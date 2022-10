💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 47

രചന: AVANIYA

* Breaking news ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാർത്ത.... എംഎൽഎ മുകുന്ദൻ മേനോനും പ്രമുഖയായ Dr റീനയും അറസ്റ്റിൽ..... st Mary's ഹോസ്പിറ്റലിലേ senior gynaecology സർജനാണ് Dr Reena.... JM apartment സിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെ പിടി കൂടിയത്..... ഭാരത് ന്യൂസിന്റെ ടീമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.... പിന്നീട് പോലീസിൽ അറിയിക്കുക ആയിരുന്നു.... * News കേട്ടപ്പോൾ ആണ് അവള് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചത്.... നീലുവിനെ attend ചെയ്തത് ഇവിടെ ആണ്.... St Mary's hospital.... Dr Reena St Mary's ഹോസ്പിറ്റലിലേ senior gynaecology സർജൻ..... അവളുടെ ഉള്ളിൽ അത് തന്നെ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് അന്നു സായ് പറഞ്ഞത് അവള് ഓർത്തത്.... നീലൂ ഗർഭിണി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ..... അതിൽ ഇവർക്ക് പങ്ക് ഉണ്ടാകുമോ..... അവള് എന്തോ ഓർത്തത് പോലെ സായിയെ വിളിച്ച്.... " എന്താ മോളെ..... " " ഏട്ടാ st Mary's ഹോസ്പിറ്റലിലേ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് one Mrs Reena യെ അറിയുമോ..... " " എന്താ മോളെ.... ആ അറിയാം അവർ ആയിരുന്നു അന്നു നീലുവിനേ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്..... " " ഉറപ്പാണോ ഏട്ടാ.... അവരാണോ അവള് ഗർഭിണി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്.... " " മ്മ് യെസ്.... അവർ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇപ്പൊ..... " " ഏട്ടൻ ആ ടിവി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ.... ഒരു പുതിയ news ഉണ്ട്.... "

" ഓ വെയ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ..... " കുറച്ച് നേരം അപ്പുറത്ത് ടിവി ഓൺ ചെയുന്നതിന്റെയും വാർത്ത കാണുന്നതിന്റെയും ശബ്ദം ആയിരുന്നു..... " ഏയ് മോളെ... ഇവരായിരുന്നു അന്നു അത് പറഞ്ഞത്.... " " മ്മ്.... ഏട്ടാ അതൊരു ട്രാപ്പ്‌ ആയിരുന്നു.... അവർ മുകുന്ദന്റെ ആളാണ് കണ്ടില്ലേ.... അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാകാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.... " " പക്ഷേ എന്തിനാ.... " " നീലൂവിനെ ഇനിയും അവിടേക്ക് വിടാൻ ഉള്ള തന്ത്രം.... " " മ്മ് ഞാൻ അടക്കം എല്ലാവരും അവളോട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ.... " " അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യവും...... " " വെറുതെ വിടരുത് ആ @#₹@@ മക്കളെ.... " " മ്മ്.... ഏട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അവരുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കണം.... " " എന്തിന്റെ പേരിൽ " " Maritial rape... അത് complaint ചെയ്യാൻ പോയ വീട്ടുകാരെ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണി ആണെന്ന് കാണിച്ച് മാനസികമായി തളർത്തി കേസിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു..... നീലാംബരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ആണെന്ന് അല്ലേ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത്.... അവള് മാനസികമായി തളർത്താൻ കാരണം എന്ന രീതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാം.... പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് തന്റെ പെങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്ന പേരിൽ കേസ് കൊടുകുക.... അതിൽ മുകുന്ദനും അവന്റെ മകനും അകത്ത് ആവും.... പിന്നെ ആ ഡോക്ടറും... മനസ്സിലായോ.... "

" മ്മ് മനസിലായി.... Formalities ഒക്കേ തീർത്ത് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ എത്താം.... സൈൻ ചെയ്യാൻ.... " " അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല.... ഞാൻ മാറ്റർ ഇപ്പൊ അയക്കാം.... ഏട്ടൻ ഇമെയിൽ വഴി പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ മതി.... പിന്നെ അത് DIG Joy Mathew ന് ചെയ്താൽ മതി.... എന്റെ കേസ് ആയ കൊണ്ട് അത് എന്റെ അടുത്ത് എത്തും.... " " ഒകെ ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം.... " അതും പറഞ്ഞു കോൾ കട്ട് ആയി.... " ആദി.... " " എന്താ ഹർഷൻ... " " അവൻ അകത്ത് ആയി... ഇനി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി... അവനെ എങ്ങനെയാ കസ്റ്റഡി യില് എടുക്കുന്നത്.... " " Chill man.... നമുക്ക് അവനെ മാത്രം അല്ല അവളെയും അവന്റെ പുന്നാര മകനെയും വേണം.... " " Dr Reena എന്തിനാ.... " " അവർക്കും ഉണ്ട് ഇതിൽ പങ്ക്.... ഞാനായി പറയുന്നില്ല.... മൂന്നു പേരും എത്തട്ടെ.... അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം.... " " പക്ഷേ അവരെ എങ്ങനെ.... " " അതിനുള്ള വല എറിഞ്ഞിട്ടു ഉണ്ട്.... ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഇര കൊത്താം.... " " ആദി.... അയാൾക്ക് എട്ടിന്റെ അല്ല ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പണിയായി പോയി.... ഇൗ കേസ് മീഡിയയും പൊതു ജനവും നന്നായി ഏറ്റു എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്.... ഇത് നോക്കിയേ.... " അതും പറഞ്ഞു രൂപേഷ് ഏതോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കാണിച്ചു.... "

വാർത്ത വന്നു ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ആയിട്ടില്ല.... അപ്പോഴേക്കും കാട്ട്‌ തീ പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.... " " അത് തന്നെയാ നമുക്കും വേണ്ടത്.... അവന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആണ്.... അത് തച്ച് ഉടച്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ അവനെ മുച്ചൂടും മുടിക്കാൻ നമുക്ക് ആകു.... ജനപ്രിയ നേതാവ് ആണ് അവൻ... അത് തകർന്നു ഉടയണം.... " സമയം വീണ്ടും കടന്നു പോയി.... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു news പുറത്ത് വന്നു.... * എംഎൽഎ യുടെ മകൻ ജീവന്റെ ഭാര്യ നീലാംബരി യുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചു അവളുടെ സഹോദരൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു.... ആത്മഹത്യക്ക് മുൻപ് ആ പെൺകുട്ടി മൃഗായമായി മാരിറ്റിയൽ റേപിന് വിധേയ ആയിരുന്നു എന്നും ചികിത്സക്കായി Dr റീനയുടെ അടുത്താണ് ചെന്നത് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്.... കേസിന് പോകാൻ പോയ അവരെ കുട്ടി ഗർഭിണി ആണെന്ന് കാട്ടി മാനസികമായി തളർത്തി എന്നതാണ് സഹോദരന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.... ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് DIG Joy Mathew ന് കേസ് ഫൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്....

Dr Reena , എംഎൽഎ മുകുന്ദൻ , മകൻ ജീവൻ എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് കേസ്... നീലാംബരി വധകേസ് അന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ വഴി തിരിവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.... * നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അവൾക്ക് ജോയിയുടെ കോൾ വന്നു.... " വാർത്തകൾ അറിഞ്ഞുവല്ലോ.... So you can take them in the custody " " Thank you sir.... " " മുകുന്ദനേയും റീനയെയും കുറച്ച് നേരത്തിനു ഉള്ളിൽ നിന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.... പിന്നെ ജീവനെ കസ്റ്റഡി യില് എടുത്തോളൂ..... Now the ball is in your കോർട്ട്.... " " Ok sir I will try my level best.... " കോൾ കട്ട് ആയതും അക്ഷമരായി നിൽക്കുക ആയിരുന്നു ബാക്കി ഉളളവർ.... " ഹർഷ രൂപേഷ് ജീവനെ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം... പിന്നെ മറ്റവർ 2 പേരും ഉടനെ ഇവിടേക്ക് എത്തും.... " " എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു കേസ്.... അതാണ് എനിക് മനസ്സിലാകാത്തത്.... " ഹർഷൻ സംശയത്തോടെ പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... അതിനു ആദി നന്നായി ഒന്ന് ഇളിച്ച് കൊടുത്തു.... " ഇതും നിന്റെ പണി ആണല്ലേ...... " " ചെന്ന് പൊക്കി കൊണ്ട് വാ മനുഷ്യ.... അവൻ അന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വഴുതി പോയതാ.... " " മ്മ് " അതും പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ടു.... 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

പുറത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ അക്ഷമനായി ഇരിക്കുക ആണ് മുകുന്ദൻ.... പോലീസ് കസ്റ്റഡി യില് ആണെങ്കിലും vip treatment ആയിരുന്നു അവനു അവിടെ.... റീനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം.... " എന്നാലും മുകുന്ദേട്ട ഇത് എങ്ങനെയാ പുറത്ത് വന്നത്.... " " ആരോ അറിഞ്ഞു വെച്ച പണി ആണ്.... കൂടെ നിന്ന് കാൽ വാരിയത് ആണ് ഏതോ പന്ന മോൻ.... " " പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇത് അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലോ... " " അതും ശെരിയാണ്.... അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ തകർക്കാൻ ഏതോ ഒരുത്തൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്.... പക്ഷേ അവനൊന്നും അറിയില്ല ഇൗ മുകുന്ദനെ.... ആടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ അറിയാം ഇൗ മുകുന്ദന്.... " വന്യമായ ഒരു ചിരിയോടെ അയാള് പറഞ്ഞു.... അതേ സമയമാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇച്ചിരി ടെൻഷനോടെ അവിടേക്ക് വന്നത്.... " എന്താ ഓഫീസർ.... ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഡി ആകിയോ.... " " അത് സർ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്.... " " എന്താ.... " " നീലാംബരി വധകേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പങ്ക് ഉണ്ടെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്.... " " വാട്ട്.... " " യെസ്..... " അതും പറഞ്ഞു അയാള് ഫോണിൽ മുകുന്ദന് news കാണിച്ചു കൊടുത്തു.... " മുകുന്ദേട്ട.... ഇനി നമ്മൾ... " " ഏയ് നീ പേടിക്കല്ലെ.... നിങ്ങള് മൊഴി എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോരെ.... അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കാം.... " " സർ അതിനു ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ട്.... നീലാംബരി വധകേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കൊണ്ട് ആ ഓഫീസർ ന് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ചാർജ്.... അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് എസിപി അഥീന ജോൺ അല്ലേ.... " " ഓ ഷിറ്റ്.... I think this is a trap.... "

" സർ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയാൻ പറ്റില്ല.... നിങ്ങളെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറാൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓടർ.... So please come with me.... " അധീനയെ കുറിച്ച് ഓർത്തതും അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു വിറവൽ ഉണ്ടായി.... ഡിജിപി ജോൺ കുരിയാക്കോസ്.... അയാളുടെ വീറും വാശിയും ദേഷ്യവും എല്ലാം അതേ പടി കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് അവൾക്ക്.... കൂടാതെ നല്ല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും.... " സർ വരു.... " ആ പോലീസ് ഓഫീസർ അയാളെയും അവരെയും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.... അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മറ്റ് 2 ഓഫീസർമാർ ചേർന്ന് അവരെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.... അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ അയാളുടെ മകനും ഇരിപ്പുണ്ട് ആയിരുന്നു.... " മോനെ ജീവ.... " " അച്ഛാ.... എല്ലാം കൈ വിട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു.... എന്റെ ശരീരം ഒന്ന് ശേരിയായി വരുന്നത് ഉള്ളൂ... ഒന്ന് കൂടി അവള് പെരുമാറിയാൽ ഞാൻ മോർച്ചറിയിൽ ആകും.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും പുറകിൽ നിന്നും കയ്യടി കേട്ടു.... അവിടേക്ക് വരുന്ന ആദിയെ കണ്ടതും അവർക്ക് ഒക്കെ ഒരു പേടി ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു....

" എന്തായി മുകുന്ദൻ സാറേ.... സുഖം അല്ലെ.... " സാറേ എന്നത് കുറച്ച് ഊന്നി വിളിച്ച് ആയിരുന്നു അവളുടെ സംസാരം.... എന്നിട്ട് അവള് റീനയുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈ കൊണ്ട് തൊഴുതു.... " കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവ കൃപ കൊണ്ട് അല്ലേ.... അപ്പോ ഇൗ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ.... ദൈവം അല്ലേ.... ഒന്ന് തൊഴുതേക് എല്ലാവരും.... ഇല്ലാത്ത കൊച്ചിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുകുന്നവർ ആണ്.... " " ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.... അവളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ she was pregnant.... അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.... " വീറോടെ അവർ പറഞ്ഞതും ശക്തിയായി ആധിയുടെ കരങ്ങൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞ് പതിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... അടിയുടെ ശക്തിയിൽ അവരുടെ മുഖം ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് ചെരിഞു പോയി.... ......( തുടരും )

