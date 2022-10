💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 48

രചന: AVANIYA

എന്നിട്ട് അവള് റീനയുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈ കൊണ്ട് തൊഴുതു.... " കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവ കൃപ കൊണ്ട് അല്ലേ.... അപ്പോ ഇൗ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ.... ദൈവം അല്ലേ.... ഒന്ന് തൊഴുതേക് എല്ലാവരും.... ഇല്ലാത്ത കൊച്ചിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുകുന്നവർ ആണ്.... " " ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.... അവളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ she was pregnant.... അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.... " വീറോടെ അവർ പറഞ്ഞതും ശക്തിയായി ആധിയുടെ കരങ്ങൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞ് പതിച്ചതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... അടിയുടെ ശക്തിയിൽ അവരുടെ മുഖം ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് ചെരിഞു പോയി.... അത് കണ്ടതും ദേഷ്യം അടക്കാൻ ആകാത്തത് പോലെ മുകുന്ദൻ മുന്നിൽ ഉള്ള ടേബിളിൽ ആഞ്ഞ് അടിച്ച് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു.... " What is this you bloody..... " അയാള് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപേ അവരുടെ അപ്പുറത്തെ കവിളിൽ കൂടി ആധിയുടെ കരങ്ങൾ ശക്തിയായി പതിഞ്ഞിരുന്നു.... അത് കണ്ടതും അയാളുടെ ശൗര്യം ഒന്ന് അടങ്ങി.... " എന്താണ് മന്ത്രി സാറേ.... സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടോ.... " " അത് മാഡം.... കാര്യങ്ങള് ചോദിക്കുന്നതിനു മുന്നേ ദ്ദേഹോദ്രപവം നടത്താൻ പാടില്ല.... ഇപ്പൊ എല്ലാം ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്.... " " ഇത് എന്റെ ഓഫീസ് ആണ്.... എന്റെ റൂൾസ് ഇവിടെ നടക്കു.... അത് കൊണ്ട് മന്ത്രി സാർ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാതെ നീങ്ങി ഇരുന്നോ.... " " ഇത് എന്താ വെള്ളരിക്ക പട്ടണം ആണോ.... "

അതും പറഞ്ഞു അയാള് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതും അതിനേക്കാൾ ശബ്ദത്തിൽ ആയിരുന്നു ജീവന്റെ പുറത്തിട്ട് ഉള്ള ആധിയുടെ ആദ്യ അടി.... " അയ്യോ മോനേ.... നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൗ കാണിക്കുന്നത്.... നീ ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കും.... " " പ്ഭാ..... ഇനി നിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ ഉയർന്നാൽ.... ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ പ്രതികരണം.... " എന്നിട്ട് അവള് ജീവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.... " ഡാ.... എന്റെ അപ്പന്റെ പ്രായം ഉണ്ടാകും ഇൗ ഇരികുന്നവന്.... ഒന്ന് കൊണ്ടാ ഇരിപ്പത് ആണ്.... നിനക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട അല്ലോ.... " ചോദിച്ചതും ജീവൻ പേടിയോടെ വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.... " എന്ന നിന്റെ തന്തയോട് മിണ്ടാതെ ആ മൂലക്ക് മാറി ഇരിക്കാൻ പറ.... പ്രായത്തെ മാനിച്ച് ഒന്നുമല്ല കൈ വെക്കാത്തത്.... ഇത് പോലൊരു നാറിയെ കൈ വെച്ചാൽ എന്റെ കൈ അശുദ്ധം ആവും.... പക്ഷേ ഇനിയും നിന്റെ തന്തക്ക് വാ പൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ വെക്കും.... ഗംഗ നദിയിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിയിൽ ശുദ്ധത വരും എന്നല്ലേ പറയ.... ഇങ്ങേരെ തട്ടിയിട്ട് നേരെ വരണാസിക്ക്‌ പോകും...... " " അച്ഛാ please ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കു.... " ജീവൻ ദയനീയത യോടെ പറഞ്ഞു.... " ആഹ്‌ അതാണ് അനുസരണ.... അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി.... " എന്നിട്ട് വീണ്ടും റീനയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോയി....

" അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത്.... ആ ഗർഭം.... അപ്പോ നീ പറയുന്നത് നീലാംബരി ശെരിക്കും ഗർഭിണി ആയിരുന്നു എന്ന് ആണോ...... " " അത്.... അതേ..... " " അപ്പോ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഗർഭം അങ്ങ് മായിഞ്ഞ് പോയോ.... " " അത്.... അതെനിക്ക്.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ തല താഴ്ത്തി.... ഉടനെ തന്നെ ആദി അവരുടെ മുടികുത്തിൽ പിടിച്ച് അവരുടെ മുഖം നേരെ ആകി.... " ബാക്കി കൂടി പറയഡീ.... നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഗർഭം പോസ്റ്റ് മാർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മായിഞ്ഞു പോയ.... " " ആഹ്.... ആഹ്.... ഞാൻ പറയാം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.... " " എന്ന പറ.... " " ആ കുട്ടി pregnant ആയിരുന്നില്ല.... ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.... " " തെളിച്ച് പറ.... " " ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ ഇവർക്ക് എതിരെ കേസിന് പോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകും എന്നായപ്പോൾ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.... അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അകത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അതാ ഞാൻ..... " " അതിനു ഇവൻ ആരാ ഡീ നിന്റെ.... രഹസ്യക്കാരന്റെ മകനോ.... അതോ രഹസ്യക്കാരനോ..... " അതിനു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവർ തല കുനിച്ച്.... "

നാണം ഇല്ലാല്ലോ നിനക്ക് ഒന്നും.... സ്വർഗം പോലുള്ള കുടുംബം അല്ലേ ഡീ നിന്റെത്.... സ്നേഹം ഉള്ളൊരു കെട്ടിയോനും 2 മാലാഖ കുട്ടികളും.... നല്ലൊരു ജോലിയും..... പിന്നെ എന്നാതിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ട് ആണ് ഡീ.... " അവർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു.... " അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നത് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല.... നീ ഒന്നും നന്നാവുകയും ഇല്ല.... നിനക്ക് 2 പെൺമക്കൾ അല്ലേ ഉള്ളത്.... നീയും ഒരു പെണ്ണല്ലേ.... ആ പെണ്ണ് എന്ത് മാത്രം അനുഭവിച്ച് എന്ന് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞവൾ അല്ലേ നീ.... എന്നിട്ടല്ലേ നീ വീണ്ടും ഇൗ ആഭാസന്മാരുടെ കൂടെ നിന്നത്.... " അതിനും അവർ മൗനം പാലിച്ചു.... " എന്തേ നിന്റെ നാവിറങ്ങി പോയോ.... നാളെ നിന്റെ മകൾക്ക് ഇവൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലും ഇതേ മൗനം പാലിക്കണം കേട്ടല്ലോ.... നിന്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ട്.... " " 14 " " ചോദിച്ച് നോക്ക് ഇൗ ഇരിക്കുന്നവനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം അവളോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്.... " അവർ ഞെട്ടലോടെ ആദിയേ നോക്കി...

" എന്തേ ഞെട്ടിയോ.... കഴുകനാണ് ഇവൻ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത കഴുകൻ.... കേൾക്കണോ നിനക്ക്.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ജീവന്റെ നേർക്ക് ചെന്നു.... " പറയട ഇവരുടെ മകളോട് നീ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നില്ലെ..... " ഇതേ സമയം ഞെട്ടലിൽ ആയിരുന്നു ജീവൻ ആരും അറിയാത്ത കാര്യം ആദി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് ഓർത്ത്.... " പറയട..... " " മ്മ് ഉണ്ട്.... " അത് കേട്ടതും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന റീന എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു.... " ഇത്രക്ക് രോഷം വേണ്ട ഡോക്ടർ.... നിന്റെ കൂടെ തെറ്റാണ്.... ഇത് പോലെ ഉള്ളവന്മാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ഓർക്കണം.... നാളെ നിന്റെ മകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.... അമ്മ എന്നാൽ പ്രസവിച്ചാൽ മാത്രം പോര.... നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല അമ്മ അല്ല.... " അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം ആയിരുന്നു.... വീണ്ടും അവരോട് സംസാരിക്കാതെ അവള് ജീവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.... " അപ്പോ ജീവ.... എനിക് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങള് അറിയണം.... കൊറേ ഒക്കെ അറിയാം.... പക്ഷേ അത് പോര നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം അറിയണം.... " " എൻ... എന്താ.... " " നിന്റെ ദേഹത്ത് ഇനിയൊരു അടിക്ക്‌ സ്പേസ് ഇല്ലെന്ന് എനിക് അറിയാം... പക്ഷേ കള്ളം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ശെരിക്കു സൽകരിക്കും.... "

" ഇല്ല ഞാൻ സത്യം പറയാം.... " " ഗുഡ് " " അപ്പോ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്.... നിങ്ങളുടെ കോളേജ് മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ആണ്.... എന്തായിരുന്നു നീയും നീലാംബരിയും ആയുള്ള ബന്ധം.... " " അവള് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു.... " " വെറും ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നോ.... എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് പരിചയം.... നിങ്ങള് തമ്മില് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആ കോളജിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞത്.... സോ അത് മുഴുവൻ അറിയണം.... എന്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവളുമായി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്.... " " അഭി അവനു വേണ്ടിയായിരുന്നു.... " ആദി അവനെ ചോദ്യ ഭാവത്തിൽ നോക്കി.... " എതിർ പാർട്ടിയുടെ ഹെഡ് ആണ് അഭി എന്ന അഭിമന്യു... കോളജിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യം ആയിരുന്നു.... പക്ഷേ അവൻ മാത്രം എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.... അത് കൊണ്ട് എനിക് ദേഷ്യം ആയിരുന്നു അവനോട്.... അവന്റെ വീക്ക്‌ പോയിന്റ് അതായിരുന്നു നീലു എന്ന അവന്റെ കുഞ്ഞി.... " ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞു.... " അപ്പോ നീ അവനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അവളുമായി കൂട്ടായത്.... " " അതേ.... അവള് കൊറേ മിണ്ടാൻ ആയി പുറകെ നടന്നിട്ടും ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല.... അത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മനഃപൂർവം അവളുടെ ദേഹത്ത് വണ്ടി മുട്ടിച്ച്.... ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ്..... "

ഒരു വന്യത ഭാവത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞു.... ആധിക്ക്‌ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു എങ്കിലും അവള് കൺട്രോൾ ചെയ്തു.... ഇപ്പൊ കൈ വെച്ചാൽ ശേരിയാകില്ല എല്ലാം അറിയണം.... " അങ്ങനെ നീലുവും ആയി കൂട്ട് ആയി.... അവൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധൻ ആയി.... അവള് അഭിയെ പോലെ തന്നെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് സ്നേഹിച്ചു.... ഒരു സഹോദരൻ ആയി.... " " അപ്പോ അഭിമന്യുവിന് എതിരെ ആയുള്ള പ്രതികാരം ആയിരുന്നോ ബാകി ഉള്ളത്..... " " അല്ല.... അവളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.... അഭിക്കുള്ള ഒരു revenge ആയിരുന്നു എങ്കിലും എപ്പോഴോ അവളുടെ ചിരിയും കളിയും ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു..... " " പിന്നെന്തിന് ആയിരുന്നു അവളോട്..... " " അവള്.... അവള് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണം.... അവള് ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ട് പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.... പക്ഷേ അതേ അവള് മറ്റൊരാളും ആയി ചേർന്ന് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ അവളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം... മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊന്നു തള്ളിയാനെ..... പക്ഷേ അവളെ.... അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയിരുന്നു..... " അവന്റെ വാക്കുകൾ ഞെട്ടലോടെ ആദി കേട്ടു..........( തുടരും )

