💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 54

രചന: AVANIYA

വണ്ടി അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ അതിന്റെ ലൈറ്റിൽ വരാന്തയിൽ ആരോ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടൂ... " ആരാ ആനി ഇൗ നേരം.... " " അറിയില്ല മാഡം നോക്കട്ടെ... " അത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു.... " ആരാ നിങ്ങള് എന്താ ഇൗ നേരം.... " ചോദ്യം കേട്ടതും തല കുനിച്ചിരുന്ന അവർ തല ഉയർത്തി അവളെ നോക്കി.... അത് അവർ ആയിരുന്നു എംഎൽഎ മുകുന്ദൻ മേനോന്റെ ഭാര്യ.... " ആരാ ആനി.... " " മാഡം അത്.... മുകുന്ദന്റെ ഭാര്യയാണ്.... " ആദി വേഗം വണ്ടി ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ട് അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... " മ്മ് എന്താ " " എനിക് മാടത്തിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്.... " " അകത്തേയ്ക്ക് കയറി വരു.... " " വേണമെന്നില്ല മാഡം.... പ്രധാനപെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോക്കൊളാം... " " തൽകാലം അകത്തേയ്ക്ക് കയറൂ.... ഞാൻ ഇൗ വേഷം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വരാം.... " ആനി ഉടനെ അവരെ അകത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോയി.... ആദി ഉടനെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്നു.... അപ്പോ അവർ കൈയിൽ കാപ്പിയും ആയി ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു.... " ആനി എനിക് കൂടി ഒരു കോഫി കിട്ടോ.... " " തരാം മാഡം.... " കൈയിൽ തന്റെ കോഫീ മഗ്ഗും പിടിച്ച് അവള് അവർക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ഇരുന്നു.... " എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്.... പറയൂ.... എനിക് ഒരു മരണ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ വരാൻ late ആയത്.... " " അത് മാഡം ഞാൻ ദേവകി മുകുന്ദന്റെ ഭാര്യയാണ്.... എനിക് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങള് പറയാൻ ഉണ്ട്... "

" എന്താ പറഞ്ഞോളൂ.... " " കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങള് മുതലാണ് പറയാൻ ഉള്ളത്.... " " എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പറ്റുന്നത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം.... " " മാഡം എനിക് 2 അല്ല 3 മക്കൾ ഉണ്ട്.... " " What മൂന്നോ.... ജീവനും ജീവിതയും അല്ലേ ഉള്ളത്.... " " അല്ല ജീവന്റെ ഇളയത് ആണ് അവൻ.... ശെരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിലെ നടുകഷ്ണം.... ജിതിൻ " " എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ എവിടെ.... " " അറിയില്ല കൊറേ നാളായി അവൻ മിസ്സിംഗ് ആണ്.... പക്ഷേ ഇന്നലെ ജീവിതയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അവൻ മരണപെട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു.... " " നിങ്ങള് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയൂ " " ജീവനും ജീവിതയും പണ്ട് മുതലേ അച്ഛൻ മക്കൾ ആയിരുന്നു.... അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞേ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ.... പക്ഷേ ജിതിന് എന്നെയായിരുന്ന് കൂടുതൽ കാര്യം... കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ അവൻ മുകുന്തേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.... എനിക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ആകില്ലായിരുന്ന് കാരണം ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു അയാള്.... അതോടെ ജിതിനെ ഞാനും ഒറ്റപ്പെടുത്തി.... ജീവൻ കോളേജിൽ ഡിഗ്രികൾ വാരി കൂട്ടി.... അപ്പോ ജിതിൻ ജേണലിസം പഠിച്ച് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയി....

ആ ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികളെ കാണാതെ ആകുന്ന കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്.... അവന് ആരൊക്കെയോ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവൻ ആ കേസിന്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു.... ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവൻ രാത്രി ഒരിടത്തേക്ക് പോയി.... പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ എന്റെ കുഞ്ഞ്.... എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ച് വരും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു.... പക്ഷേ ഇന്നു ജീവിതയുടെ സംസാരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു പോയതാണ് അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന്.... മുന്നാറിൽ ഉള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മറവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ.... " പറയുമ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞിരുന്നു..... " മ്മ്.... " " നീലുവിനെ എനിക് ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നു.... ജീവന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് എനിക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.... അതൊക്കെ തകിടം മറിച്ചത് അവള് ആണെന്ന് കരുതി.... അത് കൊണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ആണ് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നത്.... പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക് അറിയില്ലായിരുന്നു.... എനിക് ഒഴികെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം.... ഞാനും ഒരു പെണ്ണാണ് അത്രക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോയിട്ടില്ല മാഡം ഞാൻ... ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആയിരുന്നു.... " " സാരമില്ല നടന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലോ.... " " മാഡം ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി എനിക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്.... "

" എന്താ.... " " നീലാംബരി യുടെ അനിയത്തി അർപിതയുടെ മരണത്തിൽ എന്റെ മകൾ ജീവിതക് പങ്ക് ഉണ്ട്.... " " What.... അത് നിങ്ങള് എങ്ങനെ.... " " അവളുടെ ഫോൺ കോളുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസിലായത് ആണ്.... " അവരുടെ ചിന്തകള് പതിയെ തലേ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളിലേക് പോയി.... ( അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയാണ് പറയുന്നത് ദേവകിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കണം എന്ന് ഇല്ല... ) വക്കീലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ജീവിത വേഗം അവളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു.... " ഹലോ.... എടാ എനിക് ഒരു ഹെല്പ് വേണം... " " എന്താ ഡീ " " ഒരുത്തിയുടെ വീഡിയോ പുറത്ത് വിടണം... " " എന്താ മറ്റേത് ആണോ.... " " അതേ... പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആരും അറിയരുത്.... അത് maximum എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം.... ഇൗ നാട്ടിലെ പകുതി പേരെങ്കിലും അത് കാണണം.... അത് കണ്ട് അവളും അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഹൃദയം പൊട്ടി കരയണം.... " വല്ലാത്ത ഉന്മാതത്തോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... " ആ എല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ക്യാഷ് കുറച്ച് ആകും " " ക്യാഷ് ഒരു വിഷയം അല്ല പറഞ്ഞത് അത് പോലെ നടക്കണം.... അവർ എല്ലാവരും നാണംകെട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആകണം.... അത്രക്കും spread ആകണം.... "

" ഒകെ... " കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും അവൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോൾ വന്നു.... " എല്ലാം ഒകെ ആണല്ലോ അല്ലേ.... Thanks ഡാ പൈസ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും " ഇതൊക്കെ മറഞ്ഞ് നിന്ന് ദേവകിയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആയിരുന്നു.... കോൾ കട്ട് ചെയ്തു അവള് ഫോണിൽ എന്തോ നോക്കി ഒറ്റക്ക് സംസാരിച്ചു..... നാളത്തെ വാർത്ത നീ ആണ് ഡീ.... ഇത് നിനക്കുള്ള പണിയാണ് സായ്..... നീ തെളിവുകളും ആയി വരുമല്ലെ... നാളെ നീ തലയിൽ തുണി ഇടാതെ എങ്ങനെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് എനിക് ഒന്ന് അറിയണം.... അപ്പോഴാണ് ദേവകിക്ക്‌ അത് അവർക്കുള്ള എന്തോ പണി ആണെന്ന് മനസിലായത്.... അവർ അത് പറയാൻ ആയി ഫോൺ ബുക്കിൽ നിന്ന് നീലുവിന്റെ ലാൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു.... അത് എടുത്തത് അർപിത ആയിരുന്നു.... ഫോണിൽ കൂടി പറഞ്ഞാല് ജീവിത അറിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണണം എന്നും പറഞ്ഞു സ്ഥലവും പറഞ്ഞു ഫോൺ വെച്ചു.... തന്റെ വീടിനു എന്തോ അപകടം ആണെന്ന് മനസിലാക്കിയ അപ്പു അവരെ കാണാൻ പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് ചെന്നു.... ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ള മാൾ ആണ് പറഞ്ഞത്.... അപ്പോ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നില്ല അല്ലോ അതാണ് അവർ കരുതിയത്....

പക്ഷേ ജീവിത പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു.... അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നാൽ സൈറ്റുകൾ ആയി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയി.... പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും share ചെയ്യുമല്ലോ.... അർപിത മാളിൽ എത്തിയത് മുതൽ പലരും അവളെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നോക്കുന്നുണ്ട് ആയിരുന്നു.... പരിഹസിച്ചു.... പക്ഷേ അവൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല..... കുറച്ച് കൂടി മുമ്പോട്ട് ചെന്നതും 2 3 ചെറുപ്പക്കാർ അവൾക്ക് നേരെ വന്നു.... " ഹലോ.... എത്രയാണ് നിന്റെ റേറ്റ്..... " " വാട്ട് how dare you.... " അവള് അവന് നേരെ കൈ ഉയർത്തിയതും അവൻ അത് കടന്നു പിടിച്ചിരുന്നു..... " ഏയ് എന്തിനാ ചൂട് ആകുന്നത്.... എന്തേ നീ പണക്കാരുടെ കൂടെ മാത്രേ കിടക്കു എന്നുണ്ടോ.... ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്കിലും ക്യാഷ് തരാടി.... " " What nonsense are you talking " " ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത നല്ലവൾ.... ഇത് നീ തന്നെ അല്ലേ ഡീ.... " എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് അത് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കൈകൾ തളരുന്ന പോലെ തോന്നി..........( തുടരും )

