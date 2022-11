💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 70

രചന: AVANIYA

ആധിയുടെ ദ്ദേഷ്യതോടൊപ്പം സായിയുടെ സംസാരം കൂടി ആയപ്പോൾ വല്ലാതെ സങ്കടം വന്നാണ് വാസുകി മുറിയിലേക്ക് വന്നത്.... " എന്തുപറ്റി വാസു... " " സുഭ്രു ഏട്ടാ.... ഞാൻ അവളുടെ അമ്മ അല്ലേ... എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മാറ്റി വെച്ച് ആ ആനി വെച്ച കഴിച്ചു.... ചോദിച്ചപ്പോൾ.... " എന്ന് തുടങ്ങി അവർ താഴെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു.... " സായിയും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ.... " " മ്മ്‌.... " " ഞാൻ സംസാരിക്കാം.... " " വേണ്ട ഏട്ടാ ഇതിനേക്കാൾ മോശം ആയിരിക്കും അവളുടെ പ്രതികരണം... അവൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ട്.... " " ശെരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്.... വെറുപ്പിനേ തോൽപ്പിക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് മാത്രേ കഴിയൂ... എത്ര നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും സ്നേഹിക്കുക അവളെ... നമുക്ക് അവളെ ഉള്ളൂ.... പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം... ആ ആനി ഇവിടുന്ന് പോണം... എന്നാലേ നടക്കു.... " അവർ ആനിയെ പുറത്ത് ആകാൻ ഉള്ള വഴികൾ ആലോചിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.... അതിനു അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ആയിരുന്നു അനു മോൾ.... താഴേയ്ക്ക് പോയി അനുവിനേ പലതും പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും സായ് അവൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ കവചം ആയി നിന്നു.... " മോൾ വാ നമുക്ക് മുറിയിൽ പോകാം... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു....

സമയം കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് കോളിംഗ് ബെൽ കേട്ടത്.... അഭി ആയിരുന്നു അത്... വാസുകിയാണ് വാതിൽ തുറന്നത്.... അവരെ കണ്ടതും അവന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നി.... " ആരാ എന്ത് വേണം... " " ഞാൻ സായി ഏട്ടനെ കാണാൻ വന്നതാണ്.... ഏട്ടൻ ഇല്ലെ... " " നീ ആരാണ്... " അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് സായ് അളിയാ എന്നും വിളിച്ച് വന്നത്.... " അളിയൻ എന്താ പുറത്ത് നിന്ന് കളഞ്ഞെ.... " " ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ വന്നെ ഉള്ളൂ.... എന്താ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞെ... ആദി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.... " " അകത്തേയ്ക്ക് കയറൂ.... " അതും പറഞ്ഞു സായ് അവനെ അകത്തേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു.... " ഇതാരാ സായ്.... " " അമ്മക്ക് അറിഞ്ഞ കൊണ്ട് ഗുണം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലോ... ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് അന്വേഷിക്കേണ്ട.... നീ വാ അഭി " അഭിയെ കണ്ടതും അനു ഓടി വന്നു... " അഭി uncle.... എപ്പോ വന്നു.... ആധിയമ്മ ഇല്ലല്ലോ.... " ഉടനെ അവൻ അവളെ വാരി എടുത്തിരുന്നു... " ഇപ്പൊ വന്നെ ഉള്ളൂ അനു പെണ്ണേ.... അതിനു ഞാൻ ആധിയമ്മയെ കാണാൻ വന്ന അല്ലല്ലോ.... " " പിന്നെ എന്നെ ആണോ... " " അല്ലല്ലോ.... ഞാൻ സായിയെ കാണാൻ വന്നത് ആണ്... " " സായിയച്ചനെ കാണാൻ വന്നത് ആണോ... " അവള് വലിയ ആളുകൾ ചോദിക്കും പോലെ ചോദിച്ചു... " ആഹാ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയോ... "

" ഞാനും ആദിയും കൂടിയാണ് ഇവളെ ഒരിക്കൽ കാണാൻ പോയത്... അപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടത് ആണ്... " " മ്മ്‌ അഭിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ അവള്... " " ഇല്ല സായിയെ വന്നു കാണാൻ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ... എന്തൊ അത്യാവശ്യം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു... അപ്പോ ഇങ്ങ് പോന്നു.... " " നീ അവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ കോഫീ എടുക്കാം....എന്നിട്ട് പറയാം... അനു മോളെ നീ അഭി അങ്കിളിന്റെ കൂടെ ഇരിക്ക് കേട്ടോ... " അവൻ അവളുമായി സോഫയിൽ ഇരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ തിരകുക ആയിരുന്നു... സായി ഉടനെ കോഫീ യുമായി വന്നു.... എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ പറഞ്ഞു.... 🍁🍁🍁🍁 ആധിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ആനി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.... രാത്രിയോടെ ആണ് അവർ വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്.... പതിവ് പോലെ അവരെ ഒന്ന് നോക്കുക കൂടി ചെയ്യാതെ അവള് അകത്തേയ്ക്ക് പോയിരുന്നു.... അന്നത്തെ ദിനവും അങ്ങനെ കടന്നു പോയി.... 🌙🌙🌙☀️☀️☀️ അന്ന് രാവിലെ ആനി അവൾക്കായി ഭക്ഷണം വെച്ചിരുന്നു... അത് കൊണ്ട് അധികം സംസാരം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ വേഗം ഓഫീസിലേക്ക് പോയി.... അതിനു പുറകെ തന്നെ സായ് മോളെയും കൂട്ടി പുറത്ത് പോയി.... ഓഫീസിൽ എത്തിയ ആധിയെ കാത്ത് അവളുടെ മേശയുടെ വലിപ്പിൽ ഒരു കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു....

അത് എടുത്തതും ആനി മുറിയിലേക്ക് വന്നു... " ആദി ഇതേവിടുന്ന് ആണ്... " " അറിയില്ല ഇൗ വലിപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ആണ്...... " " ആദി... ഇതാരാ ഇവിടെ വെക്കാൻ.... അതെങ്ങനെയാ.... " " നീ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൗ കത്തയച്ച വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഏതോ ചാരൻ ഉണ്ട്... " " പക്ഷേ അത് ആരാണ്...." " അറിയില്ല... എന്തായാലും ഇയാൾ നമുക്ക് ഉപദ്രവകാരി അല്ല... അതാണ് ഒരു സമാധാനം... സത്യം പുറത്ത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്... കണ്ടെത്താം... " " നീ അത് തുറന്നു നോക്ക്... " " മ്മ്‌ " * Next target : Jeevitha Mukundan Menon She will fall into the pit she dug... make the path for her.... The way to destruction... Do not forget that she is a drug offender... Give a slap on her weak point... find way to make her an enemy to its dealers... The rest will be done by them... Don't bring her into the eyes of law... She will escape in the loophole of a women... she does not fit that word - a women * (അവള് ആയി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവള് ആയി വീണു കൊള്ളും... അവൾക്ക് വഴി ഒരുകുക... നാശത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴി... അവൾ മയക്കുമരുന്ന് കുറ്റവാളിയാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്.... അവളുടെ weak പോയിന്റിൽ അടികുക... അവളെ മയക്കുമരുന്ന് ഡിയാലേഴ്‌സിന്റെ ശത്രു ആകുക... ബാകി അവർ ചെയ്തു കൊള്ളും... അവളെ ഒരിക്കലും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരരുത്... ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പരിഗണനയിൽ അവള് രക്ഷപെടും... അവൾക്ക് ആ പദം ചേരില്ല - പെണ്ണ് എന്ന പദം.... )

അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതും അവള് അത് തിരികെ വെച്ചിരുന്നു... എന്തൊ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ... " ആദി... ഇത് നിയമത്തിന് എതിരല്ലേ.... " " മ്മ്‌ " " അപ്പോ നമ്മൾ... " " അതിനു നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.... അതിനു അർഹതപ്പെട്ടവർ ചെയ്തു കൊള്ളും.... " " വേണം ആദി.... അവള് പെണ്ണിന് തന്നെ അപമാനം ആണ്... മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ വേദന അറിയാത്ത ഇവൾ ഒന്നും മനുഷ്യ സ്ത്രീ അല്ല.... രാക്ഷസി എന്ന് തന്നെ പറയണം... അത് നാടിന് ആപത്താണ്... അവള് ചാകണം.... " " മ്മ്‌.... തൽകാലം നീ ഇവിടേ മറ്റാരോടും ഇതേ പറ്റി പറയേണ്ട.... " " മ്മ്‌ ഒകെ... " ഇതേ സമയം പുറത്ത് ഒരാള് ടെൻഷനോടെ പുറത്ത് നടകുക ആയിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നത്... " സർ മാഡം അകത്തേയ്ക്ക് പോയി... കണ്ടോ ഇല്ലെ എന്ന് അറിയില്ല.... ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ല.... " " മ്മ്‌ cuboard ഇൽ അല്ലേ വെച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകണം.... " " അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താ മാഡം ഒന്നും ചോദിക്കാതത്.... " " കാരണം അവള് ആദി ആണ്... അവളുടെ വാകുകളെകാൾ ഭയക്കണം അവളിലെ മൗനത്തെ.... തൽകാലം നീ കുറച്ച് നാൾ ഇനി contact ഒന്നും വേണ്ട... നിങ്ങള് എല്ലാവരും അവളുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിൽ ആകും " " മ്മ്‌.... " അതോടെ ആ ഫോൺകോൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു... 🍁🍁🍁

ഇതേ സമയം ആധിയുടെ കൊട്ടേഴ്‌സിന് മുന്നിൽ ഒരു ടാക്സി കാർ വന്നു നിന്നു.... അതിൽ നിന്നും ഒരു 70 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി... കൂടെ ഉള്ള കെട്ടും ബാണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ ആയി അവർ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു... മറ്റാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാസുകിയാണ്‌ വാതിൽ തുറന്നത്... മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവതാരതെ കണ്ടതും അവരുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിഞ്ഞ് വന്നു... ചട്ടയും മുണ്ടും ആണ് വേഷം... ചെവിയിൽ മേക്കാമോതിരവും കഴുത്തിൽ വീതി കൂടിയ സ്വർണ്ണ മാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു പുറമെ ഒരു സ്വർണ്ണ കൊന്തയും വെന്തീഞ്ഞയും ഉണ്ടായിരുന്നു.... കൈയിൽ ഒരു ട്രോളി ബാഗും മറു കൈയിൽ ഒരു വില കൂടിയ ടച്ച് ഫോണും... ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ പുറമെ കണ്ണിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ചിരുന്നു... " നീ ഏതാടി പെണ്ണേ... വാതികേൽ എന്റെ അഴകും ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കാതെ അങ്ങ് മാറി നിന്ന് ആസ്വദിക്കൂ... " അതും പറഞ്ഞു അവർ വാസുകിയെ പിടിച്ച് ഒരു തള്ളു കൊടുത്തു... എന്നിട്ട് അകത്തേയ്ക്ക് കയറി... അപ്പോഴാണ് വാസുകിക്ക്‌ ബോധം വന്നത്... " ഏയ് ആരാണ് നിങ്ങള്... എന്താണ് ഇവിടെ... " അതിനു അവർ അവളെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി... " നിന്റെ തള്ളയുടെ പ്രായം ഉണ്ടാകില്ലേ എനിക് ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കടി..

ഞാൻ എന്റെ അന്ന മോൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്... പോയി എന്നെ അന്ന കൊച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് വാടി... " " ഏത് അന്ന കൊച്ച്... ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല... ദെ തള്ളേ... ഇവിടെ കിടന്നു ഭ്രാന്ത് പറയാതെ ഇറങ്ങി പോയിക്കെ.... " പറഞ്ഞു തീർന്നതും വാസുകിയുടെ കരണത്ത് അവരുടെ കരങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു... " പ്ഭാ.... ആരാടി നിന്റെ തള്ള... ഇത്രേം ചെറുപ്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ തള്ളേ എന്നോ.... പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഡീ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കാൻ... അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിയടി... " തഴമ്പിച്ച കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയതും വാസുകി മൂന്ന് ലോകവും ഒന്നിച്ച് കണ്ടിരുന്നു... " അം.. അമ്മ... അമ്മച്ചി.... " " ദാ അങ്ങനെ തന്നെ... അനുസരണ അത് വേണം കേട്ടോടി... " " മ്മ്‌... " " അന്ന കൊച്ച് എന്തിയെ ഡീ... " " ആരാ... അത്... അമ്മച്ചി " അടിയുടെ ഇഫക്ട് ആണ്... അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് ആധിയുടെ കാർ വന്നത്.... " അന്ന കൊച്ച് എത്തിയോ... " " അത് എന്റെ മോളാണ് ആദി... " അതിനു അവർ വാസുകിയെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി... അകത്തേയ്ക്ക് വന്ന ആദി അവരെ കണ്ടതും കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... " വലിയമ്മച്ചി..... " അവള് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു... " ദാ ആ വരുന്നത് ആണ് എന്റെ അന്ന കൊച്ച്... ഇൗ എൽസ കുരിയാക്കോസിന്റെ കൊച്ചുമകൾ അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ് " ........( തുടരും )

