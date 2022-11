💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 71

രചന: AVANIYA

അതിനു അവർ വാസുകിയെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി... അകത്തേയ്ക്ക് വന്ന ആദി അവരെ കണ്ടതും കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... " വലിയമ്മച്ചി..... " അവള് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു... " ദാ ആ വരുന്നത് ആണ് എന്റെ അന്ന കൊച്ച്... ഇൗ എൽസ കുരിയാക്കോസിന്റെ കൊച്ചുമകൾ അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ് " " വലിയമ്മച്ചി എപ്പോ എത്തി.... " " വന്നിട്ട് ദ്ദേ ഒരു അര മണിക്കൂർ ആയി കാണും... അല്ല കൊച്ച് എന്നാത്തിന ഓടി വന്നത്... അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപെട്ടു വരുന്ന അല്ലായിരുന്നോ... " " അതോ എന്റെ എൽസ കൊച്ചിന് ദേഷ്യം വന്നാൽ മുന്നിൽ നില്കുന്ന ആളുടെ തല തല്ലി പൊളിക്കും എന്ന് എനിക് അറിയാമല്ലോ.... അതാ വന്നത്... " കുസൃതിയോടെ അവള് അവരുടെ കവിളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അതിനു അവർ ഒന്ന് വായിൽ ഉള്ള പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിച്ചു... " ആനി ദ്ദേ ഇതാണ് എന്റെ വലിയമ്മച്ചി കേട്ടോ.... " " ആഹാ മോൾ ആണോ ആനി... അപ്പോ അനു മോൾ എന്തിയെ " " അത്.... " ആനി തപ്പി കളിച്ചു... സായ് കുഞ്ഞുമായി പുറത്ത് പോയത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലോ.... " സായ് അതുമായി പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... " വാസുകി ഒരു ചെറിയ ഈർഷ്യതോടെ പറഞ്ഞു... " അല്ല അന്ന കൊച്ചെ ഏതാണ് ഇൗ മറുത.... "

അമ്മച്ചി വാസുകിയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് ചോദിച്ചു.... അതിനു ആദി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... " ആരാ വാസു താഴെ.... " ശബ്ദം കേട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്.... അപ്പോഴാണ് താഴെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.... " ആ അറിയില്ല ഏട്ടാ... ഏതോ.... " " ആരാ കൊച്ചെ ഇവർ.... " " അമ്മച്ചിക്ക് മനസിലായില്ലേ... The great അയ്യർ ദമ്പതികളെ.... " അമ്മച്ചി അവളെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.... " അമ്മച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചവർ തന്നെയാണ് എനിക് ജന്മം നൽകിയവർ.... " അപ്പോഴാണ് അവർ വാസുകിയുടെ മുഖത്തേയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത്.... ശെരിയാണ് ആധിയുടെ ചായ ആണ്... അവർ മനസ്സിൽ ഓർത്തു.... പൊടുന്നനെ അവരുടെ മുഖഭാവം മാറി.... അവർ വാസുകിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു... അവരുടെ അപ്പുറത്തെ കവിളിൽ കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു... " എന്നെങ്കിലും കാണുക ആണെങ്കിൽ തരാൻ വെച്ചിരുന്നത് ആണ്... " അത് കൂടി കൊണ്ടതും വാസുകിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു... " നിങ്ങള് എന്നെ... " പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുന്നേ അമ്മച്ചിയുടെ കൈകൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ അമർന്നിരുന്നു.... അവർ ശ്വാസത്തിന് ആയി പിടഞ്ഞു... " നാണം ഉണ്ടോ ഡീ നിനക്ക്.... വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മോളോ.... ചെ... നീ ഒക്കെ പെൺ വർഗത്തിന് തന്നെ അപമാനം ആണ്.....

കൊച്ചിനെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആയിരുന്നു.... എങ്ങനെ തോന്നിയടി ഓമനത്തം ഉള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ കളയാൻ.... " പറയുമ്പോൾ ഒരു വേള അവർക്കും കരച്ചിൽ വന്നിരുന്നു.... ഇതേ സമയം ശ്വാസം കിട്ടാതെ വാസുകി പിടയുക അയിരുന്നു... അവർ കൈകാൽ ഇട്ട് അടിച്ചു.... അത് കണ്ടതും സുബ്രമണ്യൻ അവരെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കി... പക്ഷേ കാരിരുമ്പിന്റെ ശക്തി ആയിരുന്നു അവർക്ക്.... ഉടനെ അയാള് അവരെ പിടിച്ച് തള്ളി... പിടി അപ്പോ അവർ അയച്ചിരുന്നു.... " നിങ്ങള് എന്ത് ഭ്രാന്ത് ആണ് ഇൗ കാട്ടുന്നത് അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നോ.... " എന്നും ചോദിച്ച് അയാള് അവരോട് ആക്രോശിച്ചതും അവർ അയാളുടെ കവിളിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു.... " നാണം ഉണ്ടോ ഡാ ആണാണ് എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാൻ... ചങ്കൂറ്റം ഉള്ളവനാണ് ആണ്... നട്ടെല്ല് ഉള്ളവൻ... അല്ലാതെ ഇത് പോലെ സ്വന്തം ചോര ഏതൊരു അവസ്ഥയിൽ ആയാലും കൊണ്ട് പോയി കളയുന്ന നിനക്ക് ഒന്നും ചേരുന്ന പദം അല്ല അത്... റബറിന്റെ നട്ടലും വെച്ച് നടകുകയാണ് അവൻ.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ കാർക്കിച്ച് തുപ്പി.... " അമ്മച്ചി മതി വാ.... ഇൗ വേഷം ഒക്കെ മാറു... ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകു... വാ.... " അപ്പോഴേക്കും സായ് വന്നിരുന്നു.... അത് കണ്ടതും സുബ്രമണ്യനും വാസുകിയും അവന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു...

" മോനെ ഇത് കണ്ടോ... ദ്ദേ അവർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച കണ്ടോ... " അവൻ നോക്കുമ്പോൾ 2 പേരുടെ മുഖത്തും പാട് ഉണ്ട്... അവർ വേഗം അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു... അവനെ കണ്ടതും അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... " സായ് മോൻ അല്ലെയോ.... കൊച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്... അനു മോൾ എന്തേ.... " " കുഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്... അവള് ചെരുപ്പ് അഴികുക ആണ്... ഇത്... " " എന്നെക്കുറിച്ച് ഇൗ കാന്താരി പറഞ്ഞില്ലെയോ.... ഞാൻ ഇവളുടെ വലിയമ്മച്ചി ആണ്..... " " പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്... പക്ഷേ ആദ്യം ആയാണ് കാണുന്നത്... " " മോനെ... മോന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എനിക് ഒന്ന് ഉപദേഷിക്കേണ്ടി വന്നു.... ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക് കേട്ടോ... " അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് നിന്ന് അനു മോൾ വന്നത്... " ആദിയമ്മേ.... " ആധിയെ കണ്ടതും അവള് ഓടി.... അപ്പോഴാണ് കൂടെ നില്കുന്ന അമ്മച്ചിയെ കണ്ടത്... അപ്പോ അവള് പുറകോട്ട് മാറി... " ഇവിടെ വാ മോൾ.... " ആദി അവളെ വാരി എടുത്തു... " അമ്മച്ചി ഇതാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അനു മോൾ.... " " ഇതായിരുന്നോ അനു കൊച്ച്... എന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടോ അനു മോൾ... " അവർ അങ്ങനെ വിളിച്ച് എങ്കിലും അവള് പോയില്ല... മുഖം തിരിച്ചു.... " മോളെ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോ... " ആനി പറഞ്ഞു.... " വേണ്ട എനിച് പേടിയാണ്.... "

" സാരമില്ല മോളേ കുഞ്ഞല്ലെ ശെരി ആകാം എന്നെ.... ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കുളികട്ടെ... ബാഗിൽ പലഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ട്... അന്ന കൊച്ചെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ... " " പലഹാരം മാത്രേ ഉള്ളൂ... കുപ്പി ഒന്നുല്ലെ... " " എല്ലാം ഉണ്ടാടി കൊച്ചെ... നീ സമാധാനപെട്.... " ഇതൊക്കെ കേട്ട് കണ്ണ് തള്ളി നിൽക്കുക ആണ് നമ്മുടെ അയ്യർ ദമ്പതികൾ.... 🍁🍁🍁 ഇതേ സമയം അഭി അവനൊപ്പം ആയിരുന്നു... നീലുവിന്റെ ജോയിച്ചന്‌ ഒപ്പം.... " അഭി.... നമ്മുടെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ആണ് ജീവിത.... " " പക്ഷേ അവള് പെണ്ണാണ് തൊട്ടാൽ കൈ നാറും കേസ് മാറും " " നീ അതിനു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട... നീ സായിക്കു ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം.... അവനു ദ്രോഹിക്കാൻ അറിയില്ല.... പക്ഷേ അവൻ കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായും മറ്റെ ഡ്രഗ് suppliers നിങളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് വരും... ബാക്കി എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.... " " മ്മ്‌.... ഒകെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം.... പക്ഷേ ആധിക്ക്‌ സംശയം വരില്ലേ..... " " നീ എന്താ അവളെ പറ്റി കരുതിയിരിക്കുന്നത്... She is brilliant very brilliant..... അവൾക്ക് അറിയാം എനിക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന്... എന്റെ പ്ലാൻ വർക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവള് നിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയത്.... " " അപ്പോ നീ ആരാണ് എന്ന് അവൾക്ക് അറിയോ.... "

" അറിയില്ല.... അവളുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് ഇതിനോട് അകം അവള് നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.... " " പിന്നെ എന്തിനാ അവള് സൈലന്റ് ആകുന്നത്... " " Just for the truth... അവൾക്ക് അറിയണം ആരാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന്.... " " ജീവിത ആണോ.... അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവളെ കൊല്ലെണ്ടെ.... " " കൊന്നവർ മാത്രമല്ല... അവളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളും ഇനി സന്തോഷം അറിയരുത്... ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്റെ ചെവിയിൽ അവസാനമായി ഉള്ള എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ.... വിടില്ല ഒന്നിനെയും " അവൻ അമർഷത്തോടെ പറഞ്ഞു... " മ്മ്‌.... " 🍁🍁🍁🍁 കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ ആണ് അമ്മച്ചി.... " ഇന്നു എന്നതാ എൽസ കൊച്ചെ സ്പെഷ്യൽ... " " അടി... പേര് വിളിക്കുന്നോ.... " " അയ്യട... എനിക് അറിയാം പേര് വിളിച്ച കൊണ്ട് അല്ലല്ലോ... അത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ വിളിച്ചിരുന്ന അല്ലേയോ... കൊച്ചു ഗള്ളി... " " പോടി പോടി... " " അല്ല എന്നതാ സ്പെഷ്യൽ.... " " ബീഫ് വരട്ടിയതും chicken കറിയും ഉണ്ട്... " " ഉഫ്‌ അമ്മച്ചിയെ... ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്തു ബീഫ് വരട്ടിയത്.... " " അതിനെന്ന കൊച്ചെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പിടി പിടിക്കാം അല്ലോ... " " അല്ല വലിയമ്മച്ചിയെ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.... " " നല്ല പനം കരിക്കിന്റെ കള്ളും ഒരു കുപ്പി നമ്മുടെ വൈനും ഉണ്ട്... "

" വലിയമ്മച്ചിയെ എനിക് നാളെ ഓഫീസിൽ പോണോട്ട.... " " അതൊക്കെ ശെരി ആകാം... നീ കുറച്ച് അടിച്ച മതിയടി " " എന്നിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം വലിച്ച് കേറ്റാൻ അല്ലേ... ഓർമ ഉണ്ടോ പണ്ടൊരിക്കൽ പപ്പ കാണാതെ നമ്മ അടിച്ചത്.... അന്ന് കൊറേ കേറി മോന്തി അവസാനം പാട്ടും പാടി വീട്ടിൽ ഉള്ളവരെ മൊത്തം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച്.... നമ്മൾക്ക് 2 പേർക്കും നല്ല അടിയും കൊണ്ട്.... " പഴയ ഓർമകളിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.... " നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചെ... ഞാൻ വേറെ ആരോട് ഒപ്പവും കുടിക്കില്ല അല്ലോ... " " അയ്യോ ഒരു പുണ്യാളത്തി.... പപ്പ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അല്ലേ.... " പപ്പയെ പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ അനുസരണം ഇല്ലാതെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകി.... " കൊച്ചെ കരയേണ്ട.... അവർക്ക് അത്രേം കാലമേ കർത്താവ് കൊടുത്തു ഉള്ളൂ... " " പക്ഷേ കൊന്നത് അല്ലേ വലിയമ്മച്ചി അവരെ... " " മ്മ്‌... കൊച്ചെ അവന്മാരെ വെറുതെ വിടരുത്... നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം കളഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരേണ്ണവും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകരുത്.... കൊല്ലണം.... " അപ്പോഴാണ് സായ് അവിടേക്ക് വന്നത്.... അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിറുത്തി... " ആ സായ് മോനോ.... " " എന്താ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല മണം.... " " ഇത് കുറച്ച് ബീഫ് ആണ്.... ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്... "

" അപ്പോ ഇതാണ് അല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നോൺവേജിന് ഉള്ള ആൾ വരുമെന്ന്.... " " പിന്നെ ഇൗ കാണുന്ന ഉത്സാഹം ഉള്ളൂ... ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇൗ സ്നേഹം... ഫോൺ കിട്ടിയാൽ മുഴുവൻ നേരവും pubg കളിയാണ്... രാത്രി ഉറക്കം കളഞ്ഞു ഒക്കെയാണ് കളി... " " Pubg ഉയിർ ❤️ മോൻ വരുന്നുണ്ടോ കളിക്കാൻ... നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കാം... " " അയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ചി എനിക് അറിയത്തില്ല.... " " അതിനല്ലേ ഇൗ ഞാൻ... ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം കൊച്ചനെ... എന്നിട്ട് നമുക്ക് duo ഇട്ട് കളിക്കാം... " " അയ്യോ എന്റെ വലിയമ്മച്ചി ഒന്ന് നിർത്ത് pubg പുരാണം.... ഏട്ടൻ വന്നെ... അല്ലേൽ ചെവി തിന്നും.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അവനെയും വലിച്ച് കൊണ്ട് പോയി.... സായ് ഇപ്പോഴും കിളി പോയി ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു.... " ഏട്ടാ... " " അമ്മച്ചി pubg addict ആണോ.... " " മ്മ്‌... വലിയപ്പച്ചൻ മരിച്ചപ്പോ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തത്...പിന്നെ അത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ആയിരുന്നു... പപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നു... എനിക് ധൈര്യം തന്നു.... ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് വലിയമ്മച്ചി ആണ് An iron lady " അവള് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു.........( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...