും കാണണം എനിക്.... " പക്ഷേ അവള് പറയുന്നത് ഒന്നും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല ആയിരുന്നു.... അവന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ അവളുടെ ഏട്ടാ എന്ന വിളി ആയിരുന്നു.... " ശെരിക്കും എന്റെ നീലു വിളിക്കും പോലെ ഉണ്ട്.... " " ഞാൻ പോട്ടെ.... ഇനിയും നിന്നാൽ വൈകും.... " " ശെരി പൊക്കൊളു പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക് സത്യം ചെയ്ത് തരണം... " " എന്താ ഏട്ടാ.... " " എന്റെ നീലുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണെങ്കിലും എനിക് അവനെ കാണണം.... അവനു ഇൗ നീതിപീഠം അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നൽകണം.... "

" ഉറപ്പായും നൽകും.... അത് ഏത് കൊല കൊമ്പൻ ആണ് എങ്കിലും അവന്റെ കൈയിൽ വിലങ്ങ് വീണിരിക്കും.... " " മ്മ്.... എന്ത് സഹായത്തിനും ഇൗ ഏട്ടനെ വിളിക്കാം.... " അതിനു അവള് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... വഴിയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന തടസങ്ങൾ അറിയാതെ.... തന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവസാനമായി നീലു വിളിച്ച ആൾ ആരാകും എന്ന ചിന്തയിൽ ആയിരുന്നു സായ്.... അത് ആധിയോഡ് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ അപ്പോഴും തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല.... ഇതേ സമയം ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ഉള്ളൊരു ഇട റോഡിൽ ഗുണ്ടകളെ പോലെ തോന്നുന്ന ആളുകൾ നിന്നിരുന്നു.... അതിലെ നേതാവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു.... " Black scorpio... Number KL ***.... ഒരു പെണ്ണാണ് ഉള്ളത്..... അഥീന.... എസിപി അഥീന.... " .......( തുടരും )

