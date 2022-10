💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 65

രചന: AVANIYA

പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശത്രു എന്നോ മിത്രം എന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവളുടെ ജീവനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു.... അത് സ്നേഹത്തേക്കാൾ ഉപരി സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി... അവിടെയും സ്വാർത്ഥത മാത്രം 🙂 അങ്ങനെ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം അവൾക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞു.... എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം നൽകിയ കാര്യം ആയിരുന്നു അത്... ഒരാൾക്ക് ഒഴികെ.... " കുട്ടിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കയറി കാണാം.... " " ജീവ മോൻ കേറി കണ്ടോളൂ " സുബ്രമണ്യൻ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു... " ഇവിടെ നില്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അതിനു അകത്തേയ്ക്ക് കേറി പോകരുത്.... " അതും പറഞ്ഞു ദേഷ്യത്തിൽ അവൻ നീലുവിനെ കാണാൻ കയറി.... വയറുകൾക്ക്‌ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവനു സങ്കടം തോന്നി.... അവളുടെ ചുണ്ട് കരിനീലിച്ച് കിടന്നിരുന്നു.... മുഖത്തും കൈകളിലും ഒക്കെ പൊള്ളിയ പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു... അത് കാൺകെ അവന് ജീവനെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ദേഷ്യം തോന്നി.... " നീലു.... മോളെ.... " അവൻ പതിയെ അവളെ വിളിച്ചു.... അവള് കണ്ണുകൾ ആയാസപെട്ട്‌ തുറന്നു.... " ഏട്ടാ.... " " വിഷമിക്കണ്ട ഏട്ടൻ ഉണ്ട് കൂടെ.... " അവളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു.... " ആ.... വേദനിക്കുന്നു ഏട്ടാ.... " അവള് തളർച്ചയോടെ പറഞ്ഞു.... " വേഗം മാറും കേട്ടോ.... " " സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല.... വേദനിക്കുവ.... നീലുവിന് വല്ലാതെ വേദനിക്കുവ..... "

പതിയെ പതിയെ അവളുടെ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കൂടി വന്നു.... " വേദനിക്കുന്നു ഏട്ടാ ഒന്ന് കൊന്നു തരാൻ പറ എന്നെ.... എനിക് പറ്റണില്ല.... " അവള് സ്വയം വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി... " സിസ്റ്റർ.... " അവൻ വിളിച്ചതും ഒരാൾ ഓടി വന്നു.... വന്ന ഉടനെ അവർ ഒരു സിറിഞ്ച് അവളുടെ മേലേക് കയറ്റി.... " ഇനി കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങികൊള്ളും.... കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം.... ആളുടെ mental stability വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും.... പിന്നെ നല്ല വേദനയും ഉണ്ടാകും.... അത്രക്ക് ക്രൂരത ആണ് ആ കുട്ടിയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.... " അത് കേട്ടതും സങ്കടത്തോടെ അവളെ നോക്കി അവൻ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.... പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അവനെ ബാക്കി ഉളളവർ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി.... അതിനോടൊപ്പം പേടിയോടെയും.... എന്നാല് അവൻ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.... " മോനെ.... അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട്.... " വാസുകി നിശ്ശബ്ദത കീറിമുറിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... " ചത്തിട്ടില്ല.... പക്ഷേ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ വേദനയും സഹിച്ചു.... ജീവനോടെ അതിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തു.... " അവൻ അമർഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " അവള് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ നിന്നോട്.... " " മ്മ്‌.... വേദനിക്കുന്നു ഏട്ടാ എന്ന് " പറയുമ്പോൾ അവന്റെ തൊണ്ട ഇടറി....

" സായ്.... ഞാൻ ഒന്നും " ജീവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സായ് അത് തടഞ്ഞിരുന്നു.... " എനിക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട.... ഇനി എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമപരമായി നോക്കാം.... " " സായ് നീ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടോ.... ഇപ്പൊ കേസിന് ഒക്കെ പോയാൽ അവളുടെ ജീവിതം " സുബ്രമണ്യൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു.... " മർദ്ദനം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടം ഇല്ല അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ.... ദേഹം മൊത്തം cigrette കുറ്റി കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചിരികുക ആണ്.... ജീവിതം പോലും.... ഇത് പോലെ അതിനെ നരകിപ്പികുന്നതിലും നല്ലത് അതിനെ ജനിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നു കൂടായിരുന്നോ.... " " സായ്.... ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാണ്.... അവനു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അല്ലേ.... " " നിങ്ങളുടെ ഇളയ മകൾ അർപിതക് ഇത് പറ്റിയാലും നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമോ.... അവളുടെ ജീവിതം തകരും എന്ന് പറയുമോ.... അവളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു മുള്ള്‍ കൊള്ളുന്നത് സഹിക്കില്ല അല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്.... " " സായ് വെറുതെ എഴുതാ പുറം വായിക്കേണ്ട.... " " ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശെരി.... എന്റെ അനിയത്തിക്ക് നീതി ലഭിക്കണം.... അതിനു ഏത് അറ്റം വരെയും പോകും ഞാൻ.... " അപ്പോഴാണ് അവനു ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നത്.... അതും കൊണ്ട് സായ് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... ഉടനെ ജീവൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... എന്നിട്ട് അയാളുടെ കൈകൾ കൂട്ടി പിടിച്ചു.... " എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം.... അവളെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റരുത്.....

എനിക്... എനിക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ആണ്... അവള് വാശി കാണിച്ചപ്പോൾ.... " " എനിക് അറിയാം മോനെ... നീ ക്ഷമ ഒന്നും പറയേണ്ട.... അവളുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാം.... " അത് സുബ്രമണ്യൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും വാസുകിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞില്ല..... അവിടുന്ന് തിരിച്ച് മുകുന്ദന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.... സുബ്രമണ്യൻ വിചാരിച്ച അവള് ഇനിയും അവിടെ തന്നെ എത്തുമെന്ന് അവനു അറിയാമായിരുന്നു.... " അച്ഛാ.... കേസ്.... " " നീ പേടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും വഴി കാണാം.... " ഒരു തരം വേട്ടക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയോടെ അയാള് പറഞ്ഞു.... ഇതേ സമയം പുറത്തേയ്ക്ക് പോയ സായിയുടെ മുഖം ആ ഫോൺ കോളിലൂടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇരുണ്ടു.... " നോ.... എന്റെ കുഞ്ഞ്.... " അവൻ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " അത് പോയി.... നീ പോയ സങ്കടത്തിൽ അരുണിമ വിഷം കഴിച്ചു.... ഞങൾ കണ്ട കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു... പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞു.... " അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴേയ്ക്ക് നിലം പതിച്ചു.... തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം... തന്റെ കുഞ്ഞ്.... അവൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി റിസ്ക് ആയ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ കുടുംബ ബന്ധം തകർന്ന മട്ട് ആയിരുന്നു... പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ ആണ്...

ആ കുഞ്ഞാണ്.... ഇനി ഇല്ല.... ഒരു അച്ഛൻ ആകാൻ എനിക് കഴിയില്ല.... ഞാൻ കാരണം അല്ലേ... ഞാൻ അവളെ ധികരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൊണ്ട് അല്ലേ... പക്ഷേ എന്റെ നീലു... അവള് അല്ലേ എന്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ്.... എന്തിനെ ഈശ്വരാ എനിക് ഇൗ പരീക്ഷണം.... അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... അപ്പോഴാണ് അവനെയും ജീവനെയും ഡോക്ടർ വിളിപ്പിച്ചത്.... മുകുന്ദൻ ജീവനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി... ഡോക്ടർ റീനയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സായിയുടെ മനസ്സ് നിർവികാരം ആയിരുന്നു.... പല തരം ചിന്തകള് അവനു ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോയി.... " നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് പ്രധാന പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് പറയാൻ ആണ്.... " " എന്താ ഡോക്ടർ.... " " As a doctor എനിക് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയില് വല്ലാത്ത സങ്കടം ഉണ്ട്... ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ആണ് ഇതൊക്കെ.... പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതം ഓർക്കുമ്പോൾ.... " " എന്റെ അനിയത്തിക്ക്‌ ഒരു ജീവിതം ഇവന് ഒപ്പം വേണ്ട.... അവളെ ഞാൻ നോക്കും.... നിയമപരമായി തന്നെ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഞാൻ നീതി വാങ്ങി കൊടുക്കും.... " " ഒകെ ഒകെ.... I can understand your feelings.... പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്... അവള് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയാണ്.... അവളെ നിങ്ങള് നോക്കും... But അവളുടെ കുഞ്ഞിനെയോ... " " What " " Yes she is carrying.... Foetus 2 ആഴ്‍ച്ച ആയത് ഉള്ളൂ.... " അവനു കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ നഷ്ടമായ കുഞ്ഞിനെ ഓർമ വന്നു....

" നാളെ ആ കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ച് ജയിലിൽ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ.... ആ കുട്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ ജയിലിൽ ആകാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ.... " തന്ത്രപൂർവം റീന പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... " But madam ഇവൻ ചെയ്തത്.... " " ശെരിയാണ് തെറ്റാണ്... പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങള് അത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ നഷ്ടം ആകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിതം ആണ്... ഇപ്പൊ ഉള്ള ആവേശത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാം ഇയാളെ അകത്ത് ആകാം.... ഇയാള് അതിനു അർഹിക്കുന്നു.... പക്ഷേ പിന്നീട് ഇൗ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മോശക്കാരി ആയി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ആകും... " " ഒരു അബോർഷൻ.... " സങ്കടത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു.... " സാധ്യമല്ല.... ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിക്ക്‌ താങ്ങാൻ ആകില്ല.... " " മ്മ്‌.... അവളോട് പറഞ്ഞോ... " " ഇപ്പൊ പറയണ്ട.... She is mentally unstable.... ഒന്ന് ഒകെ ആയിട്ട് പറയാം.... " നിങ്ങള് ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അവളെ ഒകെ ആകാൻ.... " ഒകെ ഡോക്ടർ.... " അതും പറഞ്ഞു സായ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.... ഒരു വശത്ത് താൻ ഇനി ഒരു അച്ഛൻ ആകില്ല.... മറു വശം തന്റെ അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞു... അവളുടെ ജീവിതം.... സായ് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയതും ജീവൻ റീനയെ നോക്കി നന്ദി പറഞ്ഞു.... " ജീവ.... അയാള് വിശ്വസിച്ച മട്ട് ആണ്....

എങ്ങനെ എങ്കിലും നീ അവന്റെ സിംപതി പിടിച്ച് പറ്റണം.... " " ഒകെ റീന.... ഞാൻ കരുതിയത് കൈയിൽ നിന്ന് പോയെന്നാണ്.... ഇതിന്റെ ചിലവ് പിന്നീട്.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് വശ്യമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി .. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർച്ചിന്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു സായ്.... ജീവൻ ഉടനെ അവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നു.... " സായ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയത് അല്ല.... സോറി... ഞാൻ... എന്നിൽ നിന്ന് പിരികല്ലെ അവളെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും..... ഇനി ഞാൻ നോവികില്ല.... നോക്കിക്കോളാം പൊന്ന് പോലെ.... " " കുഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക് ആകില്ല.... പിന്നെ ഞാൻ അല്ല അവളാണ് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്.... അവളുടെ തീരുമാനം പോലെ ഇരിക്കും.... നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആകുന്ന വരെ അവള് എന്റെ അനിയത്തി ആയ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും.... " പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുഴുവൻ നടന്നില്ല എങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് അവനെ സമാധാനപെടുത്തി..............( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...