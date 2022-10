💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 51

രചന: AVANIYA

രാത്രിയുടെ ഇരുൾ പടർന്നെങ്കിലും അന്ന് അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല.... നീലു ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ഭയത്തോടെ കട്ടിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അഞ്ജലി ആകട്ടെ നാളെ ജീവൻ ഏൽപിക്കുന്ന ജോലി എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ ആയിരുന്നു.... നിദ്ര അവരെ തേടി എത്തിയില്ല എങ്കിലും സൂര്യൻ അതിൻ്റെ സമയം ആയപ്പോൾ ഉദിച് ഉയർന്നു.... ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞ അഞ്ജലി ഫോണിലെ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫികേഷൻ കേട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്.... ജീവൻ്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു.... അതിൽ അവള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു.... തൻ്റെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് തനിക് തന്നെ വിനയാകും എന്ന് അഞ്ജലിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.... ഇന്ന് ആർട്സ് ഡേ ആയത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പം ആകുമെന്ന് അവള് കണക്ക് കൂട്ടി.... അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് നിൽകുമ്പോൾ ആണ് നീലു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്.... പെട്ടെന്ന് അവളെ കണ്ട് അഞ്ജു ഒന്ന് പതറി " അഞ്ജു.... " " എന്താ നീലു " പതർച്ച മറച്ച് വെച്ച് കൊണ്ട് അവള് ചോദിച്ചു.... " എടാ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട്.... ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ജീവൻ ശെരി അല്ല എന്ന്.... അവന് എതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്... പക്ഷേ "

" എന്താ നീലു എന്ത് പറ്റി.... " അതിന് ഉത്തരമായി നീലു ഇന്നലെ ജീവൻ വിളിച്ചതും വീഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും അവളോട് പറഞ്ഞു.... " എന്നിട്ട് എന്താ നീലു നിൻ്റെ തീരുമാനം..... " " ഈ തെളിവുകൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ " " അപ്പോ നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ.... " " അതെ അവർ സേഫ് ആകണം.... അവരെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു വിലപേശലിന് എനിക്ക് ആവില്ല.... " വല്ലാത്തൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വാക്കുകളിൽ.... " എന്താ നിൻ്റെ പ്ലാൻ.... " ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ അഞ്ജു അഭിനയിച്ചു.... " അവൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ കിട്ടണം.... " " അഞ്ജു.... അഥവാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക ആണെങ്കിൽ നീ ഇതൊക്കെ ചേട്ടായിയോട് പറയണം... ബാക്കി ചേട്ടായി ചെയ്തു കൊള്ളും.... എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ആണ്.... മറ്റാരേക്കാളും.... അത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്.... " ഇതേ സമയം അഞ്ജുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊണ്ടോ സന്തോഷം ഉണ്ടായി.... നീ ഇതിൽ വീഴണം... വീണേ പറ്റൂ.... അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിയേട്ടനെ കിട്ടില്ല.... ഇത്ര ഒക്കെ ആയെങ്കിലും എന്ത് കൊണ്ടോ നീലു താൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല....

സമയം ആയപ്പോൾ അവർ കോളജിലേക്ക് പോയി.... ആർട്സ് ഡേ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ തിരക്കുകളിൽ ആയിരുന്നു.... ആദ്യം നല്ല ധൈര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു നീലു എങ്കിലും സമയം പോകെ അവളുടെ ധൈര്യം കുറഞ്ഞു വന്നു.... ( ഇത് നേരത്തെ ഉള്ളൊരു പാർട്ട് ഇൽ ഉണ്ട്... ഇത് include ചെയ്തേ മതിയാകൂ പക്ഷേ ഒന്ന് കൂടി വായിച്ചോ ചില തിരുത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്... ) പരിപാടികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവൾക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നത്.... ജീവന്റെ കോൾ ആയിരുന്നു അത്.... അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു... അവള് അഞ്ചുവിനോട് അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.... " അഞ്ജു... അവൻ ജീവൻ എന്നെ അവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു എനിക് പേടി ആകുന്നു ഡാ.... " " പേടിച്ച കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം.... ഇൗ നേരം നീ ധൈര്യം സംഭരിച്ചെ പറ്റു.... " " പക്ഷേ.... നീ കൂടി വാ.... " " ഞാനോ ഞാൻ എന്തിനാ.... അത് പോലെ അവൻ സമ്മതിക്കുമോ..... " " അവനു തെളിവുകൾ മതി... എന്റെ കൈയിലെ തെളിവുകൾ നൽകുമ്പോൾ അവൻ എനിക് തിരികെ ആ വീഡിയോസ് തരും.... " " പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ.... " " ഇപ്പോ എനിക് വലുത് എന്റെ അപ്പുവിന്റെ യും നവിയുടെയ്യും ജീവനാണ്.... പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വഴി പുറത്ത് വരും.... "

" നീലു നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.... " " ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട്.... ഏട്ടായി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ.... അല്ലെങ്കിൽ ആദി ഏട്ടത്തി വഴിയോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും.... " " പക്ഷേ അത് അപകടം അല്ലേ.... " " ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ ഗണം ആവില്ല അഞ്ജു.... " " മ്മ് നീ വാ.... അവൻ അവിടെ കാത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ആയിരിക്കും.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ 2 പേരും കൂടി ആണ് അപ്പുറത്തെ ബ്ലോക്കിലേക് പോയത്... .... പതിവിനു വിപരീതമായി മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു അവർ പോയത് എങ്കിലും ടെൻഷൻ ഇടയിലോ മറ്റോ നീലു അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.... അതിനിടയിൽ അഞ്ജലിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ജീവന്റെ കോൾ വന്നു.... പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ വരെ അവള് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ.... അതിനാണ് ആ കോൾ... " നീലു നീ ചെല്ല്... എനിക് ഒരു കോൾ വരുന്നു... ഞാൻ ദ്ദേ വരുക ആണ്.... " പേടിച്ച് കൊണ്ട് ആണെങ്കിലും അവള് ഒറ്റക്ക് ആ മുറിയിലേക്ക് കയറി.... അവിടെ അവളെ കാത്ത് എന്ന പോലെ ജീവൻ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.... " വരണം വരണം നീലാംബരി.... ഒരു തൊട്ടാവാടി ആണെന്നാണ് കരുതിയത്.... പക്ഷേ നീ നല്ല ഉരുക്ക് വനിതാ തന്നെ ആണ്.... "

അവൻ പുച്ഛത്തോടെ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്.... " സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക് സമയവും ഇല്ല താൽപര്യവും ഇല്ല.... ദാ നീ പറഞ്ഞ തെളിവ്.... എനിക് ആ വീഡിയോസ് വേണം... " അവളുടെ സംസാരം തീരും മുമ്പേ ശബ്ദം കേട്ട് അവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.... അപ്പോ അവർ നില്കുന്ന മുറിയുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു.... " അയ്യോ... ആരാ വാതിൽ അടച്ചത്.... ജീവൻ you cheat you trap me.... " " അതെടി trap തന്നേ ആണ് നല്ല ഒന്നാംതരം ട്രാപ്പ്‌.... " " നീ ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കും.... എന്തിനാ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.... " " അതോ.... ഇൗ തെളിവുകൾ എന്റെ കൈയിൽ എത്തിയാലും നീ അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും നൽകി എന്നെ കുടുക്കും എന്ന് എനിക് നന്നായി അറിയാം.... So നീ നാണം കെട്ട് ഇവിടുന്ന് പോണം... അതിനു തൽകാലം ഇതേ ഉള്ളൂ മാർഗം.... പിന്നെ ഇന്ന് ആകുമ്പോൾ സേഫ് ആണ്... നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടായി യും ഇല്ല.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അട്ടഹസിച്ചു.... " ചെ ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു അവിഹിത feel ഇല്ല അല്ലേ.... എനിക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആണ് നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവരോട് എനിക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല.... " " അല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് താൽപര്യം മറ്റ് പലതിനോടും ആയിരുന്നു അല്ലോ.... " " അതേ അതേ you are right.... പക്ഷേ നമുക്ക് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് അല്ലേ പറ്റു.... "

അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ ഷാൾ വലിച്ച് ഊരി..... " എന്റെ ദേഹത്ത് തൊടുന്നോ ഡാ.... " എന്നും പറഞ്ഞു ജീവന്റെ മുഖത്ത് നീലു അടിച്ചു.... " ഡീ.... " അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് ഒരു കൊട്ട് കേട്ടത്.... ഉടനെ അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... " നിന്റെ അഹങ്കാരം ഒക്കെ ദ്ദേ ഇപ്പൊ തീർത്ത് തരാം കേട്ടോ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പെൻഡ്രൈവ് തട്ടി പറിച്ചു.... " ഇത് തൽകാലം എന്റെ കൈയിൽ ഇരിക്കട്ടെ.... പിന്നെ മോൾ പുറത്ത് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്റെയും അനിയത്തിയുടെ യും ജീവിതം എന്റെ കൈയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തേക് കേട്ടോ.... അത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിന് അപ്പുറം ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത്.... മിണ്ടിയാൽ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ വിരൽ ചൂണ്ടി... " അപ്പോ വാ ബാക്കി അഭിനയം അപ്പോ കാണാം.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ വാതിൽ തുറന്നു.... പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്റ്റുഡന്റ്സ് അകത്തേയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കയറി.... അവർ അസഭ്യ വർഷം കൊണ്ട് അവരെ പൊതിഞ്ഞു.... അതിനു ശേഷം അവരെ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.... പ്രിൻസിപ്പാൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടും അവള് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.... കാരണം ആ വീഡിയോ അപ്പോഴും അവന്റെ കൈയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു....

ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ അവളെ സങ്കടപെടുത്തിയത് ഏട്ടായിയുടെ സ്നേഹം തന്നെ ആയിരുന്നു.... അത്ര പേര് സംശയിച്ചിട്ടും അവൻ അവളെ വിശ്വസിച്ച്.... പക്ഷേ അവിടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആണ് തനിക്ക് ഉണ്ടായ ചതിയെ പറ്റി അവള് അറിയുന്നത്.... തെളിവുകൾ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് തന്നെ മോശക്കാരി ആക്കി അവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ..... ഇതിനിടയിൽ വന്ന അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ പെരുമാറ്റം കൂടി ആയപ്പോൾ ജീവന് ധൈര്യം കൂടി.... അവർ അവളെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി.... നവീൻ അവന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവളെ ഉപദ്രവിച്ചു.... കുറ്റപ്പെടുത്തി.... മറ്റൊരാളും തങ്ങളുടെ രഹസ്യം അറിയാതെ ഇരിക്കാൻ ആയി നവീൻ അവളെ മുറിയിൽ പൂട്ടി ഇട്ടു.... സായ് ഇതൊന്നും അറിയരുത് എന്ന് വീട്ടുകാരെ ചട്ടം കെട്ടി.... അവന് അറിയാമായിരുന്നു സായ് വന്നാൽ കാര്യങ്ങള് കൈയിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന്.... കൂടാതെ അവളുടെ ഫോണും പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു.... അതോടെ അവള് വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആയി.... പക്ഷേ അത് ആയിരുന്നില്ല ജീവന് വേണ്ടത്... അവളെ അവന് വേണമായിരുന്നു അവന്റെത് ആയി.... 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 എല്ലാം കേട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു തരിപ്പിൽ ആയിരുന്നു ആദി.... സ്വന്തം ജീവിതം പോലും നൽകി അവള് അന്യർക്ക് നന്മ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.....

അവളുടെ നന്മയെ ചവിട്ടി തേച്ച് ഇവർ ഒക്കെ കൂടി അവളെ കൊന്നു.... അല്ല കൊല്ലാതെ കൊന്നു.... " അപ്പോ അവളെ നേടാൻ ആയിരുന്നോ ഇൗ തരം താണ കളി മുഴുവൻ കളിച്ചത്.... അതിനും മാത്രം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക് അവളോട്.... " " പ്രണയം " പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആധിയുടെ അടി കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് ചെരിഞിരുന്ന്..... " സ്വാർത്ഥത.... ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാം കൈ പിടിയിൽ ഒതുങ്ങണം എന്ന നിന്റെ സ്വാർഥത അതിനെ പ്രണയം എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് പ്രണയത്തിന് തന്നെ അപാമാനം ആണ്.... തന്റെ പാതിയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ ആഗ്രഹികില ഒരു പ്രണയത്തിലും.... അവരെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും നോക്കണം.... അല്ലാതെ ഇത് പോലെ അവളുടെ ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവളെ സ്വന്തം ആകിയിട്ട്‌ പ്രണയം ആയിരുന്നു പോലും.... ചെ.... " ബാക്കി കേൾക്കാൻ ഉള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല ആദി.... കൂടാതെ സമയം ഏറെ വൈകിയിരുന്നു..... " ഹർഷ.... നാളെ തന്നെ ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം.... ഇനിയും അറിയാൻ ഉണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നും... നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങണം.... " " ഒകെ മാഡം.... ഇവർക്ക് ഉള്ള ഫുഡ് " " പച്ച വെളളം കൊടുക്കരുത് ഇവറ്റക്ക്‌.... പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ട്.... എന്തെങ്കിലും പേരിനു മേടിച്ച് കൊടുത്തേക്ക്‌.... " അതും പറഞ്ഞു രൂക്ഷമായി അവരെ നോക്കി കൊണ്ട് അവള് പോയി.... 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

മുകുന്ദന്റെ അറസ്റ്റിൽ തളർന്നു ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ..... അതിനൊപ്പം ഉള്ള മകന്റെ അറസ്റ്റ് കൂടി ആയപ്പോൾ അവർക്ക് സമനില തെറ്റും പോലെ തോന്നി.... അതേ സമയമാണ് എവിടേക്കോ പോകാൻ ആയി ജീവിത ഇറങ്ങി വന്നത്.... " ജീവിത.... നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ്.... " " അത് അമ്മേ വക്കീൽ uncle കാണണം.... അവരെ ഇറക്കണ്ടെ.... " " മ്മ് " " കേസ് കുറച്ച് strong ആണ്.... തെളിവുകൾ ഒക്കെ അവർക്ക് ഒപ്പമാണ് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം.... " " അപ്പോ അതൊക്കെ സത്യം ആണല്ലേ.... ആ കുട്ടിയെ അവൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ.... " അപ്പോഴാണ് അവള് തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി ഓർത്തത്.... അമ്മക്ക് നീലുവിനോട്‌ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് ഒന്നും അമ്മക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.... അറിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല.... " ചെയ്തിരുന്നു.... എന്തേ ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ " " നീ ഒക്കെ ഇത്രക്ക് ദുഷ്ട ആയിരുന്നോ.... എന്റെ വയറ്റിൽ ആണല്ലോ ദൈവമേ ഇതുങ്ങൾ ഒക്കെ പിറന്നത്.... " " ഓ മനമാറ്റം ആണല്ലേ ഉദ്ദേശം.... സൽഗുണ സമ്പനൻ ആയ ഒരു മകൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്.... എന്നിട്ട് എന്തായി.... എവിടെ ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും അറിയുമോ ഇപ്പൊ അവൻ.. " പുച്ഛത്തോടെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ചോദ്യം.... " അറിയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാറിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ മണ്ണിന് അടിയിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോൻ " " ഡീ എന്റെ മോൻ " " വേണ്ട.... അധികം ഷോ ഇറക്കേണ്ട....

പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒക്കെ പുറത്ത് പോയാൽ മകന്റെ കൂടെ അമ്മയെ കൂടി അങ്ങോട്ട് അടക്കും.... കേട്ടോ തള്ളേ.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി..... നേരെ വക്കീൽ ഓഫീസിലേക്ക് ആയിരുന്നു അത്.... അവളെ കണ്ടതും അയാള് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി.... " ആ ആരിത് ജീവിത മോളോ.... സാറിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു..... " " ആ uncle... അവരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം.... അതിനുള്ള വഴി നോക്കണം.... " " മോളെ അത് ഒരു ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ്... " " കാരണം " " ആ തെളിവുകൾ അത്രക്ക് strong ആണ്..... പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആണ് പിന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ ചീട്ടും.... അതിൽ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ name seal അവരുടെ സൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്.... " " അപ്പോ അവരെ പുറത്ത് ഇറക്കാൻ ആകില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്..... " " അങ്ങനെ അല്ല കുട്ടി.... പക്ഷേ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കണം.... അല്ലെങ്കിൽ അവരായി തന്നെ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം..... " " തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് അത്രക്ക് എളുപ്പം അല്ല.... കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉള്ള വഴി കണ്ടെത്താം.... "

" പക്ഷേ മോളെ അത് എങ്ങനെയാ.... " " Uncle suppose അങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നാൽ പിന്നെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് പോകുമോ..... അതല്ല വീട്ടിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അധിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങള് വീടിന്റെ പുറത്തേയ്ക്ക് എങ്കിലും ഇറങ്ങുമോ..... " " മോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക് മനസിലായില്ല..... " " Wait and see " അതും പറഞ്ഞു അവള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി..... 🦋🦋🦋🦋🦋 നിർത്താതെ ഉള്ള ഫോൺ കാളുകൾ കൊണ്ടാണ് ആദി എഴുന്നേറ്റത്.... ഇതാരാ ഇൗ നേരം..... " ഹലോ.... " ഉറക്കച്ചുവയോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് കേട്ടതും അവള് ഞെട്ടി.... " What..... " അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു...........( തുടരും )

