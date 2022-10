💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 42

രചന: AVANIYA

ഓഫീസിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി അവള് സായിയെ വിളിച്ചു.... " എന്താ മോളെ.... " " ഏട്ടാ.... അർപിതയെ release ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്.... അവളെ.ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.... " " എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞോ എന്റെ നീലുവിന്റേ കൊലപാതകികളെ.... " " കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് ഏട്ടാ.... അവള് നിരപരാധി ആണ്.... അത് മനസിലായത് കൊണ്ട് അവളെ പറഞ്ഞു അയകുക ആണ്.... " " അവളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ട്.... ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ എതിർപ്പിൽ ആണ്.... " " ഒരു മകളെ തള്ളി കളഞ്ഞു കൊന്നിട്ട് മതിയായില്ലേ അവർക്ക് ഒന്നും.... അവരുടെ ഒക്കെ വളർത്തിന്റെ ഗുണം കൂടിയാണ് ഇൗ കാണുന്നത്.... " " എപ്പോഴാ വരേണ്ടത്.... " " നാളെ evening ഉള്ളിൽ procedure കഴിയൂ.... പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വരു.... എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം..... " " ആ മോളെ ഞാൻ രാവിലെ എത്താം.... " അതും പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ആയി.... കട്ട് ആയെന്നു കണ്ടതും അവള് അഭിയെ വിളിച്ചു.... " സഖാവേ.... " " എന്താ ആദി.... എന്താ ഇൗ നേരം.... " " നാളെ ഫ്രീ ആണോ.... " " മ്മ് ഞാനൊരു ഉച്ച വരെ ഫ്രീ ആണ്... ഉച്ചക്ക് കോളജിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോണം.... " " ആ അത് മതി.... " " എന്തിനാ.... കാണണോ... എവിടെ വെച്ച.... " " അത് സർപ്രൈസ് ആണ്.... നാളെ അറിയാം.... "

" ഒകെ ഒകെ ഞാൻ എവിടെ എത്തണം.... " " ഞാൻ പിക് ചെയ്തോളാം... Don't bother about it... കൂട്ടത്തിൽ എനിക് അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം.... " " ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മ നിന്നെ പത്തൽ വെട്ടി അടിക്കും.... എത്ര നാളായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്.... പോട്ടെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട്.... " " തിരക്കായി പോകുന്ന കൊണ്ട് അല്ലേ.... " " എന്നോട് പറയണ്ട.... അമ്മയോട് നേരിട്ട് ബോധിപ്പിചാൽ മതി.... " " ഓ ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ചോളാം.... " " അപ്പോ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കും.... " " ആയിക്കോട്ടെ.... എന്ന ശെരി കട്ട് ചെയുവ.... ഡ്രൈവിൽ ആണ്.... ബൈ " കോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് തന്റെ കൊട്ടേഴ്‌സിലേക് ഉള്ള വഴി തിരിഞ്ഞിരുന്നു.... ആ വഴിയിൽ എങ്ങും light ഇല്ല എന്നത് അവള് ശ്രദ്ധിച്ചു.... " പവർ കട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.... ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലോ..... ആ ഇപ്പൊ എല്ലാം അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ അല്ലേ.... " അവള് വണ്ടി നേരെ കൊട്ടേഴ്സിലേക് കയറ്റി.... പതിവില്ലാതെ അവിടെ നിറഞ്ഞു നില്കുന്ന നിശ്ശബ്ദത അവള് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.... കൈയിലെ ഫോണിൽ നിന്നും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എടുത്ത് അവള് വാതിൽ തുറക്കാൻ ചെന്നു.... പക്ഷേ എത്ര key ഇട്ട് തിരിച്ചിട്ടും അത് തുറക്കുന്നില്ല.... " എന്ത് പറ്റിയത് ആണാവോ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഫ്ലാഷ് അതിന്റെ പൂട്ടിലേക് അടിച്ച് നോക്കി....

" Oh shit ഇത് already open ആണല്ലോ.... " പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവള് വാതിൽ തള്ളി തുറന്നു.... അകത്ത് ആകമാനം ഇരുട്ട് പരന്നിരുന്നു.... അവള് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അവിടേക്ക് അടിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടില്ല..... അവള് വേഗം തന്റെ നടത്തം നിറുത്തി.... എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലേക് ചെവി ചേർത്തു.... " അതേ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരോക്കെയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാൽ പെരുമാറ്റം കേൾക്കാം.... " അവള് പതിയെ അത് കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ചെന്നു.... അടുക്കള ഭാഗം ആണത്.... അവള് പതിയെ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് നടകുമ്പോൾ ആണ് അടുക്കളയിൽ എന്തോ നിലത്ത് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്.... " Who is there... " അവള് അലറിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി.... അടുകള വാതിൽ തുറന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ മതിൽ ചാടി 2 പേര് പോകുന്ന കണ്ടൂ.... അവള് ഫ്രണ്ട് ഡോറിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് ഓടി എങ്കിലും അവിടെങ്ങും ആരെയും കണ്ടില്ല.... Current ഇല്ലായിരുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് എങ്ങും ആരെയും കണ്ടില്ല.... " ചെ അവർ രക്ഷപെട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു.... " അവള് വേഗം electricity ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു.... " മാഡം അവിടെ വർക് ഒന്നുമില്ല... പവർ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല.... ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ അയക്കാം... എന്നിട്ട് ഇൗ നമ്പറിൽ തിരിച്ച് വിളിക്കാം.... "

" ഒകെ " കോൾ കട്ട് ആയതും അവള് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ പറഞ്ഞു.... " മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് നിന്നാണ് അവർ രക്ഷപെട്ടത്.... ചെ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് കൈകൾ കാറിൽ ഇടിച്ചു.... 10, 15 നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറന്റ് വന്നു.... അപ്പോ തന്നെ അവളുടെ ഫോണിൽ കോളും വന്നു.... " ഹലോ മാഡം അവിടെ പവർ വന്നല്ലോ അല്ലേ.... " " യെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്... എന്തായിരുന്നു പറ്റിയത്.... " " മാഡം അത് അവിടെയുള്ള ഫ്യൂസ് ഒക്കെ ഊരി കിടക്കുക ആയിരുന്നു.... ആരോ മനഃപൂർവം ചെയ്ത പോലെ.... " " മ്മ് ഒകെ " അപ്പോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു attempt ആയിരുന്നു..... പക്ഷേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് മനസിലായില്ല.... എന്തായാലും എന്നെ കൈ വെക്കാൻ അല്ല.... ഇനി തെളിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ആകുമോ.... യെസ് അതായിരിക്കും.... അവള് വേഗം അകത്തേയ്ക്ക് തന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ടീ പോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ള paper കണ്ടത്.... അത് മടക്കി വെച്ചിരികുക ആയിരുന്നു.... അതിനു പുറത്തായി അത് തുറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം Ferrero Rocher ന്റേ ഒരു സ്വീറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു....

അവള് അത് എടുത്ത് ആ paper തുറന്നു നോക്കി.... അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു... * Blindfolded Goddess of Justice ... Your views are yet to grow .... Your findings may be correct .... But your journey to the truth is far away * ( കണ്ണുകൾ മൂടപെട്ട നീതിയുടെ ദേവി ... നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇനിയും വളരുവാൻ ഉണ്ട് .... നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിയായിരിക്കാം .... എന്നാൽ സത്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര വിദൂരമാണ്.... ) എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെയായി ഇങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തിരുന്നു.... * When the time comes I will be by your side... Wait patiently By the person who you eagerly wait..... * ( സമയം ആകുമ്പോൾ ഞാനായി നിനക്ക് അരികിൽ എത്തും.... ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് നീ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ) അപ്പോ ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇവിടെ വന്നത്.... ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ അവള് ആ മിഠായി കഴിച്ചു.... " ജോയിച്ച.... Your time starts..... " അതേ ചിരിയോടെ അവള് ആരോടെന്ന് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു.........( തുടരും )

