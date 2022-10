💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 46

രചന: AVANIYA

സായ് രാവിലെ തന്നെ അവർ അവിടെ എത്തി എന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചിരുന്നു.... പിന്നീട് കിടക്കാൻ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അവള് അപ്പോ തന്നെ രാവിലെ ഉള്ള ജോഗിങ്ങിന് പോയി.... ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഉള്ള കൊണ്ട് അധികം ദൂരം പോകാർ ഇല്ല... എങ്കിലും പതിവ് വഴികളെക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടി കൂടുതൽ ഓടി.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ക്ഷീണം ഉണ്ടായ കാരണം അവള് വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നു... പുലർകാലം ആയ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തണുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു..... അവള് ചുറ്റുപാട് ഒക്കെ വീക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് അത് അവളുടെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത്.... Ferrero Rocher 😍 ( ഇത് മിഠായി ആണെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞൊളു ആവശ്യം വരും😁 ) അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയ കത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തത്.... അവള് വേഗം അത് എടുക്കാനായി പോയപ്പോൾ ആണ് അതിനു താഴെ ഇരിക്കുന്ന വൈറ്റ് paper കണ്ടത്...." So it is a new message from him " അവള് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു..... " ആനി.... " " എന്താണ് ആദി... " അടുക്കളയിൽ നിന്നും ആനി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു... " ഇത്... ഇതാരാ ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നു വെച്ചത്.... " " എനിക് അറിയില്ല ആദി... ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ആയിരുന്നു.... ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കാൻ അണ്.... ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ആകും "

" ഏയ് നോ രാവിലെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു.... " " അത് എന്താ.... " " Don't know നോക്കട്ടെ..... " അവള് അത് വേഗം തുറന്നു നോക്കി.... * JM apartments Room no : 555 The animals you want to hunt are waiting there ..... Go and hunt them down and find the path to justice .... ( നിനക്ക് വേട്ടയാടുവാൻ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾ നിനക്കായി അവിടെ കാത്ത് നില്കുന്നു..... പോയി അവരെ വേട്ടയാടി നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാത കണ്ടെത്തു.... ) * " ഇതെന്താ ആദി " " എവിടെയാണ് ഇൗ JM apartments " " ആദി ഇത് ഇവിടുത്തെ one of most reputed seveb star hotel ആണ്.... " " ഓ.... ബട്ട് അവിടെ.... " " ആദി ഇത് ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ചെയ്തത് ആയിക്കൂടെ.... " ഉടനെ അവള് അതിനു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മിട്ടായിലേക് നോക്കി.... " No.... അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഫോൺ എടുത്ത് ഹർഷനെ വിളിച്ചു.... " എന്താ ആദി.... " " ഹർഷൻ JM apartments എന്താണ് അതേ പറ്റി അറിയുന്നത്.... " " ആദി അത് നമ്മുടെ എംഎൽഎ മുകുന്ദന്റെ ബിനാമിയുടെത് ആണ്.... എന്തിനാ മാഡം ഇപ്പൊ JM apartments " " ഹർഷൻ.... അവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ..... ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ആയിരുന്നു.... " " ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മാഡം.... " " രൂപേഷിനോടും പറഞ്ഞെക്ക്‌... We have something over there "

" Ok മാഡം... ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കാം.... " അതും പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ആയി.... " എന്തായി ആദി.... എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ.... " " അത് ആ മുകുന്ദന്റെ ഹോട്ടലാണ്.... Now it make sense.... എന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ.... ആനിക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും അറിയാമോ.... നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയി കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും.... " " നോക്കട്ടെ മാഡം..... " എല്ലാവരും തങ്ങളുടേത് ആയ രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.... കുറച്ച് നേരത്തിനു ശേഷം രൂപേഷിന്റെ കോൾ വന്നു.... " എന്തായി രൂപേഷ്..... " " എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ reception ഇല്‍‌ വർക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്..... " " Oh god thanks... " " Ok then arrange a personal meeting in your house.... അല്ലെങ്കിൽ news പുറത്ത് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.... " " ഒകെ മാഡം.... ഇങ്ങോട്ട് പോര്... അവന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ.... " " ഒകെ... " അവള് ഉടനെ ആനിയും ആയി രൂപേഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഹർഷൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു..... അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ അവന്റെ സുഹൃത്ത് അവർക്കായി കാത്തിരുന്നിരുന്ന്..... അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ രൂപേഷിന്റെ അമ്മ അവർക്കായി ചായ നൽകി.... രൂപേഷിന് അമ്മ മാത്രേ ഉള്ളൂ..... " മാഡം ഇതാണ് ജോർജ്.... എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്.... "

" ഒകെ ജോർജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെല്പ് വേണം.... " " പറയൂ മാഡം... " " ഇൗ JM apartments നേ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ ഉള്ളത്.... അത് ആരുടെ ഓണേർഷിപിൽ ആണ്.... " " മാഡം അത് സതീശൻ സാറിന്റെ ആണ്.... " " ഓ..... സതീശൻ.... പിന്നെ അവിടെ VIP സ് ആരൊക്കെ വരാറുണ്ട്... " " അത് മാഡം 7 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അല്ലേ.... സോ കൂടുതലും VIPs തന്നേ ആകും.... " " ഒകെ തനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി ഇല്ലെ..... " " No മാഡം ഞാൻ night ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്.... " " ഒകെ... ഇന്നലെ ഏതെങ്കിലും VIPs ഉണ്ടായിരുന്നോ..... " " ഇല്ലായിരുന്നു മാഡം.... " " ഇല്ലെ.... " കുറച്ച് കടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അവള് ചോദിച്ചു.... " ഇതെന്താ മാഡം ബീഷണി ആണോ.... " " ഓ അപ്പോ വിശ്വസ്തൻ ആണ്.... വെറുതെ ആ നില്കുന്ന അമ്മക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചൊരു ഷോ വേണോ.... പറയട ആരാ അവിടെ ഇന്നലെ വന്നത്.... " " മാഡം ഇത് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പോവും.... " " ആഹാ അങ്ങനെയാണോ.... രൂപേഷേ ഫ്രണ്ടിന് നിയമ വശങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ.... ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്.... " " അത് ഭാര്യയും ഒരു മകളും മാത്രേ ഉള്ളൂ.... " " അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ.... നീ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്നെ കൊന്നാലും എന്റെ ജോലി പോവും....

പിന്നെ ഒരു 2 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും... എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല.... എനിക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒന്നും ആരുമില്ല.... പിന്നെ ഇൗ ജോലി പോയാലും ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്.... പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെയാണോ അവസ്ഥ.... നിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഒറ്റക്കാവും.... So now you can decide..... " അതും പറഞ്ഞു കൈയിലുള്ള ഗൺ അവന്റെ നെറ്റിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടി.... " വേ... വേണ്ട ഞാൻ പറയാം..... " " ഒകെ then ഇന്നലെ ആരാ അവിടെ വന്നത്.... " " അത് മുകുന്ദൻ സർ വന്നിരുന്നു..... " " ഒറ്റക്ക് ആയിരുന്നോ.... " " No ഒരു സ്ത്രീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു..... " " ഏതായിരുന്നു റൂം " " 555 അത് VIP section ഇൽ ഉള്ള റൂം ആണ്..... " " എന്താ അവിടെ പരിപാടി..... " " അത്.... അത്..... " " അനാശാസ്യം ആയിരിക്കും അല്ലെ.... " " മ്മ് " " അത് അങ്ങോട്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോരെ ചേട്ടാ.... വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ പറയിക്കേണ്ട എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടായോ.... " " മാഡം എന്റെ ജോലി.... " " ഏയ് don't get panic.... തന്റെ ജോലിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല.... തന്റെ പേര് എങ്ങും വരില്ല.... തന്നെ പോലെ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചിട്ട് അവന്മാരെ പൊക്കില്ല പേടിക്കണ്ട.... താൻ വീട്ടിലേയ്ക്ക് പൊക്കൊ..... " അയാള് വേഗം പോയി.... ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ നിൽക്കുക ആയിരുന്നു രൂപേഷിന്റെ അമ്മ.... " സോറി അമ്മ.... ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളൂ.... " " ഇവൻ പറയാറുണ്ട് മോളെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രായം പ്രതീക്ഷിച്ച്.... "

" No no ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ അമ്മ..... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അവരുടെ കവിളിൽ പിച്ചി.... " ആദി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്.... അവനെ ആ പേരിൽ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയാല്ലോ..... " " മ്മ് ചെയ്യാം.... മീഡിയാസിനേ വിവരം അറിയിക്കണം..... " " അത് വേണോ ആദി.... " " ഉറപ്പായും..... " " നമ്മൾ അല്ല media ആണ് അവരെ പിടിക്കേണ്ടത്.... നമ്മുടെ കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ അവൻ വഴുതി മാറും.... ഇലക്ഷൻ time അല്ലേ.... ഇത് പുറത്ത് വന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മന്ത്രി കസേര അലങ്കരിക്കാൻ മുകുന്ദൻ മേനോൻ കുറച്ച് വിയർക്കും.... " വല്ലാത്ത ക്രൗര്യതോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... " ആദി പക്ഷേ ഇത് തീകളി അല്ലേ " " അല്ലേ അല്ല.... ഒരു anonymous കോൾ എതിർ പാർട്ടിയുടെ ചാനെലിലേക് പോകുന്നു.... ഇൗ സമയം ആയ കൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ അവർ ഇതിന് പുറകെ ഇറങ്ങും.... അതിനു ശേഷം അവിടെ അവർ ചെല്ലുന്നു.... കുറച്ച് നേരത്തിനു ശേഷം ടിവിയിൽ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് മുകുന്ദൻ മേനോന്റെ അവിഹിതം.... അതോടെ അയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു.... പിന്നെ നമ്മൾ കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്നും പറഞ്ഞു അവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നു.... സിംപിൾ.... മീഡിയ ഇടപെട്ട കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അവനു ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ ആവില്ല.... " " മാഡം ആ സ്ത്രീ ആരായിരിക്കും.... "

" നോക്കാം..... നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പടക്കത്തിന് തീ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉള്ളൂ.... ബാക്കി എല്ലാം തനിയെ പൊട്ടും.... അവസാനം അവനെ നമുക്കും കിട്ടും " " ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാല് വെള്ളം നന്നായി കലക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കുക.... " " Exactly.... പക്ഷേ അതിന് ഒരു anonymous call ഉടനെ ചെല്ലണം.... " " അത് ഞാൻ റെഡി ആക്കാം.... " " എന്ത് ചെയ്യാൻ ആണ്.... " " നെറ്റ് കോൾ... ഇതിന് ഒന്നും പുറകെ ആരും അധികം പോവില്ല.... പിന്നെ politicians ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവില്ല.... ഇൗ സമയം ആയ കൊണ്ട്.... " " ഒകെ ഹർഷൻ " " ഇൗ കുഞ്ഞു തലയിൽ ഇത്രേം കുരുട്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ.... " ആനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവള് ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... ഹർഷൻ ഏറ്റ കാര്യങ്ങള് നിർവഹിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ബാക്കി ഉളളവർ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി.... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹർഷനും എത്തി...... " മാഡം പ്ലാൻ സക്സസ്..... കുറച്ച് നേരത്തിനു ഉള്ളിൽ ആ ഹോട്ടൽ മീഡിയ വളയും.... " " ആനി... ആ ടിവി വെച്ചേക്ക്‌.... " അവർ അക്ഷമരായി വാർത്ത നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു..... കുറച്ച് നേരത്തിനു ശേഷം news പുറത്ത് വന്നു.... * Breaking news ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാർത്ത.... എംഎൽഎ മുകുന്ദൻ മേനോനും പ്രമുഖയായ Dr റീനയും അറസ്റ്റിൽ..... st Mary's ഹോസ്പിറ്റലിലേ senior gynaecology സർജനാണ് Dr Reena.... JM apartment സിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെ പിടി കൂടിയത്..... ഭാരത് ന്യൂസിന്റെ ടീമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.... പിന്നീട് പോലീസിൽ അറിയിക്കുക ആയിരുന്നു.... * News കേട്ടപ്പോൾ ആണ് അവള് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചത്.... നീലുവിനെ attend ചെയ്തത് ഇവിടെ ആണ്.... St Mary's hospital.... Dr Reena ......( തുടരും )

