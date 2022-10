💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 49

രചന: AVANIYA

" അവള്.... അവള് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണം.... അവള് ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ട് പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.... പക്ഷേ അതേ അവള് മറ്റൊരാളും ആയി ചേർന്ന് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ അവളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം... മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊന്നു തള്ളിയാനെ..... പക്ഷേ അവളെ.... അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയിരുന്നു..... " അവന്റെ വാക്കുകൾ ഞെട്ടലോടെ ആദി കേട്ടു.... " അപ്പോ നിനക്ക് അവളോട് പ്രണയം ആയിരുന്നോ... " " അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക് അറിയില്ല.... മറ്റേത് പെണ്ണിനെയും കാണുമ്പോൾ എനിക് ഒരു ശരീരം ആയി തോന്നിയിട്ട്‌ ഉള്ളൂ.... ആദ്യമായി അവളുടെ മനസ്സാണ് ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത്.... എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം എനിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളത് ആയിരുന്നു.... ഒരു sentiments ഉം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.... പക്ഷേ ആദ്യമായി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയ ഒരു outsider അതായിരുന്നു നീലു.... അത് പ്രണയം ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക് അറിയില്ല.... പക്ഷേ അവളെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക് ആവില്ലായിരുന്ന്.... I enjoy the single moment which was with her.... " മറ്റേതോ ലോകത്ത് എന്ന പോലെ അവൻ പറഞ്ഞു.... ആദിക് അവനോട് പുച്ഛം തോന്നി.... സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പോലും....

ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാൻ താൽപര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പോലും.... കൈയിൽ കൊള്ളുന്ന മുറിവിനേക്കൾ വേദനയാണ് ഹൃദയത്തില് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം എന്ന് ഇവന് ഒക്കെ എങ്ങനെ മനസിലാകാൻ ആണ്.... " സമീറ എന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് അവളെ വന്നു കണ്ടതിനു ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്.... " സമീറ എന്ന ആ പേര് കേട്ടതും ജീവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി.... " ഞെട്ടണ്ട.... കള്ളങ്ങൾ മെനയാനും ശ്രമിക്കണ്ട.... നിനക്കെതിരെ ഉള്ള തെളിവുകളും ആയാണ് സമീറ അന്നു നീലാംബരിയെ കണ്ടതെന്ന് എനിക് അറിയാം.... അതിനു ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്.... നീലാംബരിയെ നീ എങ്ങനെയാണ് ട്രാപ്പിൽ ആകിയത്‌.... അഞ്ജലിക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് പങ്ക്.... " ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവൻ ചെറുതായി ഒന്ന് വിയർത്തു.... " അന്ന് സമീറ അവളെ കാണാൻ വന്നത് എന്റെ ഒരു ശിങ്കടി വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു.... പക്ഷേ ഞാൻ ആ സമയം കോളേജിൽ ഉണ്ടായില്ല.... അത് കൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അറിഞ്ഞത് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് കഴിയണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു....

പക്ഷേ അവള് എന്നെ എതിർത്തു.... അവളുടെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം അത് പുറത്ത് കൊണ്ടു വന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.... അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊന്നു തള്ളും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.... പക്ഷേ എന്തോ എനിക് അതിനു സാധിക്കും ആയിരുന്നില്ല.... അത് കൊണ്ടാണ് അവളെ ട്രാപ്പില് ആകിയത്..... " " എന്തായിരുന്നു ആ ട്രാപ്പ്.... അഞ്ജലിയുടെ പങ്കും പറഞ്ഞോ.... " " അത്.... അവളെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക.... അവിഹിതം ആണെന്ന് കോളജിൽ ഉള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കുക.... അതായിരുന്നു പ്ലാൻ.... " " പ്ഭാ കള്ളം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡാ ശവമേ.... " എന്നും പറഞ്ഞു ജീവന്റെ കസേരയിൽ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി അവൻ കസേരയോടെ പുറകിലേക്ക് നിലം പതിച്ചു.... " ആ... " എന്നിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൈകൾ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ച് അവന്റെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ ശക്തിയായി അമർത്താൻ തുടങ്ങി.... ( ചെവിയുടെ പുറകിൽ നമ്മുടെ ഒരു മർമം ഉണ്ട്.... അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ ആകാത്ത വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആണ് പറയുന്നുത്.... ആരും ശ്രമിക്കരുത് 😐 ) " ആ.... ആ.... " അവൻ വേദന കൊണ്ട് അലറി.... " പറഞ്ഞില്ലേ ഡാ പുന്നാര മോനെ കള്ളം പറയരുത് എന്ന്..... പിന്നേം ഞങ്ങളെ പൊട്ടൻമാർ ആകാൻ നോക്കുന്നോ ഡാ .... മോനെ.... " " ആ.... വിട് മാഡം.... ഞാൻ പറയാം.... ഞാൻ പറയാം.... അയ്യോ.... "

അവളെ പതിയെ കൈ അയച്ചു.... " ഇനി പറ എന്തായിരുന്നു ട്രാപ്.... " " അത്.... അവള് ഒരു വിധേനയും അടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴി പ്രയോഗിക്കാൻ വിചാരിച്ചു...... " ( ഇനി നടന്നത് നേരിട്ട് കാണാം അതാ നല്ലത്.... ) കോളജിൽ ഉള്ള ഒരുത്തൻ ആണ് ജീവനെ വിളിച്ച് സമീറ ഇവിടെ എത്തിയത് പറഞ്ഞത്.... നീലുവിനെ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജീവൻ നന്നായി ടെൻഷൻ ആയി.... അഭി കോളജിൽ ഇല്ല എന്നത് മാത്രം ആയിരുന്നു ഒരു ആശ്വാസം.... അവളുടെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് പോകാൻ ഉള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ഫോണിലാണ് വിളിച്ചത്.... കൊറേ പ്രാവശ്യം അവള് കട്ട് ചെയ്തു കളഞ്ഞു.... എന്നിട്ടും തുടർന്നപ്പോൾ ആണ് കോൾ എടുത്തത്..... " എന്താ എന്ത് വേണം.... " " നീലു നീ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം.... ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനും തല ഇടാൻ പോകരുത്.... അത് നിന്റെ ജീവന് തന്നെ ആപത്ത് ആണ്.... " " ചെ.... ഇത്ര നേരം നിങ്ങള് ആയിരിക്കല്ലെ ഇത് ചെയ്തത് അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ആകണെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന്.... എനിക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരൻ ആയി കണ്ടത് ഓർത്ത്.... " " നീലു... ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയാൽ നീ അനുഭവിക്കും....

വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പികരുത്.... നീ ഒന്നും കേട്ടിട്ടും ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല കേട്ടല്ലോ.... " " ഇത്ര ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ അത്രക്ക് ഹൃദയം ഇല്ലത്തവൾ അല്ല ഇൗ നീലാംബരി.... ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുക തന്നെ ചെയും " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... Oh shit.... അവള് കട്ട് ചെയ്തു.... ഇത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊല്ലും.... പാടില്ല അവളുടെ ജീവന് ഒരു ആപത്തും വരാൻ പാടില്ല.... എന്ത് നെറികെട്ട കളി കളിച്ചിട്ട്‌ ആണെങ്കിലും അവളെ ഞാൻ അടക്കി നിറുത്തും.... മനസ്സിൽ പലതും തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ അവള് സ്വയം പറഞ്ഞു.... പക്ഷേ നീലുവിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഒന്നും അറിയില്ല.... പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും... അപ്പോഴാണ് അഞ്ജലിയെ പറ്റി അവന് ഓർമ വന്നത്.... അതേ അഞ്ജലി അവള് തന്നെയാണ് പറ്റിയ ആൾ.... അഭിമന്യുവിനോട് അവൾക്ക് ഉള്ള സ്നേഹം നീലൂ എതിർക്കുന്ന കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു ചെറിയ നീരസം ഉണ്ട്... അതേ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം....

കൂടാതെ നീലുവും ഞാനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൽ ആണെന്ന് ഞാൻ അവളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്... അതും ഹെല്പ് ചെയും.... അവൻ വേഗം അഞ്ജലിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു.... * Want to meet you today at evening... Come alone * അഭിയുടെ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അവള് ഉടനെ തിരിച്ച് ok അയച്ചു.... ക്ലാസ്സിനു ശേഷം നീലുവിനോട് എന്തോ കള്ളം പറഞ്ഞു അഞ്ജലി ജീവനെ കാത്ത് നിന്നു.... രാവിലത്തെ ടെൻഷൻ ഉള്ള കൊണ്ട് തന്നെ നീലു വേഗം പോയി... പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ജീവൻ എത്തിയിരുന്നു.... അഞ്ചു നീലുവിന്‍റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പേടിയോടെ ആണ് പോയത്.... വ്യക്തമായി നീലു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായി...........( തുടരും )

