💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 38

രചന: AVANIYA

3 ദിവസത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ. വാസത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് ആദി ഡിസ്‌റ്റർച്ച് ആവുക ആണ്.... ഇൗ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒരു മകളെ പോലെ അവളെ നോക്കിയത് സായ് ആണ്.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മ ബന്ധം അവൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു.... എന്റെ നീലുവിനെ പോലെ പാവമാണ് ഏട്ടനും.... ഇതിനിടയിൽ ഹർഷനും രൂപേഷും ഒക്കെ വന്നു എങ്കിലും ഏട്ടൻ ഒഫീഷ്യൽ ആയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും അന്വേഷണങ്ങളിലേക് തിരിയുക ആണ്.... അത് കൊണ്ട് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്.... ഏട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഒരു വട്ടം എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു.... എന്റെ താല്പര്യമില്ലായിമ അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടൻ അവരെ ഒന്നും അടുപ്പിച്ചില്ല.... അവർ ഒരുപാട് ക്ഷമ പറയുന്നുണ്ട്.... കുറ്റബോധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.... പക്ഷേ ഇന്നൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായ കൊണ്ട് നഷ്ടപെട്ട 2 മക്കളെയും അവർക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ആവില്ല.... അത്രേം അവരിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു.... എന്തൊക്കെയോ ഓർത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ ആണ് ഏട്ടൻ formalities എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നത്.... " മോളെ.... Distarch തന്നിട്ട് ഉണ്ട്... പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണോ....

നാളെ പോയാൽ പോരെ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി റെസ്റ്റ് എടുക്കു.... " " അതൊന്നും ശെരി ആവില്ല ഏട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ late ആണ്.... ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഉണ്ട്.... " " മ്മ്.... അപ്പുവിന്റെയും നവിയുടെയും കാര്യം എന്തായി.... " " അവർ കസ്റ്റഡി യില് ഉണ്ട്.... ചെന്നിട്ട് വേണം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ.... " " അവർക്ക് പങ്ക് ഉണ്ടോ മോളെ... " " അറിയില്ല ഏട്ടാ.... ചോദ്യം ചെയ്താലേ അറിയൂ.... അതിനു ഞാൻ ഇന്നു അങ്ങോട്ട് പോണം.... " " ഒറ്റക്ക് ആണോ അങ്ങോട്ട്.... " " ഏയ് അല്ല രൂപേഷ് വരും.... ഇവിടെ കുറച്ച് പണികൾ ബാക്കി ഉണ്ട്.... " " പണിയോ ഇവിടെ ഇനി എന്താ.... " " അങ്ങനെ ആധികിട്ട്‌ പെട്ടെന്ന് ഒരു രാത്രി അടികുള്ള വഴി വരില്ല അതും ഇങ്ങ് പാലക്കാട് നിന്ന്.... അത് ചെയ്തവനെ കൊണ്ടെ ഇനി ഒരു മടക്കം ഉള്ളൂ.... " അത് പറയുമ്പോൾ അവള് ആ പഴയ ആദി ആയിരുന്നു.... ജോണിച്ഛന്റെ പുലികുട്ടി.... ( ജോൺ എന്നത് അവളുടെ പപ്പയുടെ പേര് ആണ് മറക്കല്ലേ😁 ) 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതും രൂപേഷ് എത്തിയിരുന്നു.... അന്ന് ആദി അടിച്ച് അവശർ ആയവർ എല്ലാം ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്.... അത് കൊണ്ടാണ് രൂപേഷ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.... " ആ എത്തിയോ.... വൈകിയല്ലോ.... " " ഒന്നും പറയണ്ട ആദി ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക്..... നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോകു.... "

" ആ ശെരി ശെരി.... വാ ആ വാർഡിൽ ഉണ്ട് ആൾകാർ.... " ആദി അന്ന് അടിച്ച് അവശർ ആകിയവരിൽ ഒരാള് ഒഴികെ ബാക്കി ഉളളവർ എല്ലാം വാർഡിൽ ആണ്... ഒരാള് ഐസിയുവിൽ ആണ്.... രൂപേഷിന് ഒപ്പം വന്ന ആധിയെ കണ്ടതും ഗുണ്ടകൾ ഒക്കെ ഭയം നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ അവളെ ബഹുമാന പൂർവ്വം നോക്കി.... എഴുന്നേൽക്കാൻ കെൽപ്പ് ഉളളവർ എഴുന്നേറ്റ്.... " എന്താണ് മാഡം.... " പേടിച്ച് കൊണ്ട് ഒരുവൻ ചോദിച്ചു.... " ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം അറിയാനായി വന്നതാണ്.... നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട.... നിങ്ങള് എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പെരുമാറി.... അത് അവിടെ തീർന്നു... നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപോ ഇതൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്.... അപ്പോ ആരാണ് അത് തന്നത് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി.... " " അത് മാഡം ആരുടെയും കൊട്ടേഷൻ ഒന്നുമല്ല.... രാത്രി ആയ കൊണ്ട് ഞങൾ ഇടക്ക് സ്ത്രീകളോട്.... " " കിട്ടിയ അടിയുടെ വേദന മറന്നിട്ട്‌ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കരുതുന്നു.... നീയായിട്ട്‌ പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ വെച്ച് തീരും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനായി പറയിപ്പിക്കും അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് പോലെ ആകില്ല..... നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം.... " " മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു..... " കൂട്ടത്തിലെ തലവൻ അങ്ങനെ പറയാൻ വന്നു എങ്കിലും അതിനിടക്ക് ഒരു കൂട്ടാളി കയറി...

. " അണ്ണാ സത്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അണ്ണാ ഇനിയും ഇവരുടെ അടി വാങ്ങാൻ വയ്യ.... മാഡം ഞാൻ പറയാം ഒരു ദക്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നത്.... " " ഏത് ദക്ഷൻ.... " " എനിക് അത്രേ അറിയൂ മാഡം.... " " തനിക്ക് അറിയില്ലേ ഡോ.... " രൂപേഷിന്റെ ആയിരുന്നു ചോദ്യം അതും നേതാവിനോട്.... " ദക്ഷൻ അയ്യർ.... " " ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡാ... " " ഇല്ല സാറേ.... എന്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ വഴിയാണ് അയാള് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്.... ഇൗ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ പോലും തന്നില്ലായിരുന്ന്.... വണ്ടി നമ്പറും പേരും പിന്നെ എസിപി ആണെന്നും മാത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ " " അപ്പോ എന്നെ നേരിട്ട് അറിയില്ലേ.... " " അത് അറിയത്തില്ല.... ഏതോ വമ്പൻ team ആണ്.... 50 ലക്ഷം ആയിരുന്നു ഓഫർ.... " " 50 ലക്ഷോ.... " രൂപേഷിന്റെ ആയിരുന്നു ആ ചോദ്യം.... " അതേ സാറേ അഡ്വാൻസ് ആയി 10 തന്നു ബാകി പണി കഴിഞ്ഞിട്ട്.... " " എന്നാലും ആദി അവൻ ആരായിരിക്കും " ഇതേ സമയം ആധിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ആ പേര് പല വട്ടം കടന്നു പോയി.... ദക്ഷൻ അയ്യർ..... പിന്നെ എന്തോ കിട്ടിയത് പോലെ പറഞ്ഞു.... " ദക്ഷൻ... ദക്ഷൻ അയ്യർ അശോകൻ അയ്യരുടെ മകൻ.... " " എനിക് മനസിലായില്ല മാഡം.... " " എടോ നീലുവിന്റെ ചെറിയച്ചന്റെ മകൻ.... നമ്മൾ ഇൗ കേസിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോയൊരു കണ്ണി.... ഇന്നു അവനായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു.... "

" അപ്പോ എന്താ മാഡം തീരുമാനം അവനെ പൊക്കാൻ ആണോ.... " " യെസ് അവനെ പൊക്കാണം ഇന്ന് തന്നെ.... " " എന്ന ശെരി ചേട്ടന്മാർ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ഞങ്ങൾ പോകുവാ.... " അതും പറഞ്ഞു ആദിയും രൂപേഷും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... ഇതേ സമയം ഗുണ്ടാ നേതാവ് കൂട്ടാളിയോട് ചൂടായി.... " എന്തിനാട നാറി നീ സാറിനെ ഒറ്റ് കൊടുത്തത്.... ഇനി ഇതിന്റെ ഭവിഷത് എന്തൊക്കെ ആവും മാതാവേ.... " " അണ്ണാ അവർ രൂപത്തിൽ മാത്രേ ഒരു പെണ്ണ് ആയുള്ളൂ.... ഇനിയും അവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇവിടുത്തെ മോർച്ചറിയിൽ ആവും കിടക്കുക.... " " അത് ശെരിയാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലേ... നമ്മുടെ സമുവൽ സാറിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ആളാണ്.... അവരുടെ business ഒക്കെ വേറെ ലെവൽ ആണ്.... കൊല്ലാൻ കൂടി മടിക്കില്ല കൂടെ നിന്ന് ചതിച്ചാൽ.... " അതും പറഞ്ഞു അയാള് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചു.... 🦋🦋🦋🦋🦋 ആദിയും രൂപേഷും കൂടി ദക്ഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.... അവിടെ എത്തിയതും അശോകൻ എത്തിയിരുന്നു ( ദക്ഷൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി 16 , 17 പാർട്ട് വായിക്കേണ്ടത് ആണ്.... അതിൽ അശോകൻ ദക്ഷൻ എന്നിവരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ) " ആരാണ് എന്ത് വേണം "

" We are from police department.... ഞങ്ങള് ദക്ഷൻ എന്ന താങ്കളുടെ മകനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്.... " " എന്റെ മകനെയോ എന്തിനാണ് മാഡം.... " " അത് പറയാം മകൻ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ.... " " അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല മാഡം..... അവന്റെ ഓഫീസിൽ ആകും.... " " ഓഫീസോ " " മ്മ്.... ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബിസിനസ് അവനാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്.... അവിടെ ആയിരിക്കും.... എന്താണ് മാഡം കാരണം. " " അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല... നിങ്ങളുടെ മകന് എന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരു മോഹം അപ്പോ നേരിട്ട് ചെന്ന് മോഹം നടത്തി കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതി അത്രേയുള്ളൂ.... " അപ്പോഴാണ് അകത്ത് നിന്ന് ആരോ വന്നത്.... " അശോക അവിടെ ആരാ " നോക്കിയപ്പോൾ പാട്ടി ആണ് മകൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണല്ലോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ.... ആധിയെ കണ്ടതും അവരിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടായി.... ( പാട്ടി Tamil ആണ് പറയുന്നത് എനിക് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയുക.... ) " മോളെ നീ ആയിരുന്നോ എന്താ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞത്.... അകത്തേയ്ക്ക് വാ.... " " ആരാ അമ്മേ ഇത്.... " " മോനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഭ്രുവിന്റെ മകൾ.... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ.... അകത്തേയ്ക്ക് വാ മോളെ.... " " നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അകത്ത് ഇരിക്കാൻ വന്നത് അല്ല ഞാൻ...

പിന്നെ എനിക് ഒറ്റ തന്ത ഉള്ളൂ അതെന്റെ പപ്പ ആണ്.... അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്ത ഇല്ലത്തവൾ ആയാലും കുഴപ്പം ഇല്ല.... പക്ഷേ ഇൗ കുടുംബത്തിന്റെ ലേബൽ എനിക് വേണ്ട.... രൂപേഷ് come with me.... " " മോളെ.... " ആ വിളി പാടെ അവഗണിച്ച് കൊണ്ട് അവള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... " ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് മാഡം.... ഓഫീസിലേക്ക് ആണോ.... " " ഹർഷനോട് വരാൻ പറയാം നിങ്ങള് 2 പേരും കൂടി പോയാൽ മതി.... എനിക് എന്തോ വയ്യ.... ഇന്ന് വൈകുന്നേരതിന് ഉള്ളിൽ അവൻ അവിടെ എത്തണം... " " അപ്പോ ആദി എങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകും.... " " ഞാൻ വണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്.... " കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും എബിൻ വണ്ടിയുമായി എത്തിയിരുന്നു.... " രൂപേഷ് ഇതാണ് എബിച്ചൻ.... " " ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്.... " " കണ്ടതിൽ സന്തോഷം.... ആദി വാ പോവാം.... " അവള് കാറിൽ കയറി പോയി..... കണ്ണുകൾ അടച്ച് സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നു.... " എന്തുപറ്റി കൊച്ചെ.... " " ഒന്നുമില്ല എബിച്ച.... എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്ക.... " " നീ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശെരി ആകും... കിടന്നോ ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ വിളിക്കാം.... " " ഒകെ ഡാ.... " .......( തുടരും )

