💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 39

രചന: AVANIYA

എബിച്ചൻ അവളെ കൊട്ടേഴ്‌സിൽ ആണ് ആകിയത്.... അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി എന്തോ അവൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല.... വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദക്ഷൻ എന്ന ആ വ്യക്തി മാത്രം ആയിരുന്നു.... ദക്ഷൻ.... ദക്ഷൻ അയ്യർ... അയ്യർ ബിസിനെസ്സിന്റെ കിരീടം വെക്കാത്ത നേതാവ്.... നീലുവിന്റേ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തത് ആണ് അവനെ... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു... പക്ഷേ അവന് ഇതിൽ ഉള്ള പങ്ക് അതെന്ത് കൊണ്ടോ ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല.... അവനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയ നേരായ അറിവുകൾ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു.... പക്ഷേ ഇതിന് ഇടയിൽ കിട്ടിയ ഒന്ന്.... He is a drug dealer.... കേരളത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഡ്രഗ് സപ്ലൈ യുടെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണി.... അവനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടാൻ ആകില്ല..... അതൊരു വലിയ ഗാങ്ങ് ആണ്.... അതിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ണി ജീവിത എംഎൽഎ മുകുന്ദന്റേ മകൾ അത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവളെ അന്ന് വിട്ടത്.... പക്ഷേ ദക്ഷന് ഇതിലും പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ..... അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് ആയിരുന്നു.... ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒക്കെ തീർത്തിട്ട് നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ..... പക്ഷേ ഇല്ല ഇതാണ് കൃത്യ സമയം.... പൂട്ടേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു.... 🦋🦋🦋🦋🦋

വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് ആണ് ആദി.... " മാഡം ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടോ.... " " ഏയ് ഇല്ല ആനി I am fine.... പിന്നെ ഇൗ കെട്ട് അത് ആ ഡോക്ടറുടെ സമാധാനത്തിന് കെട്ടി വെച്ചത് ആണ്.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ചിരിച്ചു.... " സൂക്ഷിക്കണെ മോളെ... ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് ആണ്.... " " അറിയാം.... ശത്രുക്കളെ ഓരോരുത്തരെ ആയി പൂട്ടാൻ നേരം ആയല്ലോ.... " " മ്മ്... ഹർഷനും രൂപേഷും ഉടനെ എത്തുമെന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത്.... " " അപ്പോഴേക്കും ആ പെങ്കൊച്ചിനെയും ചെക്കനേയും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് പോര്.... " " ആദി അതില്ലെ ആ കുട്ടി വളരെ ചെറുതാണ്.... അവളുടെ അറിവില്ലായിമ കൊണ്ട് പറ്റിയത് ആയികൂടെ.... " " ഇല്ല ആനി... അതൊരു അറിവില്ലായ്മ അല്ല.... അഹങ്കാരം ആണ്.... അതല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം നൽകിയ സഹോദരിയെ തന്നെ കൊല്ലണം എന്ന് അവള് പറയോ.... " അതിനു ആനിക്ക്‌ മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല.... അവർ വേഗം അവരെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു.... " എന്തായി 2 പേർക്കും ഇവിടെ സുഖമല്ലേ.... കുറവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ.... " ഒന്ന് ആക്കി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവളുടെ ചോദ്യം.... " മാഡം please ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല..... പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.... "

" ചീ.... നീ അല്ല ഞങ്ങൾ ആണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നോ.... " " ചേച്ചി.... " അർപിതയാണ്.... അത് കേട്ടതും ആധിക് ദേഷ്യം വന്നു.... " ഞാൻ ആരുടെയും ചേച്ചി അല്ല.... കോൾ me മാഡം.... കുറച്ച് നേരം വെയ്റ്റ് ചെയ്... നിനക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരാൾ കൂടി വരാൻ ഉണ്ട്.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും പുറത്ത് കാർ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു.... " ആ കൃത്യ സമയം അവർ ഇങ്ങ് എത്തിയല്ലോ.... ആനി അവരോട് വേഗം വരാൻ പറ.... " ഹർഷനും രൂപേഷും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ആയി അവിടേക്ക് വന്നു.... " ദക്ഷ... നീ എന്താ ഇവിടെ... " നവി തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടതും ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു..... " ഇത് പാർക് അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്.... അല്ല ഹർഷ സാർ ബഹളം വെച്ചോ.... " " ഇല്ല മാഡം ബഹളം വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ ഉള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേഗം കൂടെ പോന്നു.... " " അത് കൊള്ളാം.... അപ്പോ ദക്ഷൻ സാറേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ.... " " അറിയാം സാറേ.... നിനക്ക് ഒന്നും എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.... നിനക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല എന്റെ റേഞ്ച്.... " " പ്ഫ..... എരണം കെട്ടവനെ.... റേഞ്ച് പോലും.... കോളജിൽ ഡ്രഗ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആണോ ഡാ റേഞ്ച്.... " അവള് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറകുക ആയിരുന്നു.... ആദ്യത്തെ ഒരു പകപ്പ്‌ മാറിയതും അവൻ പ്രതികരിച്ചു.... " മാഡം അനാവശ്യം പറയരുത്.... വായിൽ വരുന്ന ഒക്കെ എനിക് നേരെ പറയരുത്.... "

" ശേന്റെ പുണ്യാള ക്ഷമിക്കൂ.... അടിയന് ആവശ്യം ഉള്ളൊരു കാര്യം ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലോ.... " ദക്ഷൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.... " ഇൗ ഉള്ളവളെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം.... അതൊന്നു അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.... " " എനിക് എന്തിനാ നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് കണ്ടവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ മെക്കിട്ട് കേറാൻ വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ വിവരം അറിയും.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആധിയുടെ കരങ്ങൾ ദക്ഷന്റെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു.... അടിയുടെ ശക്തിയിൽ അവൻ വേച്ച് അവിടുള്ള ഒരു ടേബിളിൽ പോയി ഇടിച്ചു..... " നീ ആരാടാ പുല്ലേ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കാൻ..... താഴ്ന്നു തന്നപ്പോൾ തലയിൽ കേറാൻ നോക്കുന്നോ ഡാ @@## മോനെ.... മാര്യാധിക്ക്‌ ആണെകിൽ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൗ ആധിയുടെ വേറൊരു മുഖമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും കാണുന്നത്.... " തല ടേബിളിൽ ഇടിച്ചതിനാൽ അവൻ ഒന്ന് നെരങ്ങി കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു.... " പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്ക്‌ ഹർഷ അവനെ.... സുഖവാസത്തിന് അല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നത്.... " ഉടനെ ഹർഷൻ അവനെ നേരെ നിറുത്തി.... " ഇനി പറയട എന്തിനാ നീ എനിക് എതിരെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിട്ടത്.... നീലാംബരി യുടെ മരണത്തിൽ നിന്റെ involvement എന്താണ്.... " " അവളുടെ മരണത്തിൽ എനിക് എന്ത് involvement.... ശെരിയാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആളെ അയച്ചത്.... പക്ഷേ അത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വത്തിന് വേണ്ടി.... "

" ആഹാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ.... എനിക് ആ സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അതിനായി ഞാൻ വന്നില്ല അല്ലോ.... Then why you do it.... " " അത് നീ ഇനിയും വരാമല്ലോ.... " " ഓ അതാണ് കാര്യം അല്ലാതെ ദ്ദേ ഇൗ നിൽക്കുന്നവരുടെ നഗ്ന വീഡിയോ ആ ജീവന് കൊടുത്തത് ഞാൻ കണ്ട് പിടിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലല്ലെ.... " " വെറുതെ പറയരുത് ഇവരുടെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തിന് " " ഹർഷ.... അവനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് വേഗം പറയിപ്പിച്ചെ.... തൽകാലം എനിക് റെസ്റ്റ് ആണ് അതാ.... " " ഒകെ മാഡം.... " അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഹർഷൻ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു.... " എന്നെ വെറുതെ കൈ വെക്കരുത് തലയിൽ ഉള്ള തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കും ഞാൻ.... " എന്നൊക്കെ അവൻ വീര വാദം മുഴക്കി എങ്കിലും ഹർഷന്റെ കൈകരുത്തിന് മുന്നിൽ അവൻ അടിയറവ് പറഞ്ഞു..... " പറയാം ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഇനി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.... " " ആ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ.... വേഗം പറഞ്ഞോ.... " " ഇവരുടെ വീഡിയോ ഞാനാണ് ജീവന് നൽകിയത്.... എനിക് അറിയാമായിരുന്നു ഇവരുടെ രഹസ്യ സംഗമം.... " " അത് എങ്ങനെ അറിയാം.... വലിയ രഹസ്യമല്ലെ.... " " നവീൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്.... " അത് കേട്ടതും വലിയൊരു പൊട്ടി കരച്ചിലാണ് അപ്പുറത്ത് കേട്ടത്.... " ചതിച്ചു അല്ലേ 2 പേരും ഒന്നിച്ച് എന്നെ ചതിച്ചു അല്ലേ.... " അർപിതയാണ് മതിലിലേക് ഊർന്നു ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു ആ കരച്ചിൽ.... " എന്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നോട് ഇൗ ചതി.... " " സ്വത്തിന് വേണ്ടി അയ്യർ കുടുംബത്തിന്റെ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്ത് വകകൾക്ക്‌ വേണ്ടി.... " ......( തുടരും )

