💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 66

രചന: AVANIYA

" കുഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക് ആകില്ല.... പിന്നെ ഞാൻ അല്ല അവളാണ് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്.... അവളുടെ തീരുമാനം പോലെ ഇരിക്കും.... നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആകുന്ന വരെ അവള് എന്റെ അനിയത്തി ആയ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും.... " പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുഴുവൻ നടന്നില്ല എങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് അവനെ സമാധാനപെടുത്തി... ഇത്രയൊക്കെ നടന്നു എങ്കിലും ദേവകി ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.... സായ് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരമാണ് ഡോക്ടർ വന്നത്..... " നീലാംബരിയേ ഉടനെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ.... ഇപ്പോ ആൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല.... പിന്നെ ആൾ physically and mentally വീക് ആണ്.... So നിങ്ങള് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം.... പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പതിയെ അറിയിച്ച മതി.... ഇപ്പൊ ഉൾകൊള്ളാൻ ആകില്ല.... " പക്ഷേ ഇതൊന്നും സായ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.... അവൻ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ ആകാതെ ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു..... കുറച്ച് നേരത്തിനു ഉളളിൽ നീലുവിനെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി.... അവള് ആരെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പോലെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക ആയിരുന്നു.... "നീലു " ജീവൻ സ്നേഹം കലർത്തി വിളിച്ചു.... അവനെ കണ്ടതും അവള് ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു....

ഉടനെ സുബ്രമണ്യനും വാസുകിയും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു... " മോളെ... നീ എന്തിനാ അവന്റെ അടുത്ത് മുഖം തിരിക്കുന്നത്.... അവനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അല്ലേ.... ഇൗ നേരം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി എന്ത് മാത്രം വിഷമിച്ചു എന്ന് അറിയുമോ.... നീ ഇനിയും അവനു നേരെ മുഖം തിരികുക ആണോ.... " സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചോദ്യം അവളിൽ വലിയ ഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല.... താൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്ന് പറയും പോലെ ആയിരുന്നു.... അവള് ഒന്നും പറയാതെ അവരിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു.... അത് കണ്ടൂ ദേഷ്യം വന്നു എങ്കിലും അവർ മൗനം പാലിച്ചു.... അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ അകത്തേയ്ക്ക് വന്നത്... " എല്ലവരും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കേണ്ട... ആൾക്ക് ഇച്ചിരി ശുദ്ധവായു കിട്ടട്ടെ.... പിന്നെ അവരെ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും കുറച്ച് നേരം ഒറ്റക്ക് വിടു.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ പോയി... അവർക്ക് പുറകെ മുകുന്ദനും പോയിരുന്നു.... " റീന... അവൾക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ.... " " ഇല്ല സൂക്ഷിക്കണം.... കുറച്ച് നാളെ നമ്മൾക്ക് അവൾക്ക് mentally വീക്‌ ആണെന്ന് പറയാൻ ആകു.... She is strong... Very strong.... അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്രേം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും normal ആകാൻ ആകില്ല.... " " മ്മ്‌.... " ഇതേ സമയം ജീവൻ നീലുവിന്റെ അടുത്ത് ആയിരുന്നു..... "

നീലു.... എന്നോട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കൂ മോളെ.... ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആയിപ്പോയി.... " അവള് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്നത് അവനു ദേഷ്യം വന്നു... എങ്കിലും അവൻ അവളുടെ പ്രീതി നേടാൻ നോക്കി.... " പ്ലീസ് നീലു.... എന്നെ വിട്ട് പോകല്ലേ.... ചത്ത് പോകും ഞാൻ.... പ്ലീസ്.... ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലേ.... നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് കളയും ഞാൻ.... " " എന്ന ചെല്ല് പോയി ചാക്.... " അവളൊരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... ആ മറുപടി അവനെ ഒന്ന് ഉലച്ചു.... അത് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.... അപ്പോഴാണ് അകത്തേയ്ക്ക് സായ് വന്നത്.... " മോളെ.... ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്.... " സായിയേ കണ്ടതും ജീവന്റെ മുഖഭാവം മാറി.... " കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ.... " അതും പറഞ്ഞു അവളൊന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു..... ജീവൻ ഉള്ളത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് സായിക്ക് മനസിലായി.... " ജീവ.... ഞാൻ നിന്നോളാം ഇവിടെ... നീ പൊക്കോ.... " വന്ന ദേഷ്യം അടക്കി കൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... " മോൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കണോ.... " " മ്മ്‌.... " ഉടനെ അവൻ പിടിച്ച് ഇരുത്തി പോകാൻ പോയതും അവള് അവനെ കെട്ടിപിടിച്ച് കരഞ്ഞു..... അത് കണ്ടതും സായിക്കും വല്ലാതെ ആയി.... " ഏയ് മോളെ കരയല്ലേ.... " " പേടി ആകുന്നു ഏട്ടാ.... അവർ... അവർ ഒക്ക്‌ കൂടി എന്നെ...." " ഏയ് ഏട്ടൻ ഇല്ലെ കൂടെ.... ഏട്ടൻ ഇനി മോളെ വിട്ട് പോകില്ലാട്ടോ.... സമാധാനമായി കിടന്നോ...."

" മ്മ്‌.... " " മോൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണോ... അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക്.... " " വേണ്ട ഏട്ടാ എന്നെ കൊല്ലും അവർ.... പക്ഷേ വീട്ടിൽ.... " " നിനക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എങ്കിൽ നീ നിക്കും... നീ മറ്റാരെയും നോക്കേണ്ട.... കേട്ടല്ലോ.... " സായിയുടെ വാക്കുകൾ അവളിൽ ഒരു ആശ്വാസം നിറച്ചു.... സമയം വീണ്ടും കടന്നു പോയി.... സായിയോട് അല്ലാതെ മറ്റാരോടും അവള് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.... റീന പല പ്രാവശ്യം അവളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി.... അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം അവളെ നോക്കാൻ വന്നപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ അവളെ distarch ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു.... അപ്പോഴും സായ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു.... അവൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആയി പുറത്ത് പോയിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നത്.... " അച്ഛാ.... വീട്ടിൽ ഇവൾക്ക് ഉള്ള എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം.... പിന്നെ ഇവളെ നോക്കാൻ ഒരു home നഴ്സിനെ വെക്കാം അല്ലേ.... ഇവൾക്ക് അവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാക്കരുത്.... " ജീവൻ മുകുന്ദനോട് പറഞ്ഞു..... " അത് നല്ല കാര്യമാണ് മോനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ ആയെന്ന് വരില്ല അല്ലോ..." വാസുകി പറഞ്ഞു.... " ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും.... ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ഇല്ല..... " " അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ശെരി ആകും നീലു...

പിന്നെ അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ.... വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് താമസികേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ്... " സുബ്രമണ്യൻ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു... " ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേയ്ക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കും.... " അവള് എന്തോ തീരുമാനിച്ച പോലെ പറഞ്ഞു.... " എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല..... " " അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം.... എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് വിടാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.... " " നീലു... നീ എന്താ അവനെ ഭീഷണിപെടുത്തുന്നോ.... അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ആണെന്ന്.... പിന്നേം നീ എന്തിനാ വാശി പിടിക്കുന്നത്.... മര്യാദക്ക് അവന്റെ കൂടെ പോക്കോളണം..... " അപ്പോഴാണ് സായ് ഇത് കേട്ട് കയറി വന്നത്.... " നടക്കില്ല അച്ഛാ... അവൾക്ക് എവിടെ നിൽക്കണമോ അവിടെ നിൽകും.... മറ്റാരും അതിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട.... " " സായ് നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്.... അവളുടെ ഭർത്താവ്.... " " ഭർത്താവിനോട് അവൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ബന്ധം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട.... അവൾക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എങ്കിൽ അവള് അവിടെ തന്നെ നിക്കും...." സായിയുടെ തീരുമാനം കടുതത് ആയത് കൊണ്ട് ആർക്കും എതിർക്കാൻ ആയില്ല....

സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടുന്നു പോയി... പുറകെ വാസുകിയും..... ഇൗ 2 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ പലരും എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും സായിയുടെ ഒറ്റ ബലത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും നീലു വീട്ടിൽ എത്തി.... അതിൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യം നവീന് തന്നെ ആയിരുന്നു.... അവൻ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവളെ പുറത്താകാൻ ശ്രമിച്ചു.... പക്ഷേ നടന്നില്ല.... വീട്ടിലെത്തി 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ജീവന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു സമാധാന ചർച്ചക്ക് അവൻ നീലുവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി.... അവള് സമ്മതിക്കാത്ത പക്ഷം അവളുടെ മരണം നടക്കണം എന്നായിരുന്നു അവൻ കരുതിയിരുന്നത്.... നീലു സമ്മതിക്കാതെ അവളെ അവിടുന്ന് കൊണ്ട് പോകാൻ ആകില്ല എന്ന് സായ് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.... " സായ്... അവളോട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് സംസാരിച്ച് കൊള്ളട്ടെ.... Please.... അവൾക് എന്നെ മനസ്സിലാകും.... നിങ്ങള് ആരും അങ്ങോട്ട് വരാതെ ഇരുന്ന മതി.... " " മ്മ്‌... പക്ഷേ ഇന്നും അവള് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇൗ പേരും പറഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് വരരുത്.... " " Ok.... " ( Past over ) 🍁🍁🍁🍁

" അപ്പോ നീ തന്നെ ആണല്ലേ അവളുടെ മരണം ഉറപ്പിച്ചത്...." ആദി ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു... " അല്ല.... ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല.... " " മുറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നത്.... " "ഒന്നെങ്കിൽ അവള് എനിക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇൗ ഭൂമുഖത്ത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നത്.... പക്ഷേ പ്രതീക്ഷക്ക് വിപരീതമായി 2 കൈകളിലെയും ഞെരമ്പുകൾ മുറിച്ച് ചോര ഒലിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്ന അവളെ ആണ് കണ്ടത്.... " " പിന്നെ നീ എന്തിനാ അവളുടെ മെലേക് ആ മയക്ക് മരുന്ന് കയറ്റിയത്.... " " അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ മരിക്കില്ല.... പക്ഷേ പോലീസ് case ഉണ്ടാക്കും... അവളെ ചോദ്യം ചെയും... തെളിവുകളോട് കൂടെ അവള് ഞങ്ങളെ ഒറ്റിയാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചില്ലേ.... അത് കൊണ്ട് മരണം ഉറപ്പിക്കാൻ ആയാണ് അത് ചെയ്തത്.... " " കൊന്നിട്ട് ഇരുന്നു അധിക പ്രസംഗം പറയുന്നോ.... " അതിനു ജീവൻ പ്രതികരിച്ചില്ല.................( തുടരും )

